Антрополог изучал гомосексуальность и призывал к увеличению возраста вступления в брак в Иране — его осудили на девять лет.

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Камель Ахмади Фото из инстаграма

Камель Ахмади исследовал особенно табуированные темы в Иране: детское и женское обрезание, ранние браки, свободные отношения, ЛГБТ сообщество и использование детского труда в сборе и сортировке мусора. Его работы упоминали международные СМИ, ООН и ЮНИСЕФ, однако власти Ирана не оценили труд антрополога.

За ним следили, взламывали соцсети и запрещали выступать, а в итоге и вовсе осудили на девять лет за шпионаж. Власти Ирана не впервые сажают в тюрьму людей с двойным гражданством по схожим обвинениям. Ахмади не стал дожидаться ареста и сбежал в Великобританию прямо через горы.

Об исследованиях учёного говорили в мировых СМИ и ООН

Камель Ахмади родился в Иране в турко-курдской семье. После иранской революции в 1979 году в Курдистане, где рос учёный, начались регулярные боевые действия. Школы часто закрывались. Ахмади занимался дома, но этого ему не хватало. В 18 лет ему удалось переехать в Великобританию, где он позже получил степень магистра по социальной антропологии и этнографии.

Во время учёбы Ахмади ездил в Африку и изучал проблему калечащих операций на женских половых органах (КОЖПО), которая была ему близка — в Курдистане они были распространены. Из Великобритании антрополог вернулся в Иран и начал исследование проблемы женского обрезания, в 2015 году выпустив книгу и документальный фильм «Во имя традиций» на нескольких языках. Ахмади предполагал, что исследование поможет Ирану побороть практику КОЖПО.

Об исследовании писали крупные международные СМИ, например, Reuters и The Guardian, обратило внимание ЮНИСЕФ, а ООН использовал данные в отчёте о правах человека в Иране.

Ахмади, изучая обрезание, заинтересовался проблемой ранних браков. Спустя два года исследований антрополог выпустил книгу «Эхо тишины» об этом. Анализируя проблему Ахмади выяснил, что в подавляющем большинстве проблема ранних браков касается девочек — около 17% всех браков в Иране заключается с несовершеннолетними.

По статистике властей, 500-600 тысяч иранских детей ежегодно вступают в браки — и это без учёта неофициальных. Главной целью Ахмади стало рассказать о том, насколько масштабна и травматична подобная практика и акцентировать внимание правительства на её устранении. И он частично достиг цели: на основе книги в парламент предложили внести поправки о повышении минимального возраста. Их одобрила Палата представителей, однако отклонила юридическая и судебная комиссия парламента.

Обложка книги «

В 2018 году Ахмади исследовал также проблему временных браков в Иране, которые, по его мнению, нарушают права женщин и детей, лишают их доступа к образованию и подвергают раннему деторождению. Спустя год вышла книга о сожительстве («белых» браках) в Иране, , а затем Ахмади первым в стране опубликовал исследование ЛГБТ-сообщества. Последняя книга антрополога, опубликованная в 2019 году, — исследование эксплуатации детей для сбора мусора в Иране.

Обложка книги «Childhood Yawn»

Ахмади выпустил восемь книг и получил множество международных наград за исследования гендерных и детских проблем в мире. Однако признания у властей Ирана за свой вклад он не добился.

Антрополога обвинили в шпионаже за двойное гражданство и социальные исследования

Ахмади долгое время преследовали стражи исламской революции (военное подразделение Ирана) из-за его научной деятельности. У него украли телефон и взломали соцсети, запрещали выступления и заблокировали закон о повышении возраста вступления в брак, который инициировали из-за его исследования. По словам Ахмади, с весны 2019 года он подозревал, что его арестуют.

13 августа 2019 года жена антрополога Шафаг Рахмани сообщила о задержании Ахмади у него дома. Стражи исламской революции тогда не сообщили, за что задержали мужчину. Позже выяснилось, что антрополога подозревают в шпионаже.

Камель Ахмади с женой и ребёнком в 2016 году Фото Шафаг Рахмани

Обвинение совпало с резким обострением отношений между Великобританией и Ираном. Ахмади рассказал, что отчасти его арестовали потому, что Иран хотел «отомстить» Великобритании за задержание иранского нефтяного танкера в Гибралтаре.

Летом 2019 года иранский танкер с нефтью Grace 1, направлявшийся в Сирию, задержали у Гибралтара при помощи британских пехотинцев по распоряжению США. Судно не допустили из-за санкций, введённых против режима Башара Асада. В ответ Иран захватил два судна, связанных с Великобританией.

Во время ареста один из следователей сказал антропологу, что Ирану удалось вернуть корабль благодаря Ахмади: «Вы британец, вы многого стоите». Месяц антрополог провёл в заключении в маленькой комнате без окон и туалета — в него мужчину выводили, завязывая глаза. Ещё на два месяца его держали в камере побольше, а перед судом выпустили под залог в 40 тысяч долларов.

За несколько дней до суда в соцсетях появились анонимные сообщения с обвинениями в домогательствах со стороны Ахмади. Он отрицает вину: «Эти обвинения меня очень расстраивают. Я беру на себя полную ответственность за свои действия, но не принимаю ни одного из этих обвинений». Несмотря на заверения Ахмади в непричастности, Иранское социологическое общество лишило его должности председателя, так как нашло доказательства частичного злоупотребления властью.

Антрополог рассказал, что на суде обвинения строились лишь на его гражданстве и исследованиях проблем Ирана: ранних браков, гомосексуалистов и детского обрезания. «Они очень старались изобразить меня как человека, посланного в Иран британцами, завербованного иностранными державами, чтобы попытаться повлиять на определенных людей в правительстве», — отмечал Ахмади.

[Судью] беспокоило только моё двойное гражданство, количество лет, которые я провёл в Великобритании, университеты, которые я посещал. Вся цель допроса заключалась в том, чтобы связать меня с Западом и моим [возвращением в Иран] как часть попытки изменить исламский образ жизни. Камель Ахмади иранский антрополог

Ахмади рассчитывал на предупреждение или условный срок, однако суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и штрафу 683 тысячи долларов. Судья решил, что во время обучения в Великобритании антрополог прошёл курсы по подрывной деятельности в Иране. «Увеличение возраста вступления в брак для детей — это одна из стратегий врага, направленная на ослабление и разрушение семейной системы. Камил Ахмади является одним из лидеров в реализации этой стратегии в Иране», — заявил тогда судья.

Правозащитники отмечали, что задержание учёных с двойным гражданством становятся частой практикой подавления исследователей в Иране. К примеру, в шпионаже обвинили французско-иранского академика Фариба Адельхах, ирано-канадского профессора антропологии Хомы Худфара и китайско-американского учёного Сиюэ Ван. Один из задержанных, ирано-канадский профессор социологии и эколог Кавус Сейед-Эмами при странных обстоятельствах умер в иранской тюрьме, пишет Kurdistan24.

Задержания касаются не только учёных. В 2015 году ирано-американского журналиста The Washington Post Джейсона Резайана на полтора года заключили в столичную тюрьму. В 2016 году иранку британского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф задержали в аэропорту Тегерана и приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж, но она отрицает обвинения.

Одно из популярных объяснений такой политики Ирана — обострение отношений с Западом из-за наращивания ядерного потенциала.

После обвинения учёный сквозь горы сбежал и переехал в Великобританию

Суд отклонил апелляцию Ахмади, но он не собирался бежать из страны: «Я знал, что если меня поймают при попытке к бегству, это будет причиной для всевозможных интерпретаций, что я был тем, кем меня называли».

Но в декабре 2020 года он решил покинуть страну, так как ему «не оставили другого выбора»: «Я не мог представить, что буду сидеть в тюрьме 10 лет и наблюдать за взрослением моего сына на расстоянии. К тому времени, когда я был бы освобожден... если бы меня выпустили — моему сыну было бы 15 лет».

Одной из декабрьских ночей Ахмади собрал немного тёплых вещей, ноутбук, пару книг и отправился пересекать границу Ирана по заснеженным горам. «Было очень холодно, очень долго, очень темно и очень страшно», — сказал антрополог, добавив, что это далось ему сложно и физически, и морально.