Стихия и халатность: история китайского ультрамарафона, который закончился трагедией и гибелью 21 человека Статьи редакции
Бедствующие отправляли десятки сигналов SOS, но шторм и холод оказались сильнее любых попыток спастись.
В мае прошёл 100-километровый ультрамарафон в горах и пустынях Китая, ставший испытанием для спортсменов — намного более серьёзным, чем они предполагали. Утром в день забега всё проходило, как обычно: бегуны разминались на старте, общались с единомышленниками и делали фотографии на память.
Но спустя несколько часов для большинства спортсменов главной целью стала не победа, а спасение. Не всем это удалось: 21 из 172 бегунов погибли во время марафона. Трагедия потрясла жителей Китая и беговое сообщество, власти завели пять уголовных дел а один из чиновников, причастных к организации мероприятия, совершил самоубийство. Историю стихии и халатности в китайском ультрамарафоне рассказало издание Runners World.
Из-за шторма и резкого похолодания марафон превратился для бегунов в выживание
22 мая на севере центральной части Китая стартовал ультрамарафон Yellow River Stone Forest, проходивший в живописном месте Каменного леса у «жёлтой» реки Хуанхэ. Бегунам требовалось преодолеть замкнутый 100-километровый участок среди пустыни и горного рельефа, финишировав рядом с тем местом, с которого они стартовали. Участок делился на девять точек, где находились волонтёры — на шестом контрольном пункте лежали тёплые вещи бегунов.
Спортсменам предлагали взять тёплую одежду на случай похолодания, и оставить её на промежуточных пунктах. В день забега прогнозировали температуру около 26 градусов Цельсия, хотя за несколько дней до забега холодный фронт двинулся от Сибири к провинции Ганьсу, где проходил забег. В некоторых районах температура опустилась до -17 градусов. Вечером 21 мая метеорологи также предупреждали о сильном ветре от 43 до 50 километров в час.
Несмотря на предупреждения, мало кто предполагал, что тёплая одежда может понадобиться в пустыне — в прошлые годы бегуны жаловались на жару, но никак не на переохлаждение. На брифинге перед марафоном спортсменов предупреждали о возможных солнечных ожогах и тепловых ударах. Но в этом году всё изменилось.
Большинство бегунов в этот день снарядились как обычно: в спортивную обувь, шорты, футболки и кепки. Одной из немногих, кто всё же взял с собой тёплую одежду оказалась Янь Дяйсан. И очень скоро экипировка ей пригодилась.
Забег начинался рано утром на высоте 1500 метров. В шесть утра небо над Каменным лесом было чистым, а температура — около 15 градусов. Дяйсан надела брюки, перчатки, шею защитила банданой, а лицо — шапкой с козырьком, закрывающей уши. Сигнальный выстрел на старте прозвучал в девять утра — уже тогда поднялся сильный ветер. Когда спортсмены добежали до долины, ветер сносил с них кепки и очки.
Сяотао радовался не жаркой погоде, так как любил бегать в прохладе. Чжан — успешный спортсмен, участвовавший в 20 марафонах в год и попавший в десятку лучших в стране. К длительным забегам он приготовился — прежде спортсмен помогал родителям на пастбищах и в сборе кукурузы, так что вдоволь находился по холмистой местности фермы, натренировав выносливость. Мужчина планировал занять призовое место в марафоне.
Когда Дяйсан приближалась ко второму пункту с волонтёрами, небо затянуло тучами и начался сильный дождь. Ветер был таким мощным, что в глаза и рот ей задувало песок. Зная, что на третьем пункте не будет еды, она остановилась перекусить около волонтёров, затем надела куртку — вся её одежда промокла от дождя, а в обувь набился песок и гравий. Впереди её ждал самый тяжёлый участок забега с подъёмом на 800 метров.
Лидирующие спортсмены столкнулись с непогодой — они медленно продвигались из-за сильного встречного ветра, иногда переходя на медленную ходьбу — среди них был Сяотао. К дождю добавился град, так что лицо марафонца онемело, и он почти ничего не видел из-за капель на глазах. Спортсмены позже рассказывали, что дождь и ветер были такими сильными, что капли ощущались как пули.
По пути он встретил двух бегунов, видимо, на грани переохлаждения — один из них трясся от холода. Сяотао пытался помочь ему продвинуться вперёд, приобняв за плечи. Но тропа была слишком скользкой и узкой, чтобы вместить двоих, а порывы ветра несколько раз сбивали их с ног, так что в итоге спортсмены разошлись.
Туман в горах сгущался, а температура становилась ниже. Сяотао повторял про себя «Преодолей гору, и всё будет хорошо». Но он недалеко продвинулся — упал ещё как минимум 10 раз, его конечности замёрзли, а силы совсем иссякли. Он свалился на землю и не смог подняться, затем накрылся термоодеялом, которое взял с собой, и послал сигнал SOS с часов с GPS.
Дяйсан продолжала путь к третьему пункту с волонтёрами — дождь и сильный ветер всё не утихали. Каменная дорога была скользкой как лёд, а других бегунов она не видела — видимость составляла около четырёх метров. До третьего пункта было ещё далеко, но и второй располагался не ближе. Она встретила марафонца по прозвищу Кэ Ле, с которым они решили спуститься с горы: «Мы просто кружили, не понимая, куда идти». Конечности Дяйсан немели, при передышках сердце сильно колотилось, а дыхание стало частым — девушке казалось, что она вот-вот замёрзнет насмерть.
Немного спустившись, бегуны заметили пещеру с людьми, так же, как они, застрявших на горе в шторм. Их встретил местный пастух Чжу Кемин, попавший в шторм во время выпаса овец. К обеду он заснул в пещере, но его разбудил крик о помощи бегуна — Кемин уложил его в пещере и накрыл одеялом. Дяйсан сняла насквозь промокшие обувь и носки, подложила ноги под тело другого бегуна и накрылась одеялом.
«Я не выживу. Мы можем разжечь огонь?», — спросила Дяйсан пастуха. Он рискнул выйти в шторм, вернулся через 20 минут с растопкой и разжёг костёр посреди пещеры, который поддерживал также страницами из книги. Спустя время ей стало лучше. Женщина попросила позвать на помощь, но Кемин ответил, что пытался, но никто не приехал.
К 14:30 в пещеру пришли ещё двое бегунов, рассказавших, что на протяжении всего пути на земле лежат тела бегунов. У некоторых отсутствовал пульс. Один из марафонцев лежал с судорогами, но они не смогли ему помочь и донести до пещеры. Спустя полчаса Кемин вышел из пещеры искать пострадавших — и нашёл живого Сяотао, бормотавшего, что он на четвёртом месте, и двоих мёртвых.
Сяотао пролежал на земле около двух часов, а на его сигнал бедствия спасатели не отреагировали. Его положили у входа в пещеру, не поднося конечности близко к огню и не массируя их, чтобы тело согревалось постепенно. Марафонец смог немного поесть, но бормотал, что хочет продолжить гонку.
В 17 часов в пещеру стали приходить жители соседних деревень — они приносили тёплые одеяла, термосы с чаем и стаканы, а затем пошли искать других пострадавших. Спустя полчаса группа спасённых бегунов решила до темноты спуститься с горы — на улице стало теплее, а шторм утих. Марафонцев, укутанных одеялами, проводил по короткому пути пастух Кемин. Он спас шестерых бегунов.
За час пути бегуны встретили местных жителей, которые несли в гору одеяла и горячую воду марафонцам, врачей, а бульдозер расчищал дорогу для автомобилей с медикаментами.
К семи вечера большинство марафонцев нашли и доставили в отели, но поиски пропавших продолжались — прибыли пожарные, полицейские, горноспасатели и военные с поисковыми собаками и другим оборудованием.
Организаторы допустили фатальные ошибки. Один из чиновников после начала расследования совершил самоубийство
На утром после забега объявили о 18 погибших и трёх пропавших без вести — позже их тела тоже нашли. Yellow River Stone Forest стал самым трагичным марафоном в истории Китая, опередив по количеству жертв восхождение на Кавагарбо в 1991 году — тогда от схода лавины погибло 17 человек.
Среди погибших были как любители, лишь пару лет назад начавшие бегать, так и опытные бегуны. Хуан Гуаньцзюнь в 2019 году победил в Национальных Паралимпийских играх Китая — он не мог позвать на помощь из-за глухонемоты. Для Лян Цзина марафон тоже далеко не первый: в 2018 году он выиграл забег на 400 километров в пустыне Гоби, а также поставил национальный рекорд в беге на 24 часа.
Случившееся стало большим потрясением для страны и вызвало широкий резонанс: винили организаторов, не предусмотревших возможные плохие погодные условия, и критиковали запоздалую операцию по спасению марафонцев.
Организатор Yellow River Stone Forest — компания Gansu Shengjing Sports Co из округа Цзинтай. В последние годы ультрамарафоны в Китае стали намного популярнее: в период с 2014 по 2019 года их число выросло с 51 до 1800. На этом фоне китайские власти ослабили требования для операторов гонок, так что проводить их могли компании, не имевшие большого опыта в организации.
В официальном расследовании признали, что организаторы не предприняли достаточных мер для безопасности бегунов. Так как в прошлые годы на Yellow River Stone Forest участники жаловались на жару, в этот раз их не заставляли брать с собой тёплую одежду — лишь термоодеяла и часы с GPS-трекерами.
Сигналы с трекеров поступали на компьютеры организаторов, но они их игнорировали — один из бегунов отправил сигнал в 11:50, на помощь ему не пришли. К 13 часам большинство участников звонили и писали сообщения, но ответ от организаторов поступил только в 13:56 — спустя два часа после отправки первого сигнала SOS. «Я до сих пор не знаю, получал ли кто-нибудь наши сигналы», — сказал участник Го Шиюань.
Несмотря на сигналы о помощи, шквалистый ветер, низкую температуру и признаки переохлаждения у бегунов на промежуточных пунктах, гонку не отменяли. По словам одного из свидетелей, волонтёры обращались по рации к организаторам с просьбой остановить соревнование, но им отказывали, пишет WSJ. Кроме того, на трассе оказалось мало служб быстрого реагирования, и они располагались слишком далеко от самого опасного участка пути.
Пятерых организаторов марафона арестовали, а более десяти официальных лиц уволили или понизили в должности. Ответственность за трагедию возложили на секретаря коммунистической партии округа Цзинтай Ли Цзуоби. 10 июня он совершил самоубийство, спрыгнув с многоэтажного дома — за несколько часов до этого к нему приходили чиновники из компартии.
Многие бегуны во время трагического марафона не подозревали, что находятся в очень опасной ситуации, и продолжали забег, насколько это было возможно. Одна из участниц рассказывала WSJ, что не думала, что ей нужно выживать: «Теперь я знаю, что была на пороге смерти».