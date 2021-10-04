От изучения русского и продажи телевизоров в Россию до «Игры в кальмара» — путь Хо Сон-тхэ, сыгравшего в сериале бандита Статьи редакции
Краткая история актёра, который по пьяни записался на кастинг в шоу талантов и бросил высокооплачиваемую работу.
Роль одного из главных злодеев в южнокорейском сериале «Игра в кальмара» (Squid Game), с конца сентября возглавляющем общемировой рейтинг Netflix, сыграл актёр Хо Сон-тхэ. Его персонаж Чан Док Су попал в игру, украв деньги у своих боссов и задолжав филиппинским бандитам. Он жесток, не боится убивать и предавать — этим герой привлекает большое внимание зрителей.
Русский язык и продажа телевизоров
Хо Сон-тхэ — 43 года, он родился в октябре 1977 года. По данным Today, будущий актёр изучал русский язык и культуру в университете в Пусане, а затем работал в LG Electronics. Свободно владея языком, там он отвечал за продажи телевизоров на российском рынке.
На ток-шоу «Счастливы вместе» Сон-тхэ рассказывал, что «установил все ЖК-телевизоры LG в отелях Москвы», за что в России его прозвали «королём продаж телевизоров».
Затем Сон-тхэ перешёл в крупную судостроительную компанию Daewoo Shipbuilding & Marine Co, где работал в отделе планирования и координации. На этой работе его доход составлял 70 миллионов вон (почти 60 тысяч долларов) в год, а карьера стремительно развивалась, но кореец бросил её ради актёрства.
В 2011 году Сон-тхэ занял пятое место на шоу талантов «Чудесное прослушивание». По словам актёра, заявку на участие он подал будучи пьяным. «Я пришёл домой со званого обеда, напился и включил телевизор, где увидел рекламу „Чудесного прослушивания“. Так и отправил заявку», — рассказывал он.
На отборочных испытаниях в Пусане собралось около 800 участников, но Сон-тхэ получил возможность появиться в телешоу. Закончив первые съёмки в четыре часа утра, он пошёл на работу и уволился. «Безрассудное» решение поддержала и его жена.
Роли второго плана и мировая известность
Первую роль Хо Сон-хэ сыграл в фильме «Маскарад» 2012 года, после чего за 10 лет он появился в более 60 короткометражных и полнометражных фильмах. Большинство ролей актёра были второго плана, чаще всего ему доставались амплуа злодеев.
Сон-хэ стал известен в Корее после съёмок в триллере «Эпоха теней». В 2017 году он получил награду за лучшую актёрскую игру в фильме «Вне закона» на Korea Cultural Entertainment Awards.
Главный успех Хо Сон-хэ — роль в «Игре в кальмара». С момента выхода сериала количество подписчиков в его инстаграме выросло в 40 раз и достигло миллиона. Сон-хэ поблагодарил фанатов за то, что они «сделали его миллионером».
Большое внимание зрителей привлекла сцена секса в туалете между персонажем Сон-хэ и участницей игры — в Корее её назвали «самой ненавистной». В интернете нашли старое интервью, в котором актёр заявлял, что не будет сниматься в интимных сценах даже за миллион вон, так как пообещал жене. Некоторые писали Сон-хэ, что «он не сможет вернуться домой» и спрашивали, получил ли он деньги.
От изучения русского и продажи телевизоров
Карьера Хо Сон-тхэ развивалась необычно: в университете он изучал русский язык, потом продавал телевизоры LG
будущий актёр изучал русский язык и культуру в университете в Пусане, а затем работал в LG Electronics. Свободно владея языком, там он отвечал за продажи телевизоров на российском рынке.
Кстати, ещё один интересный малоизвестный факт о нём. Он изучал русский и продавал телевизоры.