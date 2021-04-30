«Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды»: ветеран раскритиковала власть, встретив спикера Госдумы на улице Статьи редакции
Судя по всему, случайный разговор из Саратова.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время прогулки по центру Саратова, которую транслировали в инстаграм его сторонники, заговорил с пожилой женщиной с медалями на груди. Та узнала спикера парламента, и отметила, что критикует его и нынешнюю власть «с матерком».
Женщина рассказала, что родилась в Тамбовской области и пережила Великую Отечественную войну, которая началась, когда ей было 10 лет. Ветеран спросила Володина «Почему до сих пор народ плохо живёт?», а также поделилась переживаниями. Фрагмент трансляции распространился по городским пабликам, а внимание на него обратила Baza.
Ветеран подчеркнула, что по местному телевидению очень часто показывают Володина. Нынешний спикер Госдумы напрямую связан с регионом: он там родился и работал, в том числе на должности замглавы Саратова и вице-губернатора Саратовской области. В Госдуме, куда он избрался от «Единой России», он представляет в том числе этот регион. «По телевизору каждый день Володин. „Володин достал, Володин добыл“. Ты где там это выковыриваешь?», — спросила его женщина.
Жительница Саратова назвала «позором» инициативу Владимира Путина по выплате 10 тысяч рублей для сборов ребёнка в школу. Она также отметила, что «людей обдирают», напомнив, что инфляция выше процента по её вкладу в банке. Володин в ответ на это пообещал, что его собеседницу не посадят в тюрьму.
Ветеран напомнила Володину об обыске у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению во взятке: у него дома нашли 500 миллионов рублей. «Это же всю страну развалили, разворовали и продолжают. Это когда-нибудь закончится?», — спросила женщина. «Закончится», — пообещал Володин.
В конце жительница Саратова обратилась к мэру Михаилу Исаеву, который гулял по городу вместе с Володиным. Женщина вспомнила, что в марте получила медаль от Исаева, после чего не смогла с ним пообщаться из-за запрета. «Видишь, какие дела-то хреновые», — отметила она, смотря на мэра.
«Я вас услышал», — сказал ветерану Володин. «В следующий раз встретимся, палкой получишь, если чего не будет. Ну сколько же можно?», — добавила женщина. После этого она попрощалась с чиновниками.
В тот же день Володин встретился со студентами Саратовской юридической академии, где рассказал о диалоге с женщиной: «У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, мы должны выслушать и постараться сделать всё, чтобы изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать». В сообществе сторонников политика опубликовали этот фрагмент выступления перед студентами, тогда как разговора с ветераном там на момент написания заметки не появилось.
Хуя прессинг, этот хуила точно такой реакции не ожидал
Володин, видимо, несколько переоценил свою популярность среди пенсионеров в родном регионе, другие-то депутаты не рискуют общаться с народом (случайными людьми)
Так натурально в манямирке живут
Да, но Володин-то всё же профессиональный политик, в отличие от почти всех современных депутатов, он ещё в 1999 году на свободных выборах в ГД избирался. Думаю, из всей ГД он ещё вполне реалистично понимает ситуацию
Не факт, что он в это реально верит, но может, вы и правы
Трудовой чувак
Видимо телевизор не смотрит :(
Ветеран-навальннёнок, очевидно же
Спорим закончится принятием закона о вовлечении ветеранов в экстремистские организации
Мутный Гоша
" что ты такое"
Даже ветерана Госдеп завербовал! Срочно обвинить в экстремизме и признать иностранным агентом!
Ветеран: Люди всё видят. Люди боятся говорить. Кто работает, того уволят.
Володин: Вы же сейчас не боитесь.
Ветеран: Если я кого-то задела, посадите меня. Мне теперь всё равно.
Володин: А кого вы задели?
Ветеран: Власть нынешнюю
Прекрасно
пообещал, что его собеседницу не посадят в тюрьму
Теперь точно посадят
Священный ключ
Очевидно что внуки бабушку подговорили, и наверняка симпатизируют экстремистской организации "Штабы Навального"
мэр на всякий случай тоже пока без трусов походит пару месяцев
Ебать бабушка его раскидала, зачем я это посмотрел(
Всероссийский клуб
в руку вцепился и не отпускает - стресс у дядечки лютый в моменте
пфф, да ему похуй.
А мне всё пооохуй!
Я сделан из мяса!
Самое страшное что может случиться - стпну пидорасом!
Реальность понемногу в манямирок чиновничий просачивается
Христианский Орзэмэс
Да там больше половины в адеквате, просто соответствуют установленной поведенческой модели
"В следующий раз встретимся, палкой получишь"
А вы там всё на митинги ходите... эхх, на бабках только и держимся(
В следующий раз всех ветеранов будут огораживать и запрещать выходить на улицу, когда боярин или царь приезжает в город
Это чож получается, голубиный народ пробуждаться начал? Ой, простите, глубинный.
Христианский Орзэмэс
Сам охуел, ещё на медали внимание обратил, ну типа они просто так с ними ходят или шо
Все посмотрели ролик, обсудили, попердели и будут сидеть дальше, пердеть и ждать когда бабушка какая-нибудь поймает за руку очередного чиновника и что-то скажет ему в лицо.
потом опять в сети попердят и забудут и продолжат есть свои соевые сосиски.
видео есть?
Ну да, по гиперссылкам выискивать теперь, куда-то переходить. Ты умный мужик, должен знать воронку таких переходов.
Ты умный мужик
так уже не говорят, теперь говорят
разумная твоя бошка
Понятно, видео не смотрел, ограничился скудной транскрипцией TJ. И видимо, редакция пересидела на гидре, раз башка у них стало бошкой.
У бабушки просто телевизор сломался и она вышла на улицу и увидела "прекрасную Россию настоящего"
Потом могут попытаться мифологизировать. Типа как Путин, которого когда-то за соски схватили. Скажут: «народа не боится» или «сам народ дал указ, и это для меня самое важное, вот перед такими бабушками и чувствую ответственность...»
Удачи, просто начнется очередная Пыническая война которую они опять проиграют.
Бабка явно не читала тжшных ватников, всё же хорошо
Вон одно ватное хуило каждый день видит людей с пакетами из пятёрочки, ну прям утопия наяву!
Вопрос от вантников: За сколько тысяч рублей собрал в институт Навальный свою дочку?
Ветеран: Понимаешь, какая штука. Сколько же можно говорить?
Володин: А вот посмотрите, всё равно...
"Все равно мы будем продолжать вас вертеть на хюу" - хотел закончить Володин, да бабка, благо, перебила
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10 лет было как война началась... Ветеран?
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