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Истории
Сергей Звезда

«Дождь» нашёл женщину, рассказавшую о «распятом мальчике» в Славянске. Она и сейчас настаивает, что сказала правду Статьи редакции

При этом героиня одного из самых известных фейков о войне на Украине жалеет, что семь лет назад дала интервью Первому каналу.

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Журналистка Мария Борзунова и беженка Галина Пышняк Кадр из сюжета «Дождя»  

Жительница Славянска Галина Пышняк, которая в 2014 году рассказала «Первому каналу» о якобы казнённом украинскими военными мальчике, дала первое с того момента интервью. Её отыскал телеканал «Дождь», а сюжет показали в программе Fake News 11 апреля.

Откуда взялся фейк о «распятом мальчике»

С апреля 2014 года Славянск занимали ополченцы, но в июле в него зашли украинские военные. Примерно в тот же момент в России начали образовываться пункты временного размещения или попросту лагеря беженцев. Один из них разместили в Ростовской области, куда и попала Пышняк.

12 июля на Первом вышел сюжет, в котором Галина рассказывала корреспондентке Юлии Чумаковой о публичной казни в центре города. В репортаже не было ни одного кадра самого события, которое якобы произошло.

На площади собрали женщин, потому что мужиков больше нет. Женщины, девочки, старики. И это называется показательная казнь. Взяли ребенка трёх лет, мальчика маленького в трусиках, в футболке, как Иисуса на доску объявлений прибили. Один прибивал, двое держали.

И это всё на маминых глазах. Маму держали. И мама смотрела, как ребёнок истекает кровью. Крики. Визги. И еще взяли надрезы сделали, чтоб ребёнок мучился. Там невозможно было. Люди сознание теряли. А потом, после того как полтора часа ребёнок мучился и умер, взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади три круга провели. А круг площади — километр.

Галина Пышняк
из интервью Первому каналу

Через два дня после выхода сюжета Евгений Фельдман (на тот момент журналист «Новой газеты») опросил несколько десятков жителей Славянска и не нашёл ни одного подтверждения информации Первого канала. Тогда же оказалось, что история про «распятого мальчика» уже появлялась в соцсетях.

В декабре 2014 года Ксения Собчак на пресс-конференции спросила Владимира Путина о «распятом мальчике». После этого Первый канал вышел с сюжетом, где «ответил на обвинения во лжи» и назвал историю «красной тряпкой для оппозиционных СМИ».

Телеканал признал, что у него нет доказательств трагедии, но не принёс извинений и отметил: «То, о чём она [Пышняк] говорила, встало в один ряд, звено в уже бесконечной цепочке свидетельств». Изначальный сюжет, ставший одной из самых известных фальсификаций за время войны на Украине, до сих пор доступен на сайте Первого.

«С гражданством были проблемы. Мы нанимали адвоката. Потому что был отказ, причину которого никто не говорил. Мы наняли адвоката и в течение полугода получили гражданство (только в 2019 году — прим. TJ). А так у меня всё нормально», — рассказала «Дождю» Пышняк.

Сейчас она работает видеооператором в частном охранном предприятии. Сама Галина родилась на западе Украины, и там у неё остались многие родственники. «Вообще не общаемся. Я не хочу навязываться. У них одни взгляды на жизнь, у меня другие», — объяснила она.

Пышняк утверждает, что историю о «распятом мальчике» люди в Ростове знали и обсуждали ещё до того, как она попала в лагерь. «Неправда? Пускай будет неправда. Не хочу ничего говорить. Ни да, ни отвергать. Каждый имеет право на своё мнение. Говорят, у медали есть две стороны — белая и чёрная. Кто видел, кто там был, тот знает. Даже мои соседи, которые там жили, сказали: „Ты единственная, кто не побоялся сказать правду“».

Кадр из сюжета «Дождя»

По мнению Пышняк, больше никто не рассказывал о «распятом мальчике» из-за страха. Журналистка «Дождя» Мария Борзунова спросила: «Вы утверждаете, что это история — правда?». На это женщина ответила «Да».

На вопрос, жалеет ли Пышняк, что рассказала эту историю, она также ответила утвердительно: «Да, жалею, потому что эта история обернулась в худшую сторону для моей семьи. Если бы я знала, что это так негативно повлияет на мою семью, я, как и остальные, [сказала бы] „ничего не вижу, ничего не знаю“. Очень травили детей».

Пышняк рассказала, что в России к ней «очень плохо» относятся, когда узнают, что она — беженка. Она рассказала о выкриках в сторону её семьи вроде «Вали в свою Украину» и отметила, что многие «предвзяты» к ней и её детям. Женщина также вспомнила, как одного из её детей в школе начали обзывать «хохлом» и «бандеровцем», после чего подрались с ним. «Неважно, каких ты взглядов. Всё, Украина — это враг», — добавила Пышняк.

Я снимал в Иловайск военнопленных, украинских солдат. Их группировку разбили, и над ними издевались. Какой-то шифер заставляли перекладывать. Были бессмысленные работы как бы по восстановлению города от рассвета до заката. И я говорил там с конвоирами, какими-то людьми с ДНР-овской стороны.

Встретил человека, который который приехал из России добровольцем воевать, потому что...как раз он ссылался на рассказ о распятом мальчике. Типа «а как можно не приехать, если они тут детей распинают». Это было для меня непосредственное следствие лжи.

Евгений Фельдман
в разговоре с «Дождём»

#новости #украина #фейки #политика

190 190 комментариев
81
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Боковой блик

112

 Пышняк рассказала, что в России к ней «очень плохо» относятся, когда узнают, что она — беженка. Она рассказала о выкриках в сторону её семьи вроде «Вали в свою Украину» и отметила, что многие «предвзяты» к ней и её детям. Женщина также вспомнила, как одного из её детей в школе начали обзывать «хохлом» и «бандеровцем», после чего подрались с ним. «Неважно, каких ты взглядов. Всё, Украина — это враг», — добавила Пышняк.

Вот так итог

Ответить

Иван Николаев

Боковой
72

Сама стала жертвой своей же демонизации

Ответить

Боковой блик

Иван
64

это касается не только Галины. Показательна реакция российского общества на жителей страны, которые им ничего плохого не сделали. Это просто пиздец.

Ответить

Пьяный торшер

Боковой
18

Смешнее всего, что она наверняка обратно побежит, как только в холодильнике совсем грустно станет. И там уже придётся за дело огребать.

Ответить

Боковой блик

Пьяный
17

конечно, они будут в первой волне беженцев из России. Ведь они уже знают че и как делать надо 

Ответить

Комментарий удален

Просто Тимуррр

Пьяный
–39

Если в российском холодильнике станет совсем грустно, украинский холодильник уже будет продан на цветмет. Вы как-то уж дружите с реальностью хотя бы чуть-чуть.

Ответить

Olexandr Martyn

Просто
23

Бро, не хочу тебя расстраивать, но посмотри пожалуйста как менялся курс грн к руб за два года.
Спойлер: тебе не понравится

Ответить

ouxen

Olexandr
2

какого хера гривна вообще дороже рубля

Ответить

Кирилл

ouxen
10

Там еще и минимальная зп уже выше, чем в рф)))

Ответить

Боковой

Кирилл
8

и продукты дешевле 
да и много чего еще разницу создает 

Ответить

Боковой

Боковой
15

например честные выборы 

Ответить

Кирилл

Боковой
8

Прекол я пару лет назад сильно спорил что укр благодаря майдану и тд на длин дистанции выйграет у рф по уровню жизни, охуел от того что случилось это за 5 лет всего)))

Ответить

Боковой

Кирилл
16

будь я немного интересней, написал бы лонгрид про свой родной Краматорск. Показал бы город до 14 года, и после 14 года. Мог бы написать о том, как у нас сейчас по всей Украине дороги строятся в сумасшедших масштабах для Украины. Рассказал бы сколько новых аэропортов появится в ближайшие 15 лет. Как проходит в целом децентрализация, где деньги, которые раньше шли в Киев и там пились, теперь остаются на местах (тоже пилятся, но уже не так) и областные центры и города по меньше начинают обретать свежий вид. Про безвиз уже наслышаны все. Сейчас судебную реформу дожмут, может быть в этот раз что-то получится с ней. И еще много-много вещей которые четко показывают разницу до Майдана и после. Я еще молчу за количество людей, который четко начали осознавать себя внутри страны украинцами, и поняли, что сами могут влиять на свой двор, город, область и страну. 
При этом страна в несколько раз стала беднее, что еще раз доказывает, какие ебланы были во власти ранее и как хорошо что их погнали к хуям собачим. 

Путь сложный, но он дает большую надежду что мы сможем все таки слепить достойное государство. 

Ответить

Боковой

Боковой
7

Если бы еще северный сосед отъебался темп бы пошел еще быстрее, но маемо те що маемо 

Ответить

Marhal_New

Боковой
6

Государство уже свободное, правовое и с работающими институтами. Это огромное достижение на фоне остальных стран в СНГ. Необходимая судебная и отмена призыва(контрактная армия).

Ответить

Алексей

Боковой
–2

Ты наверно любишь телевизор смотреть или наивный очень 😃 Я видимо в какой-то другой стране живу. Через 15лет он аэропорты построит. Все новые аэропорты построили при Януковиче, в Киеве, Донецке, Львове и Харькове. А достойного государства здесь в ближайшее время не предвидится. С вороватым, линивым населением ищущим кому сунуть взятку. Достаточно съездить на пару недель в любую страну ЕС, чтобы понять в какой мы жопе жили, живём и жить будем.

Ответить

Боковой

Алексей
2

я просто кекну 

Ответить

Алексей

Кирилл
0

С чего ты взял что выиграли? Средняя зарплата в РФ выше, комуналка дешевле, бензин дешевле, автомобили дешевле. Мы по уровню жизи ещё 2013 года не достигли. Выключи телевизор

Ответить

Комментарий удален

Marhal_New

Боковой
1

Ааааа

Ответить

Комментарий удален

Кирилл

Олег
4

То, что ты им платишь меньше не о чем не говорит))) в 2020 году минималка в укр 200$, минимальная зп в россии 162$ 
Зрада

Ответить

Почтовый

Кирилл
1

Это не я.

Ответить

Боковой

Кирилл
0

это не Олег. 

Ответить

Комментарий удален

Боковой

Олег
0

ну съеби ты уже 

Ответить

Комментарий удален

Боковой

Олег
0

Ты не Олег. И даже не Орлов. Ты какая-то тупая и агрессивная его недокопия. Выкидыш Меглина и какой-то порвахи типо Рулона

Ответить

Сергей

ouxen
–1

В Украине была деноминация 100000:1, в России 1000:1, так что за 30 лет рубль чуть лучше)

Ответить

Боковой блик

Просто
8

Да пиздец, вы нам и в 14 году говорили что мы без вашего газа замерзнем. 7 лет не мерзнем, а холодильник у нас пустой был всего лишь раз, и то, по указке йобнутого усача в тридцатые. 
Кек, чтобы в Украине пустой холодильник был нужно ее спалить всю к чертям. 

Ответить

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Yellson

Пьяный
–8

Это случится, когда прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, заставит Россию платить репарации и вернуть Крым?

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Tural

Боковой
2

какой-то сильный мрак прям. Видел куча комментов, когда кто-то на украинском говорит и тут сразу прилетают животные оскорблять, особенно комменты "красивая, жаль говоришь на придуманном фашистами языке"

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Специфический

Боковой
0

Нет, мне всё равно, хотя у нас ранее к условным «москалям» относились хуже чем к хохлам , хотя у меня самого фамилия на ко, и я умею суржик, балакать и тд... )

Ответить

Специфический

Боковой
–1

А какая будет у вас реакция если например я приеду в мою мечту Киев и захочу пройти про крещатику, увидеть свою подругу лягу и поехать в/на белую церковь

Ответить

Специфический

Специфи…
0

И так, тут без претензий, просто интересна реакция человека на приезд другого человека с России, но общающегося тут и да, я ни разу не был в Крыму, может по тому что море рядом, а может по тому что ..

Ответить

Лекарственный крюк

Боковой
9

У нас в классе был чел родом с Украины, его тоже подтравливали хохлом, бендеровцем и отключением газа. Дети не меняются.

Ответить

Владимир Филатов

Лекарственный
22

То есть если ты из Украины, то тебе отключают газ, а если из Израиля, то включают? Дискриминация!

Ответить

Лекарственный

Владимир
10

Если где-то убыло, значит где-то прибыло..

Ответить

Arial Font

Владимир
5

У меня от ваших шуток в глазах почернело.

Ответить

Frank Donovan

Владимир
1

Норм шутейка.

Ответить

ouxen

Владимир
0

знаешь почему у евреев такие большие ноздри?

Ответить

Не я

Лекарственный
0

Ну, пускай возвращается в Украину. Ещё там потравят, что продался)

Ответить

Зязя

Боковой
1

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить»

Ответить

Двойной каякер

73

На площади собрали женщин, потому что мужиков больше нет. Женщины, девочки, старики. И это называется показательная казнь.

Но видела эту казнь только она одна, всем остальным стёрли память проклятые украинские фашисты.

Ответить

Александр Семенков

Двойной
1

Так судя по тексту сама та и не видела, а пересказала то что слышала.

Ответить

Большой жёлтый робат

68

Ой, надо же, какая досада: крысу пиздливую с хлебом-солью не встретили. Дура, блять, сама попала под жернова мельницы пропаганды, на которые сама воду лила

Ответить

Рантье

24

Вероятно она столько раз повторяла эту историю, которая как никак ее знаменитой сделала, что если бы она теперь признала свою неправоту, у нее весь мир разрушился бы. К тому же на протяжении всей жизни к ней разные прогосударственные журналисты и историки(типа братьев Медведевых) будут приходить и смотреть ей в рот, а это приятно.

Ответить

Иван Николаев

Рантье
26

Не надо сложных теорий. Просто есть люди - пи**аболы и всё 

Ответить

Никон Макиенко

Иван
19

Моя бывшая жена была компульсивным лжецом. Она с истериками и криками и слезами доказывала то, что письменно (к примеру) имело опровержение. И когда я его показывал, она просто отключала все реакции в секунду, и начинала игнорировать любые дальнейшие вопросы, будто этого вовсе и не было 🤷‍♂️

И у неё не какие-то проблемы с головой, шиза, травма или ещё что-то. Просто вот такое отношение. Кто-то случайно оговориться, и потом месяцами ругает себя, потому что «напиздел». А кто-то может придумать совершенно ебанутую историю, рационализирует её у себя в голове (ну или вытеснит) и живёт себе дальше, и не париться даже.

Ответить

Иван Николаев

Никон
3

Мне как-то некогда разбираться "компульсивный лжец" или "обычный лжец". Пи**абол и точка

Ответить

Никон Макиенко

Иван
–7

Эмм… добрый вечер. А вы к кому?

Ответить

Иван Николаев

Никон
2

Я вам. Вы же мне ответили. Я ответил вам

Ответить

Никон Макиенко

Иван
–15

Я ответил в треде, продолжаю тему, расслабь анус)

Ответить

Иван

Никон
2

Тут нет такого понятия как тред. Если отвечаешь мне, значит мне

Ответить

Никон

Иван
–13

Слушай, ну ты д*урак штоле (за мат извени)?
Я же не в личку ответил
Тред это «ветвь обсуждения», так что… да, тут есть ТАКОЕ ПОНЯТИЕ)

Ответить

Иван

Никон
1

Тред - это когда отвечаешь ПО ТЕМЕ. Здесь все комменты по теме статьи. А отвечаешь ты конкретному человеку. 
.
Это тебе не форум. Тебе сколько лет? 55?

Ответить

Никон

Иван
–7

Ясно, значит д*урак

Тред
Тред (англ. thread, буквально — нить) в интернет-форумах, блогах, списках рассылки, конференциях…
ru.wikipedia.org
Ответить

Иван

Никон
1

Еще раз: все комментарии под статьёй - это 1 тред. Дальше ты отвечаешь конкретному человеку.

Ответить

Никон

Иван
–7

Нет, это тема/пост. А тред — это ветвь обсуждения. Она здесь с таким ui, на форумах с другим, где-то ещё — с третьим.
Если ты себе что-то придумал, то это конечно тыоё право, просто… вау, я могу нажать кнопку «Ответить», и например написать ответ тебе, Лена Головач, а не какому-то Ивану Николаеву, и что? Меня оштрафуют? В тюрьму посадят?
Развелось блять клоунов)

Ответить

Иван

Никон
1

Если ты давишь "Ответить", ты отвечаешь тому человеку, под кем надавил "Ответить". Мозг уже включи и хватит тупить. Это не форум!

Ответить

Почтовый

Никон
2

Ты не на то "Ответить" нажал и ответил пользователю а не в общий котел.

Ответить

Комментарий удален

Никон

Олег
–3

Ну ты старый тжшник, оно понятно

Ответить

Кристобаль Фейра

Никон
4

Вы написали ответ на сообщение, автор этого сообщения ответил вам. Вы с пеной у рта орёте, что не с ним разговариваете. По-моему, вы про себя рассказали, а не про вашу бывшую жену. Ну, или поговорка про "одну сатану" себя опять оправдала.

Ответить

Сергей Касулин

24

классика

Распятый солдат
Распятый солдат (англ. The Crucified Soldier) — пропагандистский миф, созданный британской прессой…
ru.wikipedia.org
Ответить

Sergiy Sev

Сергей
9

когда это еще не было мейнстримом

Ответить

Боковой блик

Сергей
6

Фейк про консервы из солдат ждем в этом цикле 

Ответить

mzfk69

Сергей
0

В сюжете упоминают этот миф

Ответить

Жених приехал

20

Тупая колхозная пизда – самое то для пропаганды. Такая и за пыню речь толкнёт, и про мальчика распятого расскажет, и позовёт таких же колхозанов воевать за руssкий мир.

Ответить

Испанский рак

8

Интересно, это всё же ложь или у неё произошли конфабуляции

Ответить

Дефицитный Сервелат

Испанский
19

Я думаю, что конфабуляции. Поэтому лично к ней у меня претензий нет. Ну, бывает, люди что-то придумаю себе и верят в это. Будто она первая.

А вот то, что федеральный канал эту историю использовал как элемент пропаганды — вот это проблема. При этом признали, что доказательств нет. Высокие стандарты журналистики!

Что дальше? Интервью с алкоголиком о том, как он чёртиков видел, а потом призывы всем изгонять бесов?

Ответить

AZP

Дефицитный
34

Интервью с депутатом-черепахоёбом

Ответить

Джон Кроули

AZP
6

На берегу болота сидят Вини и Пятачек лягушек ебут. Вини насаживает лягушку на хер она
- ква. И ускактвает, берет следующую и опять 
- ква.
- ква
- ква
- хрю
- ой, извини Пятачек, извини.

Вот и этот депутат, поехал в Данию за экзотикой, черепаху трахнуть, а трахнули его, вот и ходит теперь злой, разоблачает датчан. 

Ответить

Специфический Даниль

Испанский
1

Что такое конфлябуляция ?

Ответить

Alex V

13

У нее еще и за окном КАСТРЮЛИ %))

Ответить

Боковой блик

Alex
7

это они вид на помойку закрыли для лучшего кадра 

Ответить

Alex V

Боковой
1

креативно)

Ответить

Семен Семеныч

Alex
0

Ясно, павильоны Мосфильма.

Ответить

Сергей Панфилов

Alex
0

На мосфильме подходящего задника не нашлось)

Ответить

Max Okhrimenko

Alex
0

если это в холодных краях, то там еду за окно выставляют те у кого холодильника нет, там специально обустраивают полки за окном

Ответить

Лига Тупых

8

 на Украине

Дал тебе модератора 

Ответить

Иван Николаев

Лига
14

Пышняк - идиотка и шлюха. Неправда? Пускай будет неправда. Не хочу ничего говорить. Ни да, ни отвергать. Каждый имеет право на своё мнение.

Ответить

Боковой блик

Иван
7

Дмитрий Орлов – легенда. Неправда? Пускай будет неправда. Не хочу ничего говорить. Ни да, ни отвергать. Каждый имеет право на своё мнение.

Ответить

Brown Zweig

Боковой
10

Атлант поправил плечи. Неправда? Пускай будет неправда. Не хочу ничего говорить. Ни да, ни отвергать. Каждый имеет право на своё мнение.

Ответить

Marhal_New _Arleana

7

На стране

Вот это бездари

Ответить

Дефицитный Сервелат

Marhal_New
1

Поляки тоже говорят *на Украине*, кстати.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Дефицитный
–1

и что дальше?

Ответить

Дефицитный

Marhal_…
6

К ним тоже претензии есть?

Ответить

Marhal_New

Дефицит…
7

Мы же сейчас не польскую статью обсуждаем

Ответить

Дефицитный

Marhal_…
0

ОК, тогда считай, что поделился забавным фактом.

Ответить

Артём Саетгараев

Дефицит…
0

Да

Ответить

Vl T

Дефицитный
3

В Польше используются оба варианта. 
И точно такие же дискуссии "на или в" - но намного более спокойные.
Почему-то только россиян так корёжит от абсолютно логичного наблюдения (предлог "на" используется исторически для составных частей и регионов; предлог "в" адекватнее отражает нынешний суверенитет и автономию).

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/w-Ukrainie-czy-na-Ukrainie;16214.html

Ответить

Иван Николаев

Vl
0

Когда говорят "ихний" , нас тоже корёжит. Потому что БЕЗГРАМОТНО. И политика тут не при чем 

Ответить

Vl T

Иван
3

Политика тут в основе всего.
Это классический шибболет (словесный маркер "свой-чужой").
Как и "Таллин/Таллинн", "Белоруссия/Беларусь".

Ответить

Иван Николаев

Vl
–1

Ну это твои психологические комплексы. У меня никакого маркера нет. Есть правила, их нужно соблюдать и не важно, кто ты по национальности 

Ответить

Иван Николаев

Vl
–5

Я смотрю, тебя корёжит ещё больше.
.
Правда глаза колет? Не хочется признавать, что грамотно писать "на Украине", да? Мозги-то тебе промыли твоим правительством 

Ответить

Vl T

Иван
0

О, у нас тут троль-нытик. Жалкое зрелище.
Жирнишь - так не ной.

Ответить

Иван Николаев

Vl
0

Ты про себя что ль? Действительно, не ной и расслабься. Учись соблюдать правила 

Ответить

Anton Avilov

Иван
1

а в Добнассе правильно писать?)0

Ответить

Потенциальный

Vl
0

Россиян не корежит, они говорят так, как им привычно и на недовольных этим фактом смотрят, покручивая пальцем у виска.

Ответить

Vl T

Потенци…
0

Слово "жид" для русского языка тоже максимально привычно, в литературе встречается повсюду.

Тем не менее, человек с мозгами и эмпатией вряд ли будет говорить так знакомым евреям.

P.S. Не говоря о том, что "привычно" вообще не равно "правильно". Большинству россиян также привычно устраивать травлю в школах и дедовщину в армии, иметь херову тучу предрассудков, бухать, не следить за здоровьем и подыхать в 60. Привычно? Безусловно.

Ответить

Потенциальный

Vl
0

Правильно - так, как говорит большинство.

Ответить

alexferman

Marhal_New
1

Вы своей войной против "на" напоминаете феминисток с их феминитивами.

Ответить

Николай Астахаев

alexferman
3

Феминитивками

Ответить

Иван Николаев

alexferman
0

Вот именно. Пусть в своём украинском языке придумывают, что хотят. Чего лезут в наш язык, не понимаю 

Ответить

Mykola Petiukh

Иван
2

 наш язык

Смешная шутка

Ответить

Комментарий удален

Mykola Petiukh

Иван
0

Зачем ты так говоришь про русский язык?

Ответить

Не я

alexferman
0

Окей, браточек - "На России", и порешали

Ответить

Bulky

Не
–1

Вот и договорились, и все довольны 

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Маринеску

Marhal_New
–3

В Мадагаскаре. В Мальте. В Фиджи. В Кипре.

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Marhal_New _Arleana

Маринеску
8

Украина это теперь ее и остров? Вот это поворот.

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Иван Николаев

Marhal_New
–3

Это правила  русского языка 

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Marhal_New _Arleana

Иван
6

Мне даже интересно стало. Давай показывай.

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Иван Николаев

Marhal_…
0

Так ты бы сам заглулил

Горячие вопросы
Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык», раздел «Медиа».
new.gramota.ru
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Marhal_New

Иван
11

Не вижу там не одного правило. Есть лишь какой-то бред про "у нас так принято"

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Roman Golovin

Marhal_…
18

Так и работает язык

Ответить

Marhal_New

Roman
0

кофе чей?

Ответить

Roman

Marhal_…
0

Бразильский

Ответить

Marhal_New

Roman
2

справедливо

Ответить

Timofey V

Marhal_…
0

Ихний

Ответить

Иван

Timofey
0

Евойный

Ответить

Иван Николаев

Marhal_…
0

У вас принято "в Украине". У нас - "на Украине". Но поскольку язык наш, то правильно "на Украине". А вы на своём пишите, как хотите 

Ответить

Marhal_New

Иван
6

В смысле блять у вас? У нас два русских языка есть?

Ответить

Артём

Marhal_…
8

Пример предлогов в русском языке 

Ответить

Roman

Marhal_…
7

Ты удивишься, но даже в разных регионах России могут быть свои конструкции языка и слова

Ответить

Иван

Marhal_…
–4

У кого у нас? Ты с Украины, правильно? У вас украинский язык. У нас русский. Если ты общаешься на русском, то следуешь нашим правилам, как бы они тебе не нравились 

Ответить

Bulky

Иван
3

И там и там русский, у них «ru-UA», у нас «ru-RU». Языки странам не принадлежат, а то сейчас начнём спорить, как правильно, «color» или «colour»

Ответить

Иван

Bulky
–1

У них нет никакого ru-ua. У них русский даже не закреплен как официальный

Ответить

Зязя

Иван
2

Русский язык России не принадлежит, ей на самом деле мало чего принадлежит и в дальнейшем будет принадлежать ещё меньше.

Ответить

Marhal_New

Иван
0

"У нас такприянто" это не правило и нигде оно официально не зафиксировано.

Ответить

Иван

Marhal_…
0

Зафиксировано. Внимательнее читай. Всё , мне некогда с тобой дискутировать 

Ответить

Жак Фреско

Иван
5

Ваш, это чей? РФ? Нет, язык не ваш, а является досточнием всех носителей

Ответить

Иван

Жак
–9

Нет, он наш, тк мы его создали. Все носители должны следовать его правилам, которые разрабываются на родине этого  языка 

Ответить

Жак Фреско

Иван
2

Жирнишь? Не вы создали, а люди в прошлом, и они связаны с вами лишь тем, что вам его передали.
Родина языка - это некоторое пространство вокруг Москвы, а ты приравниваешь её к государству. Государство не имеет прав на язык, лишь, потому что оно находится на территории, где проживают носители, и никакой институт не может разрабатывать правила, а лишь формализовывать существующие.

Ответить

Иван

Жак
0

Ты чего несешь вообще? Еще скажи, что его придумали хомо сапиенсы.
Русский язык придуман русскими, на территории России. Значит он наш. И точка. 
Тебе не нравится это? Ну что же поделать, но это так. Поэтому изволь следовать нашим правилам. Спасибо! Дякую

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Жак Фреско

Иван
2

Тебе на Яндекс Дзен

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Mykola

Иван
0

 Ты чего несешь вообще?

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Комментарий удален

Дефицитный

Жак
0

Что значит, создали, вообще? Он эволюционирует. Его продолжают создавать. Появляются новые слова, новые обороты.

Ответить

Дефицитный

Иван
2

Правила не разрабатываются. Если все вдруг начнут говорить *в Украине*, то грамотно будет говорить именно так, и Институт русского языка включит соответствующие примеры в новые издания словарей. Но все так не говорят.

На деле же если слышишь, что кто-то говорит *в Украине*, то это скорее всего украинец. А это не большинство носителей.

И вот подобные споры только отдаляют этот день. Потому что уже просто не хочется говорить *в* даже из вежливости, когда от тебя необоснованно что-то требуют.

Я всегда говорил *на Украине*. И до 1992 года это вообще везде нормой было, на Украине тоже. Нет, давайте теперь все будут говорить *в* потому что это кого-то оскорбляет.

Ну хорошо, а потом политики скажут, чтоб все писали Украинец только с большой буквы, а УКРАИНА капсом. И чтоб Киев писали через ï. Извините, не политикам это решать.

Никто ж украинцев не заставляет, например, переименовать росiйску мову в руску мову, так как это, скажем, не отражает того, что Россия

многонациональная страна.

Ответить

Bkmz

Иван
0

Даже если они живут где-нибудь в Бразилии. Диаспора русских. Ты приедешь к ним и скажешь : "Я с родины, вы должны говорить по разработанным правилам" ?

Ответить

Иван

Bkmz
–1

Именно так

Ответить

Bkmz

Иван
0

Глупо

Ответить

Bkmz

Bkmz
0

.

Ответить

Мутный

Иван
0

мы болгары такие да

Ответить

Bkmz

Иван
–2

Глупо

Ответить

Комментарий удален

Испанский рак

Marhal_New
0

На Москве так можно говорить

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Дефицитный Сервелат

Испанский
0

Нет. Правильно говорить *в Москве*.

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