Истории
Максим Друковский

Как мать Джека Блэка помогла спасти экипаж «Аполлона-13» — история инженера NASA Джудит Коэн Статьи редакции

В интернете вспоминают о жизни Джудит Лав Коэн. Она спасла астронавтов, воспитала будущего актёра и помогала девочкам выбрать профессию.

14 14 комментариев
817 просмотров
Джудит Коэн с зондом «Пионер», 1959 год Журнал «Look»

24 апреля в сабреддите r/todayilearned появился пост о Джудит Лав Коэн — она была аэрокосмическим инженером в NASA и феминисткой, активно популяризировала науку для девочек и воспитывала собственных детей. Пользователь u/holyfruits рассказал, что Джудит помогла вернуть на Землю космонавтов после аварии на космическом корабле «Аполлон-13», а одного из своих сыновей, актёра и музыканта Джека Блэка, родила практически не отрываясь от работы. TJ рассказывает историю Коэн подробнее.

Джудит со своим младшим сыном, актёром Джеком Блэком

Джудит Лав Коэн родилась в 1933 году в Бруклине, Нью-Йорк, в семье Сары и Мориса Бернарда Коэн. Её отец занимался продажей газировки, а мама с сёстрами работала на фабрике по пошиву одежды. Джудит брала пример с родных и в 40-х годах тоже занялась шитьём. Это не мешало девочке с ранних лет демонстрировать успехи в учёбе: к пятому классу сверстники платили ей, чтобы она сделала за них домашнюю работу по математике.

Джудит была единственной девочкой в математическом классе, а в старшей школе выиграла государственную стипендию Бруклинского колледжа. К тому моменту она захотела стать учителем и побуждать девочек заниматься наукой. Её школьный куратор, однако, говорил, что девочки не занимаются математикой и естественными науками, а самой Коэн следует «научиться быть леди».

Метрополитен-опера, где танцевала Джудит

Одновременно с учёбой Джудит интересовалась танцами, и к девятнадцати годам она не только училась в колледже, но и танцевала в балете в Метрополитен-опере Нью-Йорка. Позже она получила образование бакалавра и затем магистра в инженерной школе USC Viterbi, не встретив ни одной студентки за всё время обучения — этот факт также оказал влияние на её будущую деятельность. И хотя девушка выбрала другой профессиональный путь, позже она вернулась к танцам и продолжила заниматься для себя.

Джудит со своим старшим сыном, инженером Нилом Сигелом  Инженерная школа USC Viterbi

За насыщенную профессиональную карьеру Коэн поработала во многих космических программах, важных для мирового освоения космоса. Она разрабатывала первые зонды программы «Пионер» для изучения Луны (ранние этапы программы оказались не очень удачными), участвовала в программе первых пилотируемых полётов на Луну «Аполлон», а также участвовала в создании автоматического телескопа «Хаббл», который уже больше 30 лет работает на орбите Земли. По словам её старшего сына, учёного и инженера Нила Сигела, самой большой гордостью Джудит была работа над системой аварийного наведения для миссии «Аполлон».

В 1970 году на борту космического корабля «Аполлон-13» по пути на Луну произошла серьёзная авария, из-за которой астронавты могли и вовсе не вернуться на Землю живыми. В служебном модуле произошло короткое замыкание: последовавший взрыв вызвал нарушения работы систем корабля и утечку кислорода. Экипаж спасся с помощью лунного модуля: хотя он предназначен для двухдневного пребывания двух человек, трое астронавтов провели там четыре дня. За это время NASA вернула корабль на Землю, во многом благодаря системе аварийного наведения, в разработке которой участвовала Коэн. Астронавты по инструкциям Центра управления корректировали направление полёта, обогнули Луну и вышли на оптимальную для возвращения траекторию. После прибытия на Землю члены экипажа нанесли благодарственный визит спасителям, в числе которых была и Джудит.

Экипаж корабля «Аполлон-13» незадолго до входа в земную атмосферу NASA

Нил Сигел рассказывал показательную историю о рождении брата: «В день родов мама ходила в офис. Когда пришло время ехать в больницу, она взяла с собой распечатку задачи, с которой в тот момент работала. Позже в этот же день она позвонила своему боссу и сообщила, что задача решена. И… а, ну да, ещё родила ребёнка».

Это был Джек Блэк, выросший в актёра, комика и музыканта. Он известен ролями в фильмах «Кинг Конг», «Отпуск по обмену» «Солдаты неудачи» и не только. В 2019 году он посвятил маме инстаграм-пост с фото от 1959 года: на снимке Джудит стоит с ранним прототипом зонда «Пионер».

«Джудит Лав Коэн. Аэрокосмический инженер. Автор детских книг. Любящая мама четверых детей. Скучаю по тебе, мам»

На протяжении карьеры Джудит Лав Коэн продвигала принципы лучшего отношения к женщинам на рабочих местах, а также равенства в профессиональной сфере в принципе. «Многие вещи, которые сегодня мы считаем совершенно обычными — публичное размещение объявлений о вакансиях, чтобы любой мог подать заявку, официальные должностные инструкции и так далее — были её идеями» — отметил старший сын женщины.

После завершения профессиональной деятельности она хотела воодушевить юных девушек и написала для этого серию книг. С иллюстрациями помогал её третий муж, Дэвид Кац, с которым они самостоятельно издали больше 20 книг — каждая была посвящена определённой профессии и рассказывала историю женщин из этих сфер. Первая книга вышла в 1991 году и называлась «Ты можешь быть женщиной-инженером»: в ней Джудит рассказала собственную историю. За ней последовали и другие, например, про ботаника Кристин Роуз Бозак или баскетболистку Тамеку Диксон.

Обложка книги «Ты можешь быть женщиной-астронавтом» amazon.com

Коэн вспоминала, что в детстве её стремления практически никто не поддерживал, и ей было тяжело самостоятельно продолжать выбранный профессиональный путь. Она хотела это изменить и показать девочкам по всему миру примеры успешных женщин в науке, спорте и других сферах, которые обычно ассоциируются с мужскими профессиями.

Ты можешь узнать о некоторых профессиях, только наблюдая, как ими занимаются другие люди. Большинство девушек знают, что они могут стать юристами, благодаря сериалу «Элли Макбил» или новостям. Они знают, что могут работать в скорой помощи после просмотра одноимённого сериала. Но я не помню, чтобы кто-то видел большое количество девушек-учёных, кроме может быть пары палеонтологов из «Парка Юрского периода».

Джудит Лав Коэн

Джудит получила несколько профессиональных инженерных наград и попала в американские биографические сборники вроде «Кто есть кто на Западе» и «Кто есть кто из американских женщин». Коэн занималась небольшим издательством до самой смерти в 2016 году. В возрасте 82 лет она ушла из жизни после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

#reddit #истории #космос

14 14 комментариев
1
19
{ "author_name": "Максим Друковский", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438","reddit"], "comments": 14, "likes": 19, "favorites": 15, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 373662, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Apr 2021 16:09:10 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

rossoshmap

4

Как мать Джека Блэка помогла спасти экипаж «Аполлона-13» — история инженера NASA Джудит Коэн

И как же?

Ответить

Алексей Михайлов

rossoshmap
4

Удваиваю. Повелся на заголовок, зашел почитать про Аполлон, а тут пропаганда феминизма (не как что-то плохое, но как не то, чего я ожидал).

Ответить

🐙

rossoshmap
–2

Текст прочти

Ответить

rossoshmap

🐙
6

Прочитал, ну работала в НАСА молодец

Ответить

🐙

rossosh…
–3

Пожалуйста

Ответить

rossoshmap

🐙
5

Дык где конкретно её участие?

Ответить

🐙

rossosh…
2

Нормально общались с тобой. Пришли какие-то порвахи и начали меня бить...

Ответить

rossoshmap

🐙
2

Терпи

Ответить

Ростислав

rossosh…
3

Только если российский паспорт получит

Ответить

rossoshmap

Ростисл…
2

Это стереотипы 

Ответить

🐙

rossosh…
–2

Прощай

Ответить

Dmitry Teplyakov

rossoshmap
1

Экипаж спасся с помощью лунного модуля: хотя он предназначен для двухдневного пребывания двух человек, трое астронавтов провели там четыре дня. За это время NASA вернула корабль на Землю, во многом благодаря системе аварийного наведения, в разработке которой участвовала Коэн.

Ответить

Животный Артем

0

Аааа а, я буквально вчера хотел про Аполлон-13 написать лонг

Ответить

Максим Друковский

Животный
–1

Пиши, тут как раз про сам Аполлон немного, подвяжется 👌🏻

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Фото: В Индии сжигают трупы погибших от коронавируса
В стране началась массовая кремация на фоне вспышки Covid-19.
118
Наука
Учёные нашли связь между высоким уровнем омега-3 в крови и снижением риска смерти на 15-18%
Похоже, рыбий жир продлевает жизнь.
278
Новости
«Куча людей, вероятно, умрёт вначале» — Илон Маск о колонизации Марса
Но это будет «славное приключение».
131
Популярное за три дня
Новости
Японец завёл отношения одновременно с 35 девушками ради подарков на день рождения. Его арестовали
Девушки обратились в полицию, когда узнали о существовании друг друга.
108
Интернет
В Небраске сотни людей поучаствовали в «битве Джошей» за право сохранить имя. Победил пятилетний Джош
«Маленькому Джошу» вручили корону и чемпионский пояс.
30
Новости
Михаила Светова задержали после обыска по делу двухлетней давности. К нему не допустили адвоката
Обыск прошёл по делу о развратных действиях с несовершеннолетней, которое начали из-за постов 2012 года в инстаграме.
207
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Закомплексованная…

Болт

Ваша Закладко

Немецкие сапёры выехали в лес…

Закомплексованная…

Болт

Andrey

Мосгорсуд ограничил…

ouxen

Немецкие сапёры выехали в лес…

Pavel Veter

The Chemical Brothers - The…

Justified Stallion

В Припяти прошла ночная акция…

Роман Величкин

Немецкие сапёры выехали в лес…

ouxen

Немецкие сапёры выехали в лес…

Периферийное Зрение

В Припяти прошла ночная акция…

Justified Stallion

«Тинькофф банк» сделал…

Ольга Щербинина

Немецкие сапёры выехали в лес…

Закомплексованная…

Немецкие сапёры выехали в лес…

Антон Лисин

Немецкие сапёры выехали в лес…

Smaug The Terrible

Немецкие сапёры выехали в лес…
null