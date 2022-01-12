Почему мигает курсор при вводе текста? Так 54 года назад ветеран корейской войны решил проблему старых компьютеров

Забытая история анимации, которая более полувека помогает пользователям писать быстрее: начиналось с моряка и Apple, а сегодня она есть почти во всех программах, сервисах, соцсетях — и в дополненной реальности.

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Забытая история мигающего курсора Иллюстрация Александра Гландиена , Inverse

Привычный мигающий компьютерный курсор был запатентован в феврале 1970 года малоизвестным американским инженером Чарльзом Кислингом, а представлен в 1977 году на презентации компьютеров Apple II. Историю незаметного элемента интерфейса, который сильно упростил редактирование текстов, рассказывает Inverse.

Как работалось за компьютером до появления мигающего курсора

Одними из первых пользователей компьютерных терминалов (в том числе телетайпов) в 1960-х годах были издатели и составители книг. Предполагалось, что компьютеры ускоряют подготовку текстов, но в реальности работа без мыши, которую изобрели только в 1964 году, была настоящим кошмаром.

Предпечатная подготовка книги Фото Билла Брандта, Picture Post, Getty Images

Редакторы издательств, уставшие от рутинной работы за компьютерами, распечатывали фрагменты текста, чтобы отметить правки ручкой, а затем вводили весь текст заново. Несмотря на то, что текстовые файлы уже можно было записывать на магнитную ленту, ранние программы для предпечатной подготовки книг не умели сохранять макеты — расположение текста на страницах, отступы и даже свойства гарнитуры. Эти параметры каждый раз заново вводили перед печатью.

Особенно тяжело работалось составителям словарей и академических справочников: так, с проблемами столкнулись создатели Оксфордского словаря английского языка для школьников, выходившего в начале 1960-х годов, рассказал Inverse британский историк книгопечатания Пол Луна.

Внезапно эти бедные люди [издатели] столкнулись с экраном и массивом зелёного текста, который вы всё равно не могли прочитать: половина текста была абракадаброй, в которой время от времени вам встречались слова. Пол Луна Историк книгопечатания

Но даже когда у издателей появилась возможность сохранять макеты, работа не становилась проще. Определить, с какой частью текста работает оператор компьютера, было по-прежнему трудно, рассказал Inverse Томас Хей, профессор истории технологий Университета Висконсин-Милуоки. Ситуация не менялась вплоть до начала 70-х годов.

Кто и как изобрёл мигающий курсор

Чальз Кислинг Фото: часовня Морриса Нильсена

Американец шотландского происхождения Чарльз Кислинг родился в 1930 году в городке Мёрдок в штате Миннесота. Во время корейской войны будущий изобретатель служил на авианосце Collette DD 730, а после службы увлёкся электроникой и стал одним из инженеров, которые обслуживали огромные компьютеры того времени, вроде ENIAC.

С 1955-го года Кислинг стал разработчиком в компании по производству военной техники и электроники Sperry Rand, где создавал микросхемы и программы для персональных компьютеров. Например, он создавал микросхемы, которые позволяют компьютерам обрабатывать сложные условные операторы.

Кислинг известен двумя изобретениями: первое — система отображения текста на экране компьютера с минимальной задержкой. Она позволяла получать результаты работы программ в реальном времени. Второе — мигающий курсор, или мерцающая метка на экране, которая показывает пользователю, в какой части страницы происходит работа с текстом. По данным библиотеки патентов Google, заявка на него зарегистрирована в 1968 году, а сам патент присвоен изобретателю в феврале 1970 года.

Человек, назвавший себя сыном Кислинга, писал на справочном сайте для разработчиков Stackexchange, что изобретателя вдохновляла сама возможность принести пользу, а курсор — это способ помочь программистам не потеряться в больших текстах.

Помню, как он объяснил мне причину мигания курсора, и это было просто. Он рассказал, что на экране нет ничего, что могло бы подсказать вам, где находится курсор. Поэтому он и написал код, чтобы знать, в каком месте экрана начнётся печать. сын Чарльза Кислинга

Кислинг проработал в Sperry Rand 38 лет и вышел на пенсию в 1994 году. Отойдя от дел, изобретатель занялся общественным активизмом. Кислинг умер в 2014 году в кругу семьи. Он прожил 83 года.

Apple и повсеместное использование мигающего курсора

Мигающий курсор, каким мы его знаем, впервые появился в компьютерах Apple II и Apple Lisa, вышедших, соответственно, в 1977 и 1983 годах. Курсор добавил дизайнер и сооснователь Apple Стив Возняк, заметивший случайное мерцание каретки во время работы над другой функцией компьютера.

Ради мигающего курсора Возняк пожертвовал вводом строчных символов в Apple II: компьютер его не поддерживает.

Демонстрация работы компьютера Apple II

По словам Энди Херцфельда, инженера Apple, работавшего над Macintosh, мерцание в Apple II было аппаратным, а в Lisa и последующих компьютерах компании им уже управляло программное обеспечение. Например, мигающий курсор был одной из фишек текстового редактора WordStar, который тогда продавала Apple.

Интерфейс текстового процессора WordStar для Apple II Фото:

К концу 70-х годов мигающий курсор воспринимался уже как стандартный элемент большинства интерфейсов, отмечает Херцфельд: инженер вспоминает, что к тому времени компьютер для работы мог быть укомплектован мышью и полноценным CRT-терминалом, а сам он увидел мигающий курсор будучи студентом.

Этот элемент управления дожил до наших дней, поскольку даёт каждому пользователю состояние контроля во время работы с текстом, рассказал Inverse доцент кафедры взаимодействия человека с компьютером в Университете Индианы Карл Макдорман.