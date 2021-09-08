Хавьер Новелл поддерживал конверсионную терапию для геев и проводил обряды экзорцизма. Его коллеги называют отставку епископа «происками дьявола».

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В августе испанский епископ Хавьер Новелл объявил, что уходит в отставку «исключительно по личным причинам». Как выяснили в Religion Digital, он отрёкся от сана ради отношений с писательницей — автором эротических романов Сильвией Кабальоль.

Сан Новелл получил в 2010 году, когда ему был 41 год. Он стал самым молодым епископом в каталонском городе Солсона. Новелл придерживался консервативных взглядов — поддерживал конверсионную терапию для геев (методики, направленные на изменения сексуальности человека), называл аборты и эвтаназию «геноцидом», выступал в роли экзорциста. Он даже самостоятельно «лечился» от гомосексуальности, чтобы «подтвердить свою гетеросексуальность».

Как отмечает Times, карьерный рост Новелла остановился в 2013 году, когда на должность Папы Римского избрали Франциска, склонившего Ватикан к более либеральной политике.

С 38-летней писательницей и психологом Кабальоль бывший епископ познакомился во время изучения демонологии, после чего решил уйти в отставку и несколько раз встречался по этому поводу с Папой Римским. Сейчас он пытается утроиться на работу агрономом в Барселоне.

Я просто влюбился и хочу поступить правильно. Хавьер Новелл испанский епископ

Кабальоль — автор таких романов как «Амнезия» («Amnesia») и «Ад похоти Габриэля» («The Hell of Gabriel's Lust»). В аннотации последней читателю обещают «путешествие в мир садизма, безумия и похоти, а также борьбу между добром и злом, Богом и сатаной».

В епископате Сольсоны сообщили, что молятся за бывшего коллегу, но, по данным анонимных источников, церковные деятели считают отношения Новелла с автором эротических романов «происками дьявола». По данным ABC, дело дошло до Папы Римского, который «крайне озабочен» произошедшим, поскольку епископы и раньше отрекались от сана из-за чувств, но «не при таких обстоятельствах».