Аэропорт Кабула стал последней надеждой желающих сбежать из Афганистана. Они пытаются прорваться к самолётам и гибнут Статьи редакции
Высокопоставленные чиновники уже покинули страну VIP-рейсами. А для обычных людей эвакуационных бортов катастрофически не хватает.
С утра 15 августа, со дня наступления боевиков «Талибана» на Кабул, международный аэропорт имени Хамида Карзая стал последним местом, откуда бегущие от войны люди могут покинуть Афганистан. Чтобы эвакуировать американских и дружественных дипломатов из страны, США направили в аэропорт около шести тысяч американских солдат.
В СМИ сообщили о неподтверждённых случаях, когда коммерческие рейсы задерживались, потому что самолёты были перегружены людьми на борту. Некоторых выводили, чтобы самолёт мог взлететь. Утром 16 августа все гражданские рейсы отменили, и началась массовая паника.
Сотни местных жителей пытаются прорваться на последние самолёты из страны, встречая сопротивление стороны американских войск (как минимум несколько раз солдаты стреляли в воздух, чтобы отпугнуть толпу). На записях видно, что в аэропорту творится хаос — люди передвигаются по взлётной площадке без всяких ограничений, толпятся и кричат.
«Никто не может улететь. Если у вас нет визы или [иностранного] паспорта, чего у большинства афганцев нет, вы не улетите», — говорит старший научный сотрудник Фонда Масуда в Кабуле Камаль Алам. Однако, пишет «Би-би-си», в городе распространяются слухи, что даже тем, у кого нет визы, могут вылететь из страны на эвакуационных самолётах.
Как пишет CNBC, за последние дни Афганистан стремительно покинули высокопоставленные чиновники вместе со значительными суммами наличных. «Всем VIP-персонам разрешили вылететь первыми, все их наличные перевозили в первую очередь, будь то коммерческие рейсы или частные самолёты из неназванных стран Персидского залива», — говорит Алам.
Свидетели происходящего рассказали СМИ, что слышали выстрелы в гражданском терминале, где собрались жители в попытке успеть на рейс.
К утру 16 августа паника в аэропорту Кабула только усилилась, рассказал The Guardian 22-летний местный житель Массума Таджик (Massouma Tajik). Даже те, кто в списке на эвакуацию, не уверены, что попадут на свой рейс. «Я вижу плачущих людей, они не знают, получится ли у них сбежать или нет. Я тоже», — рассказал афганец со страхом в голосе.
На других записях в соцсетях видно, как люди толпой пытаются забраться в грузовой самолёт США, который готовится к отлёту.
В ещё одном ролике утром 16 августа десятки человек пытаются попасть на борт, взбираясь на «рукав» для прохода пассажиров и пробираясь внутрь.
По данным СМИ, по меньшей мере три человека погибли в аэропорту при попытке улететь. Они разбились, сорвавшись с шасси самолёта. Позже тела обнаружили на крышах жилых домов. Один из свидетелей заявил, что слышал «громкие и ужасные» крики падающих.
Как пишет The Wall Street Journal, по меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в аэропорту. По словам свидетелей, их окровавленные тела лежали прямо у здания аэропорта. РИА «Новости» со ссылкой на «источник в силах безопасности» сообщило о гибели нескольких человек после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам.
Точной информации, погибли ли люди из-за стрельбы или возникшей давки, нет. Американские военные эти данные не комментировали. В разговоре с Reuters неназванный представитель правительства США заявил, что солдаты делали предупредительные выстрелы только для того, чтобы предотвратить выбегание людей на взлётно-посадочную площадку. «Толпа вышла из-под контроля. Стрельбу производили только чтобы разрядить хаос», — сказал источник.
Помимо американских сил, в Кабул также прибыли британские солдаты: они помогут эвакуировать примерно четыре тысячи соотечественников. Исходя из слов очевидцев, иностранные войска вызывают раздражение и неприязнь местных жителей в аэропорту. «Как американцы могут удерживать аэропорт и диктовать условия афганцам? Это наш аэропорт, но мы следим за эвакуацией дипломатов, пока сами находимся в полной неопределённости», — говорит правозащитница Рахшанда Джилали.
Российские власти не проводят эвакуацию граждан из Афганистана. 13 августа в дипмиссии заявили, что пока это не требуется: «Российские граждане за помощью в эвакуации в Россию к нам пока не обращались. В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры».
При этом 16 августа специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в стране находится несколько сотен российских граждан афганского происхождения часть из которых ранее эвакуировали из-за пандемии Covid-19. К этому моменту у Кабулова нет данных о «конкретных обращениях владельцев российских паспортов, скажем так, о срочной эвакуации».
Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими и их деятельность запрещена на территории страны.
Почему из всяких банановых стран беженцы ливают на изи, а из условной Беларуси ты хуй куда убежишь, потому что нужны визы-хуизы и загран. Выходит, если ты коричневый, то попасть в какой-нибудь французский лагерь беженцев проще. Белые соснули.
Цепляться за шасси самолёта в последней надежде улететь из Кабула - это по вашему "ливают на изи"?
Беларусы могли почти в любом месте границу перебежать и остаться нелегалами в ЕС.
Первоначальный американец
Охуенное сравнение людей бегущих от голода, Гражданской войны и ебанутых радикалов ворующих детей из дома и жителей страны недовольных их политическим режимом
Близкий микроскоп
Тоже видел нытье беларуского беженца, который свалил спокойно в Киев и три месяца (если не все 6) не занимался оформлением документов и теперь ноет, что ему не помогают?
[Рекомендации гражданам России в Афганистане] — во-первых, сохранять спокойствие, без лишней необходимости не выход...❌
Во-первых намутите мозг, и не ездите блять в Афганистан. Нехуй там делать. Аф-га-ни-стан. Хоть у кого-то это слово ассоциируется с безопасностью?
А ещё лучше - сидеть дома под кроватью, так безопаснее всего.
Если выбор стоит между этим и поездкой в Афган, то я лучше дома посижу.
Ёлкин подоспел...
Непонятно, но очень интересно.
Отсылка на Сайгон и эвакуацию дип-миссии на вертолетах с крыши посольства.
Тяжела и неказиста судьба коллаборациониста
Олимпийский пистолет
думаешь из Крыма и Донбасса также бежать будут?
я не буду тебе рассказывать, вдруг ты откинешься на спинку стула и начнешь яростно возбуждаться на саму гипотетическую возможность
Тоже самое будет, когда к власти придёт Навальный.
Нервный меч
когда
Может хоть ктот пояснить, ЗАЧЕМ они все убегают?
Предварительный коктейль
не только, почти все переводчики для чиновников/журналистов/ белых туристов были студентами Кабульского университета, а это равнозначно пособничеству интервентам
Утренний томагавк_два
погугли судьбу бывшего президента после предыдущего взятия кабула
Повод свалить из этой клоаки в США и сесть на пособия. Если даже наши так делают, то у этих это почти смысл жизни.
Близкий микроскоп
Вот это им фортануло, такой повод появился. Везунчики
Вот бы в РФ было так же, чтобы появился повод сесть на пособия в США. Мечта многих
Этих обезьян с распростертыми руками примут в ЕС, а тебя только при наличии нобелевской премии
Чё там, ЕС не хочет высказать свою обеспокоенность действиями США?
Российские власти не проводят эвакуацию граждан из Афганистана. 13 августа в дипмиссии заявили, что пока это не требуется
Ещё бы )) "Афганистан наш!"
Тем более, в дополнение к уже сказанному, талибы ввели в Кабуле комендантский час, что тоже я рассматриваю в этой ситуации как позитивный шаг. Это позволит контролировать лучше город от возможных не талибских бандитов и мародёров.
это какой то сюр