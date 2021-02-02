Экс-агент ЦРУ уверен, что в Москве его атаковали «микроволновым оружием». Он считает, что Россия активно его применяет Статьи редакции
Этот случай напоминает «гаванский синдром», причины возникновения которого расследуют американские власти.
Марк Полимеропулос — бывший офицер ЦРУ, служивший в Ираке, Сирии и Афганистане. После выборов 2016 года из-за предполагаемого вмешательства Кремля ЦРУ переправило многих своих опытных сотрудников на работу с Россией. Среди них был и Полимеропулос, который утверждает, что в Москве его атаковали секретным оружием с микроволновым излучением. Историю бывшего агента рассказало Би-би-си.
Болезнь Полимеропулоса и «гаванский синдром»
В декабре 2017 года Полимеропулос, исполнявший обязанности начальника секретных операций в Европе и Евразии, поехал в Москву на встречу с российской разведкой. По его словам, это не было секретной миссией, он просто хотел увидеть своими глазами страну, входившую в его поле деятельности. Российская сторона сначала не приветствовала идею, но в итоге согласилась встретиться.
Уже в начале поездки Полимеропулосу стало плохо. Головокружение прошло по возвращении в США, но симптомы недомогания сохраняются, как он уверяет, и спустя три года. Например, мужчину ежедневно мучает мигрень, он не может полноценно работать и был вынужден взять отпуск на несколько месяцев, чтобы лечиться.
Название «гаванскому синдрому» дали из-за предположения, что его симптомы связаны с нахождением в определённом месте. По поводу причины их возникновения есть разные предположения. В декабре 2020 года Национальная академия наук, инженерии и медицины объявила, что наиболее вероятная версия — направленное радиочастотное излучение. Консилиум не разбирался в том, было ли источником этого излучения какое-то оружие и кто мог за этим стоять. По словам профессора Дэвида Релмана, возглавлявшего группу учёных, такие вопросы выходят за рамки их компетенции.
В 2019 году Полимеропулос был вынужден уйти в отставку из-за проблем со здоровьем и решил публично рассказать о произошедшем.
Другие пострадавшие и реакция властей
Когда специалисты ЦРУ впервые обследовали Полимеропулоса, они отвергли связь между его состоянием и «гаванским синдромом», потому что симптомы несколько отличались. Однако бывший агент утверждает, что после того, как стало известно о других предполагаемых пострадавших, к его версии стали относиться серьёзнее.
«Это случилось с несколькими другими высокопоставленными сотрудниками ЦРУ. И некоторые из пострадавших, похоже, были так или иначе вовлечены в противостояние с Россией», — рассказал Полимеропулос Би-би-си. Проявления подобных симптомов наблюдали в Китае, Австралии, Польше и Грузии. А один из сотрудников администрации президента США резко почувствовал повышение давления в номере лондонского отеля.
Полимеропулос уверяет, что его заявления об атаках России на агентов основаны не на каких-то секретных данных, а на открытой информации. В первых публикациях о «гаванском синдроме» (Би-би-си не приводит ссылки на них) говорилось, что существуют некие свидетельства о причастности России к происходящему. А позже стало известно, что разведслужбы США с помощью биллингов обнаружили, что в некоторых случаях поблизости от пострадавших сотрудников ЦРУ находились российские разведчики. Однако этих данных было недостаточно для того, чтобы выдвигать официальные обвинения.
Сайфер согласен, что Москва ответственна за атаки на американских агентов, но не понимает мотивов. Другой экс-офицер ЦРУ, пообщавшийся с Би-би-си, считает, что российская разведка не планировала наносить урон ЦРУ и могла случайно сделать это, выполняя некую задачу. По версии Полимеропулоса, это была намеренная атака на оппонентов.
«Это, конечно, эскалация. Но это не сильно отличается от того, что россияне делали с нашими сотрудниками», — уверен бывший агент, который, среди прочего, работал над разоблачением агентов, которые могут быть причастны к отравлению Сергея Скрипаля «Новичком» в Солсбери. Он считает, что американские власти должны плотнее заняться «гаванским синдромом» и с ним согласны некоторые сенаторы.
В российском МИДе на запрос Би-би-си ответили, что у них нет информации о наличии у России «направленного микроволнового оружия», а предположения Полимеропулоса — «беспочвенные домыслы и фантастические гипотезы». Журналисты отмечают, что администрация Джо Байдена уже объявила, что пересмотрит подход к «агрессивным действиям» России. Новый госсекретарь Энтони Блинкен пообещал раскрыть больше информации о «гаванском синдроме» и, если причастным окажется зарубежное правительство, добиться для него ответственности.
Но даже если Россию сочтут причастной к атакам на сотрудников ЦРУ, найти доказательства, достаточные для публичного обвинения, будет очень сложно. Болезнь непонятная, её симптомы проявляются по-разному и установить между ними связь крайне затруднительно.
🍆 держи, добавь в ник
А как же... аполитичность...? Испарилась за пару минут?
Даже неясно, у кого больше крыша поехала, и кому верить. Я уже не удивлюсь новостям про суперзлодеев.
На нетфликсе отличный сериал про шпионов вышел недавно — Spycraft, после него верится во всё. Абсолютно во всё.