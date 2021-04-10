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Истории
Сергей Звезда

В Норвегии нашли мужчину спустя девять лет после смерти. Ему платили пенсию и автоматически списывали деньги по счетам Статьи редакции

А обнаружили его случайно.

88 88 комментариев
14 590 просмотров
Berit Roald / NTB

В декабре 2020 года в одном из домов в Осло обнаружили тело 60-летнего мужчины. Сейчас, в апреле 2021 года, норвежская полиция объявила, что тот пролежал мёртвым в своей квартире последние девять лет. Об этом сообщает местная телекомпания NRK.

Умершего нашли с помощью социального работника, которому нужно было попасть в квартиру, чтобы проверить пожарную сигнализацию и выполнить другие обязанности. Поскольку дверь была заперта изнутри, он вызвал полицейских.

Специалисты заключили, что пенсионер умер естественной смертью. По предварительной версии органов, это произошло в апреле 2011 года. Предположительную дату установили на основе аутопсии, разговоров с родственниками и по еде: в холодильнике осталось молоко, срок годности которого истёк 6 мая того же года. Также полиция нашла письмо, датированное 29 апреля.

Настоящее имя мужчины не раскрывается, но известно, что он родился не в Норвегии и к моменту смерти ему было «за 60». Он несколько раз был женат, у него есть дети, но с семьёй он долгое время не контактировал. Мужчина не особо общался с соседями, и после пропажи те решили, что он переехал. Ни близкие родственники, ни знакомые не заинтересовались его судьбой.

Ещё семь лет после смерти, до 2018 года, умерший мужчина получал пенсию. Её прекратили перечислять после того, как Норвежская служба труда и социального обеспечения не смогла с ним связаться. Но и после этого счета мужчины продолжали автоматически оплачиваться: для этого постепенно списывались его сбережения, которые хранились в банке.

Если бы не соцработник, который хотел выполнить свою работу в здании на востоке Осло, мёртвый мужчина лежал бы в квартире до сих пор. Мы не знаем, почему он выбрал такую жизнь, какую выбрал, и почему он отстранился ото всех. Материалы в местных изданиях не дают ответов, которые мы ищем.

автор материала NRK

#норвегия #новости

88 88 комментариев
1
78
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88 комментариев
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Ваня Погост

115

Ха-ха, моё будущее уже здесь.

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AZP

Ваня
88

Твоей пенсии не хватит на коммуналку, а вместо сбережений будет хер.
Поэтому найдут тебя намного быстрее - когда придут из хаты на мороз выселять.

Ответить

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AZP
34

И будем честны, дожить до пенсии у него мало шансов. 

Ответить

Ху Эмай

Ваня
8

Половина пользователей ТЖ такие же.

Ответить

Рыжий

Ху
0

ТЖ с двачом не путай

Ответить

Аналогичный

Рыжий
3

На дваче все сдохнут от [роскомнадзор]

Ответить

KSA

Аналоги…
0

от пыток фсбшников?

Ответить

Неправильный кот

4

Странно что на запах ни кто не отреагировал.

Ответить

Владимир Филатов

Неправильный
118

Просто он лежал и не вонял.

Ответить

Неправильный кот

Владимир
2

Будь как Петя )

Ответить

AUBE

Владимир
0

просто лежал, просто постил комменты

Ответить

K Ch

AUBE
1

Автопостинг в твиттер

Ответить

Неправильный кот

Неправильный
4

Знаю случай когда вскрывали квартиру думая что там труп, но обнаружили протухшее мясо в сломанном холодильнике.

Ответить

AUBE

Неправильный
22

по сути это труп и есть

Ответить

Неправильный кот

AUBE
4

Ну если так приебаться, то фрагмент

Ответить

AUBE

Неправи…
1

может там целая тушка курицы была

Ответить

Неправильный кот

AUBE
0

Не.. не курица была точно, знакомый вскрывал

Ответить

Владимир Филатов

Неправильный
4

В Расчленинграде было дело?

Ответить

AUBE

Владимир
2

мясо реп читало, училось в универе

Ответить

Неправильный кот

Владимир
0

Не.. у нас тут в юфо

Ответить

Владимир Филатов

Неправи…
4

UFO?

Ответить

Неправильный кот

Владимир
0

федеральный округ Российской Федерации на юге её европейской части

Ответить

Владимир Филатов

Неправи…
1

Окей, я просто не местный

Ответить

Горячий чувак

Неправильный
2

Может он мумифицировался. При определённых условиях случается.

Ответить

KSA

Неправильный
2

Полумали что сюрстремминг

Ответить

Митя Простомолотов

Неправильный
2

Потому что в европе каждый вправе пахнуть как считает нужным.

Ответить

Неправильный кот

Митя
0

Ууу европейцы клятые!

Ответить

Никита Литвинов

Неправильный
0

Много лет назад работал котором на региональном тв. Как-то повздорил с продюссером, и меня отправили снимать квартиру, в которой умерла бабка, больная собирательством, и жившая с кучей кошек.

Пролежала она год или два, умерла сама, потом видимо начали умирать кошки. В квартире стоял запах протухших продуктов, сгнивших тел и кошачьего дерьма. 

Это было ужасно. Из-за запаха в квартире не смог находиться больше 30 секунд, отправил оператора. 

До сих пор не могу забыть этот мерзостный сильный, отвратительный запах. Воняло в квартире ужасно, а в падик вырывался  только слабый запах кошачьих экскрементов. 

Ответить

Видный американец

27

могут ли мёртвые плотить нологи?

Ответить

AUBE

Видный
6

Счет с деньгами есть, значит технически возможно.

Ответить

Видный американец

AUBE
28

физическая смерть не повод для юридической

Ответить

AUBE

Видный
7

вообще не уважительная причина

Ответить

Саша

Видный
2
Ответить

Благополучный Абдужаббор

Видный
2
Ответить

KSA

Благополучный
2

Время разводить пенсионеров на бабки
Время собирать пенсионеров на голосование

Ответить

Частный огонь

–10

Это новый подход в журналистике, вставлять в пост рандомную фотку города? Читаемость, наверное, улучшает.

Ответить

Кавказский меч

Частный
41

о, привет, душнила. тут одной форточки открыть не хватит, придётся всю наружную стенку сносить.

Ответить

Частный огонь

Кавказский
–1

Я хочу видеть качественное исполнения своих обязанностей от работников этого форума.

Ответить

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Сергей Звезда

Частный
4

Просто типичный район Осло. NRK вообще описывает его как серый и чуть ли не убогий 

Ответить

Митя Простомолотов

Частный
0

Это сочи, долбоеб. Самая южная точка нашей страны. Ведешь себя как мудак

Ответить

Рыжий

Митя
0

Если это Сочи, то почему не видно гаражей, которые сдают как квартиры?

Ответить

Митя

Рыжий
1

Потому что то, что называют сочинскими фавелами это примерно 8-10 надстроеных гаражей. Территория одного двора в спальном районе. Тебя обманули ,а ты поверил

Ответить

Рыжий

Митя
0

 Тебя обманули ,а ты поверил

По телевизору не обманывают 

Ответить

Рассылка на почту

Частный
0

Наоборот, это очень хорошо когда есть картинка.

Ответить

Eugene Smith

16

Буду в старости как этот дед

Ответить

Принудительный супер_стар

8

Главный плюс не иметь семью — получаешь пенсию даже после смерти👍🏻

Ответить

ad unguem

1

Побыстрее бы эвтаназию глобально легализовали, чтобы до такой старости не доживать.

Ответить

AUBE

ad
12

Может он счастливым умер, спокойно и в достатке, скорее всего так и было.

Ответить

ad unguem

AUBE
4

Ну денег осталось немало, судя по тому, что налоги исправно платились. Мог бы проебать их перед смертью на кокс.

Ответить

AUBE

ad
1

Ну если кокс для тебя главное...

Ответить

Bkmz Иванов

AUBE
1

Сделать то, на что не решался в молодости. "Один раз живём"

Ответить

KSA

ad
0

Пенсионеры платят налоги только в людоедских режимах

Ответить

Konstantin

ad
0

Может он это и сделал.

Ответить

Evil Pechenka

4

Мы не знаем, почему он выбрал такую жизнь, какую выбрал, и почему он отстранился ото всех.

А что не так с его жизнью и к кому он должен был «пристраниться»?

Ответить

Сергей Звезда

Evil
4

Не, никому не должен. Там в самом конце NRK заканчивает мысль, мол, с другой стороны это абсолютно норм, что кто-то хочет жить в одиночестве

Ответить

KSA

Сергей
0

Нет, не норм

Ответить

Darth Felus

KSA
0

Почему?

Ответить

Vitaliy Vitalic

5

" Её прекратили перечислять после того, как Норвежская служба труда и социального обеспечения не смогла с ним связаться.
 
Вот так, не подойдешь к телефону как-нибудь...

Ответить

Bulky Blackcrappie

3

 Но и после этого счета мужчины продолжали автоматически оплачиваться

Что-то «Будет ласковый дождь» вспомнился

Ответить

Тактический яд

3

Это устроил его кот

Ответить

Amentessa

1

а запах из квартиры? холодный климат спас?

Ответить

AUBE

Amentessa
5

Зависит от билдинга, например просторный этаж с малым количеством жильцов, квартира герметизирована утеплением вследствие климата, вентиляция работает, человек умер в закрытой ванной с вытяжкой...

Ответить

Степан Анейчик

AUBE
2

Хуилдинга

Ответить

Минеральный корабль

Amentessa
1

на одной из хат, которые я снимал в приличном районе, в подъезде постоянно воняло так, будто там вымерли все

думаю просто не обращали внимания

Ответить

Vinze Katze

0

Это ж какая у него пенсия, что он смог позволить себе такую смерть? Сцук, как уехать в Норвегию на пмж?

Ответить

AUBE

Vinze
6

надо быть чеченцем с большим количеством убийств русских людей

Ответить

Сергей Лукин

0

А нологи? Могут ли мертвецы платить нологи?

Ответить

AUBE

Сергей
5

опоздал ты с комментом, с тебя 3 рубля

Ответить

Сергей Лукин

AUBE
0

Давай счет

Ответить

AUBE

0

В японии распространенная тема на умерших родственников пенсу получать, много случаев, когда не заявляли у смерти и тела хранили дома.

Ответить

Владимир Филатов

AUBE
0

Там много никому не нужных стариков, которые как этот лежат годами.

Ответить

AUBE

Владимир
2

К сожалению, никому не нужных стариков везде хватает.

Ответить

Владимир Филатов

AUBE
1

ну это да

Ответить

KSA

Владимир
0

Потому что нехуй быть чпйлдфри!

Ответить

snq eveav

AUBE
0

Даже в фильме было (упс, спойлеры) 
https://www.imdb.com/title/tt8075192/

Ответить

Vyacheslav Bagmut

1

Киберпанк который мы заслужили.

Ответить

Александр Гусев

1

Есть проходной норвежский детектив — Вистинг (экранизация книжек про очередного инспектора полиции), там точь-в-точь история с пенсионером-мумией, умершим в своем кресле.

Правда, его нашли через несколько месяцев, а не лет, но все равно любопытное совпадение.

Ответить

Саша

1

Бесчувственный Запад.

Ответить

Степан Анейчик

0

А квартира тем временем достанется детям, которым на него было похуй

Ответить

Very Big Suka

Степан
1

Так может не просто так им похуй было, а отец был такой себе человек, раз про него дети вообще не вспоминали.

Или у него могла кукуха поехать, а за сумасшедшим приглядывать не каждый сможет

Ответить

Саша

0

Когда подрабатывал дворником - по весне убирали подвал и обнаружили мумию бомжа. Славные 90-е

Ответить

Very Big Suka

Саша
1

Мумию нашли, а гробницу?

Ответить

Саша

Very
0

В подвале типа коллектора с трубами горячего водоснабжения был , накрыт бетонными плитами. Вот одна плита сдвинута и там он , болезный , и лежал , как в гробнице.
Высох весь на теплотрассе.

Ответить

Виталий Нестеров

0

Скоро это станет обыденностью

Ответить

Саша

0

В подвале типа коллектора с трубами горячего водоснабжения  был  , накрыт бетонными плитами. Вот одна плита сдвинута и там  он , болезный , и лежал , как в гробнице.
Высох весь на теплотрассе.

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Норвегия богатая , могут себе позволить

Ответить

KSA

0

 В декабре 2020 года в одном из домов в Осло обнаружили тело 60-летнего мужчины.

60 лет ему исполнилось в этом году или 9 лет назад?

Ответить

Valentin Lazarev

0

Мы живем в городе братской любви. Нас помнят пока мы мешаем други.

Ответить
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