Большой разбор 16 лет «эры Меркель»: от «девочки Коля» до четырёх сроков во главе правительства.

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Ангела Меркель Фото пресс-службы канцлера

Осенью 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель уйдёт с поста после 16 лет руководства страной. В июне она в последний раз выступила в Бундестаге, а в августе — побывала в России. Меркель примечательна не только «долголетием»: в 2005 году она стала самым молодым канцлером и первой женщиной на этой должности.

За 16 лет Меркель столкнулась с множеством вызовов — мировым финансовым кризисом (2008), миграционным кризисом (2015) и пандемией коронавируса (2020). Ей удалось сформировать четыре правительства, три из которых были коалицией с главным противником своей партии — социал-демократами.

Как дочь протестантского пастора из ГДР попала в большую политику, а затем в течение всего 10 лет добралась до кресла канцлера, где удержалась на столь долгий срок — в истории TJ.

Оглавление:

Польские корни, рождение и детство в ГДР

Будущая канцлер Германии родилась в июле 1954 года в Гамбурге. Её отец — протестантский пастор Хорст Каснер — происходит из польской семьи из Познани и онемечил свою фамилию Казмерчак за три года до прихода Адольфа Гитлера к власти.

В Берлин дед Меркель Людвик — незаконнорожденный сын Анны Казмерчак и Людвика Войцеховского — приехал после Первой Мировой войны. Как и в Познани, в Германии он работал полицейским. Там он познакомился с немкой Гретой, своей будущей женой и бабушкой Ангелы.

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Семья Хорста переехала из Гамбурга в ГДР, когда Ангеле исполнилось шесть недель. Молодой пастор получил приход в маленькой деревне Квицоу недалеко от Перлеберга — тогда многие священнослужители переезжали в Восточную Германию, чтобы «строить» социализм или бороться с ним. Каснер не был критиком системы и придерживался установки: «Мы хотим быть церковью в социализме, а не рядом с ним и не против него».

Чтобы прокормить себя, семье Ангелы пришлось разбить огород и завести хозяйство — сам пастор научился доить коз. Через три года после переезда Хорст Каснер открыл в Темплине церковный колледж, сыгравший важную роль в обучении пасторов в ГДР. В течение 10 лет в семье родились ещё два ребёнка — Маркус и Ирене.

Ангела всегда описывала детство как идиллическое — и действительно её семья имела больше, чем остальные. У Каснеров было две машины, и они могли выезжать из ГДР. Дочь стеснялась профессии отца: в школе она так невнятно отвечала на вопрос о его работе, что Pfarrer (пастор) звучало как Fahrer (шофёр).

Ангела Каснер в 1973 году Фото dpa

Меркель училась в политехнической школе в Темплине и считалась одарённой ученицей. Особенно хороши были её результаты по математике и русскому языку — по последнему предмету немка выиграла городскую, районную и национальную олимпиады, за что получила в подарок поездку в СССР.

«Она невероятно трудолюбива: учила лексику на автобусной остановке. У меня никогда не было такой высокоодарённой студентки», — рассказывала учительница Эрика Бенн. Победа девочки на олимпиаде, правда, дорого обошлась преподавательнице: её «отчитали» на партийном собрании за то, что лучшей стала дочь пастора, а не крестьянина или рабочего. Бенн смогла только выдавить, что не виновата в том, что девочка «так хороша».

Учёба в Лейпциге, работа на баре и академическая карьера

После выпуска из школы Ангела Каснер поступила на физический факультет университета Карла Маркса (сейчас — Лейпцигский университет). Во время учёбы она подрабатывала барменшей. «Это приносило мне тридцать пфеннингов за каждый проданный стакан, а ещё я получала от 20 до 30 марок в неделю, что почти равнялось арендной плате за общежитие», — рассказывала канцлер.

Меркель сама закупала ингредиенты для коктейлей, чтобы ей было что продавать на двух дискотеках в неделю. «Семинары начинались в семь утра, а дискотека продолжала до 12 часов ночи. В промежутках я постоянно ехала на трамвае за вишнёвым сидром», — описывала она свои университетские годы.

Во время учёбы Ангела познакомилась с первым мужем — Ульрихом Меркелем. Вместе они прожили четыре года, а потом развелись. Как позже вспоминала сама Меркель: «Особой любви не было – поженились просто потому, что все кругом женились».

Ангела Меркель (третья справа) с профессорами в Праге Фото dpa

В июне 1978 года Ангела защитила дипломную работу на отлично, а после переехала в Берлин, где устроилась в институт физической химии при Академии наук ГДР. Во время работы в институте Меркель ездила в ФРГ, Чехословакию и СССР — на курсы русского языка. Через восемь лет она защитила докторскую диссертацию, работу оценили как «очень хорошую».

В институте Ангела познакомилась со своим вторым мужем — химиком Йоахимом Зауером, за которого вышла замуж в 1998 году. Забегая вперёд: матерью Меркель так и не стала. Отвечая на вопрос западного журналиста: «Почему, госпожа доктор Меркель, у вас нет детей? Вы отказались от них ради карьеры?», она сказала прямо: «Я не отказывалась. Просто так сложилась жизнь».

Политическая карьера в ГДР и вступление в первую партию

В школьные и университетские годы Меркель состояла в союзе свободной немецкой молодёжи. По её словам, во время работы в Академии наук там она занимала пост сотрудника по культуре. Но глава союза Гюнтер Вальтер рассказывал, что канцлер работала «секретарём по агитации и пропаганде». Сама Меркель это отрицала.

Меркель не состояла в Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) или одной из блок-партий, но и не принимала активного участия в оппозиционном движении. Перед объединением Германии будущая канцлер выступала за демократический социализм в независимой ГДР. «Если мы реформируем ГДР, то не в западногерманском смысле», — говорила она жене профессора теологии Кристофера Фрея.

Фото imago

Биографы относят Меркель ко «второму поколению ГДР»: как личность она сформировалась в «гэдээровской» реальности и не проявляла заметного интереса к западному обществу, но во время «брожений» в преддверии «мирной революции» втянулась в политическую жизнь. При этом Меркель, по мнению историка Бориса Петелина, нельзя назвать «активисткой первого часа»: в день падения Берлинской стены — 9 ноября 1989 года — Ангела с подругой предпочли находиться не у Бранденбургских ворот, а в сауне.

Политическая карьера Меркель началась в 1989 году со вступлением в оппозиционную партию «Демократическое пробуждение». Сначала она занимала должность системного администратора — помогала устанавливать прибывавшие из ФРГ компьютеры, а затем стала секретарём в штате председателя партии Вольфганга Шнура. В августе 1990 год партия вошла в состав Христианско-демократического союза (ХДС).

Ангела Меркель с Лотаром де Мезьером в 1990 году Фото Берндта Зетника

Первый муж Меркель Ульрих рассказывал, что ещё во время работы физиком она не могла представить, что так будет всю жизнь. «Оглядываясь назад, я не удивляюсь тому, что ей удалась [политическая карьера]. У Ангелы — острый ум и огромная энергия, она всегда была очень амбициозной», — говорил он.

Карьерный взлёт в ХДС — от «девочки Коля» до «отцеубийцы»

Мандат депутата Бундестага Меркель получила на первых общегерманских выборах — в декабре 1990 года. Ставший канцлером Гельмут Коль неожиданно назначил её на должность министра по делам женщин и молодёжи. В Бонне поговаривали, что такую возможность Меркель получила благодаря тому, что она «молода, женщина и с востока».

Карьера Ангелы развивалась стремительно и в основном благодаря протекции Гельмута Коля, за что она получила прозвище «девочка Коля». В 1993 году Меркель стала председателем ХДС земли Мекленбург-Передняя Померания, в 1994 — федеральным министром окружающей среды, в 1998 — генеральным секретарём ХДС, а в 2000 — председателем партии и парламентской группы в Бундестаге.

Ангела Меркель с канцлером Гельмутом Колем Фото dpa

Не последнюю роль в пути Меркель к канцлерскому креслу сыграл скандал с пожертвованиями в ХДС. В ноябре 1999 года выяснилось, что Коль получал миллионы для партии в обход закона — и отказался раскрыть имена дарителей. Меркель выступила с критикой канцлера: в газете Frankfurter Allgemeine она опубликовала статью, где заявила, что ХДС должна порвать со «старой гвардией»

Партия должна сделать первые самостоятельные шаги, должна поверить в себя, что и без «старого боевого коня», как себя часто называл сам Гельмут Коль, сможет продолжить борьбу со своими политическими противниками. Ангела Меркель генеральный секретарь ХДС

Свою критику Меркель не согласовала с председателем партии Вольфгангом Шойбле, что вызвало его гнев, а некоторые однопартийцы наградили её званием «отцеубийцы» и «осквернительницы гнезда».

Но многие поддержали Ангелу: когда Шойбле ушёл в отставку, на съезде за Меркель проголосовало 897 членов партии из 935. Историк Светлана Погорельская отмечает, что «гранды» партии рассматривали Меркель как вариант «переходного периода», не предполагая, что она сможет руководить ХДС долгое время.

Победа на выборах в Бундестаг и формирование первого правительства

На выборах 2002 года кандидатом от ХДС/ХСС стал Вольфганг Шойбле — но предсказуемо проиграл. Свою роль сыграли и партийный скандал, и популярность позиции действующего канцлера Герхарда Шрёдера по войне в Ираке, что помогло ему переизбраться.

За годы нахождения в оппозиции Меркель удалось привести партию в порядок — настолько, что канцлер Шрёдер был вынужден добиться от президента Германии отставки правительства и досрочных выборов. Предвыборная кампания 2005 года длилась три недели и стала самой короткой за всю историю ФРГ.

Герхард Шрёдер и Ангела Меркель Фото dpa

«Гонка» лучше удалась СДПГ: партия смогла значительно сократить своё отставание от ХДС/ХСС. По итогам выборов партия Меркель получила 35,2% голосов, а Шрёдера — 34,4%. Столь малый разрыв привёл к сложной политической ситуации: ни одна партия не имела большинства, а значит не могла создать правительство. Коалиции тоже не складывались: партнёры ХДС/ХСС и СДПГ – СвДП и «Зелёные» — не набрали нужного количества голосов.

В ночь после выборов оба кандидата объявили о намерении возглавить правительство, а на следующий день начались коалиционные переговоры. Вариантов у ХДС/ХСС было всего два: формировать правительство при участии «зелёных» или создавать так называемую «большую коалицию» — с СДПГ. Когда переговоры с первыми провалились, договориться с социал-демократами осталось единственным способом не уйти на перевыборы.

Переговоры между СДПГ и ХДС/ХСС проходили тяжело: почти месяц политики договаривались о кандидатуре канцлера. В октябре от притязаний на пост отказался Шрёдер и стало понятно, что правительство Германии впервые в истории возглавит женщина — Ангела Меркель. На создание коалиционного договора ушёл ещё месяц: 18 ноября его подписали главы партий.

Портреты всех канцлеров ФРГ Фото dpa

22 ноября Бундестаг утвердил Ангелу Меркель на пост канцлера ФРГ. Против её кандидатуры высказались 202 депутата, но этого оказалось недостаточно. В следующем месяце «Общество немецкого языка» объявили слово Kanzlerin («Канцлерка» или «Женщина-канцлер) словом года. В организации отметили, что ещё 10 лет назад к Меркель обратились бы как к канцлеру (Kanzler).

Ангела Меркель принимает пост канцлера Фото dpa

Реформы первого правительства Меркель

«Большая коалиция» оказалась вполне работоспособной: канцлер предстала не «железной леди» как Маргарет Тэтчер, а была «гибкой, терпеливой и оставалась в тени, пока расстановка сил не становилась ясной», отмечает германист Борис Петелин.

Социальное государство при правительстве Меркель никуда не исчезло, но и на позиции СДПГ канцлер не перешла. К главным реформам коалиции можно отнести:

повышение НДС с 16 до 19% и введение «налога на сверхбогатых» с целью ликвидации дефицита бюджета страны, который к сентябрю 2005 года составлял 35 миллиардов евро;

федеративную реформу, перераспределившую полномочия между землями и центром;

поправки в пакет Hartz IV, регулирующий выплаты безработным: по ним государство переставало поддерживать тех, кто не хотел работать — при первом отказе от вакансии пособие сокращалось на 30%, при втором — на 60%, при третьем — полностью;

пенсионную реформу, повысившую пенсионный возраст с 65 до 67 лет поэтапно до 2029 года;

образовательную реформу, с которой начался переход всех вузов Германии на «болонскую систему», что вызвало многотысячные забастовки студентов в 90 городах страны.

Ангела Меркель во время обращения к гражданам Фото пресс-службы канцлера

Первое правительство Меркель можно считать успешным, потому что реализовало главную цель — в 2007 году бюджет Германии впервые с объединения страны стал профицитным, а безработица уменьшилась. В немалой степени свою роль сыграл и экономический подъём, и разработанный ещё Шредером комплекс реформ «Агенда-2010», который наконец дал результат.

В 2008 году Меркель пришлось справляться с финансовым кризисом — и «спасать» не только Германию, но и в Европу. Канцлер инициировала в ЕС жёсткую финансовую политику, сократила социальные расходы и увеличила требования к остальным членам Еврозоны. Это стабилизировало ситуацию и помогло ФРГ закрепиться в экономике кризисных стран.

Ангела Меркель Фото Getty

Успехи правительства отразились на рейтинге канцлера и партии: журнал Forbes десять раз подряд признавал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира, а журнал The Times — два раза включал её в список 100 самых влиятельных людей планеты.

В оппозиции вы можете разработать много теории, но у вас нет большинства, чтобы их осуществить. А став федеральным канцлером, вы видите, что немало из того, что вы хотели, всё же может быть реализовано. Ангела Меркель канцлер ФРГ

Второй, третий и четвёртый сроки Меркель

После первого срока Ангела Меркель возглавляла немецкие правительства ещё три раза: «чёрно-жёлтую» коалицию (союз со Свободной демократической партией) и две «большие коалиции» (союз с СДПГ).

С переизбранием проблем не было: жители Германии ей безоговорочно доверяли. Показательно, что на дебатах в 2013 году она обратилась к зрителям со словами «Вы же знаете меня». И они действительно знали — канцлер была предсказуемой и последовательной, что полностью устраивало её избирателей.

Самыми заметными реформами правительства Меркель стали отмена военной срочной службы (армия перешла на контракт и численно сократилась), отказ от атомной энергетики (поэтапный к 2022 году) и закон об однополых браках (канцлер не поддержала его на голосовании).

Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен Фото пресс-службы канцлера

По мнению историка Бориса Петелина, началом заката карьеры Меркель стал миграционный кризис, разразившийся в 2015 году. Сказав «Мы справимся», канцлер единолично открыла границы для беженцев, чем спровоцировала раскол и внутри партии, и в обществе. По данным опроса телекомпании ARD, с апреля по октябрь 2015 года уровень доверия населения к ней упал с 75% до 54%.

На выборах 2017 года партия Меркель показала худший результат в истории — 30,2% голосов. Не лучше «выступили» и социал-демократы, получившие 24,6%. Формирование правительства длилось рекордные 172 дня: в итоге у власти вновь оказалась «большая коалиция».

29 октября Меркель объявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру в председатели ХДС, а после окончания избирательного срока уйдёт из политики. Канцлер не стала кого-то винить в случившемся или перекладывать ответственность. «Я обо всем подумала и сделала выводы. Я несу ответственность за всё: за всё, что получилось и что не получилось», — заявила она.

Очевидно, что и здесь Меркель проявила последовательность и предсказуемость: ещё в 2016 году в интервью Der Spiegel она говорила, что надеется почувствовать момент, когда надо уходить из политики, и что ей бы не хотелось завершить карьеру в статусе «политического банкрота».

Внешняя политика правительств Меркель: попытки дружбы с США, ухудшение отношений с Россией

За время канцлерства Меркель значение Германии в Европе выросло. Если в 2007 году страна принимала саммит «Большой восьмёрки» в качестве формальной хозяйки, то через год — во время экономического кризиса — взяла на себя руководящую роль в ЕС. Выйти из ситуации помогла особенная тактика канцлера: жёсткий курс экономии вместе с масштабной помощью наиболее сильно пострадавшим странам союза.

По мнению политолога Йоханнеса Варвика, занять главное место в Европе ФРГ удалось благодаря деликатности поведения Ангелы Меркель, которая сочетала в себе «культуру сдержанности» с «культурой ответственности».

Ангела Меркель в Бундестаге Фото пресс-службы канцлера

Отношения с США у Меркель складывались тяжело, несмотря на то, что канцлер изначально занимала проамериканскую позицию. При президентах Джордже Буше и Бараке Обаме союзу мешала ориентации Штатов на Азию, а в 2013 году ситуацию ухудшил скандал с прослушкой телефона канцлера спецслужбами США.

При Дональде Трампе дружбе со Штатами мешал его лозунг «Америка прежде всего», в 2017 году Меркель говорила о разочаровании в отношениях с США: «Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли. Я лично в этом убедилась в последние дни».

Дональд Трамп и Ангела Меркель Фото пресс-службы канцлера

Отношения с Россией после 2005 года переориентировались с «сердечной дружбы» Герхарда Шрёдера на прагматический подход Меркель. При этом особых изменений в политике к Москве не произошло: канцлер не денонсировала ни одно из соглашений.

В 2014 году всё изменилось: Меркель резко раскритиковала действия России в Крыму и заявила, что «преступная аннексия Крыма, которая нарушает международное право, и вооружённый конфликт на востоке Украины» серьёзно подорвали российско-германские отношения. Канцлер ФРГ поддержала, а потом и продлила санкции западных стран против России, следствием чего стало падение товарооборота между странами.

После отравления оппозиционера Алексея Навального Ангела Меркель заявила о готовности предоставить ему защиту и лечение, а, когда того перевезли в Германию, посетила его в больнице. В январе 2021 года канцлер вместе с другими западными лидерами потребовала от российских властей освободить политика из СИЗО.

В августе 2021 года Меркель-канцлер в последний раз побывала в Москве, где встретилась с Владимиром Путиным. Она заявила, что у России и Германии есть разногласия, но страны «намерены поддерживать контакт».

Не может не вызывать уважения и то, что Ангела Меркель целых 16 лет возглавляет правительство Федеративной Республики, уверенно руководит одной из крупнейших, ведущих стран Европы, и она по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. Владимир Путин на пресс-конференции

Последний визит Ангелы Меркель в Россию Фото пресс-службы канцлера

По мнению политолога Варвика, Меркель в своей внешней политике понимала три главные вещи: ФРГ имеет глобальные интересы, слишком мала, чтобы достичь всего в одиночку, и обречена на лидерство из-за роли в Европе. Это и определило все её шаги на международной арене.

Почему Меркель занимала пост канцлера 16 лет — не слишком ли долго?

По конституции ФРГ один и тот же человек может становиться канцлером неограниченное количество раз. Это связано с тем, что Германия — парламентская республика, в которой глава правительства избирается не путём прямого голосования, а парламентом. На выборах избиратели голосуют за партию, которая сама выбирает своего «представителя».

Как TJ рассказал историк-германист Иван Попов, продолжительность срока канцлера в Германии определяется только временем живучести партийных коалиций в парламенте. «Если партии, составляющие большинство, ещё способны договариваться, то и глава правительства остаётся на посту», — отметил он.

Ангела Меркель Фото пресс-службы канцлера

Ситуация в Германии не уникальна: из стран ЕС только во Франции есть правило, согласно которому премьер-министр может находиться у власти не более восьми лет подряд. В ФРГ до Меркель было два «канцлера-долгожителя»: Конрад Аденауэр (14 лет) и Гельмут Коль (16 лет). По словам германиста Ивана Попова, «канцлерин» отличает то, что в условиях роста популярности крайне левых и крайне правых она трижды смогла сформировать коалицию с социал-демократами.

Все три коалиции с СДПГ отработали полный срок, хотя многие политологи говорили о несовместимости партий и предрекали развал правительства. Поразительная договороспособность и умелое лавирование между несовместимыми силами и идеями — главное качество, определяющее «политическое долгожительство» Меркель. Иван Попов историк-германист

Политолог Франк Деккер считает, что каждый политик должен понимать, что рано или поздно ему придётся уйти. По мнению эксперта, в какой-то момент конкретный человек всё равно надоест избирателям и его вынудят оставить пост.

«Если ХДС заметил бы, к примеру, что госпожа Меркель наделала глупостей, или же с ней они бы больше не смогли выиграть выборы, то она бы быстро вышла из игры. Её бы отстранили от власти свои же соратники», — отмечает Деккер.

Историк Борис Петелин считает, что в последние годы в ХДС не появилось сильных политиков, способных конкурировать с Меркель, а сама канцлер затянула с поиском достойного приемника. «Отчасти в этом виноваты и сами христианские демократы, сделавшие своего лидера главным „брендом“ партии», — пишет он.

16 января 2021 года на съезде ХДС избрали нового партийного лидера — им стал 59-летний Армин Лашет. Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября. Новый канцлер вступит в должность не после завершения голосования, а после коалиционных переговоров по формированию правительства.