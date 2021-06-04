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Истории
Максим Друковский

В Корее ежегодно проводят соревнование, где нужно ничего не делать. Побеждает участник с самым стабильными пульсом Статьи редакции

Участники на полтора часа отвлекаются от суеты и бездельничают — их не только не осуждают, но и награждают лучших.

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Фотография с первого соревнования в 2014 году

С 2014 года в Корее организовываются так называемые Space-out Competition — соревнования по отстранению и отключению от внешнего мира. Десятки людей собираются в одном месте и в течение 90 минут ничего не делают. За ними следят зрители и специальное жюри, состав которого замеряет пульс участников и следит, чтобы те не заснули. По задумке организаторов, участвующие люди могут на время выйти из ежедневной рутины, отвлечься и расслабиться.

Мероприятие придумала корейская художница Вупсиянг (Woopsyang) в 2014 году, тогда первое соревнование состоялось в Сеуле. Она заметила, что окружающие её люди постоянно выгорают: они усердно работают, заработанные деньги тратят на развлечения и материальные ценности, а позволить себе спокойствие и свободное время могут далеко не все. «Если вы единственный ничего не делаете, это кажется странным — вы сразу начинаете нервничать. Я подумала, что можно отвлекаться от рутины вместе, тогда всем будет спокойнее», — рассказала художница на официальном сайте соревнований.

Соревнование в 2017 году в Роттердаме

Вупсиянг позиционирует мероприятие как предмет искусства и разделяет на три составляющие. Первая — визуальная инсталляция, которая показывает контраст между группой отдыхающих людей и городскими жителями вокруг. Вторая — личный перформанс участников, каждый из которых демонстрирует ценность безделья. А спортивный аспект мотивирует участников и поощряет самых спокойных, заодно вовлекая зрителей.

Соревнования проводятся ежегодно в крупных городах Южной Кореи. Позже организаторов стали приглашать и в другие страны Азии и даже Европы: их принимали Пекин, Тайбэй и Роттердам. На конкурс стабильно регистрируется почти сотня участников. Спать нельзя, за этим следит жюри и исключает задремавших людей. По истечении времени зрители голосуют за тех участников, которые, по их мнению, отдыхали качественнее всех. Так формируется первая десятка, а уже из них выбирается победитель — участник с самым стабильным пульсом за прошедшие 90 минут.

Соревнование 2018 года в Гонконге

Из-за коронавируса формат соревнований поменялся. В 2020 году его вообще не проводили из-за строгих ограничений в Южной Корее, вместо этого прошёл виртуальный флэшмоб в тиктоке. Участники записывали короткие видео, на которых спокойно стояли или сидели под музыку, ничего не делая. Ролики сопровождались хэштегом «отстранение челлендж» на корейском языке.

В мае 2021 году мероприятие вернулось в офлайн, но с определёнными ограничениями: количество участников сократилось до 30 человек, а от городской суеты они отдыхали на природе — в лесу на острове Чеджудо.

Соревнование в 2021 году на острове Чеджудо

Журналисты издания Vice поговорили с одним из участников соревнований, 31-летним радиоведущим из Сеула Ли Радде. Он рассказал, что уже участвовал два года назад и занял первое место: «Мне часто говорят, что я отключаюсь даже посреди диалога. Я подумал, что будет весело поучаствовать здесь, да и на своём шоу смогу рассказать об этом. Но я в итоге победил, и это стало полной неожиданностью». По словам Радде, он не смотрел уроки медитации и не тренировался перед участием. Единственное, что потребовалось изучить заранее — удобные позы, в которых можно будет провести полтора часа.

О возобновлении соревнований предыдущий победитель узнал во время интервью с журналистами и в последний момент решил участвовать снова. Путь из столицы до места проведения занял около 10 часов: сперва на мотоцикле до побережья, а оттуда на пароме до Чеджудо. Кто-то из зарегистрировавшихся людей не смог приехать, Радде занял его место и в итоге завоевал серебро. «Поездка так меня вымотала, что я без проблем вошёл в нужное состояние», — прокомментировал он.

Моё величайшее достижение в жизни — победа в соревновании в 2019 году. Следуя этой логике, моё второе величайшее достижение — второе место в 2021 году.

Ли Радде
серебряный призёр 2021 года

Победителем первых пост-ковидных соревнований стала 34-летняя местная жительница Ким. По её словам, в последнее время ей тяжело расслабиться из-за работы — Ким держит собственную парикмахерскую на острове. «Было холодно, хотелось есть... Было слышно ворон и кашель участников, так что отвлечься было почти невозможно. Но потом удалось остановить мысли, словно во сне», — поделилась победительница.

Призёры 2021 года и организатор соревнований Вупсиянг

#корея #спорт #истории

4 4 комментария
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Опускал пульс до 46 ударов. Интересно сколько у победителей было.

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соревнование белых людей

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Русские вне конкуренции

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Основной претенден на победу из сборной России 

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