30 лет Августовскому путчу: что смотреть и читать о попытке госпереворота, которая стала закатом для сторонников СССР Статьи редакции
Хроники, статьи, фильмы и документалки, показывающие и анализирующие события «тревожного августа».
30 лет назад в России состоялся Августовский путч — попытка членов ГКЧП захватить власть в стране, отстранить от должности Михаила Горбачёва, остановить проводимые демократические реформы и сохранить Советский Союз. Для этого группа заговорщиков попыталась установить в стране режим чрезвычайной ситуации, ввести в Москву войска с танками и бронетранспортёрами и планировала штурм Белого дома.
В ответ Борис Ельцин призвал россиян выйти и противостоять попытке захвата власти — так и случилось. Сотни тысяч людей в течение нескольких дней выходили на улицы российских городов, а главные события тогда проходили у Белого дома в Москве. И хотя события в основном были мирными, в них всё же погибли трое демонстрантов.
TJ собрал подборку статей, хроник и документальных фильмов о «тревожном августе», которая поможет разобраться в событиях 30-летней давности.
- Для тех, кто совсем ничего не знает об августовском путче: Что такое путч? Причём здесь Горбачёв и Ельцин? Что за ГКЧП? Что происходило у Белого дома? Материал «Медузы» с ответами на «стыдные» вопросы, которые помогут быстро разобраться в теме;
- Хронику с видеозаписями, архивными документами, фотографиями и, конечно, описанием событий, происходящих в СССР в 1991 году, выпустила Lenta.ru. Об августовском путче издание рассказало глазами очевидцев — с подробным перечислением действующих лиц и комментариями работавших тогда журналистов. Из спецпроекта можно узнать не только о путче, но и о его предпосылках;
- Ни один из заговорщиков так и не понёс наказания за попытку госпереворота — почему так случилось и как проходил процесс над членами ГКЧП, писала «Медиазона»;
- Книга немецкого учёного Игнаца Лозо «Августовский путч 1991 года: Как это было» с детальной хронологией и анализом произошедшего. Автор взял комментарии у Михаила Горбачёва, путчистов и присутствовавших на августовских событиях военных и сотрудников КГБ;
- Архивные документы, фотографии, письма, газетные вырезки тех лет, обращения Бориса Ельцина к народу и аудиозапись его интервью — на сайте «Ельцин Центра»;
- Августовский путч с баррикадами в центре Москвы, военной техникой и митингами — в фотохронике «Коммерсанта»;
- Почти часовой ролик Максима Каца о событиях августовского путча в Москве. Подробный разбор того, почему Борис Ельцин решился на расстрел Белого дома, как это происходило и можно ли было поступить иначе;
- Неформальный документальный фильм «ПутчЁself» режиссёров Маргариты Новиковой и Елены Михайловской с комментариями сорока человек, причастных к событиями 19-21 августа 1991 года. Герои фильма во время путча оказались в разных местах и разных обстоятельствах, и дополнили своими рассказами известную историю важного для России события;
- «Острый и болезненный» документальный фильм украинского режиссёра Сергея Лозницы «Событие» — ранее скрытая видеохроника из Ленинграда дней августовского путча. В фильме собраны короткие видео с митингов, шествий и скандирований лозунгов вроде «Долой фашистскую хунту!» с перебивками мелодий из «Лебединого озера». В СССР отрывок из балета включали как заглушку на телевидении, когда умирал руководитель страны.
- Победа Бориса Ельцина над коммунизмом в карикатурном мультфильма от автора «Пластилиновой вороны» и «Падал прошлогодний снег» Александра Татарского. Короткометражку, в которой первый президент пришёл за главными действующими лицами ГКЧП и смыл их в унитаз, часто показывали после его победы в путче.
прикольно, как армия, в которой были также и ребята, прошедшие афган - спокойно и мирно вела себя с митингующими, по-человечески общались.
а щас же, пиздюки, которые отслужили возле мамкиной сиськи в росгвардии и ничего умнее в жизни не придумали, как контракт, хуярят дубинами ребят, упиваясь своей охуенностью ред.
я как раз 19 августа приехал из деревни в Москву
и охуел от увиденного
Короче, он приезжает такой из деревни и охуевает!
За водой не нужно на речку ходить
Повозки сами ездят, без лошади.
во-первых всё шоссе было забито танками
во-вторых, танки стояли около станции метро, где я жил. Не помню точно, один или два.
в-третьих, все реально охуели, а из магазинов смели даже то, что там лежало никому не нужное, типа березового сока
в-четвертых, люди реально собирались во дворах и обсуждали чо делать. Ни к чему в итоге не пришли, но именно во дворе я услышал, что Ельцин всех зовет к БД
Дальше сестра с мужем и друзьями поехали к Белому дому, а я ещё мелкий щенок был, сидел дома и смотрел телевизор
19-го ночью была жара и убитые, а двадцатого с утра как будто уже всё замерло, но уже во второй половине дня стало понятно, что Ельцин победил. В телевизор прорвались трансляции из Белого дома и
21-го уже всех отпустило и все праздновали и веселились
вот так я всё запомнил. С фактами не сверял
На новой вышел материал
Я помню что мы были у родственников в гостях и я расстраивался что по телику ничего не показывают и идти некуда, город-то незнакомый. А родаки говорили "ох что же будет", и ничего не было