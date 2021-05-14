88-летний художник-любитель нарисовал 365 картин за год, чтобы скрасить время на карантине в доме престарелых Статьи редакции
Сперва мужчина хотел выразить свои эмоции от пандемии и поделиться ими с родными, а теперь его работы покупают сотни человек.
10 мая 88-летний американец Роберт Симен нарисовал очередной «ежедневный рисунок» под номером 365 — прошёл уже год с первой работы в серии, которая должна была скрасить время мужчины на карантине.
За две недели до начала пандемии Симен переехал в дом престарелых Мейплвуд в штате Нью-Гэмпшир. Он поселился в небольшой комнате, которая после начала карантина стала его основным местом пребывания (жителям учреждения запрещали выходить из комнат). Тогда мужчина решил сосредоточиться на своём хобби и использовать свободное время для рисования.
Симен начал рисовать ещё в детстве, но не занимался этим профессионально, а большую часть жизни посвятил работе в сфере недвижимости. В 60 лет он вышел на пенсию в надежде, что будет больше времени уделять творчеству, однако до начала пандемии полностью реализовать себя не получалось.
Художник хотел запечатлеть свои эмоции и впечатления от необходимости проводить время в одиночестве. «Первая мысль, которая ко мне пришла — сделать что-то мрачное, выразить таким образом наше заточение и сложности, вызванные пандемией, — поделился Симен, — Но она не заканчивалась, и я решил, что будет интересно делать по одному рисунку в день».
Первые работы мужчина отправлял своей дочери Робин Хейс, другим родственникам и друзьям. Рисунки действительно были тёмными: в основном чёрно-белыми или c небольшим добавлением цвета.
Со временем работы Симена становились ярче и разнообразнее — в них добавились новые сюжеты и множество разных цветов. Однажды Хейс выложила картины отца в фейсбук. После того, как работами заинтересовались её подписчики, она начала продавать их через платформу Etsy. Там можно купить многие оригиналы и копии рисунков, половина выручки отправляется в разные благотворительные организации.
В рисунках встречаются совершенно разные стили и истории: сегодня это реалистичный натюрморт, завтра — поп-арт, а на следующий день — сюрреалистический сюжет про роботов в космосе. Иногда художник рисует пародии на знаменитые произведения, а в другой раз — любимую кошку Пайпер. По словам Симена, он скорее «сыграет в ящик», чем иссякнут его идеи.
После годовщины своего творческого «челленджа» художник не планирует останавливаться, даже если со временем рисовать станет труднее из-за возраста: «Творчество меня занимает, я обожаю этим заниматься, но мои рисунки также приносят радость другим людям, что тоже здорово. Так что буду продолжать, пока могу».
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