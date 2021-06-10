От немецкой девочки, восхищённой легендой про Икара, до руководительницы крупнейшей сети секс-шопов в Европе.

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Беата Узе Фото Getty

Услышав в детстве легенду об Икаре, Беата Узе смастерила крылья из куриных перьев и спрыгнула с крыши веранды. Расшибла колени, но твёрдо решила стать лётчицей — и стала. Через 10 лет.

Следующие годы жизни Беаты выглядят как несколько биографий: стажёрство на заводе, работа испытателем самолётов и дублёром-каскадёром в кино, служба в люфтваффе, консультирование женщин по «гигиене брака», открытие первого в мире секс-шопа, сдача экзамена на водолаза и благополучная старость.

Предпринимательницу в Германии судят за продажу «непристойных предметов»

Германия. 1969 год. Слушается апелляция по делу основательницы первого в мире секс-шопа Беаты Узе, которую обвиняют в «непристойном использовании определённых предметов». В своём магазине немка продаёт специальные презервативы «с усиками» (стимулирующие клитор и повышающие чувствительность), что в консервативной Германии считают извращением и аномалией. Семью годами ранее Узе оштрафовали на шесть тысяч марок.

На апелляции предпринимательницу защищает профессор-сексолог из Киля Вильгельм Халлерман. Его пригласила прокуратура, но он сам не согласен с приговором. На заседании Халлерман произносит эмоциональную речь: он отмечает, что от 30 до 40% женщин не испытывают оргазм во время секса — и для этого есть не только психологические, но и физические причины . Он говорит, что Узе надо не судить, а благодарить. И её оправдывают.

Немецкая девочка узнаёт о легенде об Икаре и перелёте Линдберга

Беата Узе родилась в октябре 1919 года в Кранце (сейчас Зеленоградск). Она младшая дочь фермера Отто Кёстлина и одной из первых немецких врачей-женщин Маргарет Кёстлин. Её родители выделялись в веймарской Германии: отец рассказывал дочери, как размножаются животные, а мать обучала её методам контрацепции.

«У нас было 140 коров. Быки забирались на коров, и через некоторое время рождался телёнок. Мы воспринимали секс совершенно иначе, нежели городские дети», — позже вспоминала Беата.

В семь лет с девочкой произошли два события, которые предопределили её жизненный выбор. Сначала Беата услышала легенду об Икаре : это так вдохновило её, что она сделала крылья куриных перьев и реек, а потом спрыгнула с крыши веранды. В тот же год лётчик Чарльз Линдберг совершил трансатлантический перелёт из Нью-Йорка в Париж. Восхищённая успехом американца Беата посвятила его достижению стихотворение.

Чарльз Линдберг Фото Global Look Corp

Беата Кёстлин твёрдо решила стать лётчицей, о чём рассказала семье. Родители восприняли мечты девочки не слишком серьёзно, но отец всё-таки успокоил дочь: «Я читал, что в СССР женщину впервые назначили командиром эскадрильи, так что надежда есть» .

Беата училась сначала в школе-интернете, где кроме прочего занималась парусным спортом, а затем перешла к школу на юге Гессена, в которой и получила аттестат. В 15 лет девушка стала чемпионкой Гессена в метании копья, а в 16 поехала в Англию для изучения языка.

Вернувшись домой Беата получила «правильное» образование по домашнему хозяйству — но стать лётчицей не расхотела.

Беата получает удостоверение пилота и становится первой женщиной-каскадёром

Во время поездки в Берлин отец Беаты познакомился с мотористом немецкого аэроклуба Вильгельмом Саксенбергом и пожаловался ему на свою «помешанную на полётах» дочь. Но мужчина с пониманием отнёсся к мечтам 17-летней девушки и через несколько дней прислал ей информацию о подготовке пилотов.

Тогда родители Беаты уступили уговорам дочери — и даже оплатили обучение. В августе 1937 года девушка поступила в лётное училище Рангсдорф, а уже через три недели совершила первый одиночный полёт. «Я чувствовала себя в полной безопасности, никакого страха не было», — писала Беата в мемуарах.

В 18 лет Кёстлин получила удостоверение пилота: спустя полгода после начала обучения. Ещё через год она сдала экзамен художественного пилотирования и выступила на «иностранном ралли» в Бельгии, где стала первой в своём классе.

Фото ZVG

После получения лицензии пилота Беата работала на заводах Бюкера: там она прошла через все отделы компании — от производства до перегона самолётов. На первой ступени немка была единственной женщиной среди 2000 рабочих и монтажников, и характеризовалась исключительно положительно: «проявляла мастерство, хорошую проницательность и трудолюбие».

Фото архива Фленсбурга

Вскоре Беата получила предложение от киностудии UFA о работе пилота-каскадёра — девушка была достаточно маленькой, чтобы незаметно управлять самолётом на переднем сидении, пока актёр изображал полёт. Она согласилась и стала единственной женщиной, работавшей в то время пилотом-каскадёром в немецком кино.

Беата «снялась» в фильмах «Вода для Канитоги», где летала сквозь аэростатное заграждение и имитировала крушение самолёта после перелома крыла. А в «D III 88» изображала пилота английского истребителя во время Первой мировой.

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Беата выходит замуж за своего инструктора — за четыре часа до его отъезда на фронт

Во время учёбы Беата познакомилась с инструктором Гансом-Юргеном Узе: они сразу полюбили друг друга, но долго не могли пожениться. Сначала встречались тайно, так как отношения с ученицей могли повредить репутации Ганса, потом девушка несколько раз отвергала его предложения о браке, так как не хотела отказываться от полётов ради мужчины.

Когда Беата убедилась, что Узе поддерживает её планы и согласилась на брак, против выступил отец немки. Отто Кёстлин отказывался благословить молодых людей, но через год сдался, заявив: «я не хочу видеть соплей и слёз, если что-то случится».

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Свадьбу запланировали на 10 октября 1939 года, но она не состоялась из-за начала Второй мировой войны. Утром 28 сентября Ганса-Юргена назначили на должность инструктора при ВВС и в тот же день велели прибыть в Магдебург.

Ганс и Беата поженились за четыре часа до его отъезда по процедуре военного венчания. Их праздничный ужин проходил в заводской столовой и состоял из горохового супа и пива. В мае 1943 года Беата родила сына Клауса, а ровно через год — в 25 лет — стала вдовой. Её муж Ганс Узе погиб на войне.

Служба в Люфтваффе и побег из Берлина с сыном на перегруженном самолёте

В апреле 1942 года Беата перешла на завод по ремонту самолётов в Штраусберге, а в 1944-м стала пилотом Люфтваффе . В составе немецких ВВС она доставляла учебные самолёты в лётные училища, а боевые — во фронтовые соединения. Узе никогда не состояла в НСДАП, но конец войны встретила в звании капитана, а в её лётной книге значилось более 1800 полётов.

В апреле 1945 года Берлин окружили. Беата добралась до Рангсдорфа, забрала своего сына и служанку, а после вернулась на аэродром, где обнаружила, что её самолёт улетел. Тогда немка нашла заправленный самолёт с раненными, но без пилота, посадила туда сына, служанку и всех, кто хотел улететь, а после взлетела с огромным перегрузом . Приземлившись в северном Фризланде, она попала в плен к британцам.

Родители Беаты погибли во время войны: в январе 1945 года она приезжала к ним Варгенау и предлагала уехать, но они наотрез отказались покинуть имение.

От детских игрушек к взрослым: Беата становится секс-просветительницей

После освобождения из плена Беата поселилась во Фленсбурге. Летать она больше не могла — бывшим пилотам Люфтваффе это запрещалось. Чтобы прокормить себя и сына, она начала продавать детские игрушки и пуговицы, но общаясь с женщинами выяснила, что на самом деле волнует людей. Многие не могли наладить семейную жизнь, а ещё жаловались на нежелательные беременности .

В послевоенной Германии немцы не хотели заводить детей, потому что их было не на что содержать: многие не имели работы, а некоторые и жилья. Средства контрацепции отсутствовали, из-за чего росло число подпольных абортов. Беата стала развозить на велосипеде листовки, в которых рассказывала, что узнала от матери-врача о календарном методе контрацепции Огино-Кнауса .

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В биографии Беате Узе вспоминала, как её поражали письма, приходившие от девушек. Они спрашивали, можно ли забеременеть от поцелуя и появляются ли дети из материнского пупка.

Тоненькая брошюра, напечатанная на плохой серой бумаге, получила название «Текст Икс» (Schrift X) . Она стоила две рейхсмарки. Чуть более года понадобилось Узе, чтобы продать 32 тысячи экземпляров. В 1951 году Беата открыла собственную компанию, которая продавала презервативы и книжки «Гигиена брака».

В 1950-е годы бизнес Беаты Узе развивался стремительно: уже через пять лет после открытия компании продажи преодолели миллион марок, а спустя ещё четыре года — 5,5 миллиона. Заказы сделали 650 тысяч человек. В начале 1960-х Узе стала миллионером.

Первая штаб-квартира Фото FZH Hamburg

В 1960-е Беата Узе купила издательство, построила типографию и открыла свой первый магазин во Фленсбурге. Он назывался «Спецмагазин гигиены и брака» и стал первым в мире секс-шопом . В нём продавались контрацептивы, эротическое нижнее белье, стимулирующие препараты и первые, ещё примитивные игрушки.

«Спецмагазин гигиены брака» во Фленсбурге, 1970 год Фото Spiegel

Многие консервативные немцы были недовольны бизнесом Беаты: предварительные судебные разбирательства против предпринимательницы возбуждались более двух тысяч раз , но она проиграла только одно дело. В 1950-х в Баварии несколько магазинов Узе сожгли протестующие. В 1962 году Беату судили за выпуск презервативов «с усиками»: она получила штраф, но через семь лет на апелляции её оправдали.

В 1971 году у Беаты Узе было уже 25 магазинов по всей Западной Германии . Со временем менялись и нравственные нормы: в конце 1980-х предпринимательница получила награду за сексуальное просвещение. «За эти годы, продавая бельё и таблетки, кремы и смазки, специальную литературу и контрацептивы, я смогла залатать миллионы браков», — говорила Узе.

От крупнейшей фирмы по торговле эротикой в Европе до банкротства

В 1980-е годы фирма Беаты Узе стала крупнейшим игроком на европейском рынке по торговле эротикой. Её фирме принадлежала не только торговая сеть по всей Европе, но и специализированные кинотеатры, а затем и канал спутникового телевидения. К этому моменту Беата вышла замуж во второй раз, а её трое сыновей выросли и вошли в семейное предприятие.

Успешный бизнес позволил Беате исполнить несколько мечт: она купила собственный легкомоторный самолёт Cessna 172 и стала снова летать, а также открыла музей эротики в Берлине . Часть его экспозиции посвящена жизни самой Узе: например, там выставлена старинная касса, стоявшая в самом первом секс-шопе.

Беата со своим самолётом Фото Imago

В 70 лет Беата начала заниматься глубоководным дайвингом, а в 75 — сдала экзамен на водолаза . Продолжая регулярно летать на своём самолёте, Узе мечтала умереть, разбившись. Её желание не сбылось: в возрасте 81 года она скончалась от пневмонии. На похоронах Беаты Узе играло весёлое кантри.

После смерти основательницы бизнес продолжили её сыновья, но в 2017 году компания разорилась и объявила себя банкротом.