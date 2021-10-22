Бедствующие отправляли десятки сигналов SOS, но шторм и холод оказались сильнее любых попыток спастись.

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Спасатели в поисках пропавших в марафоне Фото Xinhua News Agency

В мае прошёл 100-километровый ультрамарафон в горах и пустынях Китая, ставший испытанием для спортсменов — намного более серьёзным, чем они предполагали. Утром в день забега всё проходило, как обычно: бегуны разминались на старте, общались с единомышленниками и делали фотографии на память.

Но спустя несколько часов для большинства спортсменов главной целью стала не победа, а спасение. Не всем это удалось: 21 из 172 бегунов погибли во время марафона. Трагедия потрясла жителей Китая и беговое сообщество, власти завели пять уголовных дел а один из чиновников, причастных к организации мероприятия, совершил самоубийство. Историю стихии и халатности в китайском ультрамарафоне рассказало издание Runners World.

Из-за шторма и резкого похолодания марафон превратился для бегунов в выживание

22 мая на севере центральной части Китая стартовал ультрамарафон Yellow River Stone Forest, проходивший в живописном месте Каменного леса у «жёлтой» реки Хуанхэ. Бегунам требовалось преодолеть замкнутый 100-километровый участок среди пустыни и горного рельефа, финишировав рядом с тем местом, с которого они стартовали. Участок делился на девять точек, где находились волонтёры — на шестом контрольном пункте лежали тёплые вещи бегунов.

Один из участков трассы ультрамарафона в Китае Фото AFP

Спортсменам предлагали взять тёплую одежду на случай похолодания, и оставить её на промежуточных пунктах. В день забега прогнозировали температуру около 26 градусов Цельсия, хотя за несколько дней до забега холодный фронт двинулся от Сибири к провинции Ганьсу, где проходил забег. В некоторых районах температура опустилась до -17 градусов. Вечером 21 мая метеорологи также предупреждали о сильном ветре от 43 до 50 километров в час.

Несмотря на предупреждения, мало кто предполагал, что тёплая одежда может понадобиться в пустыне — в прошлые годы бегуны жаловались на жару, но никак не на переохлаждение. На брифинге перед марафоном спортсменов предупреждали о возможных солнечных ожогах и тепловых ударах. Но в этом году всё изменилось.

Большинство бегунов в этот день снарядились как обычно: в спортивную обувь, шорты, футболки и кепки. Одной из немногих, кто всё же взял с собой тёплую одежду оказалась Янь Дяйсан. И очень скоро экипировка ей пригодилась.

Снаряжение Янь Дяйсан, которое она сфотографировала перед забегом Фото Runners World

Забег начинался рано утром на высоте 1500 метров. В шесть утра небо над Каменным лесом было чистым, а температура — около 15 градусов. Дяйсан надела брюки, перчатки, шею защитила банданой, а лицо — шапкой с козырьком, закрывающей уши. Сигнальный выстрел на старте прозвучал в девять утра — уже тогда поднялся сильный ветер. Когда спортсмены добежали до долины, ветер сносил с них кепки и очки.

Первые 20 километров ситуация всё ещё была относительно нормальной. Вероятность шторма и обморожения последнее, что приходило мне в голову. Чжан Сяотао бегун, участвовавший в ультрамарафоне Yellow River Stone Forest

Сяотао радовался не жаркой погоде, так как любил бегать в прохладе. Чжан — успешный спортсмен, участвовавший в 20 марафонах в год и попавший в десятку лучших в стране. К длительным забегам он приготовился — прежде спортсмен помогал родителям на пастбищах и в сборе кукурузы, так что вдоволь находился по холмистой местности фермы, натренировав выносливость. Мужчина планировал занять призовое место в марафоне.

Когда Дяйсан приближалась ко второму пункту с волонтёрами, небо затянуло тучами и начался сильный дождь. Ветер был таким мощным, что в глаза и рот ей задувало песок. Зная, что на третьем пункте не будет еды, она остановилась перекусить около волонтёров, затем надела куртку — вся её одежда промокла от дождя, а в обувь набился песок и гравий. Впереди её ждал самый тяжёлый участок забега с подъёмом на 800 метров.

Лидирующие спортсмены столкнулись с непогодой — они медленно продвигались из-за сильного встречного ветра, иногда переходя на медленную ходьбу — среди них был Сяотао. К дождю добавился град, так что лицо марафонца онемело, и он почти ничего не видел из-за капель на глазах. Спортсмены позже рассказывали, что дождь и ветер были такими сильными, что капли ощущались как пули.

Оранжевый участок — место, где бегунов застал шторм Иллюстрация Staff, Unplash

По пути он встретил двух бегунов, видимо, на грани переохлаждения — один из них трясся от холода. Сяотао пытался помочь ему продвинуться вперёд, приобняв за плечи. Но тропа была слишком скользкой и узкой, чтобы вместить двоих, а порывы ветра несколько раз сбивали их с ног, так что в итоге спортсмены разошлись.

Туман в горах сгущался, а температура становилась ниже. Сяотао повторял про себя «Преодолей гору, и всё будет хорошо». Но он недалеко продвинулся — упал ещё как минимум 10 раз, его конечности замёрзли, а силы совсем иссякли. Он свалился на землю и не смог подняться, затем накрылся термоодеялом, которое взял с собой, и послал сигнал SOS с часов с GPS.

Холодный фронт с Сибири стал спускаться к возвышенностям на трассе как раз к началу гонки. Перепады тепла и давления вызвали сильный ветер, а температура снижалась — и шторм застал спортсменов, когда они стали подниматься всё выше. Спустя полтора часа после начала забега, холодный воздух с низким давлением сверху стал спускаться, а тёплый с высоким давлением — подниматься, так что образовались плотные облака. На старте температура составляла уже ноль градусов Цельсия, а на высоких участках трассы, достигавших 2100 метров — минус 17 градусов. Скорость ветра достигала от 50 до 88 километров в час. Таких условий оказалось достаточно для переохлаждения спортсменов, большинство из которых оделись в футболки и шорты.

Дяйсан продолжала путь к третьему пункту с волонтёрами — дождь и сильный ветер всё не утихали. Каменная дорога была скользкой как лёд, а других бегунов она не видела — видимость составляла около четырёх метров. До третьего пункта было ещё далеко, но и второй располагался не ближе. Она встретила марафонца по прозвищу Кэ Ле, с которым они решили спуститься с горы: «Мы просто кружили, не понимая, куда идти». Конечности Дяйсан немели, при передышках сердце сильно колотилось, а дыхание стало частым — девушке казалось, что она вот-вот замёрзнет насмерть.

Немного спустившись, бегуны заметили пещеру с людьми, так же, как они, застрявших на горе в шторм. Их встретил местный пастух Чжу Кемин, попавший в шторм во время выпаса овец. К обеду он заснул в пещере, но его разбудил крик о помощи бегуна — Кемин уложил его в пещере и накрыл одеялом. Дяйсан сняла насквозь промокшие обувь и носки, подложила ноги под тело другого бегуна и накрылась одеялом.

«Я не выживу. Мы можем разжечь огонь?», — спросила Дяйсан пастуха. Он рискнул выйти в шторм, вернулся через 20 минут с растопкой и разжёг костёр посреди пещеры, который поддерживал также страницами из книги. Спустя время ей стало лучше. Женщина попросила позвать на помощь, но Кемин ответил, что пытался, но никто не приехал.

Чжу Кемин в пешере, где помогал бегунам Фото STR / CNS / AFP

К 14:30 в пещеру пришли ещё двое бегунов, рассказавших, что на протяжении всего пути на земле лежат тела бегунов. У некоторых отсутствовал пульс. Один из марафонцев лежал с судорогами, но они не смогли ему помочь и донести до пещеры. Спустя полчаса Кемин вышел из пещеры искать пострадавших — и нашёл живого Сяотао, бормотавшего, что он на четвёртом месте, и двоих мёртвых.

Сяотао пролежал на земле около двух часов, а на его сигнал бедствия спасатели не отреагировали. Его положили у входа в пещеру, не поднося конечности близко к огню и не массируя их, чтобы тело согревалось постепенно. Марафонец смог немного поесть, но бормотал, что хочет продолжить гонку.

В 17 часов в пещеру стали приходить жители соседних деревень — они приносили тёплые одеяла, термосы с чаем и стаканы, а затем пошли искать других пострадавших. Спустя полчаса группа спасённых бегунов решила до темноты спуститься с горы — на улице стало теплее, а шторм утих. Марафонцев, укутанных одеялами, проводил по короткому пути пастух Кемин. Он спас шестерых бегунов.

За час пути бегуны встретили местных жителей, которые несли в гору одеяла и горячую воду марафонцам, врачей, а бульдозер расчищал дорогу для автомобилей с медикаментами.

К четвёртому пункту с волонтёрами смогли добраться лишь четверо бегунов. По их словам, сотрудники не подозревали о серьёзности ситуации и не знали о погибших. Когда погода улучшилась, одна из участниц собиралась продолжить марафон, пишет WSJ: «Никто не говорил мне останавливаться. Я думала, все мы в безопасности». Бегунью остановили только на шестом пункте почти в девять вечера.

К семи вечера большинство марафонцев нашли и доставили в отели, но поиски пропавших продолжались — прибыли пожарные, полицейские, горноспасатели и военные с поисковыми собаками и другим оборудованием.

Организаторы допустили фатальные ошибки. Один из чиновников после начала расследования совершил самоубийство

На утром после забега объявили о 18 погибших и трёх пропавших без вести — позже их тела тоже нашли. Yellow River Stone Forest стал самым трагичным марафоном в истории Китая, опередив по количеству жертв восхождение на Кавагарбо в 1991 году — тогда от схода лавины погибло 17 человек.

Среди погибших были как любители, лишь пару лет назад начавшие бегать, так и опытные бегуны. Хуан Гуаньцзюнь в 2019 году победил в Национальных Паралимпийских играх Китая — он не мог позвать на помощь из-за глухонемоты. Для Лян Цзина марафон тоже далеко не первый: в 2018 году он выиграл забег на 400 километров в пустыне Гоби, а также поставил национальный рекорд в беге на 24 часа.

Спасатели в поисках пропавших в марафоне Фото Xinhua News Agency

Случившееся стало большим потрясением для страны и вызвало широкий резонанс: винили организаторов, не предусмотревших возможные плохие погодные условия, и критиковали запоздалую операцию по спасению марафонцев.

Организатор Yellow River Stone Forest — компания Gansu Shengjing Sports Co из округа Цзинтай. В последние годы ультрамарафоны в Китае стали намного популярнее: в период с 2014 по 2019 года их число выросло с 51 до 1800. На этом фоне китайские власти ослабили требования для операторов гонок, так что проводить их могли компании, не имевшие большого опыта в организации.

Погода была ненормальной, мы этого не ожидали. Чжан Сяоянь совладелец Gansu Shengjing Sports Co.

В официальном расследовании признали, что организаторы не предприняли достаточных мер для безопасности бегунов. Так как в прошлые годы на Yellow River Stone Forest участники жаловались на жару, в этот раз их не заставляли брать с собой тёплую одежду — лишь термоодеяла и часы с GPS-трекерами.

Сигналы с трекеров поступали на компьютеры организаторов, но они их игнорировали — один из бегунов отправил сигнал в 11:50, на помощь ему не пришли. К 13 часам большинство участников звонили и писали сообщения, но ответ от организаторов поступил только в 13:56 — спустя два часа после отправки первого сигнала SOS. «Я до сих пор не знаю, получал ли кто-нибудь наши сигналы», — сказал участник Го Шиюань.

Сперва совладелец Gansu Shengjing Sports Co. Чжан Сяоянь обратилась в частную поисковую службу, которая направила 39 спасателей. Властям о трагедии и необходимой помощи заявили только в 15:00 — к тому времени большинство бедствующих погибли.

Спасатели помогают пострадавшим Фото AFP

Несмотря на сигналы о помощи, шквалистый ветер, низкую температуру и признаки переохлаждения у бегунов на промежуточных пунктах, гонку не отменяли. По словам одного из свидетелей, волонтёры обращались по рации к организаторам с просьбой остановить соревнование, но им отказывали, пишет WSJ. Кроме того, на трассе оказалось мало служб быстрого реагирования, и они располагались слишком далеко от самого опасного участка пути.

Пятерых организаторов марафона арестовали, а более десяти официальных лиц уволили или понизили в должности. Ответственность за трагедию возложили на секретаря коммунистической партии округа Цзинтай Ли Цзуоби. 10 июня он совершил самоубийство, спрыгнув с многоэтажного дома — за несколько часов до этого к нему приходили чиновники из компартии.