Истории
Саша Кириллова

Индейцы майя из Мексики собираются «вторгнуться» в Испанию, переплыв Атлантику на лодке. И устроить там вечеринку Статьи редакции

Семь революционеров-сапатистов намерены устроить в Испании танцы, на которых «бёдра сотрясут землю и небеса».

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  Фото с официального сайта сапатистов

С 1980-х годов в одном из южных штатов Мексики существует Сапатистская армия национального освобождения (САНО, сапатисты), которую создали индейцы майя. Они выступают за автономию и признание прав своего народа и находятся в состоянии холодной войны с правительством Мексики.

3 мая сапатисты намерены вторгнуться в Испанию в честь 500-летия испанского завоевания Мексики. Членами экспедиции, которая на лодке пересечёт Атлантический океан, стали семь человек: четыре женщины, два мужчины и одна транс-женщина. TJ рассказывает, кто они такие и зачем отправляются в опасное путешествие.

Зачем сапатисты едут к испанцами и что сделают, если их не пустят

Сапатисты планируют пересечь Атлантический океан на лодке и приехать в Испанию до 13 августа — даты, когда столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас Мехико) завоевали испанские конкистадоры. Лозунг «Вторжение началось» активисты опубликовали на 41 языке, включая русский и азбуку Морзе.

Начальная точка путешествия — остров Исла Мухерес, конечная — город Виго в Галисии. Сапатисты называют плаванье маршрутом Иш-Челя: в честь богини плодородия и радуги в мифологии майя.

Маршрут путешествия Фото сапатистов

По словам сапатистов, цель их путешествия — поговорить с жителями Испании. «Не для того, чтобы угрожать, упрекать, оскорблять или требовать. Мы скажем народу Испании две простые вещи. Первое — они нас не покорили. Мы продолжаем сопротивляться и бунтовать. Второе — они не должны просить прощения», — говорится в заявлении.

На лодке, получившей название La Montaña («Гора»), разместятся семь человек: четыре женщины, двое мужчин и одна транс-женщина. Всего поучаствовать в экспедиции вызвались более 20 сапатистов, но только семеро из них имеют паспорта. Это люди разных профессий в возрасте от 19 до 57 лет. Чтобы не допустить вспышки коронавируса на лодке, все они пробыли 15 дней в карантине.

Члены экспедиции Фото сепатистов

Первой на землю Испании высадится транс-женщина Марихоза, остальные сапатисты развернут плакат с надписью «Пробудись!». Ранее на сайте движения сообщалось, что Марихоза воскликнет: «Сдавайтесь, гетеро-патриархальные бледнолицые, преследующие отличных от вас». Но через строку добавлялось: «Нет, просто шучу, но это было бы круто, не так ли?».

На самом деле Марихоза скажет: «Я заявляю, что теперь место, называемое живущими здесь „Европой“, будет называться: SLUMIL K´AJXEMK´OP, что означает „Мятежная земля“ или „Земля, которая не уступает и не сдаётся“».

Процесс создания каноэ и подготовки к путешествию

Если La Montaña разрешат причалить, то в Испании начнётся «вечеринка с песнями и танцами», а «бёдра сотрясут землю и небеса». Если нет, путешественники развернут плакат с «Пробудись» и будут ждать, пока кто-нибудь его заметит и «пробудится». Затем экспедиция повернёт обратно «берегам дома Иш-чели», как говорится на сайте.

Кто такие сапатисты и почему они воюют с правительством Мексики

Сапатисты — это леворадикальное движение, существующее в мексиканском штате Чьяпас и состоящее из индейцев майя. Оно появилось в ноябре 1983 года, но стало известным в 1994-м после восстания против принятия соглашения о свободной торговле (NAFTA). Сапатисты считали, что оно увеличит разрыв между богатыми и бедными.

Под руководством субкоманданте Маркоса революционеры объявили войну мексиканскому государству и заняли здания в городах и посёлках Чьяпаса. На подавление восстания правительство отправило армию, и через 12 дней стороны объявили о перемирии. Тогда погибло около 100 человек.

Субкоманданте Маркос в 1999 году Фото Сесара Боджоркеса

В феврале 1996 года стороны подписали соглашение Сан-Андерса, по которому коренному населению Мексики обещали предоставить автономию и признание, а также провести земельную реформу. Но в декабре того же года президент Эрнесто Седильо отклонил это соглашение. В 2003-м сапатисты одобрили реформы в одностороннем порядке.

Как отмечает The Conversation, главное достижение восстания — создание более 30 автономных муниципалитетов и пяти региональных автономных правительств в Чьяпасе. С мексиканским государством САНО находятся в состоянии войны, но сейчас она носит характер «холодной».

Сами сапатисты говорят, что контролируют большую часть штата Чьяпас, пишет The Guardian. «50 тысяч семей в 55 муниципалитетах или почти 300 тысяч человек. Правила предполагают, что они несколько дней в неделю посвящают общине, делятся едой, помогают обучать молодёжь», — рассказал изданию индеец Мануэль Эредиа, выросший в общине сапатистов.

Почему восстание сапатистов называют первой «информационной войной»

Восстание 1994 года стало первым восстанием, организованным через интернет и средства массовой информации, отмечает Vice. Сапатисты активно общались со СМИ, в том числе зарубежным и рассылали пресс-релизы, переведённое на разные языки (первое время через факс). По словам наблюдателей, война в Чьяпасе быстро превратилась в «информационную», а правительство Мексики не удавалось её контролировать.

Этой же стратегии САНО придерживаются и сейчас: на их официальном сайте пресс-релизы публикуются минимум на 14 языках. Кроме того, они активны в соцсетях, где выкладывают видео и фото из своей жизни. Всё это делается для солидарности с сочувствующими им людьми и организациями.

Сапатистов активно поддерживают музыканты. Например, рок-группы Rage Against the Machine во время концертов рассказывает о том, что происходит в Чьяпасе и посвящает САНО песни (People of the Sun, Zapata's Blood и так далее). Музыкант Ману Чао использует символику сапатистов и перевёл им вырученные при помощи альбома Estación México средства.

Rage Against the Machine исполняют песню Zapata's Blood

#мексика #индейцы #происшествия #культура #путешествия #испания

5 5 комментариев
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Земельный паркур

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стали семь человек: четыре женщины, два мужчины и одна транс-женщина

какой странное пати, для чего нужен последний билд?

даты, когда столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас Мехико) завоевали испанские конкистадоры.

ироничное душнилово - но подавляюще в количестве большинство вошедших с испанцами в Теночтитлан были союзные им племена индейцев, которых ацтеки заебали до печенки, так что против кого они бунтуют там

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Саша Кириллова

Земельный
1

ну я думаю, им важен символизм... красивая дата, всё такое... 

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Андрей Рядькин

0

Это имеет отношение к завтрашней сходке?

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Комментарий удален

Перспективный лолипоп

0

Мне вот интересно, почему они свои испанские имена не меняют на индейские? Даже лодку по испански назвали.

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Единая Россiя

0

тем временем наша Единая Россiя собирается «вторгнуться» в Аляску, переплыв Берингов пролив на флаге Russia Today.

Первой на землю Аляски высадится транс-женщина Маргарита Симоньян.

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