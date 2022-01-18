Наводнения и перенаселение: почему столицу Индонезии перенесут на другой остров Статьи редакции
Джакарта, жители которой проводят в пробках по 22 дня в год, рискует уйти под воду через несколько десятков лет.
17 января власти Индонезии объявили, что к 2024 году перенесут столицу страны из Джакарты на юго-восток острова Калимантан. Новую столицу назвали Нусантара, что в переводе с индонезийского означает «архипелаг», а на все необходимые изменения из бюджета планируют потратить 32,5 миллиарда долларов.
Новую столицу перенесут на другой остров через Яванское море
Новая столица Индонезии расположится на острове Калимантан, восточная часть которого также принадлежит Малайзии и Брунею. Калимантан — другое его название Борнео — третий по величине остров в мире, площадь которого составляет 743 тысячи квадратных километров.
Как отмечал президент государства Джоко Видодо во время представления плана по переносу столицу в 2019 году, регион выбран не случайно. Калимантан менее уязвим перед землетрясениями, цунами извержениями вулканов и другими стихийными бедствиями.
На этом приоритеты не исчерпываются: от Джакарты до острова можно долететь за два часа. Рядом находятся город Самаринда (административный центр провинции Восточный Калимантан) и портовый город Баликпапан.
Перенаселение и затопление города — основные причины переноса столицы в другой регион
- В Джакарте живут более 10,5 миллионов человек, тогда как население ареала Джабодетабек, который включает города-спутники, превышает 30 миллионов. Это одна из крупнейших агломераций в мире. И, судя по прогнозу научно-исследовательского института Oxford Economics, к 2030 году станет самым густонаселённым городом с 37 миллионами человек.
- Джакарта также признана одним из самых быстро тонущих городов в мире. Правительство страны надеется, что перенос столицы в новое место поможет уменьшить экологическую нагрузку.
- За последние десять лет северная часть города погрузилась в воду на 2,5 метра, и в каких-то местах продолжает уходить под воду со скоростью до 25 сантиметров в год. Согласно исследованиям Бандунгского технологического университета, к 2050 году мегаполис может скрыться под водой на 95%.
- Среди основных причин затопления Джакарты учёные называют то, что город построен на болотистой местности, вблизи моря и из-за 13 рек, которые протекают через город. Из-за этих нескольких факторов в мегаполисе постоянно происходят наводнения во время дождей.
- Власти Индонезии также надеются разгрузить остров Ява, на котором находится Джакарта. По данным исследования Uber и Boston Consulting Group водители в Джакарте в среднем проводят в пробках 22 дня в году.http://bit.ly/tjp-ios
- Сейчас там живут 60% населения страны, 34 миллиона человек. Именно поэтому в столице государства постоянные пробки, от которых правительство хочет избавиться, благодаря переезду некоторой части населения в другой регион.
- Также правительство Индонезии планирует снизить уровень социального неравенства и бедности в стране. Так как основная экономическая деятельность государства сосредоточена именно в Джакарте, перенос производств в другой регион, вероятно, поможет создать рабочие места и улучшить условия для сотрудников. Правительственные и административные функции перенесут на остров Калимантан, правда, Джакарта всё равно останется коммерческим и финансовым центром страны.
Опасения местных жителей и экоактивистов по поводу перенесения столицы
- Для формирования новой столицы страны правительство подготовило площадь в размере 256 тысяч гектаров. Как заявляют защитники окружающей среды, наплыв жителей в новый регион может привести к росту загрязнения и уничтожению тропических лесов, где живут в том числе орангутанги, малайские медведи и длинноносые обезьяны. В правительстве Индонезии в ответ на критику говорят, что возведение нового города никак не повлияет на экосистему.
- Также представители коренного населения Калимантана уверены, что многие деревни и населённые пункты уничтожат. Из-за строительства многоэтажных домов и административных зданий могут снести постройки пожилых жителей деревень, а их основная работа — торговля фруктами — в новой столице окажется никому не нужной.
Так, а когда Америка утонет?
То есть ночью.
Вообще эксперименты по созданию искусственной столицы ни к чему хорошему не приводили: Бразилиа и Астана тому пример
А как же Канберра и Вашингтон? Вроде нормально закончилось
Куда Москву переселим?
В Сибирь, как Шойгу предлагал
Еще можно по приколу в Крым
Почему не в Читу?
А лучше в Воронеж.
И сразу пробомбить как следует.
Да, как в книге Войновича
В Питер, конечно
Новую столицу назвали Нусантара
может Нурсултан?
ну и что .будет ещо одна венецыя. пидробург тоже утонет.