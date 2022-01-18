Джакарта, жители которой проводят в пробках по 22 дня в год, рискует уйти под воду через несколько десятков лет.

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Вид на один из районов Джакарты. Фото: Ильи Варламова

17 января власти Индонезии объявили, что к 2024 году перенесут столицу страны из Джакарты на юго-восток острова Калимантан. Новую столицу назвали Нусантара, что в переводе с индонезийского означает «архипелаг», а на все необходимые изменения из бюджета планируют потратить 32,5 миллиарда долларов.

Новую столицу перенесут на другой остров через Яванское море

Новая столица Индонезии расположится на острове Калимантан, восточная часть которого также принадлежит Малайзии и Брунею. Калимантан — другое его название Борнео — третий по величине остров в мире, площадь которого составляет 743 тысячи квадратных километров.

Как отмечал президент государства Джоко Видодо во время представления плана по переносу столицу в 2019 году, регион выбран не случайно. Калимантан менее уязвим перед землетрясениями, цунами извержениями вулканов и другими стихийными бедствиями.

На этом приоритеты не исчерпываются: от Джакарты до острова можно долететь за два часа. Рядом находятся город Самаринда (административный центр провинции Восточный Калимантан) и портовый город Баликпапан.

Стратегически это очень выгодное местоположение – оно в центре Индонезии и близко от других городов. На Джакарте сейчас лежит слишком тяжёлое бремя, так как это административный, деловой, финансовый и торговый центр.

Джоко Видодо

президент Индонезии



Перенаселение и затопление города — основные причины переноса столицы в другой регион

В Джакарте живут более 10,5 миллионов человек, тогда как население ареала Джабодетабек, который включает города-спутники, превышает 30 миллионов. Это одна из крупнейших агломераций в мире. И, судя по прогнозу научно-исследовательского института Oxford Economics, к 2030 году станет самым густонаселённым городом с 37 миллионами человек.

Джакарта также признана одним из самых быстро тонущих городов в мире. Правительство страны надеется, что перенос столицы в новое место поможет уменьшить экологическую нагрузку.



За последние десять лет северная часть города погрузилась в воду на 2,5 метра, и в каких-то местах продолжает уходить под воду со скоростью до 25 сантиметров в год. Согласно исследованиям Бандунгского технологического университета, к 2050 году мегаполис может скрыться под водой на 95%.

Истории Roman Persianinov 14.08.2018 спасти Статьи редакции Тонущая Джакарта: почему индонезийской столице предрекают исчезновение и можно ли её По прогнозам, через 30 лет центр города полностью уйдёт под воду. И единственный шанс его спасти — строительство «Гигантской морской стены». Жители Джакарты проходят через затопленный район. Фото The Guardian

Среди основных причин затопления Джакарты учёные называют то, что город построен на болотистой местности, вблизи моря и из-за 13 рек, которые протекают через город. Из-за этих нескольких факторов в мегаполисе постоянно происходят наводнения во время дождей.

Власти Индонезии также надеются разгрузить остров Ява, на котором находится Джакарта. По данным исследования Uber и Boston Consulting Group водители в Джакарте в среднем проводят в пробках 22 дня в году.http://bit.ly/tjp-ios



Сейчас там живут 60% населения страны, 34 миллиона человек. Именно поэтому в столице государства постоянные пробки, от которых правительство хочет избавиться, благодаря переезду некоторой части населения в другой регион.

Жители столицы Индонезии Джакарты во время паводков из-за дождей. Фото AP



Также правительство Индонезии планирует снизить уровень социального неравенства и бедности в стране. Так как основная экономическая деятельность государства сосредоточена именно в Джакарте, перенос производств в другой регион, вероятно, поможет создать рабочие места и улучшить условия для сотрудников. Правительственные и административные функции перенесут на остров Калимантан, правда, Джакарта всё равно останется коммерческим и финансовым центром страны.

Опасения местных жителей и экоактивистов по поводу перенесения столицы

Для формирования новой столицы страны правительство подготовило площадь в размере 256 тысяч гектаров. Как заявляют защитники окружающей среды, наплыв жителей в новый регион может привести к росту загрязнения и уничтожению тропических лесов, где живут в том числе орангутанги, малайские медведи и длинноносые обезьяны. В правительстве Индонезии в ответ на критику говорят, что возведение нового города никак не повлияет на экосистему.



Сотрудники заповедника на острове Калимантан осматривают орангутанов. Фото The Jakarta Post

