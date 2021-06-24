Матч Германии и Венгрии прошёл под знаком поддержки ЛГБТ. Немцы протестуют из-за запрета УЕФА «радужно» подсветить арену Статьи редакции
Радужные флаги, подсветка других стадионов и поддержка от местных брендов.
Что происходит в Венгрии
В Венгрии работает намного более жёсткое законодательство в сфере ЛГБТ, чем во многих других странах Евросоюза. К примеру, в стране запрещены однополые браки, а трансгендерным мужчинам и женщинам нельзя изменять половую принадлежность в официальных документах.
В декабре 2020 года в Конституции прописали, что матерью ребёнка может быть только женщина, а отцом — мужчина, таким образом запретив однополым парам усыновлять детей. Также детей фактически разрешили усыновлять только женатым парам, что закрыло популярный способ обойти закон: раньше один из партнёров мог беспрепятственно подать документы на усыновление как одинокий человек, а теперь ему нужно получить разрешение министра по делам семьи.
В июне 2021 года появился новый повод для обсуждений: парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди людей младше 18 лет. За него проголосовали на фоне уличных акций: на протесты перед парламентом вышли тысячи людей.
Новый закон:
- запрещает распространять среди детей материалы с тем, что сочтут пропагандой гомосексуальности или гендерной идентичности. Включая рекламу;
- запрещает показывать в школах материалы о гомосексуальности и трансгендерности;
- запрещает преподавать в школах кому-либо кроме учителей, а также персон или организаций, утверждённых властями и внесённых в специальный реестр. Это в первую очередь направлено против некоммерческих независимых организаций;
- обязывает телеканалы ставить плашку «18+» на фильмы, сериалы и другой контент, где есть гомосексуалы, ЛГБТ-символика и другие вещи, которые могут нарушать правила о гей-пропаганде.
Законы против ЛГБТ обычно инициирует правительство Виктора Орбана, возглавившего Венгрию в 2010 году, и его партия Фидес — Венгерский гражданский союз, которая составляет большинство в парламенте.
Режим Орбана последовательно критикуют правозащитники вроде Amnesty International, а также руководство ЕС. Из-за нового закона Евросоюз даже угрожает Венгрии сокращением выплат. Актуальный опрос международной компании Ipsos показывает, что 46% венгров поддерживают однополые браки и 56% выступают за то, чтобы гомосексуальные пары могли усыновлять детей.
Что именно хотели в Мюнхене и что ответил УЕФА
Мюнхен — это единственный немецкий город среди европейских городов, которые принимают чемпионат Европы по футболу. Германия попала в группу с Венгрией и должна была сыграть с ней 23 июня на «Альянц Арене», где обычно выступает местная «Бавария».
За несколько дней до этой даты на Change.org появилась петиция о подсветке стадиона во время матча радужными цветами ради «сигнала» венгерскому правительству. Об этом же попросил мэра Мюнхена Дитера Райтера городской совет. Но когда глава города отправил УЕФА запрос о подсветке стадиона, организатор Евро-2020 его отклонил.
УЕФА объяснила своё решение тем, что остаётся вне политики, а запрос носит именно политический контекст. Организация предложила немцам подсветить Мюнхен в другие дни: 28 июня, когда проводятся ежегодные гей-парады, или в период с 3 по 9 июля.
Как УЕФА вызвал «обратный эффект» и своим заявлением сделал себе только хуже
УЕФА вызвал шквал критики в свой адрес. Райтер разочаровался решением организации и назвал «постыдным» запрет выразить солидарность с ЛГБТ-сообществом, а гей-сообщество Мюнхена пообещало раздать «радужные» флаги болельщикам на «Альянц Арене».
Клубы-владельцы многих других немецких стадионов, которые не принимают участия в Евро-2020, пообещали подсветить арены во время матча с Венгрией. В поддержку Мюнхена также выступили многие немецкие бренды — от BMW и Volkswagen до Siemens и HypoVereinsbank.
Против запрета УЕФА также косвенно высказался футболист сборной Франции и чемпион мира Антуан Гризманн. «Радужные» аватарки в соцсетях поставили некоторые футбольные клубы, например, «Ювентус» и «Барселона».
В ответ на шквал критики УЕФА выпустил разъяснение по поводу флага. Организация отметила, что «уважает радугу» и поддерживает принципы, которые за ней стоят, включая толерантность к каждому человеку, вне зависимости от опыта, вероисповедания и гендера.
УЕФА подчеркнул, что отказал властям Мюнхена только потому, что предложение носило политический характер. «Для нас радуга — это не политический символ, а знак приверженности разнообразию и инклюзивности», — отметили в организации. Впрочем, это заявление вызвало спорную реакцию в соцсетях, где УЕФА обвинили в лицемерии и непоследовательности.
Матч Германии с Венгрией в итоге всё равно прошёл под знаком ЛГБТ
Трибуны «Альянц Арены» заполнились людьми с «радужной» символикой, которая явно бы не появилась на стадионе в таком объёме в другой ситуации. Местные активисты раздали болельщикам более 10 тысяч ЛГБТ-флагов.
Перед началом матча, во время исполнения венгерского гимна, на поле выбежал болельщик с ЛГБТ-флагом. Немецкие фанаты встретили его одобрением. Стюарды повалили его на землю и вывели с поля.
Стихийную акцию поддержали и немецкие футболисты. Капитан сборной Германии Мануэль Нойер вышел на матч с капитанской повязкой в «радужных» цветах — впрочем, он делал это и в других играх. А когда полузащитник Леон Горецка, который не раз выражал поддержку ЛГБТ-сообществу, праздновал гол в ворота Венгрии, он сложил пальцами сердце и показал трибунам.
Другие немецкие стадионы, как и обещали, подсветили арены цветами радуги, пока шёл матч Германия-Венгрия. Так поступили стадионы в Берлине, Вольфсбурге, Дюссельдорфе, Кельне и Франкфурте.
Что касается самого Орбана, то он должен был посетить матч с Германией в Мюнхене. Но через несколько часов после того, как УЕФА опубликовал заявление о поддержке ЛГБТ-сообщества, президент Венгрии отменил поездку, сообщили немецкие СМИ. Команды сыграли 2:2: Германия заняла второе место в группе и вышла в плей-офф, а Венгрия выбыла из турнира.
Люби геев, пидор
Пропаганда как она есть
Тупость как она есть. Приняли миллион антигейских законов и удивляются
Эта акция была против Венгров гений
Заебали с той темой
Лучи поддержки дон
это где он так?
На сходке гомодыровцев. Правда не понимает, что это флаг мира, а не только любителей ебаться в жопу.
Как же они суют свою пропаганду во все углы, им там в Германии жить в кайф, вот нафига ещё и пихать это в футбол? Не равные права им нужны( которые они в Европе имеют) а хотят просто задавить гетеросексуалов и показать своё превосходство, ещё и детей в парады вовлекают
Вторичный пистолет
И в чём они не правы?
В том что у них и так больше прав и привилегий чем у белого гетеросексуального мужчины, а им нужно ещё и ещё. Они хотят задавить институт семьи и устраивать парады по всем городам где они будут на публику фистить друг друга в жопы. Адекватные геи в Европе/сша не любят гей парады и не ходят на них
Институт семьи сам себя задавил давным давно.
фистить друг друга в жопы
Ни разу не видел, чтобы кто-то публично фистил кого-то в жопу, но с удовольствием посмотрел бы на этот перформанс.
Я белый гетеросексуальный мужчина, который живёт в ФРГ, и пусть я не гражданин этой страны, мои права ограничены лишь в возможности участвовать в федеральных выборах и всё.
Всё же эта шарманка про "белого гетеросексуального мужчину" мне понятна! Чем же меня ущемляют?
Люди хотят футбол, а им суют геев
Неопределенный
Это для того, что бы у тебя появилось непреодолимое желание вступить хоть с кем-нибудь в гомосексуальноюый контакт.
Нет, это хрень которую суют тем кому она не интересна, все западные компании ведут эту пропаганду
Неопределе
Ну это как с социальной рекламой, кому-то она может не нравиться, кому-то похер, но она есть,потому что в обществе есть дискриминация.
@Mikhail Lukup изнасилуй девушку, тебе ничего не будет.
Неопределенный
Я никогда не совершаю преступлений направленных против личности и чужого имущества.
Да щас! Я вот типа мигрант, мне за домогательства прилетит так, что мало не покажется.
Есть геюги в редакции? В комитете?
А у тж лого почему не в радуге, кстати
Почему немцы так топят за ЛГБТ, прям чуть ли не больше всех в Европе?
Они топят не конкретно за ЛГБТ. Цвета и символика ЛГБТ в данном случае - просто способ донесения и выражения месседжа за свободу, равноправие, отсутствие дискриминации и т.д.
Так уж сложилось у немцев, что надо экстремально топить за что-нибудь. Если уж ты "националист", то надо жечь евреев и со всеми воевать. Если уж ты "либерал", то надо запрещать книги и сажать людей в тюрьму за "нелиберальные" взгляды, вводить санкции против недостаточно "либеральных" соседей. И при этом надо еще всех поучать а-ля кролик из советского Вонни.
Очень развит этатизм, доверие государству и официальным экспертам через край.
Что касается самого Орбана, то он должен был посетить матч с Германией в Мюнхене. Но через несколько часов после того, как УЕФА опубликовал заявление о поддержке ЛГБТ-сообщества, президент Венгрии отменил поездку, сообщили немецкие СМИ.
Испугался, что на стадионе увидит радугу и захочется мужика трахнуть
После Гитлера теперь немцы вынуждены быть ультра-пусечками, чтобы не было аналогий и не дай Б-г никто ничего такого не подумал. Печальное зрелище
Передаю из тайной штабквартиры Ной-Вольфсшанце: План Барбаросса-2 уже в стадии quality assurance.
По этому поводу я почитал комментарии на чемпионате и спортс.ру (на спортсе удивительно подробная статья кстати).
Там всё ожидаемо, сплошные дорогие соотечественники и их нравы.
Впрочем тж семимильными шагами движется в ту же сторону, в чем вы можете убедиться уже прямо в комментариях под этим материалом, спасибо цыплухин.
Про Чемпионат не скажу, а вот Спортс впрямь какой-то ватный с примесями совкодрочерства
Ближний Женя
чемп получше конечно, но не сильно, любое упоминание негров и геев ведет к одному и тому же
нейтралитет работает не так
Теперь понятно чьими законами Путин вдохновлялся. Пока читал, думал кто у кого списал... 🗿
На поле выбежал активист Гринпис - фу пидор, а если выбежал чувак с радужным флагом, то защемленный гей, борющийся за свободу.