Профиль: Джон Макафи…

Сумасшедшая жизнь человека, который умер в испанской тюрьме перед экстрадицией в США.

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Вечером 23 июня создателя первого коммерческого антивируса McAfee Джона Макафи обнаружили мёртвым в тюрьме Барселоны. Его адвокат Хавьер Виллальба сообщил, что бизнесмен совершил самоубийство из-за отчаяния после девяти месяцев заключения.

Макафи умер в 75 лет, оставив после себя целое наследие. Он множество раз имел проблемы с законом — вплоть до обвинений в убийстве, пытался стать президентом США и завёл двойника, но из испанской тюрьмы так и не сумел выбраться.

Трудное детство и первые попытки заработка

Джон Макафи родился в сентябре 1945 года в графстве Глостершир в Англии, а детство провёл в штате Вирджиния в США. Его отец — дорожный инспектор — много выпивал и был, по словам Макафи, «очень несчастным человеком». Он избивал его и мать, а когда Джону было 15 лет, покончил с собой.

«Каждый день я просыпаюсь с мыслью о нём. И в каждом моём романе или любовной интрижке я чувствую его тень. Каждый миг подозрений и недоверия — его наука. Так что жизнь моя не очень», — рассказывал Макафи Wired.

В 1967 году Джон получил степень бакалавра математики в колледже Роанока. Он зарабатывал на жизнь, продавая подписку на журналы: ходил от дома к дому, стучал в двери, а когда открывали, объявлял, что хозяин выиграл абсолютно бесплатную подписку и ему необходимо оплатить небольшой сбор. «На этом я сколотил состояние», — позже говорил он.

Наркотики, алкоголь и постоянные увольнения

На первом курсе колледжа Макафи начал пить, а потом увлёкся наркотиками. После выпуска он не задерживался долго ни на одной работе: сначала его уволили из колледжа (за сексуальную связь со студенткой), потом из компании Univac (за покупку марихуаны), а затем из железнодорожной компании Missouri Pacific Railroad (за употребление LCD и DMT).

С последний работы Макафи просто сбежал посреди рабочего дня: он употребил DMT, ничего не почувствовал и использовал весь пакетик. Позже у него возникли яркие галлюцинации и голоса в голове: Джон выбежал на улицу, спрятался за мусорным баком и не отвечал на вопросы людей.

В 1970-е Макафи работал в Кремниевой долине, в том числе в NASA. В 1983 году он перешёл в Omex. Свою жизнь в те годы Макафи называл «сущим адом»: каждое утро он нюхал кокаин, выпивал бутылку виски и жил в постоянном страхе, что у него закончатся наркотики. В конце концов он уволился с работы, заперся в доме, перестал общаться с друзьями и планировал покончить с собой.

Джон Макафи Фото Getty

Жизнь Макафи спас поход к психотерапевту, который посоветовал обратиться в общество анонимных алкоголиков. На собрании один присутствующих сказал, что он не один и обнял его. «Тогда моя жизнь действительно началась», — позже рассказывал бизнесмен.

Первый вирус для ПК и создание антивируса

В январе 1986 года два брата из Пакистана Базит и Амжадан Фарук Альви закодировали первый известный вирус, нацеленный на персональный компьютер. Он назывался Brain и, по словам программистов, был написан для защиты их медицинского программного обеспечения от компьютерного пиратства. В тот же год вирус вызвал эпидемию: через 1,5 года он заразил в США более 18 тысяч компьютеров.

Макафи в тот момент работал над программой распознавания голоса в Lockheed в Калифорнии. В газете он прочитал о распространении пакистанского вируса в США, причины которого ещё никто точно не знал, и ужаснулся. Она напомнила Джону о детстве, когда отец бил его безо всякой причины. «Я не знал, почему это делал. Я просто знал, что избиение может произойти в любой момент», — говорил бизнесмен. Но теперь он уже не был маленьким мальчиком и решил что-то предпринять.

Через год после появления вируса Brain Макафи основал компанию по разработке антивирусного обеспечения. Он решил создать антивирусную программу и распространять её на компьютерных досках объявлений, чтобы пользователи устанавливали её на свои рабочие компьютеры. Идея увенчалась успехом и после оплаты компаниями лицензионных сборов Макафи заработал 5 миллионов долларов за три года.

Фото AP

Бизнесмен рассказывал, что программное обеспечение McAfee он создал менее чем за два дня. «В течение месяца его начали использовать четыре миллиона человек», — говорил он.

Важным катализатором успеха его программы стало собственное маркетинговое мастерство, подпитываемое паранойей, отмечает The Washington Post. Макафи говорил о страшной угрозе компьютерных вирусов, иногда раздувая опасность шире, чем она была на самом деле.

В 1991 году появился вирус Michelangelo — его растущую известность Макафи использовал, чтобы предсказать гибель мировых компьютеров. За такой подход бизнесмена часто критиковали и обвиняли в мошенничестве. Но тактика работала: продажи McAfee резко выросли и захватили большую часть рынка антивирусных программ.

К 2008 году состояние Джона Макафи оценивали в 100 миллионов долларов, но из-за мирового финансового кризиса и неудачных инвестиций оно уменьшилось до 4 миллионов. В 2010-м он продал акции McAfee Intel и заработал 7,7 миллиарда долларов. «Компания росла так быстро, что это больше не радовало. Будучи гендиректором фирмы, в которой работает 10 тысяч человек, вы больше не можете заниматься тем, что любите, то есть программировать», — рассказывал Макафи.

Йога, духовные практики и аэротрекинг

Все эти годы Джон Макафи вёл себя как респектабельный человек: жил в особняке площадью 10 тысяч квадратных футов в горах Колорадо, жертвовал компьютеры школам и размещал в газетах объявления, осуждающие употребление наркотиков. В 2000 году он основал институт йоги рядом со своим домом и написал четыре книги о духовности.

Макафи занимался водными лыжами и развивал новый вид спорта — аэротрекинг (полёты трайках — особо лёгких самолётах). Работавший на него 22-летний племянник Джоэль Битоу разбился вместе с клиентом на уроке, после чего семья погибшего подала иск к Макафи на 5 миллионов долларов.

После этого предприниматель продал на аукционе последнюю крупную недвижимость в Нью-Мексико и переехал в Белиз, где приобрёл недвижимость на острове Амбергрис-Кей. Он перебрался в джунгли и основал там лабораторию по созданию растительных антибиотиков.

Фото ABC News

Обвинение в убийстве соседа, создание двойника и побег в джунгли

С 2012 года в жизни Джона Макафи начинается череда скандалов. 30 апреля его арестовывали сотрудники особого подразделения полиции Белиза по борьбе с организованной преступностью. Его обвиняли в производстве лекарств без лицензии и хранении незарегистрированного оружия.

Сам Макафи говорил, что рейд был вызван его отказом платить взятки властям Белиза. «Я отказался платить 2 миллиона долларов. Через неделю эта банда уничтожила мою лабораторию», — говорил он. Через несколько часов после задержания обвинения с бизнесмена полностью сняли.

В ноябре Макафи подозревали в убийстве соседа Грегори Фаула. Как писал ABC News, мужчине не нравились собаки Макафи, и он сообщил своим друзьям, что намерен решить вопрос. «Грег сказал им, что собирается отравить собак», — говорила мать убитого Эйлин Кини. После этого через забор Макафи перебросили отравленное мясо, и девять его псов погибли. На следующую ночь Фаула застрелили.

Полиция сразу заинтересовалась Макафи, но после новостей об убийстве он исчез в джунглях. В бегах он общался с журналистами и заявлял, что непричастен к случившемуся. «Я хороший парень и, безусловно, невиновен в предъявленных мне обвинениях», — говорил он.

Джон Макафи Фото Wired

В конце 2012 года Джон Макафи сбежал в Гватемалу, заранее разработав хитроумный план. Он выбрал дождливый день, чтобы его не заметили пограничники, а за пару часов через границу двинулся его двойник — но так, чтобы его заметила полиция и задержала вместо бизнесмена. Позднее Макафи рассказал на своём сайте, что внешне похожего человека он нашёл за несколько лет до этого: тот даже официально сменил своё имя на его.

Через несколько недель Макафи арестовали в Гватемале за незаконное пересечение границы, а потом депортировали в Майами (но со второго раза, так как предприниматель удачно сымитировал сердечный приступ). Под арестом предприниматель пробыл всего неделю.

Убийство Фаула не раскрыли. В документальном фильме Showtime 2016 года говорилось, что Макафи заплатил киллеру 5000 долларов за пытки и убийство этого человека. В 2019 году суд Флориды обязал бизнесмена выплатить 25 миллионов долларов наследникам мужчины.

Попытки идти в политику и заработок на криптовалюте

В 2013 году Макафи женился на Дженис Джайсон, проститутке из Флориды, и переехал в Теннесси. В августе 2015 он вновь «встретился» с полицией: его арестовали за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия, но потом отпустили, лишив прав. Через месяц Макафи занялся политиком и анонсировал на своём ютуб-канале партию «Киберпартию».

В 2016-м Макафи объявил о планах баллотироваться кандидатом в президенты от Либертарианской партии. Он выступал за прекращение «войны с наркотиками» и укрепление защиты США от кибератак со стороны Китая и России. С выборами не срослось, поэтому он нашёл себе новое занятие — криптовалюты. В 2016-м он купил разработчика казуальных игр для социальных сетей MGT Capital и создал в компании «совет по криптовалютам».

С 2017 года Макафи активно участвовал в продвижении различных токенов путём ICO, а также часто публиковал в своём твиттере рекламные посты о новых цифровых монетах. Он не скрывал, что публикует рекламные записи за деньги и его не раз ловили на рекламе мошеннических проектов. The Verge сообщала, что Макафи брал 100 тысяч долларов за твит.

Фото Getty

Летом 2017 года Макафи пообещал съесть свой член на национальном телевидении, если биткоин не достигнет цены в полмиллиона долларов. После очередного взлёта курса он изменил условие: миллион долларов до конца 2020 года. Энтузиасты даже запустили сайт, который позволял следить за тем, как сбывается прогноз.

Когда глава комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон назвал ICO незаконным привлечением инвестиций, а токены — незарегистрированными ценными бумагами. Макафи заявил, что продолжит работать с такими проектами и назвал решение SEC абсурдным, но спустя несколько дней предприниматель прекратил поддерживать эти проекты.

Обвинение в неуплате налогов и арест в Испании

В январе 2019 года Джон Макафи рассказал, что уже восемь лет не платит налоги по идейным причинам. Тогда же он уехал из США, чтобы избежать суда, и большую часть времени проводил на яхте вместе с женой, собаками, двумя охранниками и семью работниками.

В июле его арестовали в Доминикане по подозрению в хранении оружия и боеприпасов. Он пробыл в тюрьме четыре дня.

Джон Макафи в доминиканской тюрьме

В августе Макафи заявил, что его арестовали в Норвегии после отказа надеть маску вместо кружевных женских трусов, и похвастался, что «коронавирус не может бросить ему вызов, несмотря на все усилия». В своём твиттере он опубликовал фотографии отрицательного теста на Covid-19 и то, как он облизывает кроссовок.

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3 октября 2020 года Макафи задержали в Барселоне по обвинению в уклонении от уплаты налогов и умышленном непредставлении налоговых деклараций. В обвинительном заключении говорилось, что бизнесмен заработал «миллионы долларов» на продвижении криптовалют, консультациях и выступлениях и продаже биографии для съёмок документального фильма.

По обвинениям Макафи грозило до 30 лет заключения. Также в Нью-Йорке его обвинили в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег, за что, как писал Business Insider, предпринимателю грозило пожизненное заключение. Сам Макафи все обвинения отрицал.

После гибели Макафи в твиттере вспомнили его старые посты, в которых он утверждал, что никогда не станет совершать самоубийство, а если и появятся такие новости, то это будет означать, что его убили. После этого в соцсетях появились конспирологические теории о его смерти.