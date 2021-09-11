Революция безопасности в аэропорту, денежный рай, массовая слежка в мире и интернете — как те, кто не сумел остановить террористов 20 лет назад, распорядились вторым шансом.

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Дым поднимается над Всемирным торговым центром в районе Манхэттена в Нью-Йорке после теракта 11 сентября 2001 года Фото AP

11 сентября 2001 года случился крупнейший теракт в истории — террористы «Аль-Каиды»* захватили четыре американских самолёта с пассажирами на борту. Погибли 2977 человек.

Два лайнера боевики направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё один в Пентагон, а последний разбился в поле в Пенсильвании. Его пункт назначения неизвестен: самолёт разбился при попытке пассажиров отнять управления у террористов.

Большую роль в трагедии, которая повлияла на множество мировых событий, сыграли американские спецслужбы — несмотря на многочисленные предупреждения, они не смогли вовремя предотвратить теракт. Этот провал серьёзно ударил по репутации агентств, но им же дали второй шанс, чтобы всё исправить и не допустить повторения катастрофы. Спустя 20 лет можно уверенно сказать, что они справились с задачей благодаря финансовому могуществу и технологическому прогрессу. А вот какой ценой — куда более сложный вопрос.

*Организация «Аль-Каида» признана в Российской Федерации террористической и её деятельность запрещена на территории страны.

Ошибки, которые обернулись катастрофой и революцией в области международной безопасности в аэропортах

США крайне уязвимы в случае масштабного теракта, предсказала за девять месяцев до трагедии в Нью-Йорке исследовательская комиссия, которая провела наиболее полную оценку угроз национальной безопасности Штатов после развала СССР и окончания Холодной войны.

Требовались реформы, особенно среди спецслужб страны. В 1998 году ФБР назвало борьбу с терроризмом задачей номер один, но к моменту, когда башни-близнецы рухнули, только 6% сотрудников бюро занималось контртерроризмом. При этом даже эти агенты часто переключались на криминальные дела, а тему международного терроризма «покрывали» новички или малоопытные сотрудники.

Незадолго до 9/11 тогдашний глава ЦРУ Джордж Тенёт призывал спецслужбы страны больше работать сообща, делясь информацией друг с другом. Но между агентствами царила атмосфера неприязни и недоверия, и на призыв мало кто откликнулся. Многие американские аналитики и журналисты уверены, что план террористов удалось бы сорвать, будь спецслужбы внимательнее к знакам, которые периодически всплывали тут и там, и делились наблюдениями.

За 19 дней до теракта ФБР сообщили о двух подозреваемых в терроризме, которые находятся в стране. Бюро назначило на это дело один департамент с малоопытным агентом, который раньше никогда не вёл разведывательные расследования. Это была не ошибка, а стандартная практика. В то время ФБР считало, что ловить преступников, уже совершивших преступления, приоритетнее, чем предотвращать потенциальную катастрофу.

«Мы не будем делать различий между террористами, совершившими эти акты, и теми, кто их укрывает», — пообещал президент Джордж Буш-младший вечером 11 сентября, когда из-под обломков продолжали вытаскивать выживших и тела погибших.

Он сдержал слово — американские силы вторглись в Афганистан (там прятался организатор атаки Усама бен Ладен), а позже и в Ирак. Началась глобальная война с терроризмом, которая закончилась через 20 лет (с падением Кабула в августе 2021 года) политической катастрофой США на Ближнем Востоке.

Но в те годы никто не мог и не хотел предугадывать эти события. Атаковав противника за рубежом, чтобы покончить с международным терроризмом, США параллельно занялись обороной дома. Это кардинально изменило правила безопасности в аэропортах, поездка в который до 11 сентября даже близко не была такой утомительной или долгой.

После 56 минут горения южная башня Всемирного торгового центра рушится, в результате чего погибло более 800 человек Фото Getty

До теракта в американских аэропортах можно было легко наблюдать сцену прощания улетающего с членами семьи прямо у выхода на посадку. Людей пропускали туда без билетов. На контрольно-пропускным пунктах редко собирались длинные очереди, а в некоторых аэропортах, если у кого-то обнаруживали с собой монтажные ножи (те самые, что использовали боевики 11 сентября), ножи длиной до десяти сантиметров, зажигалки или ёмкости с жидкостью, не останавливали, а пропускали человека.

Большинство аэропортов не утруждало себя проверкой личной информации о сотрудниках. Те в свою очередь не имели повода спрашивать удостоверение личности для сверки с талоном при регистрации и посадке. Этим пробелом безопасности воспользовались боевики, проникнувшие на борт четырёх самолётов 11 сентября.

Через три дня после трагедии в США возобновили коммерческие перелёты. Тогда же стало ясно, что прежние времена, когда люди за 20-30 минут до вылета без волнения добирались в аэропорт и проходили регистрацию, закончились. В терминалах пассажиров встречали вооружённые солдаты Национальной гвардии, которые строго следили за происходящим следующие несколько месяцев.

Джорджу Бушу-младшему сообщают, что второй самолёт врезался в башню Всемирного торгового центра Фото AP

До теракта вопросами безопасности в аэропортах занимались частные компании, которые в глазах правительства продемонстрировали полную некомпетентность. Два месяца спустя власти создали Администрацию транспортной безопасности — ведомство, перед которым поставили задачу укрепить защиту аэропортов и навсегда исключить риск новой воздушной трагедии.

Масштаб этой инициативы внушителен — в стране с нуля пересоздали жёсткую авиационную систему безопасности. Для этого за год в ведомство наняли больше 50 тысяч человек, а экипаж стали обучать кодовым фразам на случай террористической угрозы. Осторожность давала плоды — в 2002 году стюардессы самолёта, отправляющегося в Сан-Франциско, обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые оказались в списке подозреваемых ФБР в терроризме. Их арестовали. В тот день они, судя по всему, не планировали атаку, а оценивали уровень безопасности на борту.

Многие правила, которые за годы сформулировало и дополняло американское ведомство (иногда при поддержке других стран), в итоге стали международными. Полный список нововведений в авиаперевозках США:

При регистрации и посадке в самолёт у пассажиров старше 18 лет начали сверять информацию из посадочного талона и из удостоверения личности;

Пассажиров обязали проводить свой багаж через рентгеновский сканер на предмет запрещённых предметов, в том числе взрывчатки или воспламеняющихся жидкостей. Позже в аэропортах появились рентгеновские сканеры всего тела, способные выявлять не только металлические, но и другие виды запрещённых предметов;

Пассажиров ограничили в количестве переносимых жидкостей или гелей на борт — вес каждого не должен превышать 100 граммов;



При проверке на КПП пассажиров обязали снимать обувь и пропускать её через сканер. Под ограничения также попала верхняя одежда, часы, ноутбуки, смартфоны и поясные ремни с железными вставками (с этим слегка выросла популярность пластиковых);

Пилотов начали обучать владению огнестрельным оружием и иметь его при себе на борту. Власти не разглашают точное число людей, прошедших подготовку.

Инструктор по огнестрельному оружию обучает пилотов, октябрь 2003 года Фото Getty

На всех самолётах в кабинах пилотов установили пуленепробиваемые двери и в некоторых случаях камеры, чтобы пилоты следили за ситуацией в салоне;

На время полёта двери в кабину начали запирать — закончилась эпоха, когда любопытные пассажиры могли взглянуть на центр управления самолётом или хоть как-то обратиться к пилотам;



У аэропортов появился доступ к обширной базе данных ФБР по террористам и их пособникам. Её используют для выявления злоумышленников, пытающихся проникнуть в терминал или на борт. Позже подобные списки появились в Европе и других странах;



На случайных бортах стали присутствовать вооружённые сотрудники служб воздушной безопасности в штатском. Они призваны обезвреживать захватчиков в чрезвычайной ситуации. Точно неизвестно, по какому принципу они оказываются на самолёте, и как часто;

На КПП установили сканеры с системой распознавания лиц, которая использует базу данных спецслужб для выявления подозреваемых в преступлениях и терроризме;



В аэропортах начали использовать компьютерные томографы с функцией создания с помощью алгоритмов 3D-изображения багажа пассажира. Его можно просматривать и вращать для тщательного визуального анализа.



В первое десятилетие после теракта 11 сентября власти потратили на безопасность в аэропортах больше 62 миллиардов долларов. Но американцев не отпускал страх перед самолётами. Из-за этого с 2001 по 2006 годы доходы авиакомпаний сокращались на 10 миллиардов долларов ежегодно.

Отказавшись от самолётов, американцы стали чаще ездить на автомобилях и гибнуть в ДТП. Исследователи полагают, что около 1200 смертей на дорогах с 2001 по 2005 годы (всего за тот период в среднем гибли 42-45 тысяч человек в год) напрямую связаны с последствиями теракта 11 сентября.

Количество требований и правил в аэропортах росло, а с этим увеличивались и очереди. Исследование 2019 года показало, что для прохождения всех рубежей безопасности в самых загруженных аэропортах страны потребуется 16-23 минуты, а в пиковые часы — 34-60 минут. В итоге у американцев появился знакомый многим образ аэропорта как места стресса и беспокойства, куда следует приезжать загодя, чтобы не опоздать на рейс.

Современный КПП в американском аэропорту Фото Getty

Для стремящихся избежать неудобных проверок появилась система PreCheck, с помощью которой люди проходят КПП экспресс-методом в обмен на определённую сумму и персональную информацию. Участники программы предоставляют общие данные о себе, трудовую историю, адреса, где они проживали, отпечатки пальцев и проходят проверку на отсутствие судимостей.

В компании обсуждали возможность включения и других пунктов проверки — например, активности человека в соцсетях или информации о его личных тратах. Программой пользуется больше 10 миллионов человек, а создатели хотят увеличить эту цифру до 25 миллионов.

Запрещённые предметы, обнаруженные у пассажиров в аэропорту, май 2021 года Фото Алекса Вонга, Getty

Многие специалисты в области лётного транспорта считают работу Администрации транспортной безопасности качественной, хоть и не без ошибок. Как говорит преподаватель авиационной безопасности в государственном университете Денвера Джеффри Прайс, яркий показатель эффективности ведомства — отсутствие в США крупных авиационных атак после 11 сентября . При этом попытки терактов были, но ни одна не закончилась успешно.

В декабре 2001 года террорист «Аль-Каиды»* Ричард Рейд во время полёта на американском лайнере в Майами попытался взорвать самодельное устройство, которое пронёс через охрану аэропорта в ботинках. Его вовремя заметили и обезвредили пассажиры. Рейда приговорили к 110 годам тюрьмы;

В 2006 году группа террористов, связанных с «Аль-Каидой»*, планировала пронести на борт самолётов из Великобритании в США и Канаду жидкую взрывчатку, замаскированную под газировку. Лондонская полиция раскрыла план благодаря слежке за подозреваемыми. Семь человек признали виновными и приговорили к срокам от 22 лет до пожизненного;



В 2009 году на борту американского самолёта, летящего в Детройт, террорист «Аль-Каиды»* Умар Абдулмуталлаб попытался привести в действие взрывное устройство, спрятанное в паховой области. Оно дало осечку и ранило самого злоумышленника, а также двоих пассажиров. Нападавшего приговорили к пожизненному сроку без права на условно-досрочное;

Репортаж о террористической подготовке Абдулмуталлаба

В 2010 году на двух грузовых самолётах, летящих в США, обнаружили свёртки со взрывчатыми устройствами. Их удалось найти благодаря информацию, которую передали спецслужбы Саудовской Аравии;

В 2012 году спецслужбы рассказали об аресте подозреваемых, планировавших взорвать в самолёте неметаллическое взрывное устройство. Террористов задержали до начала плана, безопасности авиасообщения ничего не угрожало. В разговоре с CNN высокопоставленный чиновник в правительстве похвалил работу спецслужб, но подчеркнул, что «„Аль-Каида“* изменилась и трансформировалась. И они постоянно пытаются найти новые способы добраться до нас».



Миллиарды на реванш и свобода действий во имя национальной безопасности

В 1990-х годах, когда мир только изучал возможности интернета, в Конгрессе впервые обсуждали законы о защите личной информации американцев в сети. Но интернет выглядел миром новых возможностей для демократии и налаживания отношений, а не угрозой и средством слежки за гражданами. Власти рассудили, что вмешиваться в него, как и создавать ведомство для его контроля, пока не стоит.

Теракт 11 сентября всё изменил. Американские власти постигли шок и непонимание, и они жаждали спешно закрыть все возможные информационные дыры, опасаясь новых терактов. Через 45 дней страна приняла «Патриотический акт», не встретивший серьёзной критики в обществе и Конгрессе. Он позволил спецслужбам заняться тем, что им так сильно требовалось — сбором всей возможной информации об американцах и гражданах других стран.

Разрушенный офис, заваленный обломками Всемирного торгового центра Фото Corbis

ФБР, ЦРУ, АНБ (Агентство национальной безопасности, самая секретная спецслужба США) и другие силовые ведомства получили возможность без разрешения суда отслеживать онлайн-активность пользователей и просматривать их историю браузера в интернете, прослушивать телефонные разговоры, читать электронные письма и определять местонахождения человека по геолокации. Технологические компании и провайдеры не сопротивлялись запросам, ведь они оправдывались законом, главной целью которого власти назвали борьбу с терроризмом.

Но на принятие «Патриотического акта» необходимо время, а латать дыры в разведданных требовалось немедленно. Вечером 11 сентября бывший советник экс-президента Рональда Рейгана по национальной безопасности Джон Пойндекстер сформулировал план «Полная информированность», который предполагал сбор данных обо всех американцах, подозреваемых или нет, для анализа на предмет связи с террористами. Белому дому идея понравилась, и Пойндекстер получил 200 миллионов долларов бюджета.

«Патриотический акт» оказался очень кстати для АНБ, внутри которой продолжительное время разрабатывали инструменты для слежки за американцами и иностранцами в интернете.

«У них всё было готово», — говорит Синди Кон, директор организации Electronic Frontier Foundation (EFF), защищающий защищает гражданские свободы в интернете. «АНБ давно ждали возможности, чтобы следить за интернет-трафиком и отбирать нужное оттуда. Им наконец подвернулся кризис, необходимый для такого проекта».

Через девять дней после атаки 11 сентября Конгресс одобрил выделение 40 миллиардов долларов для укрепления внутренней безопасности в стране и операции против «Аль-Каиды»*. В 2002 году на эти задачи выделили ещё 36,5 миллиарда долларов, а ещё через год — новые 44 миллиарда.

К концу 2001 года в стране создали 24 организации, задачи которых связаны с разведкой и контртерроризмом. В 2002 году открыли ещё 37 учреждений для сбора данных о наличии оружия массового поражения на Ближнем Востоке (а конкретно в Ираке, куда США вторглись в 2003 году, но оружия не нашли) и конттерроризма за рубежом. Ежегодно количество таких организаций росло в среднем на 30. Каждой требовался свой бюджет и регулярные финансовые вливания.

29-этажный небоскрёб без единого окна, расположенный в Нью-Йорке по адресу Томас-стрит, 33. Используется АНБ Фото The Intercept

Одним из главных объектов критики за теракт стало ФБР, так что бюро прошло через значительные перемены, чтобы не растерять остатки репутации и не оказаться под угрозой закрытия. До 9/11 организация имела почти децентрализованную структуру: каждое из 56 полевых отделений бюро в крупных городах занималось расследованием местных преступлений и работало относительно автономно. Штаб-квартира лишь обеспечивала координацию между офисами, а главной и официальной задачей бюро считалась борьба с преступностью.

После трагедии в Нью-Йорке эта задача сменилась на защиту «национальной безопасности», а разведка и и борьба с терроризмом вышли для ФБР на первый план. Полномочия бюро значительно выросли, и оно стало полноценно воевать на два фронта, занимаясь защитой от террора и криминальными делами федерального масштаба.

Директор ФБР Роберт Мюллер обозначает новые приоритеты и задачи бюро. На первом месте — защита США от терактов, май 2002 года Фото AP

Теракт 11 сентября дал ФБР мощный импульс, позволивший бюро стать весомой силой в сфере разведки и агентурной работы. Она удвоила, а затем утроила количество спецотделов, которые занимались контртерроризмом — туда входили следователи, аналитики, лингвисты, эксперты по взрывчатке и финансовым схемам злоумышленников. За этим последовал и IT-скачок — появились первые сетевые хранилища с данными о международных террористах и удобная система поиска нужной информации.

Президент Буш среди пожарных и полицейских на месте завалов через несколько дней после теракта Фото AP

Из расследования The Washington Post 2020 года (информацию для него собирали в течение двух лет) следует, что почти за 20 лет с момента теракта власти США построили гигантскую систему по защите национальной безопасности. Однако она стала настолько дорогой и громоздкой, что «никто не знает, выполняет ли она свою главную задачу: защита граждан».

Суммарно в стране насчитывается 1271 государственная организация и 1931 частная компания, которые занимаются вопросами борьбы с терроризмом и национальной безопасности. Многие из них дублируют работу друг друга, по сути тратя бюджет впустую. Примерно 854 тысячи человек (в основном работники спецслужб) обладают доступом к сверхсекретным архивам, что ставит под угрозу конфиденциальность этих данных.

Официальный бюджет спецслужб США в год — 75 миллиардов долларов. Более чем в два раза больше в сравнении с ситуацией 20-летней давности. Однако, пишет The Post, в эту цифру не включены множество военных операций и внутренние контртеррористические программы.

Как полагают аналитики, опрошенные журналистами, масштаб и сложность системы национальной безопасности, а также обилие активностей, которые она запускает, сеет хаос среди работников и агентов. «Из-за отсутствия синхронизации ситуация неизбежно приводит к проблемам коммуникации, снижению эффективности и потерям. Мы не можем эффективно оценить, делают ли эти вещи [страну] безопаснее», — говорит генерал-лейтенант в отставке Джон Вайнс.

Защищённый и окрепший полицейский Нью-Йорк

Пока ЦРУ, АНБ и ФБР накапливали всё больше информации об американцах и гражданах других стран, полицейский департамент Нью-Йорка разрабатывал свои методы защиты. С 2006 года отделение потратило на разведку и борьбу с терроризмом больше трёх миллиардов долларов.

Вскоре после 9/11 полицейский департамент создал контртеррористическое бюро и переделал разведывательное демографическое подразделение. Это секретный отдел, который следил за жителями Нью-Йорка мусульманского происхождения. С тех пор департамент заявлял, что подобная практика прекращена, а ресурсы отдела идут на слежку за членами банд и экстремистами.

Теория заключалась в том, что в ходе регулярной работы полицейские по всей стране сталкиваются с небольшими кусочками информации, которые, если сложить с другими источниками, могут потенциально раскрыть террористические заговоры. Для этого полиция серьёзно снизила порог сбора такой информации. Файза Патель

правозащитница в области наблюдения и слежки за людьми, из материала NYT

По данным Amnesty International, на улицах Нью-Йорка насчитывается больше 15 тысяч полицейских камер видеонаблюдения, а к ещё 20 тысячам частных камер правоохранительные органы могут получить доступ. Иными словами, камеры стали важной подмогой для полицейских Нью-Йорка, но у них появились и другие инструменты.

В стране, где термин «документы, пожалуйста» ассоциировался с иностранным авторитаризмом, удостоверение личности с фотографией стало повсеместным требованием. До 11 сентября житель Нью-Йорка мог провести целый день в городе без ID. Теперь его требуют при входе почти в любое большое здание или учреждение. Альберт Кан

глава общественной организации Surveillance Technology Oversight Project, направленной на защиту личных данных граждан, из колонки Wired

Полицейские регулярно используют программы распознавания лиц, считыватели номерных знаков и рентгеновские фургоны военного класса, в которых есть оборудование для «просвечивания» автомобилей. Нынешние и бывшие офицеры полиции утверждают, что эти инструменты помогли предотвратить десятки потенциальных атак, но департамент обязан использовать эти инструменты и на борьбу с повседневным криминалом.

Аналитический центр полицейского департамента Нью-Йорка Фото Getty

С этой позицией согласны не все. В августе 2020 года полиция ворвалась в квартиру лидера Black Lives Matter Деррика Ингрэма. Его обвинили в нападении на офицера за выкрик в ухо через мегафон, из-за чего та на время частично оглохла.

Полиция выяснила личность Инграма, применив программу распознавания лиц к его снимкам в инстаграме, перехватила его звонки и использовала дроны перед рейдом в его квартиру. В операции участвовали несколько десятков полицейских и вертолёт. Мужчину задержали, но позже отпустили, а все обвинения с него сняли. «Глупо как-то вышло. Показалось, что это пустая трата денег налогоплательщиков и фондов», — позже сказал он.

Дроны полицейского департамента Нью-Йорка на проверке Фото WSJ

Бывший комиссар полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, второй срок которого на должности начался за несколько месяцев до теракта 11 сентября, скептичен по поводу страхов о слежке в городе. По его словам, большинству американцев всё равно, что они попадают в объективы городских камер. «Не думаю, что обычный человек переживает по поводу приватности личных данных так же, как эти активистские группы», — считает Келли.

Сила одних и опасения других — атмосфера недоверия между спецслужбами, Кремниевой долиной и обществом спустя 20 лет после теракта

В начале июня 2013 года, спустя 12 лет после теракта и начала эпохи правительственной слежки, сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, в прошлом воевавший в Ираке, вошёл в историю. Вместе с The Guardian он раскрыл масштаб слежки американских спецслужб за гражданами не только своей, но и других стран, включая политиков. Всё это в рамках «Патриотического акта», принятого после 11 сентября. В одночасье Сноуден врагом для властей США, обвинённый в шпионаже.

Из тысяч секретных файлов, украденных информатором, стали известно, как работает появившаяся после 9/11 программа слежения за звонками и перепиской в интернете. Для этого АНБ совместно с британскими спецслужбами и крупными онлайн-компаниями организовала масштабную сеть перехвата трафика.

Эдвард Сноуден на конференции, посвященной защите личных данных в интернете Фото Getty

В 2015 году программу масштабной слежки запретили «Актом о свободе». Он обязал спецслужбы запрашивать разрешение суда для сбора данных об американцах, ощутимо ограничив возможности агентов. Но едва ли достаточно. В 2018 году издание The Intercept (основано специалистом по системам слежки Гленном Гринвальдом) выпустило большое расследование о тайном сотрудничестве АНБ и AT&T — крупнейшего телекоммуникационного холдинга в мире.

С 1980-х годов холдинг позволял АНБ собирать данные об американцах и гражданах других государств. Это происходило с помощью почти 20 «точек присутствия» в 149 странах мира, где происходит обмен трафиком. Основная часть перенаправлялась в дата-центры АНБ, где данные анализировали. Представители АНБ и AT&T не подтверждали и не опровергали информацию из расследования журналистов.

Здание AT&T в Вашингтоне, где находится один из информационных хабов АНБ Фото The Intercept

В том же году издание рассказывало, что с 2000-х годов спецслужба использует системы распознавания речи для слежки — и способно с высокой точностью установить личность человека, обладая только записью голоса. «Это самое важное, что случилось с нашими правами после теракта 11 сентября. Для работы этой технологии нужно лишь открывать рот», — говорил журналистам бывший сотрудник американских спецслужб. В 2019 году, по сообщениям СМИ, программа закрылась. Как объясняли в ведомстве, из-за «технических нарушений».

Ведущие технологические компании страны, включая Microsoft, Google, Facebook и Apple знали о глобальной программе слежки за американцами и сотрудничали со спецслужбами, предоставляя им нужную информацию.

Один из самых резонансных методов шпионажа, раскрытых Сноуденом, заключался в том, что АНБ тайно подключилась к подводным оптоволоконным кабелям, соединяющим зарубежные серверы Google. «Сказать, что технологические компании разозлились — это очень мягко. Я имел удовольствие поговорить с несколькими топ-менеджерами [которые не знали о действиях АНБ], и их [злость] ощущалась. Они были просто в ярости», — рассказывал научный сотрудник по вопросам интернета и общества Гарвардского университета Дэвид О’Брайан.

Репутация гигантов Кремниевой долины подорвалась — в глазах других стран они стали выглядеть инструментами американского шпионажа. Для Китая, который в те годы успешно «выгонял» сервисы США из страны, создавая собственные аналоги (блокировка Google, Twitter и Facebook, расцвет Baidu и WeChat), это оказалось лишним доказательством правильности своего пути.

Штаб-квартира компании Tencent в городе Шэньчжэнь Фото Getty

Расследование Сноудена изменило настроения в обществе, запустив волну огромного интереса к инструментам шифрования данных, способным «спрятать» пользователя в сети. В моду вошло использование Tor и VPN-сервисов. Например, в этот поезд запрыгнул Павел Дуров, продвигавший Telegram как безопасный и надёжный мессенджер, для которого важнее всего — беречь информацию пользователей. Это привлекло и террористов, которые нашли в приложении временное убежище для коммуникации.

Американские IT-компании в попытке уйти от репутации «друзей спецслужб» тоже ответили на запрос общества, связанный с конфиденциальностью. И по факту сделали интернет куда более безопасным для защиты личных данных, чем раньше. В 2016 году техно-индустрия прошла новое испытание, когда ФБР потребовало от Apple инструменты для взлома айфона подозреваемого в теракте в Калифорнии. Компания, найдя подмогу среди Microsoft, Facebook и AT&T, отказалась сотрудничать, объяснив это стремлением защитить персональные данные клиентов.

В мае 2020 года в Сенате прошло голосование за отмену поправки, позволяющей отслеживать активность американцев в интернете без разрешения суда. Многие из присутствующих выступили за инициативу, однако по итогу голосования сторонники сохранения поправки победили — с перевесом в один голос.

За последние несколько лет общественность окончательно убедилась, что доверять Big Tech, равно как и спецслужбам, в вопросах конфиденциальности данных в интернете не стоит. Скандал с крупной утечкой данных Cambridge Analytica, вызвавший гнев в адрес Марка Цукерберга и Facebook в целом, служит лишь одним из примеров. С каждой новой спорной ситуацией вокруг персональных данных общество становилось жёстче к техногигантам.

Люди читают имена жертв у мемориала, 11 сентября 2015 года Фото Reuters

На это указывает и реакция на новость о планах Apple проверять фото на устройствах на наличие детской порнографии. В соцсетях и СМИ компанию раскритиковали за нарушение приватности, и хотя компания это отрицала, в начале сентября отложила введение функции на «неопределённый срок». После этого с заявлением об Apple выступил сам Сноуден, сообщив, то компания работает над технологией, позволяющей удалённо просматривать не только хранящиеся в облаках данные пользователей, но и информацию на самих смартфонах.

Это утверждение, как и многие другие, бывший агент АНБ сделал из Москвы, где ему предоставили политическое убежище после разглашения сверхсекретных сведений. Оттуда же он высказался о цене, которую заплатили граждане США за веру, что теперь власти и спецслужбы защитят их от нового 11 сентября.

Паника сделала нас политически уязвимыми. Этой уязвимостью воспользовалось наше собственное правительство, чтобы наделить себя радикально расширенными полномочиями, которые десятилетиями были недосягаемы. Мы должны были понять, что произойдёт, и, оглядываясь назад, думаю, что умом многие из нас действительно знали. Но политическая и медийная элиты безжалостно повторяли, что выбор очевиден: гарантия жизни или верность смерти. Эдвард Сноуден бывший агент АНБ, информатор