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Истории
Sasha Shambilova

Испанский епископ-экзорцист отрёкся от сана. Он влюбился в писательницу, известную «сатанинскими» романами Статьи редакции

Хавьер Новелл поддерживал конверсионную терапию для геев и проводил обряды экзорцизма. Его коллеги называют отставку епископа «происками дьявола».

19 19 комментариев
1821 просмотров
Фото El Espanol

В августе испанский епископ Хавьер Новелл объявил, что уходит в отставку «исключительно по личным причинам». Как выяснили в Religion Digital, он отрёкся от сана ради отношений с писательницей — автором эротических романов Сильвией Кабальоль.

Сан Новелл получил в 2010 году, когда ему был 41 год. Он стал самым молодым епископом в каталонском городе Солсона. Новелл придерживался консервативных взглядов — поддерживал конверсионную терапию для геев (методики, направленные на изменения сексуальности человека), называл аборты и эвтаназию «геноцидом», выступал в роли экзорциста. Он даже самостоятельно «лечился» от гомосексуальности, чтобы «подтвердить свою гетеросексуальность».

Как отмечает Times, карьерный рост Новелла остановился в 2013 году, когда на должность Папы Римского избрали Франциска, склонившего Ватикан к более либеральной политике.

С 38-летней писательницей и психологом Кабальоль бывший епископ познакомился во время изучения демонологии, после чего решил уйти в отставку и несколько раз встречался по этому поводу с Папой Римским. Сейчас он пытается утроиться на работу агрономом в Барселоне.

Я просто влюбился и хочу поступить правильно.

Хавьер Новелл
испанский епископ

Кабальоль — автор таких романов как «Амнезия» («Amnesia») и «Ад похоти Габриэля» («The Hell of Gabriel's Lust»). В аннотации последней читателю обещают «путешествие в мир садизма, безумия и похоти, а также борьбу между добром и злом, Богом и сатаной».

В епископате Сольсоны сообщили, что молятся за бывшего коллегу, но, по данным анонимных источников, церковные деятели считают отношения Новелла с автором эротических романов «происками дьявола». По данным ABC, дело дошло до Папы Римского, который «крайне озабочен» произошедшим, поскольку епископы и раньше отрекались от сана из-за чувств, но «не при таких обстоятельствах».

Уже после отказа от сана Новелла пригласили на Епископальную конференцию. Однако он отказался и сообщил, что «ничего не хочет слышать, ни о конференции, ни о епископах».

#испания #церковь

19 19 комментариев
10
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19 комментариев
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Marat Khamadeev

20

 Он даже самостоятельно «лечился» от гомосексуальности, чтобы «подтвердить свою гетеросексуальность».

Это что-то из разряда "Регулярно смотрит гей-порно, чтобы убедиться, что он не гей"

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Серьезный химик

19

У него такое лицо будто он рассказывает друганам: Читали статью на TJ "Испанский епископ-экзорцист отрёкся от сана. Он влюбился в писательницу, известную «сатанинскими» романами"? Так вот тот епископ - это я!

Ответить
Серьезный

Игорь Рачук

1

"Так. Задержите дыхание! Задержали?"

Ответить

Людской динозавр

4

Странно, я думал, они больше по детишкам

Ответить

Жизненный Женя

1
Ответить

Виталий Лановой

0

Молодец, не стал обманывать ни себя, ни церковь.

Ответить
Виталий

Армейский файл

0

Сосредоточил все силы на девушке

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

0

В чём проблема-то, влюбился в женщину же ред.

Ответить
Вольдемаръ

archer

0

У них целибат как бы

Ответить
Вольдемаръ

Серьезный химик

0

Вроде в католичестве обет безбрачия не только для монахов, как в православии, а вообще для всех духовников.

Ответить
Серьезный

Фейхтвангер

0

В православии и для священников обет безбрачия. Если успел жениться до рукоположения, то жена становится матушкой. Однако после того, как принял сан священнослужителя, жениться уже нельзя.

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Фейхтва…

Кирилл

0

Мужиться можно

Ответить
Кирилл

Фейхтвангер

0

Мужиться тоже нельзя.
И потом, ты попов видел? Они все не следят за собой совсем.

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Фейхтва…

Жёлтый Арбуз

0

Странно, у меня был знакомый дьякон, который был многодетным семьянином. 

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Жёлтый

Фейхтвангер

0

Значит, он женился до того, как стал дьяконом. 

Ответить
Серьезный

Жёлтый Арбуз

0

Я слышал что есть определённые исключения 

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Фейхтвангер

0

Дьяволица

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Фейхтвангер

Владимир Филатов

0

выглядят как брат с сестрой

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Владимир

Жёлтый Арбуз

0

Не любите вы этого священника видимо)) 

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