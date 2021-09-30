Датский художник взял у музея полмиллиона крон и назвал это арт-объектом. Теперь галерея требует вернуть деньги Статьи редакции
Пока музей требует вернуть деньги до середины января 2022 года, художник объясняет, что нарушение контракта — это часть его произведения искусства.
Художник из Дании Йенс Хаанинг получил 532 тысячи крон (84 тысячи долларов) от музея современного искусства в Ольборге для создания работы, но исчез через несколько месяцев, отправив посылку с двумя пустыми рамами, пишет Bloomberg. Теперь галерея требует вернуть деньги, передаёт «Би-би-си».
Йенс Хаанинг – современный концептуальный художник, который живёт и работает в Копенгагене. Его работы посвящены структурам власти, коммуникации в глобальном обществе, миграции, национализму и другим темам.
По словам представителей музея, Хаанинг договорился с кураторами выставки и взял деньги на то, чтобы воспроизвести одну из ранних работ для новой экспозиции. В первоначальном варианте арт-объект представлял из себя две стеклянные рамы с купюрами, отображавшими годовые доходы австрийца и датчанина. Полученные от галереи деньги должны были заменить старые.
Через несколько месяцев после договорённости художник отправил в галерею в Ольборге посылку с двумя уже пустыми рамами и надписью «Бери деньги и беги». Хаанинг пояснил в интервью телеканалу DR, что его действие и есть произведение искусства. По словам художника, он выполнил условия договора и предоставил работу, отражающую протест против условий оплаты труда, предложенных музеем.
«Я призываю других людей, условия труда которых такие же жалкие, как у меня, сделать то же самое. Если они сидят на какой-то дерьмовой работе и не получают зарплату, а их просят отдать деньги, то нужно уйти», — заявил Хаанинг. Датчанин отметил, что на восстановление двух ранних работ он потратит 25 тысяч крон из собственного кармана.
В музее говорят, что по договору датчанин должен был вернуть деньги после завершения выставки. Директор галереи Лассе Андерссон признал, что Йенс Хаанинг создал «интересное произведение искусства», но отверг, что оно соответствует заключённому с художником соглашению.
По словам Андерссона, Хаанинг не может оставить себе полмиллиона крон, потому что это «не входит в договор». «Йенс получает плату за просмотр», — отметил директор.
Представители галереи уточнили, что, согласно контракту, Хаанинг должен вернуть деньги к середине января 2022 года. Точную дату из открытых источников понять сложно: «Би-би-си» пишет о 16 января, датские издания — о 14 января. Планирует ли музей обращаться в полицию, если художник не сделает этого, в учреждении не раскрывают.
Сам Йенс Хаанинг заявил, что не собирается возвращать деньги. Он говорит, что считать случившееся воровством неправильно, так как нарушение контракта — часть его работы.