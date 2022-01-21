Силовики из Чечни похитили мать экс-юриста «Комитета против пыток». Кремль назвал это «фантастической историей». Главное Статьи редакции
По версии правозащитников, женщину похитили из-за предполагаемой связи её сына с оппозиционным телеграм-каналом, где блогеры критиковали власти Чечни.
20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.
TJ рассказывает главное о произошедшем.
Ворвавшиеся в квартиру люди предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе судьи и его жены на допрос
Люди в гражданской одежде и масках приехали к дому Янгулбаева на тонированном джипе с чеченскими номерами, рассказала «Медиазоне» и «Новой газете» адвокат Наталья Добронравова из «Комитета против пыток». Они представились полицейскими. Единственным, кто показал документы, был оперативный сотрудник ГУ МВД по Чечне Адам Мадигов.
Ворвавшиеся в квартиру люди предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе судьи и его жены на допрос по уголовному делу о мошенничестве, совершённом в 2019 году. По словам супругов, документ липовый и нужен только для того, чтобы вывести их в Чечню, сказал РБК юрист правозащитной организации Сергей Бабинец.
Янгулбаев позвонил в полицию и сообщил, что в его квартиру ворвались неизвестные люди и пытаются похитить его, его супругу и дочь. Приехавшие на место сотрудники выяснили личности чеченцев, сказали, что «они сами в этой ситуации не смогут разобраться и пусть с этим разбирается [их] руководство», связались с начальством, а затем уехали.
Сотрудники «Комитета против пыток» указали чеченским силовикам, что Янгулбаев имеет статус федерального судьи, поэтому увезти его на допрос нельзя. Кроме того, ни он, ни его супруга ранее не получали никаких повесток. Правозащитники предложили полицейским созвониться с местным следователем и провести допрос в Нижнем Новгороде. Мужчины вышли посовещаться, а затем вернулись: когда им открыли дверь, силовики ворвались в квартиру и увезли Зарему с собой в неизвестном направлении.
Бабинец сообщил, что Мусаева страдает сахарным диабетом, у неё было подозрение на коронавирус, но ей не дали взять с собой документы, инсулин и тёплую одежду — женщину спустили с лестницы в тапочках на босу ногу. На момент похищения она была без сознания после избиения , подчеркнули в «Комитете против пыток».
В постановлении о приводе Мусаевой говорится, что она проходит свидетельницей по уголовному делу о кредитах на 991 тысячу рублей, которые жительница Грозного взяла на знакомых. Как она связана с Мусаевой, в документе не сказано. При этом в постановлении в качестве адреса женщины указан несуществующий город. Допросить её, согласно документу, должны 24 января.
В управлении МВД по Нижегородской области заявили РБК, что у ведомства нет информации о Мусаевой. Сотрудник ФСБ рассказал «Новой газете», что «такого не может быть».
«Комитет против пыток» направил срочную жалобу в Европейский суд по правам человека по 39-му правило: оно применяется при необходимости срочной юридической помощи в случаях, когда «жизни и здоровью человека угрожает неминуемый риск причинения непоправимого вреда».
Сыновья судьи могут быть связаны с оппозиционным телеграм-каналом
В «Комитете против пыток» полагают, что похищение Мусаевой связано с преследованиями родственников чеченских блогеров, критикующих власти Чечни. С признанным экстремистским оппозиционным телеграм-каналом 1ADAT, по версии правительства республики, сотрудничали сыновья Янгулбаева и Мусаевой.
В конце декабря 2021 Абубакар Янгулбаев, который тогда работал юристом в «Комитете против пыток», рассказал о похищении в Чечне около 40 его родственников и предположил, что их увезли из-за его правозащитной деятельности. Через несколько дней после этого мужчину задержали в Пятигорске, обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма.
После допроса Янгулбаева отпустили домой. Юрист ушёл из «Комитета против пыток».
Брат Абубакара, Ибрагим Янгулбаев пожаловался в Европейский суд по правам человека на избиение и пытки в грозненской полиции за посты и комментарии во «ВКонтакте» о незаконных методах работы чеченских силовиков. Полтора года он провёл в СИЗО по делу об экстремизме — в полиции считают, что он был администратором 1ADAT. Дело против Ибрагима прекратили в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК о возбуждении ненависти или вражды.
О предполагаемом похищении своих родственников также рассказали несколько блогеров, критикующих чеченские власти. Среди них — директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, глава фонда «Вайфонда», помогающего в Швеции беженцам из Чечни, Мансур Садулаев и Тумсо Абдрахманов, уехавший из республики несколько лет назад. По словам Абдурахманова, ему пришло сообщение с требованием записать видео с извинениями перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и угрозой прислать фотографии родных блогера «в предсмертном состоянии».
Кадыров назвал сообщения о похищениях слухами, а Песков — «фантастической историей»
Рамзан Кадыров на пресс-конференции назвал сообщения о похищении родственников своих критиков слухами, которые распускают поддерживающие терроризм блогеры.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информация о похищении Заремы Мусаевой — это «фантастическая история».
«Если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека, то кто-то подает заявление в полицию и полиция начинает действовать», — сказал Песков.
Обновлено. Рамзан Кадыров подтвердил, что Зарему Мусаеву увезли чеченские силовики и доставили в Грозный. Он утверждает, что всё было согласовано с управлением МВД в Нижнем Новгороде и полицейские действовали в рамках закона. Причиной «задержания», по его словам, стало то, что женщина игнорировала присланные ей повестки.
В Грозном, как пишет Кадыров, Мусаева «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза», чем «уже заработала себе статью на реальный срок заключения». Глава Чечни пообещал, что сыном Мусаевой, бывшим юристом «Комитета против пыток», «займутся компетентные органы», и попросил Верховный суд исключить её мужа из рядов судей.
Кадыров добавил, что семью Сайди Янгулбаева «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй».
К Зареме Мусаевой пришёл чеченский омбудсмен. В разговоре с Мансуром Солтаевым она заявила, что полицейские никакого насилия к ней не применяли, купили «лекарства от диабета» и вкололи их ей.
Кремль назвал это «фантастической историей»
С такой фантастики даже Азимов и Оруэлл охуели бы.
Блядь новую книгу бы выпускали каждый год
Пелевин приловчился.
При Назарбаеве такого не было!!1
лол кек чебурек
"Мы предпочитаем не верить таким сообщениям "
универсальный ответ на любую плохую новость
например
- По уровню жизни в 2022 году Россия находится на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом
- Мы предпочитаем не верить таким сообщениям
Если бы ее не похитили чеченцы, то это сделали бы войска НАТО
Это не водит в их компетенцию
о чем? =) перед назначением на должность судьи они проходят проверку через ФСБ, и если ФСБ не одобрит, судьей тебе никогда не стать.. поэтому они все изначально находятся в зависимости..
Не за что за наводку
А на пиво?
Уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров младше своего патрона на 24 года. Учитывая, сколько врагов он нажил внутри и за пределами путинского государства, сомневаюсь, что после смерти Путина, ему кто-то позволит уйти от ответственности.
Россияне позволят и будут его защищать.
Наврядли,в России он мало кому нравится
А можно врагов по именам назвать? Я имею в виду тех, кто имеет возможность призвать Кадырова к ответу.
Рамзанка без крыши ФСО - обычный крупный региональный "авторитет".
Необычный, потому что регион - не обычный. И вопросы изначально решались на уровне явно выше ФСО =)
Можешь назвать силовой сервис уровнем выше ФСО?
ФСБ и минобороны
примерно 2/3 всех чеченских тейпов
и ещё столько же ингушских
Сразу видно специалиста по чечне... Они уже разгромлены, те-то тейпы твои. А иначе давно бы уже торпеду проплатили.
схуяли они разгромлены, ты совсем штоле
в Чечне живет полтора миллиона человек, ты как их разгромить собираешься
Ю Приехавшие на место сотрудники выяснили личности чеченцев, сказали, что «они сами в этой ситуации не смогут разобраться и пусть с этим разбирается [их] руководство», связались с начальством, а затем уехали.
Пиздец-то какой.
А потом ещё Дыров и усатый "ничего не знают".
Да это просто Путин с Кадыровым договорились в свое время не очень конкретно, а теперь мы все охуеваем. Я думаю, Путин сказал, что Кадыров решает вопросы с чеченцами и не лезут к русским, а Путин решает вопросы с русскими, и они не лезут к чеченцам. Пацаны ударили по рукам, ну а дальше сами можете посмотреть. Вряд ли Путин имел в виду, что Кадыров должен "заботиться" о тех чеченцах, которые давно уже сложили карты, равно как и тех, кто работает на федеральную власть и членов их семей. Теперь надо передоговариваться, а это уже такое себе дело...
Что касается ментов, которые проеблись между чеченцами и судьей, так это для рядовых ментов обычное дело. Я помню, когда на Рочдельской кипиш начался, менты в газель спрятались, чтобы их не задело =)
Эцилоп не бездействовал. Он сразу на каппу нажал. Скрипач свидетель!
Фантазии:
Руководитель республики на пресс-конференции в Грозном заявил, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение.
Реальность:
Похищение потерявшей сознание пожилой женщины из её же квартиры.
# уж в слишком неправдивое время мы живем#
Ну, Песков знает это как никто другой
Очень интересно.
К - Это слухи.
П - Мы ничего не знаем, это фантастика.
К - Это не слухи. Уже готовимся закапывать федерального судью с семейством.
П - ...
Особенно это иронично смотрится на фоне некоторых здешних комментаторов, вещающих про мощную вертикаль власти.
Ворвались в квартиру Федерального судьи.. это все что нужно знать о судебной системе Российской Федерации..
Ебать, интересно че теперь Песков скажет?
У Гепарда интересная статья.
Сам себя не похвалишь..
@Яна Ломакина там подъехали топовые комментарии от одной из сторон неплохо бы добавить в статью.
Кадыров заявил, что обратился к Верховному суду России с просьбой принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей
Доставленная из Нижнего Новгорода в Грозный женщина напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе на реальный срок - Кадыров
Ага, вот только что добавила, спасибо!
Комментаторы, вы еще не заебались шутки шутить под каждой пиздецовой новостью?
Понятно, что больше ничего не остается. Но, бля, неужели не противно?
Как будто вам на голову срут, а вы смеетесь. И так без конца.
Бля, вот вам, что остаётся так это иронизировать.
Сумасшедшие
Как хотели так и сделали
Вопрос к Пахану, т.к. он дал карт-бланш своему агенту кадырову!
Вот когда убьют тогда и... А хотя
Новый фильм
"Дикий Дикий Северный Кавказ"
В главной роли : Кадыров
Режисер : Кадыров
О фильме: Кадыровские будни
Так Песков сказал, что это фантастическая история.
Ребята, у нас фантастика. Возможно, криминал. По коням