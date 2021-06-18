Граждане Непала протестуют и просят более богатые страны пожертвовать им вакцины.

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В Непале один из самых высоких в мире темпов роста заболеваемости Covid-19: заражения появились даже в горных районах, куда не так просто добраться. Вакцин в стране не хватает: власти приостановили поставки из-за вспышки заболеваемости в Индии. Местные жители организовали движение Vaccines for Nepal и призывают правительство Великобритании пожертвовать им партию препаратов.

Фото Prakash Mathema/Agence France-Presse — Getty Images

В мае за месяц заболеваемость коронавирусом в Непале выросла в 30 раз. В больницах не хватает мест, аппаратов ИВЛ и кислородных баллонов — правительство даже попросило не брать их с собой альпинистов, поднимающихся на Эверест. Из 30 миллионов вакцинировались три миллиона, но только первым компонентом — они не могут получить вторую дозу из-за нарушения поставок из Индии.

Ветераны-гуркхи (непальские солдаты-добровольцы, воевавшие на стороне Британии во Второй мировой войне), живущие в горной деревне Барпак, призвали британское правительство отправить в страну партию AstraZeneca. 15 мая в Лондоне прошла акция солидарности с гуркхами. Протестующие требовали предоставить ветеранам равную с британскими коллегами пенсию и пожертвовать вакцины.

Участники протеста направили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо с просьбой дать ответ до полуночи 30 июня. Демонстранты заявили, что с 1 июля начнут голодовку, если их требования не удовлетворят.

Группа шотландских депутатов направила министру иностранных дел Доминику Раабу письмо с просьбой помочь Непалу.

Великобритания и Непал были друзьями и союзниками более 200 лет, и все же, когда они больше всего в нас нуждаются, мы не делаем того, что нужно, чтобы помочь им. Если у нас есть запасные вакцины, кислород и аппараты ИВЛ, мы должны отправить их в Непал, так как их система здравоохранения не справляется. Кирсти Блэкман депутат

Mike Amesbury MP @MikeAmesburyMP



I've urged the Govt to help provide supplies of medical equipment and vaccines



Thanks to Nepal urgently needs help to fight Covid. It has the world's highest transmission rate & isn't getting vaccines fast enoughI've urged the Govt to help provide supplies of medical equipment and vaccinesThanks to @alliance4nepuk for their work helping to tackle the virus there https://t.co/X1SgPNU0Kf «Непал срочно нуждается в помощи в борьбе с Covid. Там самые высокие темпы заболеваемости в мире и страна не получает вакцины достаточно быстро. Я призвал правительство предоставить медицинское оборудование и вакцины. Благодарю @alliance4nepuk за работу, которая помогает справиться с вирусом там».

Рааб в ответ на запросы заявил, что Великобритания и так регулярно помогает Непалу в борьбе с пандемией.

Мы были одной из первых стран, которые отправили в Непал экспертов в области здравоохранения и спасительное медицинское оборудование, в том числе 260 аппаратов ИВЛ и 2000 единиц средств индивидуальной защиты, чтобы помочь стране в борьбе с Covid-19. Великобритания — ведущий спонсор COVAX, международной инициативы по закупке и справедливому распределению вакцин. В этом году мы выделили 548 миллионов фунтов стерлингов на программу, которая предоставит более миллиарда вакцин развивающимся странам, включая Непал.

Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли призвал Великобританию срочно предоставить стране партию вакцин, ссылаясь на военное сотрудничество между двумя государствами: «Гурхи служат Великобритании в течение многих лет, постоянно ставя свою жизнь под угрозу. Между нашими странами очень глубокая связь».

Оли также призвал всё международное сообщество обеспечить справедливое распределение вакцин.

Страны G7 и G20 должны выполнить свои международные обязательства. Развивающиеся страны столкнулись с нехваткой вакцин и других жизненно важных лекарств. Неравное распределение вакцин — предмет глобального обсуждения сотрудничества в борьбе с пандемией. Кхадга Прасад Шарма Оли премьер-министр Непала