«Кто знает, как ваши предки попали в историю»: какие открытия делают генеалоги с помощью технологий и зачем им Big Data Статьи редакции
Узнать, что ваш прапрадед занимался колдовством и продавал односельчанам зелья уже можно в пару кликов — генеалоги рассказывают, что для этого пришлось сделать.
Развитие технологий совершенствует и упрощает изучение многих сфер жизни. Это касается и генеалогии — науки, собирающей и систематизирующей сведения о происхождении, преемстве и родстве семей. Чтобы получить информацию о предках, можно обратиться к генеалогам или зайти на специальные сервисы — например, FamilySearch, hryc.by или Familio.
Поиски предков чреваты и неприятными сюрпризами: например, американка Кэти Гиллкрист выяснила, что её отец — разыскиваемый ФБР преступник, убивший пятерых человек. Случались и обратные истории: насильника Джареда Вона полиция нашла и арестовала после того, как он внёс свои данные на генеалогический сайт.
Как изменилась генеалогия в современном мире, какие технологии используют историки, а также как Big Data помогает найти родственников, TJ рассказали сотрудники генеалогического стартапа Familio Александр Воробьёв и Денис Самойлов.
Что за наука генеалогия и чем занимаются современные генеалоги
Денис Самойлов: Для большинства генеалогия — это хобби, позволяющее узнать историю своей семьи и факты, которые по тем или иным причинам не дошли до тебя устно. Для историков это ещё прикладное измерение исторической науки.
Александр Воробьев: Главным образом работа генеалога состоит из просмотра сотен и тысяч рукописных документов: метрических книг (книг для записи актов гражданского состояния — прим. TJ), ревизских сказок (результатов подушных переписей — прим.TJ) и исповедных ведомостей (списков прихожан храмов — прим. TJ).
При этом учёный должен найти, какие документы смотреть по архивным описям и где перечислены документы каждого фонда. Раньше поиск выглядел так: человек приходил в архив, брал на полке бумажные описи, а потом заказывал нужные дела. Иногда ты договаривался с кем-то о поисках истории конкретной семьи, но человек посещал архив, а после говорил: «Ничего нет».
Проверить, посмотрел ли специалист всё, было практически невозможно. Со временем ситуация изменилась: архивы стали публиковать описи онлайн, многое стали выкладывать пользователи на форумах. Теперь к работе можно готовиться заранее и составлять задания, опираясь на то, что ты выяснил, и проверять, насколько полно просматривались документы.
Как технологии помогают генеалогии и какие истории можно найти с их помощью
Д.С.: Новые технологии начинают применяться в генеалогии довольно быстро всё-таки это прикладная наука. За последние годы вполне доступным способом исследования своей родословной стала генетическая генеалогия. Она полезна тем, что позволяет уточнить и расширить сведения, которые добываются из архивных источников. Отправляешь в пробирке немного слюны в лабораторию в Москве, а через месяц получаешь результаты.
Все генеалоги так или иначе занимаются накоплением и систематизацией информации: кто-то выписывает сведения из архивных дел в специальную тетрадь, кто-то забивает всё в Exсel, кто-то выкладывает свои находки в интернет. [Справиться с такими объёмами помогают] базы данных. Теперь уже сложно обходиться без них: семейное древо разрастается вглубь веков значительно быстрее, чем ты успеваешь запомнить все детали.
Когда я писал магистерскую диссертацию про крестьян-отходников (тех, кто уходил с постоянного места жительства на заработки — прим. TJ) Вологодского уезда, то прогнал через программу распознавания текста все имеющиеся дореволюционные газеты — и получил массив примерно в 100 годовых подшивок. Уже по ним я «прогнал» все поисковые запросы, которые могли мне пригодиться для работы и нашёл много того, что пропустил бы вручную.
Ради интереса я «забил» и запросы, касавшиеся меня и моих друзей. Мои предки оказались не замечены в чём-то интересном: встречались, конечно, упоминания в списках избирателей — это прикольно, но ничего особенного. А вот когда я «прогнал» фамилию друга с очень редкой фамилией Пеструхин, то наткнулся на замечательную историю.
Наибольшие препятствия, с которым встречаются генеалоги при создании баз данных, — административные. В большинстве российских архивов установлены существенные ограничения на копирование, а самостоятельная фотосъемка стоит дорого. Кроме того, во многих местах регламентируется даже количество фотографий, которые ты можешь сделать за один визит.
Способы систематизации информации тоже активно развиваются. Составить генеалогическое древо можно с помощью специальных программ и мобильных приложений. Самые известные — «Древо жизни», Family Tree Builder и MacFamilyTree. Подобный инструмент мы разрабатываем сейчас и в Familio.
Куда движутся технологии и какие программы особенно ждут генеалоги
Д.С.: Наш сервис Familio объединяет описи разных архивов в единую поисковую систему с привязкой к населённым пунктам. Это открывает новый уровень возможностей — пользователь может найти документы по своему родственнику или населенному пункту, где он жил, в любом из архивов, которые уже есть в системе.
А.В.: Мы движемся к системе «мэтчей» — автоматических поисков совпадений. Работать это будет так: если в источнике упоминается интересующая вас деревня или персона, которую вы добавили на сайт, то система предложит вам добавить эту информацию. По мере индексации архивных документов будет возможно и автоматически добавлять к своей родословной и целые поколения.
Д.С.: Программы для распознавания текста с изображений сейчас работают на довольно приличном уровне, хоть для этого и требуется скан хорошего разрешения с печатным текстом. Но технологии приближаются к тому, чтобы с помощью нейросетей сделать распознаваемым и рукописный текст. Для генеалогии это станет существенным шагом вперёд в деле использования Big Data, поскольку сейчас из рукописных документов создавать базы данных возможно только вручную.
Зачем нужна массовая оцифровка источников и причём тут Big Data
Д.С.: Жизнь исследователя, к сожалению, значительно короче километров архивных полок, поэтому приходится ограничивать рамки поиска. К примеру, в государственном историческом архиве в Петербурге их длины хватит, чтобы обогнуть КАД (Кольцевую автомобильную дорогу — прим. TJ).
Самые интересные вещи обнаруживаются там, где не ожидаешь их найти. Скажем, если вы исследуете жизнь предков-крестьян, то, скорее всего, вам удастся более-менее сносно изучить документы по известной деревне, но вот если предки уходили куда-нибудь на заработки — хорошо ещё, если известно куда именно — или приехали туда неизвестно откуда, то эту часть жизни документально исследовать будет сложнее. Единственный способ приоткрыть эту завесу — массовая оцифровка источников информации.
Быстрый поиск по большому массиву оцифрованных данных — это, пожалуй, самый очевидный аргумент в пользу цифровизации, но далеко не единственная возможность получения новой информации. Например, если вы будете искать в таком массиве что-то про деревню Кузьминская, то поиск сильно осложнится большим количеством деревень с таким же названием.
Если вы знаете историческое административно-территориальное деление, то это уже совсем другое дело. Запрос «Кузьминская» по всем архивным описям, доступным на Familio, выдает 1205 результатов, а если узнать волость и уезд, то два выводимых результата будут уже наверняка по делу. Наша работа заключается как раз в том, чтобы такие связи устанавливались автоматически.
Как собираются базы данных и в чём сложность работы
Д.С.: В Familio мы создали крупнейшую базу населённых пунктов Российской Империи — она состоит из более 200 тысяч записей, собранных в исторических реестрах. Это позволяет в 9 из 10 случаев найти страничку деревни, откуда родом ваши «прапра».
Сбор происходит так: сначала мы берём сканы исторических реестров населённых пунктов, распознаём текст и оформляем его в специальную таблицу. Потом добавляем новый справочник в сервис привязки — специальный ресурс, где можно устанавливать связи записей из старых справочников с существующими населёнными пунктами или, пользуясь старыми картами, восстанавливать местоположение исчезнувших деревень.
Пока мы работаем в основном с дореволюционными справочниками, поскольку большинство генеалогических запросов уходит именно в этот период, но планируем добавить слои и советских населённых пунктов. Каждый последующий слой добавлять проще, поскольку чем больше данных, тем больше населённых пунктов можно нанести на карту автоматически.
Как найти предков (онлайн и без регистрации)
Д.С.: Первым делом нужно опросить родственников — к сожалению, они, в отличие от документов, не вечны — и узнать все детали: где и когда родилась прабабушка, какие у неё имя, фамилия и отчество. С этой информацией можно начинать поиски — делать это без основных данных бесполезно.
На следующем этапе можно добавить информацию о своём предке на страницу населённого пункта на Familio, что полезно по двум причинам. С одной стороны, на неё может наткнуться человек, которой тоже имеет интересы в этих местах — необязательно ваш родственник. Вы сможете вместе искать информацию и проходить по одному массиву документов — и это сэкономит ваше время.
С другой стороны, вы можете уже обнаружить какую-то информацию о местности на сайте. Например, по Вологодской области привязаны все ревизские сказки — сразу можно кликнуть на деревню и посмотреть, какие есть списки населения. А по Татарстану привязаны все метрические книги — записи о всех рождениях, смертях и бракосочетаниях — и документы из РГАДА (архива древних актов в Москве — прим. TJ). В любом случае там будет территориально-административное деление, зная которое можно идти в архив и запрашивать документы по этой местности.
Наш сайт запустился только в этом году, но уже есть несколько историй, когда дальние родственники узнали о существовании друг друга через страницы деревень. Некоторые совершают и небольшие открытия: например, находят в «Базе знаний», где объединены архивные описи многих российских архивов, дела родственников, которые служили в каком-то министерстве.
Один мой знакомый петербуржец с редкой фамилией так узнал, что его предки были священниками — нашёл их дело среди документов московского архива. Так у него вряд ли дошли бы руки посмотреть сайты всех учреждений, но с объединённой поисковой системой это потребовало меньше усилий и стало возможным.
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.