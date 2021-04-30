Уж, пожалуйста, прикрутите все краники, чтобы не врали. А то воруют миллиарды. Как можно? Вот она пенсия.

А вот обыск — 500 миллионов. Ну это как? Объявили в федеральный розыск [бывшего главу администрации Саратова Алексея] Прокопенко [из-за дела о хищении средств]. Он, кстати, как там, не голодает? Хорошо живёт? Объявили в розыск, а люди говорят: а он в Саратове. Врать-то сколько [будете]? Кого же вы обманываете?

Вот мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой. Когда очень трудные были моменты, очень, тружеников тыла приравняли к ветеранам труда. Скидка по жилищу — 50%, всё. Сейчас городу какое звание присвоили? («Город трудовой доблести» — прим. TJ) А работал кто? Женщины и подростки. Женщин тех уже нет, а подросток перед вами стоит.

Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды. Ну и что, на вранье-то куда приедете? Понял, да?