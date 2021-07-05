То, что по прилёте на Кубу многие наши туристы показывали положительный ПЦР-тест, уже ни для кого из нас не в диковинку. Это началось с первых же рейсов, которые туда полетели после открытия этого направления. Подоплёка подобных махинаций со стороны кубинцев вполне объяснима.

За несколько дней нахождения в больнице или отеле на изоляции вполне здоровых людей местные сдирали несколько тысяч долларов со страховой за их мнимое лечение и несуществующие процедуры.