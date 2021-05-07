Один из создателей общества имел русские корни, с трепетом относился к России, а поездку на восточный фронт в качестве медика воспринимал как «возвращение домой».

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Софи Шоль, Ганс Шоль и их друзья на вокзале в Мюнхене Фото Георга Виттенштейна

22 февраля 1943 года Роберт и Магдалена Шолль приехали в тюрьму Штадельхайм в Мюнхене, где пробыли всего 10 минут. В комнате для свиданий они встретились со своими детьми — 24-летним Гансом и 21-летней Софи. Роберт Шолль обнял детей и, сказав: «Вы войдёте в историю», заплакал. Ганс и Софи ответили, что они взяли всю ответственность на себя и никого не предали — и это их радует. Через час молодых немцев гильотинировали.

Перед смертью Ганс и Софи вели себя удивительно храбро, отмечали позднее тюремщики. В знак уважения заключённым разрешили выкурить по сигарете. Последними словами Ганса Шолля были: «Да здравствует свобода!», Софи Шолль: «Солнце ещё светит».

Брат и сестра Шоль вместе с друзьями до самой смерти боролись против нацизма внутри Германии. Нельзя не обратить внимание на даты их рождений, которые для русского глаза выглядят немного мистически: Ганс родился 22 июня, а Софи — 9 мая.

Тюрьма Штадельхайм в Мюнхене Фото Астрид Шмихубер

Участие активистов в войне в СССР и создание антифашисткой организации

«Белая роза» появилась в Мюнхене весной 1942 года, но активную деятельность начала осенью. Общество создали студенты медицинского университета Ганс и Софи Шоль и Александр Шморель. Своё название организация получила от одноимённой книги антивоенного писателя Бруно Травена.

Ганс Шолль, Софи Шолль и Александр Шморель Фото imago images

Ганс и Александр познакомились в университете и быстро сдружились — в том числе из-за сходства убеждений. Прогуливаясь по улицам Мюнхена с бутылкой вина вместо занятий по физподготовке, они обсуждали, как могут приблизить падение гитлеровского режима и конец войны. Шолль называл Шмореля своим единственным другом.

К неприятию нацизма друзья пришли разными путями. Ганс родился в очень религиозной протестанской семье — его мать до свадьбы была диакониссой. Первое время он восторженно относился к нацизму и даже командовал отрядом гитлерюгенда. С возрастом на смену восхищению приходило разочарование. В ноябре 1937 года Шолля арестовали по обвинению в гомосексуализме, так как он «жил с младшим другом». Через три месяца его наклонности признали «юношескими заблуждениями» и отпустили, но арест ещё раз убедил Ганса в несправедливости нацистской системы.

Шморель родился в Оренбурге в семье обрусевшего немца и дочери православного священника. В 1921 году семья переехала в Мюнхен, но сохранила многие русские традиции: они готовили пельмени и блинчики, на столе всегда стоял самовар, а дети говорили по-русски. В отличие от Ганса Шморель всегда неприязненно относился к нацизму, но окончательно утвердился в этом в конце 1938 года, когда его отправили в Судеты. Участие в немецком вторжении глубоко его поразило.

Александр Шморель, его отец Гуго Карлович, мачеха Елизавета Егоровна, сестра Наташа и брат Эрих в Мюнхене Фото из книги Игоря Храмова «Святой Александр Мюнхенский»

Летом 1942 года Ганса, Александра и их общего друга Вилли Графа отправили на восточный фронт в составе медицинского корпуса вермахта. Все трое попали в Гжатск (сейчас Гагарин).

Свою службу в СССР Шморель воспринимал как возвращение домой. Он активно общался с местными, вместе с Шоллем хоронил погибших русских солдат. Там же он познакомился с местной девушкой Нелли, дружбу с которой пронёс через всю жизнь — последнее письмо перед казнью Шморель написал именно ей.

В своих письмах домой Александр отмечал, что русское население «моложе, свежее и приятнее», нежели немецкое или французское.

Русский человек так устроен, что его можно либо очень сильно любить, либо с такой же силой ненавидеть [...]. Когда я впервые увидел эти лица, эти глаза, когда я впервые заговорил с ними — каким жизненным светом озарило меня! Нет, не напрасно они страдали эти двадцать лет, да и страдают до сих пор.



Здесь в России находится будущее всего человечества. Мир должен стать другим — более русским. И если он не сможет или не захочет сделать это, то дни его сочтены [...]. Не верь тому, что тебе будут говорить или писать о тупости русских — никто из них ни капли не понимает русского человека! Александр Шморель из письма в Германию

Ганс Шолль посвящал описанию своей жизни в России многие страницы дневника. «Я хочу любить и смеяться, потому что вижу, как над этими сломанными людьми всё ещё парит ангел, который намного сильнее, чем силы пустоты», — описывал он православную службу в местной церкви.

Александр Шморелль и Ганс Шолль в Гжатске Фото akg-images

Софи Шоль в это время закончила школу, отучилась на воспитательницу, а затем отработала шесть месяцев в детском саду в Блумберге. В мае 1942 года она поступила в Мюнхенский университет. По мнению историка Роберта Зоске, Софи была второстепенной фигурой «Белой розы». В начале она вообще не участвовала в деятельности организации, а затем проявляла себя «довольно пассивно», отмечает историк.

Борьба «Белой розы» с нацизмом — сначала в университете, а потом и по всей Германии

Причиной создания «Белой розы» стал расстрел участников сопротивления весной 1942 года. «Мы узнали о расстреле 10 или 12 коммунистов. И брат сказал: „Во имя гражданского и христианского мужества надо что-то делать“. Софи знала, чем рискует», — рассказывала сестра Элизабет Шоль. Поездка на восточный фронт только укрепила молодых людей в правильности их идеи.

Члены организации купили копировальную машину и разработали тексты пяти листовок тиражом от 300 до 1000 экземпляров. Первые брошюры призывали к сопротивлению режиму национал-социализма и распространялись только в Мюнхенском университете. Потом они стали появляться во многих городах Германии.

Нет ничего более недостойного цивилизованной нации, чем позволять безответственной клике управлять собой без сопротивления. Несомненно, сегодня каждый честный немец стыдится своего правительства. Кто из нас имеет какое-то представление о размерах стыда, который настигнет нас и наших детей, когда пелена спадёт с глаз и [...] преступления, которые превосходят любую человеческую меру, выйдут на свет божий? Из текста первой листовки «Белой розы»

Историк Иоахим Фест отмечал, что деятельность «Белой розы» стала новым этапом в борьбе с Гитлером. «Небольшая группа студентов из Мюнхена была единственной протестующей группой, которой удалось вырваться из порочного круга тактического осторожничания и запретов. Они выступали не только против режима, но и против моральной немоты и безразличия немецкого народа», — писал он.

Во второй брошюре рассказывалось об убийстве евреев в Германии и Восточной Европе, в третьей — о необходимости свержения нацистского правительства, а в четвёртой — о гибели немецких солдат. В пятой листовке антифашисты обращались к немцам с призывом присоединяться к «новой освободительной войне».

Немцы! Вы и ваши дети хотите, чтобы вас постигла та же участь, что и евреев? Вы хотите, чтобы вас судили по тем же стандартам, что и ваших клеветников? Неужели мы навсегда останемся нацией, которую ненавидит и отвергает всё человечество? Из текста пятой листовки «Белой розы»

Пятую брошюру власти восприняли серьёзнее всего — из-за неё гестапо поручили провести расследование деятельности группы. С февраля активистов стали искать по всей Германии, за помощь в их поимке предлагалась награда в 1000 рейхсмарок.

Ганс и Софи Шолль с Кристофом Пробстом на мюнхенском вокзале перед отправлением на восточный фронт Фото Георга Виттенштейна

Арест и казнь активистов «Белой розы»

В январе 1943 года в Мюнхенском университете начались студенческие протесты, причиной которых стало выступление гауляйтера Баварии Пауля Гислера. Нацист обрушился на студенток, которые проводят время в университете вместо того, чтобы «подарить фюреру ребёнка».

В «Белой розе» посчитали, что между волнениями и их листовками есть взаимосвязь: в феврале активисты напечатали ещё 1300 брошюр и принесли их в университет. Софи Шоль сбросила пачку листовок с третьего этажа во двор. Случайным или умышленным был этот жест, неизвестно. Когда листы в последний раз закружились в воздухе, в атриуме эхом прогремел рёв: «Стойте! Вы арестованы!». Это был смотритель Якоб Шмидт. К сожалению для заговорщиков — ещё и убеждённый нацист.

Кадр из фильма «Последние дни Софи Шолль»

Гестапо арестовало Софи и Ганса Шоллей, а также их друга Кристофа Пробста. В тайной полиции были готовы проявить снисхождение к Софи, если она выразит сожаление о своей деятельности против нацизма, отмечал историк Ричард Хансен. Но немка отказалась, так как не хотела предавать остальных. «Если моего брата приговорят к смерти, то вы не должны позволить им вынести мне более мягкий приговор. Я виновата точно так же», — просила она адвоката.

Через четыре дня антифашистов приговорили к казни. Выступлений в их поддержку не последовало: из 1200 оставленных в университете листовок две трети студенты сдали в гестапо. Полиция стала искать сообщников: Шморель смог бежать из Мюнхена с чужим паспортом. Но пометавшись по стране несколько дней, вернулся. Гестапо его выдала знакомая, встреченная им в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Отправивший антифашистов на казнь судья Роланд Фрайслер Фото Getty

Шмореля вместе с Вилли Графом и Куртом Хубертом казнили 19 апреля 1943 года. Перед этим у Александра побывал православный священник, который его исповедовал. Тайком он вынес прощальное письмо Шмореля родителям и подруге Нелли из Гжатска.

«Милая Нелли! Раньше, чем мы все думали, мне было суждено бросить земную жизнь... Часто, часто я вспоминаю Гжатск! И почему я тогда не остался в России? На всё это воля Божья...

Прощай, милая Нелли! И помолись за меня.

Твой Саша. Всё за Россию!»



Сестра Вилли Графа Аннелизе тоже получила письмо от брата через священника. «Ты должна сохранить честные воспоминания о нас и о наших целях. Передай всем друзьям мой прощальный привет и скажи им, что они должны продолжить то, что начали мы», — говорилось в нём.

Ганса и Софи Шолль чтут в Германии, Александр Шморель причислен к лику святых

Экземпляр последней, шестой листовки попал через агентов скандинавского сопротивления в Великобританию. Брошюру под заголовком «Манифест мюнхенских студентов-антифашистов» англичане выпустили полуторамиллионным тиражом, а августе 1943 года союзная авиация её развеяла над немецкими городами.

Имена Ганса и Софи Шолль носят множество улиц и площадей по всей Германии, а школа имени Шоллей есть почти в каждом городе. С 1980 года вручается литературная премии Ганса и Софи Шолль: ей отмечаются произведения, которые свидетельствуют о «духовной независимости и поощряют гражданскую свободу».

Мемориал перед Мюнхенским университетом Фото imagebroker

Шморель похоронен в Мюнхене, но лежит в оренбургской земле — её из России привёз его брат Эрих. Александра особенно чтут в Оренбурге: в день его рождения, 16 сентября, там проходят торжества, а студентам университета вручают стипендии его имени.

РПЦ причислила Шмореля к лику святых: инициатива появилась ещё в начале 1990-х, но процедуру канонизации завершили в феврале 2012 года. На иконах его изображают с белой розой в руках.

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