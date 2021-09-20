Согласно расследованию NYT, спецслужбы Израиля применили уникальную технологическую тактику для устранения высокопоставленного учёного.

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Машина погибшего учёного Мохсена Фахризаде Фото Reuters

27 ноября 2020 года неподалёку от Тегерана убили Мохсена Фахризаде — учёного-ядерщика, игравшего ключевую роль в иранской программе разработки ядерного оружия. Власти сразу заподозрили в атаке своего давнего противника, спецслужбы Израиля, но СМИ куда больше интересовали обстоятельства произошедшего.

Высказывалось множество теорий о том, как «Моссаду» удалось организовать атаку. Самой странной среди них оказалась та, где фигурировал робот-убийца, который якобы справился с задачей при удалённой поддержке оперативника. Версию высмеивали в соцсетях, а аналитики призывали воспринимать её с большим скепсисом. Так оно и было вплоть до выхода расследования The New York Times 18 сентября. Этот случай, пишет издание, стал дебютным тестом «высокотехнологичного компьютеризованного снайпера».

Израиль давно охотился за Фахризаде, но ему удавалось избежать гибели

27 ноября 2020 года иранский ядерщик Фахризаде, как и всегда, начал день с чтения мусульманской литературы. После полудня он собрался и вместе с женой отправился из коттеджа у берега Каспийского моря в городок Абсерд, где находятся дома и виллы многих высокопоставленных чиновников страны. Там пара планировала провести выходные.

Служба безопасности и телохранители учёного волновались — они предупреждали мужчину, что на него готовится покушение, но он не придал этому значения. За 14 лет жизни с осознанием, что израильская разведка хочет его убить, Фахризаде привык не переживать об этом.

Долгие годы западная разведка называла его отцом «Проекта 111» — программы, предполагающий создание ядерного оружия. Сам учёный числился старшим научным сотрудником Министерства обороны и возглавлял «Проект Амад» (2000-2003 годы) по созданию ядерных боеголовок для баллистических ракет. Параллельно он оставался высокопоставленным офицером Корпуса стражей исламской революции. Это элитное военно-политическое формирование, которое власти США, Израиля и Саудовской Аравии признали террористическим.

Иран настаивает, что ядерная программа страны преследует чисто мирные цели и не связана с разработкой военного оружия. Это противоречит отчёту Международного агентства по атомной энергии 2011-года, из которого следует, что Тегеран продолжил разработку боеголовок с ядерной начинкой.



Несмотря на множество регалий и опасность своей работы, Фахризаде хотел вести комфортную и нормальную жизнь. Он увлекался поэзией, возил семью в отпуск на море и на природу. Его дети не подозревали о настоящей работе отца и предполагали, что он занимается фармацевтикой.

В 2004 году израильские власти дали разведывательной спецслужбе «Моссад» одно из самых важных заданий — не позволить Ирану создать ядерное оружие. С тех пор агенты использовали различные методы, чтобы этого добиться, включая кибератаки на иранские предприятия по обогащению ядерного топлива. Они же методично выявляли людей, ответственных за иранскую программу, и ликвидировали их.

Плакаты в Тегеране в честь национальных героев и мучеников. Слева — Мохсен Фахризаде Фото Getty

С 2007 года спецслужба убила пять иранских учёных и ранила ещё одного. Большая часть из них работала для Фахризаде над тайной программой создания ядерных боеголовок. Первого ядерщика отравили, второго убили дистанционно взорвавшейся бомбой, прикреплённой к мотоциклу, но исполнителя поймали и казнили.

В 2009 году агенты почти совершили покушение на Фахризаде в Тегеране, но операцию свернули в последний момент. «Моссад» подозревал, что иранские спецслужбы прознали об операции и устроили засаду. Прошло больше десяти лет, прежде чем оперативники решили попробовать снова.

Из-за соглашений США с Ираном «Моссад» отложил операцию по ликвидации Фахризаде, но всё изменило решение Дональда Трампа

Сообщения СМИ о событиях в день убийства Фахризаде в ноябре 2020 года оказались путаные, противоречивые и в основном ошибочные, пишет The New York Times. Одно издание писало, что группа киллеров ждала конвой Фахризаде у дороги. Другое сообщало, что местные жители слышали взрыв, а затем плотный пулемётный огонь. Якобы сначала взорвалась машина учёного, а затем из транспорта неподалёку выскочили пять-шесть стрелков и открыли огонь.

Источники, связанные со спецслужбами Ирана, сообщали об ожесточенной перестрелке между телохранителями жертвы и более чем десятью нападавшими. Несколько человек погибли, говорили свидетели. Вскоре в СМИ появилась самая невероятная версия произошедшего — «Моссад» ликвидировал цель с помощью пулемета в машине, удаленно управляемого агентом.

Версию восприняли почти как фейк, распространённый иранскими властями: «Почему бы вам просто не сказать, что Tesla построила Nissan? Он поехал, припарковался, произвёл выстрелы и взорвался сам?», — иронизировали в соцсетях. Аналитик в области радиоэлектронной войны Томас Витингтон заявлял «Би-би-си», что к версии о роботе-убийце следует относиться с «большой долей скепсиса».

Журналисты The New York Times утверждают, что их расследование основано на интервью с американскими, израильскими и иранскими официальными представителями, а также на беседах с двумя сотрудниками разведки, знакомых с планом и проведением операции по ликвидации Фахризаде.

Подготовка к убийству учёного началась в конце 2019 года, после встречи директора «Моссада» Йоси Коэна с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарём Майком Помпео и директором ЦРУ Джиной Хаспел.

Встреча произошла спустя семь лет после того, как Израиль приостановил операции по саботажу ядерной программы Ирана. Тогда Вашингтон начал переговоры с Тегераном, которые в 2015 году привели к сделке — с Ирана снимаются международные санкции, а взамен власти закрывает военную ядерную программу и допускают в страну международных инспекторов.

В 2018 году Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций. По его словам, существуют «безусловные доказательства, что обещания Ирана были ложью». Ситуация грозила возобновлением ядерной программы, и Израиль хотел этому помешать. Коэн предоставил американцам список возможных целей, в том числе и Фахризаде. Вашингтон ликвидацию поддержал.

Директор «Моссада» Йоси Коэн Фото Reuters

На операцию такого масштаба требовалась внушительная подготовка: Фахризаде надёжно охраняли элитные иранские войска, следующие за ним беспрерывно. Конвой учёного обычно состоял из четырёх-семи автомобилей, он постоянно менял маршруты и время поездок. Сам мужчина ездил на разных машинах.

На тот момент излюбленными методами «Моссада» по ликвидации стали мотоциклетные атаки. Исполнители подбирались к машине жертвы и стреляли в него через стекло, либо прикрепляли бомбу-липучку к двери, а затем уезжали. Однако военный конвой Фахризаде прекрасно знал об этой тактике и понимал, как предотвращать подобные атаки.

Агенты рассматривали возможность взорвать бомбу на пути конвоя, чтобы остановить его движение, а затем открыть снайперский огонь. План свернули, побоявшись риска слишком больших потерь.

Тогда же оперативники предложили воспользоваться пулемётом с системой удалённого управления, но существовало множество логистических сложностей и рисков. Подобная техника существует и используется армиями нескольких стран, но из-за большого размера и веса их трудно транспортировать и скрывать.

Времени на раздумья оставалось всё меньше — с приближением президентских выборов в США росла вероятность того, что на смену Трампу придёт Джо Байден, обещавший восстановить ядерную сделку с Ираном. Как поясняет The New York Times, для убийства Фахризаде Израилю требовалось одобрение США, значит, действовать следовало до того, как у Белого дома появится новый хозяин.

Подготовка к первому в мире покушению с помощью робота-пулемёта

Идея робота-убийцы казалась «Моссаду» всё более привлекательной и в конце концов стала ведущей. Она не нарушала главный принцип спецслужбы: не начинать план, если он не предполагает безопасные пути эвакуации своих агентов. Для операции выбрали бельгийскую модель пулемета FN MAG калибра 7,62, способного делать более 600 выстрелов в минуту.

Испытания пулемёта FN MAG

Оружие разместили на специальной роботизированной платформе, похожей на испанскую разработку Sentinel 20. Общий вес установки составлял больше тонны, поэтому её разбили на множество мелких деталей и переправили в Иран по кусочку, используя разные маршруты и методы доставки, а затем собрали заново.

Робота конструировали специально для размещения на пикапе Nissan Zamyad, широко распространённом в Иране. На нём установили несколько камер для обзора за местностью и целью, а пулемёт замаскировали в кузове среди стройматериалов и брезента. Сам автомобиль загрузили взрывчаткой, чтобы подорвать после операции и уничтожить улики.

Оставалась главная проблема дистанционной атаки: при отправке данных через спутниковый сигнал между роботом и удалённым оператором возникала задержка примерно 1,6 секунды. Достаточно, чтобы машина Фахризаде избежала огня. «Моссад» разработал искусственный интеллект на основе нейросетей, который компенсировал секундную задержку, тряску и скорость машины.

Агентам требовалось в реальном времени видеть, что машину ведёт именно Фахризаде, а не его дети, жена или телохранитель. Наблюдательный дрон, достаточно большой для полёта в Иран, могли легко сбить зенитные ракеты, а уменьшенная модель, кружащая над сельской местностью, создавала риск для всей операции.

Решением стал замаскированный автомобиль. С него сняли колесо и поставили на домкрат, припарковав на маршруте движения конвоя. На машине разместили камеры, которые должны были идентифицировать человека за рулём — Фахризаде.

Почти идеальная спецоперация

27 ноября агенты «Моссада» в иранских спецслужбах припарковали пикап Nissan на обочине в городе Абсерд, откуда открывался обзор на дорогу, где проедет конвой Фахризаде. В первой машине колонны находился охранник, а вторую, чёрный Nissan, вёл учёный, на пассажирском сиденье находилась его жена. За парой следовало ещё две машины безопасности.

Спецслужбы призывали учёного остаться дома из-за сообщений о возможном нападении. Он отказался, так как на понедельник запланировал уроки в университете, заниматься дистанционно которыми не мог. Фахризаде принципиально не хотел ездить в бронированной машине и настаивал, что сам будет водить авто. В день покушения ядерщик попросил телохранителей ехать в отдельном транспорте а не с ним и его женой.

Как пишет NYT, учёного, возможно, привлекала идея мученической смерти: «Пусть убивают сколько угодно, но нас не остановить», — однажды публично заявил Фахризаде. Несмотря на это, до конца неясно, почему спецслужбы допускали столь крупные пробелы в безопасности высокопоставленного лица.

Если бы Фахризаде сидел сзади, было бы намного труднее опознать его и не убить кого-то ещё. Если бы машина была бронирована, а окна — пуленепробиваемыми, ударному отряду пришлось бы использовать специальные боеприпасы или бомбу, чтобы уничтожить транспорт, что значительно усложнило бы план. из материала The New York Times

Примерно в 15:30 камера, установленная в замаскированной машине, зафиксировала движение конвоя и подтвердила, что Фахризаде за рулём. Колонна приближалась к пункту назначения, и головная машина ускорилась, чтобы осмотреть дом супругов до их приезда. Машина учёного осталась без прикрытия спереди, подставившись под удар. Колонна притормозила перед лежачим полицейским — как раз напротив пикапа с роботом, открывшим огонь.

Первые пули пробили лобовое стекло: неизвестно, попали ли эти они в учёного, но машина свернула и остановилась. Стрелок, находившийся более чем в полутора километров от цели, скорректировал прицел и снова открыл огонь. Как минимум одна из пуль попала Фахризаде в плечо, после чего раненый вышел из машины и спрятался за автомобильной дверью.

Следующие три выстрела пришлись ему в спину, пробив позвоночник. К упавшему мужчине подбежала супруга и, следует из показаний сыновей погибшего, услышала умирающего: «Они хотят убить меня, ты должна уходить».

К месту стрельбы подоспел телохранитель с винтовкой наперевес: он высматривал нападавшего, не понимая, куда тот пропал. В этот момент синий Nissan взорвался, автомобиль подбросило в воздух. Это единственная часть операции, что пошла не по плану: бомба должна была уничтожить робота, не оставив улик.

Атака заняла меньше минуты, всего робот выпустил 15 пуль. Они не ранили никого, кроме Фахризаде. Иранские следователи объяснили такую точность использованием нейросетей с функцией распознавания лиц. Все оперативники, задействованные в операции, покинули страну до её начала .

Как пишет The New York Times, пулемёт с дистанционным управлением, используемый «Моссадом» встаёт в один ряд с боевым дроном в списке высокотехнологичного оружия для удалённых точечных атак. Но, в отличие от беспилотника, робот-пулемёт не привлекает внимание в небе и может располагаться где угодно. Это, полагает издание, может кардинально изменить мир безопасности и шпионажа.