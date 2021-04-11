При этом героиня одного из самых известных фейков о войне на Украине жалеет, что семь лет назад дала интервью Первому каналу.

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Журналистка Мария Борзунова и беженка Галина Пышняк Кадр из сюжета «Дождя»

Жительница Славянска Галина Пышняк, которая в 2014 году рассказала «Первому каналу» о якобы казнённом украинскими военными мальчике, дала первое с того момента интервью. Её отыскал телеканал «Дождь», а сюжет показали в программе Fake News 11 апреля.

Откуда взялся фейк о «распятом мальчике»

С апреля 2014 года Славянск занимали ополченцы, но в июле в него зашли украинские военные. Примерно в тот же момент в России начали образовываться пункты временного размещения или попросту лагеря беженцев. Один из них разместили в Ростовской области, куда и попала Пышняк.

12 июля на Первом вышел сюжет, в котором Галина рассказывала корреспондентке Юлии Чумаковой о публичной казни в центре города. В репортаже не было ни одного кадра самого события, которое якобы произошло.

На площади собрали женщин, потому что мужиков больше нет. Женщины, девочки, старики. И это называется показательная казнь. Взяли ребенка трёх лет, мальчика маленького в трусиках, в футболке, как Иисуса на доску объявлений прибили. Один прибивал, двое держали. И это всё на маминых глазах. Маму держали. И мама смотрела, как ребёнок истекает кровью. Крики. Визги. И еще взяли надрезы сделали, чтоб ребёнок мучился. Там невозможно было. Люди сознание теряли. А потом, после того как полтора часа ребёнок мучился и умер, взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади три круга провели. А круг площади — километр. Галина Пышняк из интервью Первому каналу

Через два дня после выхода сюжета Евгений Фельдман (на тот момент журналист «Новой газеты») опросил несколько десятков жителей Славянска и не нашёл ни одного подтверждения информации Первого канала. Тогда же оказалось, что история про «распятого мальчика» уже появлялась в соцсетях.

В декабре 2014 года Ксения Собчак на пресс-конференции спросила Владимира Путина о «распятом мальчике». После этого Первый канал вышел с сюжетом, где «ответил на обвинения во лжи» и назвал историю «красной тряпкой для оппозиционных СМИ».

Телеканал признал, что у него нет доказательств трагедии, но не принёс извинений и отметил: «То, о чём она [Пышняк] говорила, встало в один ряд, звено в уже бесконечной цепочке свидетельств». Изначальный сюжет, ставший одной из самых известных фальсификаций за время войны на Украине, до сих пор доступен на сайте Первого.

«С гражданством были проблемы. Мы нанимали адвоката. Потому что был отказ, причину которого никто не говорил. Мы наняли адвоката и в течение полугода получили гражданство (только в 2019 году — прим. TJ). А так у меня всё нормально», — рассказала «Дождю» Пышняк.

Сейчас она работает видеооператором в частном охранном предприятии. Сама Галина родилась на западе Украины, и там у неё остались многие родственники. «Вообще не общаемся. Я не хочу навязываться. У них одни взгляды на жизнь, у меня другие», — объяснила она.

Пышняк утверждает, что историю о «распятом мальчике» люди в Ростове знали и обсуждали ещё до того, как она попала в лагерь. «Неправда? Пускай будет неправда. Не хочу ничего говорить. Ни да, ни отвергать. Каждый имеет право на своё мнение. Говорят, у медали есть две стороны — белая и чёрная. Кто видел, кто там был, тот знает. Даже мои соседи, которые там жили, сказали: „Ты единственная, кто не побоялся сказать правду“».

Кадр из сюжета «Дождя»

По мнению Пышняк, больше никто не рассказывал о «распятом мальчике» из-за страха. Журналистка «Дождя» Мария Борзунова спросила: «Вы утверждаете, что это история — правда?». На это женщина ответила «Да».

На вопрос, жалеет ли Пышняк, что рассказала эту историю, она также ответила утвердительно: «Да, жалею, потому что эта история обернулась в худшую сторону для моей семьи. Если бы я знала, что это так негативно повлияет на мою семью, я, как и остальные, [сказала бы] „ничего не вижу, ничего не знаю“. Очень травили детей».

Пышняк рассказала, что в России к ней «очень плохо» относятся, когда узнают, что она — беженка. Она рассказала о выкриках в сторону её семьи вроде «Вали в свою Украину» и отметила, что многие «предвзяты» к ней и её детям. Женщина также вспомнила, как одного из её детей в школе начали обзывать «хохлом» и «бандеровцем», после чего подрались с ним. «Неважно, каких ты взглядов. Всё, Украина — это враг», — добавила Пышняк.