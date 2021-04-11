«Дождь» нашёл женщину, рассказавшую о «распятом мальчике» в Славянске. Она и сейчас настаивает, что сказала правду Статьи редакции
При этом героиня одного из самых известных фейков о войне на Украине жалеет, что семь лет назад дала интервью Первому каналу.
Жительница Славянска Галина Пышняк, которая в 2014 году рассказала «Первому каналу» о якобы казнённом украинскими военными мальчике, дала первое с того момента интервью. Её отыскал телеканал «Дождь», а сюжет показали в программе Fake News 11 апреля.
Откуда взялся фейк о «распятом мальчике»
С апреля 2014 года Славянск занимали ополченцы, но в июле в него зашли украинские военные. Примерно в тот же момент в России начали образовываться пункты временного размещения или попросту лагеря беженцев. Один из них разместили в Ростовской области, куда и попала Пышняк.
12 июля на Первом вышел сюжет, в котором Галина рассказывала корреспондентке Юлии Чумаковой о публичной казни в центре города. В репортаже не было ни одного кадра самого события, которое якобы произошло.
Через два дня после выхода сюжета Евгений Фельдман (на тот момент журналист «Новой газеты») опросил несколько десятков жителей Славянска и не нашёл ни одного подтверждения информации Первого канала. Тогда же оказалось, что история про «распятого мальчика» уже появлялась в соцсетях.
В декабре 2014 года Ксения Собчак на пресс-конференции спросила Владимира Путина о «распятом мальчике». После этого Первый канал вышел с сюжетом, где «ответил на обвинения во лжи» и назвал историю «красной тряпкой для оппозиционных СМИ».
Телеканал признал, что у него нет доказательств трагедии, но не принёс извинений и отметил: «То, о чём она [Пышняк] говорила, встало в один ряд, звено в уже бесконечной цепочке свидетельств». Изначальный сюжет, ставший одной из самых известных фальсификаций за время войны на Украине, до сих пор доступен на сайте Первого.
«С гражданством были проблемы. Мы нанимали адвоката. Потому что был отказ, причину которого никто не говорил. Мы наняли адвоката и в течение полугода получили гражданство (только в 2019 году — прим. TJ). А так у меня всё нормально», — рассказала «Дождю» Пышняк.
Сейчас она работает видеооператором в частном охранном предприятии. Сама Галина родилась на западе Украины, и там у неё остались многие родственники. «Вообще не общаемся. Я не хочу навязываться. У них одни взгляды на жизнь, у меня другие», — объяснила она.
Пышняк утверждает, что историю о «распятом мальчике» люди в Ростове знали и обсуждали ещё до того, как она попала в лагерь. «Неправда? Пускай будет неправда. Не хочу ничего говорить. Ни да, ни отвергать. Каждый имеет право на своё мнение. Говорят, у медали есть две стороны — белая и чёрная. Кто видел, кто там был, тот знает. Даже мои соседи, которые там жили, сказали: „Ты единственная, кто не побоялся сказать правду“».
По мнению Пышняк, больше никто не рассказывал о «распятом мальчике» из-за страха. Журналистка «Дождя» Мария Борзунова спросила: «Вы утверждаете, что это история — правда?». На это женщина ответила «Да».
На вопрос, жалеет ли Пышняк, что рассказала эту историю, она также ответила утвердительно: «Да, жалею, потому что эта история обернулась в худшую сторону для моей семьи. Если бы я знала, что это так негативно повлияет на мою семью, я, как и остальные, [сказала бы] „ничего не вижу, ничего не знаю“. Очень травили детей».
Пышняк рассказала, что в России к ней «очень плохо» относятся, когда узнают, что она — беженка. Она рассказала о выкриках в сторону её семьи вроде «Вали в свою Украину» и отметила, что многие «предвзяты» к ней и её детям. Женщина также вспомнила, как одного из её детей в школе начали обзывать «хохлом» и «бандеровцем», после чего подрались с ним. «Неважно, каких ты взглядов. Всё, Украина — это враг», — добавила Пышняк.
Пышняк рассказала, что в России к ней «очень плохо» относятся, когда узнают, что она — беженка. Она рассказала о выкриках в сторону её семьи вроде «Вали в свою Украину» и отметила, что многие «предвзяты» к ней и её детям. Женщина также вспомнила, как одного из её детей в школе начали обзывать «хохлом» и «бандеровцем», после чего подрались с ним. «Неважно, каких ты взглядов. Всё, Украина — это враг», — добавила Пышняк.
Вот так итог
Сама стала жертвой своей же демонизации
это касается не только Галины. Показательна реакция российского общества на жителей страны, которые им ничего плохого не сделали. Это просто пиздец.
Пьяный торшер
Смешнее всего, что она наверняка обратно побежит, как только в холодильнике совсем грустно станет. И там уже придётся за дело огребать.
Боковой блик
конечно, они будут в первой волне беженцев из России. Ведь они уже знают че и как делать надо
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Если в российском холодильнике станет совсем грустно, украинский холодильник уже будет продан на цветмет. Вы как-то уж дружите с реальностью хотя бы чуть-чуть.
Бро, не хочу тебя расстраивать, но посмотри пожалуйста как менялся курс грн к руб за два года.
Спойлер: тебе не понравится
и продукты дешевле
да и много чего еще разницу создает
например честные выборы
будь я немного интересней, написал бы лонгрид про свой родной Краматорск. Показал бы город до 14 года, и после 14 года. Мог бы написать о том, как у нас сейчас по всей Украине дороги строятся в сумасшедших масштабах для Украины. Рассказал бы сколько новых аэропортов появится в ближайшие 15 лет. Как проходит в целом децентрализация, где деньги, которые раньше шли в Киев и там пились, теперь остаются на местах (тоже пилятся, но уже не так) и областные центры и города по меньше начинают обретать свежий вид. Про безвиз уже наслышаны все. Сейчас судебную реформу дожмут, может быть в этот раз что-то получится с ней. И еще много-много вещей которые четко показывают разницу до Майдана и после. Я еще молчу за количество людей, который четко начали осознавать себя внутри страны украинцами, и поняли, что сами могут влиять на свой двор, город, область и страну.
При этом страна в несколько раз стала беднее, что еще раз доказывает, какие ебланы были во власти ранее и как хорошо что их погнали к хуям собачим.
Путь сложный, но он дает большую надежду что мы сможем все таки слепить достойное государство.
Если бы еще северный сосед отъебался темп бы пошел еще быстрее, но маемо те що маемо
Государство уже свободное, правовое и с работающими институтами. Это огромное достижение на фоне остальных стран в СНГ. Необходимая судебная и отмена призыва(контрактная армия).
Ты наверно любишь телевизор смотреть или наивный очень 😃 Я видимо в какой-то другой стране живу. Через 15лет он аэропорты построит. Все новые аэропорты построили при Януковиче, в Киеве, Донецке, Львове и Харькове. А достойного государства здесь в ближайшее время не предвидится. С вороватым, линивым населением ищущим кому сунуть взятку. Достаточно съездить на пару недель в любую страну ЕС, чтобы понять в какой мы жопе жили, живём и жить будем.
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Боковой блик
Да пиздец, вы нам и в 14 году говорили что мы без вашего газа замерзнем. 7 лет не мерзнем, а холодильник у нас пустой был всего лишь раз, и то, по указке йобнутого усача в тридцатые.
Кек, чтобы в Украине пустой холодильник был нужно ее спалить всю к чертям.
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Нет, мне всё равно, хотя у нас ранее к условным «москалям» относились хуже чем к хохлам , хотя у меня самого фамилия на ко, и я умею суржик, балакать и тд... )
А какая будет у вас реакция если например я приеду в мою мечту Киев и захочу пройти про крещатику, увидеть свою подругу лягу и поехать в/на белую церковь
Специфический
И так, тут без претензий, просто интересна реакция человека на приезд другого человека с России, но общающегося тут и да, я ни разу не был в Крыму, может по тому что море рядом, а может по тому что ..
Лекарственный крюк
У нас в классе был чел родом с Украины, его тоже подтравливали хохлом, бендеровцем и отключением газа. Дети не меняются.
То есть если ты из Украины, то тебе отключают газ, а если из Израиля, то включают? Дискриминация!
Так судя по тексту сама та и не видела, а пересказала то что слышала.
Ой, надо же, какая досада: крысу пиздливую с хлебом-солью не встретили. Дура, блять, сама попала под жернова мельницы пропаганды, на которые сама воду лила
Вероятно она столько раз повторяла эту историю, которая как никак ее знаменитой сделала, что если бы она теперь признала свою неправоту, у нее весь мир разрушился бы. К тому же на протяжении всей жизни к ней разные прогосударственные журналисты и историки(типа братьев Медведевых) будут приходить и смотреть ей в рот, а это приятно.
Не надо сложных теорий. Просто есть люди - пи**аболы и всё
Моя бывшая жена была компульсивным лжецом. Она с истериками и криками и слезами доказывала то, что письменно (к примеру) имело опровержение. И когда я его показывал, она просто отключала все реакции в секунду, и начинала игнорировать любые дальнейшие вопросы, будто этого вовсе и не было 🤷♂️
И у неё не какие-то проблемы с головой, шиза, травма или ещё что-то. Просто вот такое отношение. Кто-то случайно оговориться, и потом месяцами ругает себя, потому что «напиздел». А кто-то может придумать совершенно ебанутую историю, рационализирует её у себя в голове (ну или вытеснит) и живёт себе дальше, и не париться даже.
Мне как-то некогда разбираться "компульсивный лжец" или "обычный лжец". Пи**абол и точка
Эмм… добрый вечер. А вы к кому?
Я вам. Вы же мне ответили. Я ответил вам
Я ответил в треде, продолжаю тему, расслабь анус)
Ясно, значит д*урак
Нет, это тема/пост. А тред — это ветвь обсуждения. Она здесь с таким ui, на форумах с другим, где-то ещё — с третьим.
Если ты себе что-то придумал, то это конечно тыоё право, просто… вау, я могу нажать кнопку «Ответить», и например написать ответ тебе, Лена Головач, а не какому-то Ивану Николаеву, и что? Меня оштрафуют? В тюрьму посадят?
Развелось блять клоунов)
Вы написали ответ на сообщение, автор этого сообщения ответил вам. Вы с пеной у рта орёте, что не с ним разговариваете. По-моему, вы про себя рассказали, а не про вашу бывшую жену. Ну, или поговорка про "одну сатану" себя опять оправдала.
Тупая колхозная пизда – самое то для пропаганды. Такая и за пыню речь толкнёт, и про мальчика распятого расскажет, и позовёт таких же колхозанов воевать за руssкий мир.
Я думаю, что конфабуляции. Поэтому лично к ней у меня претензий нет. Ну, бывает, люди что-то придумаю себе и верят в это. Будто она первая.
А вот то, что федеральный канал эту историю использовал как элемент пропаганды — вот это проблема. При этом признали, что доказательств нет. Высокие стандарты журналистики!
Что дальше? Интервью с алкоголиком о том, как он чёртиков видел, а потом призывы всем изгонять бесов?
Интервью с депутатом-черепахоёбом
На берегу болота сидят Вини и Пятачек лягушек ебут. Вини насаживает лягушку на хер она
- ква. И ускактвает, берет следующую и опять
- ква.
- ква
- ква
- хрю
- ой, извини Пятачек, извини.
Вот и этот депутат, поехал в Данию за экзотикой, черепаху трахнуть, а трахнули его, вот и ходит теперь злой, разоблачает датчан.
У нее еще и за окном КАСТРЮЛИ %))
Боковой блик
это они вид на помойку закрыли для лучшего кадра
если это в холодных краях, то там еду за окно выставляют те у кого холодильника нет, там специально обустраивают полки за окном
на Украине
Дал тебе модератора
Пышняк - идиотка и шлюха. Неправда? Пускай будет неправда. Не хочу ничего говорить. Ни да, ни отвергать. Каждый имеет право на своё мнение.
Дмитрий Орлов – легенда. Неправда? Пускай будет неправда. Не хочу ничего говорить. Ни да, ни отвергать. Каждый имеет право на своё мнение.
Атлант поправил плечи. Неправда? Пускай будет неправда. Не хочу ничего говорить. Ни да, ни отвергать. Каждый имеет право на своё мнение.
На стране
Вот это бездари
Поляки тоже говорят *на Украине*, кстати.
и что дальше?
К ним тоже претензии есть?
Мы же сейчас не польскую статью обсуждаем
В Польше используются оба варианта.
И точно такие же дискуссии "на или в" - но намного более спокойные.
Почему-то только россиян так корёжит от абсолютно логичного наблюдения (предлог "на" используется исторически для составных частей и регионов; предлог "в" адекватнее отражает нынешний суверенитет и автономию).
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/w-Ukrainie-czy-na-Ukrainie;16214.html
Когда говорят "ихний" , нас тоже корёжит. Потому что БЕЗГРАМОТНО. И политика тут не при чем
Ну это твои психологические комплексы. У меня никакого маркера нет. Есть правила, их нужно соблюдать и не важно, кто ты по национальности
Я смотрю, тебя корёжит ещё больше.
.
Правда глаза колет? Не хочется признавать, что грамотно писать "на Украине", да? Мозги-то тебе промыли твоим правительством
Ты про себя что ль? Действительно, не ной и расслабься. Учись соблюдать правила
Россиян не корежит, они говорят так, как им привычно и на недовольных этим фактом смотрят, покручивая пальцем у виска.
Слово "жид" для русского языка тоже максимально привычно, в литературе встречается повсюду.
Тем не менее, человек с мозгами и эмпатией вряд ли будет говорить так знакомым евреям.
P.S. Не говоря о том, что "привычно" вообще не равно "правильно". Большинству россиян также привычно устраивать травлю в школах и дедовщину в армии, иметь херову тучу предрассудков, бухать, не следить за здоровьем и подыхать в 60. Привычно? Безусловно.
Вы своей войной против "на" напоминаете феминисток с их феминитивами.
Вот именно. Пусть в своём украинском языке придумывают, что хотят. Чего лезут в наш язык, не понимаю
наш язык
Смешная шутка
Окей, браточек - "На России", и порешали
В Мадагаскаре. В Мальте. В Фиджи. В Кипре.
Это правила русского языка
Мне даже интересно стало. Давай показывай.
Так ты бы сам заглулил
Не вижу там не одного правило. Есть лишь какой-то бред про "у нас так принято"
Так и работает язык
кофе чей?
У вас принято "в Украине". У нас - "на Украине". Но поскольку язык наш, то правильно "на Украине". А вы на своём пишите, как хотите
В смысле блять у вас? У нас два русских языка есть?
"У нас такприянто" это не правило и нигде оно официально не зафиксировано.
Ваш, это чей? РФ? Нет, язык не ваш, а является досточнием всех носителей
Жирнишь? Не вы создали, а люди в прошлом, и они связаны с вами лишь тем, что вам его передали.
Родина языка - это некоторое пространство вокруг Москвы, а ты приравниваешь её к государству. Государство не имеет прав на язык, лишь, потому что оно находится на территории, где проживают носители, и никакой институт не может разрабатывать правила, а лишь формализовывать существующие.
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Что значит, создали, вообще? Он эволюционирует. Его продолжают создавать. Появляются новые слова, новые обороты.
Правила не разрабатываются. Если все вдруг начнут говорить *в Украине*, то грамотно будет говорить именно так, и Институт русского языка включит соответствующие примеры в новые издания словарей. Но все так не говорят.
На деле же если слышишь, что кто-то говорит *в Украине*, то это скорее всего украинец. А это не большинство носителей.
И вот подобные споры только отдаляют этот день. Потому что уже просто не хочется говорить *в* даже из вежливости, когда от тебя необоснованно что-то требуют.
Я всегда говорил *на Украине*. И до 1992 года это вообще везде нормой было, на Украине тоже. Нет, давайте теперь все будут говорить *в* потому что это кого-то оскорбляет.
Ну хорошо, а потом политики скажут, чтоб все писали Украинец только с большой буквы, а УКРАИНА капсом. И чтоб Киев писали через ï. Извините, не политикам это решать.
Никто ж украинцев не заставляет, например, переименовать росiйску мову в руску мову, так как это, скажем, не отражает того, что Россия
—
многонациональная страна.
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Испанский рак
На Москве так можно говорить