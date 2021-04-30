Истории
Sasha Shambilova

В Лос-Анджелесе арестовали пятерых подозреваемых в краже бульдогов Леди Гаги и нападении на выгульщика собак Статьи редакции

Женщину, вернувшую собак, подозревают как соучастницу нападения.

23 23 комментария
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Фото из инстаграмма Леди Гаги

Троих задержанных обвинили в покушении на убийство и ограблении: по версии полиции, 19-летний Джейлин Уайт, 18-летний Джеймс Джексон и 27-летний Лафайет Уэйли напали на выгульщика собак. Об этом сообщает полиция Лос-Анджелеса.

Уайту также предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, а Джексону — в нападении с огнестрельным оружием и незаконном провозе оружия в машине.

Ещё двоих подозреваемых — 40-летнего Гарольда Уайта и 50-летнюю Дженнифер Макбрайд — обвинили в соучастии в покушении на убийство.

Макбрайд — женщина, которая пришла в полицейский участок Лос-Анджелеса с двумя украденными собаками после того, как Леди Гага пообещала заплатить 500 тысяч долларов за их возвращение. Сначала женщина считалась несвязанной с преступлением, но позже детективы засомневались в её непричастности к нападению.

По версии следствия, мотивом для преступления стала высокая стоимость французских бульдогов. Полиция не уверена, что задержанные знали о том, кому принадлежат собаки.

Это было наглое уличное преступление, в результате которого мужчина был тяжело ранен. Мы предупреждали об очень серьезных обвинениях в этом деле и верим, что правосудие надлежащим образом восторжествует в суде.

Джордж Гаксон
прокурор округа Лос-Анджелес

На выгульщика собак Леди Гаги Райана Фишера напали вечером 24 февраля в Голливуде. Злоумышленники выстрелили ему в грудь и забрали двоих собак, третья сбежала, но вернулась к лежащему на земле Фишеру, чем вдохновила его не сдаваться. Мужчину доставили в больницу, вскоре он пошёл на поправку.

Мои панические крики утихли, когда я посмотрел на неё, хоть я и понимал, что кровь, растекавшаяся вокруг её крошечного тела, была моей собственной. Я прижимал Азию как мог, благодарил её за все невероятные приключения, в которых мы участвовали, извинился за то, что не могу защитить её братьев, а затем решил, что всё равно попытаюсь спасти их… и себя.

Райан Фишер
выгульщик собак Леди Гаги

#новости #собаки

23 23 комментария
9
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Убедительная Геосфера

4

Проблемы белых

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Андрей Рядькин

Убедительная
7

чёрные

Ответить

криво-косо

Андрей
0

жёлтые и пушистые

Ответить

Eugene Tackleberry

4

На "мокруху" из-за трёх собак. Гении преступного мира

Ответить

Артур Мудрик

Eugene
0

ну чела застрелили, так что не только изза трех собак

Ответить

Eugene Tackleberry

Артур
2

Так они его подстрелили, чтобы собак забрать. Трое на одного. Могли просто его вырубить, а не срок себе увеличивать

Ответить

Михаил Артамонов

4

7 психопатов какие-то

Ответить

криво-косо

Михаил
0

Ну или 7 демонов

Ответить

Предыдущий якорь

–11

Щяс бы из-за блохастиков так заморачиваться

Ответить

Владимир Филатов

Предыдущий
4

что тебе сделал выгульщик?

Ответить

Генетический щит

Предыдущий
0

Щяс бы обесценивать тех, кто важен другим людям. 

Ответить

Lofoten Forsake

Предыдущий
0

Своих не любишь? Тебе бы постричься. 

Ответить

Большой жёлтый робат

1

1st world problems

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Я прижимал Азию как мог

Это из какого-то другого интервью

Ответить

криво-косо

Убедительная
2
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Daniil Gladchenko

–2

А можно узнать расовую принадлежность похитителей?) а то если окажется, что они чёрные, и Гага написала на них заявление, из БЛМ ее придётся исключить)

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Smaug The Terrible

Daniil
0

Это были киргизы. Дальше что?

Ответить

Генетический щит

Daniil
–2

У преступления нет расы, доброе утро. 

Ответить

Daniil Gladchenko

Генетический
–2

Фанаты Джорджа Флойда несогласны

Ответить

van der Pusch

–1

они такие сладусики, что я бы тоже украл

Ответить

Smaug The Terrible

van
1

Панин, перелогинься

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Саша Ринцлер

0

Такое чувство, будто он свою речь репетировал. Уровень пафоса зашкаливает.

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Пёс шерифа

0

выгульщик собак

Че

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