Блогер Томми Маркус собрал аномальную сумму на операцию, но большая часть так и не добралась до бедствующих.

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29 августа многие СМИ, включая российские рассказали об успехах американского инстаграм-блогера Томми Маркуса, который «помог эвакуировать десятки людей из Афганистана». Он, как следовало из заметок, собрал миллионы долларов в интернете на благотворительную миссию по вывозу жителей страны, захваченной террористической группировкой «Талибан»*.

Издания, как и множество людей, которые пожертвовали Маркусу свои деньги, не знали о реальном положении дел. Гуманитарная операция, которую продвигал блогер, оказалась крайне плохо организована, так что большую часть денег потеряли, а остаток ушёл в руки мошенников. Детали почти полностью провальной операции рассказало The Washington Post.

Небольшой опыт и огромные деньги

15 августа талибы захватили столицу Афганистана — Кабул. Через два дня американец Томми Маркус, известный в инстаграме под именем Квентин Карантино (Quentin Quarantino), призвал почти 700 тысяч подписчиков помочь эвакуировать жителей страны. Тогда же в шапке профиля появилась ссылка на кампанию по сбору денег на GoFundMe.

Интернет сразу отреагировал на инициативу — за 80 минут после запуска Маркусу перечислили 550 тысяч долларов. Этих денег, утверждал американец, хватит для оплаты двух самолётов с, как минимум, 300 людьми на борту. За следующие две недели кампании он собрал 7,2 миллиона долларов — сумму, поразившую блогера и его партнёров. Они назвали их общую миссию «Операция вылет» (Operation Flyaway).

«Мы хотим внести ясность: КАЖДАЯ МОНЕТКА из всего собранного пойдёт либо на оплату полётов, либо на поддержку людей через различные некоммерческие организации», — пообещал Маркус на странице GoFundMe.

Как выяснил The Washington Post, ни один афганец не эвакуирован рейсами, заказанными Flyaway — организаторы потратили 3,3 миллиона долларов на маршруты, которые отменили без возвращения средств. Руководители проекта пока не смогли перенести даты этих вылетов. При этом в некоторых случаях Flyaway одалживала деньги или помогала оплатить полёты официальным НКО, а в других — помогала афганцам добраться до аэропорта.

26-летний создатель кампании утверждает, что Flyaway помогла эвакуировать сотни людей, но признаёт — большинство вылетели рейсами, оплаченными из бюджета США или из средств благотворительных организаций.

Bruno Maçães @MacaesBruno Kabul airport

Аэропорт Кабула в первые дни после захвата страны талибами

Ragıp Soylu @ragipsoylu Insane. Don’t have any other words.



The Kabul Airport.





Захват Афганистана силами «Талибана»* стал шоком для международного сообщества, в том числе для правительства США и множества американских благотворительных организаций. Застигнутые врасплох, они спешно пытались найти способ эвакуировать людей максимально безопасно и профессионально, но это давалось тяжело.

Даже при этом Flyaway оказалась уникальным примером того, как команда со скромным опытом в таких операциях может быстро собрать огромную сумму за счёт интернета, а затем попытаться использовать их с максимальной эффективностью. Ажиотаж вокруг кампании подогревался и публичными заявлениями Маркуса. Он сообщал аудитории, что если афганцев не эвакуировать в ближайшее время, «ни они, ни их семья не продержатся и месяц».

Благая идея как цель для мошенников

Идея эвакуационной операции пришла в голову не Маркусу, а двум отставным военнослужащим США. Они занимаются работой в области безопасности и поддержки ветеранов.

Специалисты, обеспокоенные стремительным наступлением талибов в Афганистане, опасались, что стандартный сбор денег окажется слишком медленным для спасения гражданских. Тогда они связались с Маркусом и попросили поддержать идею. К тому моменту блогер прославился в инстаграме как автор многочисленных мемов и шуток о коронавирусе и антипрививочниках, а в прошлом уже организовывал сборы денег на социальные цели.

omar r quraishi @omar_quraishi Kabul Airport this morning



Too many people, too few planes

Маркус объявил о кампании Flyaway, когда десятки афганцев пытались пробиться в аэропорт Кабула и улететь на последних самолётах из страны. Блогер заявил, что операция нацелена на спасение людей, которых «Талибан»* может посчитать «приоритетными целями». В этом числе правозащитники, ЛГБТ-активисты и афганские переводчики, помогавшие американским войскам. Суммарно в списке на эвакуацию числились больше пяти тысяч человек.

Сразу после начала работы организация столкнулась с проблемами: задач оказалось так много, что активисты быстро перестали справляться с ними. Что говорить о нескончаемом потоке сообщений и запросов, которые поступали в Flyaway. Два самолёта, которые находились в резерве в Европе, не успели застраховать для полёта в Афганистан, и рейсы отменили. Аналогичные неудачи потерпели многие другие некоммерческие организации и компании.

Из-за задержек Flyaway не могла получить доступ к деньгам на GoFundMe, и активисты не успели организовать два эвакуационных рейса ценой в 1,6 миллиона долларов.

В другой раз при поддержке Flyaway из Кабула вылетел эвакуационный самолёт, но только с 51 человеком на борту, оставшиеся 200 мест оказались пустыми. В это же время в аэропорту находились люди из списка Flyaway, которые тщетно ждали спасения, но из-за логистических ошибок активистов не смогли добраться до самолёта.

25 августа Маркус публично описал деятельность Flyaway как «волшебство». Однако два дня спустя, на закрытой конференции с представителями проекта и партнёрами из правозащитных организаций, он заявил, что «теряет веру» в операцию из-за тщетных попыток эвакуировать людей.

Блогер пожаловался, что, основываясь на полученной им ошибочной информации, невольно «поделился фейковыми новостями». Речь шла о фотографии женской команды по робототехнике — представители Flyaway посоветовали Маркусу запостить её, полагая, что организация помогла эвакуировать их. На деле девушек вывезли силами НКО. Узнав об этом, блогер удалил пост.

«Я вижу только провалы. Всё, что я получил, это ложь», — жаловался блогер во время закрытой конференции. Один участник беседы плакал, другие болтали друг с другом, а активистка из Калифорнии Азаде Гафари неоднократно призывала организаторов «Прекратить тратить деньги!»

К 31 августа, дате финального вывода американских войск из Афганистана, Маркус столкнулся с огромным давлением аудитории. Сотни людей писали ему, требуя рассказать, куда пошли их деньги. Примерно в это же время Flyaway пыталась выяснить судьбу миллиона долларов, которые она выплатила подрядчику Global Supply за два рейса в Афганистан. Как оказалось, самолёты так и не отправились в пункт назначения. Позже организации вернули деньги.

Для своего главного контракта на 2,8 миллиона долларов на четыре рейса в Афганистан Flyaway договорились с авиакомпанией Kiwijet. Самолёты так и не прибыли, а деньги не вернулись. За компанией, как выяснили журналисты The Post, стоит новозеландский бизнесмен Николас Стил, который в США обвиняется в мошенничестве.

Николас Стил Фото из материала The Washington Post

Как следует из документов по делу, в прошлом Стил обманул авиакомпании на более 154 тысячи долларов, отменив рейсы после получения оплаты. Он также, судя по документам, открыл банковский счёт, используя фальшивый номер социального страхования, и организовывал перелёты без лицензии. Ещё раньше, в марте 2018 года, суд Лос-Анджелеса обязал мужчину и его жену Лилю Степанову (родилась в СССР) выплатить 7,2 миллиона долларов бывшему бизнес-партнёру по инвестициям.

Представители Flyaway заявили, что не проверяли прошлое Kiwijet или Стила, так как его услуги порекомендовал некий надёжный подрядчик.

Несогласованность, постоянные ошибки и потеря денег вызвали серьёзные разногласия внутри Flyaway, в результате чего 29 августа Маркус закрыл страницу организации на GoFundMe.

После разлада активность Flyaway заметно снизилась, но организация не исчезла с радаров. В сентябре она помогла эвакуировать 84 человека. В интервью The Post Маркус заявил, что «всё будет хорошо», и ещё больше афганцев получат помощь. «Конечно, есть чувство разочарования из-за того, что мы спасли куда меньше людей, чем рассчитывали к этому моменту. Но разве вы можете оценивать стоимость людей, что мы спасли?»

545 тысяч долларов — столько Flyaway потратила на чартерные рейсы, которые эвакуировали афганцев. Ещё 900 тысяч долларов организация выделила на два других рейса, но они пока не завершили свою миссию. Остальные деньги из 7,2 миллиона долларов либо в подвисшем состоянии, либо утрачены безвозвратно.

Маркус вместе с афганским переводчиком, который эвакуировался из Афганистана благодаря Flyaway

Так как Flyaway не коммерческая организация, по законам США она имеет право не публиковать налоговые отчёты о своей деятельности. От неё также не требуется следовать правилам работы НКО, поэтому её работа не подвергается тщательной проверке. А жертвующие деньги часто не видят, на что их потратили.

Директор Американского института филантропии Лори Стайрон описывает краудфандинговые интернет-кампании как «Дикий запад благотворительных сборов» и полагает, что вместо них блогеры должны призывать свою аудиторию жертвовать деньги некоммерческим организациям с опытом и знаниями. «Благие намерения, смешанные с высокомерием, опасная комбинация», — говорит Стайрон.

Томми Маркус однозначно считает, что его кампания принесла куда больше пользы, чем урона, а сама организация продолжит работу: «Люди выжили благодаря проекту. Так что, несмотря на весь хаос, которым он окружён, сожалений нет».