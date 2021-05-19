{"id":684,"title":"\u0417\u0430\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u0414\u0440\u0435\u0432\u043d\u0435\u0433\u043e \u0415\u0433\u0438\u043f\u0442\u0430: \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=684&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/egypt&hash=3f0edb718f446ef99ddb77ab9b8019501386fd146044284cdab3286f9b155d48","isPaidAndBannersEnabled":false}
Истории
Ольга Щербинина

Испанский подросток после ссоры с родителями начал рыть яму и за шесть лет превратил её в двухкомнатное подземное логово Статьи редакции

С освещением и вайфаем.

6 6 комментариев
170 просмотров

В 2015 году Андрес Канто испанского города Аликанте рассердился на родителей и, чтобы выпустить пар, начал копать яму в саду возле семейного дома. Тогда ему было 14. За шесть лет яма превратилась подземное убежище с гостиной и спальней, пишет ABC.

Канто рассказал, что не совсем понимает, о чём он думал, когда направился в сад с киркой своего деда, но в итоге доволен результатом. По его словам, ссора произошла из-за того, как он был одет.

«Родители хотели, чтобы я надел в пиджак и поехал с ними в деревню, но я хотел ходить в спортивном костюме и бездельничать на природе. Они сказали, что я не могу выйти из дома в таком виде, а я ответил: „Не беспокойтесь, я могу сам себя развлечь“, — а затем подошёл к задней части сада и начал копать яму», — вспоминает он.

Kokomo @andresiko_16
LA CUEVA , el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva.

1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd https://t.co/U1VyVwjoFu

Но Канто не прекратил свои раскопки и продолжал работать после школы — для него это стало своего рода отдыхом. Потом друг подарил ему пневматическую дрель и темпы работы изменились. Обычная яма превратилась в пещеру глубиной в три метра. Андрес с другом занимались ей до 14 часов в неделю.

Сейчас в пещере есть спальня и гостиная, а также система отопления, Wi-Fi и музыкальная система. По словам Канто, который планирует расширять пещеру, с мая по сентябрь температура внутри держится на отметке в 20-21 градус по Цельсию.

«Это здорово, у меня есть всё, что мне нужно. Работать может быть утомительно, так как тут влажно и мало воздуха. Но у меня появилась мотивация продолжать копать каждый день», — рассказал он.

Kokomo @andresiko_16
3. 2018/19. La cosa de repente ya es seria, es que quepo jjajajajsjsha, ahí ya me puse a pensar en cuestiones más técnicas.

Cambio físico brutal, chavales, menos gym y más cuevas. https://t.co/2314jmthnG

Строительство не обходилось без трудностей. «Иногда мне попадались большие камни, и после нескольких часов раскопок это могло расстраивать», — сказал испанец. В основном все работы производились вручную, с использованием вёдер для вывоза почвы из ямы. В конце концов, Канто решил изучить другие методы раскопок и пришел к идее использования системы шкивов.

Андрес укрепил крышу пещеры, создав арочные входы и сводчатые потолки, а также покрыв бетоном стены, чтобы предотвратить обрушение. Проект обошёлся ему примерно в 50 евро , так как большинство необходимых строительных материалов оказались недорогими.

Хотя в пещере часто встречаются насекомые, пауки и улитки, Андрес не возражает. «У меня с ними нет проблем, если я разрушил их дом, я даю им построить его на новом месте в стене», — говорит он.

Kokomo @andresiko_16
Empezando con los últimos dos pilares de hormigón con encofrados!! https://t.co/2pewVlC4d9

После публикаций в СМИ и соцсетях Канто привлёк внимание местных властей. Гражданская гвардия и представители Департамента охраны окружающей среды заглядывали к нему, чтобы убедиться, что он не занимается ничем незаконным.

Родителей Андреса устраивает подпольное убежище сына. Его мать впервые осмотрела пещеру на видео, а только потом зашла внутрь лично, рассказал он.

#испания #строительство

6 6 комментариев
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e","\u0438\u0441\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 6, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 383867, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 19 May 2021 14:35:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Рядовой ихтиандр

2

Испанский подросток после ссоры с родителями начал рыть яму

На самом деле на этом можно было бы и остановиться писать статью)

Ответить

Maxim

1

Намутил себе хату без пап, мам и кредитов

Ответить

Пространственный яд

Maxim
1

осталось наверху пирамиду сделать и жизнь прожита не хря

Ответить

FOX

Пространственный
0

потом она как раз обвалится :\

Ответить

Пространственный

FOX
0

поэтому надо вкидываться в начале

Ответить

Элементарный Слава

Maxim
1

Это могила

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Глава СК: костяк протестующих 21 апреля в Петербурге составили безработные, приезжие и школьники
Он заявил, что школьникам нужна «движуха».
247
Наука
Исследование: Работа более 55 часов в неделю приводит к сотням тысяч смертей ежегодно
Пандемия Covid-19 усугубила проблему — режим изоляции увеличил длительность рабочей недели примерно на 10%.
161
Технологии
Apple представила крупнейшее обновление Music — в сервис добавят «пространственное аудио» и аудио без сжатия
В компании назвали изменения «новым поколением звука в сервисе».
269
Популярное за три дня
Новости
В Москве возле МГУ прошла акция против закона о просветительской деятельности. Полиция задержала более 20 человек
Студенты, преподаватели и академики встретились с депутатом КПРФ, чтобы обсудить закон, который критикуют и призывают отменить.
76
Интернет
Репортаж из соцсетей: Сильная гроза в Петербурге
На город обрушились ливень, гром и молнии — некоторые улицы затопило, двое человек пострадали.
98
Новости
Госдума приняла в первом чтении закон о запрете участия в выборах тем, кто работал в экстремистских организациях
А также тем, кто жертвовал деньги подобным организациям.
212
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Иван Трофимов

«Дождь»: из структур дептранса…

Smaug The Terrible

Британские власти пообещали…

Чувак, зацени я

«Сбер» начал выдавать деньги до…

peaceda

Испанский подросток после ссоры…

Атлант поправил…

Испанский подросток после ссоры…

Андрей Королёв

Запись в подсайте Twitter

Eugene Tackleberry

Британские власти пообещали…

FOX

Испанский подросток после ссоры…

peaceda

Запись в подсайте Telegram

Eugard

В заброшенных деревнях
null