Истории
Аня Бегиашвили

Экс-агент ЦРУ уверен, что в Москве его атаковали «микроволновым оружием». Он считает, что Россия активно его применяет Статьи редакции

Этот случай напоминает «гаванский синдром», причины возникновения которого расследуют американские власти.

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Фото Би-би-си

Марк Полимеропулос — бывший офицер ЦРУ, служивший в Ираке, Сирии и Афганистане. После выборов 2016 года из-за предполагаемого вмешательства Кремля ЦРУ переправило многих своих опытных сотрудников на работу с Россией. Среди них был и Полимеропулос, который утверждает, что в Москве его атаковали секретным оружием с микроволновым излучением. Историю бывшего агента рассказало Би-би-си.

Болезнь Полимеропулоса и «гаванский синдром»

В декабре 2017 года Полимеропулос, исполнявший обязанности начальника секретных операций в Европе и Евразии, поехал в Москву на встречу с российской разведкой. По его словам, это не было секретной миссией, он просто хотел увидеть своими глазами страну, входившую в его поле деятельности. Российская сторона сначала не приветствовала идею, но в итоге согласилась встретиться.

Уже в начале поездки Полимеропулосу стало плохо. Головокружение прошло по возвращении в США, но симптомы недомогания сохраняются, как он уверяет, и спустя три года. Например, мужчину ежедневно мучает мигрень, он не может полноценно работать и был вынужден взять отпуск на несколько месяцев, чтобы лечиться.

Полимеропулос считает, что его симптомы схожи с «гаванским синдромом», на который с 2016 года жаловались американские дипломаты на Кубе. Одни слышали внезапный шум, вызывавший боль, другие чувствовали давление на голову и головокружение.

Название «гаванскому синдрому» дали из-за предположения, что его симптомы связаны с нахождением в определённом месте. По поводу причины их возникновения есть разные предположения. В декабре 2020 года Национальная академия наук, инженерии и медицины объявила, что наиболее вероятная версия — направленное радиочастотное излучение. Консилиум не разбирался в том, было ли источником этого излучения какое-то оружие и кто мог за этим стоять. По словам профессора Дэвида Релмана, возглавлявшего группу учёных, такие вопросы выходят за рамки их компетенции.

В 2019 году Полимеропулос был вынужден уйти в отставку из-за проблем со здоровьем и решил публично рассказать о произошедшем.

Другие пострадавшие и реакция властей

Когда специалисты ЦРУ впервые обследовали Полимеропулоса, они отвергли связь между его состоянием и «гаванским синдромом», потому что симптомы несколько отличались. Однако бывший агент утверждает, что после того, как стало известно о других предполагаемых пострадавших, к его версии стали относиться серьёзнее.

«Это случилось с несколькими другими высокопоставленными сотрудниками ЦРУ. И некоторые из пострадавших, похоже, были так или иначе вовлечены в противостояние с Россией», — рассказал Полимеропулос Би-би-си. Проявления подобных симптомов наблюдали в Китае, Австралии, Польше и Грузии. А один из сотрудников администрации президента США резко почувствовал повышение давления в номере лондонского отеля.

Полимеропулос уверяет, что его заявления об атаках России на агентов основаны не на каких-то секретных данных, а на открытой информации. В первых публикациях о «гаванском синдроме» (Би-би-си не приводит ссылки на них) говорилось, что существуют некие свидетельства о причастности России к происходящему. А позже стало известно, что разведслужбы США с помощью биллингов обнаружили, что в некоторых случаях поблизости от пострадавших сотрудников ЦРУ находились российские разведчики. Однако этих данных было недостаточно для того, чтобы выдвигать официальные обвинения.

«Российские спецслужбы буквально заваливали посольство США в Москве потоками микроволн и электронных импульсов», — говорит Джон Сайфер, бывший сотрудник ЦРУ, работавший в России. Он утверждает, что в России даже используют микроавтобусы со специальным оборудование, которые ездят по городу рядом с людьми, которыми интересуются спецслужбы.

Сайфер согласен, что Москва ответственна за атаки на американских агентов, но не понимает мотивов. Другой экс-офицер ЦРУ, пообщавшийся с Би-би-си, считает, что российская разведка не планировала наносить урон ЦРУ и могла случайно сделать это, выполняя некую задачу. По версии Полимеропулоса, это была намеренная атака на оппонентов.

«Это, конечно, эскалация. Но это не сильно отличается от того, что россияне делали с нашими сотрудниками», — уверен бывший агент, который, среди прочего, работал над разоблачением агентов, которые могут быть причастны к отравлению Сергея Скрипаля «Новичком» в Солсбери. Он считает, что американские власти должны плотнее заняться «гаванским синдромом» и с ним согласны некоторые сенаторы.

В российском МИДе на запрос Би-би-си ответили, что у них нет информации о наличии у России «направленного микроволнового оружия», а предположения Полимеропулоса — «беспочвенные домыслы и фантастические гипотезы». Журналисты отмечают, что администрация Джо Байдена уже объявила, что пересмотрит подход к «агрессивным действиям» России. Новый госсекретарь Энтони Блинкен пообещал раскрыть больше информации о «гаванском синдроме» и, если причастным окажется зарубежное правительство, добиться для него ответственности.

Но даже если Россию сочтут причастной к атакам на сотрудников ЦРУ, найти доказательства, достаточные для публичного обвинения, будет очень сложно. Болезнь непонятная, её симптомы проявляются по-разному и установить между ними связь крайне затруднительно.

#цру #разведка #оружие #сша #политика #спецслужбы

20 20 комментариев
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Алексей Дудырев

12

Нужно всего лишь...

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Политический фонарь

–5

Но даже если Россию сочтут причастной к атакам на сотрудников ЦРУ

Поводим по губам госдепа и продолжим работу дальше. У чувака просто крыша поехала от химикатов которыми власти США бомбили города во время войн.

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Alexander the Nth

Политический
7

🍆 держи, добавь в ник

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Похожий паук например

Alexander
0

А куда этот шиз делся? Надоело? 

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Alexander the

Похожий
0

отпахал вахту

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Oldfag TV

Похожий
0

Забанили же.

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Похожий паук

Oldfag
0

Помянем

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Madao

Политический
0

А как же... аполитичность...? Испарилась за пару минут? 

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Политический фонарь

Madao
–1

Я патриот. Но мне нравится как меня дизлайкают защитники США, это о многом говорит.

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Madao

Политич…
0

Ты уж определись, или штаны надень, или крестик сними.  

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Антон Пострунин

4

Даже неясно, у кого больше крыша поехала, и кому верить. Я уже не удивлюсь новостям про суперзлодеев.

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Sema Kirilin

Антон
1

На нетфликсе отличный сериал про шпионов вышел недавно — Spycraft, после него верится во всё. Абсолютно во всё. 

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Oldfag TV

2

Ух, морозно-то как!

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Виктор Капустин

2

ШУЕ 

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Олег Фомичёв

1

Истории из дурки

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Мимокрокодил

0

Трындеть - не мешки ворочать.
А TJ - тоталитарная помойка

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Николай Астахаев

0

https://www.youtube.com/watch?v=peW2aWxt69M

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Николай Астахаев

0
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Дарья Гременкова

0

Чо, скоро и против своих граждан начнут применять

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Bibba La Bibba

0

Миссия киберпанка с изменением памяти политиков

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