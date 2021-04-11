Многие преступники не доживают до суда из-за старости.

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Эфраим Зурофф

Фото The Telegraph



Израильский историк Эфраим Зурофф на протяжении 40 лет выслеживает бывших нацистов во многих странах мира. Благодаря ему осудили три тысячи бежавших в другие страны фашистов. Его историю рассказывает The Guardian.

В 1961-м году он увидел по телевизору судебный процесс над Адольфом Эйхманом, который отвечал во время Второй мировой войны за преследование, изгнание и депортацию евреев. После него Зурофф переехал в Иерусалим, стал историком и в 1986 году — директором Центра Симона Визенталя, который ведёт борьбу с антисемитизмом. Именно благодаря им он занялся поиском бежавших фашистов.

Его работа состоит из нескольких основных элементов: поиск бывших нацистов, сбор сведений и доказательств их вины, а также обращение в суды стран, где они живут. Благодаря соцсетям он нашёл преступников и многих свидетелей и выживших в концлагерях, В 2011 годуон создал кампанию «Последний шанс» по поиску информации о скрывающихся фашистах.

Сейчас особое внимание уделяется соратникам Гитлера, которые проживали в странах Балтии. Именно там самый высокий процент жертв Холокоста. В Литве в 1941 году проживало 220 тысяч евреев, 212 тысяч из которых были убиты. В деревнях этот процент был еще больше. «Многие местные убивали друг друга, соседи убивали соседей. Те, кто выжил, знают настоящих убийц», — говорит Зурофф.

«Охотник за нацистами» считает, что время не прощает убийц, а старость — не повод уходить от ответственности. Он преследует единственную цель в жизни: чтобы тех, кто убивал евреев, осудили и представили в зале суда перед их семьями. По его словам, многие страны не спешат возбуждать судебные дела из-за смерти преступников и засекреченных документов и личных дел.

Самым прекрасным чувством в мире я считаю результат своей работы. Я разработал шкалу успеха от одного до шести. Один — это публичное разоблачение, когда ни друзья, ни семья не знали о прошлом преступника. А шесть — это тюремное заключение. К сожалению, не так много случаев, когда я могу поставить шестёрку. Эфраим Зурофф

Самая большая удача в деятельности Эфраима Зуроффа связана с поимкой Динко Шакича. Он в 22 года стал комендантом лагеря смерти Ясеновац в Хорватии и убил около двух тысяч человек. После войны Шакич сбежал в Аргентину и прожил там 50 лет. В 1998 году благодаря усилиям Зуроффа и волонтёрам, Шакич предстал перед судом. Во время процесса, когда бывшего коменданта признали виновным и лишили свободы на 20 лет, он улыбался. В тюрьме он и умер.