Год назад сторонники Дональда Трампа попытались захватить Капитолий. Главное о том, что произошло с того дня Статьи редакции
По всей стране арестовали более 700 человек, некоторые из них получили тюремные сроки, а соцсети начали блокировать Трампа и его сторонников.
6 января 2021 года Конгресс США должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, но этому помешали сторонники его оппонента Дональда Трампа: они ворвались в Капитолий в Вашингтоне и устроили беспорядки. Какими последствиями закончился штурм для его участников — в материале TJ.
Перед объявлением итогов президентских выборов Дональд Трамп выступил перед тысячами американцев, которые собрались на митинг в его поддержку, и призвал их пройти маршем к Капитолию. Акция переросла в беспорядки: начались столкновения полицией и протестующие на несколько часов захватили здание Конгресса.
Погибшие и пострадавшие
- В результате столкновений пострадали более 140 человек, пятеро погибли. Они умерли либо во время штурма здания, либо после — от полученных травм. Одними из погибших были полицейский и сторонница Трампа.
Тюремные сроки
В течение года после штурма в стране арестовали более 700 человек. Участников беспорядков в Капитолии вычисляли с помощью записей с камер видеонаблюдения, выложенных на ютубе видео и фотографий из соцсетей.
- Первый реальный срок получил житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения по обвинению в участии в беспорядках;
- 54-летний житель Флориды Роберт Палмер получил самое суровое наказание среди всех участников штурма — его приговорили к пяти годам лишения свободы. Как установил суд, он бросил в сотрудников полиции деревянную доску, распылил в них огнетушитель, бросил его в правоохранителей и атаковал их металлическим прутом. Мужчина остановился только после того, как в него выстрелили резиновой пулей;
- 33-летнего жителя Аризоны и участника конспирологического движения QAnon Джейкоба Ченсли, также известного как Q Shaman, который ворвался в Капитолий в меховой шапке с рогами и копьем в руках, приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Его обвинили в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконном нахождении в Капитолии.
Дональд Трамп и соцсети
- Победивший на президентских выборах США Джо Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию и мятежу. Против республиканца начали процедуру импичмента, но в феврале 2021 года Сенат оправдал его. Таким образом, Трамп имеет возможность снова баллотироваться на выборах и занимать государственные должности;
- Руководство крупных соцсетей — твиттера, фейсбука и инстаграма — заблокировало аккаунты Трампа из-за «призывов к насилию». После этого политик объявил о запуске собственного сервиса TRUTH Social, который, по его задумке, должен был стать «соперником либеральному медиаконсорциуму».
- Facebook, Twitter, YouTube и TikTok запретили распространять на своей платформе идеи QAnon — одной из теорий заговора, в которую верят некоторые республиканцы.
Министерство юстиции США оценило ущерб, причинённый в результате штурма Капитолия в 1,5 миллиона долларов. Власти собрались взыскать эту сумму с тех, кого признают виновными в нетяжких правонарушениях во время беспорядков 6 января. Против Трампа и его сторонников до сих пор ведётся расследование.
У Парлера не нашли вообще никаких призывов ни к чему. Скачали дамп всей соцсети и думали что сейчас вскроют всю систему, открыли сабреддит и ничего не нашли. Вообще.
Получается все вместе(Амазон, Гугл, эпл) тупо отрубили на свободном рынке Парлер ни за что и никто за это не ответит.
Всем сохранять спокойствие, Казахстан сегодня тоже будет!!1!
Сук, зашёл чтобы начать пердеть про это. Хитрые редакторюги!
А потом ещё 30 с нытьём об их удалении?
Тогда бы провели параллели до конца. Митингующих быстро переквалифицировали в мятежников и внутренних террористов. Дальнейшая эскалация была предотвращена с помощью 15 тыс штыков денно и нощно защищающих режим за баррикадами. А на инаугурации в городе было до 25 тыс бойцов нацгвардии помимо полиции и сотрудников ФБР с блокпостами по всему городу. Вот поэтому США это не банановая республика
https://www.nytimes.com/2021/03/02/us/politics/wray-domestic-terrorism-capitol.html
а я уже хотел высрать огромный гневный коммент, а ты обломала
Молодежную методичку ждут с Кремля
С хуя ли он не легитимный, если по их же закону он только через пару недель полномочия передал? А аналогия верная, но не законченная, если бы у белого дома их встретила та же рос гвардия, отпиздила и пересажала, было бы 1 в 1 как с капитолием.
Кто называет?
Хотя да, по российским меркам это статья лет на 20.
В России даже мирные митинги запрещены
Ну та друг, которая потом выборы проводит. Так что мораль проста
Спустя несколько месяцев после штурма четверо полицейских из разных штатов покончили с собой.
Что за бред, лол. Они по всему миру от стаканчиков страдают, получается?
вот вам наглядная иллюстрация того как подавляют протесты в свободной стране
Свободны в вариантах подавления, а ты как хотел? Полная свобода действий
Что можно Юпитеру, то не позволено быку. Они и Ирак с Ливией могут бомбить безо всяких стеснений.
Это как БМВ с мигалкой на дороге.
Поздно вы итоги подвели
У сторонников Трампа 50% представителей во всех органах и ветвях власти.. так выглядит демократия
Ого, уже год прошёл, как быстро летит время.