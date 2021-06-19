Заточение в Waffle House: американец провёл 15 часов за поеданием вафель в наказание за проигрыш в фэнтези-футболе Статьи редакции
«Отсидка» составляла сутки, но за каждую съеденную вафлю приговор мужчине сокращался на час.
Американский журналист из издания Clarion Ledger Ли Сандерлин предложил друзьям по фэнтези футболу (игра, в которой участники формируют виртуальные команды футболистов и набирают зачётные баллы) условие — проигравший в финальном рейтинге должен будет провести сутки в ресторане Waffle House. И сам стал жертвой придумки.
«Это было бы так смешно, смотреть, как кто-то из 11 членов нашей лиги проходит через это. Естественно, это был бы не я», — рассуждал Сандерлин. Но в первые три недели турнира половина его команды отправилась в запас с травмами, а другие не справлялась с нагрузкой.
После этого твита история Сандерлина завирусилась в соцсетях — за медленным и мучительным процессом поедания вафель следило множество людей в Твиттере. Как пишет The New York Times, к моменту окончания «заключения» твиты «виновника» лайкнули больше 62 тысяч раз, а к его твитам оставили десяти тысяч твитов.
Первые два часа «заключения» прошли неплохо — Сандерлин съел две большие вафли с сиропом, а затем заказал ещё две порции. «И началось. Я начал чувствовать себя так, будто мне в горло заливают цемент», — продолжает историю американец. Стремительный рост внимания к его истории в Твиттере придал ему сил на новую вафлю, но, начав её есть, вскоре почувствовал себя ещё хуже. Тогда он уточнил у напарников по фэнтези-футболу условия наказания:
- Проигравший может выходить из закусочной подышать воздухом;
- Проигравшему не грозит санкций в случае рвоты (чуть позже это ему здорово помогло.
Пересилив себя, Сандерлин занялся шестой вафлей, но на неё у него «ушли часы», эта же история повторилась с седьмой. Решив сделать перерыв, «заключенный» переключился на несколько кружек кофе, прослушивание подкаста и решение кроссвордов. Затем у него открылось «третье» дыхание, которое позволило ему осилить ещё две вафли.
На часах было семь утра, и с учетом съеденного заключение американца закончилось. Он как раз собирался уходить, когда к нему подошла женщина по имени Синди Хейс. Как и многие другие, она внимательно следила за «отсидкой» мужчины в соцсетях. Она проехала около 24 километров на машине, чтобы встретиться с репортёром лично и поделиться своей историей.
В 2020 году старший сын Хейс, большой любитель фэнтези-футбола, скончался. Он должен был отпраздновать свой день рождения за неделю до наказания журналиста. «Каким-то образом моя глупая интернет-забава вызвала у неё улыбку — редкое для неё явление в эти дни. Она поблагодарила меня за то, что я сделал её день ярче, и ушла». Внезапно эти 15 часов оказались стоящими в том смысле, в котором не были ранее", — заключил Сандерлин.
я съел девять вафлей
@Roman Persianinov, ну ёманарот.
Разумный ГОСТ
Людям нравится смотреть на то как другие мучаются.
Вот, например, у редактора дежурство в выходной. Это же кайф смотреть, как он тужится найти инфоповод.