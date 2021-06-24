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Истории
Сергей Звезда

Матч Германии и Венгрии прошёл под знаком поддержки ЛГБТ. Немцы протестуют из-за запрета УЕФА «радужно» подсветить арену Статьи редакции

Радужные флаги, подсветка других стадионов и поддержка от местных брендов.

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Немецкие болельщики возле стадиона в Мюнхене перед матчем с Венгрией @sopitas

Что происходит в Венгрии

В Венгрии работает намного более жёсткое законодательство в сфере ЛГБТ, чем во многих других странах Евросоюза. К примеру, в стране запрещены однополые браки, а трансгендерным мужчинам и женщинам нельзя изменять половую принадлежность в официальных документах.

В декабре 2020 года в Конституции прописали, что матерью ребёнка может быть только женщина, а отцом — мужчина, таким образом запретив однополым парам усыновлять детей. Также детей фактически разрешили усыновлять только женатым парам, что закрыло популярный способ обойти закон: раньше один из партнёров мог беспрепятственно подать документы на усыновление как одинокий человек, а теперь ему нужно получить разрешение министра по делам семьи.

В июне 2021 года появился новый повод для обсуждений: парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди людей младше 18 лет. За него проголосовали на фоне уличных акций: на протесты перед парламентом вышли тысячи людей.

Новый закон:

  • запрещает распространять среди детей материалы с тем, что сочтут пропагандой гомосексуальности или гендерной идентичности. Включая рекламу;
  • запрещает показывать в школах материалы о гомосексуальности и трансгендерности;
  • запрещает преподавать в школах кому-либо кроме учителей, а также персон или организаций, утверждённых властями и внесённых в специальный реестр. Это в первую очередь направлено против некоммерческих независимых организаций;
  • обязывает телеканалы ставить плашку «18+» на фильмы, сериалы и другой контент, где есть гомосексуалы, ЛГБТ-символика и другие вещи, которые могут нарушать правила о гей-пропаганде.

Законы против ЛГБТ обычно инициирует правительство Виктора Орбана, возглавившего Венгрию в 2010 году, и его партия Фидес — Венгерский гражданский союз, которая составляет большинство в парламенте.

Режим Орбана последовательно критикуют правозащитники вроде Amnesty International, а также руководство ЕС. Из-за нового закона Евросоюз даже угрожает Венгрии сокращением выплат. Актуальный опрос международной компании Ipsos показывает, что 46% венгров поддерживают однополые браки и 56% выступают за то, чтобы гомосексуальные пары могли усыновлять детей.

Протестующий в Будапеште 14 июня: в руках у него плакат с отфотошопленным Виктором Орбаном AFP

Что именно хотели в Мюнхене и что ответил УЕФА

Мюнхен — это единственный немецкий город среди европейских городов, которые принимают чемпионат Европы по футболу. Германия попала в группу с Венгрией и должна была сыграть с ней 23 июня на «Альянц Арене», где обычно выступает местная «Бавария».

За несколько дней до этой даты на Change.org появилась петиция о подсветке стадиона во время матча радужными цветами ради «сигнала» венгерскому правительству. Об этом же попросил мэра Мюнхена Дитера Райтера городской совет. Но когда глава города отправил УЕФА запрос о подсветке стадиона, организатор Евро-2020 его отклонил.

Как выглядит «Альянц Арена» с «радужной» подсветкой  Getty Images

УЕФА объяснила своё решение тем, что остаётся вне политики, а запрос носит именно политический контекст. Организация предложила немцам подсветить Мюнхен в другие дни: 28 июня, когда проводятся ежегодные гей-парады, или в период с 3 по 9 июля.

Как УЕФА вызвал «обратный эффект» и своим заявлением сделал себе только хуже

УЕФА вызвал шквал критики в свой адрес. Райтер разочаровался решением организации и назвал «постыдным» запрет выразить солидарность с ЛГБТ-сообществом, а гей-сообщество Мюнхена пообещало раздать «радужные» флаги болельщикам на «Альянц Арене».

ЛГБТ-флаги на мэрии Мюнхена. Местные власти опубликовали этот пост на фоне скандала

Клубы-владельцы многих других немецких стадионов, которые не принимают участия в Евро-2020, пообещали подсветить арены во время матча с Венгрией. В поддержку Мюнхена также выступили многие немецкие бренды — от BMW и Volkswagen до Siemens и HypoVereinsbank.

Stefan Leifert @StefanLeifert
Aus Protest gegen das Regenbogen-Verbot der UEFA taucht sich nun auch Münchens Wirtschaft in die Farben des Regenbogens: die Twitter-Profile vom BMW, Siemens, Sparkasse, HypoVereinsbank 👇 https://t.co/VE6ls3Vgne
Немецкие бренды поставили ЛГБТ-аватарки на профили в соцсетях

Против запрета УЕФА также косвенно высказался футболист сборной Франции и чемпион мира Антуан Гризманн. «Радужные» аватарки в соцсетях поставили некоторые футбольные клубы, например, «Ювентус» и «Барселона».

Antoine Griezmann @AntoGriezmann
🌈✊🏼 https://t.co/YlGwTcwPOu

В ответ на шквал критики УЕФА выпустил разъяснение по поводу флага. Организация отметила, что «уважает радугу» и поддерживает принципы, которые за ней стоят, включая толерантность к каждому человеку, вне зависимости от опыта, вероисповедания и гендера.

УЕФА подчеркнул, что отказал властям Мюнхена только потому, что предложение носило политический характер. «Для нас радуга — это не политический символ, а знак приверженности разнообразию и инклюзивности», — отметили в организации. Впрочем, это заявление вызвало спорную реакцию в соцсетях, где УЕФА обвинили в лицемерии и непоследовательности.

UEFA @UEFA
https://t.co/t7gRI8Me1K

Матч Германии с Венгрией в итоге всё равно прошёл под знаком ЛГБТ

Трибуны «Альянц Арены» заполнились людьми с «радужной» символикой, которая явно бы не появилась на стадионе в таком объёме в другой ситуации. Местные активисты раздали болельщикам более 10 тысяч ЛГБТ-флагов.

Sopitas @sopitas
¿Que no me vas a dejar iluminar mi estadio? ¡Pues va!

Esta noche, aficionados llevaron banderas LGBT al estadio del Bayern Munich como protesta ante la negativa de la UEFA para iluminar el inmueble con los colores 🌈🏳‍🌈 https://t.co/tWQIVYRH9c
DW Sports @dw_sports
No rainbow lights? No problem!

Local LGBT rights activists are equipping matchgoers with 11,000 rainbow flags outside Munich's Allianz Arena in response to UEFA's refusal to illuminate the stadium in LGBT flag colors for Germany's game against Hungary.

#GERHUN #EURO2020 https://t.co/O0beyPwwRq

Перед началом матча, во время исполнения венгерского гимна, на поле выбежал болельщик с ЛГБТ-флагом. Немецкие фанаты встретили его одобрением. Стюарды повалили его на землю и вывели с поля.

Archie Rhind-Tutt @archiert1
Oh wow! One spectator just ran on with a rainbow flag during the Hungarian national anthem. Loud cheers from the Germany block https://t.co/EDJzdV0tbx

Стихийную акцию поддержали и немецкие футболисты. Капитан сборной Германии Мануэль Нойер вышел на матч с капитанской повязкой в «радужных» цветах — впрочем, он делал это и в других играх. А когда полузащитник Леон Горецка, который не раз выражал поддержку ЛГБТ-сообществу, праздновал гол в ворота Венгрии, он сложил пальцами сердце и показал трибунам.

maria 🇩🇪 @6EO3GE
my captain ❤ #GERHUN https://t.co/f1mW5001XH
Мануэль Нойер
aidan o'hara @oharaa
Goretzka with a goal to remember before his teammate slams his head into the ground to ensure he probably won't https://t.co/Ch2pq8vd0w
Гол Горецки

Другие немецкие стадионы, как и обещали, подсветили арены цветами радуги, пока шёл матч Германия-Венгрия. Так поступили стадионы в Берлине, Вольфсбурге, Дюссельдорфе, Кельне и Франкфурте.

Что касается самого Орбана, то он должен был посетить матч с Германией в Мюнхене. Но через несколько часов после того, как УЕФА опубликовал заявление о поддержке ЛГБТ-сообщества, президент Венгрии отменил поездку, сообщили немецкие СМИ. Команды сыграли 2:2: Германия заняла второе место в группе и вышла в плей-офф, а Венгрия выбыла из турнира.

#новости #футбол #уефа #евро2020 #лгбт

70 70 комментариев
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Дмитрий Алексеевич

15

Люби геев, пидор

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Антигравитационный торт

Дмитрий
9

Пропаганда как она есть

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К X

Антигравитацион…
0

Тупость как она есть. Приняли миллион антигейских законов и удивляются

Ответить

Антигравитационн

К
1

Эта акция была против Венгров гений

Ответить

К X

Антигра…
0

Так венгры и приняли. Всё как в РФ сделали

Ответить

Антигравитационн

К
–4

Молодцы

Ответить

Baileys

К
–3

Да чего мелочиться? давай сразу миллиард 

Ответить

sf

8

Заебали с той темой

Ответить

Tural

sf
0

я бы поддержал, если бы их реально ущемляли, но теперь это доминирующая культура и лезет из всех щелей и в школе всем пихают теперь даже, жесть

Ответить

AshleyNightingale

9

Лучи поддержки дон

Ответить

Владимир Филатов

AshleyNightinga…
0

это где он так? 

Ответить

Sergey Klimenko

Владимир
2

В Фотошопе

Ответить

AshleyNightingale

Владимир
0

На сходке гомодыровцев. Правда не понимает, что это флаг мира, а не только любителей ебаться в жопу.

Ответить

Сергей Анонимович

–6

Как же они суют свою пропаганду во все углы, им там в Германии жить в кайф, вот нафига ещё и пихать это в футбол? Не равные права им нужны( которые они в Европе имеют) а хотят просто задавить гетеросексуалов и показать своё превосходство, ещё и детей в парады вовлекают 

Ответить

Вторичный пистолет

Сергей
4

И в чём они не правы?

Ответить

Сергей Анонимович

Вторичный
–6

В том что у них и так больше прав и привилегий чем у белого гетеросексуального мужчины, а им нужно ещё и ещё. Они хотят задавить институт семьи и устраивать парады по всем городам где они будут на публику фистить друг друга в жопы. Адекватные геи в Европе/сша не любят гей парады и не ходят на них

Ответить

Вторичный

Сергей
8

Институт семьи сам себя задавил давным давно.
фистить друг друга в жопы

Ни разу не видел, чтобы кто-то публично фистил кого-то в жопу, но с удовольствием посмотрел бы на этот перформанс.

Ответить

Сергей

Вторичн…
–8

В инете есть видео где они на улице это делали 

Ответить

Неопределенный

Сергей
5

Я белый гетеросексуальный мужчина, который живёт в ФРГ, и пусть я не гражданин этой страны, мои права ограничены лишь в возможности участвовать в федеральных выборах и всё.
Всё же эта шарманка про "белого гетеросексуального мужчину" мне понятна! Чем же меня ущемляют?

Ответить

Антигравитационн

Неопред…
4

Люди хотят футбол, а им суют геев

Ответить

Неопределенный

Антигра…
0

Это для того, что бы у тебя появилось непреодолимое желание вступить хоть с кем-нибудь в гомосексуальноюый контакт.

Ответить

Антигравитационн

Неопред…
3

Нет, это хрень которую суют тем кому она не интересна, все западные компании ведут эту пропаганду

Ответить

Неопределе

Антигра…
0

Ну это как с социальной рекламой, кому-то она может не нравиться, кому-то похер, но она есть,потому что в обществе есть дискриминация.

Ответить

Сергей

Неопред…
–4

Легко, тронешь или не так посмотришь на девушку, сексуальное домогательство лови. А мигрант хоть изнасиловать может, ему почти ничего не будет. Ведь это муль культи и никто расисткой быть не хочет 

Ответить

AZP

Сергей
3

@Mikhail Lukup изнасилуй девушку, тебе ничего не будет.

Ответить

Неопределенный

AZP
2

Я никогда не совершаю преступлений направленных против личности и чужого имущества.

Ответить

Неопределенный

Сергей
1

Да щас! Я вот типа мигрант, мне за домогательства прилетит так, что мало не покажется.

Ответить

Сергей Звезда

6

Дорогое сообщество, надеюсь на миллион лайков 

Ответить

Антигравитационный торт

Сергей
0

Есть геюги в редакции? В комитете? 

Ответить

Сергей Звезда

Антигравитацион…
4

Мне плевать, кто какой ориентации в компании

Ответить

Антигравитационн

Сергей
19

А почему все белые? 

Ответить

Ничтожный чайник

Антигра…
4

Есть Дамир, Кузнецова с Кавказа

Ответить

Ближний Женя

Ничтожн…
3

это ты их щас от белых людей так отделил?

Ответить

Ничтожный чайник

Ближний
0

не знаю, подскажи

Ответить

Вторичный

Сергей
1

Не пизди

Ответить

sf

Сергей
3

Ищи за щекой 

Ответить

Zero-one-one

Сергей
0

Зачем??? 

Ответить

Сергей Звезда

Zero-one-one
2

я уверен, что это близко многим участникам клуба TJ

Ответить

Рифат Болдырев

Сергей
0

Когда будет?

Ответить

Ближний Женя

Сергей
–1

ты комментарии видишь вообще?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

6

А у тж лого почему не в радуге, кстати 

Ответить

alexferman

Небольшой
3

В России радуга чёрно-белая

Ответить

Вторичный пистолет

5
Ответить

AnDyLawless

Вторичный
0

Вот она - милое сердцу картина

Ответить

Baileys

2

По реакции на закон понимаю, что Венгрия всё делает правильно 

Ответить

Dmitry Pasyutin

1

Почему немцы так топят за ЛГБТ, прям чуть ли не больше всех в Европе?

Ответить

Ухудшанский

Dmitry
6

Они топят не конкретно за ЛГБТ. Цвета и символика ЛГБТ в данном случае - просто способ донесения и выражения месседжа за свободу, равноправие, отсутствие дискриминации и т.д.

Ответить

Ganna Olenyeva

Dmitry
1

Так уж сложилось у немцев, что надо экстремально топить за что-нибудь. Если уж ты "националист", то надо жечь евреев и со всеми воевать. Если уж ты "либерал", то надо запрещать книги и сажать людей в тюрьму за "нелиберальные" взгляды, вводить санкции против недостаточно "либеральных" соседей. И при этом надо еще всех поучать а-ля кролик из советского Вонни.

Очень развит этатизм, доверие государству и официальным экспертам через край.

Ответить

Ближний Женя

Dmitry
2

потому что это самая развитая страна в европе

Ответить

Ничтожный чайник

Dmitry
1

из-за прошлого

Ответить

Василий Васин

Dmitry
0

Топят за плацдарм

Ответить

AZP

2

Что касается самого Орбана, то он должен был посетить матч с Германией в Мюнхене. Но через несколько часов после того, как УЕФА опубликовал заявление о поддержке ЛГБТ-сообщества, президент Венгрии отменил поездку, сообщили немецкие СМИ.

Испугался, что на стадионе увидит радугу и захочется мужика трахнуть

Ответить

Дмитрий Алексеевич

–7

После Гитлера теперь немцы вынуждены быть ультра-пусечками, чтобы не было аналогий и не дай Б-г никто ничего такого не подумал. Печальное зрелище

Ответить

Эпапа

Дмитрий
–5

Надеюсь это временно.

Ответить

Ухудшанский

Эпапа
1

Передаю из тайной штабквартиры Ной-Вольфсшанце: План Барбаросса-2 уже в стадии quality assurance. 

Ответить

Строительный Даниль

1

УЕФА-то как раз тут себя последовательно ведет. Все, что под их эгидой проходит сугубо по их правилам, где строго воспрещен такой вот акционизм. Даже сама Альянц-арена на время чемпионата Европы называется по-другому.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Строительный
1

Пассив-арена? 

Ответить

Ближний Женя

0

По этому поводу я почитал комментарии на чемпионате и спортс.ру (на спортсе удивительно подробная статья кстати).
Там всё ожидаемо, сплошные дорогие соотечественники и их нравы.

Впрочем тж семимильными шагами движется в ту же сторону, в чем вы можете убедиться уже прямо в комментариях под этим материалом, спасибо цыплухин.

На Евро – скандал с ЛГБТ и политикой Венгрии…
Клубы запустили радужный флешмоб.
www.sports.ru
«Лживые, лицемерные чиновники!» Новый скандал на…
Немцам не разрешили раскрасить арену в Мюнхене в цвета радуги. В Германии возмущены, в Венгрии…
www.championat.com
Ответить

Славой Жижек

Ближний
1

Про Чемпионат не скажу, а вот Спортс впрямь какой-то ватный с примесями совкодрочерства

Ответить

Ближний Женя

Славой
0

чемп получше конечно, но не сильно, любое упоминание негров и геев ведет к одному и тому же

Ответить

Славой Жижек

Ближний
1

А уж если негры-геи, то и подумать страшно...

Ответить

К X

Ближний
1

Да уж там прям серпентарий. С такими людьми точно ничего кроме путинизма не будет

Ответить

Baileys

Ближний
–2

Причём тут нравы? Если есть запрет против полит агитации, то он должен выполнятся для всех

Ответить

Ближний Женя

Baileys
0

нейтралитет работает не так

Ответить

Baileys

Ближний
–1

Именно так и работает. Правила одни для всех. Если футболистов исключают за полит агитацию, то тоже должно быть и для страны. 

Ответить

Ближний Женя

Baileys
1

«мы вне политики, мы не можем запрещать гитлеру жечь евреев, нам главное футбол»

Ответить

stikerman

1

Теперь понятно чьими законами Путин вдохновлялся. Пока читал, думал кто у кого списал... 🗿

Ответить

Василий Васин

1
Ответить

Andrew Muralov

1

На поле выбежал активист Гринпис - фу пидор, а если выбежал  чувак с радужным флагом, то защемленный гей, борющийся за свободу.

Ответить

Франсуа Наоборот

–3

На пидорах вся экономика Европы держится!!

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