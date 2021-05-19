Братьев освободил ДНК-тест слюны с окурка, найденного на месте преступления.

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Генри Макколлум и Леон Браун Фото NC Coalition for Alternatives to the Death Penalty]

Сводных братьев Леона Брауна и Генри Макколлума из Северной Каролины арестовали в 1983 году. Их реабилитировали в 2014 году, пишет CNN.

Не всем оправданным в США гарантирована компенсация. Большинство штатов имеют некоторые формы законов о реституции, но защитники говорят, что многие из них не в состоянии выплачивать компенсации людям. Однако Браун и МакКоллум всё же решили подать федеральный иск о гражданских правах против госорганов, участвовавших в их неправомерном осуждении.

В итоге спустя почти шесть лет суд решил, что они должны получить компенсацию за пребывание в тюрьме. Каждому из них присудили 31 миллион долларов — по миллиону за каждый год заключения. Они также получат дополнительно 13 миллионов долларов.

Брауна и Макколлума обвиняли в изнасиловании и убийстве 11-летней Сабрины Буйе в Ред-Спрингс, Северная Каролина. По словам Джо Фримена Бритта, окружного прокурора, который участвовал в процессе 80-х годах, тело нашли в «переулке влюблённых». Земля там была завалена пивными банками, презервативами и окурками.

Обоих братьев приговорили к смертной казни, но позже приговор Брауну сократили до пожизненного заключения. В 2014 году мужчин реабилитировали и освободили из тюрьмы после того, как ДНК сигареты, найденной на месте преступления, связала с преступлением другого человека, осуждённого насильника и убийцу, который жил менее чем в 90 метрах от места, где было найдено тело жертвы.

В 2015 году братья подали иск против местных чиновников, участвовавших в первоначальном деле. Как говорится на сайте Коалиции Северной Каролины за альтернативы смертной казни, Макколлума задержали по наводке старшеклассницы, повторившей слух, который она слышала в школе: Генри Макколлум, подросток из другого города, казался подозрительным и мог быть причастен к преступлению.

На момент ареста ему было 19, а Леону 15 лет. Прокурор рассказал, что IQ Макколлума было сравнимо с уровнем девятилетнего ребёнка. Адвокаты утверждали, что в документах с подробностями места преступления, а также вскрытия, были несоответствия. Признание в убийстве и изнасиловании, по их словам, братья дали под давлением полиции.