{"id":684,"title":"\u0417\u0430\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u0414\u0440\u0435\u0432\u043d\u0435\u0433\u043e \u0415\u0433\u0438\u043f\u0442\u0430: \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=684&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/egypt&hash=3f0edb718f446ef99ddb77ab9b8019501386fd146044284cdab3286f9b155d48","isPaidAndBannersEnabled":false}
Истории
Ольга Щербинина

Американцам, ошибочно осуждённым за убийство и изнасилование, присудили $75 млн. Они провели в тюрьме больше 30 лет Статьи редакции

Братьев освободил ДНК-тест слюны с окурка, найденного на месте преступления.

53 53 комментария
4595 просмотров
Генри Макколлум и Леон Браун Фото NC Coalition for Alternatives to the Death Penalty]

Сводных братьев Леона Брауна и Генри Макколлума из Северной Каролины арестовали в 1983 году. Их реабилитировали в 2014 году, пишет CNN.

Не всем оправданным в США гарантирована компенсация. Большинство штатов имеют некоторые формы законов о реституции, но защитники говорят, что многие из них не в состоянии выплачивать компенсации людям. Однако Браун и МакКоллум всё же решили подать федеральный иск о гражданских правах против госорганов, участвовавших в их неправомерном осуждении.

В итоге спустя почти шесть лет суд решил, что они должны получить компенсацию за пребывание в тюрьме. Каждому из них присудили 31 миллион долларов — по миллиону за каждый год заключения. Они также получат дополнительно 13 миллионов долларов.

Брауна и Макколлума обвиняли в изнасиловании и убийстве 11-летней Сабрины Буйе в Ред-Спрингс, Северная Каролина. По словам Джо Фримена Бритта, окружного прокурора, который участвовал в процессе 80-х годах, тело нашли в «переулке влюблённых». Земля там была завалена пивными банками, презервативами и окурками.

Обоих братьев приговорили к смертной казни, но позже приговор Брауну сократили до пожизненного заключения. В 2014 году мужчин реабилитировали и освободили из тюрьмы после того, как ДНК сигареты, найденной на месте преступления, связала с преступлением другого человека, осуждённого насильника и убийцу, который жил менее чем в 90 метрах от места, где было найдено тело жертвы.

В 2015 году братья подали иск против местных чиновников, участвовавших в первоначальном деле. Как говорится на сайте Коалиции Северной Каролины за альтернативы смертной казни, Макколлума задержали по наводке старшеклассницы, повторившей слух, который она слышала в школе: Генри Макколлум, подросток из другого города, казался подозрительным и мог быть причастен к преступлению.

На момент ареста ему было 19, а Леону 15 лет. Прокурор рассказал, что IQ Макколлума было сравнимо с уровнем девятилетнего ребёнка. Адвокаты утверждали, что в документах с подробностями места преступления, а также вскрытия, были несоответствия. Признание в убийстве и изнасиловании, по их словам, братья дали под давлением полиции.

Согласно Национальному реестру оправдательных приговоров, с 1989 года в США реабилитировали более 2700 незаконно осуждённых человек.

#новости #сша

53 53 комментария
30
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 53, "likes": 30, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 383781, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 19 May 2021 10:48:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Пространственный яд

34

А если бы их сразу казнили, то компенсацию можно было бы и не выплачивать.

Ответить

Закомплексованная Душа

Пространственный
6

Выплатили бы родственникам

Ответить

Пространственный яд

Закомплексованн…
4

родственникам судей?

Ответить

Различный

Простра…
0

Нет, твоим родственникам😉

Ответить

Имя И Фамилия

25

Как же хочется приплести, вы бы знали.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Имя
2

Не сдерживай себя

Ответить

Имя И Фамилия

Дмитрий
1
Ответить

Пространственный яд

Имя
0

сколько компенсации придется выплатить Навальному?

Отдадим ему дворец Ротенберга

Ответить

Dmitry Teplyakov

Пространственный
3

Отдадим ему дворец Ротенберга

А потом посадим за владение им!

Ответить

KSA

Dmitry
0

Под домашний арест

Ответить

Имя И Фамилия

Пространственный
0

Одну ночь в апарт-отеле и мы в расчёте

Ответить

Пространственный

Имя
1

хотя бы в немецком?)

Ответить

Федя Прозоров

Пространственный
–1

- Выплатят компенсацию 
- Государство и суды заберёт всю компенсацию для погашения долгов и штрафов
- ПРОФИТ

Ответить

Прозрачный жар

12

то есть год отсидки стоит 2.5 ляма

Ответить

С H А P Р i Е

Прозрачный
14

Норм бизнес-план, главное не загнуться от болезней, жопоебли или не уехать кукухой

Ответить

Пространственный яд

С
9

т.е. в принципе все как и в обычной жизни?

Ответить

Щячло Попячтса

Простра…
1

Не туда

Ответить

Семен Петров

Щячло
1

Слова моей подружки.

Ответить

Прозрачный жар

С
4

надо посчитать сколько стоит страховка и сколько я получу процентов если открою в СШАСельхозбанке вклад под залог квартиры

Ответить

Многочисленный нос

Прозрачный
0

Тебя не смущает, что братьев двое?

Ответить

Mike Kosulin

Прозрачный
0

Каждому из них присудили 31 миллион долларов — по миллиону за каждый год заключения. Они также получат дополнительно 13 миллионов долларов.

Ответить

Умерший торшер

10

интересна история их адаптации к нетюремной жизни (о которой они по сути ничего не знают, за 30 лет мир поменялся немношк) и каким образом они не просрут эти 75 млн в первый же год

Ответить

Б-гдан Кравец

Умерший
1

Ничего не стоит узнать их адрес и просто выпытать данные их счетов или же ещё проще, просто вынести из дома весь нал, если они решат обналичить какую-то часть. Таких историй достаточно, правда, про лотереи.
This is America, как грится.

Ответить

Умерший торшер

Б-гдан
8

там у одного вроде с айкью проблемы, надо написать ему письмо о потерянном дяде принце из россии с наследством царской семьи

Ответить

Витя Камаз

Умерший
–1

.

Ответить

Майка Ника

10

Поэтому имхо нужно везде отменять смертную казнь 

Ответить

Имя Фамилия

Майка
1

Смертную казнь нужно отменять не из-за этого.

Ответить

Daniil Stankevich

Имя
0

А из-за чего?

Ответить

Да ладно

Daniil
3

Добро пожаловать в комнату ожидания ответа о священности любой жизни.
Располагайтесь

Ответить

Сергей Данилов

9

Это как чисто в прикол спрашивали "а отсидел бы за 100 миллионов". А ребята отсидели)) 

Ответить

Цивилизованный Макс

Сергей
1

Там по пять лет люди бы отсидели, а не 30, начиная с 15

Ответить

Любопытный турник

3

Пацаны пришли к успеху

Ответить

DarkFire

Любопытный
4

Получилось, фартануло 

Ответить

С H А P Р i Е

3

Это потому что они черные?

Ответить

ну и в чем он не прав

2

после таких новостей мне снова хочется отсидеть 30 лет в американской тюрьме... спасибо!

Ответить

Инженерный единорожек88

ну
2

Снова

Ответить

Здоровый холод

ну
1
Ответить

Бывший самолет

0

Ну тут не все так однозначно. Челик справа точно зря сидел (еблет грустный пиздец), а вот челик слева - хуй знает, мб он не курит ваще, подозрительно доволен, типа и выебал, и наебал.

Ответить

Прозрачный жар

Бывший
4

аналитика по лицу на фотке?)

Ответить

Да ладно

Прозрачный
4
Ответить

Армейский Мика

2

Кто вообще там занимается этим странным делом: ищет новые улики/проводит днк-тесты после того, как обвиняемых посадили ?!

Ответить

С H А P Р i Е

Армейский
1

Да много кто. Нко, активисты, про боно лойеры. Гришэм много про эту тему пишет

Ответить

Romario

Армейский
0

Бездуховность! 

Ответить

Lofoten Forsake

Армейский
0

Вот верно, главное дело закрыть поскорее! Работы и без них полно!

Ответить

Миша Копейкин

2

Мини-сериал про похожую историю - "When They See Us". Кста достаточно неплохой

Ответить

Сергей Панфилов

1

Наглядный аргумент против смертной казни

Ответить

Oleg Atata

1

Если бы в России было бы такое, то ребят бы похлопали по плечу, сказали: «ну сорян» и выкинули бы на улицу

Ответить

Dmitry Rudenko

0

Да здравствует Американский суд, самый честный суд в мире

Ответить

Степан Колчин

0

Напомнило вот этот фильм почему-то

Ответить

Здоровый холод

0

Black Lives Matter

Ответить

Владимир Филатов

0

А если в стране не работают суды, то им бы не только компенсацию не выплатили, так ещё и пизды бы дали.

Ответить

Дефицитный Сервелат

0

связала с преступлением другого человека, осуждённого насильника и убийцу, который жил менее чем в 90 метрах от места, где было найдено тело жертвы.

Но его, конечно, никто не подозревал.

Ответить

Кислоебальный

–1

Обоих братьев приговорили к смертной казни, но позже приговор Брауну сократили до пожизненного заключения.

Как говорится идут два репера, один в кепке второму тоже сократили до пожизненного.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Навигатор
Гость «Навигатора»: заместитель главного редактора и король лонгридов Роман Персианинов
Пишите вопросы — Рома придёт в комментарии в 16:00 по Москве.
229
Наука
Исследование: Работа более 55 часов в неделю приводит к сотням тысяч смертей ежегодно
Пандемия Covid-19 усугубила проблему — режим изоляции увеличил длительность рабочей недели примерно на 10%.
161
Новости
WSJ: Билл Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft после романа с подчинённой
По данным NYT, бывший глава Microsoft несколько раз приглашал сотрудниц на свидание, пока состоял в браке.
180
Популярное за три дня
Интернет
«Публика пришла смотреть на достойнейшего»: Евгений Понасенков посетил шоу «Вечерний Ургант» и спел песню «Ride It»
По словам «маэстро», секрет неспешных прогулок из мемов заключается в размышлениях об истории.
198
Новости
В Коми из-за аварии на трубопроводе в почву и реку утекло 90 тонн нефтепродуктов
О масштабах загрязнения рассказала администрация города Усинск со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми». Изначально объём нефтеразлива оценивали в 6-7 тонн.
80
Новости
Дело о растрате 700 миллионов рублей против экс-главы Минстроя Михаила Меня прекратили из-за истечения срока давности
Для таких дел он составляет десять лет.
58
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Алексей Мелишен

В испанский город за день…

Stanley Lieman

В испанский город за день…

гачик

В испанский город за день…

Андрей Штольц

Энтузиасты возмутились влиянию…

Паша Красников

В испанский город за день…

Олег Ивахнов

На Галапагосских островах…

Павел Фролов

Энтузиасты возмутились влиянию…

Dmitriy Volkov

Запись в подсайте Telegram

Cyril Schemelev

«Публика пришла смотреть на…

Павел Фролов

Энтузиасты возмутились влиянию…

сироп от щекотки

В испанский город за день…

Дефицитный Сервелат

Американцам, ошибочно…

С H А P Р i Е

В испанский город за день…
null