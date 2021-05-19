Американцам, ошибочно осуждённым за убийство и изнасилование, присудили $75 млн. Они провели в тюрьме больше 30 лет Статьи редакции
Братьев освободил ДНК-тест слюны с окурка, найденного на месте преступления.
Сводных братьев Леона Брауна и Генри Макколлума из Северной Каролины арестовали в 1983 году. Их реабилитировали в 2014 году, пишет CNN.
Не всем оправданным в США гарантирована компенсация. Большинство штатов имеют некоторые формы законов о реституции, но защитники говорят, что многие из них не в состоянии выплачивать компенсации людям. Однако Браун и МакКоллум всё же решили подать федеральный иск о гражданских правах против госорганов, участвовавших в их неправомерном осуждении.
В итоге спустя почти шесть лет суд решил, что они должны получить компенсацию за пребывание в тюрьме. Каждому из них присудили 31 миллион долларов — по миллиону за каждый год заключения. Они также получат дополнительно 13 миллионов долларов.
Брауна и Макколлума обвиняли в изнасиловании и убийстве 11-летней Сабрины Буйе в Ред-Спрингс, Северная Каролина. По словам Джо Фримена Бритта, окружного прокурора, который участвовал в процессе 80-х годах, тело нашли в «переулке влюблённых». Земля там была завалена пивными банками, презервативами и окурками.
Обоих братьев приговорили к смертной казни, но позже приговор Брауну сократили до пожизненного заключения. В 2014 году мужчин реабилитировали и освободили из тюрьмы после того, как ДНК сигареты, найденной на месте преступления, связала с преступлением другого человека, осуждённого насильника и убийцу, который жил менее чем в 90 метрах от места, где было найдено тело жертвы.
В 2015 году братья подали иск против местных чиновников, участвовавших в первоначальном деле. Как говорится на сайте Коалиции Северной Каролины за альтернативы смертной казни, Макколлума задержали по наводке старшеклассницы, повторившей слух, который она слышала в школе: Генри Макколлум, подросток из другого города, казался подозрительным и мог быть причастен к преступлению.
На момент ареста ему было 19, а Леону 15 лет. Прокурор рассказал, что IQ Макколлума было сравнимо с уровнем девятилетнего ребёнка. Адвокаты утверждали, что в документах с подробностями места преступления, а также вскрытия, были несоответствия. Признание в убийстве и изнасиловании, по их словам, братья дали под давлением полиции.
Согласно Национальному реестру оправдательных приговоров, с 1989 года в США реабилитировали более 2700 незаконно осуждённых человек.
Выплатили бы родственникам
Пространственный яд
родственникам судей?
Как же хочется приплести, вы бы знали.
Не сдерживай себя
Пространственный яд
сколько компенсации придется выплатить Навальному?
Отдадим ему дворец Ротенберга
Отдадим ему дворец Ротенберга
А потом посадим за владение им!
Одну ночь в апарт-отеле и мы в расчёте
- Выплатят компенсацию
- Государство и суды заберёт всю компенсацию для погашения долгов и штрафов
- ПРОФИТ
Норм бизнес-план, главное не загнуться от болезней, жопоебли или не уехать кукухой
Пространственный яд
т.е. в принципе все как и в обычной жизни?
Прозрачный жар
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Каждому из них присудили 31 миллион долларов — по миллиону за каждый год заключения. Они также получат дополнительно 13 миллионов долларов.
Ничего не стоит узнать их адрес и просто выпытать данные их счетов или же ещё проще, просто вынести из дома весь нал, если они решат обналичить какую-то часть. Таких историй достаточно, правда, про лотереи.
This is America, как грится.
Умерший торшер
там у одного вроде с айкью проблемы, надо написать ему письмо о потерянном дяде принце из россии с наследством царской семьи
Поэтому имхо нужно везде отменять смертную казнь
Смертную казнь нужно отменять не из-за этого.
А из-за чего?
Это как чисто в прикол спрашивали "а отсидел бы за 100 миллионов". А ребята отсидели))
после таких новостей мне снова хочется отсидеть 30 лет в американской тюрьме... спасибо!
Да много кто. Нко, активисты, про боно лойеры. Гришэм много про эту тему пишет
Вот верно, главное дело закрыть поскорее! Работы и без них полно!
Мини-сериал про похожую историю - "When They See Us". Кста достаточно неплохой
Если бы в России было бы такое, то ребят бы похлопали по плечу, сказали: «ну сорян» и выкинули бы на улицу
А если в стране не работают суды, то им бы не только компенсацию не выплатили, так ещё и пизды бы дали.
связала с преступлением другого человека, осуждённого насильника и убийцу, который жил менее чем в 90 метрах от места, где было найдено тело жертвы.
Но его, конечно, никто не подозревал.
Обоих братьев приговорили к смертной казни, но позже приговор Брауну сократили до пожизненного заключения.
Как говорится идут два репера, один в кепке второму тоже сократили до пожизненного.