67-летний мужчина живёт на сбережения и не продаёт карточки, так как не хочет с ними расставаться, сделав исключение лишь для двух знаменитостей.

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Гэри Хаас Фото Collect-A-Con

Карточки с персонажами из японского мультфильма Pokémon за последний год стали популярнее, чем когда-либо. В конце начале нулевых их коллекционировали дети, а теперь это не только развлечение, но и серьёзный заработок для взрослых — карточки продают за сотни тысяч долларов. Самую дорогую коллекцию в мире стоимостью около 10 миллионов долларов собрал «король покемонов» Гэри Хаас.

Input Mag рассказал, почему американец не продаёт свою богатую коллекцию даже знаменитостям, сделав исключение лишь дважды.

За время карантина ретро-карточки с персонажами Pokémon резко взлетели в цене в 10-15 раз и стали желаемым товаров как для ностальгирующих по детству взрослых, так и тех, кто хочет заработать на перепродаже. На фоне возросшего спроса The Pokémon Company начала выпускать новые карточки, но и это не остановило ажиотаж.

В Японии высокая цена коллекционных предметов привлекла грабителя, который планировал продать украденные карточки и раздать долги, а в США вынудила сеть супермаркетов Target временно приостановить их продажу ради безопасности покупателей, которые выстраиваются в очереди и устраивают драки.

«Королём покемонов» считается 67-летний американец Гэри Хаас, собравший карточки коллекционной игры (ККИ) Pokémon Trading Card Game (TCG) примерно на 10 миллионов долларов (около 740 миллионов рублей). Мужчина имеет в коллекции множество предметов из Pokémon, в том числе больше 120 ценных карточек мощного покемона Чаризарда (огненного дракона) и набор бустеров (пакетиков с картами). Стоимость и подлинность карт определяют и подтверждают оценочные бюро BGS и PSA, которые помещают карточки в специальные футляры.

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Хаас с детства любил коллекционирование. С 1950-х годов он собирал металлические крышки от бутылок Coca-Cola, даже доставая их из автоматов при помощи магнита. Родители зачастую не выкидывали ненужные вещи до тех пор, пока их не оценит сын. Позже Хаас начал коллекционировать комиксы, постеры, научно-фантастические журналы и разные карточки.

С 1998 года, когда разгорался ажиотаж вокруг Pokémon, американец скупал карточки с ними. В то время Хаас бросил работу из-за продолжительного лечения, так что у него было время на увлечение — ему приходилось ездить по разным городам в поисках нужных карт. Коллекционирование и тогда приносило мужчине доход с продажи карточек на Ebay — около пяти тысяч долларов в месяц.

Хаас вложил в увлечение «много денег», так что вместе с другом-коллекционером Эдди Бреннесхольцем пытался придумать, как «спасти хобби», когда интерес к нему в обществе падал. Тогда друзья придумали методы оценки коллекционных карточек покемонов, чтобы продавцы и покупатели знали их ценность. Таким образом, Хаас и Бреннесхольц сформировали нынешний рынок карточек с покемонами и сделали его более «взрослым», пишет Input Mag. В 2021 году бюро оценки PSA получило так много заявок на оценку карточек, что временно приостановило их приём.

Благодаря своему увлечению, Хаас стал одним из самых популярных людей среди тех, кто интересуется покемонами. На конференции Collect-A-Con, посвящённой неспортивным игровым картам и вместившей четыре тысячи человек, американца представляли как «короля покемонов», а посетители в течение пяти часов общались с ним о коллекционировании.

Гэри Хаас с женоой и другими коллекционерами на конференции Collect-A-Con Фото Collect-A-Con

Известность Хааса разошлась в соцсетях и среди знаменитостей. В инстаграме у мужчины больше 43 тысяч подписчиков. К нему неоднократно обращались известные люди, желающие купить ретро-карточки с героями японского мультфильма, в том числе певец Джастин Бибер, предприниматель и писатель Гари Вайнерчук, диджей Стив Аоки и блогер Логан Пол.

Последние двое стали счастливчиками — для них Хаас сделал исключение и продал две карточки из своей коллекции. За 150 тысяч долларов (около 11,1 миллиона рублей) Пол купил ценную карту покемона Чаризарда из первого издания, состояние которой PSA оценило в 10 баллов, что бывает очень редко. Крупнейшая продажа стала толчком и для других подобных сделок — в следующие месяцы такую же карточку приобрели за 220 тысяч долларов (около 16,2 миллионов рублей) и 350 тысяч долларов (около 25,9 миллионов рублей). Прежде карту Чаризарда удавалось продать лишь за 40 тысяч долларов, отметило Input Mag.

Благодаря известностности Хаасу удалось подружиться со Стивом Аоки, который собирает предметы искусства. Поначалу музыкант тоже хотел купить Чаризарда, затем консультировался с Хаасом о покупке карточек, а позже их семьи стали дружить. Мужчин связывало и то, что у дочери коллекционера — аутизм, а фонд Аоки занимается помощью детям в том числе с этим расстройством.

Несмотря на высокую стоимость карточек с покемонами в коллекции Хааса, он живёт на старые сбережения и социальные пособия.

Хаас и его жена помогают фонду, собирая деньги на исследования и лечение аутизма, продавая памятные вещи и устраивая мероприятия, например, с распаковкой коробок с бустерами. Дружба способствовала тому, что коллекционер всё же продал вторую карту с Чаризардом диджею, который «катался по полу» от радости. «Я чувствовал себя особенным, потому что он продал [карточку] только Логану, а затем мне», — рассказал Аоки Input Mag.

Стив Аоки, Гэри Хаас и его жена Фото Тони Трана

Хаас практически не продаёт карточки с покемонами, так как ему сложно с ними расставаться. Ещё на старте своего увлечения он с трудом продавал карточки, а передавая карту Чаризарда Полу Логану, он «почти плакал»: «Я чувствовал, что часть меня исчезает. Но я верю, что продажа пошла на пользу как для Pokémon, так и для моего хобби». Хаас утверждает, что решился на продажу, чтобы увеличить интерес общественности к покемонам. Коллекционер не зря выбрал в покупатели именно Пола: он знал, что популярный блогер — фанат покемонов и даже имеет татуировки с ними.

Хаас считает, что сделав карточки с покемонами более ценными и заинтересовав людей в их коллекционировании, он как бы возвращает общество в детство. Американец утверждает, что он продал их «не из-за денег».