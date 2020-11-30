Репортаж из соцсетей: Норильск под снегом Материал редакции
«Город-сугроб» после пятидневного снегопада.
В Норильске выпало 194% осадков от месячной нормы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на красноярский гидрометцентр. Высота снежного покрова достигает нескольких метров, многим местным жителям пришлось откапывать свои машины.
Из-за снега и сильного ветра учащимся школ разрешили не посещать занятия. В городе сохраняется штормовое предупреждение.
Жители города публикуют сотни фото и видео с гигантскими сугробами и жалуются на снегопад, который идёт без перерыва уже пять дней.
Товарный космос
Это новый Моисей?
Зачем там жить?
Заработать денег и к старости лет переехать на юга. Обычно так делают.
Зарабатывать больше негде?
Нахуй там жить?
Судя по тому, что я слышал от местных на Чукотке, причины такие:
1) нет денег уехать (квартиры на севере ничего не стоят, увезти своё барахло оттуда стоит целое состояние)
2) инертность (я тут родился и вырос, вроде тут не так уж плохо, я ко всему привык. Думаю, для жителей условного Сан-Франциско не очень понятно, зачем жить в той же Москве)
3) просто не успел ещё (многие досиживают до северных пенсий и таки сваливают, дети у многих учатся «на материке»)
В целом, жить там действительно тяжело, и на Западе в таких условиях и не живут. Все месторождения отрабатывают вахтой. Но далеко не все в РФ хотели бы так же.
на Западе в таких условиях и не живут
Жители Аляски щас охренели
Охренели бы они на Чукотке. Там разница примерно как между Питером и Магаданом.