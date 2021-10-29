Обсуждение: какую самую страшную интернет-историю вы знаете? Статьи редакции
Крипоты в сети полно, но наверняка есть та, что врезалась вам в память.
Я не особо впечатлительный и давно привык к фильмам ужасов или интернет-страшилкам, но есть одна, которая прочно врезалась мне в память. Она называется «Шумные соседи» и повествует о типичной бытовой ситуации, когда вы пытаетесь выспаться перед рабочей неделей, а соседи как назло начинают шуметь, орать и что-то ронять. Только в этой истории исход совсем не такой безобидный, как обычно.
Многие сильно боятся потустороннего — призраков или чудовищ, а многим, как мне, становится не по себе от более бытовых историй, когда на героя кто-то смотрит через глазок квартиры, в которую он только что позвонил. Я не буду раскрывать подробности, на случай, если вы захотите прочитать пасту (она небольшая).
Скажу лишь, что, несмотря на примитивный сюжет и описание, она эффектно иллюстрирует состояние, в которой может впасть человек в состоянии алкогольного безумия. Особенно если под рукой у него жена, слабовольный сын, случайная соседка, по несчастью вышедшая из квартиры, и наш главный герой.
Возможно, причина, по которой я запомнил эту историю, связана с обстоятельствами, когда я её услышал. Это была хрестоматийная сцена туристического похода, когда вы собираетесь в кругу возле костра, который защищает вас от плотной лесной темноты, и травите байки. Эту рассказал мой друг, и получилось это у него так хорошо, что позже он рассказывал её повторно уже другим людям. Возможно, потому что в реальности он оказывался тем самым человеком, который наутро узнавал о жуткой трагедии по соседству.
А какая крипипаста или интернет-легенда напугала вас? Делитесь в комментариях!
Лежал я как-то со своим парнем первым у него дома на диванчике в обнимку. Смотрели какой-то фильм, время было уже ближе к ночи, за окном темно. Громкий стук в дверь, мы переглянулись. Он пошел к двери, посмотрел в глазок, а там никого нет.
В общем, было страшно. До сих пор вспоминаю и по спине холодок.
Уснули мы потом тоже в обнимку, целуясь.
В 2012 (или 13-ом) один чувак сделал инди-хоррор по одной из SCP. Инет срался от этой игры не один год
@Arthur Sergeev почему они постоянно тебя меншонят?
Биография шведской депрессивно-суицидальной блэк-метал группы Silencer. Известна не столько своей музыкой, сколько историями вокруг участников группы. Ходит куча слухов, начиная с того, что вокалист группы ради фотосессии пришил себе к рукам свиные копыта и порезал себя, чтобы смотреться в кадре более эффектно, заканчивая историями о том, что он попал в дурку, потом сбежал оттуда и напал на людей с топором или вообще роскомнадзорнулся. Ну и много разных слухов про остальных участников группы.
Узнал про эту группу лет в 15, тогда подобные истории сильно врезались в сознание.
Ну и само собой ничего из этого не подтверждалось ред.
Наверное самая стремная история в моей жизни была связана с куда более обыденными вещами. Когда я работал на Ямале в сотне километров от ближайшего жилья, то провалился под лёд в болото в мороз. Как оказалось болота плохо замерзают даже в сильные морозы из-за экзотермической реакции разлагающейся органики. Был страх получить обморожение, но по счастью в таких ситуациях приходит на ум смекалка. ред.
например сны. Мне раньше очень часто снились сны когда у меня выпадают зубы. Прям разом. Для меня это стршно потому что
1) это пиздец нахуй как дорого
2) это нужно делать сразу
3) какого хуя
Обычно, со временем, приобретя опыт, я прямо во сне говорил себе что это всё хуйня, и уже не раз так было, после чего просыпался с чувством победителя.
Вот так вот, я нагнул свое подсознание раком и больше кошмары меня не беспокоят.
Меня эти два текста будоражат, хотя они и не про интернеты:
https://mrakopedia.net/wiki/Пойдем_в_подвал_(Пентакль)
https://mrakopedia.net/wiki/А_у_мамы_крыльев_нет
Ужастик вам не хватает?
Ну такое: тебе три года, ты любопытный веселый ребенок, много улыбаешься, вся жизнь впереди. Но вот твоя мать закрывает тебя в квартире и уходит на неделю бухать, оставив тебя без еды, воды. Впереди у тебя несколько дней мучительного непонимания и боли. Не страшно?
Откуда у вас еще желание ужасаться. Новости из РФ откроешь - волосы шевелятся. Какой смысл искать ужасы, если живешь уже в аду?
Вам 40гб ужас интернет историй недавно выложили. Не хватило? Ад здесь и давно был тут. И придумывать ничего не нужно. ред.
Однажды в чёрный-чёрный день, называемый чёрной пятницей, некий пользователь написал очень-очень страшный комментарий на ТЖ, как вдруг в ветку зашёл страшный-страшный модератор называемый Вахтёром с чёрной-чёрной душою и внешностью. После этого комментариев того пользователя больше никто не видел.
Это скорее оффтоп, потому что не относится к какой-то легендарной крипоте из сети, просто поделюсь.
На меня всегда нагоняли жуть истории про то, как нечто прикидывается близким, очень знакомым человеком, и в итоге ты не можешь определить, кто из них настоящий, не знаешь, что делать. Понятное дело, это архетипический сюжет, но мой личный страх растёт из детства: вроде бы была такая серия про двух сестёр в «Боишься ли ты темноты?» или «Байках из склепа».
Ну вот вроде таких:
Отец заходит к ребёнку в комнату поцеловать его перед сном, а тот говорит ему:
— Папа, под моей кроватью прячется какой-то монстр. Мне страшно.
— Ну что ты, не бойся, я сейчас сам проверю и прогоню его.
Отец опускается на колени, заглядывает под кровать — и видит там своего напуганного сына, который дрожащим голосом шепчет:
— Папа, там кто-то другой в моей кровати.
***
Ночью, возвращаясь в свою комнату из туалета, я вдруг услышал с первого этажа голос мамы:
— Хорошо, что ты проснулся! Спустись, пожалуйста, мне нужна твоя помощь.
Я почти уже был внизу, как вдруг за моей спиной скрипнула половица, и я, обернувшись, увидел на верхней ступеньке маму, которая в ужасе проговорила:
— Не ходи туда! Я тоже это слышала!