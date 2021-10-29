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Истории
Roman Persianinov

Обсуждение: какую самую страшную интернет-историю вы знаете? Статьи редакции

Крипоты в сети полно, но наверняка есть та, что врезалась вам в память.

83 83 комментария
733 просмотров

Я не особо впечатлительный и давно привык к фильмам ужасов или интернет-страшилкам, но есть одна, которая прочно врезалась мне в память. Она называется «Шумные соседи» и повествует о типичной бытовой ситуации, когда вы пытаетесь выспаться перед рабочей неделей, а соседи как назло начинают шуметь, орать и что-то ронять. Только в этой истории исход совсем не такой безобидный, как обычно.

На часах было 03:42. Я проснулся от жуткого визга сверху. Похоже, мои соседи решили устроить тотальное выяснение отношений, и это за несколько часов до рабочего дня понедельника! Я конечно очень разозлился в этот момент, и вышел на балкон, чтобы успокоится.

Наконец, я решил вернуться и лечь спать. На моё удивление, все звуки сверху прекратились буквально через несколько минут, но как только я лёг в кровать раздался ужасный грохот, как будто что-то тяжёлое упало. Выругавшись мысленно, я надел джинсы и решил сходить , узнать что у них там происходит.

Многие сильно боятся потустороннего — призраков или чудовищ, а многим, как мне, становится не по себе от более бытовых историй, когда на героя кто-то смотрит через глазок квартиры, в которую он только что позвонил. Я не буду раскрывать подробности, на случай, если вы захотите прочитать пасту (она небольшая).

Скажу лишь, что, несмотря на примитивный сюжет и описание, она эффектно иллюстрирует состояние, в которой может впасть человек в состоянии алкогольного безумия. Особенно если под рукой у него жена, слабовольный сын, случайная соседка, по несчастью вышедшая из квартиры, и наш главный герой.

Я взял фонарик, и пошёл наверх. Дойдя до обшарпанной, деревянной двери злополучной квартиры, я нажал на кнопку звонке, слегка помедлив. По свету, исходящему из глазка я понял, что у них в квартире горит свет. Я нажал кнопку ещё раз. Поняв, что ловить здесь больше нечего, я решил пойти домой, но в последний момент заметил, что тусклый свет из глазка пропал. Кто-то стоял по ту сторону двери и смотрел прямо на меня!

Возможно, причина, по которой я запомнил эту историю, связана с обстоятельствами, когда я её услышал. Это была хрестоматийная сцена туристического похода, когда вы собираетесь в кругу возле костра, который защищает вас от плотной лесной темноты, и травите байки. Эту рассказал мой друг, и получилось это у него так хорошо, что позже он рассказывал её повторно уже другим людям. Возможно, потому что в реальности он оказывался тем самым человеком, который наутро узнавал о жуткой трагедии по соседству.

А какая крипипаста или интернет-легенда напугала вас? Делитесь в комментариях!

#хэллоуинjournal #хэллоуин #обсуждения

83 83 комментария
16
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83 комментария
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Павел Фролов

Однажды одного человека N пытались отравить, он разоблачил отравителя, но отравитель посадил его в тюрьму и всё у отравителя хорошо, а всем плевать, у всех свои проблемы ред.

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15
Владимир Филатов

сюр какой-то

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3
Павел Фролов

Естественно, это крипипаста, в жизни так не бывает

Ответить
7
Владимир Филатов

жизнь пишет самые страшные сценарии

Ответить
4
Символический лолипоп
Ответить
8
Marhal_New _Arleana

Такая классная картинка. Даже не про премию Сахарова

Ответить
2
Символический лолипоп

Такой классный комент. Как классно, что в нём не упоминается премия Сахарова

Ответить
0
Brown Zweig

Такой уютный багажник. Так уютно, что хоть здесь не упоминается Мазанов

Ответить
0
Символический лолипоп
Ответить
1
Кирилл Вселенский

тут на тж на прошлой недели была криповая история про чувака дцп-шника, который пытался уводить детей с детской площадки, оп пожаловался на него его матери, потом она вечером стояла у его окна со странной улыбкой, а чуть позже он начал скребстись ему в дверь, было крипово

Ответить
6
Символический лолипоп

Кстати, нет ссылки на это говно?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Не нашел, это ночью в вопросах было кажется, уже по всем словам поискал

Ответить
1
Символический лолипоп

Тоже не смог. блен

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Не нашел, это ночью в вопросах было кажется, уже по всем словам поискал

Ответить
0
Символический лолипоп

@serguun42 сделай-ка SELECT ред.

Ответить
0
Символический лолипоп

Прикольно же

Ответить
0
Символический лолипоп

Лежал я как-то со своим парнем первым у него дома на диванчике в обнимку. Смотрели какой-то фильм, время было уже ближе к ночи, за окном темно. Громкий стук в дверь, мы переглянулись. Он пошел к двери, посмотрел в глазок, а там никого нет.

В общем, было страшно. До сих пор вспоминаю и по спине холодок.

Уснули мы потом тоже в обнимку, целуясь.

Ответить
4
Символический лолипоп

ПРИ ЧЕМ ТУТ ИНТЕРНЕТ

Ответить
4
Символический лолипоп

Или ты гейскую историю просто решил рассказать

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Почему нет

Ответить
2
Символический лолипоп

давай никому не скажем, что эта история была про нас?

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Тсс а то догадаются

Ответить
1
Символический лолипоп

Про интернет надо было, да? Блин.

Ответить
2
Символический лолипоп

Фильм был из интернета

Ответить
1
solawind

История про премию Са

Ответить
4
Символический лолипоп

настоящий хоррор

Ответить
4
Eugene
Ответить
3
Иван Грозный

в первый раз орал от страха как сучка

Ответить
3
Владимир Филатов

а что это?

Ответить
0
Eugene

В 2012 (или 13-ом) один чувак сделал инди-хоррор по одной из SCP. Инет срался от этой игры не один год

SCP-087 - Лестница - The SCP Foundation
SCP-087 - Лестница - The SCP Foundation
scpfoundation.net
Ответить
1
Владимир Филатов

а где игра?

Ответить
0
Символический лолипоп

брррр, да!

Ответить
1
Символический лолипоп

Про то, как по ночам на теже приходит чёрный Орлов.

Ответить
3
AttentiveMilk

Где белый??

Ответить
1
Символический лолипоп

Белых больше нет

Ответить
1
Символический лолипоп

остались только зелёные

Ответить
5
Символический лолипоп

@Arthur Sergeev почему они постоянно тебя меншонят?

Ответить
1
Символический лолипоп

Артур, привет. Поставь мне минус, пожалуйста

Ответить
0
Символический лолипоп

Хочешь я поставлю?

Ответить
0
Символический лолипоп

Нет, нужно чтобы именно Артур поставил

Ответить
0
Символический лолипоп

надо стикер пак

Ответить
0
AttentiveMilk

Из одного стикера

Ответить
0
Символический лолипоп

на все случаи жизни

Ответить
1
Символический лолипоп

стикер пук

Ответить
0
Символический лолипоп

а утром уходит пощипанным птенцом ?

Ответить
0
van der Pusch

Странно что классику не упомянули

https://www.creepypasta.com/ted-the-caver/

Ted the Caver - Creepypasta
3/23/01 Due to the overwhelming number of requests I have received to tell about my discoveries…
www.creepypasta.com
Ответить
3
Ваня Чилипиздрик

На Мракопедии есть перевод:

Пещера Тэда — Мракопедия
Пещера Тэда — Мракопедия
mrakopedia.net
Ответить
1
Roman Persianinov

Так не успели ещё! А что там за история?

Ответить
0
van der Pusch

мужики спустились в пещеру а там крипотища неизвестная
плюс всякие фотки
короче это легендарная история

Ответить
0
Abrek Fraudovich

Знаю человека, который умер потому что не переслал текст 10 друзьям

Ответить
2
Владислав Васильев

У меня знакомый был, ему как-то раз позвонили и сказали, что он умрёт через 7 дней. Ну он взял и умер

Ответить
2
Владислав Васильев

Биография шведской депрессивно-суицидальной блэк-метал группы Silencer. Известна не столько своей музыкой, сколько историями вокруг участников группы. Ходит куча слухов, начиная с того, что вокалист группы ради фотосессии пришил себе к рукам свиные копыта и порезал себя, чтобы смотреться в кадре более эффектно, заканчивая историями о том, что он попал в дурку, потом сбежал оттуда и напал на людей с топором или вообще роскомнадзорнулся. Ну и много разных слухов про остальных участников группы.
Узнал про эту группу лет в 15, тогда подобные истории сильно врезались в сознание.
Ну и само собой ничего из этого не подтверждалось ред.

Ответить
2
Forrest_Dumb

Мне эта группа запомнилась одним клипом.

Ответить
1
Владислав Васильев

Точно, нарезка из фильма Begotten (Порождённый), если не ошибаюсь. Я видел один клип, но на другой их трек

Ответить
1
Символический лолипоп

Наверное самая стремная история в моей жизни была связана с куда более обыденными вещами. Когда я работал на Ямале в сотне километров от ближайшего жилья, то провалился под лёд в болото в мороз. Как оказалось болота плохо замерзают даже в сильные морозы из-за экзотермической реакции разлагающейся органики. Был страх получить обморожение, но по счастью в таких ситуациях приходит на ум смекалка. ред.

Ответить
2
Символический лолипоп

А, ну ещё был случай, как я один столкнулся в ставропольских степях с волками, но по счастью они решили меня не кушать.

Ответить
1
Виталий Лановой

Помню меня очень раздражали копипасты в вк по типу: "Простите меня, я сам попался. Но если ты не разошлешь это сообщение 10 твоим друзьям, твоя мама умрет в течение двух часов" Это было не страшно просто тупо и мерзко.

Ответить
2
Символический лолипоп

Честно Рома, даже не знаю, всё самое страшное что со мной было произошло в реальности

Ответить
1
Символический лолипоп

тебя уже разбанили, не трясись

Ответить
3
Символический лолипоп

как думаешь, если я буду писать
@говнохранитель1 требуется твое мнение, меня за это забанят?

Ответить
0
Символический лолипоп

Я думаю, что тебя в любом случае забанят, чтобы ты там не писал)

Ответить
0
Символический лолипоп

в интернетике я в основном гыгыкаю и никогда не рвусь

Ответить
1
Roman Persianinov

А что было то?

Ответить
0
Символический лолипоп

например сны. Мне раньше очень часто снились сны когда у меня выпадают зубы. Прям разом. Для меня это стршно потому что
1) это пиздец нахуй как дорого
2) это нужно делать сразу
3) какого хуя

Обычно, со временем, приобретя опыт, я прямо во сне говорил себе что это всё хуйня, и уже не раз так было, после чего просыпался с чувством победителя.
Вот так вот, я нагнул свое подсознание раком и больше кошмары меня не беспокоят.

Ответить
1
Владислав Васильев

Сны норм тема, какой-то период времени просыпался от ужаса, потому что мне казалось, что по мне ползают какие-то жуки, от этого ощущения невозможно было избавиться, оно будто бы на физическом уровне было и сохранялось даже если я одеяло с себя скидывал или свет включал

Ответить
1
Мистер Андерсон

всё самое страшное что со мной было произошло в реальности

например сны

Ответить
0
Символический лолипоп

Слушай, ну ссал я в кровать по-настоящему

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0
Мэксиканский тушкан

У меня закончились криповые тексты и видео, после того как Куплинов систематически обесценивает хорор и переводит его в статус комедии, заставляя безудержно ржать местами.

Крипота это то, что происходит сейчас в мире и у нас в частности.

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1
Николай Евстратов

Кстати да. После активного чтения Новой газеты стал невосприимчив к крипоте из интернетов. Сорри за душный коммент((

Ответить
1
Николай Евстратов

Не считая уже сформированных страхов из детства(( Например, зеленой комнаты. ред.

Ответить
0
Forrest_Dumb

Меня эти два текста будоражат, хотя они и не про интернеты:
https://mrakopedia.net/wiki/Пойдем_в_подвал_(Пентакль)
https://mrakopedia.net/wiki/А_у_мамы_крыльев_нет

Ответить
1
Николай Евстратов

Помню пугала паста про фотографию девушки с большим ртом и глазами. Сама история была банальная, но картинка страшная. Не могу ее найти(

Ответить
1
Suspekt

Ужастик вам не хватает?
Ну такое: тебе три года, ты любопытный веселый ребенок, много улыбаешься, вся жизнь впереди. Но вот твоя мать закрывает тебя в квартире и уходит на неделю бухать, оставив тебя без еды, воды. Впереди у тебя несколько дней мучительного непонимания и боли. Не страшно?

Откуда у вас еще желание ужасаться. Новости из РФ откроешь - волосы шевелятся. Какой смысл искать ужасы, если живешь уже в аду?

Вам 40гб ужас интернет историй недавно выложили. Не хватило? Ад здесь и давно был тут. И придумывать ничего не нужно. ред.

Ответить
–3
Символический лолипоп

Кто мне тут конкуренцию в духоте устраивать собрался? Даже не пытайся.

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1
Marhal_New _Arleana

Заводной мандарин

Заводной мандарин
Узники китайских лагерей рассказывают про будущее
les.media
Ответить
0
Александр Белов

Однажды в чёрный-чёрный день, называемый чёрной пятницей, некий пользователь написал очень-очень страшный комментарий на ТЖ, как вдруг в ветку зашёл страшный-страшный модератор называемый Вахтёром с чёрной-чёрной душою и внешностью. После этого комментариев того пользователя больше никто не видел.

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0
Символический лолипоп

Есть очень страшная сказка про маленькую девочку и монстра Зоебану, который травил эту девочку и довёл до безумия

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

История про Слендермена наверно

Ответить
0
Андрей

история что вычислили по ip

Ответить
0
Андрей Охапкин

Про бухту Кэндл норм история, я даже верил в детстве

Ответить
0
Алексей Егоров

Однажды одмены ТЖ сделали темную тему и у них отвалилась жопа.

Ответить
0
Символический лолипоп

Байки дедушки-следователя
Могилы в лесу
Премия Сахарова Алексею Навальному

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0
Ваня Чилипиздрик

Это скорее оффтоп, потому что не относится к какой-то легендарной крипоте из сети, просто поделюсь.

На меня всегда нагоняли жуть истории про то, как нечто прикидывается близким, очень знакомым человеком, и в итоге ты не можешь определить, кто из них настоящий, не знаешь, что делать. Понятное дело, это архетипический сюжет, но мой личный страх растёт из детства: вроде бы была такая серия про двух сестёр в «Боишься ли ты темноты?» или «Байках из склепа».

Ну вот вроде таких:

Отец заходит к ребёнку в комнату поцеловать его перед сном, а тот говорит ему:
— Папа, под моей кроватью прячется какой-то монстр. Мне страшно.
— Ну что ты, не бойся, я сейчас сам проверю и прогоню его.
Отец опускается на колени, заглядывает под кровать — и видит там своего напуганного сына, который дрожащим голосом шепчет:
— Папа, там кто-то другой в моей кровати.

***
Ночью, возвращаясь в свою комнату из туалета, я вдруг услышал с первого этажа голос мамы:
— Хорошо, что ты проснулся! Спустись, пожалуйста, мне нужна твоя помощь.
Я почти уже был внизу, как вдруг за моей спиной скрипнула половица, и я, обернувшись, увидел на верхней ступеньке маму, которая в ужасе проговорила:
— Не ходи туда! Я тоже это слышала!

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0
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