На часах было 03:42. Я проснулся от жуткого визга сверху. Похоже, мои соседи решили устроить тотальное выяснение отношений, и это за несколько часов до рабочего дня понедельника! Я конечно очень разозлился в этот момент, и вышел на балкон, чтобы успокоится.

Наконец, я решил вернуться и лечь спать. На моё удивление, все звуки сверху прекратились буквально через несколько минут, но как только я лёг в кровать раздался ужасный грохот, как будто что-то тяжёлое упало. Выругавшись мысленно, я надел джинсы и решил сходить , узнать что у них там происходит.