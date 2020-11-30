Вы достигли предела
По курсу — карьерное препятствие
Что дальше?
(function (d, w) { function _typeof(obj) { "@babel/helpers - typeof"; if (typeof Symbol === "function" && typeof Symbol.iterator === "symbol") { _typeof = function _typeof(obj) { return typeof obj; }; } else { _typeof = function _typeof(obj) { return obj && typeof Symbol === "function" && obj.constructor === Symbol && obj !== Symbol.prototype ? "symbol" : typeof obj; }; } return _typeof(obj); } var mainClass = "skill-factory-bn"; var bn = d.querySelector(".".concat(mainClass, '[data-location="entry"]')); if (!bn) { return; } var ship = bn.querySelector(".".concat(mainClass, "__ship")); var location = bn.dataset.location; var isBumped = false; var isClicked = false; var sendEvent = function sendEvent(label) { var action = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : "Click"; var value = "Skillfactory Nov \u2014 " .concat(location, " \u2014 ") .concat(label, " \u2014 ") .concat(action); // console.log("Analytics: %c".concat(value), "color: #E87E04"); if (w.dataLayer !== undefined) { w.dataLayer.push({ event: "data_event", data_description: value }); } }; var isElementInViewport = function isElementInViewport(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); return ( rect.top >= 0 && rect.left >= 0 && rect.bottom <= (w.innerHeight || d.documentElement.clientHeight) && rect.right <= (w.innerWidth || d.documentElement.clientWidth) ); }; var onScroll = function onScroll() { if (isElementInViewport(bn)) { play(); w.removeEventListener("scroll", onScroll); } }; var goto = function goto() { if (!isBumped || !isClicked) { return; } bn.classList.remove("".concat(mainClass, "--bump")); bn.classList.add("".concat(mainClass, "--letsgo")); setTimeout(function () { w.location.href = "https://tjournal.ru/promo/236885-korotko-skillfactory-snizila-stoimost-kursov-na-50"; }, 1000); sendEvent("Promo"); }; var play = function play() { bn.classList.add("".concat(mainClass, "--play")); sendEvent("Project", "In-viewport"); }; var bump = function bump() { bn.classList.add("".concat(mainClass, "--bump")); isBumped = true; goto(); }; var next = function next() { isClicked = true; goto(); }; ship.addEventListener("animationend", bump, { once: true }); bn.addEventListener("click", next, { once: true }); sendEvent("Project", "Show"); if (isElementInViewport(bn)) { play(); } else { w.addEventListener("scroll", onScroll); } if ((typeof Air === "undefined" ? "undefined" : _typeof(Air)) === "object") { var ajaxify = Air.import("module.ajaxify"); ajaxify.one("Before page changed", function () { ship.removeEventListener("animationend", bump); bn.removeEventListener("click", next); w.removeEventListener("scroll", onScroll); }); } })(document, window);
Истории
Ольга Жигулина
3218

Репортаж из соцсетей: Норильск под снегом Материал редакции

«Город-сугроб» после пятидневного снегопада.

22 комментария
В закладки
Фото @geor.pliev

В Норильске выпало 194% осадков от месячной нормы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на красноярский гидрометцентр. Высота снежного покрова достигает нескольких метров, многим местным жителям пришлось откапывать свои машины.

Из-за снега и сильного ветра учащимся школ разрешили не посещать занятия. В городе сохраняется штормовое предупреждение.

Жители города публикуют сотни фото и видео с гигантскими сугробами и жалуются на снегопад, который идёт без перерыва уже пять дней.

Don-Perst @PerstDon
Норильск засыпан снегом, 29 ноября. https://t.co/eeO1neC7zm
Бүгд л ҮХНЭ...Бүү давар! @batzorig2012
@khchinbat Норильск сайхаан. https://t.co/r98wppOWqu
🇷🇺 Russian Dynamic ⚔️ @_RusDynamics
Норильск https://t.co/sYzpWYVZiF

#фото #соцсети #норильск

Ольга Жигулина PLUS
+209 366
4
27
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043e\u0442\u043e","\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0440\u0438\u043b\u044c\u0441\u043a"], "comments": 22, "likes": 27, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 242725, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Nov 2020 14:46:01 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Серый томагавк_два

13

На земле есть только один человек амбициознее Илона Маска, живет он в Норильске и зовут его Геннадий Петрович 

Ответить

Товарный космос

Серый
3

Это новый Моисей?

Ответить

AttentiveMilk

Товарный
1

Старый. Недавно отмёрз

Ответить

AttentiveMilk

2

Зачем там жить?

Ответить

alexferman

AttentiveMilk
1

Заработать денег и к старости лет переехать на юга. Обычно так делают.

Ответить

Marhal_New _Arleana

alexferman
0

Зарабатывать больше негде?

Ответить

alexferman

Marhal_…
0

Есть где, но и в Норильске тоже можно заработать

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Нахуй там жить?

Ответить

George Jejeya

Marhal_New
3

Судя по тому, что я слышал от местных на Чукотке, причины такие:

1) нет денег уехать (квартиры на севере ничего не стоят, увезти своё барахло оттуда стоит целое состояние)
2) инертность (я тут родился и вырос, вроде тут не так уж плохо, я ко всему привык. Думаю, для жителей условного Сан-Франциско не очень понятно, зачем жить в той же Москве)
3) просто не успел ещё (многие досиживают до северных пенсий и таки сваливают, дети у многих учатся «на материке»)

В целом, жить там действительно тяжело, и на Западе в таких условиях и не живут. Все месторождения отрабатывают вахтой. Но далеко не все в РФ хотели бы так же.

Ответить

alexferman

George
0

на Западе в таких условиях и не живут

Жители Аляски щас охренели

Ответить

GoodSanta

alexfer…
5

Сравнить Аляску и Норильск - это сильно конечно.

Ответить

alexferman

GoodSan…
0

А в чём разница?

Ответить

George Jejeya

alexfer…
0

Охренели бы они на Чукотке. Там разница примерно как между Питером и Магаданом.

Ответить

Всякий мангал

Marhal_New
0

а где?

Ответить

Нехороший торшер

1

Тоже так хочу...

Ответить

Mmmax

Нехороший
1

Бывал в Хабаровске и на Сахалине в детстве, гонял на Охотское море на рыбалку - очень круто. 
*По РФ на Алтай еще очень хочется

Ответить

Интеллектуальный танк88

1

Норильск в снегу > Норильск без снега

Ответить

Товарный космос

0

Надеюсь у кого-нибудь есть снегоход.

Ответить

Максим Шпилёв

0

В следующий раз лучше просто фотки вставляйте, посты инсты долго грузятся

Ответить

Всякий мангал

0

Продавцы лопат

Ответить

Исторический Слава

0

На севере наконец-то догадались строить разноцветные дома

Ответить

Лёша Любимцев

0

@Ольга Жигулина Почему именно в истории?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров
Он находился на ИВЛ после положительного теста на коронавирус.
184
Новости
Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов из окружения Путина
Политик считает, что эта мера будет очень популярна среди простых россиян.
109
Новости
СМИ рассказали о нарушении коронавирусных правил на концерте Басты в Петербурге. Организаторы и власти это опровергли
По их словам, на концерте соблюли все меры, а «видео нечётко всё отображает».
178
Популярное за три дня
Интернет
Скальперы, укравшие Рождество: как перекупщики при помощи ботов лишают людей новых PS5 и других востребованных товаров
Раньше это уже проходили с билетами и кроссовками. Но из-за пандемии и перехода покупок в онлайн произошёл новый взлёт спекулянтов — и ситуация вышла из-под контроля.
211
Животные
9
Истории
Бруклинские раввины почти 30 лет калечили мужчин за деньги. Десятки женщин до сих пор благодарны им за это
Гангстеры-ортодоксы в духе мафиозных кланов боролись за права женщин, но одна из них отправила их в тюрьму.
154
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Slow Dimon

«Медиазона»: власти занизили…

Денис Кротов

«Медиазона»: власти занизили…

Swamp Thing

Первый российский кинокомикс…

Mmmax

Первый российский кинокомикс…

Eugene Arbatsky

Запись в подсайте Telegram

Нижний интернет

Умер основатель бренда «Б.Ю…

alexferman

Бус сбил силовика, когда тот…

Евгений Кочин

Первый российский кинокомикс…
null