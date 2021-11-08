Адепты культа, популярного и в России, покушались на людей с химическим оружием и обрекли многих на вечные проблемы со здоровьем.

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Пострадавшие в зариновой атаке в токийском метро Фото Getty

20 марта 1995 года. Метро Токио. На станции Кита Сэндзю в первый вагон поезда заходит мужчина средних лет — в медицинской маске, со стопкой газет и зонтом. Он ничем не выделяется из толпы: разве что немного нервничает и чуть дольше, чем принято правилами приличия, разглядывает женщин и детей в вагоне.

Пригладив редеющие волосы, токиец садится на свободное место. Когда поезд приближается к станции Син-Отяномидзу, мужчина достаёт пакеты с неизвестным содержимым, которые маскировал газетами, опускает их на пол и прокалывает зонтом. На остановке он выходит из поезда и встречается на перроне с бритоголовым японцем: вместе они садятся в машину и уезжают.

Эти двое — 49-летний врач Икуо Хаяси и 31-летний водитель Томомицу Ниими. В пакетах, которые проколол Хаяси, находился зарин — опасное отравляющее вещество. Пока мужчины едут в подпольную квартиру, в метро происходит катастрофа: на станции Касумигасэки два работника пытаются уничтожить пакет и погибают, сотни людей задыхаются и теряют зрение.

Хаяси и Ниими — не единственные преступники: восемь человек привезли пакеты с зарином на другие станции метро. В атаке погибло 13 токийцев, тысячи людей получили отравления различной степени тяжести и серьёзные проблемы со здоровьем на всю жизнь. Отравляющее вещество распылили члены популярной тогда секты «Аум Синрикё»* — и вот, кто они такие.

Полуслепой японец создаёт популярную секту — для учёной элиты и «технофриков»

История «Аум Синрикё» начинается с её основателя и лидера — Сёко Асахары, за 30 лет превратившегося из практически слепого ребёнка из бедной многодетной семьи в «Духа Истины» и «нового Христа» с тысячами последователей со всего мира.

Сёко — тогда его звали Тидзуо Мацумото — родился в марте 1955 года и по началу проживал не самую выдающуюся жизнь. Он учился в школе для детей с ослабленным зрением, где издевался над одноклассниками и брал деньги с полностью слепых студентов. Не поступив в Токийский университет, Мацумото основал клинику иглоукалывания, которую вскоре покинул после драки.

Сёко Асахара Фото Getty

Тидзуо пробовал продавать нелицензированные китайские лекарства, но закрыл аптеку после штрафа в 200 тысяч иен. Тогда японец встал на путь духовных исканий: занимался йогой, изучал различные практики и путешествовал по Гималаям в поисках просветления.

В 1984 году Мацумото сменил имя и создал религиозную группу «Аум синсен-но-кай». Тут дела пошли хорошо: к середине 80-х организация имела более трёх тысяч последователей, и с 1985 года Асахара начал продвигать себя как святого человека. Сёко называл себя «агнцем Божиим» и «токийским Христом», заявлял, что пришёл взять грехи человечества и наделить своих последователей духовной силой.

Сёко Асахара (третий справа) с последователями Фото РИА «Новости»

В 1987 году Асахара переименовал организацию в «Аум Синрикё». Секта представляла из себя государство в государстве — со своими министерствами «финансов», «строительства» и «науки и техники». Члены «Аума» верили в конец света, и их «кабинет министров» должен был заменить японскую власть на время апокалипсиса.

Учение Асахары совмещало в себе элементы буддизма, индуизма, даосизма и христианства, а также идей Нострадамуса и Айзека Азимова. Сектанты стремились «слиться» с Богом через достижение «самади» — нечто вроде «нирваны» в буддизме.

«Аум Синрикё» славилась странными ритуалами: например, адепты пили воду из своей ванны и носили специальные уборы, чтобы «синхронизировать» деятельность мозга с мыслями лидера. По данным «Би-би-си», один из сторонников «Аума» заплатил более 8100 долларов за «кровавое посвящение», на котором он выпил то, что, как говорили, было кровью Сёко Асахары.

Сёко Асахара выступает перед своими последователями Фото Getty

В августе 1989 года «Аум Синрикё» зарегистрировали в Японии в качестве религиозной организации. Популярность секты росла: в неё вступали тысячи людей, значительную часть которых составляли молодые студенты из элитных университетов. Многие адепты учились на естественнонаучных или технических специальностях и были технофриками — проводящими всё свободное время в интернете и собирающими всевозможные данные.

Такими были 28-летний Сейте Эндо, занимавшийся в Киотском университете экспериментами по генной инженерии. Или — 24-летний Масами Цучия, аспирант Университета Цукубы, изучавший органическую химию. Или — 26-летний Фумихиро Джою, уволившийся из национального агентства космических разработок Японии. «Эта работа несовместима с моими интересами, связанными с йогой», — рассказывал он.

Похожая судьба и у Икуо Хаяси — он окончил медицинский университет элитного токийского университета Кэйо, стажировался в Америке и был хорошим нейрохирургом. В секту он пришёл после автокатастрофы, в которой заснул за рулём и врезался в машину с женщиной и девятилетней девочкой. Хаяси сильно из-за этого переживал, дарил пострадавшим подарки, а через несколько месяцев вступил в «Аум Синрикё».

По мнению журналиста Сёко Эгавы, следившего за культом несколько лет, сектанты жили в воображаемом мире — «мультяшной версии реальности», которую им и продавал Сёко Асахара. Члены «Аум Синрикё» рассказывали в рекламе, что научились телепатии и левитации, и предлагали научить этому новоприбывших.

В интервью Харуки Мураками для книги «Край обетованный» многие адепты культа рассказывали, что пришли в него для успокоения или исправления собственной жизни.

«Аум» удалось ослабить такой психологический стресс и усилить за счёт этого возможности отдельной личности. Последователи «Аум» на 99 % видели в братстве именно это. Взгляд на духовные и физические явления. Способ усовершенствования жизни, решения проблем. А все эти разговоры об организации, апокалипсической философии – это выдумки средств массовой информации. Хироюки Кано член «Аум Синрикё» (в интервью Харуки Мураками)

«Аум Синрикё» занималась не только «духовной» деятельностью, но и пыталась «продвинуться» в политике и бизнесе. В 1990 году Сёко Асахара и 24 члена секты пытались баллотироваться в парламент Японии, а в 1993-м — открыли в Токио и Осаке магазины по продаже персональных компьютеров.

Секта обрастает скандалами: из неё невозможно выйти, а её последователи экспериментируют с опасными веществами

Вместе с ростом популярности увеличивалось и число скандалов вокруг «Аум Синрикё». Уже в конце 1980-х всё громче становились разговоры об обмане новобранцев, принуждении жертвовать деньги и даже убийствах членов секты, желавшего из него выйти.

Иск против организации пытался подать 33-летний адвокат Цуцуми Сакамото, создавший ассоциацию пострадавших от «Аум». Но в ноябре 1989 года он вместе с женой и ребёнком пропал прямо из своего дома в Йокохаме. Обстоятельства его исчезновения, а точнее гибели выяснились только спустя шесть лет: члены секты задушили юриста, а его близким вкололи инъекции хлорида калия.

Фото Getty

С 1993 года «Аум Синрикё» разрабатывала и испытывала различные отравляющие газы. В июле члены секты распылили с крыши штаб-квартиры в Токио жидкость, содержащую споры Bacillus anthracis — возбудителя сибирской язвы. Власти зафиксировали несколько жалоб местных жителей на неприятные запахи, но заражений вирусом не выявили.

Следующим летом адепты «Аум Синрикё» распылили с помощью переоборудованного грузовика-рефрижератора в Мацумото зарин — погибло восемь человек, еще 500 получили увечья. Целью сектантов были судьи, разбиравшие земельный спор в отношении организации.

В декабре 1994 и январе 1995 года адепты культа совершили несколько покушений с помощью VX — сильного отравляющего вещества. 28-летний мужчина, которого Асахара заподозрил в предательстве, стал первой зарегистрированной жертвой яда в мире. В декабре 1994 года на него напали на улице: брызнули VX на шею. Японец пробежал за нападавшими около 100 метров, после чего упал и впал в кому, из которой так и не вышел.

Члены «Аум» совершают теракт в метро — в утренний час пик они распыляют зарин

Убийства и покушения 1994 и 1995 годов стали репетициями масштабной атаки на метро в Токио. С какой целью сектанты устроили теракт, точно неизвестно, но есть несколько версий. Первая — члены «Аум» ожидали скорый конец света и хотели спасти души грешников, не состоящих в организации. Сделать это можно было только убив их, что понималось как «вознесение обречённой души мира сего на более высокую духовную ступень».

По версии прокуратуры, скандалы с таинственными убийствами и отравлениями, раз за разом возникающими вокруг секты, привели к тому, что к «Аум Синрикё» начали присматриваться. Поэтому адепты культа решили «посеять хаос в Токио» и так отвлечь внимание полиции от организации.

Зариновая атака в метро Токио Фото Kyodo

Утром 20 марта пять сектантов сели на пять поездов на разных линиях метро. К 8:15 все рейсы прибыли на станцию Касумигасэки, где находилась штаб-квартира парламента Японии. Из проткнутых пакетов зарин моментально распространился по вагонам и станциям, отравив пассажиров и работников метро. По описаниям очевидцев, люди чувствовали тошноту, головокружения и острую резь в глазах, некоторые — падали без сил.

Когда я [...] вышла на улицу и огляделась, вокруг царило то, что уместнее всего описать словом «ад». На земле лежало трое людей с зажатыми в зубах ложками. Было ещё шестеро работников метро — все они сидели на клумбе и, обхватив головы руками, рыдали. На выходе из станции причитала женщина. Киёка Идзуми пострадавшая в зариновой атаке (из интервью Харуки Мураками для книги «Подземка»)

В день атаки в больницы Токио госпитализировали около шести тысяч пострадавших. Многие горожане не обратили внимание на плохое самочувствие и пошли на работу — они обратились к врачам уже позднее. 58-летний Синтаро Комада рассказывал в интервью, что в госпитале не знали, что делать с тем, что «его глаза не видят».

«Пришли ещё несколько человек с теми же симптомами, по телевизору показывали масштабы поражения. И больница наконец-то сообразила, что ситуация — внештатная. Диваны превратили в подобие кроватей, поставили капельницы. Вскоре им по факсу прислали указания по лечению», — сообщил японец Мураками в разговоре для книги «Подземка».

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Газовая атака в токийском метро стала концом секты «Аум Синрикё» — в том виде, в котором она существовала тогда. Организаторов атаки выдал Икуо Хаяси — тот самый нейрохирург и террорист со станции Кита Сэндзю. Он передал следователям информацию о нападении и исполнителях, после чего полиция провела масштабные аресты членов секты.

Во время обысков полицейские обнаружили в штаб-квартире «Аум Синрикё» химическое и биологическое оружие — возбудители сибирской язвы, лихорадки Эбола и зарин. На суде Хаяси рассказал, что документацию отравляющего вещества сектанты купили у Олега Лобова — секретаря Совета Безопасности России. Об этом же заявил и шеф разведки «Аум Синрикё» Иосихиро Инуе. Сам Лобов это никак не комментировал.

Сёко Асахара и Йосихиро Инуе Фото Getty

Главный свидетель обвинения — Хаяси — взял на себя ответственность за нападение, отметил, что «использовал навыки врача, чтобы причинить страдания», и заявил, что рассматривает смертную казнь как соответствующее наказание. Но за помощь следствию медика — единственного из ключевых фигурантов — приговорили к пожизненному заключению.

После ареста у меня были разные душевные терзания, но в итоге я понял, что Асахара – не учитель, а его учение – большое заблуждение, но никак не религия. Икуо Хаяси член «Аум Синрикё»

6 июля 2018 года в Токио казнили Сёко Асахару и шестерых руководителей «Аум Синрикё». Власти Японии заявили, что смертная казнь в этом случае «была неизбежна».

В «Аум Синрикё» собралось немало выдающихся людей, но они в итоге скатились до группового терроризма. Видимо, это говорит о слабости личности. Однако спросите меня: ну а ты что, сильный? Боюсь, ответа не дам. Мицуо Арина пострадавший в теракте (отрывок из книги «Подземка»)

Секта отказывается от своего имени и поклонения Асахаре

10 октября 1995 года Аум Синрикё лишили официального статуса религиозной организации, в начале 1996 года секта объявила себя банкротом. После ареста и суда группа преобразовалась — изменила название на «Алеф», отказалась от поклонения Сёко Асахаре и извинилась перед жертвами зариновой атаки.

Фото AP

В Японии организация не запрещена, но её деятельность контролирует полиция — каждые три месяца секта обязана отчитываться о своей деятельности и в любое время впускать полицейских на свои объекты. Теракт не отвратил людей от секты — она продолжила ежегодно привлекать новых адептов и после зариновой атаки в метро: по данным полиции, в ноябре 2011 года в «Алефе» состояло более тысячи человек.

Во время обысков в марте 2000 года полицейские обнаружили, что секта продолжает сотрудничать с десятками компаний и государственных учреждений — в качестве субподрядчика. Программисты «Алефа» разработали программное обеспечение для почти 90 заказчиков, среди которых оказались министерства страны, включая управления национальной обороны.

С ноября 2001 года «Алеф», владеющий 13 компьютерными фирмами, официально возобновил производство программного обеспечения. Представители организации объяснили это необходимостью заработка для возмещения ущерба жертвам газовой атаки в метро.

В России «Аум Синрикё» была сверхпопулярной: её показывали по ТВ, а с лидером встречался Лужков

В России параллельно с Японией до теракта действовало несколько центров «Аум Синрикё» — религия пользовалась огромной популярностью у людей. По данным «Коммерсанта», к 1995 году в секте состояло в восемь раз больше последователей, чем в Японии — то есть около 50 тысяч человек.

Организация внимательно относилась к столь лояльной аудитории: весной 1992 года Сёко Асахара посетил Россию, где встретился с мэром Москвы Юрием Лужковым, религиозными деятелями и прочитал лекции в МГУ, МИФИ, МГТУ имени Баумана и МГИМО. Не забывала секта и привлекать новых членов: на радиостанции «Маяк» и телеканале «2x2» у «Аум Синрикё» регулярно выходили передачи.

Сёко Асахара и Юрий Лужков в Москве

Против организации в России пытались бороться и до теракта в метро: в 1994 году «Московский Комитет по спасению молодёжи от псевдорелигий и тоталитарных сект» подал иск против телеканала «2x2», радиостанции «Маяк» и «Аум Синрикё» с требованием прекратить трансляцию проповедей и оплатить лечение участников группы. Истцы представили в суд заключение института психиатрии Минздрава, врачи которого обследовали 11 человек из последовали Сёко Асахары.

По данным медиков, из-за недоедания и недосыпания адепты секты постоянно находились в полугипнотическом состоянии, имели подавленную волю и травмированную психику. Некоторые страдали импотенцией и истощением.



Дело сдвинулось только после теракта в Токио: в апреле 1995 года Останкинский межмуниципальный суд принял решение о ликвидации московского представительства «Аум Синрикё» в России. Признание секты террористической организацией и полный запрет произошли только через 11 лет — в феврале 2016 года такое решение принял Верховный суд.

В новейшей истории в России прошло несколько процессов над сторонниками «Аум». В 2002 году во Владивостоке осудили членов секты, которые с помощью терактов в Токио и Аомори намеревались добиться от японского правительства освобождения Асахары. Получив деньги от японцев, трое россиян закупили вооружение и боеприпасы, а после планировали добраться до Японии на катере. Сектантов задержала ФСБ.

Групповая медитация сторонников «Аум Синрикё» в Москве Фото Vida Press

В ноябре 2020 года суд в России назначил 15 лет колонии строгого режима Михаилу Устьянцеву (псевдоним Минору Кавагучи) — одному из лидеров российской ячейки «Аум Синрикё». По данным следствия, он распространял сектантскую доктрину, привлекая сторонников, готовых регулярно вносить взносы и пожертвования «для очистки кармы».

Сам Устьянцев в последнем слове просил суд его оправдать, утверждая, что только возил продукты и готовил еду людям, занимающимся йогой.