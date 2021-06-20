Парад ностальгии и архивных фото в честь 10-летия.

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Влад, Никита и муж Ольги Жигулиной — Андрей Мельник. Июнь 2014 года

TJ создавался силами небольшой группы энтузиастов. Со временем редакция росла, а основатели и первые редакторы проекта отправлялись дальше, оставляя после себя те принципы и ценности, что наш «медиакорабль» (да-да, когда-то в описании было написано именно так) сохраняет до сих пор.

В юбилейный день рождения мы попросили основателей и первых редакторов TJ рассказать историю (или просто поделиться воспоминаниями) о времени работы в команде.

Главред Никита Лихачёв: взлетим и поплаваем

У Влада во времена работы пресс-секом «ВКонтакте» был какой-то пунктик на стюардессах. Старички могут помнить историю про то, как соцсеть наняла к себе уволенную «Аэрофлотом» бортпроводницу — она посмеялась над рухнувшим «Суперджетом», когда ещё не было модным ругать эти самолёты. Мы весело и задорно вели хроники этого абсурда, включая многочисленные скандалы вокруг авиакомпании, посты Тёмы Лебедева и другие курьёзные случаи, связанные с кадровыми решениями высокого начальства.

Сюжет о великом противостоянии «Аэрофлота» и бортпроводницы по наводке Ильи Варламова:

Спустя около года нас позвали на экскурсию в «Аэрофлот». Тогда у авиаперевозчика была просто образцовая пресс-секретарь Александра Сидоркова — она большой профессионал и очень креативно подходила к взаимодействию с медиа, так что придумала целое мероприятие с походом на авиатренажёры, участием в импровизированной спасательной операции, презентацией новейших достижений на некой пресс-конференции. Но последнее было, скорее, предлогом увидеться и познакомиться с журналистами. Ну и, конечно же, были настоящие стюардессы в головном офисе.

Для меня попасть туда было чем-то запредельным: шёл 2013 год, TJournal тогда ещё даже не было двух лет, по меркам медиа мы ходили пешком под стол — ещё даже шутки про школу не начались. А нас зовут на солидное мероприятие, где сидят серьёзные дяди из серьёзной компании, для которой нормально подарить пришедшим гостям по новому iPad mini.

Понятно, что роль сыграли медийные выходки Влада и образовавшиеся вслед за этим связи — ну и он не будь дурак отлично провёл время в компании девушек в идеально отглаженной красной униформе. Через пару месяцев к команде уже присоединился Султан, за ним Вадим и другие ребята, и наш борт пошёл на взлёт — потом уже не возникало ощущения, что мы какие-то голодранцы.

Скажу честно: эту историю я вспомнил, потому что искал среди старых фотографий что-то про нашу команду, что цепляло бы взгляд, и среди всех картинок довольно редко можно бы встретить фотки Влада, где он светится от счастья.

Многолетний путь складывается из длинных тёмных и порой удручающих марафонов, между которыми находятся недолгие просветы в солнечных лучах, и в основном они связаны с осознанием: ого, мы чего-то добились, да мы, оказывается, чего-то стоим — можно и улыбнуться.

Вот ещё один из таких моментов. Февраль 2014 года, где-то за месяц до запуска vc.ru: кажется, мы сидим в чайхане с Костей Панфиловым и Андреем Загоруйко, основателем «Цукерберг позвонит». Ещё два года назад Андрей давал интервью как скандальный и таинственный гонзо-журналист, ставший сенсацией в диджитальной фейсбучной тусовке, а Костя начинал писать как неоплачиваемый стажёр-энтузиаст в Twi Journal — а теперь мы все вместе партнёры, медиаменеджеры, non penis canis est.

На этом фото ещё никто не знает, как события следующего месяца повлияют на страну и на будущее медиа, и участники разделяют какое-то общее чувство локального сотворения мира: они договорились делать «Комитет», они у руля, и скоро этот корабль должен отправиться в какое-то охрененное плавание. И никто не знает заранее, разобьётся он скалы или заберётся на гребень этой чёртовой волны, и жизнь нас ещё побросает по разным портам.

Даст случай волю — соберёмся.

Королева доброты и SMM Ольга Жигулина: работа сутками без выходных и много адреналина

Меня в TJ позвал Влад Цыплухин — тогда ещё не было никакой редакции, был только Никита, который писал о самых интересных скандалах и сливах рунета, а ещё робот Адам, написанный Ильёй Чекальским и отвечавший за сбор обсуждаемых тем в русскоязычном Твиттере. Влад пригласил меня заполнять соцсети новорождённого издания, а заодно помочь Адаму с модерацией.

Первый корпоративный выезд TJ, 2012 год

У нас был чат во «ВКонтакте», называвшийся «Полёт над гнездом» (привет, Кизи), и там мы обсуждали новости, заголовки, всё на свете. TJ начал расти, нас оказалось трое, четверо, а потом и полноценная редакция. Но я всё равно помню этот режим работы втроём, когда земля немного пылает под ногами, нужно успеть сделать всё и ещё чуть-чуть, дожить до выходных и сохранить силы на дежурство. Звучит жёстко, но я бы ни за что не отказалась от этого этапа, было по-настоящему круто и адреналиново, мы все горели идеей сделать что-то ценное и выкладывались насколько могли.

Я помню, когда клуб TJ (прежнее название сообщества — прим. TJ) устроил первую офлайн-встречу, и мы в редакции писали друг другу «ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ??? АААА, КАК ЗДОРОВО».

Помню, как приезжала в наш первый офис на Таганке, где Никита с Султаном Сулеймановым колдовали над очередным материалом на сотни тысяч просмотров. Как мы подолгу обсуждали всё подряд (не только заголовки!) с Вадимом Елистратовым. Как приходили новые ребята, которые определённо делали TJ лучше и круче. Как уходили в поисках своей дороги те, кто уже ощущался как член семьи.

И сегодня я очень хочу пожелать любимому изданию — и редакции, и сообществу — чтобы и дальше обороты набирались, а новые перспективы ждали за каждым поворотом. И не сбавлять скорости!

Повелитель кода Илья Чекальский: победить синдром самозванца и написать главного робота TJ

Для меня история TJ началась со встречи с Владом Цыплухиным и Сашей (нашим будущим арт-директором). В то время я работал над сервисом по продаже рекламы в твиттере и волей-неволей разбирался в API твиттера настолько хорошо, что синдром самозванца не мешал мне писать о себе, как о «главном специалисте по API соцсетей». Влад тогда о себе писал «Пресс-секретарь №1», в общем, так за одним столом собралось много скромных людей.

Часть команды на встрече с инвестором Львом Левиевым в центре Петербурга, июнь 2015 года

Ребята попросили проконсультировать о создании такого робота, который бы собирал самые популярные твиты из российского твиттера в одном месте в виде картины дня. Это были времена, когда ещё не было алгоритмических лент, твиттер был достаточно уютным, но при этом каждый день создавалось уже столько твитов, что мониторить их вручную становилось невозможно. Я написал первую версию робота, а потом плавно перешёл на работу над TJ (тогда — The Twitter Journal), постепенно из пяти человек, собирающихся на кухне, превратившегося в компанию из 100+ сотрудников с двумя офисами.

Большой босс Влад Цыплухин: геймифицировать твиттер и не облажаться

Мне кажется, что самая удивительная продуктовая история, с которой я сталкивался за всю историю проекта, — это биржа TwitterStock, где мы рассчитывали рейтинг блогеров и разрешали покупать их «акции». В 2011 году мы пришли к этому проекту из-за необходимости сделать так, чтобы TJournal заметили в медиа.

В поиске идеи мы сфокусировались на том, чтобы проект стал виральным, то есть был завязан на публикациях в Твиттере. Не помню, как именно в голову пришла идея биржи, но стало понятно, что если мы начнём отправлять в аккаунты людей сообщения «Я купил 20% @navalny», то проект сможет собрать аудиторию.

Мы не ожидали, что взорвётся настолько сильно. Помню, что Илья закончил работу над проектом в 2 или 3 ночи и мы решили, что можно его аккуратно запустить, чтобы повисел на проде, а на следующий день попробуем его раскачать. Но проснулись мы уже, когда серверы лежали, потому что проект заполонил весь эфир — о нем писали блогеры и российская пресса, то есть мы свою задачу решили.

Самое интересное, что через сутки наша почта была завалена письмами с вопросами о том, как докупить игровую валюту за реальные деньги, потому что «быстро все потратили, а хотим ещё». Наверное, мы могли бы развивать эту игру как полноценный проект с понятной монетизацией. Чуть позже его точный клон получил грант от правительства Сингапура, но они не смогли придумать развитие идеи и даже приходили к нам с предложением делать его вместе.

Не помню причин, по которым мы не стали его развивать, но до сих пор у меня этот проект висит в голове как недосказанная мысль. А по мере развития всяких NFT и привычки людей покупать виртуальные товары я всё чаще к нему возвращаюсь и пытаюсь додумать.

Первый шеф-редактор Султан Сулейманов: понтануться работой в TJ на свидании и выбесить Samsung

Я проработал в TJ чуть меньше года: с сентября 2013 года я присоединился к команде, чтобы помогать развивать новостное направление. Сначала я думал, что расскажу, как мы с Никитой Лихачёвым работали на износ: первые несколько месяцев мы ходили в офис, но буквально каждый вечер мы просто вскакивали в 0:45 со своих мест, осознав, что вот-вот закроется метро, мчались до ближайшей станции, доезжали до своих квартир и продолжали работать уже оттуда. Потом стало ясно, что если работать из дома, мы тупо сэкономим время на этой беготне.

Работая из дома, я однажды уснул прямо при редактуре текста (кажется, это был текст Вадима Елистратова). О том, почему я пропал на полчаса, мои коллеги узнали из поста в фейсбуке моей соседки — она выложила, как я сплю на диване, а руки мои на клавиатуре макбука.

Потом я подумал, что расскажу про нулевой день нашей работы в TJ. Тогда мне позвонил мой источник и сообщил новость; мы её выпустили на следующий день — эксклюзив! — но потом оказалось, что источник-то ожидал новость в «Ленте.ру», где я до этого работал. В общем, на следующий день тот же эксклюзив вышел в каком-то большом СМИ, а нашу новость никто не заметил.

Султан вступает в игру, 2013 год

Ещё можно было рассказать про худшее свидание в жизни: я тупо не успел дописать текст, пришёл в кафе с ноутбуком, сказал девушке из журфака, которую впервые видел: «Хочешь посмотреть, как работают настоящие журналисты?» и сидел, дописывал текст. Или про то, что время работы в TJ было пиком моей «популярности»: в Питере ко мне несколько раз подходили люди и просили сфотографироваться!

Султан не лукавит, мемы (раз и два) с ним не соврут:

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Но потом я вспомнил самый памятный эпизод моей работы в TJ, который точно не забыли олды: про интервью с главой SMM российского Samsung. Тогда было время, когда посты Samsung в соцсетях страшно бомбили: слова «кринж» ещё не было, но именно это ощущали люди, которые видели эти посты. Нам стало любопытно, как такое создаётся, поэтому я поехал в гости к их главному SMM-щику, пообщался с ним час и довольный уехал расшифровывать.

Была одна проблема: у нас в TJ были довольно строгие дедлайны, за которыми следил Влад Цыплухин (потому что сами мы дедлайны просирали максимально уверенно). Дедлайн у этого интервью истекал, а я только-только закончил расшифровку и редактуру — и не согласовал текст с героем, как мы договаривались. Немного пометавшись, я выпустил интервью без согласования, мол, ничего там страшного он не наговорил, всё довольно травоядно, проблем не будет.

Проблемы, конечно же, нашлись. Собственно, главная была прямо в заголовке, куда мы вынесли фразу героя про то, что слово «лопата» им в постах использовать нельзя. Помните времена, когда айфоны были маленькими, а самсунги — огромными лопатами? Вот все знали, что самсунг — это лопата, но сам самсунг, несмотря на всю смелость своего SMM, так писать не мог.

Нам немедленно прилетели претензии со стороны Samsung, а копирайт в России устроен так, что у героя интервью остаются права на всё, что он сказал: если он решит отозвать свои слова, придется подчиниться. Поэтому мы придумали такой выход: в интервью остались все мои вопросы, но тексты ответов были замазаны черным. Надо ли говорить, что это только подогрело интерес читателей к интервью, и в замазанном варианте его увидело чуть ли не больше людей, чем в оригинале?

Теперь уже легендарное интервью:

Главный по кино и играм Вадим Елистратов: одной рукой покрывать повестку, другой выдрачивать заголовки и запятые

До TJ я работал новостником в Variety Russia. Почти уверен в том, что сейчас уже и никто не вспомнит о том, что у этого издания была российская версия. Им нужно было поддерживать видимость жизни на сайте, так что мне была дана почти полная творческая свобода. Не отпускало только чувство, что я пишу в стол — новости, кажется, собирали просмотров по 300-700.

Примерно в эти же времена случился анонс GTA V, и я для своего блога сделал выжимку всей доступной информации об игре. Ко мне в личку постучался Никита Лихачёв и спросил, можно ли забрать пост на сайт под названием TJournal. Я согласился, а позже мы договорились о том, что я для них напишу колонку про «Гравитацию» Альфонсо Куарона.

Дальше закрутилось-завертелось, и вот я уже сижу на собеседовании с Владом Цыплухиным рядом с Казанским собором. Этот момент для меня был максимально сюрреалистичным, потому что всего за год до этого я чуть не взял у Влада автограф. Кто бы мог подумать, что я вскоре буду с ним вести дела.

Честно говоря, я не думаю, что когда-либо работал в более эффективной команде. Нас было всего четверо — Ольга Жигулина, Никита Лихачёв, Султан Сулейманов и я — но мы умудрялись не только покрывать основную повестку дня, но ещё и пытались, простите, выдрачивать каждый текст до запятой. Иногда мы могли выбирать лучший заголовок минут 20 — при активном участии Влада. Тогда мы ещё использовали чаты VK вместо Slack, и эти баталии там до сих пор хранятся.

Вадим, Влад и селфи-палка, 2016 год

От меня вроде как требовалось написать здесь красивую историю о ранних годах TJ, но я не вижу смысла что-то идеализировать. TJournal начался с колоссального количества труда, упорства и перфекционизма маленькой группы людей. Да, согласно сегодняшней терминологии, мы люто кранчили и порой приходили к выходным выжатыми до предела, но я понимаю, что не хотел бы пропустить этот период.

В те годы у меня было ощущение, что я быстро бегу по дороге, которую при этом строю сам, и в этом мне своими советами помогали все — Никита, Султан, Оля и Влад. Каждый по-своему. TJ писал о самых разных темах, в которых нужно было очень быстро разбираться и сразу после выпуска очередного текста делать весь SMM от «А» до «Я» — даже мемы придумывать и рисовать в фотошопе за 15 минут.

Сейчас «Комитет» постепенно превращается в маленькую (или большую?) корпорацию, и мы уже работаем совсем по-другому, но у меня нет никаких сомнений в том, что он построен на принципах, которые были заложены в тот период.