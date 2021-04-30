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Сергей Звезда

«Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды»: ветеран раскритиковала власть, встретив спикера Госдумы на улице Статьи редакции

Судя по всему, случайный разговор из Саратова.

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Фото пресс-службы Володина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время прогулки по центру Саратова, которую транслировали в инстаграм его сторонники, заговорил с пожилой женщиной с медалями на груди. Та узнала спикера парламента, и отметила, что критикует его и нынешнюю власть «с матерком».

Женщина рассказала, что родилась в Тамбовской области и пережила Великую Отечественную войну, которая началась, когда ей было 10 лет. Ветеран спросила Володина «Почему до сих пор народ плохо живёт?», а также поделилась переживаниями. Фрагмент трансляции распространился по городским пабликам, а внимание на него обратила Baza.

Уж, пожалуйста, прикрутите все краники, чтобы не врали. А то воруют миллиарды. Как можно? Вот она пенсия.

А вот обыск — 500 миллионов. Ну это как? Объявили в федеральный розыск [бывшего главу администрации Саратова Алексея] Прокопенко [из-за дела о хищении средств]. Он, кстати, как там, не голодает? Хорошо живёт? Объявили в розыск, а люди говорят: а он в Саратове. Врать-то сколько [будете]? Кого же вы обманываете?

Вот мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой. Когда очень трудные были моменты, очень, тружеников тыла приравняли к ветеранам труда. Скидка по жилищу — 50%, всё. Сейчас городу какое звание присвоили? («Город трудовой доблести» — прим. TJ) А работал кто? Женщины и подростки. Женщин тех уже нет, а подросток перед вами стоит.

Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды. Ну и что, на вранье-то куда приедете? Понял, да?

ветеран войны в разговоре с Володиным

Ветеран подчеркнула, что по местному телевидению очень часто показывают Володина. Нынешний спикер Госдумы напрямую связан с регионом: он там родился и работал, в том числе на должности замглавы Саратова и вице-губернатора Саратовской области. В Госдуме, куда он избрался от «Единой России», он представляет в том числе этот регион. «По телевизору каждый день Володин. „Володин достал, Володин добыл“. Ты где там это выковыриваешь?», — спросила его женщина.

Ветеран: Люди всё видят. Люди боятся говорить. Кто работает, того уволят.

Володин: Вы же сейчас не боитесь.

Ветеран: Если я кого-то задела, посадите меня. Мне теперь всё равно.

Володин: А кого вы задели?

Ветеран: Власть нынешнюю.

фрагмент диалога

Жительница Саратова назвала «позором» инициативу Владимира Путина по выплате 10 тысяч рублей для сборов ребёнка в школу. Она также отметила, что «людей обдирают», напомнив, что инфляция выше процента по её вкладу в банке. Володин в ответ на это пообещал, что его собеседницу не посадят в тюрьму.

Ветеран: В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Какому богу молятся? Что у бога просят, скажи мне, когда миллиарды...Ну вас всех на хрен.

[...]

Володин: Вы сказали мне? Сказали. Я вас услышал? Услышал.

Ветеран: Понимаешь, какая штука. Сколько же можно говорить?

Володин: А вот посмотрите, всё равно...

Ветеран: Погоди, я знаю, что ты мне скажешь. Вот в июне началась война, а в начале сентября в родную деревню принесли похоронку — погиб крёстный. А жена его пятого ребёночка родила. Теперь скажи мне, разумная твоя башка, эта деревня чего только не пережила. [...] А почему теперь [живут на сумму] ниже прожиточного минимума? Кто этот минимум установил? Почему разворовывают, почему всё уничтожают, скажи мне? Пока я тебе этого не говорила, ты разве этого не знал? Знал. Сколько чиновников расплодилось...

фрагмент диалога

Ветеран напомнила Володину об обыске у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению во взятке: у него дома нашли 500 миллионов рублей. «Это же всю страну развалили, разворовали и продолжают. Это когда-нибудь закончится?», — спросила женщина. «Закончится», — пообещал Володин.

В конце жительница Саратова обратилась к мэру Михаилу Исаеву, который гулял по городу вместе с Володиным. Женщина вспомнила, что в марте получила медаль от Исаева, после чего не смогла с ним пообщаться из-за запрета. «Видишь, какие дела-то хреновые», — отметила она, смотря на мэра.

«Я вас услышал», — сказал ветерану Володин. «В следующий раз встретимся, палкой получишь, если чего не будет. Ну сколько же можно?», — добавила женщина. После этого она попрощалась с чиновниками.

Встреча Володина с ветераном. Фрагмент инстаграм-трансляции политика

В тот же день Володин встретился со студентами Саратовской юридической академии, где рассказал о диалоге с женщиной: «У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, мы должны выслушать и постараться сделать всё, чтобы изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать». В сообществе сторонников политика опубликовали этот фрагмент выступления перед студентами, тогда как разговора с ветераном там на момент написания заметки не появилось.

#новости #госдума #политика #коррупция

87 87 комментариев
143
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87 комментариев
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Дмитрий Алексеевич

72

Хуя прессинг, этот хуила точно такой реакции не ожидал

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Ilya.A—Petya.A's bro

Дмитрий
30

Володин, видимо, несколько переоценил свою популярность среди пенсионеров в родном регионе, другие-то депутаты не рискуют общаться с народом (случайными людьми)

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Ilya.A—Petya.A's
6

Так натурально в манямирке живут

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Дмитрий
–2

Да, но Володин-то всё же профессиональный политик, в отличие от почти всех современных депутатов, он ещё в 1999 году на свободных выборах в ГД избирался. Думаю, из всей ГД он ещё вполне реалистично понимает ситуацию

Ответить

Дмитрий

Ilya.A…
8

Окуклился за это время и оторвался от реальности. Ты читал последнюю новость про него? Он там заявил что ковид американцы придумали и через Китай распространили. И должны теперь каяться перед всем миром за него

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Дмитрий
1

Не факт, что он в это реально верит, но может, вы и правы

Ответить

Босфор Восточный

Ilya.A…
–1

Да он в рамках стеба. Ибо американцы сами способствуют

Ответить

Трудовой чувак

Ilya.A…
3
Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Трудовой
1

Прекрасная компания)

Ответить

Окончательный

Ilya.A…
0

Ты ещё Путина настоящим президентом назови 

Ответить

Торговый кофе

Ilya.A—Petya.A's
2

Парадоксальным образом Володин на Саратовщине популярен. 

Ответить

Владислав Сластушевский

33

Видимо телевизор не смотрит :(

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Владислав
33

Ветеран-навальннёнок, очевидно же

Ответить

Андрей Заварзин

Дмитрий
14

Спорим закончится принятием закона о вовлечении ветеранов в экстремистские организации 

Ответить

Alex Comrade

Дмитрий
0
Ответить

Иван Трофимов

Alex
0

Это что, аналитика прокремлевских помоек?

Ответить

Торговый кофе

Владислав
1

Вы задержаны, пройдемте в телевизорную. 

Ответить

Зеленый крюк

Владислав
0

Видимо, Владислав посты не читает.

Ответить

ouxen

Владислав
0

потому что оно теперь цифровое

Ответить

Всероссийский клуб

36

твое лицо когда георгиевской ленточки и гвоздики почему-то оказалось недостаточно

Ответить

Dmitry Teplyakov

Всероссийский
16

Мы её теряем, несите кило просрочки!

Ответить

Мутный Гоша

Всероссийский
4

" что ты такое"

Ответить

Dmitry Teplyakov

Мутный
0

Сообщение удалено

Ответить

Максим Лавров

24

Даже ветерана Госдеп завербовал! Срочно обвинить в экстремизме и признать иностранным агентом!

Ответить

Антон Пострунин

Максим
1

Она оскорбляет ветеранов!

Ответить

dead

17

Ветеран: Люди всё видят. Люди боятся говорить. Кто работает, того уволят.

Володин: Вы же сейчас не боитесь.

Ветеран: Если я кого-то задела, посадите меня. Мне теперь всё равно.

Володин: А кого вы задели?

Ветеран: Власть нынешнюю

Прекрасно

Ответить

Dmitry Teplyakov

14

пообещал, что его собеседницу не посадят в тюрьму

Теперь точно посадят

Ответить

new_comment

Dmitry
5

Да не посадят. Ограничением свободы на 2 года отделается.

Ответить

Лузер-Абьюзер

Dmitry
2

Не посадят. У бабули просто резко давление скакнет скоро

Ответить

Иван Эртель

Dmitry
0

Володина за оскорбление ветерана, ага-ага.

Ответить

Всероссийский клуб

8

у родственников бабушки уже пошли обыски?

Ответить

Священный ключ

Всероссийский
4

Очевидно что внуки бабушку подговорили, и наверняка симпатизируют экстремистской организации "Штабы Навального"

Ответить

Слава Инженеров

Всероссийский
0

мэр на всякий случай тоже пока без трусов походит пару месяцев

Ответить

Кирилл Вселенский

7

Ебать бабушка его раскидала, зачем я это посмотрел(

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Кирилл
6

По фактам.
РАУНД

Ответить

Окончательный каякер

Дмитрий
0

РУДН 

Ответить

Дмитрий

Окончат…
0

РУДОЙ

Ответить

Организационный диод

Кирилл
0

грустишь что так не смог бы? 

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

7
Ответить

Всероссийский клуб

Даша,
5

в руку вцепился и не отпускает - стресс у дядечки лютый в моменте

Ответить

Вася Пражкин

Всероссийский
2

Видно, что в лицо ему такое никогда не говорили

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Даша,
3

Ну вас всех нахрен ©
Феерично

Ответить

Иван Трофимов

Даша,
1

@Сергей Звезда почему бы не встроить видео в статью?

Ответить

Сергей Звезда

Иван
3

ужо

Ответить

Dmitry R.

7

пфф, да ему похуй.

Ответить

Соколов Андрей

Dmitry
0

А мне всё пооохуй!
Я сделан из мяса!
Самое страшное что может случиться - стпну пидорасом!

Ответить

Большой жёлтый робат

6

Подставных фсбшных бабок не оказалось поблизости, что ле

Ответить

гачик

5

Реальность понемногу в манямирок чиновничий просачивается

Ответить

Христианский Орзэмэс

гачик
1

Да там больше половины в адеквате, просто соответствуют установленной поведенческой модели

Ответить

Посторонний Филипп

5

... я знаю, что ты мне скажешь. Вот в июне началась война, а в начале сентября в родную деревню принесли похоронку — погиб крёстный. А жена его пятого ребёночка родила. Теперь скажи мне, разумная твоя бошка...

👏👏👏

Ответить

Flow Glow

4

"В следующий раз встретимся, палкой получишь"

А вы там всё на митинги ходите... эхх, на бабках только и держимся(

Ответить

Ник Хартман

4

В следующий раз всех ветеранов будут огораживать и запрещать выходить на улицу, когда боярин или царь приезжает в город

Ответить

Передний мангал

3

Володин мнётся как школьник

Ответить

Тайлер Лысогон

2

Это чож получается, голубиный народ пробуждаться начал? Ой, простите, глубинный.

Ответить

Вася Пражкин

2

Думал бабушка леща ему отвесит, после вопроса про инфляцию.

Ответить

Трудовой чувак

1

Даже странно, что она так случайно попала на него, повезло

Ответить

Христианский Орзэмэс

Трудовой
0

Сам охуел, ещё на медали внимание обратил, ну типа они просто так с ними ходят или шо

Ответить

Лузер-Абьюзер

1

Ждём, когда что-то изменится. 
Хаха, знаю, самому смешно

Ответить

Федя Прозоров

1

Как бы потом не выяснилось, что это постанова

Ответить

Ertha

0

Все посмотрели ролик, обсудили, попердели и будут сидеть дальше, пердеть и ждать когда бабушка какая-нибудь поймает за руку очередного чиновника и что-то скажет ему в лицо.
потом опять в сети попердят и забудут и продолжат есть свои соевые сосиски.

Ответить

Христианский Орзэмэс

Ertha
0

Держи в курсе спасибо

Ответить

Дмитрий Пелипас

0

видео есть?

Ответить

Сергей Звезда

Дмитрий
0

Я добавил сразу гиперссылку во второй абзац. Но, видимо, этого недостаточно, добавлю в материал

Ответить

Иван Трофимов

Сергей
5

Ну да, по гиперссылкам выискивать теперь, куда-то переходить. Ты умный мужик, должен знать воронку таких переходов.

Ответить

Слава Инженеров

Иван
2

 Ты умный мужик

так уже не говорят, теперь говорят
 разумная твоя бошка

Ответить

Иван Трофимов

Слава
0

Понятно, видео не смотрел, ограничился скудной транскрипцией TJ. И видимо, редакция пересидела на гидре, раз башка у них стало бошкой.

Ответить

Лузер-Абьюзер

Иван
0

Ну так ведь "бОшки" же, ну
Парень с маслиной в ухе, кто ты без нее??

Ответить

Тупой кавалер

0

в гулаг ее надо

Ответить

Тупой кавалер

Тупой
1

базарит много

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Уничтожила как букашку

Ответить

Sergey Michko

0

— ничего, ещё лет 5 и дворец дадут, не придётся с этими пересекаться. 

Ответить

Андрей Заварзин

0

У бабушки просто телевизор сломался и она вышла на улицу и увидела "прекрасную Россию настоящего"

Ответить

Дмитрий Кедов

0

эксперимент, очевидно, неудачный (с)

Ответить

Иван Прохоров

0

Потом могут попытаться мифологизировать. Типа как Путин, которого когда-то за соски схватили. Скажут: «народа не боится» или «сам народ дал указ, и это для меня самое важное, вот перед такими бабушками и чувствую ответственность...»

Ответить

Антон Пострунин

Иван
0

Удачи, просто начнется очередная Пыническая война которую они опять проиграют.

Ответить

Иван Прохоров

Антон
0

На ТЖ проиграют, у Соловьёва выиграют

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Бабка явно не читала тжшных ватников, всё же хорошо

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
0

Вон одно ватное хуило каждый день видит людей с пакетами из пятёрочки, ну прям утопия наяву!

Ответить

Arthur Sergeev

Stanley
0

Вопрос от вантников: За сколько тысяч рублей собрал в институт Навальный свою дочку?

Ответить

Христианский Орзэмэс

0

Разбираем на цитаты

Ответить

Лузер-Абьюзер

0

Ветеран: Понимаешь, какая штука. Сколько же можно говорить?

Володин: А вот посмотрите, всё равно...

"Все равно мы будем продолжать вас вертеть на хюу" - хотел закончить Володин, да бабка, благо, перебила

Ответить

Иван Иванович

0

Отличный эвфемизм для слова пидарас - сторонник Володина

Ответить

ouxen

0

по факту то ничего ему не предъявила, володин хороший местные бояре плохие

Ответить

Trash Pinguin

0

«Закончится», — пообещал Володин.

Ответить

Интересный корабль

0

Неужто свершилось - и лёд пробуждения и отрезвления старшего поколения тронулся? Скорее всего просто случайная вспышка...

Ответить

Сергей Сергеич

0

Ебать он еще троллит её, пздц

Ответить

Михаил Октябрьский

0

<зануда_mode>
 10 лет было как война началась... Ветеран?
</зануда_mode >

Ответить
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