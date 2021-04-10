В Норвегии нашли мужчину спустя девять лет после смерти. Ему платили пенсию и автоматически списывали деньги по счетам Статьи редакции
А обнаружили его случайно.
В декабре 2020 года в одном из домов в Осло обнаружили тело 60-летнего мужчины. Сейчас, в апреле 2021 года, норвежская полиция объявила, что тот пролежал мёртвым в своей квартире последние девять лет. Об этом сообщает местная телекомпания NRK.
Умершего нашли с помощью социального работника, которому нужно было попасть в квартиру, чтобы проверить пожарную сигнализацию и выполнить другие обязанности. Поскольку дверь была заперта изнутри, он вызвал полицейских.
Специалисты заключили, что пенсионер умер естественной смертью. По предварительной версии органов, это произошло в апреле 2011 года. Предположительную дату установили на основе аутопсии, разговоров с родственниками и по еде: в холодильнике осталось молоко, срок годности которого истёк 6 мая того же года. Также полиция нашла письмо, датированное 29 апреля.
Настоящее имя мужчины не раскрывается, но известно, что он родился не в Норвегии и к моменту смерти ему было «за 60». Он несколько раз был женат, у него есть дети, но с семьёй он долгое время не контактировал. Мужчина не особо общался с соседями, и после пропажи те решили, что он переехал. Ни близкие родственники, ни знакомые не заинтересовались его судьбой.
Ещё семь лет после смерти, до 2018 года, умерший мужчина получал пенсию. Её прекратили перечислять после того, как Норвежская служба труда и социального обеспечения не смогла с ним связаться. Но и после этого счета мужчины продолжали автоматически оплачиваться: для этого постепенно списывались его сбережения, которые хранились в банке.
Ха-ха, моё будущее уже здесь.
Просто он лежал и не вонял.
Неправильный кот
Знаю случай когда вскрывали квартиру думая что там труп, но обнаружили протухшее мясо в сломанном холодильнике.
по сути это труп и есть
В Расчленинграде было дело?
Не.. у нас тут в юфо
UFO?
федеральный округ Российской Федерации на юге её европейской части
Горячий чувак
Может он мумифицировался. При определённых условиях случается.
Потому что в европе каждый вправе пахнуть как считает нужным.
Много лет назад работал котором на региональном тв. Как-то повздорил с продюссером, и меня отправили снимать квартиру, в которой умерла бабка, больная собирательством, и жившая с кучей кошек.
Пролежала она год или два, умерла сама, потом видимо начали умирать кошки. В квартире стоял запах протухших продуктов, сгнивших тел и кошачьего дерьма.
Это было ужасно. Из-за запаха в квартире не смог находиться больше 30 секунд, отправил оператора.
До сих пор не могу забыть этот мерзостный сильный, отвратительный запах. Воняло в квартире ужасно, а в падик вырывался только слабый запах кошачьих экскрементов.
Благополучный Абдужаббор
Время разводить пенсионеров на бабки
Время собирать пенсионеров на голосование
Кавказский меч
о, привет, душнила. тут одной форточки открыть не хватит, придётся всю наружную стенку сносить.
Частный огонь
Я хочу видеть качественное исполнения своих обязанностей от работников этого форума.
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Это сочи, долбоеб. Самая южная точка нашей страны. Ведешь себя как мудак
Побыстрее бы эвтаназию глобально легализовали, чтобы до такой старости не доживать.
Мы не знаем, почему он выбрал такую жизнь, какую выбрал, и почему он отстранился ото всех.
А что не так с его жизнью и к кому он должен был «пристраниться»?
" Её прекратили перечислять после того, как Норвежская служба труда и социального обеспечения не смогла с ним связаться.
Вот так, не подойдешь к телефону как-нибудь...
Но и после этого счета мужчины продолжали автоматически оплачиваться
Что-то «Будет ласковый дождь» вспомнился
а запах из квартиры? холодный климат спас?
Минеральный корабль
на одной из хат, которые я снимал в приличном районе, в подъезде постоянно воняло так, будто там вымерли все
думаю просто не обращали внимания
Это ж какая у него пенсия, что он смог позволить себе такую смерть? Сцук, как уехать в Норвегию на пмж?
А нологи? Могут ли мертвецы платить нологи?
В японии распространенная тема на умерших родственников пенсу получать, много случаев, когда не заявляли у смерти и тела хранили дома.
Там много никому не нужных стариков, которые как этот лежат годами.
Есть проходной норвежский детектив — Вистинг (экранизация книжек про очередного инспектора полиции), там точь-в-точь история с пенсионером-мумией, умершим в своем кресле.
Правда, его нашли через несколько месяцев, а не лет, но все равно любопытное совпадение.
А квартира тем временем достанется детям, которым на него было похуй
Так может не просто так им похуй было, а отец был такой себе человек, раз про него дети вообще не вспоминали.
Или у него могла кукуха поехать, а за сумасшедшим приглядывать не каждый сможет
Когда подрабатывал дворником - по весне убирали подвал и обнаружили мумию бомжа. Славные 90-е
Мумию нашли, а гробницу?
В подвале типа коллектора с трубами горячего водоснабжения был , накрыт бетонными плитами. Вот одна плита сдвинута и там он , болезный , и лежал , как в гробнице.
Высох весь на теплотрассе.
В декабре 2020 года в одном из домов в Осло обнаружили тело 60-летнего мужчины.
60 лет ему исполнилось в этом году или 9 лет назад?