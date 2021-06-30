У экспертов по телекоммуникациям две теории: либо звонки проходят из-за технической неполадки, либо выжившие действительно пытаются подать сигнал бедствия.

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Разрушенное здание в Майами Фото Reuters

24 июня в Майами частично обрушилось 12-этажное жилое здание, после чего вспыхнул пожар. По данным властей, разрушилось около половины из 136 квартир. Погибли 12 человек, 35 спасены, ещё 149 числится пропавшим без вести — их судьба до сих пор неизвестна. Спасательная операция продолжается. Власти надеются, что часть людей могла выжить в воздушных карманах, образовавшихся в обломках. Их ищут с помощью собак, сонара и дронов.

Спасательная операция Фото AP

Родственники пожилой пары, до сих пор числящейся пропавшей без вести, получают звонки с их стационарного телефона, но с другого конца доносятся только помехи. Эксперты отмечают, что звонки могут быть вызваны сбоем или попаданием обломков в телефон — либо живой человек действительно пытается подать сигнал о помощи, сообщает The Washington Post.

Стационарный телефон Арни и Мириам Ноткин стоял рядом с их кроватью в квартире 302 на третьем этаже. Первому звонку их семья не придала значения, списав его на неполадки. Судя по разрушениям, трудно было поверить, что супруги могли выжить после обрушения, рассказал изданию их внук Джейк Самуэльсон.

Однако звонки от Ноткиных продолжали поступать один и тот же номер — к утру 28 июня на автоответчике их накопилось более десятка. По словам Самуэльсона, он пытался перезвонить бабушке и дедушке. Иногда трубку будто бы снимали — тогда были слышны только помехи. В других случаях номер был занят.

Арни и Мириам Ноткин Фото Джейка Самуэльсона

По словам властей, спасатели «исчерпали все ресурсы», пытаясь проверить, выжила ли ли пара. Они не обнаружили признаков жизни в том месте, где могла обрушиться их квартира. «Я не знаю, как их семья получает звонки. Это действительно не имеет никакого логического объяснения. Как можно набирать номер телефона, если ты под завалом?», — отметил бывший начальник пожарной части Майами Дэйв Дауни.

Дауни помогал во время землетрясения на Гаити в 2010 году. По его словам, подобные случаи происходили и раньше, но позже оказывалось, что звонки «застревали» на линии из-за большой очереди. Профессор электротехники из Нью-Йоркского университета Тед Раппапорт отмечает, что подобное обычно происходит только с мобильными телефонами, но не со стационарными. Хотя Раппапорт и предполагает, что звонки могут быть связаны с техническими сбоями или попаданием мусора в телефон, он скептически относится к этой теории, потому что звонят на один и тот же номер.

«Это достаточно необычно, чтобы дать мне надежду на то, что звонит живой человек, который застрял в завалах и пытается подать сигнал», — отметил Раппапорт. Он считает, что помехи при соединении могут быть вызваны тем, что в телефоне сломалось устройство для передачи голоса. Он также предполагает, что «занят» ли телефон или издаёт помехи, зависит от того, находится ли трубка на подставке.

Заведующий кафедрой электротехники и вычислительной техники Университета Джорджа Вашингтона Суреш Субраманиам отмечает, что сначала подумал, что кто-то мог подделать номер Ноткиных, чтобы казалось, что звонки поступают с их телефона. Но, по его мнению, такой сценарий маловероятен, поскольку родственникам Ноткиных никто не отвечал.

Субраманиам считает, что гудки, которые слышат родственники, когда звонят на номер, означает только то, что телефонная компания подключилась к домашнему телефону. Но не факт, что телефон Ноткиных действительно звонит.

По словам эксперта, часть телефонной сети могла уцелеть после обрушения, а помехи, которые слышны при подключении, могут быть вызваны несколькими факторами — погодными условиями или неисправным оборудованием. Субраманиам предположил, что кусок обломка может неоднократно нажимать на кнопки телефона. Раппапорт, однако, посчитал такой сценарий маловероятным.

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото APF