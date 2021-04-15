«Верили, что цена успеха — победа в конкурсе»: почему «Русский медвежонок» до сих пор рождает мемы и за что игру ругают Статьи редакции
История «олимпиады», в которой на пике участвовало почти 3 миллиона школьников.
В соцсетях об игре «Русский медвежонок» вспоминают с ностальгией. Те, кому в школе часто обещали, что сертификаты об участии обязательно пригодятся в дальнейшей учёбе и жизни, иронизируют над их бесполезностью.
Казалось бы, «Русский медвежонок» давно потерял актуальность, но в нём ежегодно участвуют более миллиона школьников. Поскольку тесты конкурса отличаются от задач традиционных олимпиад, его часто критикуют ученики и их родители.
TJ поговорил с создателем и победителями «Русского медвежонка», а теперь рассказывает историю игры.
Как появился конкурс «Русский медвежонок» и почему он так называется
«Русский медвежонок» — конкурс по языкознанию среди школьников, созданный математиком Игорем Рубановым и лингвистом Еленой Муравенко. Игра проводится с 2000 года, а своей целью ставит, как отмечается на сайте, развитие интереса к русскому языку. Оргкомитет проекта находится в Кирове.
На момент создания игры в России уже проходил математический конкурс «Кенгуру», придуманный австралийцем Питером О’Хэллораном. «Медвежонок» стал его аналогом, но по языкознанию. «Я подумал, а почему бы не создать ещё одну игру, но уже нашу. Мы взяли русский язык, потому что его преподают во всех классах», — рассказал Игорь Рубанов.
Организацией «Медвежонка» занимался кировский межрегиональный комитет, проводивший «Кенгуру», а методическую комиссию возглавила лингвист Елена Муравенко. Тогда она была единственным филологом в команде конкурса, но с подготовкой задач к первой игре помогал лингвист Максим Кронгауз. Вместе они придумали 66 заданий, ещё 24 разработали математики.
Наименование и главный символ игры также придумали по аналогии с «Кенгуру», названным в честь главного животного Австралии. «Мы решили, что раз наш конкурс по русскому языку и проводится в России, а символом России является медведь, то он должен называться „Медвежонок“», — рассказывала Елена Муравенко.
Из-за популярности конкурса в России появились и другие подобные ему игры. Самые известные из них — British Bulldog («Британский бульдог») по английскому языку и «Золотое руно» по истории мировой культуры. Большой популярностью всё ещё пользовался и «Кенгуру»: в 2008 году в нём участвовало более 5 миллионов школьников со всего мира, из которых 1,6 миллиона — из России.
После 2011 года количество участников «Русского медвежонка» начало падать: в 2020-м в игре поучаствовали 1,2 миллиона человек. По словам Игоря Рубанова, это может быть связано с разными факторами, например, с запретом собирать деньги в школах в некоторых регионах. Так произошло в Москве, где раньше участвовало 150 тысяч человек, а теперь — 14.
Как проходит «Русский медвежонок» и кто в нём участвует
«Русский медвежонок» проходит ежегодно и занимает два академических часа. В игре участвуют школьники со 2-го по 11-й класс и студенты средних учебных заведений. Конкурс платный, за счёт взносов финансируется призовой фонд и покрываются расходы на организацию. В 2021 году участие стоило 85 рублей.
Игра проводится не только в России, но и за границей — примерно в 50 странах, отмечает Игорь Рубанов. В некоторых государствах, как в Казахстане или Эстонии, конкурс организуют общенациональные комитеты, в некоторых, как в США, местные.
«Русский медвежонок» существует уже 20 лет и за это время, по словам Рубанова, «повзрослел» и изменился. «Впервые за восемь лет мы составляем сборник задач с конкурса и некоторые задания, которые мы давали раньше, сейчас бы не появились. Подход стал строже, но формат сохраняется», — отметил организатор.
Почему задания конкурса часто критикуют родители школьников, и что на претензии отвечают организаторы
На конкурсе школьники решают 30 заданий (2 и 3 классы — 26), которые делятся на три группа сложности. Каждая задача предполагает пять вариантов ответа, верным может быть только один. Задания из первой группы оцениваются 3 балла, из второй — в 4, из третьей — в 5.
Задачи составляются так: их придумывают люди, потом они публикуются в виде файлов в «неком секретном месте», члены методкомиссии их читают, пишут отзывы и обсуждают друг с другом и авторами. После задача либо отклоняется, либо принимается. Когда их накапливается достаточное количество — составляются варианты, рассказал Рубанов.
Содержание «Русского медвежонка» нередко критикуется школьниками и родителями. Например, возмущения вызвали задания об имени Ани Лорак и романе Евгения Замятина «Мы». Родители писали, что ребёнок не может и не должен знать имя украинской певицы, а читать эту антиутопию в таком возрасте рано.
В ответ на претензии оргкомитет «Русского медвежонка» опубликовал на сайте обращение, в котором отметил, что многие родители не понимают суть конкурса.
Организаторы отметили, что для поиска правильного ответа не требуется знать, кто такая Ани Лорак или читать роман Замятина, нужно обладать «языковой интуицией и уметь логически мыслить».
Возмущение родителей вызывают и вопросы, содержащие слова из иностранных языков. Например, в конкурсе встречалось задание, в котором следовало найти общую особенность пар букв p/q и b/d. В оргкомитете подчеркивали, что для решения таких задач достаточно знать русский язык.
Кто побеждает в «Русском медвежонке» и есть ли польза от сертификатов
Выигрывает в конкурсе тот, кто решает больше всего задач правильно или набирает максимум баллов (120). Победители определяются на разных уровнях — школы, региона и страны — по каждому классу отдельно. Призёры получают дипломы II или III степени, все остальные — сертификаты об участии.
TJ получил некоторое количество писем от пользователей, участвовавших в «Русском медвежонке». Мы благодарим вас за проявленный интерес. К сожалению, поговорить со всеми не представляется возможным, но будем рады, если вы поделитесь своими историями в комментариях или отдельных постах.
TJ поговорил с шестью победителями «Русского медвежонка» разных уровней. Они рассказали, что участвовали в игре, потому что так рекомендовали учителя, а одна из победительниц отметила, что «вопрос о неучастии» в школе «даже не поднимался». При этом два собеседника TJ отметили, что продолжили играть в следующие годы уже «из любви к языку» и «азарта».
Победители игры награждаются не только дипломами, но и призами — кружками, берестяными карандашницами, значками и брелоками, ручками, календариками и книгами. Большинство собеседников TJ отметило, что награды им в детстве нравились. «Подарки лежали на учительском столе перед уроком, когда объявляли результаты. Всегда с предвкушением ждала этого дня как праздника», — вспоминает победительница Светлана Шляпкина.
С сертификатами же ситуация абсолютно иная. Если в какой-то год выиграть конкурс не удавалось, то практической пользы от простого участия в игре не было.
Некоторые победители говорят, что долгое время считали, что участие в конкурсе им пригодится в будущем. «Выигрыш был равносилен огромному успеху, и, если честно, я сама раньше думала, что результаты могут как-то повлиять на поступление и помочь устроиться в топовом университете», — рассказала победительница регионального этапа Арина Вторушина.
Победитель карельского этапа Борис Бурый сообщил, что диплом помог ему при получении путёвки в лагерь «Артек». За «Русского медвежонка» ему дали 11,7 балла.
Почему «Русский медвежонок» стал героем множества ироничных мемов и шуток
Массовое участие в «Русском медвежонке» привело к тому, что у школьников накопились большое количество сертификатов. Привилегий при поступлении в вузы они не дали, в последующей жизни тоже никак не пригодились.
Из-за этого в интернете появилось много ироничных шуток о пользе сертификатов конкурса, в которых пользователи пытались разобраться в вопросе: «А зачем это всё было».
Некоторые пользователи твиттера рассказывали, что участие в конкурсе пригодилось им во время самой учёбы — помогло улучшить оценки за четверть, освободило от уроков или порадовало полезными подарками.
Часть бывших участников «Медвежонка» нашла нестандартное применение сертификатам.
Мемы про конкурс главным образом посвящались его ироничному возвеличиванию. Сертификат «Русского медвежонка» ставился выше диплома победителя всероссийской олимпиады или сравнивался с «Оскаром».
Победители «Русского медвежонка» по-разному относятся к ироничным шуткам о пользе сертификатов и дипломов конкурса. Одни считают, что они вызваны «превышением их реальной значимости учителями». «Если бы нам говорили, что это простая самопроверка, в которой здорово проверить себя, то участников было бы в разы меньше — как и мемов», — отмечает победительница школьного этапа Мария Сергеева.
Даниель Захур считает, что шутки о «Русском медвежонке» — способ придать значимость действительно бесполезным сертификатам. По его мнению, это скорее ирония над самими собой.
Светлана Шляпкина рассказала, что никогда не встречала подобные мемы в своей ленте. По её мнению, их придумывают из зависти. «Им тоже хотелось берестяную карандашницу», — сказала она.
Победительница из Казахстана Светлана Дубровина сообщила, что у неё мемы вызывают ностальгию. Она отметила, что с удовольствием прочитала все «реплаи с воспоминаниями», так как «житейские мемы объединяют не хуже „Нокии“».
Вот несколько заданий конкурса «Русский медвежонок» для 10 и 11 классов. Попробуйте решить их, не пользуясь интернетом. Ответы мы опубликуем в комментариях.
Мне 27, я участвовал ежегодно
Юридический кавалер
Между нами огромная пропасть.
31, не участвовал и впервые слышу, но участвовал в олимпиадах по биологии МГУ.
Юридический кавалер
Мне 35, я даже не слышал ни разу об этом
Кривой диод
А ребёнок не участвовал?
Железнодорожный утюг
какие у меня охуенные труды были в школе радиоэлектроника мммм
Железнодорожный утюг
мы буквально нелицензированный трансивер спаяли там
Сейчас бы фсб посадило на емкость с узким горлышком за такое
Помню как объявляли результаты в классе, называли поочередно всех, а меня не назвали. Я сижу такой, думаю "я поди так плохо написал, что даже объявлять стремно", а потом говорят "а теперь самый высокий балл у Саши" и я просто себя полу-Богом почувствовал. Неделю еще свысока на всех смотрел.
Так это по классу говорили. По городу я сто процентов был где-то в жопе.
друзья..... участвовала в этом всём до 9 класса
Железнодорожный утюг
Кенгуру охуенная тема, я там чёто дохуя набрал и мне подарили ручной фонарик и клевый пазлик на магнитах
мне нравилось только золотое руно. его давали домой и можно было гуглить!
Патриотический Никита
мне одного раза хватило, что бы понять какая это хрень))
Железнодорожный утюг
Набрал так мало баллов, что вернули деньги?
Кривой диод
Должна же эта медаль хоть где-то пригодиться
Можешь заточить края и кидаться в неугодных тебе людей
(ни к чему не призываю)
Мой вариант:
а г г б а
Где правильный ответ?) Школу заканчивал в Украине там медвежонка по понятным причинам не было, зато на кенгуру нас всех гоняли до 9 класса включительно, потому что классная была математичкой
Прочитал по диагонали, чьи-либо претензии к сложности и заковыристости не понимаю.
У нас в 10-11 классах на всероссийской олимпиаде школьников хуйня и похуже была. Из самого сочного — примерно половина заданий не относилась к русскому языку (старославянский, греческий, латынь). Я, конечно, понимаю, что это подвод к филфакам и всё такое, но хоть предмет олимпиады бы переименовали
Мегаумный чел на самом деле
@Сергей Звезда пригласите его на гость ТЖ
А, Б, Г, В, В ?
Был победителем по Русскому медвежонку где-то 10 лет назад. Было интересно, спасибо организаторам :D