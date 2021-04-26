{"id":680,"title":"\u0422\u0435\u0441\u0442: \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043b\u0430\u043c\u043f\u043e\u0432\u044b\u0439 1998 \u0433\u043e\u0434","url":"\/redirect?component=advertising&id=680&url=https:\/\/vc.ru\/special\/ozon-1998&hash=509a2ef60b4118a8eb63aa1c91c9a1fd4888824871ea8f6ea5e0f90a63f90eaf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Истории
Sasha Shambilova

Итальянский «Робинзон Крузо» под давлением властей покинет необитаемый остров, где 32 года жил один Статьи редакции

Петиция в его поддержку набрала более 70 тысяч подписей.

8 8 комментариев
414 просмотров
Мауро Моранди. Фото из его фейсбука

В 1989 году во время путешествия по морю лодка Мауро Моранди сломалась, из-за чего мужчина высадился недалеко от Сардинии на острове Буделли, который известен своим пляжем с розовым песком. Он узнал, что смотритель острова собирается уйти в отставку, и решил занять его должность. Об этом сообщает The Guardian.

Мне очень надоели многие вещи в нашем обществе: консьюмеризм и политическая ситуация в Италии. Я решил переехать на необитаемый остров в Полинезии, подальше от цивилизации. Я хотел начать новую жизнь, близкую к природе.

Мауро Моранди

Моранди поселился в старой радиорубке времён Второй мировой войны и начал проводить экскурсии для туристов, знакомя их с экосистемой острова. Он также вёл страницу на Facebook, куда выкладывал фотографии с Буделли.

Фейсбук Мауро Моранди

В 2013 году частная компания, владевшая островом, обанкротилась. Тогда остров планировали продать бизнесмену Майклу Харту из Новой Зеландии, который обещал оставить Мауро Моранди на посту смотрителя. Позже Харт отказался от сделки, и в 2016 году суд постановил, что Буделли перейдёт в собственность государства.

С того момента Мауро Моранди начал получать угрозы выселения. В 2020 году президент национального парка Ла-Маддалена Фабрицио Фоннесу сообщил, что мужчина провёл нелегальный ремонт в радиорубке, в которой жил. Из острова владельцы парка планируют сделать центр экологического образования.

25 апреля 2021 года Мауро Моранди сообщил, что планирует уйти в отставку в конце месяца. «Я надеюсь, что кто-то сможет защитить его так же хорошо, как и я», — заявил мужчина, беспокоясь о будущем Буделли.

После 32 лет здесь мне очень грустно уезжать. Они сказали мне, что им нужно провести работы в моём доме, и на этот раз это, кажется, серьёзно.

Мауро Моранди

Он планирует переехать в небольшую квартиру на близлежащем острове архипелага Ла-Маддалена. «Моя жизнь не изменится слишком сильно, я все равно увижу море», — рассказал Моранди.

Петиция с призывом к итальянскому правительству разрешить Мауро Моранди остаться, набрала более 70 тысяч подписей на Change.org.

Пользователи фейсбука также поддерживают мужчину в комментариях на его странице.

Это печально. Кажется, это финал. Просто любопытно. Разрешения отсутствуют. Что нужно для получения разрешений? Я архитектор, и моя работа — получать разрешения и искать лазейки. Могу ли я помочь? Здоровья вам.

Андреас Мадрейтер

Я слежу за вами в течение многих лет и наслаждаюсь всеми вашими прекрасными фотографиями. Какой замечательный 32-летний опыт! Я желаю вам удачи и надеюсь, что вы продолжите поддерживать с нами связь.

Памела Джулиани-Ли

Я не могу в это поверить. Как безумен наш мир. Это позор для правительства Италии. Цена за это решение будет высокой. Это просто грустно.

Ренат Витгенштейн

#новости #италия

8 8 комментариев
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f"], "comments": 8, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 373639, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Apr 2021 18:43:19 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Большой жёлтый робат

5

Ебать он, канеш, устроился. Как-то тяжело сочувствовать из однушки в балашихе

Ответить

AttentiveMilk

Большой
2

Сочувствуй из летнего домика в Италии

Ответить

Слепой чувак

Большой
0

Чтобы ты выбрал - жить на таком острове всю жизнь, но тебе отрезают бенис или жить в однушке в балашихе, но твой бенис каждый год вырастает на сантиметр

Ответить

ouxen

2

Начал строить хижину в понедельник и кончил в пятницу😂😂🤣

Ответить

Большой жёлтый робат

ouxen
2

Долгострел

Ответить

Убедительная Геосфера

2

Освобождают остров под одного гражданина Италии

Ответить

Миша Копейкин

2

 Мне очень надоели многие вещи в нашем обществе: консьюмеризм и политическая ситуация в Италии.

Какая же жиза. Особенно про консьюмеризм

Ответить

van der Pusch

1

Необитаемый красивущий остров с интернетом?
Дайте два

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Чтоб ты сдохла!»: пациентка московской больницы сняла, как пьяные медсёстры угрожают бабушке. СК начал проверку
На записи слышно, как женщины в медицинской одежде кричат «Чтоб ты сдохла, *****!», «Я тебе вырву ***** щас ногу!» и «В морг тебе надо».
129
Новости
Японец завёл отношения одновременно с 35 девушками ради подарков на день рождения. Его арестовали
Девушки обратились в полицию, когда узнали о существовании друг друга.
107
Новости
Фото: В Индии сжигают трупы погибших от коронавируса
В стране началась массовая кремация на фоне вспышки Covid-19.
118
Популярное за три дня
Новости
Японец завёл отношения одновременно с 35 девушками ради подарков на день рождения. Его арестовали
Девушки обратились в полицию, когда узнали о существовании друг друга.
107
Twitter
14
Новости
Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки
Отказаться от голодовки ему рекомендовали лечащие врачи.
178
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

плюшевый хрен

Итальянский «Робинзон Крузо…

Bad Mother Fucker

Украина рассекретила часть…

Bad Mother Fucker

Украина рассекретила часть…

Darth Felus

Украина рассекретила часть…

Большой жёлтый робат

Итальянский «Робинзон Крузо…

Grim Scythe

Украина рассекретила часть…

Убедительная…

Начинается масштабная…

Кодзим Дедстрендыч

Украина рассекретила часть…

Дмитрий Еруков

СМИ: Александра Паля…

Bad Mother Fucker

Украина рассекретила часть…

Огурцы

Город, в который хочется…

AttentiveMilk

Итальянский «Робинзон Крузо…

Bad Mother Fucker

Украина рассекретила часть…

конгруэ́нтный

«Мы не знаем, что делать…

ouxen

Итальянский «Робинзон Крузо…

van der Pusch

Итальянский «Робинзон Крузо…

Жених приехал

Украина рассекретила часть…
null