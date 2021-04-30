Мои панические крики утихли, когда я посмотрел на неё, хоть я и понимал, что кровь, растекавшаяся вокруг её крошечного тела, была моей собственной. Я прижимал Азию как мог, благодарил её за все невероятные приключения, в которых мы участвовали, извинился за то, что не могу защитить её братьев, а затем решил, что всё равно попытаюсь спасти их… и себя.