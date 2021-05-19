Испанский подросток после ссоры с родителями начал рыть яму и за шесть лет превратил её в двухкомнатное подземное логово Статьи редакции
С освещением и вайфаем.
В 2015 году Андрес Канто испанского города Аликанте рассердился на родителей и, чтобы выпустить пар, начал копать яму в саду возле семейного дома. Тогда ему было 14. За шесть лет яма превратилась подземное убежище с гостиной и спальней, пишет ABC.
Канто рассказал, что не совсем понимает, о чём он думал, когда направился в сад с киркой своего деда, но в итоге доволен результатом. По его словам, ссора произошла из-за того, как он был одет.
«Родители хотели, чтобы я надел в пиджак и поехал с ними в деревню, но я хотел ходить в спортивном костюме и бездельничать на природе. Они сказали, что я не могу выйти из дома в таком виде, а я ответил: „Не беспокойтесь, я могу сам себя развлечь“, — а затем подошёл к задней части сада и начал копать яму», — вспоминает он.
Но Канто не прекратил свои раскопки и продолжал работать после школы — для него это стало своего рода отдыхом. Потом друг подарил ему пневматическую дрель и темпы работы изменились. Обычная яма превратилась в пещеру глубиной в три метра. Андрес с другом занимались ей до 14 часов в неделю.
Сейчас в пещере есть спальня и гостиная, а также система отопления, Wi-Fi и музыкальная система. По словам Канто, который планирует расширять пещеру, с мая по сентябрь температура внутри держится на отметке в 20-21 градус по Цельсию.
«Это здорово, у меня есть всё, что мне нужно. Работать может быть утомительно, так как тут влажно и мало воздуха. Но у меня появилась мотивация продолжать копать каждый день», — рассказал он.
Строительство не обходилось без трудностей. «Иногда мне попадались большие камни, и после нескольких часов раскопок это могло расстраивать», — сказал испанец. В основном все работы производились вручную, с использованием вёдер для вывоза почвы из ямы. В конце концов, Канто решил изучить другие методы раскопок и пришел к идее использования системы шкивов.
Андрес укрепил крышу пещеры, создав арочные входы и сводчатые потолки, а также покрыв бетоном стены, чтобы предотвратить обрушение. Проект обошёлся ему примерно в 50 евро , так как большинство необходимых строительных материалов оказались недорогими.
Хотя в пещере часто встречаются насекомые, пауки и улитки, Андрес не возражает. «У меня с ними нет проблем, если я разрушил их дом, я даю им построить его на новом месте в стене», — говорит он.
После публикаций в СМИ и соцсетях Канто привлёк внимание местных властей. Гражданская гвардия и представители Департамента охраны окружающей среды заглядывали к нему, чтобы убедиться, что он не занимается ничем незаконным.
Родителей Андреса устраивает подпольное убежище сына. Его мать впервые осмотрела пещеру на видео, а только потом зашла внутрь лично, рассказал он.
Намутил себе хату без пап, мам и кредитов
Пространственный яд
осталось наверху пирамиду сделать и жизнь прожита не хря
потом она как раз обвалится :\