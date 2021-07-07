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Истории
Ольга Щербинина

В 1940-е для маршала Жукова сделали партию прозрачной кока-колы — он опасался публично пить западный напиток Статьи редакции

Газировку замаскировали под водку.

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Жуков в центре Фото Getty Images

Когда Вторая мировая война закончилась и упал железный занавес, отношения между Советским Союзом и его западными союзниками ухудшились, между странами прекратилась торговля. Это создало проблему для одного из самых уважаемых советских военачальников, маршала Георгия Жукова, пишет Business Insider.

Жуков очень полюбил кока-колу, напиток, который теперь был запрещён в Советском Союзе. Маршал также опасался, что если его увидят за распитием столь узнаваемого западного продукта, это приведёт к наказанию.

Компания поддерживала войска союзников во время Второй мировой. Когда США вступили в войну, президент Coca-Cola Роберт Вудрафф приказал «проследить, чтобы каждый человек в форме получал бутылку колы за пять центов, где бы он ни находился и чего бы это ни стоило компании». Заводы по розливу кока-колы возникли недалеко от линии фронта. Около 100 сотрудников даже получили армейские звания и отправились на фронт, чтобы проследить за эффективным получением напитка солдатами.

Фото Sherman Montrose ACME

В 1943 году генерал Дуайт Эйзенхауэр, сам фанат этого напитка, заказал три миллиона бутылок для солдат на Североафриканском фронте. Он также запросил столько припасов и материалов, чтобы ежемесячно производить по шесть миллионов бутылок. К концу Второй мировой войны союзные войска выпили пять миллиардов бутылок газировки.

Жуков распробовал напиток благодаря Эйзенхауэру. Военачальник мог наслаждаться кока-колой на встречах с западными официальными лицами, но не дома. В 1946 году у него возникла идея: если напиток избавить от характерного карамельного цвета, его можно было бы выдать за водку.

Жуков попросил своих американских коллег узнать, возможно ли это. Генерал Марк Кларк, командующий американским сектором оккупированной Австрии, передал просьбу президенту Гарри Трумэну, а тот — Джеймсу Фарли, главе Coca-Cola Export Corporation.

Химик компании вскоре сделал прозрачную версию напитка, удалив карамель из ингредиентов. По просьбе Жукова напиток разливали не в обычные бутылки из-под кока-колы, а в немаркированные. Чтобы создать дружественный коммунистам вид, Coca-Cola даже использовала сделанные на заказ белые крышки с красной звездой.

Пятьдесят ящиков «белой кока-колы» доставили в Вену. В отличие от других товаров, ввозимых в оккупационную советскую зону, их не проверяли. Дальнейшая судьба партии неизвестна.

#ссср #сша #cocacola

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Процессуальный глобус

7

охуенный режим если тебя распнут за распитие вражеской кока колы , от это я понимаю.

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AttentiveMilk

Процессуальный
2

Режим, он как мать

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AttentiveMilk

AttentiveMilk
1

Хочется выебать

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Процессуальный

Attenti…
1

только мать можно лишить родительских прав

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AttentiveMilk

Процесс…
0

А потом выебать, согласен

Ответить

Процессуальный

Attenti…
0

осуждаю

Ответить

AttentiveMilk

Процесс…
0

Ну ты даёшь

Ответить

Процессуал

Attenti…
1

я то как раз нет

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Smaug The

Процесс…
2

останешься старой девой

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AttentiveM

Процесс…
1

Очень жаль

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Alexander Personazhe

4

США: Солдат! Чтобы ты лучше воевал, вот тебе Кока-Кола! 
СССР: Солдат! Чтобы ты лучше воевал, вот тебе дядя Коля со своим заградотрядом!

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Rodion Kutsaev

3

Мы живем в обществе

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Следующий единорожек88

2

Не удивлюсь, если российские правители ебут мужчин, замаскированных под женщин.

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Иван Грозный

Следующий
0

возможно наоборот

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Smaug The Terrible

Иван
0

Слухи, что Кривоногих была известной страпонессой в узких кругах я слышал, но чтоб она была мужиком...

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Правительственный Гоша

0

хм... 

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