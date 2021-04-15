«Верили, что цена успеха…

История «олимпиады», в которой на пике участвовало почти 3 миллиона школьников.

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В соцсетях об игре «Русский медвежонок» вспоминают с ностальгией. Те, кому в школе часто обещали, что сертификаты об участии обязательно пригодятся в дальнейшей учёбе и жизни, иронизируют над их бесполезностью.

Казалось бы, «Русский медвежонок» давно потерял актуальность, но в нём ежегодно участвуют более миллиона школьников. Поскольку тесты конкурса отличаются от задач традиционных олимпиад, его часто критикуют ученики и их родители.

TJ поговорил с создателем и победителями «Русского медвежонка», а теперь рассказывает историю игры.

Как появился конкурс «Русский медвежонок» и почему он так называется

«Русский медвежонок» — конкурс по языкознанию среди школьников, созданный математиком Игорем Рубановым и лингвистом Еленой Муравенко. Игра проводится с 2000 года, а своей целью ставит, как отмечается на сайте, развитие интереса к русскому языку. Оргкомитет проекта находится в Кирове.

На момент создания игры в России уже проходил математический конкурс «Кенгуру», придуманный австралийцем Питером О’Хэллораном. «Медвежонок» стал его аналогом, но по языкознанию. «Я подумал, а почему бы не создать ещё одну игру, но уже нашу. Мы взяли русский язык, потому что его преподают во всех классах», — рассказал Игорь Рубанов.

Организацией «Медвежонка» занимался кировский межрегиональный комитет, проводивший «Кенгуру», а методическую комиссию возглавила лингвист Елена Муравенко. Тогда она была единственным филологом в команде конкурса, но с подготовкой задач к первой игре помогал лингвист Максим Кронгауз. Вместе они придумали 66 заданий, ещё 24 разработали математики.

Наименование и главный символ игры также придумали по аналогии с «Кенгуру», названным в честь главного животного Австралии. «Мы решили, что раз наш конкурс по русскому языку и проводится в России, а символом России является медведь, то он должен называться „Медвежонок“», — рассказывала Елена Муравенко.

Конкурс вызвал интерес: в первый год в нём поучаствовали 64 тысячи школьников. На следующий — ещё в четыре раза больше. Потом начался резкий рост: на пике в игре участвовало 2,7 миллиона человек. Игорь Рубанов создатель «Русского медвежонка»

Из-за популярности конкурса в России появились и другие подобные ему игры. Самые известные из них — British Bulldog («Британский бульдог») по английскому языку и «Золотое руно» по истории мировой культуры. Большой популярностью всё ещё пользовался и «Кенгуру»: в 2008 году в нём участвовало более 5 миллионов школьников со всего мира, из которых 1,6 миллиона — из России.

После 2011 года количество участников «Русского медвежонка» начало падать: в 2020-м в игре поучаствовали 1,2 миллиона человек. По словам Игоря Рубанова, это может быть связано с разными факторами, например, с запретом собирать деньги в школах в некоторых регионах. Так произошло в Москве, где раньше участвовало 150 тысяч человек, а теперь — 14.

Как проходит «Русский медвежонок» и кто в нём участвует

«Русский медвежонок» проходит ежегодно и занимает два академических часа. В игре участвуют школьники со 2-го по 11-й класс и студенты средних учебных заведений. Конкурс платный, за счёт взносов финансируется призовой фонд и покрываются расходы на организацию. В 2021 году участие стоило 85 рублей.

Игра проводится не только в России, но и за границей — примерно в 50 странах, отмечает Игорь Рубанов. В некоторых государствах, как в Казахстане или Эстонии, конкурс организуют общенациональные комитеты, в некоторых, как в США, местные.

«Русский медвежонок» существует уже 20 лет и за это время, по словам Рубанова, «повзрослел» и изменился. «Впервые за восемь лет мы составляем сборник задач с конкурса и некоторые задания, которые мы давали раньше, сейчас бы не появились. Подход стал строже, но формат сохраняется», — отметил организатор.

Разбор заданий со школьниками Фото оргкомитета «Русского медвежонка»

Почему задания конкурса часто критикуют родители школьников, и что на претензии отвечают организаторы

На конкурсе школьники решают 30 заданий (2 и 3 классы — 26), которые делятся на три группа сложности. Каждая задача предполагает пять вариантов ответа, верным может быть только один. Задания из первой группы оцениваются 3 балла, из второй — в 4, из третьей — в 5.

Задачи составляются так: их придумывают люди, потом они публикуются в виде файлов в «неком секретном месте», члены методкомиссии их читают, пишут отзывы и обсуждают друг с другом и авторами. После задача либо отклоняется, либо принимается. Когда их накапливается достаточное количество — составляются варианты, рассказал Рубанов.

Содержание «Русского медвежонка» нередко критикуется школьниками и родителями. Например, возмущения вызвали задания об имени Ани Лорак и романе Евгения Замятина «Мы». Родители писали, что ребёнок не может и не должен знать имя украинской певицы, а читать эту антиутопию в таком возрасте рано.

В варианте про Ани Лорак правильный ответ «Каролина» (это анаграмма псевдонима), в вопросе про Замятина — R-13 (так как R — отзеркаленная «Я») Фото Светланы Бобровой

В ответ на претензии оргкомитет «Русского медвежонка» опубликовал на сайте обращение, в котором отметил, что многие родители не понимают суть конкурса.

Это не олимпиада и не экзаменационное тестирование. Это игра-конкурс, основная цель которого ― привлечь детей к предмету и показать, что на самом деле в русском языке много очень интересного и увлекательного. Проверка знаний не является целью этой игры, поэтому мы стремимся давать больше таких заданий, с которыми дети не сталкиваются в школе, заданий, расширяющих кругозор и заставляющих думать. Оргкомитет из обращения на сайте конкурса

Организаторы отметили, что для поиска правильного ответа не требуется знать, кто такая Ани Лорак или читать роман Замятина, нужно обладать «языковой интуицией и уметь логически мыслить».

Нам писали, что мы взяли и построили задачу на отрывке из «Мы» Замятина. Ой, какое безобразие! Я пишу в ответ родителю: дорогой, вы в курсе, что «Румяной зарею покрылся восток», который есть во всех хрестоматиях начальной школы, это восемь строчек из «Вишни» [Пушкина], совершенно непотребного стихотворения об изнасиловании. Вы же не думаете, что [после его прочтения ] дети лезут в интернет и ищут полную версию? Игорь Рубанов создатель «Русского медвежонка»

Возмущение родителей вызывают и вопросы, содержащие слова из иностранных языков. Например, в конкурсе встречалось задание, в котором следовало найти общую особенность пар букв p/q и b/d. В оргкомитете подчеркивали, что для решения таких задач достаточно знать русский язык.

Когда мы не правы, мы извиняемся. Иногда нам действительно указывают, что в задаче два правильных ответа, но за 20 лет такое случалось не более десяти раз. В таком случае мы принимаем второй ответ. Ошибки бывают у всех, и мы их признаем, если это действительно ошибки. Игорь Рубанов создатель «Русского медвежонка»

Кто побеждает в «Русском медвежонке» и есть ли польза от сертификатов

Выигрывает в конкурсе тот, кто решает больше всего задач правильно или набирает максимум баллов (120). Победители определяются на разных уровнях — школы, региона и страны — по каждому классу отдельно. Призёры получают дипломы II или III степени, все остальные — сертификаты об участии.

TJ получил некоторое количество писем от пользователей, участвовавших в «Русском медвежонке». Мы благодарим вас за проявленный интерес. К сожалению, поговорить со всеми не представляется возможным, но будем рады, если вы поделитесь своими историями в комментариях или отдельных постах.

TJ поговорил с шестью победителями «Русского медвежонка» разных уровней. Они рассказали, что участвовали в игре, потому что так рекомендовали учителя, а одна из победительниц отметила, что «вопрос о неучастии» в школе «даже не поднимался». При этом два собеседника TJ отметили, что продолжили играть в следующие годы уже «из любви к языку» и «азарта».

Я с охотой участвовал вообще во всех олимпиадах и конкурсах, потому что мне интересно решать задачки. РМ — это такие же задачки, только из области языкознания. Мне приходилось применять логику и аналитический подход к гуманитарной дисциплине — это заходило больше всего. Но практической пользы от победы в конкурсе мало. Даниель Захур победитель «Русского медвежонка»

Победители игры награждаются не только дипломами, но и призами — кружками, берестяными карандашницами, значками и брелоками, ручками, календариками и книгами. Большинство собеседников TJ отметило, что награды им в детстве нравились. «Подарки лежали на учительском столе перед уроком, когда объявляли результаты. Всегда с предвкушением ждала этого дня как праздника», — вспоминает победительница Светлана Шляпкина.

Сертификаты и призы конкурса Фото оргкомитета

С сертификатами же ситуация абсолютно иная. Если в какой-то год выиграть конкурс не удавалось, то практической пользы от простого участия в игре не было.

Никакой прямой пользы от сертификатов я не получила, хотя у меня их много. Но они очень эффектно смотрелись в школьном портфолио (для количества). Ещё считаю, что факт победы не стыдно упомянуть в своей анкете в Tinder и как аргумент в любом споре. А если серьёзно, конкурс привил мне любовь к языкознанию и филологии: в девятом классе даже ездила на всероссийскую олимпиаду по русскому языку. Светлана Шляпкина победительница «Русского медвежонка»

Некоторые победители говорят, что долгое время считали, что участие в конкурсе им пригодится в будущем. «Выигрыш был равносилен огромному успеху, и, если честно, я сама раньше думала, что результаты могут как-то повлиять на поступление и помочь устроиться в топовом университете», — рассказала победительница регионального этапа Арина Вторушина.

Победитель карельского этапа Борис Бурый сообщил, что диплом помог ему при получении путёвки в лагерь «Артек». За «Русского медвежонка» ему дали 11,7 балла.

Бытует мнение о бесполезности этого конкурса. И я считаю, что если ты не занял какое-то место из призовых, то это действительно бесполезная история. Сертификат — просто бумажка, которую нигде не принимают, а если уж и есть какие-то достижения, то почему бы не воспользоваться ими, например, при той же подаче заявки в «Артек». Борис Бурый победитель регионального этапа в Карелии

Почему «Русский медвежонок» стал героем множества ироничных мемов и шуток

Массовое участие в «Русском медвежонке» привело к тому, что у школьников накопились большое количество сертификатов. Привилегий при поступлении в вузы они не дали, в последующей жизни тоже никак не пригодились.

Из-за этого в интернете появилось много ироничных шуток о пользе сертификатов конкурса, в которых пользователи пытались разобраться в вопросе: «А зачем это всё было».

анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin Я понимаю, что вероятно после этих слов взрослые люди меня осудят, а возможно и побьют при выходе из подъезда, но я не могу не сказать



ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ БУДУТ ВАШИ ГРАМОТЫ С РУССКОГО МЕДВЕЖОНКА И КОНКУРСА ЧТЕЦОВ НА 9 МАЯ

сошиал мидия @disnasting мечта: прийти на собеседование и с серьёзным видом разложить перед эйчаром все свои грамоты и сертификаты «русский медвежонок»

Grand Budapest 🐺 @twidade_Iucks не нужно хвастаться своими достижениями по жизни, если у вас даже нет папочки с грамотами из школы, чем можно гордиться, если вас не награждали за активное участие в жизни класса и лучшую поделку из желудей, ещё скажите, что сертификат русского медвежонка не висит у вас в рамочке

Некоторые пользователи твиттера рассказывали, что участие в конкурсе пригодилось им во время самой учёбы — помогло улучшить оценки за четверть, освободило от уроков или порадовало полезными подарками.

эр @liff_chik @the_265

Наша матиматичка когда приходили результаты говорила "ну вот у тя спорная по геометрии но у тебя 2 место в области так что поставлю тебе три пятерки и у тебя выйдет пять в четверти" @philphillin Ну хоть во время учебы пригодилисьНаша матиматичка когда приходили результаты говорила "ну вот у тя спорная по геометрии но у тебя 2 место в области так что поставлю тебе три пятерки и у тебя выйдет пять в четверти"

Yasashii_Ame @YasashiiA @the_265



мухахах



А так нет @yoki_seity Они мне пригодились во время учебы в школе. Поскольку я была ботаничкой, каждый раз после подобных олимпиад учителя уважали меня все больше и больше, и мне многое сходило с рукмухахахА так нет

Часть бывших участников «Медвежонка» нашла нестандартное применение сертификатам.

Мемы про конкурс главным образом посвящались его ироничному возвеличиванию. Сертификат «Русского медвежонка» ставился выше диплома победителя всероссийской олимпиады или сравнивался с «Оскаром».

Победители «Русского медвежонка» по-разному относятся к ироничным шуткам о пользе сертификатов и дипломов конкурса. Одни считают, что они вызваны «превышением их реальной значимости учителями». «Если бы нам говорили, что это простая самопроверка, в которой здорово проверить себя, то участников было бы в разы меньше — как и мемов», — отмечает победительница школьного этапа Мария Сергеева.

Даниель Захур считает, что шутки о «Русском медвежонке» — способ придать значимость действительно бесполезным сертификатам. По его мнению, это скорее ирония над самими собой.

Наверное, мы даже шутим не над нынешним поколением школьников, не над учителями или организаторами конкурса. Мы шутим над самими собой 10-летней давности: зелёными, наивными школьниками, которые верили, что цена успеха в жизни — один раз победить в конкурсе. Даниель Захур победитель конкурса «Русский медвежонок»

Светлана Шляпкина рассказала, что никогда не встречала подобные мемы в своей ленте. По её мнению, их придумывают из зависти. «Им тоже хотелось берестяную карандашницу», — сказала она.

гипермаслина @SimonKostin настроение пойти писать кенгуру, русский медвежонок, золотое руно и британский бульдог

а потом за мини-пиццей

Победительница из Казахстана Светлана Дубровина сообщила, что у неё мемы вызывают ностальгию. Она отметила, что с удовольствием прочитала все «реплаи с воспоминаниями», так как «житейские мемы объединяют не хуже „Нокии“».