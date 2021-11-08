Слепота и удушье в Токио: история «Аум Синрикё» — секты для элиты, устроившей зариновую атаку в метро Статьи редакции
Адепты культа, популярного и в России, покушались на людей с химическим оружием и обрекли многих на вечные проблемы со здоровьем.
20 марта 1995 года. Метро Токио. На станции Кита Сэндзю в первый вагон поезда заходит мужчина средних лет — в медицинской маске, со стопкой газет и зонтом. Он ничем не выделяется из толпы: разве что немного нервничает и чуть дольше, чем принято правилами приличия, разглядывает женщин и детей в вагоне.
Пригладив редеющие волосы, токиец садится на свободное место. Когда поезд приближается к станции Син-Отяномидзу, мужчина достаёт пакеты с неизвестным содержимым, которые маскировал газетами, опускает их на пол и прокалывает зонтом. На остановке он выходит из поезда и встречается на перроне с бритоголовым японцем: вместе они садятся в машину и уезжают.
Эти двое — 49-летний врач Икуо Хаяси и 31-летний водитель Томомицу Ниими. В пакетах, которые проколол Хаяси, находился зарин — опасное отравляющее вещество. Пока мужчины едут в подпольную квартиру, в метро происходит катастрофа: на станции Касумигасэки два работника пытаются уничтожить пакет и погибают, сотни людей задыхаются и теряют зрение.
Хаяси и Ниими — не единственные преступники: восемь человек привезли пакеты с зарином на другие станции метро. В атаке погибло 13 токийцев, тысячи людей получили отравления различной степени тяжести и серьёзные проблемы со здоровьем на всю жизнь. Отравляющее вещество распылили члены популярной тогда секты «Аум Синрикё»* — и вот, кто они такие.
Полуслепой японец создаёт популярную секту — для учёной элиты и «технофриков»
История «Аум Синрикё» начинается с её основателя и лидера — Сёко Асахары, за 30 лет превратившегося из практически слепого ребёнка из бедной многодетной семьи в «Духа Истины» и «нового Христа» с тысячами последователей со всего мира.
Сёко — тогда его звали Тидзуо Мацумото — родился в марте 1955 года и по началу проживал не самую выдающуюся жизнь. Он учился в школе для детей с ослабленным зрением, где издевался над одноклассниками и брал деньги с полностью слепых студентов. Не поступив в Токийский университет, Мацумото основал клинику иглоукалывания, которую вскоре покинул после драки.
Тидзуо пробовал продавать нелицензированные китайские лекарства, но закрыл аптеку после штрафа в 200 тысяч иен. Тогда японец встал на путь духовных исканий: занимался йогой, изучал различные практики и путешествовал по Гималаям в поисках просветления.
В 1984 году Мацумото сменил имя и создал религиозную группу «Аум синсен-но-кай». Тут дела пошли хорошо: к середине 80-х организация имела более трёх тысяч последователей, и с 1985 года Асахара начал продвигать себя как святого человека. Сёко называл себя «агнцем Божиим» и «токийским Христом», заявлял, что пришёл взять грехи человечества и наделить своих последователей духовной силой.
В 1987 году Асахара переименовал организацию в «Аум Синрикё». Секта представляла из себя государство в государстве — со своими министерствами «финансов», «строительства» и «науки и техники». Члены «Аума» верили в конец света, и их «кабинет министров» должен был заменить японскую власть на время апокалипсиса.
Учение Асахары совмещало в себе элементы буддизма, индуизма, даосизма и христианства, а также идей Нострадамуса и Айзека Азимова. Сектанты стремились «слиться» с Богом через достижение «самади» — нечто вроде «нирваны» в буддизме.
«Аум Синрикё» славилась странными ритуалами: например, адепты пили воду из своей ванны и носили специальные уборы, чтобы «синхронизировать» деятельность мозга с мыслями лидера. По данным «Би-би-си», один из сторонников «Аума» заплатил более 8100 долларов за «кровавое посвящение», на котором он выпил то, что, как говорили, было кровью Сёко Асахары.
В августе 1989 года «Аум Синрикё» зарегистрировали в Японии в качестве религиозной организации. Популярность секты росла: в неё вступали тысячи людей, значительную часть которых составляли молодые студенты из элитных университетов. Многие адепты учились на естественнонаучных или технических специальностях и были технофриками — проводящими всё свободное время в интернете и собирающими всевозможные данные.
Похожая судьба и у Икуо Хаяси — он окончил медицинский университет элитного токийского университета Кэйо, стажировался в Америке и был хорошим нейрохирургом. В секту он пришёл после автокатастрофы, в которой заснул за рулём и врезался в машину с женщиной и девятилетней девочкой. Хаяси сильно из-за этого переживал, дарил пострадавшим подарки, а через несколько месяцев вступил в «Аум Синрикё».
По мнению журналиста Сёко Эгавы, следившего за культом несколько лет, сектанты жили в воображаемом мире — «мультяшной версии реальности», которую им и продавал Сёко Асахара. Члены «Аум Синрикё» рассказывали в рекламе, что научились телепатии и левитации, и предлагали научить этому новоприбывших.
В интервью Харуки Мураками для книги «Край обетованный» многие адепты культа рассказывали, что пришли в него для успокоения или исправления собственной жизни.
«Аум Синрикё» занималась не только «духовной» деятельностью, но и пыталась «продвинуться» в политике и бизнесе. В 1990 году Сёко Асахара и 24 члена секты пытались баллотироваться в парламент Японии, а в 1993-м — открыли в Токио и Осаке магазины по продаже персональных компьютеров.
Секта обрастает скандалами: из неё невозможно выйти, а её последователи экспериментируют с опасными веществами
Вместе с ростом популярности увеличивалось и число скандалов вокруг «Аум Синрикё». Уже в конце 1980-х всё громче становились разговоры об обмане новобранцев, принуждении жертвовать деньги и даже убийствах членов секты, желавшего из него выйти.
Иск против организации пытался подать 33-летний адвокат Цуцуми Сакамото, создавший ассоциацию пострадавших от «Аум». Но в ноябре 1989 года он вместе с женой и ребёнком пропал прямо из своего дома в Йокохаме. Обстоятельства его исчезновения, а точнее гибели выяснились только спустя шесть лет: члены секты задушили юриста, а его близким вкололи инъекции хлорида калия.
С 1993 года «Аум Синрикё» разрабатывала и испытывала различные отравляющие газы. В июле члены секты распылили с крыши штаб-квартиры в Токио жидкость, содержащую споры Bacillus anthracis — возбудителя сибирской язвы. Власти зафиксировали несколько жалоб местных жителей на неприятные запахи, но заражений вирусом не выявили.
Следующим летом адепты «Аум Синрикё» распылили с помощью переоборудованного грузовика-рефрижератора в Мацумото зарин — погибло восемь человек, еще 500 получили увечья. Целью сектантов были судьи, разбиравшие земельный спор в отношении организации.
В декабре 1994 и январе 1995 года адепты культа совершили несколько покушений с помощью VX — сильного отравляющего вещества. 28-летний мужчина, которого Асахара заподозрил в предательстве, стал первой зарегистрированной жертвой яда в мире. В декабре 1994 года на него напали на улице: брызнули VX на шею. Японец пробежал за нападавшими около 100 метров, после чего упал и впал в кому, из которой так и не вышел.
Члены «Аум» совершают теракт в метро — в утренний час пик они распыляют зарин
Убийства и покушения 1994 и 1995 годов стали репетициями масштабной атаки на метро в Токио. С какой целью сектанты устроили теракт, точно неизвестно, но есть несколько версий. Первая — члены «Аум» ожидали скорый конец света и хотели спасти души грешников, не состоящих в организации. Сделать это можно было только убив их, что понималось как «вознесение обречённой души мира сего на более высокую духовную ступень».
По версии прокуратуры, скандалы с таинственными убийствами и отравлениями, раз за разом возникающими вокруг секты, привели к тому, что к «Аум Синрикё» начали присматриваться. Поэтому адепты культа решили «посеять хаос в Токио» и так отвлечь внимание полиции от организации.
Утром 20 марта пять сектантов сели на пять поездов на разных линиях метро. К 8:15 все рейсы прибыли на станцию Касумигасэки, где находилась штаб-квартира парламента Японии. Из проткнутых пакетов зарин моментально распространился по вагонам и станциям, отравив пассажиров и работников метро. По описаниям очевидцев, люди чувствовали тошноту, головокружения и острую резь в глазах, некоторые — падали без сил.
В день атаки в больницы Токио госпитализировали около шести тысяч пострадавших. Многие горожане не обратили внимание на плохое самочувствие и пошли на работу — они обратились к врачам уже позднее. 58-летний Синтаро Комада рассказывал в интервью, что в госпитале не знали, что делать с тем, что «его глаза не видят».
«Пришли ещё несколько человек с теми же симптомами, по телевизору показывали масштабы поражения. И больница наконец-то сообразила, что ситуация — внештатная. Диваны превратили в подобие кроватей, поставили капельницы. Вскоре им по факсу прислали указания по лечению», — сообщил японец Мураками в разговоре для книги «Подземка».
Газовая атака в токийском метро стала концом секты «Аум Синрикё» — в том виде, в котором она существовала тогда. Организаторов атаки выдал Икуо Хаяси — тот самый нейрохирург и террорист со станции Кита Сэндзю. Он передал следователям информацию о нападении и исполнителях, после чего полиция провела масштабные аресты членов секты.
Во время обысков полицейские обнаружили в штаб-квартире «Аум Синрикё» химическое и биологическое оружие — возбудители сибирской язвы, лихорадки Эбола и зарин. На суде Хаяси рассказал, что документацию отравляющего вещества сектанты купили у Олега Лобова — секретаря Совета Безопасности России. Об этом же заявил и шеф разведки «Аум Синрикё» Иосихиро Инуе. Сам Лобов это никак не комментировал.
Главный свидетель обвинения — Хаяси — взял на себя ответственность за нападение, отметил, что «использовал навыки врача, чтобы причинить страдания», и заявил, что рассматривает смертную казнь как соответствующее наказание. Но за помощь следствию медика — единственного из ключевых фигурантов — приговорили к пожизненному заключению.
6 июля 2018 года в Токио казнили Сёко Асахару и шестерых руководителей «Аум Синрикё». Власти Японии заявили, что смертная казнь в этом случае «была неизбежна».
Секта отказывается от своего имени и поклонения Асахаре
10 октября 1995 года Аум Синрикё лишили официального статуса религиозной организации, в начале 1996 года секта объявила себя банкротом. После ареста и суда группа преобразовалась — изменила название на «Алеф», отказалась от поклонения Сёко Асахаре и извинилась перед жертвами зариновой атаки.
В Японии организация не запрещена, но её деятельность контролирует полиция — каждые три месяца секта обязана отчитываться о своей деятельности и в любое время впускать полицейских на свои объекты. Теракт не отвратил людей от секты — она продолжила ежегодно привлекать новых адептов и после зариновой атаки в метро: по данным полиции, в ноябре 2011 года в «Алефе» состояло более тысячи человек.
Во время обысков в марте 2000 года полицейские обнаружили, что секта продолжает сотрудничать с десятками компаний и государственных учреждений — в качестве субподрядчика. Программисты «Алефа» разработали программное обеспечение для почти 90 заказчиков, среди которых оказались министерства страны, включая управления национальной обороны.
С ноября 2001 года «Алеф», владеющий 13 компьютерными фирмами, официально возобновил производство программного обеспечения. Представители организации объяснили это необходимостью заработка для возмещения ущерба жертвам газовой атаки в метро.
В России «Аум Синрикё» была сверхпопулярной: её показывали по ТВ, а с лидером встречался Лужков
В России параллельно с Японией до теракта действовало несколько центров «Аум Синрикё» — религия пользовалась огромной популярностью у людей. По данным «Коммерсанта», к 1995 году в секте состояло в восемь раз больше последователей, чем в Японии — то есть около 50 тысяч человек.
Организация внимательно относилась к столь лояльной аудитории: весной 1992 года Сёко Асахара посетил Россию, где встретился с мэром Москвы Юрием Лужковым, религиозными деятелями и прочитал лекции в МГУ, МИФИ, МГТУ имени Баумана и МГИМО. Не забывала секта и привлекать новых членов: на радиостанции «Маяк» и телеканале «2x2» у «Аум Синрикё» регулярно выходили передачи.
Против организации в России пытались бороться и до теракта в метро: в 1994 году «Московский Комитет по спасению молодёжи от псевдорелигий и тоталитарных сект» подал иск против телеканала «2x2», радиостанции «Маяк» и «Аум Синрикё» с требованием прекратить трансляцию проповедей и оплатить лечение участников группы. Истцы представили в суд заключение института психиатрии Минздрава, врачи которого обследовали 11 человек из последовали Сёко Асахары.
Дело сдвинулось только после теракта в Токио: в апреле 1995 года Останкинский межмуниципальный суд принял решение о ликвидации московского представительства «Аум Синрикё» в России. Признание секты террористической организацией и полный запрет произошли только через 11 лет — в феврале 2016 года такое решение принял Верховный суд.
В новейшей истории в России прошло несколько процессов над сторонниками «Аум». В 2002 году во Владивостоке осудили членов секты, которые с помощью терактов в Токио и Аомори намеревались добиться от японского правительства освобождения Асахары. Получив деньги от японцев, трое россиян закупили вооружение и боеприпасы, а после планировали добраться до Японии на катере. Сектантов задержала ФСБ.
В ноябре 2020 года суд в России назначил 15 лет колонии строгого режима Михаилу Устьянцеву (псевдоним Минору Кавагучи) — одному из лидеров российской ячейки «Аум Синрикё». По данным следствия, он распространял сектантскую доктрину, привлекая сторонников, готовых регулярно вносить взносы и пожертвования «для очистки кармы».
Сам Устьянцев в последнем слове просил суд его оправдать, утверждая, что только возил продукты и готовил еду людям, занимающимся йогой.
*Организация «Аум Синрикё» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.