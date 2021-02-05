Иранского учёного обвинили в шпионаже за британское гражданство и книгу о детских браках. Он сбежал из страны через горы Статьи редакции
Антрополог изучал гомосексуальность и призывал к увеличению возраста вступления в брак в Иране — его осудили на девять лет.
Камель Ахмади исследовал особенно табуированные темы в Иране: детское и женское обрезание, ранние браки, свободные отношения, ЛГБТ сообщество и использование детского труда в сборе и сортировке мусора. Его работы упоминали международные СМИ, ООН и ЮНИСЕФ, однако власти Ирана не оценили труд антрополога.
За ним следили, взламывали соцсети и запрещали выступать, а в итоге и вовсе осудили на девять лет за шпионаж. Власти Ирана не впервые сажают в тюрьму людей с двойным гражданством по схожим обвинениям. Ахмади не стал дожидаться ареста и сбежал в Великобританию прямо через горы.
Об исследованиях учёного говорили в мировых СМИ и ООН
Камель Ахмади родился в Иране в турко-курдской семье. После иранской революции в 1979 году в Курдистане, где рос учёный, начались регулярные боевые действия. Школы часто закрывались. Ахмади занимался дома, но этого ему не хватало. В 18 лет ему удалось переехать в Великобританию, где он позже получил степень магистра по социальной антропологии и этнографии.
Во время учёбы Ахмади ездил в Африку и изучал проблему калечащих операций на женских половых органах (КОЖПО), которая была ему близка — в Курдистане они были распространены. Из Великобритании антрополог вернулся в Иран и начал исследование проблемы женского обрезания, в 2015 году выпустив книгу и документальный фильм «Во имя традиций» на нескольких языках. Ахмади предполагал, что исследование поможет Ирану побороть практику КОЖПО.
Ахмади, изучая обрезание, заинтересовался проблемой ранних браков. Спустя два года исследований антрополог выпустил книгу «Эхо тишины» об этом. Анализируя проблему Ахмади выяснил, что в подавляющем большинстве проблема ранних браков касается девочек — около 17% всех браков в Иране заключается с несовершеннолетними.
По статистике властей, 500-600 тысяч иранских детей ежегодно вступают в браки — и это без учёта неофициальных. Главной целью Ахмади стало рассказать о том, насколько масштабна и травматична подобная практика и акцентировать внимание правительства на её устранении. И он частично достиг цели: на основе книги в парламент предложили внести поправки о повышении минимального возраста. Их одобрила Палата представителей, однако отклонила юридическая и судебная комиссия парламента.
В 2018 году Ахмади исследовал также проблему временных браков в Иране, которые, по его мнению, нарушают права женщин и детей, лишают их доступа к образованию и подвергают раннему деторождению. Спустя год вышла книга о сожительстве («белых» браках) в Иране, , а затем Ахмади первым в стране опубликовал исследование ЛГБТ-сообщества. Последняя книга антрополога, опубликованная в 2019 году, — исследование эксплуатации детей для сбора мусора в Иране.
Ахмади выпустил восемь книг и получил множество международных наград за исследования гендерных и детских проблем в мире. Однако признания у властей Ирана за свой вклад он не добился.
Антрополога обвинили в шпионаже за двойное гражданство и социальные исследования
Ахмади долгое время преследовали стражи исламской революции (военное подразделение Ирана) из-за его научной деятельности. У него украли телефон и взломали соцсети, запрещали выступления и заблокировали закон о повышении возраста вступления в брак, который инициировали из-за его исследования. По словам Ахмади, с весны 2019 года он подозревал, что его арестуют.
13 августа 2019 года жена антрополога Шафаг Рахмани сообщила о задержании Ахмади у него дома. Стражи исламской революции тогда не сообщили, за что задержали мужчину. Позже выяснилось, что антрополога подозревают в шпионаже.
Обвинение совпало с резким обострением отношений между Великобританией и Ираном. Ахмади рассказал, что отчасти его арестовали потому, что Иран хотел «отомстить» Великобритании за задержание иранского нефтяного танкера в Гибралтаре.
Во время ареста один из следователей сказал антропологу, что Ирану удалось вернуть корабль благодаря Ахмади: «Вы британец, вы многого стоите». Месяц антрополог провёл в заключении в маленькой комнате без окон и туалета — в него мужчину выводили, завязывая глаза. Ещё на два месяца его держали в камере побольше, а перед судом выпустили под залог в 40 тысяч долларов.
За несколько дней до суда в соцсетях появились анонимные сообщения с обвинениями в домогательствах со стороны Ахмади. Он отрицает вину: «Эти обвинения меня очень расстраивают. Я беру на себя полную ответственность за свои действия, но не принимаю ни одного из этих обвинений». Несмотря на заверения Ахмади в непричастности, Иранское социологическое общество лишило его должности председателя, так как нашло доказательства частичного злоупотребления властью.
Антрополог рассказал, что на суде обвинения строились лишь на его гражданстве и исследованиях проблем Ирана: ранних браков, гомосексуалистов и детского обрезания. «Они очень старались изобразить меня как человека, посланного в Иран британцами, завербованного иностранными державами, чтобы попытаться повлиять на определенных людей в правительстве», — отмечал Ахмади.
Ахмади рассчитывал на предупреждение или условный срок, однако суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и штрафу 683 тысячи долларов. Судья решил, что во время обучения в Великобритании антрополог прошёл курсы по подрывной деятельности в Иране. «Увеличение возраста вступления в брак для детей — это одна из стратегий врага, направленная на ослабление и разрушение семейной системы. Камил Ахмади является одним из лидеров в реализации этой стратегии в Иране», — заявил тогда судья.
Правозащитники отмечали, что задержание учёных с двойным гражданством становятся частой практикой подавления исследователей в Иране. К примеру, в шпионаже обвинили французско-иранского академика Фариба Адельхах, ирано-канадского профессора антропологии Хомы Худфара и китайско-американского учёного Сиюэ Ван. Один из задержанных, ирано-канадский профессор социологии и эколог Кавус Сейед-Эмами при странных обстоятельствах умер в иранской тюрьме, пишет Kurdistan24.
Задержания касаются не только учёных. В 2015 году ирано-американского журналиста The Washington Post Джейсона Резайана на полтора года заключили в столичную тюрьму. В 2016 году иранку британского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф задержали в аэропорту Тегерана и приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж, но она отрицает обвинения.
Одно из популярных объяснений такой политики Ирана — обострение отношений с Западом из-за наращивания ядерного потенциала.
После обвинения учёный сквозь горы сбежал и переехал в Великобританию
Суд отклонил апелляцию Ахмади, но он не собирался бежать из страны: «Я знал, что если меня поймают при попытке к бегству, это будет причиной для всевозможных интерпретаций, что я был тем, кем меня называли».
Но в декабре 2020 года он решил покинуть страну, так как ему «не оставили другого выбора»: «Я не мог представить, что буду сидеть в тюрьме 10 лет и наблюдать за взрослением моего сына на расстоянии. К тому времени, когда я был бы освобожден... если бы меня выпустили — моему сыну было бы 15 лет».
Одной из декабрьских ночей Ахмади собрал немного тёплых вещей, ноутбук, пару книг и отправился пересекать границу Ирана по заснеженным горам. «Было очень холодно, очень долго, очень темно и очень страшно», — сказал антрополог, добавив, что это далось ему сложно и физически, и морально.
«Это было невероятно трудное время для меня и моей семьи, и теперь у меня есть возможность успокоиться и восстановить нашу жизнь», — сказал Ахмади. Он собирается продолжить научную деятельность, хотя у него не получится исследовать прежние темы, потому что он далеко от Ирана.
"Ислам - самая мирная и справедливая религия."
Литературный пистолет
Аниме блять кто спросил
Взрослые мужики могут спокойно продолжать трахать девочек.
Почему эти страны средневековья до сих пор существуют?
Когда есть дохера денег и ресурсов, можно любой блэкджек у себя в стране делать
Так их Запад закидал санкциями и режим чуть не сдулся, но Китай 400млрд (по их заявлению) вбахал туда и вот результат