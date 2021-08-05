Боевики, которых годами сдерживали американские силы, активно наступают последние три месяца. Что это значит для страны, России и мира.

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Мужчина читает Коран рядом с могилой родных на кладбище в окрестностях Кабула Фото AFP

В конце апреля США начали выводить войска из Афганистана. Вместе с этим исламская группировка «Талибан» организовала самое масштабное наступление за 20 лет присутствия американцев. Наконец освободившись от сдерживающего фактора, бывшие союзники террористов «Аль-Каиды» направили силы против войск афганского правительства, к началу августа заняли около половины всей страны и не останавливаются.

Правительственная армия отражает удары врага с разной степенью успеха. Как долго это продолжится и какую цену за это заплатят главные жертвы происходящего, обычные жители, непонятно. А пока американские солдаты впопыхах покидают Афганистан, оставляя талибам трофейное оружие и припасы, Россия и остальной мир наблюдают за успехами боевиков. Риск новой полномасштабной гражданской войны в одной из ключевых стран Ближнего Востока давно не был так высок.

Теракты, кризис армии и бомбардировки

9 мая, через пять дней после начала масштабного наступления «Талибана», большая группа людей несла на кабульское кладбище 80 закрытых гробов. В 70 из них лежали тела или останки школьниц 11-18 лет, в остальных — сотрудники школы, у которой днём ранее прогремело три взрыва. Сначала смертник взорвал у ворот машину, начинённую взрывчаткой, а когда испуганные ученики попытались сбежать, сдетонировало ещё два устройства.

«Мы поддерживаем правительство, но в ответ нас лишь взрывают. Эти девочки, они все из рабочих семей. У них ничего нет», — говорит владелец магазина Джавед Хассани (Jawed Hassani), участвовавший в похоронном шествии. Власти Афганистана винят в атаке «Талибан», но боевики отрицают всякую связь с терактом, хоть и против них говорит то, что большая часть убитых — школьницы, а группировка всегда выступала против женского образования.

«Это одна из самых бедных школ в этом районе. У этих девочек не было и 15 центов, чтобы купить себе хлеба», — делится наёмный рабочий Гулам, отправившийся оплакивать погибших в местную мечеть. Как пишет The New York Times, во взрыве также подозревают отбившихся от основной массы талибов, которые присягнули на верность террористической организации «Исламское государство».

Мальчик держит рюкзак, который, по его словам, принадлежал погибшей сестре. Его нашли среди останков на месте взрыва Фото Getty

По сообщениям ООН, с момента наступления талибов погибли или оказались ранены около 2400 гражданских. Это самый высокий показатель с мая по июнь с начала ведения такой статистики — 2009 года. К концу июля талибы достигли границ провинциальных столиц, включая второй крупнейший город страны, Кандагар, откуда спешно бегут жители в преддверии сражений.

По различным подсчётам СМИ, боевики контролируют чуть больше половины Афганистана. При этом, утверждает правозащитная организация Human Rights Watch, к югу от Кандагара талибы задержали сотни человек по обвинению в сотрудничестве с афганскими властями. Часть из них, предположительно, казнили, включая 17-летнего юношу, в прошлом работавшего в полиции. Талибы застрелили его на улице в присутствии матери и дяди.

Отследить все подобные случаи, происходящие на захваченных талибами территориях, крайне сложно, особенно из-за успехов боевиков. Этот триумф не столь связан с мастерством группировки, сколько с ошибками афганской армии, которая не успела вовремя подготовиться к полномасштабной атаке. Отчасти из-за веры, что оставшиеся американские силы не покинут страну столь быстро.

Афганский полицейский на посту, июль 2021 года Фото Getty

«У вас высокоцентрализованная армия, воюющая против сильно децентрализованного повстанческого движения, ведущего нерегулярную войну. Это рецепт катастрофы», — говорит бывший заместитель министра обороны Тамис Асей, возглавляющий аналитический центр в столице. Успех ждал талибов и на севере страны, который ещё до прихода США в 2001 году давал отпор боевикам, в основном базирующимся на юге.

В этот раз ситуация сложилась по-другому. Первые недели сражений стали самыми успешными для «Талибана» — они захватывали регион за регионом, почти не встречая сильного сопротивления армии. Где-то солдаты сдавались в плен без боя, когда им становилось понятно, что в этом случае они смогут вернуться к родным. В каких-то регионах бойцы переставали сражения из-за острой нехватки боеприпасов, или же из-за нежелания воевать вовсе.

Однако, несмотря на успехи боевиков и удержание инициативы в течение трёх месяцев, говорить о военном доминировании талибов преждевременно. Они не захватили ни одной из 34 столиц провинций, а число контролируемых территорий наращивают в основном за счёт малонаселённых районов. Однако победа «Талибана» в пропагандистской борьбе очевидна.

Kian Sharifi @KianSharifi Iranian media have widely shared this video, reportedly showing Taliban fighters taking down the flag of Afghanistan at the Islam Qala border crossing. https://t.co/2s1SBeOoTq Иранские СМИ распространяют это видео, на котором, предположительно, боевики «Талибана» снимают флаг Афганистана у КПП Ислам-Кала

С начала наступления в соцсетях и закрытых каналах талибов распространяются ролики, в которых боевики демонстрируют военную технику, оружие, десятки ящиков с боеприпасами и другим. Это — нежеланный «подарок» американцев, которые в стремлении как можно скорее покинуть Афганистан оставили противникам своего союзника множественные трофеи.

Весной в Генштабе США обещали, что перед уходом из Афганистана военные передадут всё необходимое для поддержания обороны правительственным силам. Афганцам должно было достаться не менее 17 тысяч единиц техники, но на деле многое оказалось в руках боевиков.

Командир одного из отрядов «Талибана», базирующегося на западе от Кабула, рассказал об обнаружении склада, где хранились 70 снайперских винтовок и 900 других орудий, а также военный транспорт. Это не говоря о множестве ящиков с гранатами, патронами и экипировкой, на которых сказано, что это «собственность правительства США».

Боевики демонстрируют британским журналистам оружие, боеприпасы и технику, брошенную американскими силами

31 июля «Би-би-си» сообщило о подступах «Талибана» к трём крупным афганским городам на юге и западе страны: они вошли в пригороды Герата, Лашкаргаха и Кандагара. Член афганского парламента Гуль Ахмад Камин заявил, что захват последнего более чем реален, так как группировка хочет сделать город своей временной столицей. Вылеты из Кандагара временно приостановили из-за обстрела аэропорта талибами. Несмотря на регулярные авиаудары ВВС США и Афганистана, талибы продвигаются к Лашкаргаху, который больше 10 лет прибывал под угрозой захвата. На этот раз шансы подобного исхода значительно выросли, ведь впервые за 20 лет боевики наступают с таким масштабом.

С приближением атакующих ко всё более заселённой территории местные жители оказываются в большей опасности, так как авиаудары по позициям талибов почти всегда заканчиваются ранением или гибелью гражданских. «Город в ужасном состоянии. Я не знаю, что будет дальше. Талибы нас не пощадят, а правительство не прекратит бомбардировки», — говорит житель Лашкаргаха Халим Карими.

Афганистан без американских солдат, но с «Талибаном»

Ночью 5 июля авиабаза Баграм, которая сначала служила аэропортом для воздушных сил СССР, а годы спустя перешла под контроль США и стала крупнейшей американской базой в Афганистане, опустела. Спустя почти 20 лет использования последние солдаты США отключили электричество и под покровом темноты эвакуировались, никому не сообщив о своих планах.

Никому — включая местные войска афганского правительства, которые обнаружили пустую базу спустя два часа после отбытия американцев. За этот промежуток на аэродром прокрались мародёры, которые унесли часть запасов. Без присмотра в это время находились и около пяти тысяч заключённых тюрьмы, расположенных на базе. Многие из запертых подозреваются в связях с талибами.

Афганский солдат на базе Баграм после ухода солдат США Фото Anadolu Agency

Всего же к правительственной армии перешло около 3,5 миллиона различных вещей, включая мелкое имущество вроде карандашей, тетрадей, бутылок с водой. Американцы оставили и множество гражданских автомобилей, в основном без ключей зажигания. Сохранилась и часть боеприпасов, но, пишет AP, тяжёлое вооружение солдаты забрали с собой, а какую-то часть предпочли подорвать неподалёку.

«За одну ночь они похоронили 20 лет благих намерений, просто исчезнув под покровом темноты, и слова ни сказали афганским солдатам», — говорит один из бойцов, прибывших на пустую базу, где когда-то базировались до 100 тысяч американских солдат.

В Пентагоне внезапное исчезновение военных объяснили мерами безопасности. Одна из причин такой поспешности эвакуации — желание американцев полностью покинуть Афганистан до 11 сентября, годовщины теракта в Нью-Йорке, который и стал толчком к вторжению в страну. Более того, президент Джо Байден пообещал закончить военную миссию в стране к 31 августа, заявив, что американские силы и без того задержались.

В 2011 году партнёры и союзники НАТО согласились с тем, что мы должны были завершить боевую операцию в 2014 году. В 2014 году некоторые спорили: «Ещё один год». Мы продолжили сражаться, продолжили нести потери. В 2015 году было тоже самое. И ещё, и ещё. Опыт почти 20 лет показал, а нынешняя ситуация с безопасностью лишь подтверждает: ещё один год боевых действий в Афганистане является не решением, а, скорее, рецептом остаться там бессрочно. Афганцам принимать решение о своём будущем. Джо Байден

Предшественник Байдена Дональд Трамп, при котором начались активные переговоры США с «Талибаном» и фактический вывод последних войск из страны, раскритиковал процесс эвакуации. «Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь, хочу вернуть все танки. Вместо этого сейчас „Талибан“ устраивает парады с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор», — сказал экс-президент. Джордж Буш младший, при котором США вторглись в Афганистан, также назвал вывод войск ошибкой: «афганских женщин и девочек просто бросят».

Это опасение небеспочвенно. В прошлом группировка активно подавляла женские права, запрещая обучаться в школах и вузах, занимать правительственные должности или ходить без одежды, закрывающей лицо и тело. Спустя 20 лет в корне идеологии талибов остался исламский фундаментализм, близкий к религиозному тоталитаризму, и они, судя по сообщениям СМИ, следуют тем же традициям.

Где-то боевики запрещают слушать музыку или требуют от мужчин перестать брить бороду, а в каких-то районах запрещают смартфоны. Зафиксированы случаи, когда члены группировки вынуждали женщин покинуть посты в местном правительстве или не разрешали продолжить обучение в школах. Где-то женщинам запрещают работать, показываться из дома без сопровождения мужчины или обязывают носить бурку.

Школьницы на уроке английского языка в Кабуле, 2006 год

Фото Getty

В некоторых случаях участники формирования поджигали школы и библиотеки. «Мы уничтожаем их и заменяем своими религиозными школами, чтобы воспитать будущее „Талибана“», — заявил французским журналистам боец. Пока это лишь отдельные случаи, в которых официальные представители группировки обещают разобраться, но они увеличивают опасения, что с закреплением «Талибана» женщины вновь лишатся множества прав, как до прихода американцев.

О том, что нынешний «Талибан» отличается от себя же образца 20-летней давности, журналистов Sky News заверял представитель группировки. Он также заявил, что боевики поддерживают необходимость женского образования. При этом когда английский репортёр попыталась заговорить в лагере талибов с женщинами, ей посоветовали не пытаться, так как «они безграмотные, и нет смысла с ними общаться».

Безрезультатные переговоры

Силы «Талибана», которые по разным оценкам составляют 50-100 тысяч бойцов, истощились за несколько месяцев войны. Точные потери неизвестны, но варьируются в пределах пяти тысяч. В основном из-за действий афганских и американских ВВС, а также элитных сухопутных сил страны — коммандос. Это примерно 50 тысяч солдат из около 300-350 тысяч бойцов афганской армии.

К началу августа американские войска покинули Афганистан на 90%, но продолжают помогать союзному правительству авиаударами по «Талибану». Это позволяет сдерживать продвижение боевиков. США и НАТО также обязались до 2024 года ежегодно выделять четыре миллиарда долларов на поддержку Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

Власти Афганистана призывают к добровольной мобилизации, чтобы усилить армию: порой такие локальные формирования помогают отразить атаки врага. Однако ряд местных аналитиков полагает, что даже если вооружение гражданских поможет в борьбе с талибами в начале, в долгосрочной перспективе такие формирования угрожают стабильности страны.

Афганские коммандос готовятся к ночному бою с талибами в кандагарской провинции, июль 2021 года Фото Reuters

Кабульский специалист по безопасности Ассадулла Надим (Assadullah Nadim) считает, что подобные вооружённые группы могут отказаться от лояльности режиму, если поймут, что это выгоднее для их интересов. Власти пообещали платить участникам добровольной мобилизации (ополченцам), но непонятно, смогут ли они сдержать слово.

Бывший советник афганского правительства Торек Фархади (Torek Farhadi) рассказал, что в армии регулярно жалуются на задержки в зарплате по несколько месяцев. Он полагает, что большую часть обещанных средств «съест» коррупция, которая проникла почти во все сферы государства, и в результате «местные и полевые командиры быстро обратятся против [властей] и начнётся хаос».

В середине июля президент Афганистана Ашраф Гани пообещал, что безопасность в стране укрепится в течение трёх месяцев. За это время, уверяет он, талибы будут побеждены, а захваченные ими территории возвращены. Но если перемирие между сторонами и возможно, то добиться его будет нелегко.

Отношения между правительством в Кабуле и «Талибаном», несмотря на старания США, испорчены и только ухудшаются. В середине июля неизвестные похитили дочь посла Афганистана в Пакистане (там последние 20 лет укрывается руководство талибов). Позже её нашли избитую и со следами пыток. Вскоре после этого посла отозвали на родину.

Старший научный сотрудник по Южной Азии Вашингтонского центра Вильсона Майкл Кугельман полагает, что «Афганистан уже вовлечён в гражданскую войну». «Вопрос в том, насколько может ухудшиться существующая гражданская война», — говорит он.

Последняя встреча между правительством и группировкой прошла в середине июля, но стороны не смогли добиться ничего, кроме согласия, что надо собраться ещё раз. Тем временем представители «Талибана» обещают, что остановят наступление как только правительство Афганистана пойдёт на переговоры, в которых будут учитываться «все стороны конфликта». А лидер движения Хайбатулла Ахундзада заявил о стремлении к хорошим отношениям со всеми странами мира — намёк на то, что группировка хочет стать ведущей силой страны, а не коалиционным придатком.

3 августа неизвестные проникли в дома главы афганского Минобороны Бисмиллы Хана Мохаммади и депутата нижней палаты парламента Азима Баглани в Кабуле. Чиновники выжили, но восемь мирных жителей погибли. Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан», пообещав, что это «только начало» операций против ключевых фигур руководства страны.

Атаки «Талибана» как новая модель пропаганды радикального исламизма

«Я не боюсь оставить свои вещи, я не боюсь начинать всё с нуля. Чего я реально боюсь, так это «Талибана», — говорит 68-летний житель Кабула Хаджи Сакхи. Вместе с женой, тремя дочерями и сыном он подал заявку на визу в Турцию, куда семья хочет перебраться под страхом новой эпохи правления «Талибана».

По данным ООН, за 2021 год около 330 тысяч афганцев покинули дома, около половины — после начала вывода последних американских войск в мае. С тех пор многие из этих людей живут в палаточных лагерях или у родственников в городах. Другие пытаются получить загранпаспорта и визы, чтобы покинуть страну, или пробуют перебраться через границу нелегально.

«„Талибан“ сжёг мой дом, когда там находилась моя семья», — рыдает старейшина племени Сираджуддин Джамали. «В 2015 году военная база [правительства] находилась в осаде, и мы обеспечивали [солдат] едой и водой, но теперь талибы мстят. Они делают это во всех захваченных областях?». В разговоре с The New York Times представители «Талибана» заявили, что сообщения о поджогах расследуются.

Ситуация знаменует начало нового кризиса мигрантов для стран Ближнего Востока, Европы, центральноазиатских государств и России. Как полагает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, это грозит ростом деятельности террористов ИГ. Они «получат большую свободу действий и, вполне возможно, превратят Афганистан в базу для дестабилизации Центральной Азии», считает специалист.

Тем временем иммиграционная программа США, созданная для афганцев, которые сталкиваются с угрозами из-за работы с американским правительством, не справляется с нагрузкой. Судьба около 20 тысяч человек и их семей под вопросом, они не могут выехать из страны. На фоне этого на помощь Штатам пришёл Таджикистан — власти объявили, что готовы принять до 100 тысяч беженцев. Примерно полторы тысячи из них уже перешли границу.

Афганцы в очереди возле афганского паспортного стола в Кабуле Фото AP

В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН. Это пока самое категоричное официальное заявление по поводу конфликта. Большая часть стран, включая Россию, предпочитает искать способы договориться с «Талибаном» и предоставляет его представителям площадку для заявлений.

В середине лета в Москву на переговоры в третий раз за год прибыла делегация группировки и дала большую пресс-конференцию по поводу последних событий в Афганистане. Там они дали журналистам множество обещаний, формальная суть которых сводится к желанию обозначить свою силу и влияние.

Фото РИА «Новости»

Такая готовность Кремля к диалогу с «Талибаном» не может не сказаться на отношениях с правительством Афганистана. В разговоре с «Коммерсантом» специалист по Центральной Азии и Афганистану Аркадий Дубнов заявил, что Москва не готова заверить Кабул (а конкретно президента Ашрафа Гани) в поддержке, поскольку «это ударит по её отношениям с талибами».

Для «Талибана» фигура Гани совершенно неприемлема при любом раскладе коалиционного правительства, и именно то, что сам Гани пытается удержаться на плаву, раздражает Москву. Чем дольше Гани цепляется за власть, тем больше становятся масштабы кровопролития в Афганистане и тем меньше — влияние Москвы на будущую власть в Кабуле. Аркадий Дубнов специалист по Центральной Азии и Афганистану

Пока что преждевременно верить обещаниям, которые «Талибан» раздаёт всем подряд, включая США, ЕС и Россию, полагают специалисты. То же заявление на пресс-конференции в Москве о планах борьбы с контрабандой наркотиков звучит крайне сомнительно, так как доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки. «Война — это обман», — цитирует специалист российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко одну из заповедей джихада, которых придерживаются талибы.

Постепенная легитимизация «Талибана» с которым международное сообщество ведёт открытые переговоры в разгар сражений, несёт в себе большой риск, полагает аналитик. Это подаёт сигнал радикальному исламу, что методы группировки — это успешная модель джихада, которой следует вдохновляться.