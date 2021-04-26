Петиция в его поддержку набрала более 70 тысяч подписей.

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Мауро Моранди. Фото из его фейсбука

В 1989 году во время путешествия по морю лодка Мауро Моранди сломалась, из-за чего мужчина высадился недалеко от Сардинии на острове Буделли, который известен своим пляжем с розовым песком. Он узнал, что смотритель острова собирается уйти в отставку, и решил занять его должность. Об этом сообщает The Guardian.

Мне очень надоели многие вещи в нашем обществе: консьюмеризм и политическая ситуация в Италии. Я решил переехать на необитаемый остров в Полинезии, подальше от цивилизации. Я хотел начать новую жизнь, близкую к природе. Мауро Моранди

Моранди поселился в старой радиорубке времён Второй мировой войны и начал проводить экскурсии для туристов, знакомя их с экосистемой острова. Он также вёл страницу на Facebook, куда выкладывал фотографии с Буделли.

Фейсбук Мауро Моранди

В 2013 году частная компания, владевшая островом, обанкротилась. Тогда остров планировали продать бизнесмену Майклу Харту из Новой Зеландии, который обещал оставить Мауро Моранди на посту смотрителя. Позже Харт отказался от сделки, и в 2016 году суд постановил, что Буделли перейдёт в собственность государства.

С того момента Мауро Моранди начал получать угрозы выселения. В 2020 году президент национального парка Ла-Маддалена Фабрицио Фоннесу сообщил, что мужчина провёл нелегальный ремонт в радиорубке, в которой жил. Из острова владельцы парка планируют сделать центр экологического образования.

25 апреля 2021 года Мауро Моранди сообщил, что планирует уйти в отставку в конце месяца. «Я надеюсь, что кто-то сможет защитить его так же хорошо, как и я», — заявил мужчина, беспокоясь о будущем Буделли.

После 32 лет здесь мне очень грустно уезжать. Они сказали мне, что им нужно провести работы в моём доме, и на этот раз это, кажется, серьёзно. Мауро Моранди

Он планирует переехать в небольшую квартиру на близлежащем острове архипелага Ла-Маддалена. «Моя жизнь не изменится слишком сильно, я все равно увижу море», — рассказал Моранди.

Петиция с призывом к итальянскому правительству разрешить Мауро Моранди остаться, набрала более 70 тысяч подписей на Change.org.

Пользователи фейсбука также поддерживают мужчину в комментариях на его странице.

Это печально. Кажется, это финал. Просто любопытно. Разрешения отсутствуют. Что нужно для получения разрешений? Я архитектор, и моя работа — получать разрешения и искать лазейки. Могу ли я помочь? Здоровья вам. Андреас Мадрейтер

Я слежу за вами в течение многих лет и наслаждаюсь всеми вашими прекрасными фотографиями. Какой замечательный 32-летний опыт! Я желаю вам удачи и надеюсь, что вы продолжите поддерживать с нами связь. Памела Джулиани-Ли