Основанная им компания за 40 лет существования создала более 200 головоломок.

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Маки Кадзи Фото Yasuyoshi Chiba

Маки Кадзи было 69 лет, о его смерти сообщили на сайте издательства Nikoli. Причиной смерти стал рак желчных протоков.

«Маки Кадзи, которого мы называли „крёстным отцом судоку“ и который распространял в мире любовь к головоломкам, скончался в 22:54 10 августа 2021 года дома в Токио», — говорится в публикации.

Кадзи родился в 1951 году в Саппоро. В школе он занимался теннисом, а затем поступил в университет Кейо, но бросил учёбу через два с половиной года. Работая в типографии, он заметил американский журнал с головоломкой «Number Place».

Считается, что история судоку началась в 1783 году, когда швейцарский математик Леонард Эйлер изобрёл «латинские квадраты», которые он описал как «новый вид магических квадратов». Головоломку на их основе, судя по всему, придумал американец Говард Гарнс. Она и получила название «Number Place» и впервые была опубликована в конце 70-х году в журналах Dell Pencil Puzzles и Word Games.

В 1980 году Кадзи вместе с друзьями основал первый в Японии журнал головоломок Puzzle Tsushin Nikoli. В нём опубликовали головоломку «Sūji wa dokushin ni kagiru», что можно перевести примерно как «Цифра используется только один раз». Сокращённо игру начали называть «судоку».

По правилам судоку, которое состоит из девяти квадратов три на три клетки, каждый блок должен быть заполнен цифрой от 1 до 9. При этом каждая строка, столбец и блок 3 × 3, ограниченные жирными линиями, должны содержать все числа от 1 до 9. Числа в строках и столбцах не могут повторяться дважды.

В 1983 году Кадзи основал компанию Nikoli и занимал пост её президента, пока не ушёл в отставку в конце июля из-за плохого состояния здоровья. Головоломки придумывали не только сотрудники, но и внештатные авторы, что ещё больше расширило фанбазу игры. Она стала настолько популярна в Японии, что в книжных магазинах под журналы и сборники судоку отвели отдельные полки.

Судоку начало получать всемирное признание в 2004 году. Этому способствовал живущий в Лондоне новозеландец Уэйн Гулд, который пристрастился к судоку во время поездки в Японию. Он предложил редакции британской газеты The Times напечатать одну из головоломок, а позже они распространились по всему миру.

Со временем появились более сложные головоломки 16 на 16 и 25 на 25, а также более лёгкие судоку для детей и пожилых людей. По оценкам Nikoli, в более чем 100 странах насчитывается более 200 миллионов поклонников судоку.

С 2006 года проходят чемпионаты мира по решению судоку, Кадзи часто приглашали на соревнования организаторы из разных стран. Журналисты прозвали его «крёстным отцом судоку». Игра прославила его, но не обогатила, так как Кадзи не регистрировал судоку как торговую марку за пределами Японии, поэтому на распространении игры он не заработал, хотя, по оценкам СМИ, этот бизнес зарабатывает десятки миллионов долларов.

При этом Кадзи ни о чём не жалел: по его словам, то, что никто не контролировал права на судоку, позволило игре стать безгранично популярной. Nikoli также не планировало использовать товарные знаки для других новых игр, надеясь, что это также поможет им добиться успеха.

Мы плодотворны, потому что работаем из любви к играм, а не деньгам. Маки Кадзи