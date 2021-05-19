С освещением и вайфаем.

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В 2015 году Андрес Канто испанского города Аликанте рассердился на родителей и, чтобы выпустить пар, начал копать яму в саду возле семейного дома. Тогда ему было 14. За шесть лет яма превратилась подземное убежище с гостиной и спальней, пишет ABC.

Канто рассказал, что не совсем понимает, о чём он думал, когда направился в сад с киркой своего деда, но в итоге доволен результатом. По его словам, ссора произошла из-за того, как он был одет.

«Родители хотели, чтобы я надел в пиджак и поехал с ними в деревню, но я хотел ходить в спортивном костюме и бездельничать на природе. Они сказали, что я не могу выйти из дома в таком виде, а я ответил: „Не беспокойтесь, я могу сам себя развлечь“, — а затем подошёл к задней части сада и начал копать яму», — вспоминает он.

Kokomo @andresiko_16



1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd LA CUEVA , el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva.1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd https://t.co/U1VyVwjoFu

Но Канто не прекратил свои раскопки и продолжал работать после школы — для него это стало своего рода отдыхом. Потом друг подарил ему пневматическую дрель и темпы работы изменились. Обычная яма превратилась в пещеру глубиной в три метра. Андрес с другом занимались ей до 14 часов в неделю.

Сейчас в пещере есть спальня и гостиная, а также система отопления, Wi-Fi и музыкальная система. По словам Канто, который планирует расширять пещеру, с мая по сентябрь температура внутри держится на отметке в 20-21 градус по Цельсию.

«Это здорово, у меня есть всё, что мне нужно. Работать может быть утомительно, так как тут влажно и мало воздуха. Но у меня появилась мотивация продолжать копать каждый день», — рассказал он.

Kokomo @andresiko_16



Cambio físico brutal, chavales, menos gym y más cuevas. 3. 2018/19. La cosa de repente ya es seria, es que quepo jjajajajsjsha, ahí ya me puse a pensar en cuestiones más técnicas.Cambio físico brutal, chavales, menos gym y más cuevas. https://t.co/2314jmthnG [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/842901f8-9f7b-5a9c-8582-0a328f9d292b\/","width":1078,"height":1400}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e087f7a7-76f8-5577-b1e0-a57ab9bc7f7f\/","width":922,"height":2048}}}]

Строительство не обходилось без трудностей. «Иногда мне попадались большие камни, и после нескольких часов раскопок это могло расстраивать», — сказал испанец. В основном все работы производились вручную, с использованием вёдер для вывоза почвы из ямы. В конце концов, Канто решил изучить другие методы раскопок и пришел к идее использования системы шкивов.

Андрес укрепил крышу пещеры, создав арочные входы и сводчатые потолки, а также покрыв бетоном стены, чтобы предотвратить обрушение. Проект обошёлся ему примерно в 50 евро , так как большинство необходимых строительных материалов оказались недорогими.

Хотя в пещере часто встречаются насекомые, пауки и улитки, Андрес не возражает. «У меня с ними нет проблем, если я разрушил их дом, я даю им построить его на новом месте в стене», — говорит он.

После публикаций в СМИ и соцсетях Канто привлёк внимание местных властей. Гражданская гвардия и представители Департамента охраны окружающей среды заглядывали к нему, чтобы убедиться, что он не занимается ничем незаконным.