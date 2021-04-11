«Охотник за нацистами» уже 40 лет ищет виновников Холокоста. Он выслеживает их в соцсетях и помогает осудить Статьи редакции
Многие преступники не доживают до суда из-за старости.
Израильский историк Эфраим Зурофф на протяжении 40 лет выслеживает бывших нацистов во многих странах мира. Благодаря ему осудили три тысячи бежавших в другие страны фашистов. Его историю рассказывает The Guardian.
В 1961-м году он увидел по телевизору судебный процесс над Адольфом Эйхманом, который отвечал во время Второй мировой войны за преследование, изгнание и депортацию евреев. После него Зурофф переехал в Иерусалим, стал историком и в 1986 году — директором Центра Симона Визенталя, который ведёт борьбу с антисемитизмом. Именно благодаря им он занялся поиском бежавших фашистов.
Его работа состоит из нескольких основных элементов: поиск бывших нацистов, сбор сведений и доказательств их вины, а также обращение в суды стран, где они живут. Благодаря соцсетям он нашёл преступников и многих свидетелей и выживших в концлагерях, В 2011 годуон создал кампанию «Последний шанс» по поиску информации о скрывающихся фашистах.
Сейчас особое внимание уделяется соратникам Гитлера, которые проживали в странах Балтии. Именно там самый высокий процент жертв Холокоста. В Литве в 1941 году проживало 220 тысяч евреев, 212 тысяч из которых были убиты. В деревнях этот процент был еще больше. «Многие местные убивали друг друга, соседи убивали соседей. Те, кто выжил, знают настоящих убийц», — говорит Зурофф.
«Охотник за нацистами» считает, что время не прощает убийц, а старость — не повод уходить от ответственности. Он преследует единственную цель в жизни: чтобы тех, кто убивал евреев, осудили и представили в зале суда перед их семьями. По его словам, многие страны не спешат возбуждать судебные дела из-за смерти преступников и засекреченных документов и личных дел.
Самая большая удача в деятельности Эфраима Зуроффа связана с поимкой Динко Шакича. Он в 22 года стал комендантом лагеря смерти Ясеновац в Хорватии и убил около двух тысяч человек. После войны Шакич сбежал в Аргентину и прожил там 50 лет. В 1998 году благодаря усилиям Зуроффа и волонтёрам, Шакич предстал перед судом. Во время процесса, когда бывшего коменданта признали виновным и лишили свободы на 20 лет, он улыбался. В тюрьме он и умер.
Сейчас Зурофф ищет литовку: ей, вероятно, 97 лет, а живёт она в англоязычной стране. В подростковом возрасте, на который пришлась война, она убивала еврейских детей, но затем сбежала от правосудия. Три месяца назад поиски дали положительный результат, однако пандемия коронавируса сорвала дальнейшие планы в поимке преступницы, так как многие границы ещё закрыты. «Она могла умереть в любой момент. Возможно, я не успею её поймать к этому времени, это мой профессиональный риск», — сказал он в интервью The Guardian.
РАБОТУ СЕБЕ НАЙДИ, СИДИТ В СВОЁМ ИНТЭРНЕТИ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ
Прикладной Кирилл
Бабуль, это ты?
Надо написать ему чтобы в Украине поискал ещё. Они там сильно и не скрываются
Боковой блик
Надо пригласить для работы в Украине, чтобы всех работников Изоляции нашел.
А в РФ чувак искал, кто расстрелял его деда и на него завели уголовочку...
Но ведь этим чувакам уже по 95 лет наверное, зачем сейчас-то искать?
евреям впринципе нехуй делать