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Истории
Екатерина Кузнецова

30 лет Августовскому путчу: что смотреть и читать о попытке госпереворота, которая стала закатом для сторонников СССР Статьи редакции

Хроники, статьи, фильмы и документалки, показывающие и анализирующие события «тревожного августа».

17 17 комментариев
482 просмотров
Танки на Красной площади в августе 1991 года Фото Дмитрия Танина, AFP, Getty Images

30 лет назад в России состоялся Августовский путч — попытка членов ГКЧП захватить власть в стране, отстранить от должности Михаила Горбачёва, остановить проводимые демократические реформы и сохранить Советский Союз. Для этого группа заговорщиков попыталась установить в стране режим чрезвычайной ситуации, ввести в Москву войска с танками и бронетранспортёрами и планировала штурм Белого дома.

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В ответ Борис Ельцин призвал россиян выйти и противостоять попытке захвата власти — так и случилось. Сотни тысяч людей в течение нескольких дней выходили на улицы российских городов, а главные события тогда проходили у Белого дома в Москве. И хотя события в основном были мирными, в них всё же погибли трое демонстрантов.

TJ собрал подборку статей, хроник и документальных фильмов о «тревожном августе», которая поможет разобраться в событиях 30-летней давности.

  • Для тех, кто совсем ничего не знает об августовском путче: Что такое путч? Причём здесь Горбачёв и Ельцин? Что за ГКЧП? Что происходило у Белого дома? Материал «Медузы» с ответами на «стыдные» вопросы, которые помогут быстро разобраться в теме;
  • Хронику с видеозаписями, архивными документами, фотографиями и, конечно, описанием событий, происходящих в СССР в 1991 году, выпустила Lenta.ru. Об августовском путче издание рассказало глазами очевидцев — с подробным перечислением действующих лиц и комментариями работавших тогда журналистов. Из спецпроекта можно узнать не только о путче, но и о его предпосылках;
  • Ни один из заговорщиков так и не понёс наказания за попытку госпереворота — почему так случилось и как проходил процесс над членами ГКЧП, писала «Медиазона»;
  • Книга немецкого учёного Игнаца Лозо «Августовский путч 1991 года: Как это было» с детальной хронологией и анализом произошедшего. Автор взял комментарии у Михаила Горбачёва, путчистов и присутствовавших на августовских событиях военных и сотрудников КГБ;
  • Архивные документы, фотографии, письма, газетные вырезки тех лет, обращения Бориса Ельцина к народу и аудиозапись его интервью — на сайте «Ельцин Центра»;
  • Августовский путч с баррикадами в центре Москвы, военной техникой и митингами — в фотохронике «Коммерсанта»;
  • Почти часовой ролик Максима Каца о событиях августовского путча в Москве. Подробный разбор того, почему Борис Ельцин решился на расстрел Белого дома, как это происходило и можно ли было поступить иначе;
  • Неформальный документальный фильм «ПутчЁself» режиссёров Маргариты Новиковой и Елены Михайловской с комментариями сорока человек, причастных к событиями 19-21 августа 1991 года. Герои фильма во время путча оказались в разных местах и разных обстоятельствах, и дополнили своими рассказами известную историю важного для России события;
  • «Острый и болезненный» документальный фильм украинского режиссёра Сергея Лозницы «Событие» — ранее скрытая видеохроника из Ленинграда дней августовского путча. В фильме собраны короткие видео с митингов, шествий и скандирований лозунгов вроде «Долой фашистскую хунту!» с перебивками мелодий из «Лебединого озера». В СССР отрывок из балета включали как заглушку на телевидении, когда умирал руководитель страны.
  • Победа Бориса Ельцина над коммунизмом в карикатурном мультфильма от автора «Пластилиновой вороны» и «Падал прошлогодний снег» Александра Татарского. Короткометражку, в которой первый президент пришёл за главными действующими лицами ГКЧП и смыл их в унитаз, часто показывали после его победы в путче.

#кино #книги #ссср #россия #медиа #происшествия

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Нравственный самолет

9

прикольно, как армия, в которой были также и ребята, прошедшие афган - спокойно и мирно вела себя с митингующими, по-человечески общались.

а щас же, пиздюки, которые отслужили возле мамкиной сиськи в росгвардии и ничего умнее в жизни не придумали, как контракт, хуярят дубинами ребят, упиваясь своей охуенностью ред.

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Bad Mother Fucker

2

я как раз 19 августа приехал из деревни в Москву

и охуел от увиденного

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Екатерина Кузнецова

8

расскажи!

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Екатерина

Внимательный

9

Короче, он приезжает такой из деревни и охуевает!

Ответить
Внимате…

Automatique

5

За водой не нужно на речку ходить 

Ответить
Automat…

alexferman

5

Повозки сами ездят, без лошади.

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alexfer…

Smaug The

4

Огонь на кухне сам горит. И дров не надо

Ответить
alexfer…

Marhal_New

0

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ответить
Внимате…

Екатерина

2

о спасибо

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Екатерина

Bad Mother

4

во-первых всё шоссе было забито танками

во-вторых, танки стояли около станции метро, где я жил. Не помню точно, один или два. 

в-третьих, все реально охуели, а из магазинов смели даже то, что там лежало никому не нужное, типа березового сока

в-четвертых, люди реально собирались во дворах и обсуждали чо делать. Ни к чему в итоге не пришли, но именно во дворе я услышал, что Ельцин всех зовет к БД

Дальше сестра с мужем и друзьями поехали к Белому дому, а я ещё мелкий щенок был, сидел дома и смотрел телевизор 

19-го ночью была жара и убитые, а двадцатого с утра как будто уже всё замерло, но уже во второй половине дня стало понятно, что Ельцин победил. В телевизор прорвались трансляции из Белого дома и 

21-го уже всех отпустило и все праздновали и веселились

вот так я всё запомнил. С фактами не сверял

Ответить
Bad

Dobrosvet

0

Как тебе разрешали жить на станции метро?

Ответить
Dobrosv…

Bad Mother

0

никто

Ответить

Спокойный щит

4

@Arthur Sergeev у тебя сегодня день скорби? 

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Marhal_New _Arleana

1

На новой вышел материал

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
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Илья Гераськин

1

Я помню что мы были у родственников в гостях и я расстраивался что по телику ничего не показывают и идти некуда, город-то незнакомый. А родаки говорили "ох что же будет", и ничего не было

Ответить

Французский Паша

0

Я был в провинции, на отдыхе.
Тут вообще никакой движухи вовсе не было.
Просто, все были в непонятках полных.
По телеку после выступления членов ГКЧП.
Типа, в эфире постоянно "Лебединое озеро". 
Нифига не понятно. Но страшно, вроде, тоже не было. ред.

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Obi Wan

0

Классика.

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