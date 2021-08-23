Путь в 48 лет: от пловца на соревнованиях в СССР до легендарного немецкого музыканта, а затем — хедлайнера военного фестиваля «Спасская башня».

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Тилль Линдеманн Фото dpa

18 августа российские власти объявили, что солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Мероприятие, организованное правительством Москвы и Минобороны, пройдёт в начале сентября на Красной площади. Какова роль Тилля на фестивале, где выступают военные оркестры, пока непонятно.

Но присутствие немецкого рокера в программе уже не удивляет — за последние пять лет Линдеманн значительно «сблизился» с Россией: он снимает клипы с пионерами, празднует день рождения в Петербурге и отдыхает с местными поп-звёздами. Всё началось ещё раньше: с выступлений за сборную ГДР по плаванию, «Песни тревожной молодости» в Лужниках и, конечно, Moskau.

2017 — Тилль фотографируется с Моргенштерном и Иосифом Пригожиным

В июле 2017 года в Баку проходил музыкальный фестиваль «Жара»: по красной дорожке проходили Вера Брежнева, Валерия, Иосиф Пригожин, Глюкоза, Олег Газманов и Моргенштерн. Самым неожиданным гостем стал Тилль Линдеманн — и произвёл фурор как среди выступающих, так и среди фанатов.

Фото РИА «Новости»

Участники фестиваля опубликовали множество фотографий с немцем. Те снимки привлекли особенное внимание в соцсетях, где шутили, что Тилля будто бы держат в заложниках.

В твиттере и фейсбуке просили музыканта дважды моргнуть, если на «Жару» его привели насильно. Тилль ответил поклонникам в тот же день: в инстаграме появилось видео, где Линдеманн держит салфетку с надписью «Help!» и моргает.

Тогда появление лидера Rammstein на красной дорожке фестиваля с российскими поп-звёздами выглядело неожиданно и странно. Но взаимоотношения Тилля Линдеманна с Россией, а точнее с СССР, начались ещё раньше — в 1970-е годы.

1973 — Тилль выступает на соревнованиях по плаванию в Советском Союзе

Тилль Линдеманн родился в январе 1963 года в Лейпциге — тогда город входил в состав ГДР, а до объединения Германии оставалось семь лет. Юноша с детства занимался плаванием, входил в состав молодёжной сборной страны и благодаря этому получил возможность побывать в СССР уже в возрасте 10 лет — Тилль участвовал в соревнованиях.

Второй визит в СССР мог произойти летом 1980 года — Линдеманна рассматривали в качестве члена олимпийской сборной, но не включили в состав делегации из-за нарушения правил. Во время молодёжного чемпионата Европы во Флоренции спортсмен покинул отель без разрешения: Тилль вылез из здания ночью по пожарной трубе, чтобы посетить секс-шоп.

Тилль Линдеманн со своим отцом Фото из книги Линдеманна

Россия и русские всегда были в жизни Тилля — как и любого жителя ГДР. «У нас была русская еда, русские фильмы, русская музыка, и мы читали и писали по-русски в школе. Соседями у нас были русские солдаты, и я помню, что в детстве мы давали им лимонад и еду», — рассказывал музыкант в интервью журналу Kerrang.

2001 — Тилль поёт «Песню тревожной молодости» в «Лужниках»

В 1990-е Тиль Линдеманн вместе со своим другом Рихардом Круспе создал музыкальную группу — и так началась история Rammstein. В Россию рокеры приехали через десять лет: в 2001 году группа выступила в «Лужниках» в Москве и в Ледовом дворце в Петербурге. Тилль запел на русском сразу же: на концертах музыканты исполнили «Песню тревожной молодости» Александры Пахмутовой.

Через три года на альбоме Reise, Reise появилась песня Moskau, где столица России сравнивается со старой проституткой. Гитарист Рихард Круспе рассказывал, что город напоминает музыкантам о восточногерманском прошлом.

«В Москве мы имеем возможность как бы посмотреть другими глазами на ГДР и те времена. Взгляд из Москвы сегодняшнего дня на себя самих — вот идея песни», — объяснял Круспе.

2019 — Тилль часто бывает в Петербурге

В 2015 году Тилль вместе со шведским металлистом Петером Тэгтгреном создал сайд-проект Lindemann. В сути своей никак не связанный с СССР и Россией он постепенно стал «крутиться» именно вокруг неё: сначала музыканты продвигали здесь первый альбом, потом — снимали клипы, давали концерты и просто отдыхали.

По словам Линдеманна, такой подход связан не с маркетингом, а с тем, что Россия — важная часть его жизни. «Мне плевать на рынок. Я вырос в Восточной Германии, и Россия была частью моего детства, моей юности. Наши страны очень дружили», — говорил он.

Чаще музыканта видели уже не в Москве, а в Петербурге. Тилль снимал клипы на «Ленфильме», завтракал в одном заведении (и фотографировался) с видеоблогером Николаем Соболевым и ходил на концерт группы «Ленинград». Итогом его пребывания в городе в конце 2019 года стали три клипа — Platz Ein, Frau & Mann и Knebel.

По данным «Коммерсанта», в России у Линдеманна есть «проводник», который консультирует его по PR. Это Анар Рейбанд (Иманов) — 48-летний уроженец Азербайджана, проживающий в Германии. В СМИ его именуют менеджером Линдеманна, но сам Рейбанд называет себя его «близким другом».

По информации «Фонтанки», Рейбанд работал с разными знаменитостями, среди которых — Софи Лорен, Джон Малкович и Стивен Сигал, а в 2011 году импресарио привёз в Петербург Вуди Аллена. Чаще всего в инстаграме Анара встречаются фотографии с Тиллем из разных городов — с концертов, фестивалей, съёмок клипов и отдыха. На фестивале «Жара» импресарио также был вместе с Линдеманном.

В октябре 2019 года Анар Рейбанд попал в российские новости после конфликта с охранником на пристани в Петербурге: импресарио ударил последнего по голове, как Рейбанд рассказывал в интервью, из-за оскорблений.

2020 — Тилль выпускает порнографический клип, а снявшихся в нём россиянок «травят»

В феврале 2020 года в Петербурге разгорелся скандал с участием Линдеманна. Музыкант снял в городе очередной клип — Till The End для своего сольного проекта Na Chui. Видео длится семь минут и практически полностью состоит из порнографических сцен: в ролике девушки занимаются сексом с Тиллем и друг другом. Само видео публиковалось только на порносайтах.

Спустя три дня на видео обратил внимание лидер «национал-патриархального» движения «Мужское государство» Владислав Поздняков, а затем и «Двач». Вскоре девушек деанонимизировали — часть из них оказалась жительницами Петербурга — их стали травить, угрожая сексуальным и физическим насилием. Сам Линдеманн никаких заявлений об этом не делал.

2021 — Тилль снова поёт на русском, а его фаната из России осуждают за клип Pussy

В преддверии 9 мая 2021 года на ютубе опубликовали запись песни Никиты Богословского «Любимый город» — но исполнял её не привычный всем Марк Бернес, а Тилль Линдеманн.

В клипе немец сначала представал в образе советского эстрадного певца 1970-х в строгом костюме и при галстуке, а затем — офицера ВВС, управляющего истребителем.

Линдеманн пел песню Богословского на русском, хоть и с заметным акцентом. За неделю клип набрал 2 два миллиона просмотров, за три — шесть миллионов и 360 тысяч лайков.

Песня стала заглавной темой фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев», рассказывающего о судьбе военного лётчика и героя войны Михаила Девятаева. Вместе с режиссёром Линдеманн представил картину на Московском международном кинофестивале.

В интервью Бекмамбетов рассказал, что музыкант сам пришёл к нему с предложением исполнить песню. «Думаю, потому, что [Тилль] вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама», — сообщил режиссёр.

Фильм «Девятаев» вышел в прокат 29 апреля — в этот же день в Архангельске вынесли приговор бывшему координатору штаба Навального* Андрею Боровикову. Суд отправил его в колонию на 2,5 года по обвинению в распространении порнографии — за добавление во «ВКонтакте» клипа Rammstein на песню Pussy. В июле срок сократили до двух лет и трёх месяцев.

Боровиков добавил клип в январе 2014 года — он отрицал вину, так как такое же видео в соцсети опубликовали сотни человек. В пресс-службе «ВКонтакте» говорили TJ, что клип доступен и на других площадках, так как не вносился в список экстремистских материалов, а списка порнографических материалов не существует.

Андрей Боровиков с женой у суда Фото «Медиазоны»

Тилль Линдеманн, несмотря на свою близость к Москве, никак не отреагировал на приговор, хотя комментарии у музыканта пытались взять сразу несколько изданий. «Новой газете» Тилль кратко ответил: «Не хочу обсуждать эту тему». О ситуации высказался только гитарист Rammstein Рихард Круспе: 30 апреля он опубликовал пост, в котором назвал приговор «шокирующим».

«Я в курсе дела Андрея Боровикова. Согласно СМИ, иск против него подали за репост клипа Pussy в российской соцсети. Я очень сожалею, что Андрея Боровикова приговорили за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует», — написал музыкант.

На постсоветском пространстве из-за клипа Rammstein уже возникали проблемы: в 2019 году уголовное дело возбудили в Белоруссии — подсудимым стал житель Гродно Андрей Головенко. За репост клипа, сделанный в сентябре 2014 года, он получил штраф. Тогда представители группы предлагали белорусу возместить судебные издержки, но он отказался, поскольку деньги на тот момент уже собрали.

2021 — Тилль не комментирует обсуждение Боровикова и вызывает непонимание

Жена Боровикова Дарья рассказывала, что раньше её муж был большим поклонником Rammstein. В сентябре 2020 года он пытался связаться с менеджером и членами группы, надеясь на их помощь, но ответа не получил. По словам Дарьи, Андрей серьёзно разочаровался в музыкантах.

О разочаровании говорил и лидер панк-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин, поддержавший Боровикова. «Я теперь немножко по-другому смотрю на их бунтарские шоу. Типа, „мы такие вне системы“, я такой, ну-ну. Бунтари бунтарями, а деньги — деньгами», — рассказывал он.

Тема молчания Линдеманна обсуждалась и в немецкой прессе. В журнале Der Spiegel вышла статья «Обидно, герр Линдеманн», в которой корреспондентка Кристина Хебель задавалась вопросом, кто, если на Rammstein, должен был отреагировать на приговор.

«В 2019 году гитаристы Пол Ландерс и Рихард Круспе целовались на сцене „Лужников“, выражая солидарность с ЛГБТ-сообществом, не имеющим прав в России. Так почему же сейчас Rammstein так притихли?», — спрашивала журналистка.

RND предполагали, что Тилль Линдеманн не реагировал на случившееся, потому что «может многое потерять, если пойдёт на конфронтацию с российской властью». «Из его инстаграма видно, что он любит бывать в России. Ему нравится фотографироваться на фоне православных церквей и советских монументальных зданий, он не хочет никаких трудностей», — отмечает издание.

2021 — Тилль снимает клип с Александром Реввой и ссорится с Эрмитажем

9 мая Тилль Линдеманн выпустил ещё один клип на песню «Любимый город» — на этот раз артист, одетый в современный чёрный фрак, прогуливался по залам Эрмитажа, а на музыкальных инструментах ему подыгрывали девушки в белых платьях. Видео сняли за день — 3 мая — пока в музее был выходной.

На этом Тилль не закончил с советско-российской тематикой и в июне выпустил клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Видео снял режиссёр Сергей Грей, а одну из главных ролей сыграл Александр Ревва. В клипе Линдеманн предстаёт маньяком, который убивает бывших одноклассников, издевавшихся над ним в школе.

Клип набрал более 12 миллионов просмотров, а в соцсетях вновь удивились частому присутствию Линдеманна в России.

мамонт - диссидент @andrewlugosi Я понять не могу, а давно Тилль Линдеман живет в России? И что вообще происходит?

Кш*штовский🤙 @psychodozer Вангую: Тилль Линдеман вступит в КПРФ перед выборами в сентябре.

Но, как оказалось, это ещё не конец — в августе Тилль выставил на продажу анимированные иллюстрации с собой в виде NFT-токенов. Связей с Россией предостаточно: снимки сделали в Эрмитаже во время съёмок «Любимого города», а покупателю самого дорого лота в 100 тысяч евро пообещали ужин с Линдеманном в Москве.

Но Эрмитаж возмутился продаже NFT, так как Линдеманн заранее не поставил музей в известность. «Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием „Hermitage Edition“, не было и не могло быть согласовано с музеем», — сообщили в музее.

По словам представителей Эрмитажа, на стадии анонса проекта Тилля Линдеманна NFTill музей направил музыканту предостережение о нарушении лицензионной политики, но оно «не получило отклика», а «нелегальные токены выгрузили».

Теперь Эрмитаж — вероятно, одним из первых музеев в мире — столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT. Можно было бы сослаться на непроработанность мирового законодательства в этой сфере или банальное незнание. Но дело в том, что господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где чётко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе. Из заявления пресс-службы Эрмитажа

«Российский» путь Линдеманна привёл к тому, что анонс его выступления на фестивале «Спасская башня» вызвал даже не удивление, а возмущение. Главные вопросы — зачем солист Rammstein выступает на концерте Минобороны и почему власти приглашают музыканта, за чей клип преследуют своего гражданина.

Айрон Дрю @tonik602

Снял клип-порнографию без «культурной ценности» - приглашение на кремлёвский фестиваль



Репостнул клип-порнографию без «культурной ценности» - 2,5 года тюрьмы Тут главное не путатьСнял клип-порнографию без «культурной ценности» - приглашение на кремлёвский фестивальРепостнул клип-порнографию без «культурной ценности» - 2,5 года тюрьмы https://t.co/TewXZoT5jQ

jowkame @JowKame Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выступит на фестивале «Спасская башня», который проводится при поддержке Минобороны России



...я перестал слушать rammstein где-то в 16 лет наверное, уже тогда что-то смущало в них, но не мог объяснить, что именно. А теперь уже как бы все.

фея абсента и фрустраций @kathy_rebgun А что, когда уже Тилль Линдеманн на «Голубом огоньке» будет выступать? 😂

Участие в фестивале «Спасская башня» — не последний пункт во взаимоотношениях Тилля Линдеманна и России. В апреле он снял в московском цирке клип, но ещё не опубликовал.

В Госдуме, как это обычно бывает, уже рассуждают о гражданстве для немца: председательница комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что Линдеманна «будет рады видеть» в стране. Сам Линдеманн никаких заявлений о желании получить российское гражданство не делал.