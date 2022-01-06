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Истории
Яна Ломакина

Год назад сторонники Дональда Трампа попытались захватить Капитолий. Главное о том, что произошло с того дня Статьи редакции

По всей стране арестовали более 700 человек, некоторые из них получили тюремные сроки, а соцсети начали блокировать Трампа и его сторонников.

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Сторонники Трампа у Капитолия Фото Reuters

6 января 2021 года Конгресс США должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, но этому помешали сторонники его оппонента Дональда Трампа: они ворвались в Капитолий в Вашингтоне и устроили беспорядки. Какими последствиями закончился штурм для его участников — в материале TJ.

Сторонники Трампа штурмуют Капитолий Фото Reuters

Перед объявлением итогов президентских выборов Дональд Трамп выступил перед тысячами американцев, которые собрались на митинг в его поддержку, и призвал их пройти маршем к Капитолию. Акция переросла в беспорядки: начались столкновения полицией и протестующие на несколько часов захватили здание Конгресса.

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Женя Кузьмин
Во время протестов в Вашингтоне сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Подробности, фото и реакция — в одном месте Статьи редакции

Главное об историческом событии, произошедшем в день утверждения итогов выборов в США.

Погибшие и пострадавшие

  • В результате столкновений пострадали более 140 человек, пятеро погибли. Они умерли либо во время штурма здания, либо после — от полученных травм. Одними из погибших были полицейский и сторонница Трампа.
  • По словам сотрудников правоохранительных органов, теперь некоторые из них живут «с постоянной ментальной травмой» и страдают от посттравматического стрессового расстройства. Спустя несколько месяцев после штурма четверо полицейских из разных штатов покончили с собой.

Тюремные сроки

В течение года после штурма в стране арестовали более 700 человек. Участников беспорядков в Капитолии вычисляли с помощью записей с камер видеонаблюдения, выложенных на ютубе видео и фотографий из соцсетей.

  • Первый реальный срок получил житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения по обвинению в участии в беспорядках;
Фото AP
  • 54-летний житель Флориды Роберт Палмер получил самое суровое наказание среди всех участников штурма — его приговорили к пяти годам лишения свободы. Как установил суд, он бросил в сотрудников полиции деревянную доску, распылил в них огнетушитель, бросил его в правоохранителей и атаковал их металлическим прутом. Мужчина остановился только после того, как в него выстрелили резиновой пулей;
Роберт Палмер Фото Lev Radin/Pacific Press
  • 33-летнего жителя Аризоны и участника конспирологического движения QAnon Джейкоба Ченсли, также известного как Q Shaman, который ворвался в Капитолий в меховой шапке с рогами и копьем в руках, приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Его обвинили в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконном нахождении в Капитолии.
Интернет
Женя Кузьмин
Лицо штурма Капитолия — американец в костюме шамана. Кто он такой и как стал героем мемов Статьи редакции

Яркий персонаж, прорвавшийся в здание Конгресса США, стал объектом шуток и споров. За образом шамана (или викинга) скрывается сторонник конспирологических теорий с QAnon.

Фото AFP

Дональд Трамп и соцсети

  • Победивший на президентских выборах США Джо Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию и мятежу. Против республиканца начали процедуру импичмента, но в феврале 2021 года Сенат оправдал его. Таким образом, Трамп имеет возможность снова баллотироваться на выборах и занимать государственные должности;
  • Руководство крупных соцсетей — твиттера, фейсбука и инстаграма — заблокировало аккаунты Трампа из-за «призывов к насилию». После этого политик объявил о запуске собственного сервиса TRUTH Social, который, по его задумке, должен был стать «соперником либеральному медиаконсорциуму».
  • Apple и Google удалили из своих магазинов популярную у сторонников Трампа социальную сеть Parler, а Amazon отключила для неё хостинг. Компании, по их утверждению, нашли в соцсети посты с призывами к насилию;
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Женя Кузьмин
Внутри Parler: как устроена и что писали в соцсети, которую из-за сторонников Трампа забанили Google, Apple и Amazon Статьи редакции

Самая обсуждаемая соцсеть начала 2021 года ушла в офлайн. Для тех, кто не застал лично, рассказываем, что происходило в Parler и вокруг него.

Фото Getty
  • Facebook, Twitter, YouTube и TikTok запретили распространять на своей платформе идеи QAnon — одной из теорий заговора, в которую верят некоторые республиканцы.
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Соцсети запретили контент про QAnon. Что это за теория заговора и как она связана с Трампом Статьи редакции

В идею о том, что власть в США захватили сатанисты и педофилы, верят даже избирающиеся в конгресс политики.

Фото AP

Министерство юстиции США оценило ущерб, причинённый в результате штурма Капитолия в 1,5 миллиона долларов. Власти собрались взыскать эту сумму с тех, кого признают виновными в нетяжких правонарушениях во время беспорядков 6 января. Против Трампа и его сторонников до сих пор ведётся расследование.

#сша #штурмкапитолия #соцсети #трамп

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Selfish Ledger

У Парлера не нашли вообще никаких призывов ни к чему. Скачали дамп всей соцсети и думали что сейчас вскроют всю систему, открыли сабреддит и ничего не нашли. Вообще.
Получается все вместе(Амазон, Гугл, эпл) тупо отрубили на свободном рынке Парлер ни за что и никто за это не ответит.

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13
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Яна Ломакина

Всем сохранять спокойствие, Казахстан сегодня тоже будет!!1!

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12
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Уютный Багажник

Сук, зашёл чтобы начать пердеть про это. Хитрые редакторюги!

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4
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Поперечный ихтиандр

у меня на подходе 15 постов про это на таймере

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3
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norm

А потом ещё 30 с нытьём об их удалении?

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0
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Поперечный ихтиандр

да

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0
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Dmitri

Тогда бы провели параллели до конца. Митингующих быстро переквалифицировали в мятежников и внутренних террористов. Дальнейшая эскалация была предотвращена с помощью 15 тыс штыков денно и нощно защищающих режим за баррикадами. А на инаугурации в городе было до 25 тыс бойцов нацгвардии помимо полиции и сотрудников ФБР с блокпостами по всему городу. Вот поэтому США это не банановая республика

https://www.nytimes.com/2021/03/02/us/politics/wray-domestic-terrorism-capitol.html

Domestic Terrorism Threat Is ‘Metastasizing’ in…
Christopher A. Wray condemned the Capitol riot and told the Senate Judiciary Committee that agents…
www.nytimes.com
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2
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Поперечный ихтиандр

Есть инфа, что это все Орлов организовал, разминается. Ждите, скоро до вас дойдёт.

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0
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Madegghead

а я уже хотел высрать огромный гневный коммент, а ты обломала

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0
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Rodion Kutsaev

Молодежную методичку ждут с Кремля

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1
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Поперечный ихтиандр

А в США это называют госпереворотом, только гос переворотом называется например августовский путч 1991, когда ГКЧП захватила власть, а это набег бомжей. Если бы Трамп армию призвал захватить Капитолий, то квалифицировался как гос переворот, а так из мухи слона сделали

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5
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Поперечный ихтиандр

Трамп нелегитимный президент уже был на тот момент. Это как если бы пыня проиграл выборы и куча ватных дольоебов пошла штурмовать белый дом

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glimpse unthinkable

С хуя ли он не легитимный, если по их же закону он только через пару недель полномочия передал? А аналогия верная, но не законченная, если бы у белого дома их встретила та же рос гвардия, отпиздила и пересажала, было бы 1 в 1 как с капитолием.

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0
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VladimirV

Кто называет?

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VladimirV

Хотя да, по российским меркам это статья лет на 20.
В России даже мирные митинги запрещены

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Поперечный ихтиандр

Мораль думайте сами

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VladimirV

Ну та друг, которая потом выборы проводит. Так что мораль проста

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norm

Спустя несколько месяцев после штурма четверо полицейских из разных штатов покончили с собой.
 Что за бред, лол. Они по всему миру от стаканчиков страдают, получается?

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4
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Поперечный ихтиандр

Да разве ж это захват? Так, туристическая экскурсия.

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3
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Поперечный ихтиандр

Трамп наш!

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1
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Поперечный ихтиандр

Не ну это байт на "это другое".
ШТУРМ, ЗАХВАТ.

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Андрей Заварзин

вот вам наглядная иллюстрация того как подавляют протесты в свободной стране

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Иван Дмитриев

Свободны в вариантах подавления, а ты как хотел? Полная свобода действий

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1
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Veniamin Borzov

Что можно Юпитеру, то не позволено быку. Они и Ирак с Ливией могут бомбить безо всяких стеснений.
Это как БМВ с мигалкой на дороге.

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Поперечный ихтиандр

это было год назад?? ......................

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Поперечный ихтиандр

очень вовремя

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Иван Дмитриев

Поздно вы итоги подвели

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VladimirV

У сторонников Трампа 50% представителей во всех органах и ветвях власти.. так выглядит демократия

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Поперечный ихтиандр

Хуйня и жалкий косплей!
Без решения ОДКБ все эти жалкие потуги выглядеть серьезными выглядят смешно!

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Харитон Стиб

Ого, уже год прошёл, как быстро летит время.

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