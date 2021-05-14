Сперва мужчина хотел выразить свои эмоции от пандемии и поделиться ими с родными, а теперь его работы покупают сотни человек.

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Роберт Симен с рисунком №365 Фото AP News

10 мая 88-летний американец Роберт Симен нарисовал очередной «ежедневный рисунок» под номером 365 — прошёл уже год с первой работы в серии, которая должна была скрасить время мужчины на карантине.

За две недели до начала пандемии Симен переехал в дом престарелых Мейплвуд в штате Нью-Гэмпшир. Он поселился в небольшой комнате, которая после начала карантина стала его основным местом пребывания (жителям учреждения запрещали выходить из комнат). Тогда мужчина решил сосредоточиться на своём хобби и использовать свободное время для рисования.

Фото AP News

Симен начал рисовать ещё в детстве, но не занимался этим профессионально, а большую часть жизни посвятил работе в сфере недвижимости. В 60 лет он вышел на пенсию в надежде, что будет больше времени уделять творчеству, однако до начала пандемии полностью реализовать себя не получалось.

Художник хотел запечатлеть свои эмоции и впечатления от необходимости проводить время в одиночестве. «Первая мысль, которая ко мне пришла — сделать что-то мрачное, выразить таким образом наше заточение и сложности, вызванные пандемией, — поделился Симен, — Но она не заканчивалась, и я решил, что будет интересно делать по одному рисунку в день».

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Первые работы мужчина отправлял своей дочери Робин Хейс, другим родственникам и друзьям. Рисунки действительно были тёмными: в основном чёрно-белыми или c небольшим добавлением цвета.

Со временем работы Симена становились ярче и разнообразнее — в них добавились новые сюжеты и множество разных цветов. Однажды Хейс выложила картины отца в фейсбук. После того, как работами заинтересовались её подписчики, она начала продавать их через платформу Etsy. Там можно купить многие оригиналы и копии рисунков, половина выручки отправляется в разные благотворительные организации.

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В рисунках встречаются совершенно разные стили и истории: сегодня это реалистичный натюрморт, завтра — поп-арт, а на следующий день — сюрреалистический сюжет про роботов в космосе. Иногда художник рисует пародии на знаменитые произведения, а в другой раз — любимую кошку Пайпер. По словам Симена, он скорее «сыграет в ящик», чем иссякнут его идеи.

Я могу смотреть телевизор, и там у кого-то на стене висит картина, которая подаст мне идею для рисунка. Некоторые идеи появляются в голове просто так — перед сном я уделяю несколько минут на обдумывание таких мыслей. Если застреваю, просто начинаю рисовать что-нибудь, а дальше — как игра в ассоциации. Роберт Симен