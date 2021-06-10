Профиль: Беата Узе — лётчица и каскадёр, открывшая первый в мире секс-шоп, когда ей запретили летать Статьи редакции
От немецкой девочки, восхищённой легендой про Икара, до руководительницы крупнейшей сети секс-шопов в Европе.
Услышав в детстве легенду об Икаре, Беата Узе смастерила крылья из куриных перьев и спрыгнула с крыши веранды. Расшибла колени, но твёрдо решила стать лётчицей — и стала. Через 10 лет.
Следующие годы жизни Беаты выглядят как несколько биографий: стажёрство на заводе, работа испытателем самолётов и дублёром-каскадёром в кино, служба в люфтваффе, консультирование женщин по «гигиене брака», открытие первого в мире секс-шопа, сдача экзамена на водолаза и благополучная старость.
Предпринимательницу в Германии судят за продажу «непристойных предметов»
Германия. 1969 год. Слушается апелляция по делу основательницы первого в мире секс-шопа Беаты Узе, которую обвиняют в «непристойном использовании определённых предметов». В своём магазине немка продаёт специальные презервативы «с усиками» (стимулирующие клитор и повышающие чувствительность), что в консервативной Германии считают извращением и аномалией. Семью годами ранее Узе оштрафовали на шесть тысяч марок.
На апелляции предпринимательницу защищает профессор-сексолог из Киля Вильгельм Халлерман. Его пригласила прокуратура, но он сам не согласен с приговором. На заседании Халлерман произносит эмоциональную речь: он отмечает, что от 30 до 40% женщин не испытывают оргазм во время секса — и для этого есть не только психологические, но и физические причины. Он говорит, что Узе надо не судить, а благодарить. И её оправдывают.
Немецкая девочка узнаёт о легенде об Икаре и перелёте Линдберга
Беата Узе родилась в октябре 1919 года в Кранце (сейчас Зеленоградск). Она младшая дочь фермера Отто Кёстлина и одной из первых немецких врачей-женщин Маргарет Кёстлин. Её родители выделялись в веймарской Германии: отец рассказывал дочери, как размножаются животные, а мать обучала её методам контрацепции.
«У нас было 140 коров. Быки забирались на коров, и через некоторое время рождался телёнок. Мы воспринимали секс совершенно иначе, нежели городские дети», — позже вспоминала Беата.
В семь лет с девочкой произошли два события, которые предопределили её жизненный выбор. Сначала Беата услышала легенду об Икаре: это так вдохновило её, что она сделала крылья куриных перьев и реек, а потом спрыгнула с крыши веранды. В тот же год лётчик Чарльз Линдберг совершил трансатлантический перелёт из Нью-Йорка в Париж. Восхищённая успехом американца Беата посвятила его достижению стихотворение.
Беата Кёстлин твёрдо решила стать лётчицей, о чём рассказала семье. Родители восприняли мечты девочки не слишком серьёзно, но отец всё-таки успокоил дочь: «Я читал, что в СССР женщину впервые назначили командиром эскадрильи, так что надежда есть».
Беата училась сначала в школе-интернете, где кроме прочего занималась парусным спортом, а затем перешла к школу на юге Гессена, в которой и получила аттестат. В 15 лет девушка стала чемпионкой Гессена в метании копья, а в 16 поехала в Англию для изучения языка.
Вернувшись домой Беата получила «правильное» образование по домашнему хозяйству — но стать лётчицей не расхотела.
Беата получает удостоверение пилота и становится первой женщиной-каскадёром
Во время поездки в Берлин отец Беаты познакомился с мотористом немецкого аэроклуба Вильгельмом Саксенбергом и пожаловался ему на свою «помешанную на полётах» дочь. Но мужчина с пониманием отнёсся к мечтам 17-летней девушки и через несколько дней прислал ей информацию о подготовке пилотов.
Тогда родители Беаты уступили уговорам дочери — и даже оплатили обучение. В августе 1937 года девушка поступила в лётное училище Рангсдорф, а уже через три недели совершила первый одиночный полёт. «Я чувствовала себя в полной безопасности, никакого страха не было», — писала Беата в мемуарах.
В 18 лет Кёстлин получила удостоверение пилота: спустя полгода после начала обучения. Ещё через год она сдала экзамен художественного пилотирования и выступила на «иностранном ралли» в Бельгии, где стала первой в своём классе.
После получения лицензии пилота Беата работала на заводах Бюкера: там она прошла через все отделы компании — от производства до перегона самолётов. На первой ступени немка была единственной женщиной среди 2000 рабочих и монтажников, и характеризовалась исключительно положительно: «проявляла мастерство, хорошую проницательность и трудолюбие».
Вскоре Беата получила предложение от киностудии UFA о работе пилота-каскадёра — девушка была достаточно маленькой, чтобы незаметно управлять самолётом на переднем сидении, пока актёр изображал полёт. Она согласилась и стала единственной женщиной, работавшей в то время пилотом-каскадёром в немецком кино.
Беата «снялась» в фильмах «Вода для Канитоги», где летала сквозь аэростатное заграждение и имитировала крушение самолёта после перелома крыла. А в «D III 88» изображала пилота английского истребителя во время Первой мировой.
Беата выходит замуж за своего инструктора — за четыре часа до его отъезда на фронт
Во время учёбы Беата познакомилась с инструктором Гансом-Юргеном Узе: они сразу полюбили друг друга, но долго не могли пожениться. Сначала встречались тайно, так как отношения с ученицей могли повредить репутации Ганса, потом девушка несколько раз отвергала его предложения о браке, так как не хотела отказываться от полётов ради мужчины.
Когда Беата убедилась, что Узе поддерживает её планы и согласилась на брак, против выступил отец немки. Отто Кёстлин отказывался благословить молодых людей, но через год сдался, заявив: «я не хочу видеть соплей и слёз, если что-то случится».
Свадьбу запланировали на 10 октября 1939 года, но она не состоялась из-за начала Второй мировой войны. Утром 28 сентября Ганса-Юргена назначили на должность инструктора при ВВС и в тот же день велели прибыть в Магдебург.
Ганс и Беата поженились за четыре часа до его отъезда по процедуре военного венчания. Их праздничный ужин проходил в заводской столовой и состоял из горохового супа и пива. В мае 1943 года Беата родила сына Клауса, а ровно через год — в 25 лет — стала вдовой. Её муж Ганс Узе погиб на войне.
Служба в Люфтваффе и побег из Берлина с сыном на перегруженном самолёте
В апреле 1942 года Беата перешла на завод по ремонту самолётов в Штраусберге, а в 1944-м стала пилотом Люфтваффе. В составе немецких ВВС она доставляла учебные самолёты в лётные училища, а боевые — во фронтовые соединения. Узе никогда не состояла в НСДАП, но конец войны встретила в звании капитана, а в её лётной книге значилось более 1800 полётов.
В апреле 1945 года Берлин окружили. Беата добралась до Рангсдорфа, забрала своего сына и служанку, а после вернулась на аэродром, где обнаружила, что её самолёт улетел. Тогда немка нашла заправленный самолёт с раненными, но без пилота, посадила туда сына, служанку и всех, кто хотел улететь, а после взлетела с огромным перегрузом. Приземлившись в северном Фризланде, она попала в плен к британцам.
Родители Беаты погибли во время войны: в январе 1945 года она приезжала к ним Варгенау и предлагала уехать, но они наотрез отказались покинуть имение.
От детских игрушек к взрослым: Беата становится секс-просветительницей
После освобождения из плена Беата поселилась во Фленсбурге. Летать она больше не могла — бывшим пилотам Люфтваффе это запрещалось. Чтобы прокормить себя и сына, она начала продавать детские игрушки и пуговицы, но общаясь с женщинами выяснила, что на самом деле волнует людей. Многие не могли наладить семейную жизнь, а ещё жаловались на нежелательные беременности.
В послевоенной Германии немцы не хотели заводить детей, потому что их было не на что содержать: многие не имели работы, а некоторые и жилья. Средства контрацепции отсутствовали, из-за чего росло число подпольных абортов. Беата стала развозить на велосипеде листовки, в которых рассказывала, что узнала от матери-врача о календарном методе контрацепции Огино-Кнауса.
В биографии Беате Узе вспоминала, как её поражали письма, приходившие от девушек. Они спрашивали, можно ли забеременеть от поцелуя и появляются ли дети из материнского пупка.
Тоненькая брошюра, напечатанная на плохой серой бумаге, получила название «Текст Икс» (Schrift X). Она стоила две рейхсмарки. Чуть более года понадобилось Узе, чтобы продать 32 тысячи экземпляров. В 1951 году Беата открыла собственную компанию, которая продавала презервативы и книжки «Гигиена брака».
В 1950-е годы бизнес Беаты Узе развивался стремительно: уже через пять лет после открытия компании продажи преодолели миллион марок, а спустя ещё четыре года — 5,5 миллиона. Заказы сделали 650 тысяч человек. В начале 1960-х Узе стала миллионером.
В 1960-е Беата Узе купила издательство, построила типографию и открыла свой первый магазин во Фленсбурге. Он назывался «Спецмагазин гигиены и брака» и стал первым в мире секс-шопом. В нём продавались контрацептивы, эротическое нижнее белье, стимулирующие препараты и первые, ещё примитивные игрушки.
Многие консервативные немцы были недовольны бизнесом Беаты: предварительные судебные разбирательства против предпринимательницы возбуждались более двух тысяч раз, но она проиграла только одно дело. В 1950-х в Баварии несколько магазинов Узе сожгли протестующие. В 1962 году Беату судили за выпуск презервативов «с усиками»: она получила штраф, но через семь лет на апелляции её оправдали.
В 1971 году у Беаты Узе было уже 25 магазинов по всей Западной Германии. Со временем менялись и нравственные нормы: в конце 1980-х предпринимательница получила награду за сексуальное просвещение. «За эти годы, продавая бельё и таблетки, кремы и смазки, специальную литературу и контрацептивы, я смогла залатать миллионы браков», — говорила Узе.
От крупнейшей фирмы по торговле эротикой в Европе до банкротства
В 1980-е годы фирма Беаты Узе стала крупнейшим игроком на европейском рынке по торговле эротикой. Её фирме принадлежала не только торговая сеть по всей Европе, но и специализированные кинотеатры, а затем и канал спутникового телевидения. К этому моменту Беата вышла замуж во второй раз, а её трое сыновей выросли и вошли в семейное предприятие.
Успешный бизнес позволил Беате исполнить несколько мечт: она купила собственный легкомоторный самолёт Cessna 172 и стала снова летать, а также открыла музей эротики в Берлине. Часть его экспозиции посвящена жизни самой Узе: например, там выставлена старинная касса, стоявшая в самом первом секс-шопе.
В 70 лет Беата начала заниматься глубоководным дайвингом, а в 75 — сдала экзамен на водолаза. Продолжая регулярно летать на своём самолёте, Узе мечтала умереть, разбившись. Её желание не сбылось: в возрасте 81 года она скончалась от пневмонии. На похоронах Беаты Узе играло весёлое кантри.
После смерти основательницы бизнес продолжили её сыновья, но в 2017 году компания разорилась и объявила себя банкротом.
После смерти основательницы бизнес продолжили её сыновья
компания разорилась и объявила себя банкротом
А были бы дочки - бизнес бы жил до сих пор. Спермобанки во всём виноваты.