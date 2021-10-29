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Истории
Екатерина Кузнецова

Лиминальные пространства — как обычные пустующие помещения стали массовой фобией и целой культурой в интернете Статьи редакции

Пустые коридоры — не повод для страха, так? Тысячи пользователей, придумывающие жуткие сюжеты и крипипасты о безлюдных пространствах, с вами поспорят.

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Изображение Dalton Bantz
Этот материал — часть серии текстов TJ к Хэллоуину. Цифровые легенды, крипипасты, мрачные истории — как пугали и продолжают пугать людей в интернете и поп-культуре.

Представьте: вы внезапно оказываетесь в большой пустой комнате без окон со старым ковролином с затхлым запахом, выцветшими грязно-жёлтыми стенами и ярким холодным светом от рядов флуоресцентных ламп. Кажется, раньше тут был офис, но теперь никого нет, а из звуков лишь назойливый гул ламп.

Но это не проблема, ведь из помещения можно выбраться, так? Вы выходите и попадаете в такую же комнату, а из неё в другую. Вы ещё не нервничаете, а спокойно ищете выход — в следующей комнате, и ещё одной. Появляется лёгкое волнение — ведь не может же быть так, чтобы выхода из здания не было совсем?

Продолжаете ходить по комнатам, напряжение нарастает, одинаковые помещения дезориентируют, стены давят, тишина тоже — и вот уже кажется, что вы слышите что-то кроме тишины. Оборачиваетесь — нет ли кого сзади? Сколько прошло времени? Здесь есть выход? Теперь вы, вероятно, паникуете, не понимая, куда попали и как выбраться.

Кажется, это слабый сюжет для хоррора: пустые помещения, ковролин и жёлтые стены — что здесь страшного? Но интернет сделал это объектом массовой фобии. Вокруг идеи лиминальных пространств или бэкрумс (от английского backroom — подсобное помещение) построена субкультура со своими сообществами, крипипастами и играми.

Что такое бэкрумс или лиминальные пространства

Бэкрумс — это не только жёлтые комнаты, но и вообще любые пустынные и запутанные мрачные пространства. Кого-то могут напугать длинные тёмные коридоры отелей с множеством поворотов, других — огромная пустая подземная парковка, склад или закрытый торговый центр.

Главное условие: человеку, оказавшемуся там, становится не по себе, и ему поскорее хочется найти выход и сбежать — из-за страха перед неизвестным. «Лиминальные пространства — это места, в которых должны быть люди, а их там нет. Были ли вы когда-нибудь после уроков в школе? Или задержались в институте? Когда вы выходили из кабинета, а везде тишина, приглушённый свет и такое непонятное чувство страха, мол, а где же все?», — объяснил TJ администратор ролевого сообщества «Осматривайся почаще» о бэкрумс Иоанн Кащенко.

Никем не замеченное фото и мистическая крипипаста — с чего начался страх лиминальных пространств

История массовой фобии пустых пространств началась в 2018 году. В подсайте «проклятые фотографии» на 4chan анонимный пользователь опубликовал снимок помещения, предположительно отеля 1980 года, с жёлтыми стенами, бежевым ковролином и офисными лампами.

Тогда фотография не привлекла особого внимания, но спустя год на форуме создали ветку о паранормальных явлениях, предложив пользователям делиться тревожными изображениями. Там вновь появилось фото с жёлтым помещением вместе с мистической короткой крипипастой.

Фото анонимного пользователя на 4chan

Если вы будете неосторожны и выпадете из реальности, то окажетесь запертым в ловушке подсобных помещений, где нет ничего, кроме запаха старого сырого ковра, безумия жёлтых обоев, бесконечного фонового шума флуоресцентных ламп и 600 миллионов квадратных миль случайным образом совмещённых пустых комнат. Упаси вас господь услышать, как что-то бродит рядом, ведь это «что-то» уже наверняка о вас знает.

крипипаста пользователя 4chan

Позже крипипаста с фотографией вновь появилась на 4chan, а затем на реддите и в твиттере. После публикаций на 4chan в мае 2019 года запрос «бэкрумс» в гугле резко стал популярен. Вокруг крипипасты появилось много домыслов. Может, миллионы людей, пропадающих без вести каждый год, оказываются в бэкрумсе и не могут выбраться из огромного замкнутого пространства? Возможно, спастись они не могут из-за страшной таинственной сущности, которую упоминает автор?

Интерес людей ко всему мистическому и необъяснимому привёл к появлению целого сообщества с тематическими сайтами, пабликами и подсайтами на форумах со своей мифологией.

Бэкрумс вырос в целую вселенную со своими правилами, логикой и мифологией — и с жуткими сущностями

В реальных лиминальных пространствах опасности нет, но тревожное чувство, возникающее в них, выливается в яркие мрачные фантазии. Пустующие комнаты и коридоры заполняются продуктом самых страшных снов — призрачными чёрными существами, злыми детьми без лиц или бегающими «многоруками» и зомби.

У «вселенной бэкрумс» есть своя логика и правила, на которых строятся игры и крипипасты российских и зарубежных пользователей. Есть несколько теорий того, как зародился мифический мир. В теории столкновений говорится, что «закулисье» появилось на стыке реальной вселенной с параллельной, а бэкрумс — это что-то вроде нейтрального пространства между ними. Другие предполагают, что помещения создали правительства для тестирования квантового туннелирования или телепортации.

По теории Кауэра, иллюзорный бэкрумс случайно создали верящие в потусторонний мир, грубо говоря, силой мысли. «Закулисье» может быть сном, чистилищем для мёртвых или виртуальной симуляцией, говорится на бэкрумс-форуме. В основах «закулисья» пишут, что попадание в мир случайно, но внутри него можно передвигаться по уровням, зная, где располагаются входы и выходы.

«Закулисье» состоит из множества уровней сложности: первые девять — канонические и не меняются. Ещё 200 уровней уже полностью сформулировали, а ещё 700 пока не описаны. Все они основаны на разных человеческих фобиях, так что, читая крипипасты и представляя происходящее, может стать не по себе. Почти для каждого уровня участники придумали «сущности», населяющие помещения — от безобидных и полезных до пугающих и смертельно опасных.

На тематических сайтах тем, кто хочет попасть в игру в «закулисье», советуют свыкнуться, что придётся остаться в «параллельном мире» навсегда. Предлагают взять с собой аптечку, часы (хотя время там течёт по своим правилам), закуски, тёплую одежду и спальник, фонарь, налокотники и наколенники, и очки ночного видения. Хотя это не гарантирует, что участник выживет.

С нулевого «учебного» уровня участники начинают свой путь в бэкрумсе — это те самые лабиринты из жёлтых комнат с давящим гулом мигающих ламп. Он стабилен и безопасен, а «сущностей» в нём нет, говорится на фан-сайте. Ориентироваться на уровне невозможно — идя прямо, можно оказаться в исходной точке, а возвращаясь обратно, попасть в совсем другие комнаты. Попавшие на нулевой уровень зачастую видят галлюцинации, сходят с ума и умирают от обезвоживания и голода, пишут авторы.

Следующий уровень выглядит как пустой склад или парковка с коридорами, лифтами и лестницами. Помещения окутаны густым туманом неизвестного происхождения, образующим лужи из конденсата на бетонном полу.

Иногда на этом уровне появляются ящики с едой, медикаментами и одеждой, а на стенах — исчезающие рисунки. В описании говорится, что на первом уровне путники могут столкнуться с тремя «сущностями»: «безликими», «гончими» и «кожекрадами». Первые — безобидные взрослые и опасные дети «без лиц», которые хотят либо просто напугать, либо замучать или убить участников острыми предметами. «Гончие» — враждебные агрессивные существа, похожие на людей, но передвигающиеся на четырёх конечностях. Они могут напасть, но боятся прямого зрительного контакта. В мире «закулисья» «кожекрады» едят людей, а затем снимают с них кожу и носят для маскировки — но только если голодны.

На первом и некоторых других уровнях располагаются «аванпосты» с исследовательскими группами (Б.И.Г.), и даже небольшие поселения выживших с инфраструктурой и хранилищами провианта. Члены группы во вселенной помогают новичкам, попавшим в «закулисье».

На втором уровне во многокилометровых служебных коридорах условия сложнее: часто невыносимо жаркие помещения, сильный шум и множество опасных сущностей. «Крадущиеся» — агрессивные организмы, поражённые белым грибком, и стремящиеся передать его дальше. Очень опасным называют «улыбающихся» — сущностей без тела, но со светящимся лицом. Они реагируют на громкие звуки и резкие движения, так что отступать от них надо медленно и тихо. «Многоруки» подстерегают странников в узких туннелях — они быстро двигаются, ловят жертв самыми длинными конечностями и съедают их. А «убогие», как зомби, ищут пропитание и кусают странников, превращая их в подобных себе.

На третьем уровне «закулисья» находится много разных припасов, например, «миндальная вода», способная заживлять раны, или кристаллы взрывающейся «огнесоли», которой дают отпор сущностям. Но путников также подстерегает много опасностей, в том числе взрывы работающих производственных машин.

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Четвёртый — один из относительно безопасных уровней. Следующий уровень, в который погружаются странники — «ужасающий отель». На первый взгляд он не опасен: чистые красивые помещения, заставленные мебелью начала 20 века, а из винилового проигрывателя в комнатах тихо играет джаз. Но путники часто слышат странные шумы, иногда встречают сущностей и чувствуют прикосновения, находясь в комнатах в одиночестве.

Один из самых редких уровней опасности в «закулисье» — пятый. Всё, что представляло угрозу на всех прошлых этапах, объединено в этом уровне— численность, кровожадность и опасность сущностей. Люди редко заходят на подобные уровни, поскольку по имеющимся статьям, поход на них сопоставим с подписанием смертного приговора.

Александр Веткин
администратор ролевого сообщества «Осматривайся почаще» о бэкрумс

Одним из самых опасных уровней путники называют шестой — в его коридорах полная темнота, и ни один фонарь не может его осветить. Сущностей в нём нет, но из-за мрака и бесконечности коридоров у людей развивается паранойя, деперсонализация и галлюцинации.

Седьмой уровень делится на два зала: одно помещение, заставленное мебелью и ледяной водой на полу, другое — открытое пространство с океаном. В водах обитает крупная сущность, поедающая странников. Можно встретить «аванпост», построенный на воде, с 4-9 жителями — они молятся на монстра. Говорят, все они опасны и имеют психические отклонения.

Много опасностей и сущностей подстерегает путников на восьмом уровне — в тёмных пещерах. Попавших в бассейн с чёрной субстанцией на дно затягивает множество рук. Помимо тех сущностей, что обитают на предыдущих уровнях, есть и много других. Парящие над землёй чёрные силуэты «транспортёров» быстро подлетают к людям и хватают за плечи — после этого странники либо умирают, либо их бросают в пустоту, где они исчезают. Большие сущности «спорщики» гипнотизируют жертв и заманивают к себе.

Все эти сценарии придумали пользователи, так что ничто не мешает нафантазировать свой вариант развития событий — это и делают создатели крипипаст. Некоторые создают целые «отчёты» о пребывании в «закулисье», состоящие из серии крипипаст.

Было примерно 12:15, когда я вошёл в поликлинику округа Джонсон. [...] Когда я вошёл, меня охватило непреодолимое чувство дежавю. Гул мерцающих флуоресцентных ламп, белый кафельный пол, блёклая бежевая краска на стенах. Я сел заполнять бланки перед приёмом. Откинувшись назад, я заметил кое-что странное — моя голова не ударялась о стену, казалось, что она погружается в неё. Я посмотрел на стену — моя голова не сделала ни одной дыры или вмятины.

Я дотронулся до стены и мои пальцы прошли сквозь неё. Я в шоке отшатнулся: «Что это было?». Внезапно я потерял равновесие, споткнулся и упал прямо через стену лицом вниз на грязное ковровое покрытие. Поднявшись, я понял, что нахожусь в совершенно другой комнате, точнее, в помещении из нескольких комнат, связанных проходами. Стены оклеены обоями с грубым коричневым рисунком. Невыносимо пахло сырым ковром.

Я повернулся и попытался снова просунуть руку сквозь стену, но ничего не вышло. «Ладно, что за хрень?», — пробормотал я. Не было ни окон, ни дверей, ничего на стенах — кроме отвратительных обоев, конечно — всё было совершенно пусто. В этот момент единственное, что приходило мне в голову — это страх и повторяющаяся мысль «Мне нужно уйти». Я бегал по комнатам, отчаянно пытаясь найти выход, но безуспешно. Выхода не было.

Вдали я услышал шаги, но не человека — по крайней мере, нормального человека. Послышалось рычание, как у разъярённого животного. Я побежал так быстро, как мог, от того, что, чёрт возьми, ко мне приближалось. Я не хотел иметь с этим ничего общего.

Я бежал, казалось, вечно, но всё время возвращался в ту же комнату, в которой начинал. По крайней мере, она выглядела как та же самая комната — не то чтобы я мог их различить.

Я сел, побеждённый. Чувство страха наполнило моё тело, я начал плакать. Я собирался умереть здесь. Я все ещё здесь. Я не ушёл. Я принял свою судьбу.


Я провожу последние полтора часа, убегая от какого-то богом забытого монстра. Он был ярко-жёлтым и держал воздушный шар. У него была эта чёртова навязчивая улыбка, как будто она была вырезана на его плоти. Я видела, как эта проклятая штука схватила моего напарника и растворилась в стене с ним. Моим напарником был кто-то из Б.И.Г. У них была работа по обновлению своей базы данных и спасению новичков в «закулисье». Я пыталась следить за этим и оказалась в комнате для развлечений. У меня не хватило смелости смотреть, как они его изменили — он медленно становился выше и желтел на глазах. Трансформируясь, он начал смеяться, как грёбаный маньяк. Он что-то печатал на каком-то планшете, пока его пальцы не отвалились и не превратились в комочки.

Одна крипипаста стала основой для роликов с миллионными просмотрами и игровых сюжетов

Публикуют крипипасты в основном на сайтах, реддите и во «ВКонтакте». В подсайте о бэкрумс на реддите состоит 118 тысяч человек, о лиминальных пространствах — 318 тысяч, а во «ВКонтакте» — больше двух тысяч. Пользователи присылают фотографии пугающих мест, в которых оказались — и просят помочь выбраться. Часто такие посты сопровождаются вопросом «Какой это уровень?».

О лиминальных пространствах рассказывали многие авторы мистических ютуб-каналов. Некоторые представляют бэкрумсы как возможно существующие параллельные вселенные, другие объясняют, почему такие хоррор-сценарии в играх настолько пугающие, или показывают российские бэкрумсы.

В тиктоке тоже обратили внимание на популярный хоррор-сценарий — ролики о бэкрумс набрали около 200 миллионов просмотров. Пользователи публикуют анимированных жутких сущностей, бегающих по лиминальным пространствам, и найденные помещения, похожие на бэкрумс. Часто ролики сопровождаются замедленной жутковатой музыкой, вызывающей чувство тревоги.

Видео @lights.are.off
Видео @all.hail.lord.inosuke
Видео @desireegollihugh
Видео @feverdream09
Видео @xplorewithsonny

Изучив уровни, группы и сущности, можно и самому создать своё «закулисье». Этим занялись администраторы «Осматривайся почаще» — они организовали ролевую игру наподобие настольной Dungeons & Dragons. Для участия пользователям нужно создать свои анкеты, прописав характеристики персонажей, их инвентарь, предысторию и то, как они попали в «закулисье». Игра пройдёт в чате во «ВКонтакте», когда все игроки создадут свои «миры».

Провал из реальности в памяти остался размытым и даже не казался реальным. Очнувшись на нулевом уровне, девушка впала в ступор. Голова не соображала, из-за чего было тяжело воспринимать происходящее. Боль в висках спровоцировало продолжительное гудение ламп. Спустя пару часов всё понемногу стало приходить в норму, первые адекватные мысли начали мелькать в голове. Тихим шёпотом посыпался шквал вопросов: «Где я? Кто я? Меня похитили?». Окончательно собравшись с мыслями, девушка двинулась вперёд по коридорам в поисках выхода из этого места.

анкета в ролевой игре «Осматривайся почаще» пользовательницы Полины

Прежде один из администраторов «Осматривайся почаще» был «строителем» на сервере о бэкрумс в Minecraft. Сейчас сервер закрыт из-за занятости админа.

Перенести сюжет «закулисья» в виртуальную вселенную позволяют моды в играх с открытым миром — те, в которых можно выходить за пределы карт и строить свои, игнорировать игровые задачи и иметь полную свободу действий. Помимо Minecraft, строить свой мир «закулисья» можно в Garry’s Mod, также существуют моды для Counter Strike.

Погрузиться в бэкрумс позволяют несколько инди-хорроров о вселенной — «Enter The Backrooms», «The Backrooms Game Free Edition», «The Backrooms Simulator», «Lost in the Backrooms». В основном это симуляторы первых уровней «закулисья», в которых можно побродить по бесконечным жёлтым комнатам и тёмным коридорам.

Феномен популярности бэкрумс, как и в случае остальных хоррор-сюжетов — в эксплуатации страхов людей. Боязнь тесных замкнутых пространств без окон или же наоборот — огромных открытых площадей и пустых заводских помещений с гигантскими опорами, знакома многим людям. Пугают и безлюдные здания, которые мы привыкли видеть наполненными суетящимся народом. Тишина и неизвестность добавляют страха — и вот нам уже будто слышатся странные звуки и кажется, будто из-за угла что-то выбежит.

Придумывание же сюжетов для «закулисья» для многих — обычное развлечение, а для других — способ практиковаться в писательстве, рассказали администраторы «Осматривайся почаще»: «Для нас важна возможность потренироваться в написании, например, книг. Администратор Александр — начинающий писатель и видит этот мир как пространство для развития своих навыков».

#интернет #соцсети #игры #хэллоуинjournal

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Дамир Камалетдинов

Наконец-то новый классный лонгрид от Кати

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6
AttentiveMilk

Ммм, Дамир 😏

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1
Екатерина Кузнецова

спасибо... а предыдущие были не классные?..

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0
AttentiveMilk

Бгг

Ответить
0
AttentiveMilk

Женщина as is

Ответить
3
Дамир Камалетдинов

У тебя что, стакан наполовину пуст?

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

не то чтобы запоминающиеся

Ответить
0
Екатерина Кузнецова

спасибо друг

Ответить
0
Marhal_New _Arleana
Ответить
–1
Символический лолипоп
Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Представьте: вы внезапно оказываетесь в квартире и вы застряли в бесконечной рутине. Вас ничего не радует. За окном серо и холодно, а раньше на душе было тепло.

Спасибо, за материал. Обязательно прочитаю сегодня вечером.

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3
Екатерина Кузнецова

желательно ночью

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1
Marhal_New _Arleana

Желательно восстановить режим сна

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1
Максоний

советую видос по теме у флиннфлайтаггарта
он еще грамотно подвязывает игры на движке сурс под это говно

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2
Сергей Касулин

кстати да, только хотел скинуть

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1
Символический лолипоп

Ответь в ЛС срочно

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0
AttentiveMilk

Да

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0
Даша Лейзаренко

Наконец-то новый суперский лонгрид от Кати

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2
Сальвадор Лемонес

Самосбор на минималках.

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1
Екатерина Кузнецова

Я писала этот материал поздно вечером в почти пустом офисе с полумраком и высокими потолками... и смотрела на вот эту зацикленную гифку, пока писала абзац

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0
Символический лолипоп

а в каких страшных помещениях сейчас находится Навальный...

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0
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