Взлёт и падение «Белой розы»: как студенты из Мюнхена боролись с Гитлером с помощью брошюр — и оказались на гильотине Статьи редакции
Один из создателей общества имел русские корни, с трепетом относился к России, а поездку на восточный фронт в качестве медика воспринимал как «возвращение домой».
22 февраля 1943 года Роберт и Магдалена Шолль приехали в тюрьму Штадельхайм в Мюнхене, где пробыли всего 10 минут. В комнате для свиданий они встретились со своими детьми — 24-летним Гансом и 21-летней Софи. Роберт Шолль обнял детей и, сказав: «Вы войдёте в историю», заплакал. Ганс и Софи ответили, что они взяли всю ответственность на себя и никого не предали — и это их радует. Через час молодых немцев гильотинировали.
Перед смертью Ганс и Софи вели себя удивительно храбро, отмечали позднее тюремщики. В знак уважения заключённым разрешили выкурить по сигарете. Последними словами Ганса Шолля были: «Да здравствует свобода!», Софи Шолль: «Солнце ещё светит».
Брат и сестра Шоль вместе с друзьями до самой смерти боролись против нацизма внутри Германии. Нельзя не обратить внимание на даты их рождений, которые для русского глаза выглядят немного мистически: Ганс родился 22 июня, а Софи — 9 мая.
Участие активистов в войне в СССР и создание антифашисткой организации
«Белая роза» появилась в Мюнхене весной 1942 года, но активную деятельность начала осенью. Общество создали студенты медицинского университета Ганс и Софи Шоль и Александр Шморель. Своё название организация получила от одноимённой книги антивоенного писателя Бруно Травена.
Ганс и Александр познакомились в университете и быстро сдружились — в том числе из-за сходства убеждений. Прогуливаясь по улицам Мюнхена с бутылкой вина вместо занятий по физподготовке, они обсуждали, как могут приблизить падение гитлеровского режима и конец войны. Шолль называл Шмореля своим единственным другом.
К неприятию нацизма друзья пришли разными путями. Ганс родился в очень религиозной протестанской семье — его мать до свадьбы была диакониссой. Первое время он восторженно относился к нацизму и даже командовал отрядом гитлерюгенда. С возрастом на смену восхищению приходило разочарование. В ноябре 1937 года Шолля арестовали по обвинению в гомосексуализме, так как он «жил с младшим другом». Через три месяца его наклонности признали «юношескими заблуждениями» и отпустили, но арест ещё раз убедил Ганса в несправедливости нацистской системы.
Шморель родился в Оренбурге в семье обрусевшего немца и дочери православного священника. В 1921 году семья переехала в Мюнхен, но сохранила многие русские традиции: они готовили пельмени и блинчики, на столе всегда стоял самовар, а дети говорили по-русски. В отличие от Ганса Шморель всегда неприязненно относился к нацизму, но окончательно утвердился в этом в конце 1938 года, когда его отправили в Судеты. Участие в немецком вторжении глубоко его поразило.
Летом 1942 года Ганса, Александра и их общего друга Вилли Графа отправили на восточный фронт в составе медицинского корпуса вермахта. Все трое попали в Гжатск (сейчас Гагарин).
Свою службу в СССР Шморель воспринимал как возвращение домой. Он активно общался с местными, вместе с Шоллем хоронил погибших русских солдат. Там же он познакомился с местной девушкой Нелли, дружбу с которой пронёс через всю жизнь — последнее письмо перед казнью Шморель написал именно ей.
В своих письмах домой Александр отмечал, что русское население «моложе, свежее и приятнее», нежели немецкое или французское.
Ганс Шолль посвящал описанию своей жизни в России многие страницы дневника. «Я хочу любить и смеяться, потому что вижу, как над этими сломанными людьми всё ещё парит ангел, который намного сильнее, чем силы пустоты», — описывал он православную службу в местной церкви.
Софи Шоль в это время закончила школу, отучилась на воспитательницу, а затем отработала шесть месяцев в детском саду в Блумберге. В мае 1942 года она поступила в Мюнхенский университет. По мнению историка Роберта Зоске, Софи была второстепенной фигурой «Белой розы». В начале она вообще не участвовала в деятельности организации, а затем проявляла себя «довольно пассивно», отмечает историк.
Борьба «Белой розы» с нацизмом — сначала в университете, а потом и по всей Германии
Причиной создания «Белой розы» стал расстрел участников сопротивления весной 1942 года. «Мы узнали о расстреле 10 или 12 коммунистов. И брат сказал: „Во имя гражданского и христианского мужества надо что-то делать“. Софи знала, чем рискует», — рассказывала сестра Элизабет Шоль. Поездка на восточный фронт только укрепила молодых людей в правильности их идеи.
Члены организации купили копировальную машину и разработали тексты пяти листовок тиражом от 300 до 1000 экземпляров. Первые брошюры призывали к сопротивлению режиму национал-социализма и распространялись только в Мюнхенском университете. Потом они стали появляться во многих городах Германии.
Историк Иоахим Фест отмечал, что деятельность «Белой розы» стала новым этапом в борьбе с Гитлером. «Небольшая группа студентов из Мюнхена была единственной протестующей группой, которой удалось вырваться из порочного круга тактического осторожничания и запретов. Они выступали не только против режима, но и против моральной немоты и безразличия немецкого народа», — писал он.
Во второй брошюре рассказывалось об убийстве евреев в Германии и Восточной Европе, в третьей — о необходимости свержения нацистского правительства, а в четвёртой — о гибели немецких солдат. В пятой листовке антифашисты обращались к немцам с призывом присоединяться к «новой освободительной войне».
Пятую брошюру власти восприняли серьёзнее всего — из-за неё гестапо поручили провести расследование деятельности группы. С февраля активистов стали искать по всей Германии, за помощь в их поимке предлагалась награда в 1000 рейхсмарок.
Арест и казнь активистов «Белой розы»
В январе 1943 года в Мюнхенском университете начались студенческие протесты, причиной которых стало выступление гауляйтера Баварии Пауля Гислера. Нацист обрушился на студенток, которые проводят время в университете вместо того, чтобы «подарить фюреру ребёнка».
В «Белой розе» посчитали, что между волнениями и их листовками есть взаимосвязь: в феврале активисты напечатали ещё 1300 брошюр и принесли их в университет. Софи Шоль сбросила пачку листовок с третьего этажа во двор. Случайным или умышленным был этот жест, неизвестно. Когда листы в последний раз закружились в воздухе, в атриуме эхом прогремел рёв: «Стойте! Вы арестованы!». Это был смотритель Якоб Шмидт. К сожалению для заговорщиков — ещё и убеждённый нацист.
Гестапо арестовало Софи и Ганса Шоллей, а также их друга Кристофа Пробста. В тайной полиции были готовы проявить снисхождение к Софи, если она выразит сожаление о своей деятельности против нацизма, отмечал историк Ричард Хансен. Но немка отказалась, так как не хотела предавать остальных. «Если моего брата приговорят к смерти, то вы не должны позволить им вынести мне более мягкий приговор. Я виновата точно так же», — просила она адвоката.
Через четыре дня антифашистов приговорили к казни. Выступлений в их поддержку не последовало: из 1200 оставленных в университете листовок две трети студенты сдали в гестапо. Полиция стала искать сообщников: Шморель смог бежать из Мюнхена с чужим паспортом. Но пометавшись по стране несколько дней, вернулся. Гестапо его выдала знакомая, встреченная им в бомбоубежище во время воздушной тревоги.
Шмореля вместе с Вилли Графом и Куртом Хубертом казнили 19 апреля 1943 года. Перед этим у Александра побывал православный священник, который его исповедовал. Тайком он вынес прощальное письмо Шмореля родителям и подруге Нелли из Гжатска.
Сестра Вилли Графа Аннелизе тоже получила письмо от брата через священника. «Ты должна сохранить честные воспоминания о нас и о наших целях. Передай всем друзьям мой прощальный привет и скажи им, что они должны продолжить то, что начали мы», — говорилось в нём.
Ганса и Софи Шолль чтут в Германии, Александр Шморель причислен к лику святых
Экземпляр последней, шестой листовки попал через агентов скандинавского сопротивления в Великобританию. Брошюру под заголовком «Манифест мюнхенских студентов-антифашистов» англичане выпустили полуторамиллионным тиражом, а августе 1943 года союзная авиация её развеяла над немецкими городами.
Имена Ганса и Софи Шолль носят множество улиц и площадей по всей Германии, а школа имени Шоллей есть почти в каждом городе. С 1980 года вручается литературная премии Ганса и Софи Шолль: ей отмечаются произведения, которые свидетельствуют о «духовной независимости и поощряют гражданскую свободу».
Шморель похоронен в Мюнхене, но лежит в оренбургской земле — её из России привёз его брат Эрих. Александра особенно чтут в Оренбурге: в день его рождения, 16 сентября, там проходят торжества, а студентам университета вручают стипендии его имени.
РПЦ причислила Шмореля к лику святых: инициатива появилась ещё в начале 1990-х, но процедуру канонизации завершили в феврале 2012 года. На иконах его изображают с белой розой в руках.
Какая хорошая статья. Особенно понравились письма Александра
Армянин??
Как пишут это последнее её фото , а в 2005 году вышел художественный фильм - «Софи Шолль - последние дни»
Кто-то расконсервировал архивы комсомола?