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Истории
Roman Persianinov

Ужас одних и безразличие других: что происходит в Афганистане с уходом войск США и наступлением «Талибана» Статьи редакции

Боевики, которых годами сдерживали американские силы, активно наступают последние три месяца. Что это значит для страны, России и мира.

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Мужчина читает Коран рядом с могилой родных на кладбище в окрестностях Кабула Фото AFP

В конце апреля США начали выводить войска из Афганистана. Вместе с этим исламская группировка «Талибан» организовала самое масштабное наступление за 20 лет присутствия американцев. Наконец освободившись от сдерживающего фактора, бывшие союзники террористов «Аль-Каиды» направили силы против войск афганского правительства, к началу августа заняли около половины всей страны и не останавливаются.

Правительственная армия отражает удары врага с разной степенью успеха. Как долго это продолжится и какую цену за это заплатят главные жертвы происходящего, обычные жители, непонятно. А пока американские солдаты впопыхах покидают Афганистан, оставляя талибам трофейное оружие и припасы, Россия и остальной мир наблюдают за успехами боевиков. Риск новой полномасштабной гражданской войны в одной из ключевых стран Ближнего Востока давно не был так высок.

Теракты, кризис армии и бомбардировки

9 мая, через пять дней после начала масштабного наступления «Талибана», большая группа людей несла на кабульское кладбище 80 закрытых гробов. В 70 из них лежали тела или останки школьниц 11-18 лет, в остальных — сотрудники школы, у которой днём ранее прогремело три взрыва. Сначала смертник взорвал у ворот машину, начинённую взрывчаткой, а когда испуганные ученики попытались сбежать, сдетонировало ещё два устройства.

«Мы поддерживаем правительство, но в ответ нас лишь взрывают. Эти девочки, они все из рабочих семей. У них ничего нет», — говорит владелец магазина Джавед Хассани (Jawed Hassani), участвовавший в похоронном шествии. Власти Афганистана винят в атаке «Талибан», но боевики отрицают всякую связь с терактом, хоть и против них говорит то, что большая часть убитых — школьницы, а группировка всегда выступала против женского образования.

«Это одна из самых бедных школ в этом районе. У этих девочек не было и 15 центов, чтобы купить себе хлеба», — делится наёмный рабочий Гулам, отправившийся оплакивать погибших в местную мечеть. Как пишет The New York Times, во взрыве также подозревают отбившихся от основной массы талибов, которые присягнули на верность террористической организации «Исламское государство».

Мальчик держит рюкзак, который, по его словам, принадлежал погибшей сестре. Его нашли среди останков на месте взрыва Фото Getty

По сообщениям ООН, с момента наступления талибов погибли или оказались ранены около 2400 гражданских. Это самый высокий показатель с мая по июнь с начала ведения такой статистики — 2009 года. К концу июля талибы достигли границ провинциальных столиц, включая второй крупнейший город страны, Кандагар, откуда спешно бегут жители в преддверии сражений.

По различным подсчётам СМИ, боевики контролируют чуть больше половины Афганистана. При этом, утверждает правозащитная организация Human Rights Watch, к югу от Кандагара талибы задержали сотни человек по обвинению в сотрудничестве с афганскими властями. Часть из них, предположительно, казнили, включая 17-летнего юношу, в прошлом работавшего в полиции. Талибы застрелили его на улице в присутствии матери и дяди.

Отследить все подобные случаи, происходящие на захваченных талибами территориях, крайне сложно, особенно из-за успехов боевиков. Этот триумф не столь связан с мастерством группировки, сколько с ошибками афганской армии, которая не успела вовремя подготовиться к полномасштабной атаке. Отчасти из-за веры, что оставшиеся американские силы не покинут страну столь быстро.

Афганский полицейский на посту, июль 2021 года Фото Getty

«У вас высокоцентрализованная армия, воюющая против сильно децентрализованного повстанческого движения, ведущего нерегулярную войну. Это рецепт катастрофы», — говорит бывший заместитель министра обороны Тамис Асей, возглавляющий аналитический центр в столице. Успех ждал талибов и на севере страны, который ещё до прихода США в 2001 году давал отпор боевикам, в основном базирующимся на юге.

В этот раз ситуация сложилась по-другому. Первые недели сражений стали самыми успешными для «Талибана» — они захватывали регион за регионом, почти не встречая сильного сопротивления армии. Где-то солдаты сдавались в плен без боя, когда им становилось понятно, что в этом случае они смогут вернуться к родным. В каких-то регионах бойцы переставали сражения из-за острой нехватки боеприпасов, или же из-за нежелания воевать вовсе.

Однако, несмотря на успехи боевиков и удержание инициативы в течение трёх месяцев, говорить о военном доминировании талибов преждевременно. Они не захватили ни одной из 34 столиц провинций, а число контролируемых территорий наращивают в основном за счёт малонаселённых районов. Однако победа «Талибана» в пропагандистской борьбе очевидна.

Kian Sharifi @KianSharifi
Iranian media have widely shared this video, reportedly showing Taliban fighters taking down the flag of Afghanistan at the Islam Qala border crossing. https://t.co/2s1SBeOoTq
Иранские СМИ распространяют это видео, на котором, предположительно, боевики «Талибана» снимают флаг Афганистана у КПП Ислам-Кала

С начала наступления в соцсетях и закрытых каналах талибов распространяются ролики, в которых боевики демонстрируют военную технику, оружие, десятки ящиков с боеприпасами и другим. Это — нежеланный «подарок» американцев, которые в стремлении как можно скорее покинуть Афганистан оставили противникам своего союзника множественные трофеи.

Весной в Генштабе США обещали, что перед уходом из Афганистана военные передадут всё необходимое для поддержания обороны правительственным силам. Афганцам должно было достаться не менее 17 тысяч единиц техники, но на деле многое оказалось в руках боевиков.

Командир одного из отрядов «Талибана», базирующегося на западе от Кабула, рассказал об обнаружении склада, где хранились 70 снайперских винтовок и 900 других орудий, а также военный транспорт. Это не говоря о множестве ящиков с гранатами, патронами и экипировкой, на которых сказано, что это «собственность правительства США».

Боевики демонстрируют британским журналистам оружие, боеприпасы и технику, брошенную американскими силами

31 июля «Би-би-си» сообщило о подступах «Талибана» к трём крупным афганским городам на юге и западе страны: они вошли в пригороды Герата, Лашкаргаха и Кандагара. Член афганского парламента Гуль Ахмад Камин заявил, что захват последнего более чем реален, так как группировка хочет сделать город своей временной столицей. Вылеты из Кандагара временно приостановили из-за обстрела аэропорта талибами.

Несмотря на регулярные авиаудары ВВС США и Афганистана, талибы продвигаются к Лашкаргаху, который больше 10 лет прибывал под угрозой захвата. На этот раз шансы подобного исхода значительно выросли, ведь впервые за 20 лет боевики наступают с таким масштабом.

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С приближением атакующих ко всё более заселённой территории местные жители оказываются в большей опасности, так как авиаудары по позициям талибов почти всегда заканчиваются ранением или гибелью гражданских. «Город в ужасном состоянии. Я не знаю, что будет дальше. Талибы нас не пощадят, а правительство не прекратит бомбардировки», — говорит житель Лашкаргаха Халим Карими.

Афганистан без американских солдат, но с «Талибаном»

Ночью 5 июля авиабаза Баграм, которая сначала служила аэропортом для воздушных сил СССР, а годы спустя перешла под контроль США и стала крупнейшей американской базой в Афганистане, опустела. Спустя почти 20 лет использования последние солдаты США отключили электричество и под покровом темноты эвакуировались, никому не сообщив о своих планах.

Никому — включая местные войска афганского правительства, которые обнаружили пустую базу спустя два часа после отбытия американцев. За этот промежуток на аэродром прокрались мародёры, которые унесли часть запасов. Без присмотра в это время находились и около пяти тысяч заключённых тюрьмы, расположенных на базе. Многие из запертых подозреваются в связях с талибами.

Афганский солдат на базе Баграм после ухода солдат США Фото Anadolu Agency

Всего же к правительственной армии перешло около 3,5 миллиона различных вещей, включая мелкое имущество вроде карандашей, тетрадей, бутылок с водой. Американцы оставили и множество гражданских автомобилей, в основном без ключей зажигания. Сохранилась и часть боеприпасов, но, пишет AP, тяжёлое вооружение солдаты забрали с собой, а какую-то часть предпочли подорвать неподалёку.

«За одну ночь они похоронили 20 лет благих намерений, просто исчезнув под покровом темноты, и слова ни сказали афганским солдатам», — говорит один из бойцов, прибывших на пустую базу, где когда-то базировались до 100 тысяч американских солдат.

В Пентагоне внезапное исчезновение военных объяснили мерами безопасности. Одна из причин такой поспешности эвакуации — желание американцев полностью покинуть Афганистан до 11 сентября, годовщины теракта в Нью-Йорке, который и стал толчком к вторжению в страну. Более того, президент Джо Байден пообещал закончить военную миссию в стране к 31 августа, заявив, что американские силы и без того задержались.

В 2011 году партнёры и союзники НАТО согласились с тем, что мы должны были завершить боевую операцию в 2014 году. В 2014 году некоторые спорили: «Ещё один год». Мы продолжили сражаться, продолжили нести потери. В 2015 году было тоже самое. И ещё, и ещё. Опыт почти 20 лет показал, а нынешняя ситуация с безопасностью лишь подтверждает: ещё один год боевых действий в Афганистане является не решением, а, скорее, рецептом остаться там бессрочно. Афганцам принимать решение о своём будущем.

Джо Байден

Предшественник Байдена Дональд Трамп, при котором начались активные переговоры США с «Талибаном» и фактический вывод последних войск из страны, раскритиковал процесс эвакуации. «Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь, хочу вернуть все танки. Вместо этого сейчас „Талибан“ устраивает парады с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор», — сказал экс-президент. Джордж Буш младший, при котором США вторглись в Афганистан, также назвал вывод войск ошибкой: «афганских женщин и девочек просто бросят».

Это опасение небеспочвенно. В прошлом группировка активно подавляла женские права, запрещая обучаться в школах и вузах, занимать правительственные должности или ходить без одежды, закрывающей лицо и тело. Спустя 20 лет в корне идеологии талибов остался исламский фундаментализм, близкий к религиозному тоталитаризму, и они, судя по сообщениям СМИ, следуют тем же традициям.

Где-то боевики запрещают слушать музыку или требуют от мужчин перестать брить бороду, а в каких-то районах запрещают смартфоны. Зафиксированы случаи, когда члены группировки вынуждали женщин покинуть посты в местном правительстве или не разрешали продолжить обучение в школах. Где-то женщинам запрещают работать, показываться из дома без сопровождения мужчины или обязывают носить бурку.

Школьницы на уроке английского языка в Кабуле, 2006 год
 Фото Getty

В некоторых случаях участники формирования поджигали школы и библиотеки. «Мы уничтожаем их и заменяем своими религиозными школами, чтобы воспитать будущее „Талибана“», — заявил французским журналистам боец. Пока это лишь отдельные случаи, в которых официальные представители группировки обещают разобраться, но они увеличивают опасения, что с закреплением «Талибана» женщины вновь лишатся множества прав, как до прихода американцев.

О том, что нынешний «Талибан» отличается от себя же образца 20-летней давности, журналистов Sky News заверял представитель группировки. Он также заявил, что боевики поддерживают необходимость женского образования. При этом когда английский репортёр попыталась заговорить в лагере талибов с женщинами, ей посоветовали не пытаться, так как «они безграмотные, и нет смысла с ними общаться».

Безрезультатные переговоры

Силы «Талибана», которые по разным оценкам составляют 50-100 тысяч бойцов, истощились за несколько месяцев войны. Точные потери неизвестны, но варьируются в пределах пяти тысяч. В основном из-за действий афганских и американских ВВС, а также элитных сухопутных сил страны — коммандос. Это примерно 50 тысяч солдат из около 300-350 тысяч бойцов афганской армии.

К началу августа американские войска покинули Афганистан на 90%, но продолжают помогать союзному правительству авиаударами по «Талибану». Это позволяет сдерживать продвижение боевиков. США и НАТО также обязались до 2024 года ежегодно выделять четыре миллиарда долларов на поддержку Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

Власти Афганистана призывают к добровольной мобилизации, чтобы усилить армию: порой такие локальные формирования помогают отразить атаки врага. Однако ряд местных аналитиков полагает, что даже если вооружение гражданских поможет в борьбе с талибами в начале, в долгосрочной перспективе такие формирования угрожают стабильности страны.

Афганские коммандос готовятся к ночному бою с талибами в кандагарской провинции, июль 2021 года Фото Reuters

Кабульский специалист по безопасности Ассадулла Надим (Assadullah Nadim) считает, что подобные вооружённые группы могут отказаться от лояльности режиму, если поймут, что это выгоднее для их интересов. Власти пообещали платить участникам добровольной мобилизации (ополченцам), но непонятно, смогут ли они сдержать слово.

Бывший советник афганского правительства Торек Фархади (Torek Farhadi) рассказал, что в армии регулярно жалуются на задержки в зарплате по несколько месяцев. Он полагает, что большую часть обещанных средств «съест» коррупция, которая проникла почти во все сферы государства, и в результате «местные и полевые командиры быстро обратятся против [властей] и начнётся хаос».

В середине июля президент Афганистана Ашраф Гани пообещал, что безопасность в стране укрепится в течение трёх месяцев. За это время, уверяет он, талибы будут побеждены, а захваченные ими территории возвращены. Но если перемирие между сторонами и возможно, то добиться его будет нелегко.

Отношения между правительством в Кабуле и «Талибаном», несмотря на старания США, испорчены и только ухудшаются. В середине июля неизвестные похитили дочь посла Афганистана в Пакистане (там последние 20 лет укрывается руководство талибов). Позже её нашли избитую и со следами пыток. Вскоре после этого посла отозвали на родину.

Старший научный сотрудник по Южной Азии Вашингтонского центра Вильсона Майкл Кугельман полагает, что «Афганистан уже вовлечён в гражданскую войну». «Вопрос в том, насколько может ухудшиться существующая гражданская война», — говорит он.

Последняя встреча между правительством и группировкой прошла в середине июля, но стороны не смогли добиться ничего, кроме согласия, что надо собраться ещё раз. Тем временем представители «Талибана» обещают, что остановят наступление как только правительство Афганистана пойдёт на переговоры, в которых будут учитываться «все стороны конфликта». А лидер движения Хайбатулла Ахундзада заявил о стремлении к хорошим отношениям со всеми странами мира — намёк на то, что группировка хочет стать ведущей силой страны, а не коалиционным придатком.

3 августа неизвестные проникли в дома главы афганского Минобороны Бисмиллы Хана Мохаммади и депутата нижней палаты парламента Азима Баглани в Кабуле. Чиновники выжили, но восемь мирных жителей погибли. Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан», пообещав, что это «только начало» операций против ключевых фигур руководства страны.

Атаки «Талибана» как новая модель пропаганды радикального исламизма

«Я не боюсь оставить свои вещи, я не боюсь начинать всё с нуля. Чего я реально боюсь, так это «Талибана», — говорит 68-летний житель Кабула Хаджи Сакхи. Вместе с женой, тремя дочерями и сыном он подал заявку на визу в Турцию, куда семья хочет перебраться под страхом новой эпохи правления «Талибана».

По данным ООН, за 2021 год около 330 тысяч афганцев покинули дома, около половины — после начала вывода последних американских войск в мае. С тех пор многие из этих людей живут в палаточных лагерях или у родственников в городах. Другие пытаются получить загранпаспорта и визы, чтобы покинуть страну, или пробуют перебраться через границу нелегально.

«„Талибан“ сжёг мой дом, когда там находилась моя семья», — рыдает старейшина племени Сираджуддин Джамали. «В 2015 году военная база [правительства] находилась в осаде, и мы обеспечивали [солдат] едой и водой, но теперь талибы мстят. Они делают это во всех захваченных областях?». В разговоре с The New York Times представители «Талибана» заявили, что сообщения о поджогах расследуются.

Ситуация знаменует начало нового кризиса мигрантов для стран Ближнего Востока, Европы, центральноазиатских государств и России. Как полагает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, это грозит ростом деятельности террористов ИГ. Они «получат большую свободу действий и, вполне возможно, превратят Афганистан в базу для дестабилизации Центральной Азии», считает специалист.

Тем временем иммиграционная программа США, созданная для афганцев, которые сталкиваются с угрозами из-за работы с американским правительством, не справляется с нагрузкой. Судьба около 20 тысяч человек и их семей под вопросом, они не могут выехать из страны. На фоне этого на помощь Штатам пришёл Таджикистан — власти объявили, что готовы принять до 100 тысяч беженцев. Примерно полторы тысячи из них уже перешли границу.

Афганцы в очереди возле афганского паспортного стола в Кабуле Фото AP

В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН. Это пока самое категоричное официальное заявление по поводу конфликта. Большая часть стран, включая Россию, предпочитает искать способы договориться с «Талибаном» и предоставляет его представителям площадку для заявлений.

В середине лета в Москву на переговоры в третий раз за год прибыла делегация группировки и дала большую пресс-конференцию по поводу последних событий в Афганистане. Там они дали журналистам множество обещаний, формальная суть которых сводится к желанию обозначить свою силу и влияние.

Фото РИА «Новости»

Такая готовность Кремля к диалогу с «Талибаном» не может не сказаться на отношениях с правительством Афганистана. В разговоре с «Коммерсантом» специалист по Центральной Азии и Афганистану Аркадий Дубнов заявил, что Москва не готова заверить Кабул (а конкретно президента Ашрафа Гани) в поддержке, поскольку «это ударит по её отношениям с талибами».

Для «Талибана» фигура Гани совершенно неприемлема при любом раскладе коалиционного правительства, и именно то, что сам Гани пытается удержаться на плаву, раздражает Москву. Чем дольше Гани цепляется за власть, тем больше становятся масштабы кровопролития в Афганистане и тем меньше — влияние Москвы на будущую власть в Кабуле.

Аркадий Дубнов
специалист по Центральной Азии и Афганистану

Пока что преждевременно верить обещаниям, которые «Талибан» раздаёт всем подряд, включая США, ЕС и Россию, полагают специалисты. То же заявление на пресс-конференции в Москве о планах борьбы с контрабандой наркотиков звучит крайне сомнительно, так как доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки. «Война — это обман», — цитирует специалист российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко одну из заповедей джихада, которых придерживаются талибы.

Постепенная легитимизация «Талибана» с которым международное сообщество ведёт открытые переговоры в разгар сражений, несёт в себе большой риск, полагает аналитик. Это подаёт сигнал радикальному исламу, что методы группировки — это успешная модель джихада, которой следует вдохновляться.

Модель «Талибана» — это модель для всех мусульман, которые хотят добиться победы и успеха [джихада]. Крестоносцы, иудеи, кафиры, они нас бомбили в Ираке, в Сирии, в Чечне, в Сомали и так далее, и только «Талибан» смог свернуть шею, поставил Америку на колени, только «Талибан» заставил Москву бегать на цыпочках вокруг них. [...]

Талибский флаг сегодня является символом успешного джихада, которому нужно подражать. Пропагандистский механизм, который сегодня запускается с лёгкой руки талибских агитаторов, который активно подхватывается в самых разных мусульманских сообществах, на Ближнем Востоке, в России, в странах СНГ, в Центральной Азии, на Кавказе, в Поволжье, в Сибири, в Европе — это будущая горючая смесь, которая рано или поздно выстрелит.

Андрей Серенко
специалист российского Центра изучения современного Афганистана
Покидая поле боя: США уходят из Афганистана…
Большая ретроспектива и первые прогнозы: сможет ли Кабул практически в одиночку справиться с…
tjournal.ru

#войны #войны21века #афганистан #сша #терроризм #талибан

130 130 комментариев
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130 комментариев
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Сознательный яд

13

Задача мирового сообщества была наоборот держать это осиное гнездо в ежовых рукавицах, контролируя его сообща и всеми силам. 
Оставление Афганистана радикалам принесёт всему миру ещё больше издержек, чем присутствие в нем.

Ответить

Zero-one-one

Сознательный
0

Кто виноват??? 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Zero-one-one
4

Обама 

Ответить

Zero-one-one

Marhal_…
5

Байден

Ответить

Обязательный

Marhal_…
2

хочу сказать этому ёбаному Обэме, нахуй

Ответить

Smaug The

Обязате…
0

Ты знаешь, где его найти

Ответить

Smaug The Terrible

Сознательный
0

Не всему миру, а Ирану, РФии и Китаю. Имха, на это и расчет

Ответить

Спортивный яд

Сознательный
0

Задача мирового сообщества была наоборот держать это осиное гнездо в ежовых рукавицах, контролируя его сообща и всеми силам.
Оставление России радикалам принесёт всему миру ещё больше издержек, чем присутствие в нем.

Ответить

Творческий торшер

Спортивный
0

Путен введи войска

Ответить

Syzygy

Сознательный
0

Непонятно только, зачем. Вообще непонятно, зачем мировому сообществу лезть в разные страны, которые им не угрожают. Лучше просто укрепить границы, а нарушителей отстреливать. И пусть другие страны делают там всё, что хотят.
Впрочем, учитывая, что происходит в той же Литве, не удивительно, что даже до  этого они додуматься не могут.

Ответить

Roman Persianinov

Syzygy
0

Вообще непонятно, зачем мировому сообществу лезть в разные страны, которые им не угрожают.

Власти и руководство армии исходят из другой логики. Мол, сначала не угрожают, а потом накопят силы и начнут угрожать (яркий пример — теракт 11 сентября). Поэтому лучше задавить в зародыше.

Ответить

Syzygy

Roman
0

Теракт 11 сентября произошёл из-за долбоебизма контролирующих органов и правительства. Казалось бы - были и захваты самолётов и терракты, но ничего толком не было сделано для предотвращения.
Сначала сфейлили спецслубжы, не отследив террористов, потом сфейлила система контроля аэропортов, потом сфейлили пилоты.
Чтобы подобного небыло, вовсе не надо посылать войска на другую сторону планеты. Надо просто иметь мозг и пользоваться им.

Ответить

Павел Мамонов

Syzygy
0

Когда другие страны разработают ядерное оружие, то просто укрепление границы уже не поможет

Ответить

alexferman

Сознательный
0

И что, вечно этим заниматься? Это тупиковый путь.

Ответить

Андрей Охапкин

9

Рекомендую посмотреть документальный фильм из трёх частей, про то как американские войска уходили из Афганистана и пытались научить местное население самостоятельно противостоять Талибану
Спойлер: у них не очень получилось
Хотя фильм старый, возможно что-то изменилось

Ответить

Рядовой химик

Андрей
0

Сообщение удалено

Ответить

Андрей Охапкин

Рядовой
1

Хорошо, ок, понял тебя

Ответить

IO

7

Советую посмотреть War Machine. Примерно понятно что нихуя никто не понимает что делать с Афганистаном и зачем.

Ответить

Михаил Зеленин

IO
3

Поделить между Китаем, Ираном, Индией, Пакистаном, Россией и забацать там евразийский транспортный узел (самолеты, поезда, машины, газопроводы). Такая козырная точка простаивает. 

Ответить

Спортивный яд

IO
1

А если переместить туда Воронеж?

Ответить

Alex Baystruykin

IO
1

Не советую смотреть war machine, автору пофиг на Афган, его армейские обидели и он пытается в ответку написать сатиру, но получаются только сопли с воплями. Лучше уж тогда whisky tango foxtrot посмотреть, про того же генерала, но намного талантливей. 

Ответить

Yuriy

–4

Есть подозрение, штаты специально ушли именно так, оставив талибам по сути оружие и не предупредив правительство, чтобы из-за их ухода случился моментальный пиздец. И тогда они смогут говорить, вот видите, мы не зря там были, вот что случилось, стоило нам только уйти. 

Ответить

Roman Persianinov

Yuriy
17

20 лет сидели с обещанием, что скоро построят демократию, а теперь ушли, чтобы вернуться? Сложная многоходовочка какая-то получается!

Ответить

Yuriy

Roman
–3

Нет, не чтобы вернуться, а просто чтобы набрать на этом очки политические, мол мы не просто так всюду лезем, вот что без нас происходит. Ну и устроить очередную жопу вдалеке от своего дома.

Ответить

Doktor

Yuriy
5

Ну и устроить очередную жопу вдалеке от своего дома.

Зачем?

Ответить

Yuriy

Doktor
0

А затем, что в мире страны друг другу конкуренты. И это проблема, которую придется расхлебывать так или иначе соседям, тратить на это свои ресурсы.

Ответить

Doktor

Yuriy
1

И для этого они тратили ресурсы в течение 20 лет, теряли людей, деньги и технику?
А что, звучит хайпово!

Ответить

Yuriy

Doktor
1

Пилили военный бюджет. 

Ответить

Doktor

Yuriy
6

Подожди, я чисто для себя понять.
20 лет, четыре президента от разных партий, согласование в Конгрессе любого чиха в отношении затрат на эту войну, и все для того, чтобы пилить военный бюджет?
Масштабно мыслишь, мне нравится.

Ответить

Yuriy

Doktor
0

Ну-ка, масштабно мыслящий, расскажи, а зачем по-твоему они это делали? Они влезли туда на фоне 11 сентября разобраться с алькаидой, ну разобрались, народ похлопал, зачем по-твоему они остались?

Ответить

Doktor

Yuriy
1

Чтобы вырастить правительство и войска, способные противостоять не только Алькаеде, но и Талибану.
В чем, очевидно, не преуспели.

Ответить

Yuriy

Doktor
–3

Они остались потому что военное лобби в этом было заинтересовано. Потому что на этом делались деньги и пилились бюджеты, делались карьеры. Сейчас ситуация изменилась, они пришли к выводу, что больше не могут себе позволить выбрасывать на это бабло и лавочку прикрыли, вот и все.

Ответить

Doktor

Yuriy
3

военное лобби

Напомни, как там с военным лобби в Конгрессе? 
они пришли к выводу

Кто они-то? Военные? Решили, что больше не будут пилить бюджеты? Зачем? Почему? Напилились?)

Ответить

Публичный

Doktor
0

Военно лобби есть в Конгрессе, но оно пилит бабло на оружии против "злых русских", а не на Афгане

Ответить

Yuriy

Doktor
0

Напомни, как там с военным лобби в Конгрессе?

замечательно
Кто они-то? Военные? Решили, что больше не будут пилить бюджеты? Зачем? Почему? Напилились?)

В данном случае речь о США в целом, приходится снижать издержки, и потому о том, что надо из  Афганистана им надо уходить уже давно говорят самые разные политические силы. И республиканец Трамп хотел, и вот демократ Байден это сделал.

Ответить

Doktor

Yuriy
0

Так, а военное лобби как это позволило? Теряют доход ведь!

Ответить

Yuriy

Doktor
–2

Не неси х**ю

Ответить

Doktor

Yuriy
0

А, на вопросы не отвечаешь ты, а хуйню несу я.
Понятно.

Ответить

Yuriy

Doktor
0

я ответил на каждый твой вопрос, кроме откровенно глупого

Ответить

Doktor

Yuriy
0

Ага. 
Т.е. раньше американские войска там были, потому что пилили бюджет.
Теперь ушли. Почему? Они перестали хотеть пилить бюджет? Но зачем?

Ответить

Yuriy

Doktor
0

Такой возможности больше нет. Кризис привел к необходимости сократить издержки бюджетные.

Ответить

Doktor

Yuriy
1

Сильно военный бюджет США в последнее время сократился?

Ответить

Игорь

Doktor
0

Как-то слишком оптимистично звучит. Все ради демократии, а не освоения бюджета?

Ответить

Doktor

Игорь
0

Да? Они прямо ставили своей задачей установление демократии? Ты уверен?

Ответить

Игорь

Doktor
0

Это был вопрос, а не утверждение.

Ответить

Doktor

Игорь
0

Вопрос содержит в себе ошибку ложного выбора.

Ответить

Талантливый

Doktor
1

И для этого они тратили ресурсы

Бюджеты крутятся, лавэха мутится

Ответить

Понятный фонарь

Yuriy
1

Там жопа со времен царя гороха

Ответить

Marhal_New _Arleana

Roman
0

Чёт вы слишком наивный веря обещаниям 

Ответить

Roman

Marhal_…
0

Это же ирония

Ответить

Marhal_New

Roman
0

Аааааа

Ответить

Marhal_New

Roman
0

В любом случае это головная боль для России и средней Азии

Ответить

Marhal_New

Roman
0

Думаю американцы договорились, что те не будут взрывать башни близнецы снова, а на остальное похуй

Ответить

Roman

Marhal_…
0

А сейчас некому их взрывать. «Талибану» совсем не до этого, а «Аль-Каида» или ИГ малочисленные и рассеянные сейчас, чтобы провернуть операцию такого масштаба. Слишком уж изменилась агентурная работа США с тех пор.

Ответить

Marhal_New

Roman
0

Что думаешь на счёт принятие до 100к беженцев?

Ответить

Roman

Marhal_…
0

Думаю, что это очень большой подарок для США, которым кровь из носа надо вытаскивать своих людей. До сих пор удивлен, что Таджикистан решил такую помощь организовать. Кремлю, ясное дело, это не нравится, так как вместе с этими 100к беженцами в Таджикистан (а оттуда и в Россию) могут проникнуть радикалы и террористы. 

Ответить

Рядовой химик

Yuriy
1

 оставив талибам по сути оружие

C этой задачей охуительно справлялись сами вооруженные силы афганистана и пакистан

Ответить

Yuriy

Рядовой
0

тоже верно

Ответить

FaroucheMn

Yuriy
0

Это типа как в детстве? Вот помру и посмотрим как вы без меня будете?)

Ответить

Yuriy

FaroucheMn
0

Очень многие вещи те или иные руководители США делают для внутреннего избирателя. Как это не странно, там есть реальная политика и политикам важно представлять те или иные вещи в выгодном свете для своего народа, в том числе отправка войск куда-то за океан и содержание этого контенгента годами.

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Но они разве не говорили на пресс конференции, что не будут убивать, ради власти?

Ответить

Roman Persianinov

Dmitry
11

Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка

Ответить

Денис Фадеев

0

Вот что бывает, когда страна превращается в буфер между интересами Запада и интересами, в прошлом, СССР.  Теперь уже никто наверное афганскому правительству не поможет защититься от талибов.

Ответить

Исходный Артем

Денис
9

они там так жили и до пересечения интересов. к ним кто бы не пришел , вся жизнь сводится к пикче в шапке статьи. попытка окунуть их в цивилизацию ничем не заканчивается

Ответить

Денис Фадеев

Исходный
0

Эммм, нет, так они как раз не жили. Посмотрите фотки Афганистана ещё в период существования монархии (хотя бы 60-е года) и посмотрите что там сейчас. 
А потом да, их сначала пытались втянуть в советский блок, а потом американцы туда вошли. 

Безусловно там был уровень жизни далеко не европейский, но он ближе гораздо к иранскому шахству на тот момент, что не так плохо в сравнении с тем что сейчас из себя представляет Афганистан. 

Ответить

Doktor

Денис
8

существования монархии

Городское население на тех фото на тот момент занимало 10% от общего населения Афганистана.
ближе гораздо к иранскому шахству

Аналогичная история.

Ответить

Madegghead

Doktor
0

так и шо?
Страна нормально жила относительно...
А так это известная проблема стран данного региона. При светизации страны забыли про деревню и потом при урбанизации религия уигрывает. Считается что в той же Турции такое произошло тоже.

Ответить

Doktor

Madeggh…
0

Страна нормально жила относительно...

10% - да.
Остальные, как ты понимаешь, нет.

Ответить

alexferman

Doktor
0

Городское население на тех фото на тот момент занимало 10% от общего населения Афганистана.

А в какой стране не было такого этапа? Щас-то блять намного лучше стало, да.

Ответить

Doktor

alexfer…
0

Во всех странах был такой этап.
Сейчас, с точки зрения жителя глубинки, ничего не поменялось.

Ответить

Рядовой химик

Денис
3

Полторы фотки в одном районе кабула.
За пределами "зеленой зоны" кабула нет даже намеков на то, что там когда-то была цивилизация

Ответить

Игорь Павлов

Денис
0

Каждый раз эти фотки 1-5% просвещённого городского населения Афганистана/Ирана выдают за общую практику. Это как поведение российского дворянства 19 века(умение читать и писать, свободное владение иностранным языком, поездки за границу), которое составляло пару % населения, выдавать за общую практику.

Ответить

Smaug The Terrible

1

Очень важный момент. После захвата Афганистана продолжат ли талибы экспансию?

Ответить

Физический ГОСТ

Smaug
7

Те кексы, что 3 раза с начала года приезжали в Москву, ответили на этот вопрос "нет". Но новый важный момент: а можно ли им верить?

Ответить

Публичный дым

Smaug
2

В Таджикистан могут. Уже были случаи в 90-х

Ответить

Алексей Токмолаев

Публичный
0

Мне кажется в Таджикистане не очень получиться, т.к. по этническому составу талибы, это в основном пуштуны

Ответить

Публичный дым

Алексей
1

На границе Таджикистана как раз таки много пуштунов живет. Те воспользовавшись моментом гражданской войны, прихватили часть территорий таджиков, в итоге их вернули при помощи российской и таджикской армии

Ответить

Алексей

Публичн…
1

https://warspot.ru/20130-chyornye-tyurbany

Ответить

Алексей

Публичн…
0

Тут неплохо про историю вопроса написано, а по ссылкам в статье вся история бардака описана.

Ответить

Рядовой химик

Smaug
1

Нет, скорее всего. Ни денег, ни изобретений
Куда? Иран, Пакистан, СНГ
С пакистаном они отлично вашкаются, но вся их экспансия - тусовка в горах пакистана.
Иран - тоже . Югозапад афганистана и так был уже достаточно давно под контролем Талибана, им не интересно туда воевать
За снг хуй знает.

Единственная их экспансия, которая им светит - не возможность нахуй контролировать ни одну из своих границ

Ответить

Roman Persianinov

Smaug
0

Вопрос действительно очень важный. Пока точного ответа нет. Аналитики говорят, что сейчас в приоритетах у «Талибана» создание себе образа легитимной и безопасной власти, с которой можно договариваться. А захват новых территорий этой задаче противоречит.

Ответить

Smaug The Terrible

Roman
0

Ну ты же сам упоминал. что от талибов откололось крыло, которое примкнуло к иг. С ним тоже нихуя не ясно, не двинет ли оно в Туркменистан после.

Ответить

Roman

Smaug
3

Эти группы слишком малочисленные и децентрализованные, чтобы организовать серьёзное наступление. Их угроза в другом — они могут проникать в другие страны и терроризировать население.

Ответить

Smaug The

Roman
0

Вот и я о чем думаю. В условных Туркменистане или Уйгурии они могли бы получить поддержку местного населения

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Smaug
0

Нет.
Им банально не хватит денег, людских ресурсов и мотивации.

Ответить

Заключенный Орзэмэс

1

Бидон конечно сказочный долбоеб, отличное олицетворение всех западных леворадикальных идей

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

до 2024 года ежегодно выделять четыре миллиарда долларов на поддержку Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

Блять. А нам с барского плеча ежегодно на войну с Россией выделяют 100млн. В ебучий Афган

Ответить

Андрей Охапкин

Marhal_New
1

Просто Афганистан - более перспективный регион 😎

Ответить

Понятный фонарь

Marhal_New
0

Начни боевые действия нормальные, тогда больше подкинут

Ответить

Неясный кот

Понятный
1

спасибо это не наш метод, мы цивилизованная страна которая пытается решить конфликт дипломатией, даже если с обратной стороны быдломид 

Ответить

Понятный фонарь

Неясный
0

Ну тогда не надо жаловаться что мало дают на оборонку

Ответить

Marhal_New

Понятный
0

И как мы по твоему должны защищаться от российского вторжения?

Ответить

Понятный фонарь

Marhal_…
–1

Не очень понял, к чему вопрос? Типо надо больше жаловаться или что

Ответить

Marhal_New

Понятный
0

Надо больше поставок вооружений, если они не хотят большой войнушки в центральной Европе 

Ответить

Понятный

Marhal_…
0

Наоборот меньше, чем меньше вооружения тем меньше войнушка

Ответить

Неясный

Понятный
1

нет, если у Украины будет достаточно вооружения русские даже не полезут, как не лезут эти 8 лет. Именно потому что нет подавляющего превосходства. 

Ответить

Marhal_New

Неясный
0

Ручаешься за Пыню?

Ответить

Неясный

Marhal_…
0

ручаюсь только за самого себя 

Ответить

Понятный

Неясный
–2

Ой бляяя, чел))) 

Ответить

Неясный

Marhal_…
0

они сейчас дают ровно столько, сколько нужно чтобы войнушки не было 

Ответить

Неясный

Неясный
0

угроза в другом

Ответить

Marhal_New

Неясный
0

Кому дают? Россия щелкнет пальцами и половины страны в руинах и оккупирована. Ахуеть помощь 

Ответить

Неясный

Marhal_…
0

ну ну 

Ответить

Marhal_New

Неясный
0

Ну блять, читал новость что у нас из воздушки люди бегут? Кто будет на тех оставшихся самолётах летать?

Ответить

Zero-one-one

Понятный
0

За щеку

Ответить

Творческий

Zero-on…
0

Зачем ты так о гиви и мотороле? 

Ответить

Аркадий Иванов

Marhal_New
0

Вам ещё кораблики списанные скидывают и прочее б/у. Боевым духом побеждать будете.

Ответить

Неясный кот

Аркадий
0

главное побеждать, а как и чем неважно 

Ответить

Аркадий Иванов

Неясный
0

Ну-ну...

Ответить

Понятный фонарь

Аркадий
–1

Русские не сдаются

Ответить

Понятный фонарь

Понятный
–1

Ой, то есть украинские

Ответить

Marhal_New _Arleana

Аркадий
0

"Кораблики" - громко сказано про катера. Если уж говорить про корабли, то англичанка нам новые поставляет и собирает две морские базы

Ответить

Alex Baystruykin

Marhal_New
0
Ответить

Физический ГОСТ

1

Если сейчас талибы контролируют более 50% территории страны, и продолжают наступать, то это просто вопрос времени, когда падёт Кабул.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

0

В прошлый раз Талибан успешно занимал территории в том числе потому, что пришедшие к власти моджахеды не смогли предложить населению мир и спокойствие. И порядок. А талибы смогли.
Но сейчас ситуация, как мне кажется, другая - центральное правительство все же обеспечивает хотя бы видимость порядка.

Ответить

Roman Persianinov

Doktor
1

Отчасти согласен, но эта видимость порядка стремительно испаряется, потому что теракты продолжаются, в том числе в Кабуле, а из-за войны люди гибнут как на территории талибов, так и на территории федеральных сил

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Roman
0

Ну я в общем-то не понимаю, зачем населению сейчас поддерживать Талибан, если ты городской житель, например.

Ответить

Roman

Doktor
1

Я в целом тоже. Единственный сильный аргумент против нынешнего правительства — это повальная коррупция.

Ответить

Doktor

Roman
2

Хз, если будет как в прошлый раз - шариатские суды, повешение на кранах, запрет женского образования, сносы неисламских памятников.
Все это сверху приправлено производством наркотиков.
Лучше уж коррупция.

Ответить

Roman

Doktor
1

Да, согласен

Ответить

Публичный дым

Doktor
0

Так их поддерживают жители сел, которые за свои скрепы топят (где женщина для них ничего и образованию не место в жизни детей)

Ответить

Doktor

Публичн…
0

Ну, сейчас доля городского населения выше, чем в 1996м.

Ответить

Публичный дым

Doktor
0

А мнение в мозгах стариков не изменилось

Ответить

Photuum

0

Пусть захватывают. Может хоть при талибах там мир наступит. Терять-то нечего. 

Ответить

FOX

0

Подождите, ща Россия договорится с талибами и все будет хорошо

Ответить

Половый ГОСТ

FOX
0

Так талибы и в Китай ездили на переговоры, но тут не указали это

Ответить

Roman Persianinov

Половый
0

Это сложно назвать переговорами, скорее обмен любезностями. «Талибану» нет смысла договариваться с Китаем, потому что у Пакистана (где сидит руководство талибов и откуда координируются атаки на Афганистан) и так хорошие отношения с Китаем.

Ответить

Публичный дым

0

Ночью 5 июля авиабаза Баграм, которая сначала служила аэропортом для воздушных сил СССР, а годы спустя перешла под контроль США и стала крупнейшей американской базой в Афганистане, опустела. Спустя почти 20 лет использования последние солдаты США отключили электричество и под покровом темноты эвакуировались, никому не сообщив о своих планах.

Никому — включая местные войска афганского правительства, которые обнаружили пустую базу спустя два часа после отбытия американцев. За этот промежуток на аэродром прокрались мародёры, которые унесли часть запасов.

Хуя, долбаебы. Оставили стратегическую базу без ничего. Типичные вояки, что здесь, что в США одного ума

Ответить

Дядя Серёжа

0

Позавчера видел группу талибов на ул. Генерала Глаголева в Москве.

Ответить

Заключенный Орзэмэс

Дядя
0

Зачем ты врешь, их тут нет

Ответить
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