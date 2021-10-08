Кратко о пяти годах правления политика, оскорблявшего Барака Обаму, посылавшего на**й ЕС, но объявившего о добровольном уходе с поста в 2022 году.

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Родриго Дутерте Фото AFP

В начале октября президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об уходе из политики после окончания срока в 2022 году и отказе баллотироваться на пост вице-президента. Решение он объяснил недовольством филиппинцев и конституционными ограничениями. При этом баллотироваться на пост президента намерена дочь Дутерте Сара.

Родриго Дутерте 76 лет, он занимает пост президента пятый год из возможных шести. Политик запомнился казнями наркоторговцев без суда и следствия, оскорбительным заявлениями, нарушением прав человека и массовыми протестами граждан страны. За освещение этих проблем Нобелевскую премию мира в 2021 году получила филиппинская журналистка Мария Ресса.

Тысячи убитых на «войне с наркотиками»

С самого начала президентства Дутерте развернул на Филиппинах «войну с наркотиками». За первые семь недель в стране убили 1,8 тысячи подозреваемых в торговле запрещёнными веществами, за четыре месяца — свыше 3,5 тысяч. По данным The New York Times, около 600 тысяч наркодилеров сдались властям в первый месяц.

Предполагаемых наркоторговцев убивали без суда и следствия, участие в этом принимали как полицейские, так и «народные дружины» за деньги, писали The Guardian и «Би-би-си». Журналист NYT сообщал, что «кровавые сцены» происходили практически везде — на тротуарах, железнодорожных путях, перед школой для девочек, возле магазинов и «Макдональдса».

В отчёте Human Rights Watch отмечается, что к январю 2018 года в «войне с наркотиками» погибли более 12 тысяч подозреваемых торговцев наркотиками — в основном из бедных семей. По неофициальным оценкам правозащитников, число жертв может составлять от 27 тысяч до 30 тысяч человек, передаёт «Аль-Джазира». По данным ООН, среди погибших — не менее 73 детей, младшему из которых пять месяцев.

Активисты зажигают свечи перед церковью в Маниле Фото Getty

«Войну с наркотиками» осудили в ООН, ЕС, США – генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал убийства «незаконными и нарушающими права и свободы». Дутерте его заявление назвал «глупостью» и пригрозил выходом из организации, а критикам из других стран ответил оскорблениями. Посла США Филиппа Голдберга он назвал «содомистским сукиным сыном», президента США Барака Обаму — просто «сукиным сыном», а ЕС «послал на**й».

С 2018 года дело Дутерте расследуется в Гааге — в трибунал обратился филиппинский адвокат. По итогам предварительного расследования коллегия судей назвала антинаркотическую кампанию «широким и систематическим нападением на гражданское население». Сам Дутерте вывел Филиппины из договора, учреждающего суд, а его адвокат заявил, что судей не впустят в страну, потому что «они не имеют полномочий».

Массовые убийства «эскадрона смерти»

В филлипинских СМИ Родриго Дутерте называют «карателем» и «Грязным Гарри из Давао». Прежде чем стать президентом, он 22 года занимал пост мэра Давао, города на юге страны. Нелегальные казни Дутерте «проводил» уже там — об этом сообщали местная комиссия по правам человека, ООН и Human Rights Watch.

По данным правозащитников, в числе жертв были люди, подозреваемые в совершении преступлений или употреблении наркотиков, беспризорные дети и граждане, которых приняли за кого-то другого. Нелегальным казнями занимался так называемый «Эскадрон смерти из Давао»: комиссия по правам человека выяснила, что с 2005 по 2009 годы они убили 206 человек, 107 из которых имели судимости или подозревались в преступлениях.

Похороны подозреваемого в торговле наркотиками Фото Scanpix/LETA

В сентябре 2016 года бывший наёмный убийца Эдгар Матобато рассказал на слушании в сенате Филиппин, что более 20 лет состоял в «Эскадроне смерти из Давао». Мотобато утверждал, что его основал сам Дутерте, и именно по его приказу за два десятилетия участники банды убили около тысячи человек.

Сам Дутерте отрицал свою причастность к «Эскадрону смерти», но рассказывал, что в 16 лет «уже убил человека» — ударил его ножом в шею за то, что тот на него не так посмотрел.

«Война» с операторами связи за интернет

Ещё одна «война» Родриго Дутерте развернулась в телекоммуникационном поле — против мобильных операторов. В 2016 году на Филиппинах работали две компании связи: Globe и Philippine Long Distance Telephone (PLDT). По данным аналитического центра LIRNEasia, пользователи интернета в стране платили больше за связь, которая хуже, чем почти в любом другом месте в Азии.

Во время предвыборной кампании Дутерте заявил, что скорость интернета в стране «болезненно низка» и предупредил, что привлечёт третьего оператора, если она не улучшится. За три года скорость выросла более чем в два раза, но президент всё равно выдал третью лицензию. Её получила Dito — компания, принадлежащая политическому союзнику Дутерте Деннису Ую, и полагающаяся на китайские инвестиции.

Бизнесмен Деннис Уй Фото Getty

«Война» Дутерте против Globe и PLDT принесла результаты: когда он только вступил в должность 25% интернет-трафика Edukasyon приходилось на Free Basics — программу, предоставляющую бесплатный доступ к некоторым сайтам. К концу 2020 года этот показатель снизился до 10%.

8 июля 2019 года Dito получила разрешение на работу на Филиппинах, а к августу 2021-го число пользователей превысило 2 миллиона.

Шутки про изнасилования, сравнения наркоторговцев с евреями и история про лечение гомосексуализма

Родриго Дутерте известен своими оскорбительными высказываниями и шутками, которые нередко приводили к общественным и международным скандалам.

В апреле 2016 года, когда Дутерте ещё был мэром Давао, он пошутил про изнасилованную и убитую миссионерку, служившую в местной тюрьме. «Там была одна австралийская священнослужительница... Я увидел её лицо и подумал: „Сукин сын. Какая жалость“. Я злился, что её изнасиловали, она была такой красивой. Я подумал, а мэр то должен был быть первым», — заявил он на митинге.

В сентябре 2016 президент сравнил борьбу с наркоторговцами на Филиппинах с расправами Гитлера с евреями в Германии. «Гитлер убил три миллиона евреев. У нас три миллиона наркозависимых. Я был бы счастлив убить их всех», — сказал он. В октябре он извинился за сравнение.



В июле 2018 года Дутерте объявил, что подаст в отставку, если кто-нибудь сможет доказать ему существование бога. Он уточнил, что готов принять фотографии и селфи, а также другие свидетельства тех, кто общался с богом или побывал в раю.



В мае 2019 года президент заявил, что гомосексуализм — это болезнь, которую можно вылечить. Сначала он пошутил, что сенатор Антонио Трилланес гей, а после «признался», что тоже когда-то был геем, но «вылечился». «Когда я начал отношения с Циммерман ( его первая жена Элизабет — прим. TJ ), я сказал: „Вот оно. Я снова стал мужчиной“», — сказал он.



), я сказал: „Вот оно. Я снова стал мужчиной“», — сказал он. В сентябре 2019 года Дутерте призвал стрелять в ноги чиновникам, требующим взятки. «Если вы платите налоги, а эти дураки требуют взятки, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте, потому что иначе не получите помилование», — сказал он.

Массовые протесты против Дутерте из-за реформ, войны с наркотиками и Covid-19

На протяжении всего президентского срока Родриго Дутерте оставался самым популярным политиком страны. В конце 2019 года опросы показали, что 78% филиппинцев одобряют его действия, а 74% — доверяют ему. При этом все шесть лет в стране проходили протестные акции — иногда по несколько раз за месяц.

Фото Getty

Протесты начались в первый же год правления Дутерте — их вызвало перезахоронение диктатора Фердинанда Маркоса с воинскими почестями на кладбище героев. Сотни человек несколько раз собирались на акции, так как считали, что решение президента — неуважение ко всем жертвам репрессий Маркоса.

Возмущение филиппинцев вызывала и война с наркотиками. Наиболее массовые выступления вызвало убийство 17-летнего Киана Делоса Сантоса летом 2017 года. Полицейские утверждали, что он продавал наркотики, а они убили его, защищаясь, но записи с камер видеонаблюдения это не подтвердили. У монумента власти народа в Кесон-Сити прошёл митинг «Революция для Киана», а после — минута молчания. Резонанс был настолько сильным, что причастных полицейских приговорили к 40 годам тюрьмы.

В сентябре 2017 года тысячи филиппинцев вышли на митинг против «формирующейся диктатуры». Протестующие требовали остановить убийства и жгли портреты Родриго Дутерте.

Протестующие сжигают портрет Дутерте в сентябре 2017 года Фото Reuters

Протесты местных жителей вызывали и многие другие решения или инициативы Родриго Дутерте: введение военного положения, изменение Конституции, налоговая реформа, снижение возраста уголовной ответственности, а также низкий уровень жизни, проникновение коронавируса на Филиппины и карантин.

В апреле 2020 года в телеобращении Дутерте разрешил полицейским, военным и чиновникам стрелять в «смутьянов», протестующих во время карантина. «Если возникнут проблемы или ситуация, когда люди будут драться, стреляйте в них на поражение», — заявил президент.

Одной из обладательниц Нобелевской премии мира 2021 года стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Комитет присудил ей премию за борьбу за свободу слова в стране. В 2012 году она создала Rappler — оппозиционное издание, занимающееся журналистскими расследованиями. В нём активно освещалась «война с наркотиками» Дутерте и проблемы с правами человека в стране.