В Непале передают вакцину от Covid-19 через горную реку, чтобы привить жителей труднодоступных районов Статьи редакции
Граждане Непала протестуют и просят более богатые страны пожертвовать им вакцины.
В Непале один из самых высоких в мире темпов роста заболеваемости Covid-19: заражения появились даже в горных районах, куда не так просто добраться. Вакцин в стране не хватает: власти приостановили поставки из-за вспышки заболеваемости в Индии. Местные жители организовали движение Vaccines for Nepal и призывают правительство Великобритании пожертвовать им партию препаратов.
В мае за месяц заболеваемость коронавирусом в Непале выросла в 30 раз. В больницах не хватает мест, аппаратов ИВЛ и кислородных баллонов — правительство даже попросило не брать их с собой альпинистов, поднимающихся на Эверест. Из 30 миллионов вакцинировались три миллиона, но только первым компонентом — они не могут получить вторую дозу из-за нарушения поставок из Индии.
Ветераны-гуркхи (непальские солдаты-добровольцы, воевавшие на стороне Британии во Второй мировой войне), живущие в горной деревне Барпак, призвали британское правительство отправить в страну партию AstraZeneca. 15 мая в Лондоне прошла акция солидарности с гуркхами. Протестующие требовали предоставить ветеранам равную с британскими коллегами пенсию и пожертвовать вакцины.
Участники протеста направили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо с просьбой дать ответ до полуночи 30 июня. Демонстранты заявили, что с 1 июля начнут голодовку, если их требования не удовлетворят.
Группа шотландских депутатов направила министру иностранных дел Доминику Раабу письмо с просьбой помочь Непалу.
Рааб в ответ на запросы заявил, что Великобритания и так регулярно помогает Непалу в борьбе с пандемией.
Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли призвал Великобританию срочно предоставить стране партию вакцин, ссылаясь на военное сотрудничество между двумя государствами: «Гурхи служат Великобритании в течение многих лет, постоянно ставя свою жизнь под угрозу. Между нашими странами очень глубокая связь».
Оли также призвал всё международное сообщество обеспечить справедливое распределение вакцин.
Оли поблагодарил Индию, Китай, США, Японию, Россию и другие страны за поставки кислорода, медицинского оборудования и вакцин. Например, Вашингтон выделил Непалу 50 миллионов долларов на помощь в борьбе с пандемией, и в начале июня объявил, что отправил в государства Азии 7 миллионов доз вакцины.
Граждане Непала протестуют и просят более богатые страны пожертвовать им вакцины.
Тем временем в России скупают фиктивные сертификаты о вакцинировании.
На химзащиту деньги есть, а на пару железяк через речку нет.