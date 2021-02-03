Ростовского «учителя года» уволили после участия в митинге, а к его семье пришли с обыском. TJ с ним поговорил Статьи редакции
«Я считаю, что должен на себе показывать то, чему учу ребят».
Александр Рябчук – молодой преподаватель из Ростова-на-Дону. Он сходил на протестные акции 23 и 31 января. После этого его уволили из школы, где он проработал семь лет, а в квартиру к жене и дочери в семь утра ворвались восемь сотрудников ОМОНа. Адвокат Рябчука предполагает, что за него решил взяться Центр «Э».
Подробнее о том, как из «учителя года» он превратился в новую цель ростовской полиции, Александр рассказал TJ.
Расскажите о своей работе в школе.
Во вторую школу – частную – я устроился буквально за несколько дней до 23 января. А в одиннадцатом лицее я работал семь лет, вообще в образовании – с 2010 года. В 2014 году я стал победителем городского этапа и лауреатом областного конкурса в номинации «Педагогический дебют». А в прошлом году победил в конкурсе «Учитель года» Ростова-на-Дону.
Мне нравится моя работа, и в ней были достижения. Как меня пытались потом убедить, достижений и новых должностей будет гораздо больше, если я перестану посещать «прогулки» и удалю свои видео о них из соцсетей.
До 2021 года вы ходили на митинги?
Я был на акции «Он вам не Димон» после расследования Навального, у нас её согласовали. Но тогда соцсети не мониторились. Когда на выборах убрали графу «против всех», я написал на бюллетене «Все воры» и выложил во «ВКонтакте» – мне ничего за это не было. А в последнее время руководство стало мониторить всё, что происходит в наших соцсетях, и люди занимаются самоцензурой.
Перед тем, как вы пошли на акцию 23 января, руководство с вами это обсуждало? Предупреждало о последствиях?
Из-за акции в субботу всех школьников собирались повести в театр. Учителей собрали и объявили об этом. Я должен был замещать классного руководителя и быть среди тех, кто поведёт учеников. В конце собрания я сообщил, что не смогу быть с классом, потому что сам хочу поучаствовать в «прогулке». Директор была ошарашена, пыталась меня отговорить, но увольнением мне не угрожали. Когда я об этом начал говорить, она даже сказала: «Ну, брось, за всю мою практику мне не приходилось никого так увольнять».
Меня попросили быть в маске и ничего не делать. Но на акции я увидел, что к женщине пристаёт сотрудник полиции, и спросил, в чём проблема, представился ли полицейский. Оказалось, что нет. Я вежливо сказал, что по закону должно быть так и так. И тут уже у меня попросили документы, узнали, где я работаю и вынесли предупреждение по поводу несанкционированных митингов. Тогда меня и взяли на карандаш.
Я вёл в инстаграме трансляцию с митинга и просил там не вестись на провокации, не выкрикивать матерные ругательства в адрес сотрудников правоохранительных органов — так не стоит делать, это нарушение закона. Говорил о том, что на общественные политические акции нужно выходить трезвыми. В общем, как учитель я чувствовал ответственность, хотел показать, что гражданин должен сознательно и спокойно принимать участие в таких мероприятиях. И сам действовал в соответствии с этим.
Что случилось после 23 января?
Меня сразу вызвали к руководству, во второй раз там уже был человек в костюме. Он не представился, сказал: «Вы сами понимаете, кто я». Со мной беседовали о политических взглядах, о правовых аспектах. Я говорил, что ничего не нарушаю. Потом стали требовать, чтобы я всё удалил из соцсетей. Директор очень не хотела меня увольнять, да и районный начальник образования тоже не хотел этого делать. Но им позвонили влиятельные люди.
Так же позвонили руководителю частного учреждения, куда я устроился, и сказали, что могут поставить крест на всех моих достижениях, на всём, что я заработал за эти десять лет. Но для меня свобода – более важная ценность.
Получается, для них было важнее не то, что вы сходили на митинг, а то, что вы рассказали об этом в соцсетях?
Да. Им это казалось первоочередной угрозой.
Когда вас уволили?
В частной школе я провёл несколько уроков в понедельник и вторник, после этого уже обо всём узнали. Я находился в процессе трудоустройства, и мне сказали, что не смогут со мной сотрудничать, если я продолжу транслировать свои взгляды. В лицее мне дали подумать до среды, я написал заявление, и в пятницу меня уволили. Директор была готова подождать, если бы я не пошёл на следующую акцию 31 числа.
Как вы объяснили ученикам, почему больше не будете им преподавать?
На последнем уроке я сказал, что каждый из нас встаёт в жизни перед выбором: материальные интересы и любые рациональные блага или идея и совесть. Я решил поступить в соответствии с идеалами и по совести. Они были очень расстроены, это действительно так — достаточно посмотреть комментарии под моим прощальным постом. Но они поняли мой выбор.
Пристальное внимание со стороны полиции вы почувствовали после 31 января?
Первые звоночки начались уже после 23-го. У меня и моего близкого человека телефоны отрубались от спама. Их разрывало от звонков и каких-то рекламных сообщений. Потом в школу приходил вот этот непонятный человек в штатском. А после второй «прогулки» и, видимо, вчерашних задержаний... Предполагаю, что [силовики] себе просто зарабатывают премии и звания. Им сказали, что совершаются провокации, надо всех задерживать, и они решили выслужиться, показать, как они борются.
И в квартиру, где вы прописаны, пришли с обыском?
Когда пришли с обыском, меня там не было. В квартире, которая мне принадлежит, проживает моя бывшая жена с ребёнком. Ей сказали, что обыск проводят из-за дела, связанного с терроризмом. Адвокат рассказал мне, что таким делами занимается обычно Центр «Э»: пропаганда нестабильности, терроризма и прочие смертные грехи.
«Эшники» часто не допускают защитников, могут оказывать физическое воздействие или подкинуть какую-то литературу. У меня вся литература художественная и публицистическая. То, что распространяют запрещённые организации, я не читаю, самоубийством жизнь заканчивать не собираюсь и наркотики не употребляю.
Обыск начался в районе семи утра, дверь чуть ли не с петель сорвали. Восемь человек из ОМОНа, понятые. Бывшая супруга рыдала, просила, чтобы не разбудили дочь. Они всё отсмотрели, но там нет моих вещей, так что ничего не взяли.
Какой у вас сейчас план?
Конечно, они пытаются вызвать шок, страх и растерянность. И первая реакция была такой. Но, спасибо всем неравнодушным людям, я понимаю, что не надо этому поддаваться. Гражданское общество проявляется в поддержке друг друга, и вместе мы можем выстоять. Мой план – сделать историю как можно более публичной, потому что это касается каждого из нас. Мы хотим жить в свободном государстве, которое будет защищать наши права, и отстаивать свои интересы законными способами.
TJ направил свои вопросы о ситуации начальнику Управления образования города Ростова-на-Дону и директору МАОУ «Лицей №11».
Человек не должен оставаться один на один с пидорами из системы. Спасибо, что подаёте нашим детям (и другим учителям) отличный пример!
Скромный вклад в развитие гражданского общества)) привет из Ростова!
Если учитель готов отказаться от своего мнения то грош цена такому учителю, но герой данной публикации молодец, жаль такие люди не нужны это «стране».
Согласен. А пидоры которым позвонили "влиятельные люди" и они не смогли послать их нахуй это просто пиздец конечно.
Офигеть. Лучи добра этому учителю. Может ему нужна какая-то материальная поддержка? Предлагаю скинуться
кидайте донатами, мы переведём, комиссию докинем от себя
Надеюсь это не стеб)) я отправил
Звезда вычтет комиссию из оклада задержанных сотрудников, в качестве неустойки.
я серьёзно
Самое смешное, что Александр после этого скорее всего пойдет на повышение в школу ростовского аналога рублевки, а то и в Москву.
Всякие ...берги и усачи детей то стараются воспитывать свободолюбивыми и умненькими. Телевизорная пропаганда онли для плебса.
Всякие ...берги и усачи детей то стараются воспитывать свободолюбивыми и умненькими.
По этому они давно за границей
Для формирования своих жизненных взглядов, история их учителя будет куда показательнее для школьников, чем все лекции, что им прочитают новоявленные политруки.
Да это не просто Учитель года, это Учитель России. Повезло его ученикам конечно
@Олег Ивахнов вот тебе и частная школа
Невысокий утюг
Частная школа это не залог того что это хорошая школа и не залог того что у нее директор или хозяин не единоросс или не провластный путинист.
я написал на бюллетене «Все воры» и выложил во «ВКонтакте» – мне ничего за это не было.
Известный во всем мире "принцип гуманности" российского правосудия
Мне это противно.
Ростов был одним из самых не затронутых политическим НАШЕствием.
Я готов помешать проститукам правосудия Путина.
С завтрашнего дня буду делать донат.
я думал ты умер
Что значит "бывшая жена"? Об этом ничего не написано, но на момент 31 января она еще была его женой с дочерью? Сейчас 3 февраля, уже "бывшая"? Прикиньте, если они из-за этого разошлись?
На фотке он организует с учениками альтернативное интеллигентное АУЕ - действительно, неординарный учитель!