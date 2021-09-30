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Истории
Саша Кириллова

Датский художник взял у музея полмиллиона крон и назвал это арт-объектом. Теперь галерея требует вернуть деньги Статьи редакции

Пока музей требует вернуть деньги до середины января 2022 года, художник объясняет, что нарушение контракта — это часть его произведения искусства.

36 36 комментариев
799 просмотров
Работа Йенса Хаанинга «Бери деньги и беги» Фото  PRIVATFOTO

Художник из Дании Йенс Хаанинг получил 532 тысячи крон (84 тысячи долларов) от музея современного искусства в Ольборге для создания работы, но исчез через несколько месяцев, отправив посылку с двумя пустыми рамами, пишет Bloomberg. Теперь галерея требует вернуть деньги, передаёт «Би-би-си».

Йенс Хаанинг – современный концептуальный художник, который живёт и работает в Копенгагене. Его работы посвящены структурам власти, коммуникации в глобальном обществе, миграции, национализму и другим темам.

По словам представителей музея, Хаанинг договорился с кураторами выставки и взял деньги на то, чтобы воспроизвести одну из ранних работ для новой экспозиции. В первоначальном варианте арт-объект представлял из себя две стеклянные рамы с купюрами, отображавшими годовые доходы австрийца и датчанина. Полученные от галереи деньги должны были заменить старые.

Работа Йенса Хаанинга «Средний доход за датский год» Фото Андре Морен

Через несколько месяцев после договорённости художник отправил в галерею в Ольборге посылку с двумя уже пустыми рамами и надписью «Бери деньги и беги». Хаанинг пояснил в интервью телеканалу DR, что его действие и есть произведение искусства. По словам художника, он выполнил условия договора и предоставил работу, отражающую протест против условий оплаты труда, предложенных музеем.

«Я призываю других людей, условия труда которых такие же жалкие, как у меня, сделать то же самое. Если они сидят на какой-то дерьмовой работе и не получают зарплату, а их просят отдать деньги, то нужно уйти», — заявил Хаанинг. Датчанин отметил, что на восстановление двух ранних работ он потратит 25 тысяч крон из собственного кармана.

В музее говорят, что по договору датчанин должен был вернуть деньги после завершения выставки. Директор галереи Лассе Андерссон признал, что Йенс Хаанинг создал «интересное произведение искусства», но отверг, что оно соответствует заключённому с художником соглашению.

По словам Андерссона, Хаанинг не может оставить себе полмиллиона крон, потому что это «не входит в договор». «Йенс получает плату за просмотр», — отметил директор.

Представители галереи уточнили, что, согласно контракту, Хаанинг должен вернуть деньги к середине января 2022 года. Точную дату из открытых источников понять сложно: «Би-би-си» пишет о 16 января, датские издания — о 14 января. Планирует ли музей обращаться в полицию, если художник не сделает этого, в учреждении не раскрывают.

Сам Йенс Хаанинг заявил, что не собирается возвращать деньги. Он говорит, что считать случившееся воровством неправильно, так как нарушение контракта — часть его работы.

#дания #искусство #арт

36 36 комментариев
21
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36 комментариев
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ну и в чем он не прав

все правильно, это современное искусство каким оно и должно быть... ред.

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12
Здешний клуб

нет никакого современного искусства, ты что?  ред.

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0
ну и в чем он не прав

конечно, нет, ведь это все иллюзия, в этом-то и смысл всей этой бессмыслицы...

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1
Здешний клуб

ну так и не пизди тогда 

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1
ну и в чем он не прав

и это иллюзия... ты живешь в мире иллюзий...

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1
Здешний клуб

да поебать мне, главное что я живу

Ответить
1
ну и в чем он не прав

ты не живешь, тебя вообще не существует... ты лишь одна из возможных форм Возможного...

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1
Здешний клуб

живу не живу поебать, мне кайфово, я кайфурики ловлю, потому не пизди 

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2
ну и в чем он не прав

ничего этого нет... ты просто иллюзия, которая иллюзорно считает, что она ловит кайфурики...

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1
Александр Лукашенко

То живёшь, то не живёшь, ты уж определись там 

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0
ну и в чем он не прав

иллюзорно живем в иллюзии...

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0
Александр Лукашенко

Какое искусство, о чём ты, тебя нет, искусства тоже. 

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0
ну и в чем он не прав

меня нет, тебя нет, искусства тоже нет.. это всё просто возможные формы Возможного...

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0
Неудачный корабль

А че, так можно было? 

Ответить
1
Последовательный чайник

нельзя, но дегенеративному искусству всё прощается 

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9
Неудачный корабль

Дай деняк, я не верну, но это искусство 

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6
Последовательный чайник

тогда мои пиздюли за долг будут перформансом 

Ответить
6
Комсомольский бас

Он украл мою идею!

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1
Саша Кириллова

Укради его идею и скажи, что это твой арт-объект

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4
ну и в чем он не прав

невозможно украсть идею, тк. идея не является объектом правовой охраны...

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1
Комсомольский бас

А теперь ты украл мою идею

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0
ну и в чем он не прав

идею невозможно украсть, т.к. идея не является объектом авторского или патентного права...

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1
Комсомольский бас

Просто ты левак

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0
ну и в чем он не прав

причем здесь левак или правак, таков закон, по закону идеи не охраняются правом, а вот формы их выражения охраняются...

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1
Здешний клуб

нет никаких законов, ты что? 

Ответить
0
ну и в чем он не прав

это все иллюзия...

Ответить
0
Здешний клуб

нет никаких иллюзий

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0
ну и в чем он не прав

и это иллюзия...

Ответить
0
Комсомольский бас

Ты не понял? Леваками называют всех, с кем не согласны!

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0
Владимир Филатов

Постирония в квадрате

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0
ну и в чем он не прав

это не постирония в квадрате, а современное искусство per se, сама его суть...

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2
Bibba La Bibba

Если вернет к дедлайну, то будет честно. Но идея неплохая, хотя можно было и холст спиздить, только рамку оставить

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0
Sergey Michko

смотря что в контракте написано конкретно
он говорит, что нарушение контракта это часть работы, но если за нарушение есть штрафные санкции, то придётся по суду платить 

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2
Максим Шпилёв

хитровые..ый

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0
Явный хичхакер

Типичное бесполезное существо как и все художники

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–1
Легендарный вентилятор

  как и все художники

норм обобщение.

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0
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