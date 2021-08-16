Высокопоставленные чиновники уже покинули страну VIP-рейсами. А для обычных людей эвакуационных бортов катастрофически не хватает.

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Семья торопится в аэропорт Кабула в надежде вылететь из Афганистана Фото Reuters

С утра 15 августа, со дня наступления боевиков «Талибана» на Кабул, международный аэропорт имени Хамида Карзая стал последним местом, откуда бегущие от войны люди могут покинуть Афганистан. Чтобы эвакуировать американских и дружественных дипломатов из страны, США направили в аэропорт около шести тысяч американских солдат.

В СМИ сообщили о неподтверждённых случаях, когда коммерческие рейсы задерживались, потому что самолёты были перегружены людьми на борту. Некоторых выводили, чтобы самолёт мог взлететь. Утром 16 августа все гражданские рейсы отменили, и началась массовая паника.

Сотни местных жителей пытаются прорваться на последние самолёты из страны, встречая сопротивление стороны американских войск (как минимум несколько раз солдаты стреляли в воздух, чтобы отпугнуть толпу). На записях видно, что в аэропорту творится хаос — люди передвигаются по взлётной площадке без всяких ограничений, толпятся и кричат.

Международный аэропорт Кабула ночью на 16 августа

morteza kazemian @morkazemian



بیچاره حاکمانی که مردم سرزمین‌شان چنین از آنان بگریزند…



فرودگاه‌های ایران اگر باز شود و امکان مهاجرت، ممکن، چه وضعی خواهند داشت؟ فرودگاه کابل؛ یخرجون من دین الله افواجا…بیچاره حاکمانی که مردم سرزمین‌شان چنین از آنان بگریزند…فرودگاه‌های ایران اگر باز شود و امکان مهاجرت، ممکن، چه وضعی خواهند داشت؟ https://t.co/fNxUKU0Bmb

omar r quraishi @omar_quraishi



Too many people, too few planes Kabul Airport this morningToo many people, too few planes https://t.co/rReyvBG5Lc Утро в аэропорту Кабула. Слишком много людей, слишком мало самолётов

«Никто не может улететь. Если у вас нет визы или [иностранного] паспорта, чего у большинства афганцев нет, вы не улетите», — говорит старший научный сотрудник Фонда Масуда в Кабуле Камаль Алам. Однако, пишет «Би-би-си», в городе распространяются слухи, что даже тем, у кого нет визы, могут вылететь из страны на эвакуационных самолётах.

Как пишет CNBC, за последние дни Афганистан стремительно покинули высокопоставленные чиновники вместе со значительными суммами наличных. «Всем VIP-персонам разрешили вылететь первыми, все их наличные перевозили в первую очередь, будь то коммерческие рейсы или частные самолёты из неназванных стран Персидского залива», — говорит Алам.

Свидетели происходящего рассказали СМИ, что слышали выстрелы в гражданском терминале, где собрались жители в попытке успеть на рейс.

К утру 16 августа паника в аэропорту Кабула только усилилась, рассказал The Guardian 22-летний местный житель Массума Таджик (Massouma Tajik). Даже те, кто в списке на эвакуацию, не уверены, что попадут на свой рейс. «Я вижу плачущих людей, они не знают, получится ли у них сбежать или нет. Я тоже», — рассказал афганец со страхом в голосе.

На других записях в соцсетях видно, как люди толпой пытаются забраться в грузовой самолёт США, который готовится к отлёту.

В ещё одном ролике утром 16 августа десятки человек пытаются попасть на борт, взбираясь на «рукав» для прохода пассажиров и пробираясь внутрь.

Muslim Shirzad @MuslimShirzad Afghanistan’s tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. https://t.co/CoTS8sq9c3 Афганцы цепляются за днище самолета

По данным СМИ, по меньшей мере три человека погибли в аэропорту при попытке улететь. Они разбились, сорвавшись с шасси самолёта. Позже тела обнаружили на крышах жилых домов. Один из свидетелей заявил, что слышал «громкие и ужасные» крики падающих.

morteza kazemian @morkazemian



مهاجران مظلوم و پناهجویانی که برای نجات از طالبان، به چرخ‌های هواپیمای نظامی آویخته بودند… ویدئوی تاسف‌بار و ناگوار از سقوط دست‌کم دو نفر از هواپیمای نظامی بر فراز فرودگاه کابلمهاجران مظلوم و پناهجویانی که برای نجات از طالبان، به چرخ‌های هواپیمای نظامی آویخته بودند… https://t.co/YguNpdTHZH Осторожно, кадры видео могут шокировать

Как пишет The Wall Street Journal, по меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в аэропорту. По словам свидетелей, их окровавленные тела лежали прямо у здания аэропорта. РИА «Новости» со ссылкой на «источник в силах безопасности» сообщило о гибели нескольких человек после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам.

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US military acknowledged of shooting in the air to disperse the crowds



https://t.co/NJb7qT5puE Several Afghans seems to have been killed or wounded in the Kabul airport @Nrg8000 verified that the footage was from the airport but we don’t know about the circumstancesUS military acknowledged of shooting in the air to disperse the crowds Осторожно, кадры видео могут шокировать

Точной информации, погибли ли люди из-за стрельбы или возникшей давки, нет. Американские военные эти данные не комментировали. В разговоре с Reuters неназванный представитель правительства США заявил, что солдаты делали предупредительные выстрелы только для того, чтобы предотвратить выбегание людей на взлётно-посадочную площадку. «Толпа вышла из-под контроля. Стрельбу производили только чтобы разрядить хаос», — сказал источник.

Афганцы, стоящие перед колючей проволокой в аэропорту Кабула, смотрят на американских солдат Фото AFP

Помимо американских сил, в Кабул также прибыли британские солдаты: они помогут эвакуировать примерно четыре тысячи соотечественников. Исходя из слов очевидцев, иностранные войска вызывают раздражение и неприязнь местных жителей в аэропорту. «Как американцы могут удерживать аэропорт и диктовать условия афганцам? Это наш аэропорт, но мы следим за эвакуацией дипломатов, пока сами находимся в полной неопределённости», — говорит правозащитница Рахшанда Джилали.

Силы «Талибана» никак не препятствует попыткам людей покинуть страну. Представитель группировки заявил, что людям разрешат вернуться домой из аэропорта без каких-либо рисков.

Российские власти не проводят эвакуацию граждан из Афганистана. 13 августа в дипмиссии заявили, что пока это не требуется: «Российские граждане за помощью в эвакуации в Россию к нам пока не обращались. В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры».

При этом 16 августа специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в стране находится несколько сотен российских граждан афганского происхождения часть из которых ранее эвакуировали из-за пандемии Covid-19. К этому моменту у Кабулова нет данных о «конкретных обращениях владельцев российских паспортов, скажем так, о срочной эвакуации».

[Рекомендации гражданам России в Афганистане] — во-первых, сохранять спокойствие, без лишней необходимости не выходить из дома, не привлекать к себе внимание до полного прояснения ситуации. Тем более, в дополнение к уже сказанному, талибы ввели в Кабуле комендантский час, что тоже я рассматриваю в этой ситуации как позитивный шаг. Это позволит контролировать лучше город от возможных не талибских бандитов и мародёров. Замир Кабулов специальный представитель президента РФ по Афганистану