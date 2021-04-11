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Истории
Сергей Исенеков

«Охотник за нацистами» уже 40 лет ищет виновников Холокоста. Он выслеживает их в соцсетях и помогает осудить Статьи редакции

Многие преступники не доживают до суда из-за старости.

19 19 комментариев
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Эфраим Зурофф
 Фото The Telegraph

Израильский историк Эфраим Зурофф на протяжении 40 лет выслеживает бывших нацистов во многих странах мира. Благодаря ему осудили три тысячи бежавших в другие страны фашистов. Его историю рассказывает The Guardian.

В 1961-м году он увидел по телевизору судебный процесс над Адольфом Эйхманом, который отвечал во время Второй мировой войны за преследование, изгнание и депортацию евреев. После него Зурофф переехал в Иерусалим, стал историком и в 1986 году — директором Центра Симона Визенталя, который ведёт борьбу с антисемитизмом. Именно благодаря им он занялся поиском бежавших фашистов.

Его работа состоит из нескольких основных элементов: поиск бывших нацистов, сбор сведений и доказательств их вины, а также обращение в суды стран, где они живут. Благодаря соцсетям он нашёл преступников и многих свидетелей и выживших в концлагерях, В 2011 годуон создал кампанию «Последний шанс» по поиску информации о скрывающихся фашистах.

Сейчас особое внимание уделяется соратникам Гитлера, которые проживали в странах Балтии. Именно там самый высокий процент жертв Холокоста. В Литве в 1941 году проживало 220 тысяч евреев, 212 тысяч из которых были убиты. В деревнях этот процент был еще больше. «Многие местные убивали друг друга, соседи убивали соседей. Те, кто выжил, знают настоящих убийц», — говорит Зурофф.

«Охотник за нацистами» считает, что время не прощает убийц, а старость — не повод уходить от ответственности. Он преследует единственную цель в жизни: чтобы тех, кто убивал евреев, осудили и представили в зале суда перед их семьями. По его словам, многие страны не спешат возбуждать судебные дела из-за смерти преступников и засекреченных документов и личных дел.

Самым прекрасным чувством в мире я считаю результат своей работы. Я разработал шкалу успеха от одного до шести. Один — это публичное разоблачение, когда ни друзья, ни семья не знали о прошлом преступника. А шесть — это тюремное заключение. К сожалению, не так много случаев, когда я могу поставить шестёрку.

Эфраим Зурофф

Самая большая удача в деятельности Эфраима Зуроффа связана с поимкой Динко Шакича. Он в 22 года стал комендантом лагеря смерти Ясеновац в Хорватии и убил около двух тысяч человек. После войны Шакич сбежал в Аргентину и прожил там 50 лет. В 1998 году благодаря усилиям Зуроффа и волонтёрам, Шакич предстал перед судом. Во время процесса, когда бывшего коменданта признали виновным и лишили свободы на 20 лет, он улыбался. В тюрьме он и умер.

Сейчас Зурофф ищет литовку: ей, вероятно, 97 лет, а живёт она в англоязычной стране. В подростковом возрасте, на который пришлась война, она убивала еврейских детей, но затем сбежала от правосудия. Три месяца назад поиски дали положительный результат, однако пандемия коронавируса сорвала дальнейшие планы в поимке преступницы, так как многие границы ещё закрыты. «Она могла умереть в любой момент. Возможно, я не успею её поймать к этому времени, это мой профессиональный риск», — сказал он в интервью The Guardian.

#холокост #война

19 19 комментариев
11
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19 комментариев
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allah213

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РАБОТУ СЕБЕ НАЙДИ, СИДИТ В СВОЁМ ИНТЭРНЕТИ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ

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Прикладной Кирилл

allah213
1

Бабуль, это ты?

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Bulky Blackcrappie

Прикладной
0

Аргентинская бабуля

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Zero-one-one

2

Надо написать ему чтобы в Украине поискал ещё. Они там сильно и не скрываются

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Боковой блик

Zero-one-one
0

Надо пригласить для работы в Украине, чтобы всех работников Изоляции нашел. 

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Dennis Ko

3

А в РФ чувак искал, кто расстрелял его деда и на него завели уголовочку...

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Paavo Ulmanis

Dennis
0

Право на убийство согражданина для чекиста священно. 

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Kir Kirsky

2

@Сергей Исенеков
В тюрьме он и умер. В тюрьме он и умер.

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Сергей Исенеков

Kir
0

Там вроде поправили повтор, или я не так понял

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Мелкий американец

1

К сожалению, не так много случаев, когда я могу поставить шестёрку.

То есть он жаждит, чтобы люди были мерзавцами?

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Alexander Nosov

Мелкий
0

Отличные выводы. 

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imevän munaa

0

Но ведь этим чувакам уже по 95 лет наверное, зачем сейчас-то искать?

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alexferman

imevän
1

Возмездие нужно подавать холодным

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Дикий каякер

–5

Делать ему нечего, что ли? 

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Lex Provocante

Дикий
0

евреям впринципе нехуй делать

Ответить

Мелкий американец

Lex
1

Ну да. Один вообще 40 лет водил евреев по пустыне.

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alexferman

Lex
0

А как же управление миром?

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Боковой блик

Lex
–1

хех, конечно, они и так везде первые. Сделали всё и курят бамбук 

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KSA

0

Автор одобряет кибер-сталкеринг и буллинг в сети?

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Комментарии

qq

А на море белый песок

qq

А на море белый песок

Alexander Nosov

«Охотник за нацистами» уже 40…

Атлант поправил…

А на море белый песок

Donnie Darko

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Лёха Еблeнюк

А на море белый песок

Лёха Еблeнюк

А на море белый песок

alexferman

«Охотник за нацистами» уже 40…

KSA

«Охотник за нацистами» уже 40…

Paavo Ulmanis

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