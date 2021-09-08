Испанский епископ-экзорцист отрёкся от сана. Он влюбился в писательницу, известную «сатанинскими» романами Статьи редакции
Хавьер Новелл поддерживал конверсионную терапию для геев и проводил обряды экзорцизма. Его коллеги называют отставку епископа «происками дьявола».
В августе испанский епископ Хавьер Новелл объявил, что уходит в отставку «исключительно по личным причинам». Как выяснили в Religion Digital, он отрёкся от сана ради отношений с писательницей — автором эротических романов Сильвией Кабальоль.
Сан Новелл получил в 2010 году, когда ему был 41 год. Он стал самым молодым епископом в каталонском городе Солсона. Новелл придерживался консервативных взглядов — поддерживал конверсионную терапию для геев (методики, направленные на изменения сексуальности человека), называл аборты и эвтаназию «геноцидом», выступал в роли экзорциста. Он даже самостоятельно «лечился» от гомосексуальности, чтобы «подтвердить свою гетеросексуальность».
Как отмечает Times, карьерный рост Новелла остановился в 2013 году, когда на должность Папы Римского избрали Франциска, склонившего Ватикан к более либеральной политике.
С 38-летней писательницей и психологом Кабальоль бывший епископ познакомился во время изучения демонологии, после чего решил уйти в отставку и несколько раз встречался по этому поводу с Папой Римским. Сейчас он пытается утроиться на работу агрономом в Барселоне.
Кабальоль — автор таких романов как «Амнезия» («Amnesia») и «Ад похоти Габриэля» («The Hell of Gabriel's Lust»). В аннотации последней читателю обещают «путешествие в мир садизма, безумия и похоти, а также борьбу между добром и злом, Богом и сатаной».
В епископате Сольсоны сообщили, что молятся за бывшего коллегу, но, по данным анонимных источников, церковные деятели считают отношения Новелла с автором эротических романов «происками дьявола». По данным ABC, дело дошло до Папы Римского, который «крайне озабочен» произошедшим, поскольку епископы и раньше отрекались от сана из-за чувств, но «не при таких обстоятельствах».
Уже после отказа от сана Новелла пригласили на Епископальную конференцию. Однако он отказался и сообщил, что «ничего не хочет слышать, ни о конференции, ни о епископах».
Он даже самостоятельно «лечился» от гомосексуальности, чтобы «подтвердить свою гетеросексуальность».
Это что-то из разряда "Регулярно смотрит гей-порно, чтобы убедиться, что он не гей"
Молодец, не стал обманывать ни себя, ни церковь.
В чём проблема-то, влюбился в женщину же ред.
Вроде в католичестве обет безбрачия не только для монахов, как в православии, а вообще для всех духовников.
В православии и для священников обет безбрачия. Если успел жениться до рукоположения, то жена становится матушкой. Однако после того, как принял сан священнослужителя, жениться уже нельзя.
Мужиться тоже нельзя.
И потом, ты попов видел? Они все не следят за собой совсем.
Странно, у меня был знакомый дьякон, который был многодетным семьянином.
Дьяволица
выглядят как брат с сестрой