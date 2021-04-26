Итальянский «Робинзон Крузо» под давлением властей покинет необитаемый остров, где 32 года жил один Статьи редакции
Петиция в его поддержку набрала более 70 тысяч подписей.
В 1989 году во время путешествия по морю лодка Мауро Моранди сломалась, из-за чего мужчина высадился недалеко от Сардинии на острове Буделли, который известен своим пляжем с розовым песком. Он узнал, что смотритель острова собирается уйти в отставку, и решил занять его должность. Об этом сообщает The Guardian.
Моранди поселился в старой радиорубке времён Второй мировой войны и начал проводить экскурсии для туристов, знакомя их с экосистемой острова. Он также вёл страницу на Facebook, куда выкладывал фотографии с Буделли.
В 2013 году частная компания, владевшая островом, обанкротилась. Тогда остров планировали продать бизнесмену Майклу Харту из Новой Зеландии, который обещал оставить Мауро Моранди на посту смотрителя. Позже Харт отказался от сделки, и в 2016 году суд постановил, что Буделли перейдёт в собственность государства.
С того момента Мауро Моранди начал получать угрозы выселения. В 2020 году президент национального парка Ла-Маддалена Фабрицио Фоннесу сообщил, что мужчина провёл нелегальный ремонт в радиорубке, в которой жил. Из острова владельцы парка планируют сделать центр экологического образования.
25 апреля 2021 года Мауро Моранди сообщил, что планирует уйти в отставку в конце месяца. «Я надеюсь, что кто-то сможет защитить его так же хорошо, как и я», — заявил мужчина, беспокоясь о будущем Буделли.
Он планирует переехать в небольшую квартиру на близлежащем острове архипелага Ла-Маддалена. «Моя жизнь не изменится слишком сильно, я все равно увижу море», — рассказал Моранди.
Петиция с призывом к итальянскому правительству разрешить Мауро Моранди остаться, набрала более 70 тысяч подписей на Change.org.
Пользователи фейсбука также поддерживают мужчину в комментариях на его странице.
Ебать он, канеш, устроился. Как-то тяжело сочувствовать из однушки в балашихе
Слепой чувак
Чтобы ты выбрал - жить на таком острове всю жизнь, но тебе отрезают бенис или жить в однушке в балашихе, но твой бенис каждый год вырастает на сантиметр
Начал строить хижину в понедельник и кончил в пятницу😂😂🤣
Мне очень надоели многие вещи в нашем обществе: консьюмеризм и политическая ситуация в Италии.
Какая же жиза. Особенно про консьюмеризм