Лиминальные пространства — как обычные пустующие помещения стали массовой фобией и целой культурой в интернете Статьи редакции
Пустые коридоры — не повод для страха, так? Тысячи пользователей, придумывающие жуткие сюжеты и крипипасты о безлюдных пространствах, с вами поспорят.
Представьте: вы внезапно оказываетесь в большой пустой комнате без окон со старым ковролином с затхлым запахом, выцветшими грязно-жёлтыми стенами и ярким холодным светом от рядов флуоресцентных ламп. Кажется, раньше тут был офис, но теперь никого нет, а из звуков лишь назойливый гул ламп.
Но это не проблема, ведь из помещения можно выбраться, так? Вы выходите и попадаете в такую же комнату, а из неё в другую. Вы ещё не нервничаете, а спокойно ищете выход — в следующей комнате, и ещё одной. Появляется лёгкое волнение — ведь не может же быть так, чтобы выхода из здания не было совсем?
Продолжаете ходить по комнатам, напряжение нарастает, одинаковые помещения дезориентируют, стены давят, тишина тоже — и вот уже кажется, что вы слышите что-то кроме тишины. Оборачиваетесь — нет ли кого сзади? Сколько прошло времени? Здесь есть выход? Теперь вы, вероятно, паникуете, не понимая, куда попали и как выбраться.
Кажется, это слабый сюжет для хоррора: пустые помещения, ковролин и жёлтые стены — что здесь страшного? Но интернет сделал это объектом массовой фобии. Вокруг идеи лиминальных пространств или бэкрумс (от английского backroom — подсобное помещение) построена субкультура со своими сообществами, крипипастами и играми.
Что такое бэкрумс или лиминальные пространства
Бэкрумс — это не только жёлтые комнаты, но и вообще любые пустынные и запутанные мрачные пространства. Кого-то могут напугать длинные тёмные коридоры отелей с множеством поворотов, других — огромная пустая подземная парковка, склад или закрытый торговый центр.
Главное условие: человеку, оказавшемуся там, становится не по себе, и ему поскорее хочется найти выход и сбежать — из-за страха перед неизвестным. «Лиминальные пространства — это места, в которых должны быть люди, а их там нет. Были ли вы когда-нибудь после уроков в школе? Или задержались в институте? Когда вы выходили из кабинета, а везде тишина, приглушённый свет и такое непонятное чувство страха, мол, а где же все?», — объяснил TJ администратор ролевого сообщества «Осматривайся почаще» о бэкрумс Иоанн Кащенко.
Никем не замеченное фото и мистическая крипипаста — с чего начался страх лиминальных пространств
История массовой фобии пустых пространств началась в 2018 году. В подсайте «проклятые фотографии» на 4chan анонимный пользователь опубликовал снимок помещения, предположительно отеля 1980 года, с жёлтыми стенами, бежевым ковролином и офисными лампами.
Тогда фотография не привлекла особого внимания, но спустя год на форуме создали ветку о паранормальных явлениях, предложив пользователям делиться тревожными изображениями. Там вновь появилось фото с жёлтым помещением вместе с мистической короткой крипипастой.
Позже крипипаста с фотографией вновь появилась на 4chan, а затем на реддите и в твиттере. После публикаций на 4chan в мае 2019 года запрос «бэкрумс» в гугле резко стал популярен. Вокруг крипипасты появилось много домыслов. Может, миллионы людей, пропадающих без вести каждый год, оказываются в бэкрумсе и не могут выбраться из огромного замкнутого пространства? Возможно, спастись они не могут из-за страшной таинственной сущности, которую упоминает автор?
Интерес людей ко всему мистическому и необъяснимому привёл к появлению целого сообщества с тематическими сайтами, пабликами и подсайтами на форумах со своей мифологией.
Бэкрумс вырос в целую вселенную со своими правилами, логикой и мифологией — и с жуткими сущностями
В реальных лиминальных пространствах опасности нет, но тревожное чувство, возникающее в них, выливается в яркие мрачные фантазии. Пустующие комнаты и коридоры заполняются продуктом самых страшных снов — призрачными чёрными существами, злыми детьми без лиц или бегающими «многоруками» и зомби.
У «вселенной бэкрумс» есть своя логика и правила, на которых строятся игры и крипипасты российских и зарубежных пользователей. Есть несколько теорий того, как зародился мифический мир. В теории столкновений говорится, что «закулисье» появилось на стыке реальной вселенной с параллельной, а бэкрумс — это что-то вроде нейтрального пространства между ними. Другие предполагают, что помещения создали правительства для тестирования квантового туннелирования или телепортации.
По теории Кауэра, иллюзорный бэкрумс случайно создали верящие в потусторонний мир, грубо говоря, силой мысли. «Закулисье» может быть сном, чистилищем для мёртвых или виртуальной симуляцией, говорится на бэкрумс-форуме. В основах «закулисья» пишут, что попадание в мир случайно, но внутри него можно передвигаться по уровням, зная, где располагаются входы и выходы.
«Закулисье» состоит из множества уровней сложности: первые девять — канонические и не меняются. Ещё 200 уровней уже полностью сформулировали, а ещё 700 пока не описаны. Все они основаны на разных человеческих фобиях, так что, читая крипипасты и представляя происходящее, может стать не по себе. Почти для каждого уровня участники придумали «сущности», населяющие помещения — от безобидных и полезных до пугающих и смертельно опасных.
С нулевого «учебного» уровня участники начинают свой путь в бэкрумсе — это те самые лабиринты из жёлтых комнат с давящим гулом мигающих ламп. Он стабилен и безопасен, а «сущностей» в нём нет, говорится на фан-сайте. Ориентироваться на уровне невозможно — идя прямо, можно оказаться в исходной точке, а возвращаясь обратно, попасть в совсем другие комнаты. Попавшие на нулевой уровень зачастую видят галлюцинации, сходят с ума и умирают от обезвоживания и голода, пишут авторы.
Следующий уровень выглядит как пустой склад или парковка с коридорами, лифтами и лестницами. Помещения окутаны густым туманом неизвестного происхождения, образующим лужи из конденсата на бетонном полу.
Иногда на этом уровне появляются ящики с едой, медикаментами и одеждой, а на стенах — исчезающие рисунки. В описании говорится, что на первом уровне путники могут столкнуться с тремя «сущностями»: «безликими», «гончими» и «кожекрадами». Первые — безобидные взрослые и опасные дети «без лиц», которые хотят либо просто напугать, либо замучать или убить участников острыми предметами. «Гончие» — враждебные агрессивные существа, похожие на людей, но передвигающиеся на четырёх конечностях. Они могут напасть, но боятся прямого зрительного контакта. В мире «закулисья» «кожекрады» едят людей, а затем снимают с них кожу и носят для маскировки — но только если голодны.
На первом и некоторых других уровнях располагаются «аванпосты» с исследовательскими группами (Б.И.Г.), и даже небольшие поселения выживших с инфраструктурой и хранилищами провианта. Члены группы во вселенной помогают новичкам, попавшим в «закулисье».
На втором уровне во многокилометровых служебных коридорах условия сложнее: часто невыносимо жаркие помещения, сильный шум и множество опасных сущностей. «Крадущиеся» — агрессивные организмы, поражённые белым грибком, и стремящиеся передать его дальше. Очень опасным называют «улыбающихся» — сущностей без тела, но со светящимся лицом. Они реагируют на громкие звуки и резкие движения, так что отступать от них надо медленно и тихо. «Многоруки» подстерегают странников в узких туннелях — они быстро двигаются, ловят жертв самыми длинными конечностями и съедают их. А «убогие», как зомби, ищут пропитание и кусают странников, превращая их в подобных себе.
На третьем уровне «закулисья» находится много разных припасов, например, «миндальная вода», способная заживлять раны, или кристаллы взрывающейся «огнесоли», которой дают отпор сущностям. Но путников также подстерегает много опасностей, в том числе взрывы работающих производственных машин.
Четвёртый — один из относительно безопасных уровней. Следующий уровень, в который погружаются странники — «ужасающий отель». На первый взгляд он не опасен: чистые красивые помещения, заставленные мебелью начала 20 века, а из винилового проигрывателя в комнатах тихо играет джаз. Но путники часто слышат странные шумы, иногда встречают сущностей и чувствуют прикосновения, находясь в комнатах в одиночестве.
Одним из самых опасных уровней путники называют шестой — в его коридорах полная темнота, и ни один фонарь не может его осветить. Сущностей в нём нет, но из-за мрака и бесконечности коридоров у людей развивается паранойя, деперсонализация и галлюцинации.
Седьмой уровень делится на два зала: одно помещение, заставленное мебелью и ледяной водой на полу, другое — открытое пространство с океаном. В водах обитает крупная сущность, поедающая странников. Можно встретить «аванпост», построенный на воде, с 4-9 жителями — они молятся на монстра. Говорят, все они опасны и имеют психические отклонения.
Много опасностей и сущностей подстерегает путников на восьмом уровне — в тёмных пещерах. Попавших в бассейн с чёрной субстанцией на дно затягивает множество рук. Помимо тех сущностей, что обитают на предыдущих уровнях, есть и много других. Парящие над землёй чёрные силуэты «транспортёров» быстро подлетают к людям и хватают за плечи — после этого странники либо умирают, либо их бросают в пустоту, где они исчезают. Большие сущности «спорщики» гипнотизируют жертв и заманивают к себе.
Все эти сценарии придумали пользователи, так что ничто не мешает нафантазировать свой вариант развития событий — это и делают создатели крипипаст. Некоторые создают целые «отчёты» о пребывании в «закулисье», состоящие из серии крипипаст.
Одна крипипаста стала основой для роликов с миллионными просмотрами и игровых сюжетов
Публикуют крипипасты в основном на сайтах, реддите и во «ВКонтакте». В подсайте о бэкрумс на реддите состоит 118 тысяч человек, о лиминальных пространствах — 318 тысяч, а во «ВКонтакте» — больше двух тысяч. Пользователи присылают фотографии пугающих мест, в которых оказались — и просят помочь выбраться. Часто такие посты сопровождаются вопросом «Какой это уровень?».
О лиминальных пространствах рассказывали многие авторы мистических ютуб-каналов. Некоторые представляют бэкрумсы как возможно существующие параллельные вселенные, другие объясняют, почему такие хоррор-сценарии в играх настолько пугающие, или показывают российские бэкрумсы.
В тиктоке тоже обратили внимание на популярный хоррор-сценарий — ролики о бэкрумс набрали около 200 миллионов просмотров. Пользователи публикуют анимированных жутких сущностей, бегающих по лиминальным пространствам, и найденные помещения, похожие на бэкрумс. Часто ролики сопровождаются замедленной жутковатой музыкой, вызывающей чувство тревоги.
Изучив уровни, группы и сущности, можно и самому создать своё «закулисье». Этим занялись администраторы «Осматривайся почаще» — они организовали ролевую игру наподобие настольной Dungeons & Dragons. Для участия пользователям нужно создать свои анкеты, прописав характеристики персонажей, их инвентарь, предысторию и то, как они попали в «закулисье». Игра пройдёт в чате во «ВКонтакте», когда все игроки создадут свои «миры».
Прежде один из администраторов «Осматривайся почаще» был «строителем» на сервере о бэкрумс в Minecraft. Сейчас сервер закрыт из-за занятости админа.
Перенести сюжет «закулисья» в виртуальную вселенную позволяют моды в играх с открытым миром — те, в которых можно выходить за пределы карт и строить свои, игнорировать игровые задачи и иметь полную свободу действий. Помимо Minecraft, строить свой мир «закулисья» можно в Garry’s Mod, также существуют моды для Counter Strike.
Погрузиться в бэкрумс позволяют несколько инди-хорроров о вселенной — «Enter The Backrooms», «The Backrooms Game Free Edition», «The Backrooms Simulator», «Lost in the Backrooms». В основном это симуляторы первых уровней «закулисья», в которых можно побродить по бесконечным жёлтым комнатам и тёмным коридорам.
Феномен популярности бэкрумс, как и в случае остальных хоррор-сюжетов — в эксплуатации страхов людей. Боязнь тесных замкнутых пространств без окон или же наоборот — огромных открытых площадей и пустых заводских помещений с гигантскими опорами, знакома многим людям. Пугают и безлюдные здания, которые мы привыкли видеть наполненными суетящимся народом. Тишина и неизвестность добавляют страха — и вот нам уже будто слышатся странные звуки и кажется, будто из-за угла что-то выбежит.
Придумывание же сюжетов для «закулисья» для многих — обычное развлечение, а для других — способ практиковаться в писательстве, рассказали администраторы «Осматривайся почаще»: «Для нас важна возможность потренироваться в написании, например, книг. Администратор Александр — начинающий писатель и видит этот мир как пространство для развития своих навыков».