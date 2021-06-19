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Истории
Roman Persianinov

Заточение в Waffle House: американец провёл 15 часов за поеданием вафель в наказание за проигрыш в фэнтези-футболе Статьи редакции

«Отсидка» составляла сутки, но за каждую съеденную вафлю приговор мужчине сокращался на час.

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Американский журналист из издания Clarion Ledger Ли Сандерлин предложил друзьям по фэнтези футболу (игра, в которой участники формируют виртуальные команды футболистов и набирают зачётные баллы) условие — проигравший в финальном рейтинге должен будет провести сутки в ресторане Waffle House. И сам стал жертвой придумки.

«Это было бы так смешно, смотреть, как кто-то из 11 членов нашей лиги проходит через это. Естественно, это был бы не я», — рассуждал Сандерлин. Но в первые три недели турнира половина его команды отправилась в запас с травмами, а другие не справлялась с нагрузкой.

Lee Sanderlin @LeeOSanderlin
I am coming to you live from a Brandon, Mississippi Waffle House. I, a total loser, came in last place in my fantasy football league. As punishment, I spend 24 hours in a Waffle House. Every waffle I eat shaves an hour off the clock. It’s 4:07 Central. https://t.co/oRugzU7rQT
На связи из Waffle House в Брэндоне, Миссисипи. Я, полный неудачник, занял последнее место в своей лиге в фэнтези-футболе. В наказание я проведу 24 часа в Waffle House. Каждая съеденная вафля сокращает время на час. Сейчас 4:07 по центральному времени

После этого твита история Сандерлина завирусилась в соцсетях — за медленным и мучительным процессом поедания вафель следило множество людей в Твиттере. Как пишет The New York Times, к моменту окончания «заключения» твиты «виновника» лайкнули больше 62 тысяч раз, а к его твитам оставили десяти тысяч твитов.

Первые два часа «заключения» прошли неплохо — Сандерлин съел две большие вафли с сиропом, а затем заказал ещё две порции. «И началось. Я начал чувствовать себя так, будто мне в горло заливают цемент», — продолжает историю американец. Стремительный рост внимания к его истории в Твиттере придал ему сил на новую вафлю, но, начав её есть, вскоре почувствовал себя ещё хуже. Тогда он уточнил у напарников по фэнтези-футболу условия наказания:

  • Проигравший может выходить из закусочной подышать воздухом;
  • Проигравшему не грозит санкций в случае рвоты (чуть позже это ему здорово помогло.

Пересилив себя, Сандерлин занялся шестой вафлей, но на неё у него «ушли часы», эта же история повторилась с седьмой. Решив сделать перерыв, «заключенный» переключился на несколько кружек кофе, прослушивание подкаста и решение кроссвордов. Затем у него открылось «третье» дыхание, которое позволило ему осилить ещё две вафли.

На часах было семь утра, и с учетом съеденного заключение американца закончилось. Он как раз собирался уходить, когда к нему подошла женщина по имени Синди Хейс. Как и многие другие, она внимательно следила за «отсидкой» мужчины в соцсетях. Она проехала около 24 километров на машине, чтобы встретиться с репортёром лично и поделиться своей историей.

В 2020 году старший сын Хейс, большой любитель фэнтези-футбола, скончался. Он должен был отпраздновать свой день рождения за неделю до наказания журналиста. «Каким-то образом моя глупая интернет-забава вызвала у неё улыбку — редкое для неё явление в эти дни. Она поблагодарила меня за то, что я сделал её день ярче, и ушла». Внезапно эти 15 часов оказались стоящими в том смысле, в котором не были ранее", — заключил Сандерлин.

Lee Sanderlin @LeeOSanderlin
The sun is rising, it’s a new day and I’m never eating waffles again. That’s 9 waffles and 15 hours in this restaurant. S/o to the staff for letting me hang out on a slow night (I tipped them well don’t worry). This was horrible and I recommend no one ever do this. https://t.co/PDGsuHYINf
Восходит солнце, начался новый день, и я никогда не буду больше есть вафли. За 15 часов я съел девять вафель в этом ресторане. Большое спасибо сотрудникам ресторана, что разрешили мне задержаться на ночь (я оставил хорошие чаевые, не переживайте). Это было ужасно и я никому не рекомендую заниматься подобным

#соцсети #твиттер #сша

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11
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Ваня Погост

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я съел девять вафлей

@Roman Persianinov, ну ёманарот.

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Roman Persianinov

Ваня
1

Торопился на дежурстве дописать, опечатался. Спасибо!

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Алексей Логачев

Roman
0

У тебя была всего одна задача... 

Ответить

Roman

Алексей
0

Фига ли одна? Параллельно ещё три задачи

Ответить

AUBE

0

Через какой кошмар только приходится проходить людям

Ответить

Грандиозный цветок

0

посрать сходить-то хоть давали?

Ответить

AUBE

0

теперь он вафлист

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Глубокий кавалер

0

Вот реально люди готовы тратить свое время на то, чтобы смотреть, как кто-то запихивает в себя еду? Один из самых странных видов развлечений.

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Роман Александров

Глубокий
0

@Порфирьевич 

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Разумный ГОСТ

Глубокий
0

Людям нравится смотреть на то как другие мучаются.
Вот, например, у редактора дежурство в выходной. Это же кайф смотреть, как он тужится найти инфоповод.

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