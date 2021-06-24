Радужные флаги, подсветка других стадионов и поддержка от местных брендов.

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Немецкие болельщики возле стадиона в Мюнхене перед матчем с Венгрией @sopitas

Что происходит в Венгрии

В Венгрии работает намного более жёсткое законодательство в сфере ЛГБТ, чем во многих других странах Евросоюза. К примеру, в стране запрещены однополые браки, а трансгендерным мужчинам и женщинам нельзя изменять половую принадлежность в официальных документах.

В декабре 2020 года в Конституции прописали, что матерью ребёнка может быть только женщина, а отцом — мужчина, таким образом запретив однополым парам усыновлять детей. Также детей фактически разрешили усыновлять только женатым парам, что закрыло популярный способ обойти закон: раньше один из партнёров мог беспрепятственно подать документы на усыновление как одинокий человек, а теперь ему нужно получить разрешение министра по делам семьи.

В июне 2021 года появился новый повод для обсуждений: парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди людей младше 18 лет. За него проголосовали на фоне уличных акций: на протесты перед парламентом вышли тысячи людей.

Новый закон:

запрещает распространять среди детей материалы с тем, что сочтут пропагандой гомосексуальности или гендерной идентичности. Включая рекламу;

запрещает показывать в школах материалы о гомосексуальности и трансгендерности;

запрещает преподавать в школах кому-либо кроме учителей, а также персон или организаций, утверждённых властями и внесённых в специальный реестр. Это в первую очередь направлено против некоммерческих независимых организаций;

обязывает телеканалы ставить плашку «18+» на фильмы, сериалы и другой контент, где есть гомосексуалы, ЛГБТ-символика и другие вещи, которые могут нарушать правила о гей-пропаганде.

Законы против ЛГБТ обычно инициирует правительство Виктора Орбана, возглавившего Венгрию в 2010 году, и его партия Фидес — Венгерский гражданский союз, которая составляет большинство в парламенте.

Режим Орбана последовательно критикуют правозащитники вроде Amnesty International, а также руководство ЕС. Из-за нового закона Евросоюз даже угрожает Венгрии сокращением выплат. Актуальный опрос международной компании Ipsos показывает, что 46% венгров поддерживают однополые браки и 56% выступают за то, чтобы гомосексуальные пары могли усыновлять детей.

Протестующий в Будапеште 14 июня: в руках у него плакат с отфотошопленным Виктором Орбаном AFP

Что именно хотели в Мюнхене и что ответил УЕФА

Мюнхен — это единственный немецкий город среди европейских городов, которые принимают чемпионат Европы по футболу. Германия попала в группу с Венгрией и должна была сыграть с ней 23 июня на «Альянц Арене», где обычно выступает местная «Бавария».

За несколько дней до этой даты на Change.org появилась петиция о подсветке стадиона во время матча радужными цветами ради «сигнала» венгерскому правительству. Об этом же попросил мэра Мюнхена Дитера Райтера городской совет. Но когда глава города отправил УЕФА запрос о подсветке стадиона, организатор Евро-2020 его отклонил.

Как выглядит «Альянц Арена» с «радужной» подсветкой Getty Images

УЕФА объяснила своё решение тем, что остаётся вне политики, а запрос носит именно политический контекст. Организация предложила немцам подсветить Мюнхен в другие дни: 28 июня, когда проводятся ежегодные гей-парады, или в период с 3 по 9 июля.

Как УЕФА вызвал «обратный эффект» и своим заявлением сделал себе только хуже

УЕФА вызвал шквал критики в свой адрес. Райтер разочаровался решением организации и назвал «постыдным» запрет выразить солидарность с ЛГБТ-сообществом, а гей-сообщество Мюнхена пообещало раздать «радужные» флаги болельщикам на «Альянц Арене».

ЛГБТ-флаги на мэрии Мюнхена. Местные власти опубликовали этот пост на фоне скандала

Клубы-владельцы многих других немецких стадионов, которые не принимают участия в Евро-2020, пообещали подсветить арены во время матча с Венгрией. В поддержку Мюнхена также выступили многие немецкие бренды — от BMW и Volkswagen до Siemens и HypoVereinsbank.

Stefan Leifert @StefanLeifert Aus Protest gegen das Regenbogen-Verbot der UEFA taucht sich nun auch Münchens Wirtschaft in die Farben des Regenbogens: die Twitter-Profile vom BMW, Siemens, Sparkasse, HypoVereinsbank 👇 https://t.co/VE6ls3Vgne [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/06fc2bfd-7c68-552a-bc6c-bc43aee1dce3\/","width":817,"height":1005}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b0a14694-e0d3-56f2-91cf-621ca2d28379\/","width":797,"height":977}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/09799f18-08b7-5555-b37b-6fe0bdf8bd6d\/","width":828,"height":905}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/502fae27-0c93-5105-8d64-de6684da4f9d\/","width":828,"height":1792}}}] Немецкие бренды поставили ЛГБТ-аватарки на профили в соцсетях

Против запрета УЕФА также косвенно высказался футболист сборной Франции и чемпион мира Антуан Гризманн. «Радужные» аватарки в соцсетях поставили некоторые футбольные клубы, например, «Ювентус» и «Барселона».

В ответ на шквал критики УЕФА выпустил разъяснение по поводу флага. Организация отметила, что «уважает радугу» и поддерживает принципы, которые за ней стоят, включая толерантность к каждому человеку, вне зависимости от опыта, вероисповедания и гендера.

УЕФА подчеркнул, что отказал властям Мюнхена только потому, что предложение носило политический характер. «Для нас радуга — это не политический символ, а знак приверженности разнообразию и инклюзивности», — отметили в организации. Впрочем, это заявление вызвало спорную реакцию в соцсетях, где УЕФА обвинили в лицемерии и непоследовательности.

Матч Германии с Венгрией в итоге всё равно прошёл под знаком ЛГБТ

Трибуны «Альянц Арены» заполнились людьми с «радужной» символикой, которая явно бы не появилась на стадионе в таком объёме в другой ситуации. Местные активисты раздали болельщикам более 10 тысяч ЛГБТ-флагов.

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Esta noche, aficionados llevaron banderas LGBT al estadio del Bayern Munich como protesta ante la negativa de la UEFA para iluminar el inmueble con los colores 🌈🏳‍🌈 ¿Que no me vas a dejar iluminar mi estadio? ¡Pues va!Esta noche, aficionados llevaron banderas LGBT al estadio del Bayern Munich como protesta ante la negativa de la UEFA para iluminar el inmueble con los colores 🌈🏳‍🌈 https://t.co/tWQIVYRH9c [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/de383c5b-a731-5434-a886-7040b43e39b8\/","width":1024,"height":683}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c0920946-57b0-59db-990b-769d95989800\/","width":846,"height":1024}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8fdc202e-4aaf-5d42-b239-4637dde20f48\/","width":1024,"height":759}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/582d75f7-3f88-50f8-bd64-3741d8bb888e\/","width":1024,"height":683}}}]

DW Sports @dw_sports



Local LGBT rights activists are equipping matchgoers with 11,000 rainbow flags outside Munich's Allianz Arena in response to UEFA's refusal to illuminate the stadium in LGBT flag colors for Germany's game against Hungary.



#GERHUN #EURO2020 https://t.co/O0beyPwwRq No rainbow lights? No problem!Local LGBT rights activists are equipping matchgoers with 11,000 rainbow flags outside Munich's Allianz Arena in response to UEFA's refusal to illuminate the stadium in LGBT flag colors for Germany's game against Hungary. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e5150ae8-7566-570e-9d2d-7fc2abd97434\/","width":1280,"height":721}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/47dca607-a1c3-5f5f-976d-6eba6c7ae424\/","width":1280,"height":720}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c8a75f59-0823-52b3-a8b1-8054d91e9f62\/","width":1280,"height":721}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/572cf0dd-65a8-5d56-9e17-44c9cc4eeb7f\/","width":1280,"height":720}}}]

Перед началом матча, во время исполнения венгерского гимна, на поле выбежал болельщик с ЛГБТ-флагом. Немецкие фанаты встретили его одобрением. Стюарды повалили его на землю и вывели с поля.

Archie Rhind-Tutt @archiert1 Oh wow! One spectator just ran on with a rainbow flag during the Hungarian national anthem. Loud cheers from the Germany block https://t.co/EDJzdV0tbx

Стихийную акцию поддержали и немецкие футболисты. Капитан сборной Германии Мануэль Нойер вышел на матч с капитанской повязкой в «радужных» цветах — впрочем, он делал это и в других играх. А когда полузащитник Леон Горецка, который не раз выражал поддержку ЛГБТ-сообществу, праздновал гол в ворота Венгрии, он сложил пальцами сердце и показал трибунам.

aidan o'hara @oharaa Goretzka with a goal to remember before his teammate slams his head into the ground to ensure he probably won't https://t.co/Ch2pq8vd0w Гол Горецки

Другие немецкие стадионы, как и обещали, подсветили арены цветами радуги, пока шёл матч Германия-Венгрия. Так поступили стадионы в Берлине, Вольфсбурге, Дюссельдорфе, Кельне и Франкфурте.