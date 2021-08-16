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Истории
Roman Persianinov

Аэропорт Кабула стал последней надеждой желающих сбежать из Афганистана.​ Они пытаются прорваться к самолётам и гибнут Статьи редакции

Высокопоставленные чиновники уже покинули страну VIP-рейсами. А для обычных людей эвакуационных бортов катастрофически не хватает.

46 46 комментариев
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Семья торопится в аэропорт Кабула в надежде вылететь из Афганистана Фото Reuters

С утра 15 августа, со дня наступления боевиков «Талибана» на Кабул, международный аэропорт имени Хамида Карзая стал последним местом, откуда бегущие от войны люди могут покинуть Афганистан. Чтобы эвакуировать американских и дружественных дипломатов из страны, США направили в аэропорт около шести тысяч американских солдат.

В СМИ сообщили о неподтверждённых случаях, когда коммерческие рейсы задерживались, потому что самолёты были перегружены людьми на борту. Некоторых выводили, чтобы самолёт мог взлететь. Утром 16 августа все гражданские рейсы отменили, и началась массовая паника.

Сотни местных жителей пытаются прорваться на последние самолёты из страны, встречая сопротивление стороны американских войск (как минимум несколько раз солдаты стреляли в воздух, чтобы отпугнуть толпу). На записях видно, что в аэропорту творится хаос — люди передвигаются по взлётной площадке без всяких ограничений, толпятся и кричат.

Международный аэропорт Кабула ночью на 16 августа
morteza kazemian @morkazemian
فرودگاه کابل؛ یخرجون من دین الله افواجا…

بیچاره حاکمانی که مردم سرزمین‌شان چنین از آنان بگریزند…

فرودگاه‌های ایران اگر باز شود و امکان مهاجرت، ممکن، چه وضعی خواهند داشت؟ https://t.co/fNxUKU0Bmb
omar r quraishi @omar_quraishi
Kabul Airport this morning

Too many people, too few planes https://t.co/rReyvBG5Lc
Утро в аэропорту Кабула. Слишком много людей, слишком мало самолётов

«Никто не может улететь. Если у вас нет визы или [иностранного] паспорта, чего у большинства афганцев нет, вы не улетите», — говорит старший научный сотрудник Фонда Масуда в Кабуле Камаль Алам. Однако, пишет «Би-би-си», в городе распространяются слухи, что даже тем, у кого нет визы, могут вылететь из страны на эвакуационных самолётах.

Как пишет CNBC, за последние дни Афганистан стремительно покинули высокопоставленные чиновники вместе со значительными суммами наличных. «Всем VIP-персонам разрешили вылететь первыми, все их наличные перевозили в первую очередь, будь то коммерческие рейсы или частные самолёты из неназванных стран Персидского залива», — говорит Алам.

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Свидетели происходящего рассказали СМИ, что слышали выстрелы в гражданском терминале, где собрались жители в попытке успеть на рейс.

Disclose.tv 🚨 @disclosetv
NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.

https://t.co/JW1jHRgcIq

К утру 16 августа паника в аэропорту Кабула только усилилась, рассказал The Guardian 22-летний местный житель Массума Таджик (Massouma Tajik). Даже те, кто в списке на эвакуацию, не уверены, что попадут на свой рейс. «Я вижу плачущих людей, они не знают, получится ли у них сбежать или нет. Я тоже», — рассказал афганец со страхом в голосе.

На других записях в соцсетях видно, как люди толпой пытаются забраться в грузовой самолёт США, который готовится к отлёту.

Bruno Maçães @MacaesBruno
Kabul airport
https://t.co/m1pEpwhi34
Ragıp Soylu @ragipsoylu
Insane. Don’t have any other words.

The Kabul Airport.

https://t.co/ylraJsDyme

В ещё одном ролике утром 16 августа десятки человек пытаются попасть на борт, взбираясь на «рукав» для прохода пассажиров и пробираясь внутрь.

Muslim Shirzad @MuslimShirzad
Afghanistan’s tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. https://t.co/CoTS8sq9c3
Афганцы цепляются за днище самолета

По данным СМИ, по меньшей мере три человека погибли в аэропорту при попытке улететь. Они разбились, сорвавшись с шасси самолёта. Позже тела обнаружили на крышах жилых домов. Один из свидетелей заявил, что слышал «громкие и ужасные» крики падающих.

morteza kazemian @morkazemian
ویدئوی تاسف‌بار و ناگوار از سقوط دست‌کم دو نفر از هواپیمای نظامی بر فراز فرودگاه کابل

مهاجران مظلوم و پناهجویانی که برای نجات از طالبان، به چرخ‌های هواپیمای نظامی آویخته بودند… https://t.co/YguNpdTHZH
Осторожно, кадры видео могут шокировать

Как пишет The Wall Street Journal, по меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в аэропорту. По словам свидетелей, их окровавленные тела лежали прямо у здания аэропорта. РИА «Новости» со ссылкой на «источник в силах безопасности» сообщило о гибели нескольких человек после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам.

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Ragıp Soylu @ragipsoylu
Several Afghans seems to have been killed or wounded in the Kabul airport

@Nrg8000 verified that the footage was from the airport but we don’t know about the circumstances

US military acknowledged of shooting in the air to disperse the crowds

https://t.co/NJb7qT5puE
Осторожно, кадры видео могут шокировать

Точной информации, погибли ли люди из-за стрельбы или возникшей давки, нет. Американские военные эти данные не комментировали. В разговоре с Reuters неназванный представитель правительства США заявил, что солдаты делали предупредительные выстрелы только для того, чтобы предотвратить выбегание людей на взлётно-посадочную площадку. «Толпа вышла из-под контроля. Стрельбу производили только чтобы разрядить хаос», — сказал источник.

Афганцы, стоящие перед колючей проволокой в аэропорту Кабула, смотрят на американских солдат Фото AFP

Помимо американских сил, в Кабул также прибыли британские солдаты: они помогут эвакуировать примерно четыре тысячи соотечественников. Исходя из слов очевидцев, иностранные войска вызывают раздражение и неприязнь местных жителей в аэропорту. «Как американцы могут удерживать аэропорт и диктовать условия афганцам? Это наш аэропорт, но мы следим за эвакуацией дипломатов, пока сами находимся в полной неопределённости», — говорит правозащитница Рахшанда Джилали.

Силы «Талибана» никак не препятствует попыткам людей покинуть страну. Представитель группировки заявил, что людям разрешат вернуться домой из аэропорта без каких-либо рисков.

Российские власти не проводят эвакуацию граждан из Афганистана. 13 августа в дипмиссии заявили, что пока это не требуется: «Российские граждане за помощью в эвакуации в Россию к нам пока не обращались. В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры».

При этом 16 августа специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в стране находится несколько сотен российских граждан афганского происхождения часть из которых ранее эвакуировали из-за пандемии Covid-19. К этому моменту у Кабулова нет данных о «конкретных обращениях владельцев российских паспортов, скажем так, о срочной эвакуации».

[Рекомендации гражданам России в Афганистане] — во-первых, сохранять спокойствие, без лишней необходимости не выходить из дома, не привлекать к себе внимание до полного прояснения ситуации. Тем более, в дополнение к уже сказанному, талибы ввели в Кабуле комендантский час, что тоже я рассматриваю в этой ситуации как позитивный шаг. Это позволит контролировать лучше город от возможных не талибских бандитов и мародёров.

Замир Кабулов
специальный представитель президента РФ по Афганистану

Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими и их деятельность запрещена на территории страны.

#афганистан #сша #происшествия #соцсети

46 46 комментариев
27
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46 комментариев
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Нефтяной кавалер

19

Вернусь через час, посмотрю комментарии местных политологов. А лонгрид хороший

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norm

–2

Почему из всяких банановых стран беженцы ливают на изи, а из условной Беларуси ты хуй куда убежишь, потому что нужны визы-хуизы и загран. Выходит, если ты коричневый, то попасть в какой-нибудь французский лагерь беженцев проще. Белые соснули.

Ответить

Игорь Павлов

norm
25

Цепляться за шасси самолёта в последней надежде улететь из Кабула - это по вашему "ливают на изи"?
Беларусы могли почти в любом месте границу перебежать и остаться нелегалами в ЕС.

Ответить

Первоначальный американец

norm
18

Охуенное сравнение людей бегущих от голода, Гражданской войны и ебанутых радикалов ворующих детей из дома и жителей страны недовольных их политическим режимом

Ответить

Близкий микроскоп

norm
0

Тоже видел нытье беларуского беженца, который свалил спокойно в Киев и три месяца (если не все 6) не занимался оформлением документов и теперь ноет, что ему не помогают?

Ответить

Саша Ринцлер

8

[Рекомендации гражданам России в Афганистане] — во-первых, сохранять спокойствие, без лишней необходимости не выход...❌

Во-первых намутите мозг, и не ездите блять в Афганистан. Нехуй там делать. Аф-га-ни-стан. Хоть у кого-то это слово ассоциируется с безопасностью?

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T:ema

Саша
5

во-первых, не все граждане РФ этнические русские и у кого-то там вполне могут быть родственники
во-вторых, люди там могли оказаться по работе. И не в такой жопе люди работают (всякие там инженеры / переводчики / продажа оборудования).

Ответить

alexferman

Саша
0

А ещё лучше - сидеть дома под кроватью, так безопаснее всего.

Ответить

Саша Ринцлер

alexferman
7

Если выбор стоит между этим и поездкой в Афган, то я лучше дома посижу.

Ответить

alexferman

Саша
0

Ну, сиди.

Ответить

Evgeny Kovalyov

7

Ёлкин подоспел...

Ответить

Антон Пострунин

Evgeny
2

Непонятно, но очень интересно.

Ответить

Ilya Sharkov

Антон
0

Отсылка на Сайгон и эвакуацию дип-миссии на вертолетах с крыши посольства.

Ответить

Научно-Технический Орзэмэс

3

талибы ввели в Кабуле комендантский час, что тоже я рассматриваю в этой ситуации как позитивный шаг

(c) специальный представитель президента РФ по Афганистану

Ответить

Научно-Технический Орзэмэс

Научно-Техничес…
2

зобавно

Ответить

Бип Боп

1

Тяжела и неказиста судьба коллаборациониста

Ответить

Олимпийский пистолет

Бип
1

думаешь из Крыма и Донбасса также бежать будут? 

Ответить

Бип Боп

Олимпийский
1

я не буду тебе рассказывать, вдруг ты откинешься на спинку стула и начнешь яростно возбуждаться на саму гипотетическую возможность

Ответить

Neten

Бип
2

Ты с вопроса уже рвёшься?

Ответить

Бип Боп

Neten
1

мам мне что покринжевать нельзя

Ответить

Neten

Бип
0

Нельзя

Ответить

Neten

Neten
0

Будешь кринжевать, провод от компьютера заберу

Ответить

Бип Боп

Neten
0

даже у Гамаза не отбирали, а ты

Ответить

Бип Боп

Neten
0

а поиронизировать это уже порваться? 

Ответить

Первоначальный американец

2

В голове какая-то уверенная ассоциация с Руандой 1994 года, надеюсь ошибочная

Ответить

Стильная самочка орангутана

1

Тоже самое будет, когда к власти придёт Навальный.

Ответить

Нервный меч

Стильная
1

когда

Ответить

Стильная самочка орангутана

Нервный
1

Когда заслужим.

Ответить

Сергей Хахалев

0

Может хоть ктот пояснить, ЗАЧЕМ они все убегают?

Ответить

Roman Persianinov

Сергей
3

Убегают в основном городские жители, которые не хотят жить под руководством людей, которые в прошлом запрещали чуть ли не все явления цивилизации, включая музыку. Мы писали подробнее здесь

https://tjournal.ru/stories/421971-istoriya-talibana-chto-za-gruppirovka-zahvatyvaet-afganistan-i-daet-press-konferencii-v-moskve

Ответить

Сергей Хахалев

Roman
0

Наверное добавить бы это в статью..

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Av Av

Сергей
1

Писали, что это в основном кто работал на американцев. Вряд ли талибы это оценят.

Ответить

Предварительный коктейль

Av
1

не только, почти все переводчики для чиновников/журналистов/ белых туристов были студентами Кабульского университета, а это равнозначно пособничеству интервентам

Ответить

Близкий микроскоп

Сергей
1

Их убьют

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Сергей
1
Ответить

Утренний томагавк_два

Сергей
1

погугли судьбу бывшего президента после предыдущего взятия кабула

Ответить

Кот в сапогах

Сергей
0

Повод свалить из этой клоаки в США и сесть на пособия. Если даже наши так делают, то у этих это почти смысл жизни.

Ответить

Близкий микроскоп

Кот
0

Вот это им фортануло, такой повод появился. Везунчики 
Вот бы в РФ было так же, чтобы появился повод сесть на пособия в США. Мечта многих

Ответить

Кот в сапогах

Близкий
0

Бомжей разве что подвальных

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

1

Этих обезьян с распростертыми руками примут в ЕС, а тебя только при наличии нобелевской премии

Ответить

Прозрачный торшер

1

президента РФ по Афганистану Замир Кабулов

И Дамир Кандагаров

Ответить

Методичка

0

Чё там, ЕС не хочет высказать свою обеспокоенность действиями США?

Ответить

T:ema

Методичка
2
Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

 Российские власти не проводят эвакуацию граждан из Афганистана. 13 августа в дипмиссии заявили, что пока это не требуется

Ещё бы )) "Афганистан наш!"

Ответить

Netis

0

Какая то жесть ,шо творится

Ответить

FOX

0

Тем более, в дополнение к уже сказанному, талибы ввели в Кабуле комендантский час, что тоже я рассматриваю в этой ситуации как позитивный шаг. Это позволит контролировать лучше город от возможных не талибских бандитов и мародёров.

это какой то сюр

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