На Кубе изолировали 150 российских туристов: у них диагностировали Covid-19, хотя они прилетели с отрицательными тестами Статьи редакции
Россияне записали видеообращение с просьбой о помощи.
Россиян, прилетевших на кубинский курорт Варадеро с 30 июня по 2 июля, поместили на карантин в отелях из-за положительных тестов на коронавирус. Сами туристы утверждают, что никто из них не болеет. Россияне записали видеообращение к консульству с просьбой о помощи, где заявили, что перед вылетом сдали тесты на Covid-19, получив отрицательные результаты, и что многие из приехавших вакцинированы.
На первом рейсе из России 30 июня ПЦР-тесты выявили 133 человек с положительным тестом на Covid-19, включая членов экипажа. После ещё одного анализа заболевание подтвердили у 33 человек.
«Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжёлая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, — кубинцы не комментируют такие показатели», — заявила РИА «Новости» генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе. Она предположила, что «что-то не в порядке в лабораториях».
Кубинские власти хотели отправить более 150 человек с положительными результатами ПЦР-тестов в обсерватор, но дипломаты убедили оставить их в отелях. Посол России на Кубе Андрей Гуськов обсудил ситуацию с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией и указал на необходимость сделать повторные ПЦР-тесты.
После вмешательства консульства изоляцию сняли со 103 россиян. Результатов повторных ПЦР-тестов ждут 89 туристов — они всё ещё на карантине.
В сообществе участников туриндустрии в фейсбуке началась дискуссия. Несколько турагентов признались, что даже отговаривают туристов от бронирования направления: «После ликбеза клиенты сами отказываются от Кубы и соглашаются рассмотреть другие варианты».
Но не все согласны с объяснением Пашкова: турагенты считают, что некоторые россияне подделывают тесты или пользуются народными средствами, чтобы результат анализа на коронавирус оказался отрицательным даже при наличие болезни. «Куба тут не виновата», – пишут они.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе утверждает, что изолированные россияне не смогут получить от туроператоров компенсацию: «Это ситуация, о возможности наступления которой предупреждены все туристы, направляющиеся на Кубу. Компенсации никакие не полагаются в подобных случаях».
По правилам въезда на Кубу туристы должны за 72 часа до вылета сделать ПЦР-тест и иметь страховку, покрывающую лечение на случай заражения коронавирусом. В кубинском аэропорту они должны снова сдать тест, его стоимость включена в цену билета.
Сейчас на Кубу из России еженедельно прилетает 12 рейсов — каждый привозит в среднем по 450 пассажиров. По состоянию на начало июля на курортах республики отдыхают около шести тысяч россиян.
Вот именно, пусть отдыхают теперь в изоляции. Я тоже в зимой 2020 попал под принудительный карантин и не ныл.
ну, конкретно тут тема в том, что уже много кто говорил, что кажись на Кубе просто ввели план и чуваки тупо подделывают тесты
путен памахи
залились мирамистином? купили?
«Свободу узникам Кубы» как перестать орать?
Как бы их там Остров Свободы на кукан не посадил, за несанкционированный митинг
За несколько дней нахождения в больнице или отеле на изоляции вполне здоровых людей местные сдирали несколько тысяч долларов со страховой за их мнимое лечение и несуществующие процедуры
Но не все согласны с объяснением Пашкова: турагенты считают, что некоторые россияне подделывают тесты или пользуются народными средствами, чтобы результат анализа на коронавирус оказался отрицательным даже при наличие болезни.
Верны и эти и десятки других, ещё не раскрытых, но от этого не менее удивительных объяснений.
Титаник российского вранья столкнулся с айсбергом кубинской коррупции.
Тупые, которые не могут отказаться от того чтобы свою тушку подержать на солнце в разгар эпидемии.
То ли дело ты умный, который никуда и до пандемии не гонял
Перемещение по миру со смертельно опасным вирусом внутри себя - они все просто хотят содрать денег
Копание в открытых данных для поиска коррупции - экстремизм
Ахахаха))) Крымнаш, надо было туда ехать, тогда бы ни кто не закрыл))) Путину письмо напишите, поможет. Русские своих не бросают!
Так вообще конечно осуждаю, удар в спину от каких-то там кубинских чурок.