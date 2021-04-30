В Лос-Анджелесе арестовали пятерых подозреваемых в краже бульдогов Леди Гаги и нападении на выгульщика собак Статьи редакции
Женщину, вернувшую собак, подозревают как соучастницу нападения.
Троих задержанных обвинили в покушении на убийство и ограблении: по версии полиции, 19-летний Джейлин Уайт, 18-летний Джеймс Джексон и 27-летний Лафайет Уэйли напали на выгульщика собак. Об этом сообщает полиция Лос-Анджелеса.
Уайту также предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, а Джексону — в нападении с огнестрельным оружием и незаконном провозе оружия в машине.
Ещё двоих подозреваемых — 40-летнего Гарольда Уайта и 50-летнюю Дженнифер Макбрайд — обвинили в соучастии в покушении на убийство.
Макбрайд — женщина, которая пришла в полицейский участок Лос-Анджелеса с двумя украденными собаками после того, как Леди Гага пообещала заплатить 500 тысяч долларов за их возвращение. Сначала женщина считалась несвязанной с преступлением, но позже детективы засомневались в её непричастности к нападению.
По версии следствия, мотивом для преступления стала высокая стоимость французских бульдогов. Полиция не уверена, что задержанные знали о том, кому принадлежат собаки.
На выгульщика собак Леди Гаги Райана Фишера напали вечером 24 февраля в Голливуде. Злоумышленники выстрелили ему в грудь и забрали двоих собак, третья сбежала, но вернулась к лежащему на земле Фишеру, чем вдохновила его не сдаваться. Мужчину доставили в больницу, вскоре он пошёл на поправку.
Проблемы белых
На "мокруху" из-за трёх собак. Гении преступного мира
ну чела застрелили, так что не только изза трех собак
Так они его подстрелили, чтобы собак забрать. Трое на одного. Могли просто его вырубить, а не срок себе увеличивать
7 психопатов какие-то
Я прижимал Азию как мог
Это из какого-то другого интервью
А можно узнать расовую принадлежность похитителей?) а то если окажется, что они чёрные, и Гага написала на них заявление, из БЛМ ее придётся исключить)
Генетический щит
У преступления нет расы, доброе утро.
они такие сладусики, что я бы тоже украл