Краткая история актёра, который по пьяни записался на кастинг в шоу талантов и бросил высокооплачиваемую работу.

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Фото из инстаграма Хо Сон-тхэ

Роль одного из главных злодеев в южнокорейском сериале «Игра в кальмара» (Squid Game), с конца сентября возглавляющем общемировой рейтинг Netflix, сыграл актёр Хо Сон-тхэ. Его персонаж Чан Док Су попал в игру, украв деньги у своих боссов и задолжав филиппинским бандитам. Он жесток, не боится убивать и предавать — этим герой привлекает большое внимание зрителей.

Русский язык и продажа телевизоров

Хо Сон-тхэ — 43 года, он родился в октябре 1977 года. По данным Today, будущий актёр изучал русский язык и культуру в университете в Пусане, а затем работал в LG Electronics. Свободно владея языком, там он отвечал за продажи телевизоров на российском рынке.

На ток-шоу «Счастливы вместе» Сон-тхэ рассказывал, что «установил все ЖК-телевизоры LG в отелях Москвы», за что в России его прозвали «королём продаж телевизоров».

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Затем Сон-тхэ перешёл в крупную судостроительную компанию Daewoo Shipbuilding & Marine Co, где работал в отделе планирования и координации. На этой работе его доход составлял 70 миллионов вон (почти 60 тысяч долларов) в год, а карьера стремительно развивалась, но кореец бросил её ради актёрства.

В 2011 году Сон-тхэ занял пятое место на шоу талантов «Чудесное прослушивание». По словам актёра, заявку на участие он подал будучи пьяным. «Я пришёл домой со званого обеда, напился и включил телевизор, где увидел рекламу „Чудесного прослушивания“. Так и отправил заявку», — рассказывал он.

На отборочных испытаниях в Пусане собралось около 800 участников, но Сон-тхэ получил возможность появиться в телешоу. Закончив первые съёмки в четыре часа утра, он пошёл на работу и уволился. «Безрассудное» решение поддержала и его жена.

Роли второго плана и мировая известность

Первую роль Хо Сон-хэ сыграл в фильме «Маскарад» 2012 года, после чего за 10 лет он появился в более 60 короткометражных и полнометражных фильмах. Большинство ролей актёра были второго плана, чаще всего ему доставались амплуа злодеев.

Сон-хэ стал известен в Корее после съёмок в триллере «Эпоха теней». В 2017 году он получил награду за лучшую актёрскую игру в фильме «Вне закона» на Korea Cultural Entertainment Awards.

Фото со съемок «Игры в Кальмара»

Главный успех Хо Сон-хэ — роль в «Игре в кальмара». С момента выхода сериала количество подписчиков в его инстаграме выросло в 40 раз и достигло миллиона. Сон-хэ поблагодарил фанатов за то, что они «сделали его миллионером».

Большое внимание зрителей привлекла сцена секса в туалете между персонажем Сон-хэ и участницей игры — в Корее её назвали «самой ненавистной». В интернете нашли старое интервью, в котором актёр заявлял, что не будет сниматься в интимных сценах даже за миллион вон, так как пообещал жене. Некоторые писали Сон-хэ, что «он не сможет вернуться домой» и спрашивали, получил ли он деньги.

Фото со съемок «Игры в кальмара»

Мама Хо Сон-тхэ с плакатом «Игры в кальмара»