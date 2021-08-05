Ужас одних и безразличие других: что происходит в Афганистане с уходом войск США и наступлением «Талибана» Статьи редакции
Боевики, которых годами сдерживали американские силы, активно наступают последние три месяца. Что это значит для страны, России и мира.
В конце апреля США начали выводить войска из Афганистана. Вместе с этим исламская группировка «Талибан» организовала самое масштабное наступление за 20 лет присутствия американцев. Наконец освободившись от сдерживающего фактора, бывшие союзники террористов «Аль-Каиды» направили силы против войск афганского правительства, к началу августа заняли около половины всей страны и не останавливаются.
Правительственная армия отражает удары врага с разной степенью успеха. Как долго это продолжится и какую цену за это заплатят главные жертвы происходящего, обычные жители, непонятно. А пока американские солдаты впопыхах покидают Афганистан, оставляя талибам трофейное оружие и припасы, Россия и остальной мир наблюдают за успехами боевиков. Риск новой полномасштабной гражданской войны в одной из ключевых стран Ближнего Востока давно не был так высок.
Теракты, кризис армии и бомбардировки
9 мая, через пять дней после начала масштабного наступления «Талибана», большая группа людей несла на кабульское кладбище 80 закрытых гробов. В 70 из них лежали тела или останки школьниц 11-18 лет, в остальных — сотрудники школы, у которой днём ранее прогремело три взрыва. Сначала смертник взорвал у ворот машину, начинённую взрывчаткой, а когда испуганные ученики попытались сбежать, сдетонировало ещё два устройства.
«Мы поддерживаем правительство, но в ответ нас лишь взрывают. Эти девочки, они все из рабочих семей. У них ничего нет», — говорит владелец магазина Джавед Хассани (Jawed Hassani), участвовавший в похоронном шествии. Власти Афганистана винят в атаке «Талибан», но боевики отрицают всякую связь с терактом, хоть и против них говорит то, что большая часть убитых — школьницы, а группировка всегда выступала против женского образования.
«Это одна из самых бедных школ в этом районе. У этих девочек не было и 15 центов, чтобы купить себе хлеба», — делится наёмный рабочий Гулам, отправившийся оплакивать погибших в местную мечеть. Как пишет The New York Times, во взрыве также подозревают отбившихся от основной массы талибов, которые присягнули на верность террористической организации «Исламское государство».
По сообщениям ООН, с момента наступления талибов погибли или оказались ранены около 2400 гражданских. Это самый высокий показатель с мая по июнь с начала ведения такой статистики — 2009 года. К концу июля талибы достигли границ провинциальных столиц, включая второй крупнейший город страны, Кандагар, откуда спешно бегут жители в преддверии сражений.
По различным подсчётам СМИ, боевики контролируют чуть больше половины Афганистана. При этом, утверждает правозащитная организация Human Rights Watch, к югу от Кандагара талибы задержали сотни человек по обвинению в сотрудничестве с афганскими властями. Часть из них, предположительно, казнили, включая 17-летнего юношу, в прошлом работавшего в полиции. Талибы застрелили его на улице в присутствии матери и дяди.
Отследить все подобные случаи, происходящие на захваченных талибами территориях, крайне сложно, особенно из-за успехов боевиков. Этот триумф не столь связан с мастерством группировки, сколько с ошибками афганской армии, которая не успела вовремя подготовиться к полномасштабной атаке. Отчасти из-за веры, что оставшиеся американские силы не покинут страну столь быстро.
«У вас высокоцентрализованная армия, воюющая против сильно децентрализованного повстанческого движения, ведущего нерегулярную войну. Это рецепт катастрофы», — говорит бывший заместитель министра обороны Тамис Асей, возглавляющий аналитический центр в столице. Успех ждал талибов и на севере страны, который ещё до прихода США в 2001 году давал отпор боевикам, в основном базирующимся на юге.
В этот раз ситуация сложилась по-другому. Первые недели сражений стали самыми успешными для «Талибана» — они захватывали регион за регионом, почти не встречая сильного сопротивления армии. Где-то солдаты сдавались в плен без боя, когда им становилось понятно, что в этом случае они смогут вернуться к родным. В каких-то регионах бойцы переставали сражения из-за острой нехватки боеприпасов, или же из-за нежелания воевать вовсе.
Однако, несмотря на успехи боевиков и удержание инициативы в течение трёх месяцев, говорить о военном доминировании талибов преждевременно. Они не захватили ни одной из 34 столиц провинций, а число контролируемых территорий наращивают в основном за счёт малонаселённых районов. Однако победа «Талибана» в пропагандистской борьбе очевидна.
С начала наступления в соцсетях и закрытых каналах талибов распространяются ролики, в которых боевики демонстрируют военную технику, оружие, десятки ящиков с боеприпасами и другим. Это — нежеланный «подарок» американцев, которые в стремлении как можно скорее покинуть Афганистан оставили противникам своего союзника множественные трофеи.
Весной в Генштабе США обещали, что перед уходом из Афганистана военные передадут всё необходимое для поддержания обороны правительственным силам. Афганцам должно было достаться не менее 17 тысяч единиц техники, но на деле многое оказалось в руках боевиков.
Командир одного из отрядов «Талибана», базирующегося на западе от Кабула, рассказал об обнаружении склада, где хранились 70 снайперских винтовок и 900 других орудий, а также военный транспорт. Это не говоря о множестве ящиков с гранатами, патронами и экипировкой, на которых сказано, что это «собственность правительства США».
31 июля «Би-би-си» сообщило о подступах «Талибана» к трём крупным афганским городам на юге и западе страны: они вошли в пригороды Герата, Лашкаргаха и Кандагара. Член афганского парламента Гуль Ахмад Камин заявил, что захват последнего более чем реален, так как группировка хочет сделать город своей временной столицей. Вылеты из Кандагара временно приостановили из-за обстрела аэропорта талибами.
Несмотря на регулярные авиаудары ВВС США и Афганистана, талибы продвигаются к Лашкаргаху, который больше 10 лет прибывал под угрозой захвата. На этот раз шансы подобного исхода значительно выросли, ведь впервые за 20 лет боевики наступают с таким масштабом.
С приближением атакующих ко всё более заселённой территории местные жители оказываются в большей опасности, так как авиаудары по позициям талибов почти всегда заканчиваются ранением или гибелью гражданских. «Город в ужасном состоянии. Я не знаю, что будет дальше. Талибы нас не пощадят, а правительство не прекратит бомбардировки», — говорит житель Лашкаргаха Халим Карими.
Афганистан без американских солдат, но с «Талибаном»
Ночью 5 июля авиабаза Баграм, которая сначала служила аэропортом для воздушных сил СССР, а годы спустя перешла под контроль США и стала крупнейшей американской базой в Афганистане, опустела. Спустя почти 20 лет использования последние солдаты США отключили электричество и под покровом темноты эвакуировались, никому не сообщив о своих планах.
Никому — включая местные войска афганского правительства, которые обнаружили пустую базу спустя два часа после отбытия американцев. За этот промежуток на аэродром прокрались мародёры, которые унесли часть запасов. Без присмотра в это время находились и около пяти тысяч заключённых тюрьмы, расположенных на базе. Многие из запертых подозреваются в связях с талибами.
Всего же к правительственной армии перешло около 3,5 миллиона различных вещей, включая мелкое имущество вроде карандашей, тетрадей, бутылок с водой. Американцы оставили и множество гражданских автомобилей, в основном без ключей зажигания. Сохранилась и часть боеприпасов, но, пишет AP, тяжёлое вооружение солдаты забрали с собой, а какую-то часть предпочли подорвать неподалёку.
В Пентагоне внезапное исчезновение военных объяснили мерами безопасности. Одна из причин такой поспешности эвакуации — желание американцев полностью покинуть Афганистан до 11 сентября, годовщины теракта в Нью-Йорке, который и стал толчком к вторжению в страну. Более того, президент Джо Байден пообещал закончить военную миссию в стране к 31 августа, заявив, что американские силы и без того задержались.
Предшественник Байдена Дональд Трамп, при котором начались активные переговоры США с «Талибаном» и фактический вывод последних войск из страны, раскритиковал процесс эвакуации. «Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь, хочу вернуть все танки. Вместо этого сейчас „Талибан“ устраивает парады с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор», — сказал экс-президент. Джордж Буш младший, при котором США вторглись в Афганистан, также назвал вывод войск ошибкой: «афганских женщин и девочек просто бросят».
Это опасение небеспочвенно. В прошлом группировка активно подавляла женские права, запрещая обучаться в школах и вузах, занимать правительственные должности или ходить без одежды, закрывающей лицо и тело. Спустя 20 лет в корне идеологии талибов остался исламский фундаментализм, близкий к религиозному тоталитаризму, и они, судя по сообщениям СМИ, следуют тем же традициям.
Где-то боевики запрещают слушать музыку или требуют от мужчин перестать брить бороду, а в каких-то районах запрещают смартфоны. Зафиксированы случаи, когда члены группировки вынуждали женщин покинуть посты в местном правительстве или не разрешали продолжить обучение в школах. Где-то женщинам запрещают работать, показываться из дома без сопровождения мужчины или обязывают носить бурку.
В некоторых случаях участники формирования поджигали школы и библиотеки. «Мы уничтожаем их и заменяем своими религиозными школами, чтобы воспитать будущее „Талибана“», — заявил французским журналистам боец. Пока это лишь отдельные случаи, в которых официальные представители группировки обещают разобраться, но они увеличивают опасения, что с закреплением «Талибана» женщины вновь лишатся множества прав, как до прихода американцев.
О том, что нынешний «Талибан» отличается от себя же образца 20-летней давности, журналистов Sky News заверял представитель группировки. Он также заявил, что боевики поддерживают необходимость женского образования. При этом когда английский репортёр попыталась заговорить в лагере талибов с женщинами, ей посоветовали не пытаться, так как «они безграмотные, и нет смысла с ними общаться».
Безрезультатные переговоры
Силы «Талибана», которые по разным оценкам составляют 50-100 тысяч бойцов, истощились за несколько месяцев войны. Точные потери неизвестны, но варьируются в пределах пяти тысяч. В основном из-за действий афганских и американских ВВС, а также элитных сухопутных сил страны — коммандос. Это примерно 50 тысяч солдат из около 300-350 тысяч бойцов афганской армии.
К началу августа американские войска покинули Афганистан на 90%, но продолжают помогать союзному правительству авиаударами по «Талибану». Это позволяет сдерживать продвижение боевиков. США и НАТО также обязались до 2024 года ежегодно выделять четыре миллиарда долларов на поддержку Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.
Власти Афганистана призывают к добровольной мобилизации, чтобы усилить армию: порой такие локальные формирования помогают отразить атаки врага. Однако ряд местных аналитиков полагает, что даже если вооружение гражданских поможет в борьбе с талибами в начале, в долгосрочной перспективе такие формирования угрожают стабильности страны.
Кабульский специалист по безопасности Ассадулла Надим (Assadullah Nadim) считает, что подобные вооружённые группы могут отказаться от лояльности режиму, если поймут, что это выгоднее для их интересов. Власти пообещали платить участникам добровольной мобилизации (ополченцам), но непонятно, смогут ли они сдержать слово.
Бывший советник афганского правительства Торек Фархади (Torek Farhadi) рассказал, что в армии регулярно жалуются на задержки в зарплате по несколько месяцев. Он полагает, что большую часть обещанных средств «съест» коррупция, которая проникла почти во все сферы государства, и в результате «местные и полевые командиры быстро обратятся против [властей] и начнётся хаос».
В середине июля президент Афганистана Ашраф Гани пообещал, что безопасность в стране укрепится в течение трёх месяцев. За это время, уверяет он, талибы будут побеждены, а захваченные ими территории возвращены. Но если перемирие между сторонами и возможно, то добиться его будет нелегко.
Старший научный сотрудник по Южной Азии Вашингтонского центра Вильсона Майкл Кугельман полагает, что «Афганистан уже вовлечён в гражданскую войну». «Вопрос в том, насколько может ухудшиться существующая гражданская война», — говорит он.
Последняя встреча между правительством и группировкой прошла в середине июля, но стороны не смогли добиться ничего, кроме согласия, что надо собраться ещё раз. Тем временем представители «Талибана» обещают, что остановят наступление как только правительство Афганистана пойдёт на переговоры, в которых будут учитываться «все стороны конфликта». А лидер движения Хайбатулла Ахундзада заявил о стремлении к хорошим отношениям со всеми странами мира — намёк на то, что группировка хочет стать ведущей силой страны, а не коалиционным придатком.
3 августа неизвестные проникли в дома главы афганского Минобороны Бисмиллы Хана Мохаммади и депутата нижней палаты парламента Азима Баглани в Кабуле. Чиновники выжили, но восемь мирных жителей погибли. Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан», пообещав, что это «только начало» операций против ключевых фигур руководства страны.
Атаки «Талибана» как новая модель пропаганды радикального исламизма
«Я не боюсь оставить свои вещи, я не боюсь начинать всё с нуля. Чего я реально боюсь, так это «Талибана», — говорит 68-летний житель Кабула Хаджи Сакхи. Вместе с женой, тремя дочерями и сыном он подал заявку на визу в Турцию, куда семья хочет перебраться под страхом новой эпохи правления «Талибана».
По данным ООН, за 2021 год около 330 тысяч афганцев покинули дома, около половины — после начала вывода последних американских войск в мае. С тех пор многие из этих людей живут в палаточных лагерях или у родственников в городах. Другие пытаются получить загранпаспорта и визы, чтобы покинуть страну, или пробуют перебраться через границу нелегально.
Ситуация знаменует начало нового кризиса мигрантов для стран Ближнего Востока, Европы, центральноазиатских государств и России. Как полагает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, это грозит ростом деятельности террористов ИГ. Они «получат большую свободу действий и, вполне возможно, превратят Афганистан в базу для дестабилизации Центральной Азии», считает специалист.
Тем временем иммиграционная программа США, созданная для афганцев, которые сталкиваются с угрозами из-за работы с американским правительством, не справляется с нагрузкой. Судьба около 20 тысяч человек и их семей под вопросом, они не могут выехать из страны. На фоне этого на помощь Штатам пришёл Таджикистан — власти объявили, что готовы принять до 100 тысяч беженцев. Примерно полторы тысячи из них уже перешли границу.
В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН. Это пока самое категоричное официальное заявление по поводу конфликта. Большая часть стран, включая Россию, предпочитает искать способы договориться с «Талибаном» и предоставляет его представителям площадку для заявлений.
В середине лета в Москву на переговоры в третий раз за год прибыла делегация группировки и дала большую пресс-конференцию по поводу последних событий в Афганистане. Там они дали журналистам множество обещаний, формальная суть которых сводится к желанию обозначить свою силу и влияние.
Такая готовность Кремля к диалогу с «Талибаном» не может не сказаться на отношениях с правительством Афганистана. В разговоре с «Коммерсантом» специалист по Центральной Азии и Афганистану Аркадий Дубнов заявил, что Москва не готова заверить Кабул (а конкретно президента Ашрафа Гани) в поддержке, поскольку «это ударит по её отношениям с талибами».
Пока что преждевременно верить обещаниям, которые «Талибан» раздаёт всем подряд, включая США, ЕС и Россию, полагают специалисты. То же заявление на пресс-конференции в Москве о планах борьбы с контрабандой наркотиков звучит крайне сомнительно, так как доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки. «Война — это обман», — цитирует специалист российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко одну из заповедей джихада, которых придерживаются талибы.
Постепенная легитимизация «Талибана» с которым международное сообщество ведёт открытые переговоры в разгар сражений, несёт в себе большой риск, полагает аналитик. Это подаёт сигнал радикальному исламу, что методы группировки — это успешная модель джихада, которой следует вдохновляться.
Кто виноват???
Обама
Не всему миру, а Ирану, РФии и Китаю. Имха, на это и расчет
Спортивный яд
Задача мирового сообщества была наоборот держать это осиное гнездо в ежовых рукавицах, контролируя его сообща и всеми силам.
Оставление России радикалам принесёт всему миру ещё больше издержек, чем присутствие в нем.
Непонятно только, зачем. Вообще непонятно, зачем мировому сообществу лезть в разные страны, которые им не угрожают. Лучше просто укрепить границы, а нарушителей отстреливать. И пусть другие страны делают там всё, что хотят.
Впрочем, учитывая, что происходит в той же Литве, не удивительно, что даже до этого они додуматься не могут.
Теракт 11 сентября произошёл из-за долбоебизма контролирующих органов и правительства. Казалось бы - были и захваты самолётов и терракты, но ничего толком не было сделано для предотвращения.
Сначала сфейлили спецслубжы, не отследив террористов, потом сфейлила система контроля аэропортов, потом сфейлили пилоты.
Чтобы подобного небыло, вовсе не надо посылать войска на другую сторону планеты. Надо просто иметь мозг и пользоваться им.
Когда другие страны разработают ядерное оружие, то просто укрепление границы уже не поможет
Рекомендую посмотреть документальный фильм из трёх частей, про то как американские войска уходили из Афганистана и пытались научить местное население самостоятельно противостоять Талибану
Спойлер: у них не очень получилось
Хотя фильм старый, возможно что-то изменилось
Рядовой химик
Сообщение удалено
Советую посмотреть War Machine. Примерно понятно что нихуя никто не понимает что делать с Афганистаном и зачем.
Поделить между Китаем, Ираном, Индией, Пакистаном, Россией и забацать там евразийский транспортный узел (самолеты, поезда, машины, газопроводы). Такая козырная точка простаивает.
Не советую смотреть war machine, автору пофиг на Афган, его армейские обидели и он пытается в ответку написать сатиру, но получаются только сопли с воплями. Лучше уж тогда whisky tango foxtrot посмотреть, про того же генерала, но намного талантливей.
Есть подозрение, штаты специально ушли именно так, оставив талибам по сути оружие и не предупредив правительство, чтобы из-за их ухода случился моментальный пиздец. И тогда они смогут говорить, вот видите, мы не зря там были, вот что случилось, стоило нам только уйти.
Они остались потому что военное лобби в этом было заинтересовано. Потому что на этом делались деньги и пилились бюджеты, делались карьеры. Сейчас ситуация изменилась, они пришли к выводу, что больше не могут себе позволить выбрасывать на это бабло и лавочку прикрыли, вот и все.
Публичный
Военно лобби есть в Конгрессе, но оно пилит бабло на оружии против "злых русских", а не на Афгане
Напомни, как там с военным лобби в Конгрессе?
замечательно
Кто они-то? Военные? Решили, что больше не будут пилить бюджеты? Зачем? Почему? Напилились?)
В данном случае речь о США в целом, приходится снижать издержки, и потому о том, что надо из Афганистана им надо уходить уже давно говорят самые разные политические силы. И республиканец Трамп хотел, и вот демократ Байден это сделал.
Чёт вы слишком наивный веря обещаниям
Думаю американцы договорились, что те не будут взрывать башни близнецы снова, а на остальное похуй
Рядовой химик
оставив талибам по сути оружие
C этой задачей охуительно справлялись сами вооруженные силы афганистана и пакистан
Это типа как в детстве? Вот помру и посмотрим как вы без меня будете?)
Очень многие вещи те или иные руководители США делают для внутреннего избирателя. Как это не странно, там есть реальная политика и политикам важно представлять те или иные вещи в выгодном свете для своего народа, в том числе отправка войск куда-то за океан и содержание этого контенгента годами.
Но они разве не говорили на пресс конференции, что не будут убивать, ради власти?
Вот что бывает, когда страна превращается в буфер между интересами Запада и интересами, в прошлом, СССР. Теперь уже никто наверное афганскому правительству не поможет защититься от талибов.
Исходный Артем
они там так жили и до пересечения интересов. к ним кто бы не пришел , вся жизнь сводится к пикче в шапке статьи. попытка окунуть их в цивилизацию ничем не заканчивается
Эммм, нет, так они как раз не жили. Посмотрите фотки Афганистана ещё в период существования монархии (хотя бы 60-е года) и посмотрите что там сейчас.
А потом да, их сначала пытались втянуть в советский блок, а потом американцы туда вошли.
Безусловно там был уровень жизни далеко не европейский, но он ближе гораздо к иранскому шахству на тот момент, что не так плохо в сравнении с тем что сейчас из себя представляет Афганистан.
так и шо?
Страна нормально жила относительно...
А так это известная проблема стран данного региона. При светизации страны забыли про деревню и потом при урбанизации религия уигрывает. Считается что в той же Турции такое произошло тоже.
Городское население на тех фото на тот момент занимало 10% от общего населения Афганистана.
А в какой стране не было такого этапа? Щас-то блять намного лучше стало, да.
Рядовой химик
Полторы фотки в одном районе кабула.
За пределами "зеленой зоны" кабула нет даже намеков на то, что там когда-то была цивилизация
Каждый раз эти фотки 1-5% просвещённого городского населения Афганистана/Ирана выдают за общую практику. Это как поведение российского дворянства 19 века(умение читать и писать, свободное владение иностранным языком, поездки за границу), которое составляло пару % населения, выдавать за общую практику.
Очень важный момент. После захвата Афганистана продолжат ли талибы экспансию?
Физический ГОСТ
Те кексы, что 3 раза с начала года приезжали в Москву, ответили на этот вопрос "нет". Но новый важный момент: а можно ли им верить?
Публичный дым
В Таджикистан могут. Уже были случаи в 90-х
Мне кажется в Таджикистане не очень получиться, т.к. по этническому составу талибы, это в основном пуштуны
Публичный дым
На границе Таджикистана как раз таки много пуштунов живет. Те воспользовавшись моментом гражданской войны, прихватили часть территорий таджиков, в итоге их вернули при помощи российской и таджикской армии
Рядовой химик
Нет, скорее всего. Ни денег, ни изобретений
Куда? Иран, Пакистан, СНГ
С пакистаном они отлично вашкаются, но вся их экспансия - тусовка в горах пакистана.
Иран - тоже . Югозапад афганистана и так был уже достаточно давно под контролем Талибана, им не интересно туда воевать
За снг хуй знает.
Единственная их экспансия, которая им светит - не возможность нахуй контролировать ни одну из своих границ
Ну ты же сам упоминал. что от талибов откололось крыло, которое примкнуло к иг. С ним тоже нихуя не ясно, не двинет ли оно в Туркменистан после.
Нет.
Им банально не хватит денег, людских ресурсов и мотивации.
до 2024 года ежегодно выделять четыре миллиарда долларов на поддержку Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.
Блять. А нам с барского плеча ежегодно на войну с Россией выделяют 100млн. В ебучий Афган
Понятный фонарь
Начни боевые действия нормальные, тогда больше подкинут
Неясный кот
спасибо это не наш метод, мы цивилизованная страна которая пытается решить конфликт дипломатией, даже если с обратной стороны быдломид
Понятный фонарь
Ну тогда не надо жаловаться что мало дают на оборонку
И как мы по твоему должны защищаться от российского вторжения?
Понятный фонарь
Не очень понял, к чему вопрос? Типо надо больше жаловаться или что
Надо больше поставок вооружений, если они не хотят большой войнушки в центральной Европе
Понятный
Наоборот меньше, чем меньше вооружения тем меньше войнушка
Неясный
нет, если у Украины будет достаточно вооружения русские даже не полезут, как не лезут эти 8 лет. Именно потому что нет подавляющего превосходства.
Ручаешься за Пыню?
они сейчас дают ровно столько, сколько нужно чтобы войнушки не было
Кому дают? Россия щелкнет пальцами и половины страны в руинах и оккупирована. Ахуеть помощь
ну ну
Ну блять, читал новость что у нас из воздушки люди бегут? Кто будет на тех оставшихся самолётах летать?
За щеку
Вам ещё кораблики списанные скидывают и прочее б/у. Боевым духом побеждать будете.
Неясный кот
главное побеждать, а как и чем неважно
Ну-ну...
"Кораблики" - громко сказано про катера. Если уж говорить про корабли, то англичанка нам новые поставляет и собирает две морские базы
В прошлый раз Талибан успешно занимал территории в том числе потому, что пришедшие к власти моджахеды не смогли предложить населению мир и спокойствие. И порядок. А талибы смогли.
Но сейчас ситуация, как мне кажется, другая - центральное правительство все же обеспечивает хотя бы видимость порядка.
Ну я в общем-то не понимаю, зачем населению сейчас поддерживать Талибан, если ты городской житель, например.
Так их поддерживают жители сел, которые за свои скрепы топят (где женщина для них ничего и образованию не место в жизни детей)
Подождите, ща Россия договорится с талибами и все будет хорошо
Ночью 5 июля авиабаза Баграм, которая сначала служила аэропортом для воздушных сил СССР, а годы спустя перешла под контроль США и стала крупнейшей американской базой в Афганистане, опустела. Спустя почти 20 лет использования последние солдаты США отключили электричество и под покровом темноты эвакуировались, никому не сообщив о своих планах.
Никому — включая местные войска афганского правительства, которые обнаружили пустую базу спустя два часа после отбытия американцев. За этот промежуток на аэродром прокрались мародёры, которые унесли часть запасов.
Хуя, долбаебы. Оставили стратегическую базу без ничего. Типичные вояки, что здесь, что в США одного ума
Позавчера видел группу талибов на ул. Генерала Глаголева в Москве.