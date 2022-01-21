По версии правозащитников, женщину похитили из-за предполагаемой связи её сына с оппозиционным телеграм-каналом, где блогеры критиковали власти Чечни.

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Скриншот видео «Комитета против пыток»

20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.

TJ рассказывает главное о произошедшем.

Ворвавшиеся в квартиру люди предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе судьи и его жены на допрос

Люди в гражданской одежде и масках приехали к дому Янгулбаева на тонированном джипе с чеченскими номерами, рассказала «Медиазоне» и «Новой газете» адвокат Наталья Добронравова из «Комитета против пыток». Они представились полицейскими. Единственным, кто показал документы, был оперативный сотрудник ГУ МВД по Чечне Адам Мадигов.

Ворвавшиеся в квартиру люди предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе судьи и его жены на допрос по уголовному делу о мошенничестве, совершённом в 2019 году. По словам супругов, документ липовый и нужен только для того, чтобы вывести их в Чечню, сказал РБК юрист правозащитной организации Сергей Бабинец.

Сайди Янгулбаев разговаривает с сотрудником уголовного розыска Чечни Мадиговым Адамом, видео «Комитета против пыток»

Янгулбаев позвонил в полицию и сообщил, что в его квартиру ворвались неизвестные люди и пытаются похитить его, его супругу и дочь. Приехавшие на место сотрудники выяснили личности чеченцев, сказали, что «они сами в этой ситуации не смогут разобраться и пусть с этим разбирается [их] руководство», связались с начальством, а затем уехали.

Сотрудники «Комитета против пыток» указали чеченским силовикам, что Янгулбаев имеет статус федерального судьи, поэтому увезти его на допрос нельзя. Кроме того, ни он, ни его супруга ранее не получали никаких повесток. Правозащитники предложили полицейским созвониться с местным следователем и провести допрос в Нижнем Новгороде. Мужчины вышли посовещаться, а затем вернулись: когда им открыли дверь, силовики ворвались в квартиру и увезли Зарему с собой в неизвестном направлении.

Ворвались, избили Зарему, ударили по лицу адвоката, загнали нас вместе с нашими коллегами в дальнюю комнату, обложили грубой нецензурной бранью, ударили также и Сайди Янгулбаева и увезли Зарему. Сергей Бабинец юрист «Комитета против пыток»

Видео «Комитета против пыток»

«Мою мать похитили кадыровцы», — заявил Абубакар Янгулбаев.

Бабинец сообщил, что Мусаева страдает сахарным диабетом, у неё было подозрение на коронавирус, но ей не дали взять с собой документы, инсулин и тёплую одежду — женщину спустили с лестницы в тапочках на босу ногу. На момент похищения она была без сознания после избиения , подчеркнули в «Комитете против пыток».

В постановлении о приводе Мусаевой говорится, что она проходит свидетельницей по уголовному делу о кредитах на 991 тысячу рублей, которые жительница Грозного взяла на знакомых. Как она связана с Мусаевой, в документе не сказано. При этом в постановлении в качестве адреса женщины указан несуществующий город. Допросить её, согласно документу, должны 24 января.

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В управлении МВД по Нижегородской области заявили РБК, что у ведомства нет информации о Мусаевой. Сотрудник ФСБ рассказал «Новой газете», что «такого не может быть».

«Комитет против пыток» направил срочную жалобу в Европейский суд по правам человека по 39-му правило: оно применяется при необходимости срочной юридической помощи в случаях, когда «жизни и здоровью человека угрожает неминуемый риск причинения непоправимого вреда».

Сыновья судьи могут быть связаны с оппозиционным телеграм-каналом

В «Комитете против пыток» полагают, что похищение Мусаевой связано с преследованиями родственников чеченских блогеров, критикующих власти Чечни. С признанным экстремистским оппозиционным телеграм-каналом 1ADAT, по версии правительства республики, сотрудничали сыновья Янгулбаева и Мусаевой.

В конце декабря 2021 Абубакар Янгулбаев, который тогда работал юристом в «Комитете против пыток», рассказал о похищении в Чечне около 40 его родственников и предположил, что их увезли из-за его правозащитной деятельности. Через несколько дней после этого мужчину задержали в Пятигорске, обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма.

Мне сказали, что это из-за телеграм-канала Adat и на меня якобы есть донос, будто я пишу туда статьи. Это не так, никакого отношения к Adat я вообще не имею. Эти показания стали основанием для задержания в качестве свидетеля. Абубакар Янгулбаев

После допроса Янгулбаева отпустили домой. Юрист ушёл из «Комитета против пыток».

Брат Абубакара, Ибрагим Янгулбаев пожаловался в Европейский суд по правам человека на избиение и пытки в грозненской полиции за посты и комментарии во «ВКонтакте» о незаконных методах работы чеченских силовиков. Полтора года он провёл в СИЗО по делу об экстремизме — в полиции считают, что он был администратором 1ADAT. Дело против Ибрагима прекратили в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК о возбуждении ненависти или вражды.

О предполагаемом похищении своих родственников также рассказали несколько блогеров, критикующих чеченские власти. Среди них — директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, глава фонда «Вайфонда», помогающего в Швеции беженцам из Чечни, Мансур Садулаев и Тумсо Абдрахманов, уехавший из республики несколько лет назад. По словам Абдурахманова, ему пришло сообщение с требованием записать видео с извинениями перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и угрозой прислать фотографии родных блогера «в предсмертном состоянии».

Кадыров назвал сообщения о похищениях слухами, а Песков — «фантастической историей»

Рамзан Кадыров на пресс-конференции назвал сообщения о похищении родственников своих критиков слухами, которые распускают поддерживающие терроризм блогеры.

Эти слухи распускают европейские блогеры, которые откровенно поддерживают терроризм. Некоторые даже писали, что за уходящий год у нас без вести пропало порядка пяти тысяч человек. Те, кто распускают такие слухи, всячески стараются оговорить нас. Мы неоднократно опровергали их утверждения. Рамзан Кадыров

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информация о похищении Заремы Мусаевой — это «фантастическая история».

Вообще фантастическая история. [...] Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем. Дмитрий Песков

«Если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека, то кто-то подает заявление в полицию и полиция начинает действовать», — сказал Песков.

Обновлено. Рамзан Кадыров подтвердил, что Зарему Мусаеву увезли чеченские силовики и доставили в Грозный. Он утверждает, что всё было согласовано с управлением МВД в Нижнем Новгороде и полицейские действовали в рамках закона. Причиной «задержания», по его словам, стало то, что женщина игнорировала присланные ей повестки.

В Грозном, как пишет Кадыров, Мусаева «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза», чем «уже заработала себе статью на реальный срок заключения». Глава Чечни пообещал, что сыном Мусаевой, бывшим юристом «Комитета против пыток», «займутся компетентные органы», и попросил Верховный суд исключить её мужа из рядов судей.

Кадыров добавил, что семью Сайди Янгулбаева «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй».

Каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала [видимо, имеется в виду 1ADAT]. У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах [...]. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы. Рамзан Кадыров

К Зареме Мусаевой пришёл чеченский омбудсмен. В разговоре с Мансуром Солтаевым она заявила, что полицейские никакого насилия к ней не применяли, купили «лекарства от диабета» и вкололи их ей.