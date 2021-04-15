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Саша Кириллова

«Верили, что цена успеха — победа в конкурсе»: почему «Русский медвежонок» до сих пор рождает мемы и за что игру ругают Статьи редакции

История «олимпиады», в которой на пике участвовало почти 3 миллиона школьников.

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В соцсетях об игре «Русский медвежонок» вспоминают с ностальгией. Те, кому в школе часто обещали, что сертификаты об участии обязательно пригодятся в дальнейшей учёбе и жизни, иронизируют над их бесполезностью.

Казалось бы, «Русский медвежонок» давно потерял актуальность, но в нём ежегодно участвуют более миллиона школьников. Поскольку тесты конкурса отличаются от задач традиционных олимпиад, его часто критикуют ученики и их родители.

TJ поговорил с создателем и победителями «Русского медвежонка», а теперь рассказывает историю игры.

Как появился конкурс «Русский медвежонок» и почему он так называется

«Русский медвежонок» — конкурс по языкознанию среди школьников, созданный математиком Игорем Рубановым и лингвистом Еленой Муравенко. Игра проводится с 2000 года, а своей целью ставит, как отмечается на сайте, развитие интереса к русскому языку. Оргкомитет проекта находится в Кирове.

На момент создания игры в России уже проходил математический конкурс «Кенгуру», придуманный австралийцем Питером О’Хэллораном. «Медвежонок» стал его аналогом, но по языкознанию. «Я подумал, а почему бы не создать ещё одну игру, но уже нашу. Мы взяли русский язык, потому что его преподают во всех классах», — рассказал Игорь Рубанов.

Организацией «Медвежонка» занимался кировский межрегиональный комитет, проводивший «Кенгуру», а методическую комиссию возглавила лингвист Елена Муравенко. Тогда она была единственным филологом в команде конкурса, но с подготовкой задач к первой игре помогал лингвист Максим Кронгауз. Вместе они придумали 66 заданий, ещё 24 разработали математики.

Наименование и главный символ игры также придумали по аналогии с «Кенгуру», названным в честь главного животного Австралии. «Мы решили, что раз наш конкурс по русскому языку и проводится в России, а символом России является медведь, то он должен называться „Медвежонок“», — рассказывала Елена Муравенко.

Конкурс вызвал интерес: в первый год в нём поучаствовали 64 тысячи школьников. На следующий — ещё в четыре раза больше. Потом начался резкий рост: на пике в игре участвовало 2,7 миллиона человек.

Игорь Рубанов
создатель «Русского медвежонка»

Из-за популярности конкурса в России появились и другие подобные ему игры. Самые известные из них — British Bulldog («Британский бульдог») по английскому языку и «Золотое руно» по истории мировой культуры. Большой популярностью всё ещё пользовался и «Кенгуру»: в 2008 году в нём участвовало более 5 миллионов школьников со всего мира, из которых 1,6 миллиона — из России.

После 2011 года количество участников «Русского медвежонка» начало падать: в 2020-м в игре поучаствовали 1,2 миллиона человек. По словам Игоря Рубанова, это может быть связано с разными факторами, например, с запретом собирать деньги в школах в некоторых регионах. Так произошло в Москве, где раньше участвовало 150 тысяч человек, а теперь — 14.

Как проходит «Русский медвежонок» и кто в нём участвует

«Русский медвежонок» проходит ежегодно и занимает два академических часа. В игре участвуют школьники со 2-го по 11-й класс и студенты средних учебных заведений. Конкурс платный, за счёт взносов финансируется призовой фонд и покрываются расходы на организацию. В 2021 году участие стоило 85 рублей.

Игра проводится не только в России, но и за границей — примерно в 50 странах, отмечает Игорь Рубанов. В некоторых государствах, как в Казахстане или Эстонии, конкурс организуют общенациональные комитеты, в некоторых, как в США, местные.

«Русский медвежонок» существует уже 20 лет и за это время, по словам Рубанова, «повзрослел» и изменился. «Впервые за восемь лет мы составляем сборник задач с конкурса и некоторые задания, которые мы давали раньше, сейчас бы не появились. Подход стал строже, но формат сохраняется», — отметил организатор.

Разбор заданий со школьниками Фото оргкомитета «Русского медвежонка»

Почему задания конкурса часто критикуют родители школьников, и что на претензии отвечают организаторы

На конкурсе школьники решают 30 заданий (2 и 3 классы — 26), которые делятся на три группа сложности. Каждая задача предполагает пять вариантов ответа, верным может быть только один. Задания из первой группы оцениваются 3 балла, из второй — в 4, из третьей — в 5.

Задачи составляются так: их придумывают люди, потом они публикуются в виде файлов в «неком секретном месте», члены методкомиссии их читают, пишут отзывы и обсуждают друг с другом и авторами. После задача либо отклоняется, либо принимается. Когда их накапливается достаточное количество — составляются варианты, рассказал Рубанов.

Содержание «Русского медвежонка» нередко критикуется школьниками и родителями. Например, возмущения вызвали задания об имени Ани Лорак и романе Евгения Замятина «Мы». Родители писали, что ребёнок не может и не должен знать имя украинской певицы, а читать эту антиутопию в таком возрасте рано.

В варианте про Ани Лорак правильный ответ «Каролина» (это анаграмма псевдонима), в вопросе про Замятина — R-13 (так как R — отзеркаленная «Я») Фото Светланы Бобровой

В ответ на претензии оргкомитет «Русского медвежонка» опубликовал на сайте обращение, в котором отметил, что многие родители не понимают суть конкурса.

Это не олимпиада и не экзаменационное тестирование. Это игра-конкурс, основная цель которого ― привлечь детей к предмету и показать, что на самом деле в русском языке много очень интересного и увлекательного. Проверка знаний не является целью этой игры, поэтому мы стремимся давать больше таких заданий, с которыми дети не сталкиваются в школе, заданий, расширяющих кругозор и заставляющих думать.

Оргкомитет
из обращения на сайте конкурса

Организаторы отметили, что для поиска правильного ответа не требуется знать, кто такая Ани Лорак или читать роман Замятина, нужно обладать «языковой интуицией и уметь логически мыслить».

Нам писали, что мы взяли и построили задачу на отрывке из «Мы» Замятина. Ой, какое безобразие! Я пишу в ответ родителю: дорогой, вы в курсе, что «Румяной зарею покрылся восток», который есть во всех хрестоматиях начальной школы, это восемь строчек из «Вишни» [Пушкина], совершенно непотребного стихотворения об изнасиловании. Вы же не думаете, что [после его прочтения ] дети лезут в интернет и ищут полную версию?

Игорь Рубанов
создатель «Русского медвежонка»

Возмущение родителей вызывают и вопросы, содержащие слова из иностранных языков. Например, в конкурсе встречалось задание, в котором следовало найти общую особенность пар букв p/q и b/d. В оргкомитете подчеркивали, что для решения таких задач достаточно знать русский язык.

Когда мы не правы, мы извиняемся. Иногда нам действительно указывают, что в задаче два правильных ответа, но за 20 лет такое случалось не более десяти раз. В таком случае мы принимаем второй ответ. Ошибки бывают у всех, и мы их признаем, если это действительно ошибки.

Игорь Рубанов
создатель «Русского медвежонка»

Кто побеждает в «Русском медвежонке» и есть ли польза от сертификатов

Выигрывает в конкурсе тот, кто решает больше всего задач правильно или набирает максимум баллов (120). Победители определяются на разных уровнях — школы, региона и страны — по каждому классу отдельно. Призёры получают дипломы II или III степени, все остальные — сертификаты об участии.

TJ получил некоторое количество писем от пользователей, участвовавших в «Русском медвежонке». Мы благодарим вас за проявленный интерес. К сожалению, поговорить со всеми не представляется возможным, но будем рады, если вы поделитесь своими историями в комментариях или отдельных постах.

TJ поговорил с шестью победителями «Русского медвежонка» разных уровней. Они рассказали, что участвовали в игре, потому что так рекомендовали учителя, а одна из победительниц отметила, что «вопрос о неучастии» в школе «даже не поднимался». При этом два собеседника TJ отметили, что продолжили играть в следующие годы уже «из любви к языку» и «азарта».

Я с охотой участвовал вообще во всех олимпиадах и конкурсах, потому что мне интересно решать задачки. РМ — это такие же задачки, только из области языкознания. Мне приходилось применять логику и аналитический подход к гуманитарной дисциплине — это заходило больше всего. Но практической пользы от победы в конкурсе мало.

Даниель Захур
победитель «Русского медвежонка»

Победители игры награждаются не только дипломами, но и призами — кружками, берестяными карандашницами, значками и брелоками, ручками, календариками и книгами. Большинство собеседников TJ отметило, что награды им в детстве нравились. «Подарки лежали на учительском столе перед уроком, когда объявляли результаты. Всегда с предвкушением ждала этого дня как праздника», — вспоминает победительница Светлана Шляпкина.

Сертификаты и призы конкурса Фото оргкомитета

С сертификатами же ситуация абсолютно иная. Если в какой-то год выиграть конкурс не удавалось, то практической пользы от простого участия в игре не было.

Никакой прямой пользы от сертификатов я не получила, хотя у меня их много. Но они очень эффектно смотрелись в школьном портфолио (для количества). Ещё считаю, что факт победы не стыдно упомянуть в своей анкете в Tinder и как аргумент в любом споре. А если серьёзно, конкурс привил мне любовь к языкознанию и филологии: в девятом классе даже ездила на всероссийскую олимпиаду по русскому языку.

Светлана Шляпкина
победительница «Русского медвежонка»

Некоторые победители говорят, что долгое время считали, что участие в конкурсе им пригодится в будущем. «Выигрыш был равносилен огромному успеху, и, если честно, я сама раньше думала, что результаты могут как-то повлиять на поступление и помочь устроиться в топовом университете», — рассказала победительница регионального этапа Арина Вторушина.

Победитель карельского этапа Борис Бурый сообщил, что диплом помог ему при получении путёвки в лагерь «Артек». За «Русского медвежонка» ему дали 11,7 балла.

Бытует мнение о бесполезности этого конкурса. И я считаю, что если ты не занял какое-то место из призовых, то это действительно бесполезная история. Сертификат — просто бумажка, которую нигде не принимают, а если уж и есть какие-то достижения, то почему бы не воспользоваться ими, например, при той же подаче заявки в «Артек».

Борис Бурый
победитель регионального этапа в Карелии

Почему «Русский медвежонок» стал героем множества ироничных мемов и шуток

Массовое участие в «Русском медвежонке» привело к тому, что у школьников накопились большое количество сертификатов. Привилегий при поступлении в вузы они не дали, в последующей жизни тоже никак не пригодились.

Из-за этого в интернете появилось много ироничных шуток о пользе сертификатов конкурса, в которых пользователи пытались разобраться в вопросе: «А зачем это всё было».

анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
Я понимаю, что вероятно после этих слов взрослые люди меня осудят, а возможно и побьют при выходе из подъезда, но я не могу не сказать

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ БУДУТ ВАШИ ГРАМОТЫ С РУССКОГО МЕДВЕЖОНКА И КОНКУРСА ЧТЕЦОВ НА 9 МАЯ
сошиал мидия @disnasting
мечта: прийти на собеседование и с серьёзным видом разложить перед эйчаром все свои грамоты и сертификаты «русский медвежонок»
Grand Budapest 🐺 @twidade_Iucks
не нужно хвастаться своими достижениями по жизни, если у вас даже нет папочки с грамотами из школы, чем можно гордиться, если вас не награждали за активное участие в жизни класса и лучшую поделку из желудей, ещё скажите, что сертификат русского медвежонка не висит у вас в рамочке

Некоторые пользователи твиттера рассказывали, что участие в конкурсе пригодилось им во время самой учёбы — помогло улучшить оценки за четверть, освободило от уроков или порадовало полезными подарками.

эр @liff_chik
@the_265 @philphillin Ну хоть во время учебы пригодились
Наша матиматичка когда приходили результаты говорила "ну вот у тя спорная по геометрии но у тебя 2 место в области так что поставлю тебе три пятерки и у тебя выйдет пять в четверти"
Yasashii_Ame @YasashiiA
@the_265 @yoki_seity Они мне пригодились во время учебы в школе. Поскольку я была ботаничкой, каждый раз после подобных олимпиад учителя уважали меня все больше и больше, и мне многое сходило с рук

мухахах

А так нет
🌙 ошибка божья 🌙 @NeitiTarja
@the_265 Плакала от счастья при виде горы канцтоваров и флэшки, которые подъехали ко мне за первое место в области

Часть бывших участников «Медвежонка» нашла нестандартное применение сертификатам.

Murmansk Boy @RichSadBitch
@the_265 У меня стол шатался.Подложил медвежонка с бульдогом.Так что буквально они обеспечили мне стабильное будущее

Мемы про конкурс главным образом посвящались его ироничному возвеличиванию. Сертификат «Русского медвежонка» ставился выше диплома победителя всероссийской олимпиады или сравнивался с «Оскаром».

Победители «Русского медвежонка» по-разному относятся к ироничным шуткам о пользе сертификатов и дипломов конкурса. Одни считают, что они вызваны «превышением их реальной значимости учителями». «Если бы нам говорили, что это простая самопроверка, в которой здорово проверить себя, то участников было бы в разы меньше — как и мемов», — отмечает победительница школьного этапа Мария Сергеева.

Даниель Захур считает, что шутки о «Русском медвежонке» — способ придать значимость действительно бесполезным сертификатам. По его мнению, это скорее ирония над самими собой.

Наверное, мы даже шутим не над нынешним поколением школьников, не над учителями или организаторами конкурса. Мы шутим над самими собой 10-летней давности: зелёными, наивными школьниками, которые верили, что цена успеха в жизни — один раз победить в конкурсе.

Даниель Захур
победитель конкурса «Русский медвежонок»

Светлана Шляпкина рассказала, что никогда не встречала подобные мемы в своей ленте. По её мнению, их придумывают из зависти. «Им тоже хотелось берестяную карандашницу», — сказала она.

гипермаслина @SimonKostin
настроение пойти писать кенгуру, русский медвежонок, золотое руно и британский бульдог
а потом за мини-пиццей

Победительница из Казахстана Светлана Дубровина сообщила, что у неё мемы вызывают ностальгию. Она отметила, что с удовольствием прочитала все «реплаи с воспоминаниями», так как «житейские мемы объединяют не хуже „Нокии“».

Вот несколько заданий конкурса «Русский медвежонок» для 10 и 11 классов. Попробуйте решить их, не пользуясь интернетом. Ответы мы опубликуем в комментариях.

#образование #школа #мемы #интервью #лонгриды

64 64 комментария
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64 комментария
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Юридический кавалер

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Впервые узнал что это такое.

В наше советское время такого не было

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Сергей Звезда

Юридический
3

Мне 27, я участвовал ежегодно 

Ответить

Юридический кавалер

Сергей
5

Между нами огромная пропасть.

Ответить

Железнодорожный

Юридиче…
0

в один строгач

Ответить

AUBE

Железно…
0

Эти годы и без срока сами по себе строгач.

Ответить

Саша Кириллова

Сергей
1

Вот и у меня в мои 28 такая же ситуация. Правда, в какой-то момент перестала это делать. И не помню, почему! 

Ответить

Железнодорожный

Саша
1

не выиграла приз расстроилась сделала куклу-вуду из медведя и съела

Ответить

Железнодорожный

Железно…
1

Ну я бы так сделал

Ответить

Кристобаль Фейра

Сергей
0

31, не участвовал и впервые слышу, но участвовал в олимпиадах по биологии МГУ.

Ответить

Саша Кириллова

Юридический
0

Я до работы над материалом думала, что мои ровесники (28-30) уж точно все знают, что это такое. Но в ходе опроса окружающих с удивлением выяснила, что это не так. 

Ответить

Юридический кавалер

Саша
7

Мне 35, я даже не слышал ни разу об этом

Ответить

Закомплексованна

Юридиче…
1

Плюсую, не застал

Ответить

sargon4eg

Саша
0

я как то занимал призовые места в кенгуру, а вот медвежонок был мне не по профилю. Обе олимпиады были достаточно популярны в наше время

Ответить

Dmitry Teplyakov

Саша
0

Мне 27, узнал об этом только на tj.

Ответить

Кривой диод

Юридический
0

А ребёнок не участвовал?

Ответить

Юридический кавалер

Кривой
1

Она только в этом году идёт в первый класс

Ответить

Кривой диод

7

У меня была идея запустить такой же конкурс по трудам и назвать его Бобрёнок

Ответить

Железнодорожный утюг

Кривой
5

какие у меня охуенные труды были в школе радиоэлектроника мммм

Ответить

Железнодорожный утюг

Железнодорожный
3

мы буквально нелицензированный трансивер спаяли там

Ответить

Юридический

Железно…
1

Сейчас бы фсб посадило на емкость с узким горлышком за такое

Ответить

Железнодорожный

Юридиче…
2

За владение не сажают, штрафуют за использование

Ответить

Юридический

Железно…
3

То есть вы не включали его?

Ответить

Железнодорожный

Юридиче…
7

Для вас — нет :)

Ответить

Юридически

Железно…
4

Поздно. Я уже обращение составил. Сейчас заверю у Санты и прощай

Ответить

Романелло Кивогенс

Кривой
0

Выхухолёнок.

Ответить

Саша Ринцлер

5

Помню как объявляли результаты в классе, называли поочередно всех, а меня не назвали. Я сижу такой, думаю "я поди так плохо написал, что даже объявлять стремно", а потом говорят "а теперь самый высокий балл у Саши" и я просто себя полу-Богом почувствовал. Неделю еще свысока на всех смотрел.

Ответить

Саша Кириллова

Саша
0

Завидую.... у меня всегда были всякие трехзначные места... 

Ответить

Саша Ринцлер

Саша
0

Так это по классу говорили. По городу я сто процентов был где-то в жопе.

Ответить

Даша Лейзаренко

4

друзья..... участвовала в этом всём до 9 класса 

Ответить

Железнодорожный утюг

Даша
2

Кенгуру охуенная тема, я там чёто дохуя набрал и мне подарили ручной фонарик и клевый пазлик на магнитах

Ответить

Саша Кириллова

Даша
0

Ты легенда.

Ответить

Даша Лейзаренко

Саша
0

мне нравилось только золотое руно. его давали домой и можно было гуглить!

Ответить

Саша Кириллова

Даша
2

Вот в нём я, кстати, не участвовала. Нам даже не предлагали такое. Только Кенгуру, Медведя и Бульдога. 

Ответить

Саша Кириллова

Саша
0

Непонятно, почему для руна не нашлось своего животного....

Ответить

Даша Лейзаренко

Саша
0

динозавр?)))) 

Ответить

Саша Кириллова

Даша
0

Не знаю... надо что-то этакое прям

Ответить

Даша

Саша
0

тогда надо кого-то вымершего 

Ответить

Патриотический Никита

Даша
0

мне одного раза хватило, что бы понять какая это хрень))

Ответить

Железнодорожный утюг

Патриотический
0

Набрал так мало баллов, что вернули деньги?

Ответить

Патриотический

Железно…
1

к сожалению не вернули

Ответить

Кривой диод

1

Про кенгуру статья будет??

Ответить

Кривой диод

Кривой
1

Должна же эта медаль хоть где-то пригодиться

Ответить

Саша Кириллова

Кривой
1

Увы, нет. Почему-то он так не запал в людские сердца как медвежонок 

Ответить

Кривой диод

Саша
5

Тогда верну ребёнку игрушку

Ответить

Железнодорожный

Кривой
2

БЛЯ КАКОЙ ЛАПОЧКААА

Ответить

AUBE

Железно…
1

ПИЗДЕЦ ДА МИМИМИ?! 

Ответить

Железнодорожный

AUBE
0

ДА Я В АХУЕ ДА ОН ТОП

Ответить

Саша Ринцлер

Кривой
1

Можешь заточить края и кидаться в неугодных тебе людей

(ни к чему не призываю)

Ответить

AUBE

Кривой
0

На капот наклей.

Ответить

Железнодорожный

AUBE
0

на зеркало повесить тоже варик

Ответить

AUBE

Железно…
0

В принципе так носить тоже вариант, на груди везде, и на работу и на пляж и в качалку.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Кривой
0

Ею можно пиво открывать?

Ответить

Илья Красюков

1

Мой вариант:
а г г б а

Где правильный ответ?) Школу заканчивал в Украине там медвежонка по понятным причинам не было, зато на кенгуру нас всех гоняли до 9 класса включительно, потому что классная была математичкой

Ответить

Саша Кириллова

Илья
0

Там до 2014 года проводился «Русский медвежонок», а потом не стало общенационального комитета 

Ответить

Железнодорожный утюг

0

Прочитал по диагонали, чьи-либо претензии к сложности и заковыристости не понимаю.

У нас в 10-11 классах на всероссийской олимпиаде школьников хуйня и похуже была. Из самого сочного — примерно половина заданий не относилась к русскому языку (старославянский, греческий, латынь). Я, конечно, понимаю, что это подвод к филфакам и всё такое, но хоть предмет олимпиады бы переименовали

Ответить

Саша Кириллова

Железнодорожный
1

Я тоже претензии родителей к заданиям не разделяю. Особенно про Ани Лорак меня удивили возмущения... 

Ответить

Железнодорожный утюг

Саша
0

Яна Car — Анорак

Ответить

Железнодорожный утюг

0

21 - хз наверное А
25 - Б
28 - Д
29 - В
30 - А

Ответить

Патриотический Никита

0

Игорь Рубанов создатель «Русского медвежонка»

какой-то душнила

Ответить

Весёлый Хамелеон

Патриотический
0

Мегаумный чел на самом деле
@Сергей Звезда пригласите его на гость ТЖ

Ответить

Патриотический Никита

Весёлый
0

Я немного занят последнее время, вряд ли получится

Ответить

Круглый коктейль

0

произошло непоправимое, я не смог найти ни один свой диплом, только листы с заданиями(

Ответить

Сергей Звезда

Круглый
0

Тоже не могу найти чего-то. Только кенгуру остались

Ответить

Егор Макаренко

0

А, Б, Г, В, В ?

Был победителем по Русскому медвежонку где-то 10 лет назад. Было интересно, спасибо организаторам :D

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