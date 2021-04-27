Как мать Джека Блэка помогла спасти экипаж «Аполлона-13» — история инженера NASA Джудит Коэн Статьи редакции
В интернете вспоминают о жизни Джудит Лав Коэн. Она спасла астронавтов, воспитала будущего актёра и помогала девочкам выбрать профессию.
24 апреля в сабреддите r/todayilearned появился пост о Джудит Лав Коэн — она была аэрокосмическим инженером в NASA и феминисткой, активно популяризировала науку для девочек и воспитывала собственных детей. Пользователь u/holyfruits рассказал, что Джудит помогла вернуть на Землю космонавтов после аварии на космическом корабле «Аполлон-13», а одного из своих сыновей, актёра и музыканта Джека Блэка, родила практически не отрываясь от работы. TJ рассказывает историю Коэн подробнее.
Джудит Лав Коэн родилась в 1933 году в Бруклине, Нью-Йорк, в семье Сары и Мориса Бернарда Коэн. Её отец занимался продажей газировки, а мама с сёстрами работала на фабрике по пошиву одежды. Джудит брала пример с родных и в 40-х годах тоже занялась шитьём. Это не мешало девочке с ранних лет демонстрировать успехи в учёбе: к пятому классу сверстники платили ей, чтобы она сделала за них домашнюю работу по математике.
Джудит была единственной девочкой в математическом классе, а в старшей школе выиграла государственную стипендию Бруклинского колледжа. К тому моменту она захотела стать учителем и побуждать девочек заниматься наукой. Её школьный куратор, однако, говорил, что девочки не занимаются математикой и естественными науками, а самой Коэн следует «научиться быть леди».
Одновременно с учёбой Джудит интересовалась танцами, и к девятнадцати годам она не только училась в колледже, но и танцевала в балете в Метрополитен-опере Нью-Йорка. Позже она получила образование бакалавра и затем магистра в инженерной школе USC Viterbi, не встретив ни одной студентки за всё время обучения — этот факт также оказал влияние на её будущую деятельность. И хотя девушка выбрала другой профессиональный путь, позже она вернулась к танцам и продолжила заниматься для себя.
За насыщенную профессиональную карьеру Коэн поработала во многих космических программах, важных для мирового освоения космоса. Она разрабатывала первые зонды программы «Пионер» для изучения Луны (ранние этапы программы оказались не очень удачными), участвовала в программе первых пилотируемых полётов на Луну «Аполлон», а также участвовала в создании автоматического телескопа «Хаббл», который уже больше 30 лет работает на орбите Земли. По словам её старшего сына, учёного и инженера Нила Сигела, самой большой гордостью Джудит была работа над системой аварийного наведения для миссии «Аполлон».
В 1970 году на борту космического корабля «Аполлон-13» по пути на Луну произошла серьёзная авария, из-за которой астронавты могли и вовсе не вернуться на Землю живыми. В служебном модуле произошло короткое замыкание: последовавший взрыв вызвал нарушения работы систем корабля и утечку кислорода. Экипаж спасся с помощью лунного модуля: хотя он предназначен для двухдневного пребывания двух человек, трое астронавтов провели там четыре дня. За это время NASA вернула корабль на Землю, во многом благодаря системе аварийного наведения, в разработке которой участвовала Коэн. Астронавты по инструкциям Центра управления корректировали направление полёта, обогнули Луну и вышли на оптимальную для возвращения траекторию. После прибытия на Землю члены экипажа нанесли благодарственный визит спасителям, в числе которых была и Джудит.
Нил Сигел рассказывал показательную историю о рождении брата: «В день родов мама ходила в офис. Когда пришло время ехать в больницу, она взяла с собой распечатку задачи, с которой в тот момент работала. Позже в этот же день она позвонила своему боссу и сообщила, что задача решена. И… а, ну да, ещё родила ребёнка».
Это был Джек Блэк, выросший в актёра, комика и музыканта. Он известен ролями в фильмах «Кинг Конг», «Отпуск по обмену» «Солдаты неудачи» и не только. В 2019 году он посвятил маме инстаграм-пост с фото от 1959 года: на снимке Джудит стоит с ранним прототипом зонда «Пионер».
На протяжении карьеры Джудит Лав Коэн продвигала принципы лучшего отношения к женщинам на рабочих местах, а также равенства в профессиональной сфере в принципе. «Многие вещи, которые сегодня мы считаем совершенно обычными — публичное размещение объявлений о вакансиях, чтобы любой мог подать заявку, официальные должностные инструкции и так далее — были её идеями» — отметил старший сын женщины.
После завершения профессиональной деятельности она хотела воодушевить юных девушек и написала для этого серию книг. С иллюстрациями помогал её третий муж, Дэвид Кац, с которым они самостоятельно издали больше 20 книг — каждая была посвящена определённой профессии и рассказывала историю женщин из этих сфер. Первая книга вышла в 1991 году и называлась «Ты можешь быть женщиной-инженером»: в ней Джудит рассказала собственную историю. За ней последовали и другие, например, про ботаника Кристин Роуз Бозак или баскетболистку Тамеку Диксон.
Коэн вспоминала, что в детстве её стремления практически никто не поддерживал, и ей было тяжело самостоятельно продолжать выбранный профессиональный путь. Она хотела это изменить и показать девочкам по всему миру примеры успешных женщин в науке, спорте и других сферах, которые обычно ассоциируются с мужскими профессиями.
Джудит получила несколько профессиональных инженерных наград и попала в американские биографические сборники вроде «Кто есть кто на Западе» и «Кто есть кто из американских женщин». Коэн занималась небольшим издательством до самой смерти в 2016 году. В возрасте 82 лет она ушла из жизни после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Как мать Джека Блэка помогла спасти экипаж «Аполлона-13» — история инженера NASA Джудит Коэн
И как же?
Удваиваю. Повелся на заголовок, зашел почитать про Аполлон, а тут пропаганда феминизма (не как что-то плохое, но как не то, чего я ожидал).
Текст прочти
Прочитал, ну работала в НАСА молодец
Дык где конкретно её участие?
Терпи
Экипаж спасся с помощью лунного модуля: хотя он предназначен для двухдневного пребывания двух человек, трое астронавтов провели там четыре дня. За это время NASA вернула корабль на Землю, во многом благодаря системе аварийного наведения, в разработке которой участвовала Коэн.