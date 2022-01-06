По всей стране арестовали более 700 человек, некоторые из них получили тюремные сроки, а соцсети начали блокировать Трампа и его сторонников.

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Сторонники Трампа у Капитолия Фото Reuters

6 января 2021 года Конгресс США должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, но этому помешали сторонники его оппонента Дональда Трампа: они ворвались в Капитолий в Вашингтоне и устроили беспорядки. Какими последствиями закончился штурм для его участников — в материале TJ.

Сторонники Трампа штурмуют Капитолий Фото Reuters

Перед объявлением итогов президентских выборов Дональд Трамп выступил перед тысячами американцев, которые собрались на митинг в его поддержку, и призвал их пройти маршем к Капитолию. Акция переросла в беспорядки: начались столкновения полицией и протестующие на несколько часов захватили здание Конгресса.

Разборы Женя Кузьмин 7.01.2021 месте Статьи редакции Во время протестов в Вашингтоне сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Подробности, фото и реакция — в одном Главное об историческом событии, произошедшем в день утверждения итогов выборов в США.

Погибшие и пострадавшие

В результате столкновений пострадали более 140 человек, пятеро погибли. Они умерли либо во время штурма здания, либо после — от полученных травм. Одними из погибших были полицейский и сторонница Трампа.

По словам сотрудников правоохранительных органов, теперь некоторые из них живут «с постоянной ментальной травмой» и страдают от посттравматического стрессового расстройства. Спустя несколько месяцев после штурма четверо полицейских из разных штатов покончили с собой.

Тюремные сроки

В течение года после штурма в стране арестовали более 700 человек. Участников беспорядков в Капитолии вычисляли с помощью записей с камер видеонаблюдения, выложенных на ютубе видео и фотографий из соцсетей.

Первый реальный срок получил житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения по обвинению в участии в беспорядках;

Фото AP

54-летний житель Флориды Роберт Палмер получил самое суровое наказание среди всех участников штурма — его приговорили к пяти годам лишения свободы. Как установил суд, он бросил в сотрудников полиции деревянную доску, распылил в них огнетушитель, бросил его в правоохранителей и атаковал их металлическим прутом. Мужчина остановился только после того, как в него выстрелили резиновой пулей;

Роберт Палмер Фото Lev Radin/Pacific Press

33-летнего жителя Аризоны и участника конспирологического движения QAnon Джейкоба Ченсли, также известного как Q Shaman, который ворвался в Капитолий в меховой шапке с рогами и копьем в руках, приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Его обвинили в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконном нахождении в Капитолии.

Интернет Женя Кузьмин 7.01.2021 мемов Статьи редакции Лицо штурма Капитолия — американец в костюме шамана. Кто он такой и как стал героем Яркий персонаж, прорвавшийся в здание Конгресса США, стал объектом шуток и споров. За образом шамана (или викинга) скрывается сторонник конспирологических теорий с QAnon. Фото AFP

Дональд Трамп и соцсети

Победивший на президентских выборах США Джо Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию и мятежу. Против республиканца начали процедуру импичмента, но в феврале 2021 года Сенат оправдал его. Таким образом, Трамп имеет возможность снова баллотироваться на выборах и занимать государственные должности;

Руководство крупных соцсетей — твиттера, фейсбука и инстаграма — заблокировало аккаунты Трампа из-за «призывов к насилию». После этого политик объявил о запуске собственного сервиса TRUTH Social, который, по его задумке, должен был стать «соперником либеральному медиаконсорциуму».

Apple и Google удалили из своих магазинов популярную у сторонников Трампа социальную сеть Parler, а Amazon отключила для неё хостинг. Компании, по их утверждению, нашли в соцсети посты с призывами к насилию;

Интернет Женя Кузьмин 12.01.2021 Amazon Статьи редакции Внутри Parler: как устроена и что писали в соцсети, которую из-за сторонников Трампа забанили Google, Apple и Самая обсуждаемая соцсеть начала 2021 года ушла в офлайн. Для тех, кто не застал лично, рассказываем, что происходило в Parler и вокруг него. Фото Getty

Facebook, Twitter, YouTube и TikTok запретили распространять на своей платформе идеи QAnon — одной из теорий заговора, в которую верят некоторые республиканцы.

Разборы Аня Бегиашвили 21.10.2020 Трампом Статьи редакции Соцсети запретили контент про QAnon. Что это за теория заговора и как она связана с В идею о том, что власть в США захватили сатанисты и педофилы, верят даже избирающиеся в конгресс политики. Фото AP