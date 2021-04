Сапатистов активно поддерживают музыканты. Например, рок-группы Rage Against the Machine во время концертов рассказывает о том, что происходит в Чьяпасе и посвящает САНО песни (People of the Sun, Zapata's Blood и так далее). Музыкант Ману Чао использует символику сапатистов и перевёл им вырученные при помощи альбома Estación México средства.