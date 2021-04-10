А обнаружили его случайно.

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Berit Roald / NTB

В декабре 2020 года в одном из домов в Осло обнаружили тело 60-летнего мужчины. Сейчас, в апреле 2021 года, норвежская полиция объявила, что тот пролежал мёртвым в своей квартире последние девять лет. Об этом сообщает местная телекомпания NRK.

Умершего нашли с помощью социального работника, которому нужно было попасть в квартиру, чтобы проверить пожарную сигнализацию и выполнить другие обязанности. Поскольку дверь была заперта изнутри, он вызвал полицейских.

Специалисты заключили, что пенсионер умер естественной смертью. По предварительной версии органов, это произошло в апреле 2011 года. Предположительную дату установили на основе аутопсии, разговоров с родственниками и по еде: в холодильнике осталось молоко, срок годности которого истёк 6 мая того же года. Также полиция нашла письмо, датированное 29 апреля.

Настоящее имя мужчины не раскрывается, но известно, что он родился не в Норвегии и к моменту смерти ему было «за 60». Он несколько раз был женат, у него есть дети, но с семьёй он долгое время не контактировал. Мужчина не особо общался с соседями, и после пропажи те решили, что он переехал. Ни близкие родственники, ни знакомые не заинтересовались его судьбой.

Ещё семь лет после смерти, до 2018 года, умерший мужчина получал пенсию. Её прекратили перечислять после того, как Норвежская служба труда и социального обеспечения не смогла с ним связаться. Но и после этого счета мужчины продолжали автоматически оплачиваться: для этого постепенно списывались его сбережения, которые хранились в банке.